i 10 migliori agenti IA per il project management

Annegare nei fogli di calcolo, nei ping di Slack e nelle riunioni che avrebbero potuto essere email? Ci sono passato, è terminato.

Prima degli agenti IA, metà della giornata lavorativa di un project manager era dedicata all'aggiornamento delle attività, alla stesura di report sullo stato di avanzamento e al rispetto di scadenze che sembravano sempre scorrere più velocemente di me.

Ma si scopre che l'uso intelligente degli strumenti di IA può semplificare la giornata di un project manager automatizzando le attività, migliorando l'allocazione delle risorse e potenziando l'analisi predittiva, portando a tempi di completamento più rapidi e al successo del progetto.

Dopo aver testato di tutto, dai tracker delle attività ai generatori di report, abbiamo selezionato i 10 migliori agenti IA per aiutarti a lavorare più velocemente, stressarti meno e concentrarti finalmente sul lavoro che conta. Vediamo un po'.

Cosa sono gli agenti IA?

Un agente IA è un assistente digitale che non si limita a eseguire comandi, ma impara, si adatta e agisce per conto dell'utente, aiutando ad automatizzare le attività, a prendere decisioni intelligenti e persino a imparare dalle esperienze passate.

Ma come funzionano effettivamente? Analizziamoli:

tramite Simform

Ma come lavorano effettivamente? Analizziamoli: Scopri il mondo : gli agenti IA raccolgono informazioni da email, dashboard di progetto e dati in tempo reale

Analizza e comprendi : elaborano i dati per riconoscere modelli, identificare potenziali rischi e opportunità

Prendere decisioni intelligenti : in base alla loro analisi, suggeriscono o intraprendono azioni automaticamente

Impara e migliora: più lavorano, più diventano intelligenti! Gli agenti IA perfezionano le loro decisioni nel tempo Non tutti gli agenti IA sono uguali. Esistono diversi tipi di agenti IA, ciascuno progettato per compiti specifici. Alcuni sono bravissimi a fare i conti con i numeri; altri sono specializzati nella scrittura di aggiornamenti o nella sincronizzazione delle attività.

Ma tenete presente che questo aumento del numero di agenti IA è seguito dalle sfide che derivano dall'intelligenza artificiale.

Questi includono perdersi in istruzioni vaghe, faticare a tenere il passo con il proprio lavoro e, occasionalmente, comportarsi come se avessero fatto troppe pause caffè quando si tratta di precisione.

In che modo gli agenti IA sono utili nel project management?

Vorresti poterti clonare per gestire tutti i noiosi aggiornamenti di progetto e la reportistica? Ecco come gli agenti IA possono aiutarti a sbarazzarti di quegli strumenti e pratiche tradizionali di project management:

📌 Automatizza le attività: gestisce la pianificazione, gli incarichi e i promemoria

📌 Fornisce informazioni: Identifica rischi e inefficienze prima che diventino problemi

📌 Ottimizza i flussi di lavoro: bilancia i carichi di lavoro, dà priorità alle attività e ottimizza l'allocazione delle risorse

📌 Migliora la comunicazione: Riepiloga le riunioni, scrive email e mantiene i team allineati

Promemoria: l'IA non sostituisce i project manager, ma gli AI Project Manager si adattano alle scadenze mutevoli, alla complessità dei progetti e alla disponibilità del team per mantenere le attività in linea con il monitoraggio.

Cosa cercare negli agenti IA per il project management?

Scegliere l'agente IA giusto può fare la differenza tra risparmiare ore e sprecarle in configurazione. Ecco a cosa prestare attenzione:

Funzionalità/funzioni chiave da considerare negli agenti IA

Automazione delle attività: Automatizza gli aggiornamenti delle attività, il monitoraggio dello stato e i promemoria, così non dovrai più fare aggiornamenti manuali

Informazioni predittive: segnalare tempestivamente i rischi e suggerire modi per rimanere in pista con informazioni predittive

Processo del linguaggio naturale (NLP): Dare istruzioni quotidiane come "sposta questo alla prossima settimana", senza bisogno di prompt robotici

Sicurezza dei dati: Dai la priorità alla sicurezza dei dati con protocolli standard del settore fin dal primo giorno

*informazioni in tempo reale: fornisci informazioni in tempo reale con dashboard che offrono spunti concreti, non solo dati grezzi

Interfaccia intuitiva: Semplifica la configurazione e l'uso quotidiano con un'interfaccia intuitiva

i 10 migliori agenti IA per il project management

Dai un'occhiata a questi 10 agenti IA per il project management per aumentare la produttività, semplificare i flussi di lavoro ed eliminare il lavoro inutile:

1. ClickUp (ideale per l'automazione delle attività basata sull'IA e per informazioni in tempo reale sui progetti)

ClickUp è l'app per il lavoro. La soluzione ClickUp per la gestione dei progetti, abbinata alle funzionalità di IA, trasforma il modo in cui un project manager gestisce le attività, assegna le priorità al lavoro e automatizza i processi.

ClickUp Brain

ClickUp Brain rende il project management più intelligente coprendo tre aspetti chiave: risposte, azione e scrittura, tutto in un unico posto.

Hai bisogno di un aggiornamento sul progetto? Basta chiedere e otterrai risposte contestuali dalle tue attività, documenti e commenti senza dover cercare manualmente le informazioni.

Vuoi creare un'attività per i membri del team in base alla tua recente chiamata StandUp? Basta chiedere a Brain e lo creerà con i dettagli giusti dai thread e dai documenti relativi alle chat. E quando sei bloccato a scrivere qualsiasi cosa, dalle email alle descrizioni delle attività, genera contenuti sorprendentemente precisi che si allineano al tono e alla voce del tuo marchio.

Aumenta la produttività con i suggerimenti di attività basati sull'IA e i flussi di lavoro automatizzati in ClickUp

La documentazione e la comunicazione sono un altro settore in cui ClickUp Brain eccelle davvero. Che si tratti di redigere report, perfezionare messaggi o riepilogare/riassumere gli argomenti trattati durante una riunione, puoi completare tutto con un solo clic.

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti concisi delle riunioni con ClickUp Brain

Hai bisogno di aggiornamenti rapidi? Basta chiedere a ClickUp Brain qualcosa del tipo Qual è lo stato del progetto X? Chi sta lavorando al progetto Y? Quali attività rischiano di non rispettare le scadenze? Qual è lo stato delle mie attività ad alta priorità questa settimana? Chi ha il maggior numero di attività in ritardo nel nostro progetto? Puoi riepilogare/riassumere gli aggiornamenti chiave dell'ultima riunione del team? Quali attività rischiano di non rispettare le scadenze? Quali membri del team sono sovraccarichi di lavoro in questo momento?

Sfrutta ClickUp Brain per stabilire le priorità delle attività con prompt intelligenti

Brain estrae in pochi secondi aggiornamenti chiave, discussioni passate e reportistica. Suggerisce inoltre scadenze, segnala attività scadute e garantisce che nessuno sia sovraccarico. Sei in ritardo? Basta chiedere a Brain di spostare le sequenze in base allo stato e alle dipendenze e la tua pianificazione verrà rielaborata automaticamente.

Soluzioni di project management ClickUp

ClickUp Brain è anche alla base delle soluzioni di project management ClickUp, quindi non dovrai destreggiarti tra più app.

Gestione delle attività, documentazione dei progetti e collaborazione del team in un'unica potente piattaforma. Semplifica l'intero ciclo di vita del progetto, dalla pianificazione e l'esecuzione al monitoraggio e alla reportistica.

Modello di piano delle attività di project management di ClickUp

Per rendere le cose più fluide, è possibile impostare i flussi di lavoro utilizzando modelli predefiniti come il modello di piano delle attività di project management di ClickUp con pochi clic.

Il modello include attività e attività secondarie che puoi assegnare al tuo team, rendendo più facile suddividere i grandi progetti in passaggi di dimensioni ridotte.

Con i grafici di Gantt e le Sequenze, puoi vedere cosa è in linea, cosa è in ritardo e spostare le cose senza incasinare l'intero piano.

Ottieni un modello gratis Organizza e monitora le prestazioni dei progetti senza sforzo con il modello di piano delle attività di project management di ClickUp.

Modello di revisione del project management di ClickUp

Una volta avviato il progetto, il monitoraggio delle prestazioni è altrettanto semplice. Il modello di revisione del project management di ClickUp offre un quadro semplice per mappare ciò che funziona, ciò che rallenta le cose e ciò che necessita di una correzione di rotta.

Ottieni un modello gratis Semplifica le valutazioni dei progetti con il modello di revisione dei progetti ClickUp

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

🚀 Flussi di lavoro basati sull'IA : automatizza le attività di routine, gli aggiornamenti di stato e i flussi di lavoro di routine in modo che il tuo team possa concentrarsi sul lavoro importante

📊 Informazioni intelligenti sui dati : ottieni riepiloghi/riassunti, elementi di azione e aggiornamenti di stato generati istantaneamente dall'IA per rimanere al passo con i progetti senza dover scavare tra infiniti messaggi

📝 Assistente di scrittura IA: Scrivi riepiloghi/riassunti delle riunioni, crea reportistica e messaggi in pochi secondi con contenuti generati dall'IA

🔍 Ricerca istantanea e domande e risposte : ponete a ClickUp Brain qualsiasi domanda relativa al lavoro e ottenete subito la risposta giusta

🛠️ Integrazioni perfette : lavora con strumenti come Slack, Google Drive, Zoom e oltre 600 altre app per un flusso di lavoro connesso

📅 Pianificazione e programmazione basate sull'IA : utilizza l'IA per stabilire le priorità delle attività, suggerire scadenze e allocare le risorse in modo efficace

🎯 Modelli predefiniti di project management: scegli tra diversi modelli di project management basati sull'IA per la pianificazione dei progetti, la gestione delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro per iniziare subito

Limiti di ClickUp

Problemi occasionali di UX, come perdere la concentrazione durante la digitazione

Alcuni output generati dall'IA sembrano generici e poco approfonditi

Prezzi ClickUp

ClickUp offre prezzi flessibili per team di diverse dimensioni:

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $/mese per utente

Azienda : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il passaggio all'utilizzo di ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato per tutti i nostri team e utenti, che possono organizzare il proprio lavoro tenendo traccia dei progetti degli altri team. L'insieme di funzionalità/funzioni fornite da ClickUp è ottimo per il team CS, il team commerciale e il nostro team di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

2. Notion AI (la migliore per la documentazione intelligente e il recupero delle conoscenze)

tramite Notion

Notion AI rende la gestione delle attività molto più fluida. Estrae informazioni da Notion, Slack e Google Drive, quindi non è necessario passare da un'app all'altra. La funzionalità di riepilogo è utile per i documenti lunghi e trasformare le note delle riunioni in elenchi di cose da fare fa risparmiare tempo.

Può persino suggerire automaticamente elementi di azione. Gli strumenti di scrittura e modifica sono discreti, soprattutto per bozze rapide o traduzioni, ma è meglio per organizzare in un unico posto informazioni sparse.

Notion IA: le migliori funzionalità/funzioni

🔍 Ricerca basata sull'IA : trova informazioni da Notion, Slack, Google Drive e altro ancora

📊 Analisi di documenti e dati: Estrazione di informazioni chiave e riepiloghi/riassunti da PDF e immagini

📝 Assistente di scrittura IA: Bozze di note di riunioni, riepiloghi di progetti e reportistica

📅 Automazione dei flussi di lavoro: Creare attività, aggiornare stati e riepilogare/riassumere discussioni

Limiti dell'IA di Notion

La versione gratis di Notion AI offre un numero limitato di prompt IA (20)

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Notion IA

Notion IA è disponibile come componente aggiuntivo per le aree di lavoro di Notion:

8 $/membro/mese (fatturazione annuale)

10 $/membro/mese (fatturazione mensile)

Valutazioni e recensioni di Notion AI

G2: 4. 7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

3. Trello AI (la migliore per la descrizione e la categorizzazione delle attività basate sull'IA)

via Trello

L'IA di Trello aggiunge un utile livello a Trello senza complicare le cose. Può riepilogare/riassumere rapidamente gli aggiornamenti, ripulire le note e trasformare lunghe discussioni in elementi di azione, il che è ottimo se si devono destreggiarsi tra più attività. La funzionalità/funzione di generazione dei contenuti funziona bene per la stesura di descrizioni delle attività o per la rifinitura dei messaggi.

Ciò che spicca è il modo in cui estrae automaticamente le cose da fare dalle conversazioni e le organizza in liste di controllo. Il comando /IA rende tutto più veloce senza cambiare il modo in cui già usi Trello.

Trello IA: le migliori funzionalità/funzioni

📌 Estrazione degli elementi da eseguire : Identificare le attività importanti da note e discussioni per una migliore organizzazione

📊 Categorizzazione automatica delle attività : ordina le attività in base al contenuto, all'urgenza e alle priorità del team

💡 Brainstorming e generazione di idee : Approfondisci gli argomenti per aiutare nella pianificazione del progetto e nelle discussioni

📅 Ottimizzazione del flusso di lavoro: aggiornamento dello stato, impostazione delle priorità e perfezionamento dell'assegnazione delle attività

Limiti dell'IA di Trello

Principalmente incentrato sull'assistenza basata su testo dell'IA

Mancanza di automazione avanzata basata sull'IA rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Trello IA

L'IA di Trello è inclusa nei piani Premium ed Enterprise di Trello:

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di IA su Trello

G2: 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Ecco una recensione di G2:

*Uso Trello ogni giorno per il monitoraggio delle mie attività e dei miei obiettivi. È molto facile da usare e personalizzare, e i design sono. C'è anche l'integrazione con Jira, se lo si desidera

tramite Asana

Asana IA è come quel compagno di squadra che sa sempre cosa fare. Assegna attività, imposta scadenze, ordina richieste e gestisce le risorse senza bisogno di continui promemoria. È possibile creare agenti IA personalizzati senza codice per gestire le cose noiose come richiedere approvazioni o inviare aggiornamenti.

Ti spinge verso ciò che richiede attenzione, suggerisce sequenze e bilancia i carichi di lavoro in modo che tu possa dedicare meno tempo all'organizzazione e più tempo al lavoro vero e proprio. I tuoi dati rimangono al sicuro mentre l'IA si occupa del lavoro di routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana IA

📌 Stato intelligente : Genera aggiornamenti in tempo reale sul progetto in base allo stato delle attività e alle attività recenti

📝 Riepiloghi intelligenti : fornisci riepiloghi automatici di attività e progetti per mantenere allineati i team

🚀 Regole intelligenti : automatizza l'assegnazione delle attività, le date di scadenza e gli aggiornamenti dei progetti utilizzando regole generate dall'IA

🔍 Chattare in modo intelligente: ottenere risposte istantanee alle domande relative al progetto e recuperare informazioni chiave

Limiti dell'IA di Asana

Le funzionalità/funzioni IA non sono incluse nel piano Free di Asana

Mancanza di contesto nei progetti complessi

Prezzi di Asana IA

Starter : 10,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana IA

G2: 4. 4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia da 1 a 3 messaggi al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla propria area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dall'area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

5. Monday IA (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e le informazioni basate sui dati)

via Monday

Monday IA semplifica la vita ai project manager automatizzando i flussi di lavoro e la gestione delle attività. Assegna le attività alle persone giuste, ordina i dati in base all'urgenza e individua i rischi prima che si aggravino.

La gestione dei rischi basata sull'IA garantisce che i potenziali problemi vengano individuati in anticipo, evitando sorprese dell'ultimo minuto. Inoltre, gli assistenti IA (o "lavoratori digitali") gestiscono il lavoro di routine, liberando tempo per decisioni più strategiche.

Monday IA: le migliori funzionalità/funzioni

📊 Estrazione intelligente dei dati : estrazione delle informazioni chiave da file, email e report

🔍 Analisi del sentiment : rileva il sentiment positivo, neutro o negativo nei messaggi e nei feedback

📅 Gestione dei rischi basata sull'IA : identifica i potenziali rischi del progetto e fornisci suggerimenti per la mitigazione

📁 Modelli potenziati dall'IA: fornisce modelli già pronti per l'automazione del flusso di lavoro e il monitoraggio dei progetti

Limiti dell'IA Monday

Si concentra principalmente sull'automazione e sull'estrazione dei dati piuttosto che sull'analisi predittiva

I piani tariffari non sono efficaci per i team più piccoli

Prezzi Monday IA

Base : 9 $/mese per postazione

Standard : 12 $ al mese per postazione

Pro : 19 $/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday AI

G2: 4. 7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday?

Ecco una recensione di G2:

La produttività del tempo che guadagniamo, insieme alla capacità di automatizzare i processi, riduce i tempi di esecuzione delle attività, migliorando anche la facilità di comprensione e l'autonomia all'interno della piattaforma.

6. Wrike AI (la migliore per la gestione predittiva dei rischi e i report basati sull'IA)

tramite Wrike

Wrike AI è un'IA per il project management che aiuta i team a ottenere di più senza preoccuparsi delle piccole cose. Prevede i rischi, consiglia a cosa dare priorità e automatizza le attività di routine.

Hai bisogno di recuperare il ritardo su lunghe discussioni? Wrike IA le riepiloga. Hai delle note delle riunioni? Le trasforma automaticamente in attività secondarie. Con i comandi vocali e i report istantanei, la gestione dei progetti è meno stressante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike IA

📌 Previsione dei rischi basata sull'IA : identifica i potenziali rischi del progetto e suggerisci strategie di mitigazione

📊 Reportistica generata dall'IA : riepiloga lo stato delle attività, il lavoro in ritardo e la distribuzione del carico di lavoro

📁 Gestione delle attività attivata dalla voce: crea e gestisci le attività con facilità utilizzando i comandi vocali

Limiti dell'IA di Wrike

L'IA è meno efficace nella gestione di progetti complessi

L'app mobile manca di funzionalità/funzioni essenziali che limitano l'uso dell'IA in mobilità

Prezzi di Wrike IA

Team : 10 $ al mese per utente

Business : 25 $/mese per utente

Enterprise e pinnacle: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike IA

G2: 4. 2/5 (3700+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (2700+ recensioni)

7. Taskade IA (ideale per elenchi di attività generati dall'IA e collaborazione in tempo reale)

via Taskade

Taskade AI aiuta a creare automaticamente elenchi di cose da fare, sprint e mappe mentali, il che è utile per iniziare. Le funzionalità/funzioni di automazione consentono di risparmiare tempo, mentre i chatbot IA integrati offrono suggerimenti istantanei.

È particolarmente utile se si gestiscono più progetti, con moduli intelligenti e generatori di flussi di lavoro che riducono il flusso di lavoro manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade IA

📌 Automazione delle attività con IA : crea automaticamente elenchi di cose da fare, attività secondarie e flussi di lavoro strutturati

📊 Agenti IA personalizzati : addestrare gli agenti IA alla gestione delle attività, alla generazione di report e al monitoraggio dello stato dei progetti

📁 Mappe mentali e di flusso : ottieni aiuto per visualizzare il progetto e suddividere attività complesse

💬 Integrazione chat IA: consente la collaborazione in tempo reale con assistenti basati su IA

Limiti dell'IA di Taskade

Gli utenti non possono aggiungere le proprie chiavi API e sono limitati ai modelli GPT-4 e GPT-4 mini

Le automazioni non possono essere trasferite tra account

Prezzi di Taskade IA

Free : Funzionalità/funzioni IA limitate

Pro : 10 $ al mese per utente

Teams : 100 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskade IA

G2: 4. 6/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Taskade?

Ecco una recensione di Capterra:

Interfaccia facile da usare. Il project management è più accessibile a tutti i membri del team. Facile creare attività. Il generatore di flussi di lavoro IA è molto utile. La condivisione dei ruoli tra i membri del team è una cosa che mi fa sentire bene.

8. Ayanza AI (la migliore per la collaborazione basata sull'IA e la produttività del team)

di Ayanza

Ayanza IA aiuta a raccogliere idee, a mettere ordine nella scrittura e a trovare rapidamente le informazioni. Le attività sono organizzate in modo ordinato in Elenchi, Note e Oggetti, facilitando il monitoraggio dello stato.

L'IA può automatizzare i flussi di lavoro di routine e suggerire elementi di azione, il che mantiene le cose in movimento. Inoltre, è disponibile su tutti i dispositivi, in modo da poter rimanere al passo con i progetti ovunque ci si trovi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ayanza IA

📌 Partner di brainstorming IA : genera idee e suggerimenti per migliorare la creatività del team

📝 Assistente intelligente : genera risposte rapide e approfondimenti alle query del team

📅 Aree di lavoro collaborative : spazi strutturati per note, elenchi e oggetti

📁 Feed di notizie basato sull'IA: tieni aggiornati i team con approfondimenti in tempo reale sui progetti

Limiti dell'IA di Ayanza

La versione mobile è diversa dalla versione desktop, rendendo difficile il passaggio tra i dispositivi

Le funzionalità avanzate di IA sono limitate ai piani di livello superiore

Prezzi di Ayanza IA

Gratis: 0 $ al mese per utente

Premium : 6 $ al mese per utente

Ultra : 15 $/mese per utente

Enterprise: 15 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ayanza IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9 HiveMind AI (la migliore per la pianificazione di progetti basati sull'IA e i riepiloghi/riassunti delle riunioni)

tramite Hive

HiveMind AI elimina il lavoro più noioso dalla gestione dei progetti. Può mappare interi piani di progetto, creare attività e suggerire flussi di lavoro in base alle priorità del team, il tutto con semplici istruzioni. Le funzionalità/funzioni dell'IA sono utili per redigere programmi di riunioni, riassumere discussioni e persino generare risposte via email.

Con Hive Notes, le riunioni vengono documentate automaticamente. Può anche fare brainstorming di idee, generare immagini e tradurre contenuti, rendendo più facile mantenere i progetti in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di HiveMind IA

📌 Pianificazione istantanea del progetto : generazione di piani di progetto e elenchi di attività strutturati in pochi secondi

📊 Schede di azione basate sull'IA : converti automaticamente le idee in attività realizzabili

📝 Generazione di contenuti : crea programmi per riunioni, post per blog e piani Business

📅 Creazione automatica di immagini: progetta immagini e grafiche uniche a partire da prompt di testo

Limiti dell'IA di HiveMind

Non è facile da usare e c'è una curva di apprendimento rispetto ad altri strumenti di project management

Lo strumento di generazione delle immagini è poco raffinato e necessita di miglioramenti

Prezzi di HiveMind IA

Starter: 1 $/mese per utente

Teams : 3 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HiveMind AI

G2: 4. 6/5 (oltre 570 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 200 recensioni)

10. SmartSuite AI (la migliore per l'automazione dei documenti basata sull'IA e l'ottimizzazione del flusso di lavoro)

tramite SmartSuite

SmartSuite AI aiuta i team a ridurre il lavoro inutile redigendo report, ordinando i feedback e organizzando le informazioni automaticamente. È utile per creare aggiornamenti di progetto, email e riepiloghi al volo.

I prompt personalizzati dell'IA sono un bel tocco. Consentono ai team di personalizzare i flussi di lavoro e automatizzare le attività di routine in base alle loro esigenze, in modo che tutti dedichino meno tempo agli amministratori.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartSuite IA

📌 Gestione dei documenti basata sull'IA : crea, perfeziona e categorizza la documentazione e la reportistica dei progetti

📊 Elaborazione automatizzata delle attività : assegnazione, monitoraggio e definizione delle priorità delle attività in base alle esigenze del flusso di lavoro

📝 Scrittura e modifica con IA : redigi blog, reportistica e altri documenti di testo in modo efficiente con contenuti generati dall'IA

📅 Prompt IA personalizzati : personalizza i flussi di lavoro e automatizza le attività di routine con prompt personalizzati

📁 SmartDocs basati sull'IA: integra l'IA nel sistema di gestione dei documenti di SmartSuite per una collaborazione senza soluzione di continuità

Limiti di SmartSuite IA

Personalizzazione limitata dell'automazione dei flussi di lavoro e mancanza di integrazione con altre piattaforme di automazione

Funzionalità/funzioni chiave mancanti, come nascondere le tracce di automazione nelle email

Prezzi di SmartSuite IA:

Team : 10 $ al mese per utente

Professional : 25 $/mese per utente

Enterprise : 35 $/mese

Firma: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SmartSuite IA

G2 : 4. 8/5 (30+ recensioni)

Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SmartSuite?

Ecco una recensione di Capterra:

SmartSuite è facile da impostare, ha un'interfaccia intuitiva con tutto a portata di mano e raddoppia davvero tutte le migliori funzionalità nel panorama del software a basso codice/senza codice, del flusso di lavoro e della gestione delle operazioni.

Scegli il miglior agente IA per il project management

La gestione dei progetti spesso implica destreggiarsi tra un'infinità di attività, rincorrere gli aggiornamenti e passare da un'app all'altra per avere un quadro completo. Gli strumenti di IA promettono di semplificare le cose, ma non tutti riducono effettivamente il caos.

Notion AI, Trello AI e Asana AI offrono automazione qua e là, ma richiedono comunque di mettere insieme le cose su piattaforme diverse.

ClickUp ribalta la situazione riunendo in un unico posto la gestione delle attività, la pianificazione intelligente, la reportistica basata sull'IA e l'automazione dei flussi di lavoro, in modo da dedicare meno tempo all'organizzazione del lavoro e più tempo a quello che è terminato.

Vuoi vederlo in azione? Iscriviti subito a ClickUp! 🙌