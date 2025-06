8 funzionalità/funzioni del software di project management per massimizzare l'efficienza

Il project management è un'attività complessa che richiede la capacità di gestire più responsabilità contemporaneamente. I project manager di successo sono esperti nella gestione delle parti interessate, nella pianificazione delle attività, nella supervisione delle risorse e del budget e nell'analisi dei report per garantire lo stato di avanzamento del progetto.

Tuttavia, con la crescente complessità dei progetti, il carico di lavoro diventa eccessivo. Gestire più progetti e attività contemporaneamente con un team numeroso può essere difficile anche per i project manager più esperti.

Secondo un rapporto, oltre il 52% dei project manager gestisce contemporaneamente da 2 a 5 progetti.

Immaginate una salita senza fine moltiplicata per il numero di progetti che gestite.

Hai bisogno degli strumenti giusti per semplificare la tua vita lavorativa e aiutarti a superare la montagna di attività. Un software di project management cloud ricco di funzionalità può fare il lavoro pesante al posto tuo.

Se ti stai chiedendo quali siano le funzionalità/funzioni più essenziali di un software di project management, abbiamo terminato il lavoro per te.

Ecco cosa dovresti cercare nel miglior software di project management.

Scegliere un software di project management per il proprio team

Solo il 23% delle organizzazioni oggi utilizza uno strumento di project management. Il resto continua ad affidarsi a strumenti legacy come fogli di calcolo ed Excel come sistema di project management.

Cosa succede quando gestisci i progetti con fogli di calcolo? Poiché poche persone hanno competenze Excel superiori alla media, questi fogli di calcolo rimangono inutilizzati su un'unità di rete e le informazioni relative ai progetti sono difficili da gestire e interpretare

Il project management basato su fogli di calcolo non consente ai team di progetto di archiviare file, conversazioni, annotazioni e informazioni correlate, una parte fondamentale della collaborazione al progetto

I fogli di calcolo legacy non dispongono di controllo delle versioni e audit trail per monitorare come le informazioni e i processi cambiano nel tempo

Senza la possibilità di modifica in tempo reale e multiutente, i fogli di calcolo creano silos di informazioni

Una soluzione di project management con funzionalità avanzate può risparmiare al tuo team l'agonia e migliorare il lavoro sul progetto.

I vantaggi di un software di project management includono:

1. Standardizzazione dei processi di lavoro

Un sistema di project management dispone di modelli standard che fungono da schemi per l'esecuzione dei progetti.

I modelli delineano i passaggi che i membri del team devono seguire dalla pianificazione e dall'esecuzione fino al completamento, garantendo un approccio strutturato e stabilendo un quadro standard.

Il tuo team ha un'idea chiara di come funzionano le cose, rendendo i processi aziendali più efficienti.

2. Migliore controllo della qualità

Con gli strumenti di project management, il controllo della qualità diventa più sistematico.

Ad esempio, i project manager possono impostare sequenze temporali per ciascuna attività e ricevere notifiche all'avvicinarsi delle scadenze.

Ogni membro del team conosce gli obiettivi, le attività e le dipendenze generali, così come i propri colleghi.

I team leader possono monitorare lo stato dei progetti, identificare tempestivamente eventuali problemi e risolverli prontamente.

Questo approccio sistematico garantisce che i risultati finali soddisfino o superino le aspettative dei clienti. Il risultato è una maggiore fiducia da parte dei clienti e dei dirigenti, che porta a una reputazione organizzativa più solida.

3. Migliore comunicazione all'interno del team

A differenza dei fogli di calcolo che non dispongono di strumenti di comunicazione per il team, le funzionalità/funzioni del software di project management come messaggistica in tempo reale, condivisione di file e assegnazione delle attività consentono a tutti di rimanere sulla stessa pagina.

Inoltre, tutti i membri del team conoscono i propri ruoli, le proprie responsabilità e lo stato di avanzamento generale del lavoro. Tale trasparenza garantisce chiarezza, previene malintesi e incoraggia i membri del team a collaborare e coordinarsi meglio.

4. Migliore collaborazione

Gli strumenti di project management forniscono una piattaforma di lavoro centralizzata accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Questa funzionalità consente ai team con fusi orari diversi di collaborare senza soluzione di continuità e in mobilità.

La maggior parte dei software gratuiti di project management basati su cloud dispone di aree di lavoro virtuali in cui gli utenti possono accedere alle attività, condividere documenti e comunicare in modo efficace. Tali sistemi collaborativi stanno diventando sempre più importanti, poiché orari di lavoro alternativi, team remoti e comunicazione ibrida sul posto di lavoro sono ormai la norma.

5. Risultati misurabili e costi ridotti

Le funzionalità/funzioni del software di project management, quali monitoraggio dello stato, impostazione delle attività cardine e allocazione delle risorse, forniscono ai team e ai manager informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei progetti e li aiutano a prendere decisioni basate sui dati.

Queste informazioni migliorano l'efficienza e identificano i processi che influiscono sulla produttività del team, riducendo i costi operativi.

8 funzionalità/funzioni chiave essenziali da ricercare in uno strumento di project management

1. Gestione delle attività

Quando si avvia un nuovo progetto, è facile trascurare la titolarità e la prioritizzazione delle attività. La gestione delle attività consente di organizzare, tracciare e monitorare le attività all'interno di un progetto per garantire che siano completate in modo efficiente e puntuale. Gli utenti possono creare attività, assegnarle ai membri del team, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento delle attività.

Ad esempio, è possibile utilizzare le attività di ClickUp per pianificare, programmare e monitorare tutte le attività in un unico hub centralizzato. Semplificate il vostro lavoro assegnando attività secondarie, creando liste di controllo e specificando le dipendenze delle attività.

Migliora la chiarezza dei tuoi progetti con tipi di attività personalizzabili e ottimizza l'organizzazione del lavoro richiesto per la gestione delle attività

I migliori strumenti di project management offrono anche:

Priorità delle attività: Consente di ordinare le attività in base alla loro importanza e urgenza

Promemoria attività: Imposta notifiche e promemoria automatici per i membri del team sulle attività imminenti o scadute

Filtraggio e ordinamento delle attività: Questa funzione è spesso supportata da una barra di ricerca o da tag che consentono di individuare attività specifiche in base alla priorità, alla data di scadenza o al membro del team assegnato, in modo da non perdere tempo nella ricerca di informazioni critiche

Modelli di attività: Crea modelli di gestione delle attività e riutilizzali per attività ricorrenti. Non è necessario crearli da zero; basta inserire i dati nei modelli di progetto e iniziare a lavorare

I modelli di project management di ClickUp sono ampiamente utilizzati dai project manager in quanto sono ricchi di automazioni del flusso di lavoro, flussi di lavoro predefiniti e funzionalità/funzioni agili per organizzare le attività, monitorare i risultati del progetto e creare un sistema più gestibile.

2. Funzionalità IA

In qualità di project manager, ogni giorno hai molto più da fare che semplicemente utilizzare uno strumento di project management. È qui che entrano in gioco le funzionalità di IA, che consentono alla tua soluzione di funzionare in modalità automatica.

La scelta di uno strumento di project management con funzionalità di IA è fondamentale per garantire il futuro del vostro investimento. Si prevede che il mercato globale dell'IA per il project management crescerà da 2,5 miliardi di dollari nel 2023 a 5,7 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 17,3% a partire dal 2023.

Le funzionalità chiave di IA che dovresti aspettarti di trovare in un buon strumento di project management includono:

Assegnazione automatizzata delle attività: gli assistenti IA integrati assegnano le attività ai membri del team in base alla loro esperienza, al carico di lavoro e alla disponibilità

Assistenza nella scrittura e nella modifica: Gli strumenti di IA per i project manager aiutano a generare riepiloghi/riassunti dei progetti, creare report di progetto, redigere bozze di email, correggere errori ortografici nei report e automatizzare la creazione di brief di progetto

Analisi predittiva: l'IA analizza i dati del progetto per prevedere tendenze, rischi e risultati futuri, aiutando i project manager a prendere decisioni informate

Pianificazione intelligente: tenendo conto delle dipendenze e dell'utilizzo delle risorse, l'IA ottimizza i programmi dei progetti per ridurre al minimo i ritardi e massimizzare l'efficienza

Gestione dei rischi : sulla base dei dati storici e delle informazioni in tempo reale, l'IA identifica i rischi e suggerisce strategie di mitigazione

Personalizzazione: l'IA consente di creare e ottimizzare flussi di lavoro personalizzabili. Grazie a modelli personalizzabili, chiunque può generare processi di flusso di lavoro ripetibili, indipendentemente dal proprio background tecnico

Molto più di una semplice tendenza nel project management, le funzionalità di IA massimizzano l'efficienza del team, identificano opportunità di risparmio sui costi e aiutano a generare flussi di lavoro ripetibili e personalizzabili per soddisfare gli obiettivi aziendali.

Scarica questo modello Utilizza i prompt ChatGPT di ClickUp per il project management per generare idee, analizzare dati e creare report

Il modello ChatGPT Prompts for Project Management di ClickUp contiene un repository con oltre 190 prompt che ti aiutano a generare idee e strategie per una gestione dei progetti di esito positivo.

Ad esempio, "Sto cercando strategie per garantire l'esito positivo dei progetti e ridurre al minimo i rischi associati a un progetto di sviluppo software"

3. Pianificazione e programmazione dei progetti

Quando si lavora su un progetto complesso con molte fasi sovrapposte, è facile perdersi nei dettagli e non riuscire a programmare le riunioni o le attività giuste al momento giusto.

L'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento e persino le sequenze dei progetti possono sfuggire al controllo e, quando i membri del team dipendono l'uno dall'altro, qualsiasi errore può portare a un caos totale.

Con un piano di progetto definito, si dispone di una tabella di marcia e di una direzione chiare per il progetto, che garantiscono l'allineamento con gli obiettivi organizzativi generali. Tutti i membri del team conoscono le proprie attività, gli obiettivi generali del progetto e l'ambito di lavoro e mantengono in ordine il programma del progetto.

I migliori strumenti di project management offrono anche:

Funzionalità/funzioni di budgeting

La possibilità di impostare obiettivi/traguardi

Un pianificatore che delinea i diversi progetti su cui stai lavorando e semplifica la programmazione di nuove attività

Calendari condivisi, fondamentali per organizzare riunioni e garantire che tutti ne siano informati

Utilizza modelli di piani di progetto per raggiungere i tuoi obiettivi a breve e lungo termine, insieme a risorse aggiuntive, sequenze temporali e vincoli di budget. Cerca un modello di pianificazione dei progetti che si integri con il tuo software di project management, consentendoti di inserire attività cardine, scadenze, ruoli e responsabilità.

4. Reportistica e monitoraggio dei progetti

Può essere difficile avere una visione d'insieme del flusso di progetti complessi da una fase all'altra.

La reportistica e il monitoraggio dei progetti ti aiutano a monitorare lo sviluppo dei progetti in tempo reale e a visualizzarne lo stato (tramite grafici Gantt, bacheche Kanban e barre di percentuale/avanzamento).

Senza questa funzionalità/funzione non sarà possibile:

Mitiga in modo proattivo i rischi prima che si aggravino

Individua ed evita potenziali ritardi e scadenze non rispettate

Identifica e risolvi i colli di bottiglia che influiscono sull'efficienza dei progetti

Imposta e monitora gli indicatori chiave di prestazione per gestire efficacemente lo stato di avanzamento

Comunicare lo stato dei progetti al C-suite, ai membri del team e alle parti interessate

Monitorare il tempo impiegato per attività specifiche o per l'intero progetto e ottimizzare i progetti futuri di conseguenza

Garantite la responsabilità e l'affidabilità dei membri del team confrontando le prestazioni previste con quelle effettive in tempo reale

Bonus: Il manuale per la gestione di progetti su larga scala

5. Priorità

I project manager sanno quali sono le attività più importanti e decisive per il successo di un progetto durante la fase di pianificazione.

Tuttavia, comunicare tutto questo al team può essere difficile se lo si fa manualmente, soprattutto per progetti dinamici che richiedono una risposta agile.

Le funzionalità/funzioni del software di project management includono la definizione delle priorità, che consente di assegnare e classificare le attività in base alla loro importanza, in modo che il team possa visualizzare e concentrarsi prima sulle attività più critiche.

La funzionalità di definizione delle priorità assume solitamente la forma di etichette (ad esempio, Alta, Media e Bassa) visualizzate in modo ben visibile accanto a ciascuna attività. Gli utenti possono anche impostare criteri personalizzati per la definizione delle priorità, come scadenze, requisiti dei clienti o correlazione con le attività cardine del progetto.

Se le priorità o i requisiti dei progetti cambiano spesso nel tuo settore, questa funzionalità consente ai membri del tuo team di adattarsi rapidamente.

Per assegnare correttamente le priorità alle attività, crea un elenco delle cose da fare nel tuo software di project management. La funzionalità di gestione delle attività in genere consente di suddividere le attività più grandi in attività secondarie. Ad esempio, in ClickUp è possibile riorganizzare e modificare le attività secondarie in blocco e aggiungere priorità che vanno da urgente a bassa.

6. Gestione del flusso di lavoro

Una cosa è avere un'idea generale di come si svolgerà il progetto. Ma per un'esecuzione efficiente e priva di errori, è necessaria una sequenza dettagliata delle attività, passo dopo passo.

La gestione del flusso di lavoro comporta la progettazione, l'esecuzione e l'ottimizzazione della sequenza delle attività. Sebbene possa sembrare simile alla gestione delle attività, alla pianificazione dei progetti e alla definizione delle priorità, è qualcosa di diverso.

Ecco come:

La pianificazione del progetto si concentra sulla parte "cosa" dell'equazione (definizione di grandi parti del progetto come gli obiettivi e le sequenze), mentre la gestione del flusso di lavoro si concentra sulla parte "come" dell'equazione (delineando i passaggi dettagliati necessari per completare ogni fase del progetto)

La definizione delle priorità e la gestione delle attività si concentrano sulle singole attività, mentre la gestione del flusso di lavoro offre una visualizzazione d'insieme. È sequenziale e ripetitiva e aiuta a comprendere come le attività sono connesse e cosa deve succedere dopo

In altre parole, la gestione del flusso di lavoro visualizza l'intero percorso del progetto, compresi tutti i passaggi. Gli strumenti di project management visivo spesso presentano i flussi di lavoro sotto forma di diagrammi visivi o diagrammi di flusso, che aiutano a comprendere la sequenza delle attività e le dipendenze nella gestione di progetti di diversa complessità.

7. Integrazione con altre piattaforme

È necessario scegliere uno strumento di collaborazione per il project management con funzionalità di integrazione per eliminare la frustrazione e le inefficienze causate dall'utilizzo di più app.

Una giornata tipo nella vita di un project manager prevede la gestione di più app per la collaborazione e la comunicazione del team, la reportistica, l'automazione del flusso di lavoro e altri strumenti di lavoro.

Per semplificare il tuo lavoro, hai bisogno di un'unica app di project management che si connetta a tutti gli altri strumenti del tuo stack tecnologico, da Zoom e Slack a Google Drive, Jira e GitHub.

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti per: Facilitare lo scambio di informazioni senza errori tra sistemi diversi,

Eliminare gli errori di trasferimento dei dati tra app non connesse,

Riunisci tutti i tuoi dati in un unico database per una maggiore visibilità e

Risparmia tempo eseguendo le attività in un unico sistema invece di destreggiarti tra più fonti

8. Supporto per team di project management Agile

Se il tuo team utilizza una metodologia di gestione agile per migliorare costantemente i prodotti attraverso una serie di sprint, cerca le seguenti funzionalità/funzioni:

Pianificazione degli sprint: crea e assegna priorità alle attività, stima il lavoro richiesto e definisci gli obiettivi degli sprint

Bacheche Kanban: per visualizzare lo stato del progetto

Gestione del backlog : garantisce una fornitura costante di lavoro per ogni sprint

Grafici burndown: Aiutano a visualizzare il lavoro rimanente rispetto al tempo a disposizione per rimanere in linea con gli obiettivi

Modelli: modelli di riunioni agili per la collaborazione tra team interfunzionali e per promuovere la trasparenza dei progetti

Assicurati che il tuo strumento di project management sia integrato con il software agile utilizzato dal tuo team tecnico. Ad esempio, l'integrazione di ClickUp Jira semplifica il monitoraggio dei problemi e dei bug, la creazione delle attività e altri flussi di lavoro agili con una sincronizzazione bidirezionale. Esempio: quando in Jira viene creato un nuovo problema con un tag specifico, in ClickUp viene automaticamente creata una nuova attività.

Trovare uno strumento di project management all-in-one

Ecco alcuni suggerimenti da tenere in considerazione quando scegli un software di project management per il tuo team:

Posizione del team : se i membri del tuo team si trovano in fusi orari diversi, avrai bisogno di funzionalità di collaborazione affidabili e in tempo reale per garantire il corretto svolgimento delle attività, come chat istantanea nell'app, modifica collaborativa ed elenchi di cose da fare personalizzabili e condivisibili

Scalabilità : è necessario uno strumento in grado di adattarsi alle esigenze, sia in termini di funzionalità/funzioni che di numero di membri del team. Una piattaforma efficace dovrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze di unità aziendali di diverse dimensioni, adattarsi a diversi reparti e garantire facilità d'uso e prestazioni costanti man mano che l'azienda cresce

Integrazioni e facilità d'uso: Quando valuti le diverse opzioni, presta attenzione all'interfaccia utente, alla facilità di navigazione e alla possibilità di integrazione con lo stack tecnologico utilizzato dai tuoi team

Prezzi : il modo migliore per determinare se uno strumento ha costi nascosti è leggere le recensioni autentiche degli utenti su G2, Capterra, Reddit e altri siti di recensioni. I costi nascosti nei software di project management possono includere costi aggiuntivi per funzionalità/funzioni non chiaramente indicate nel piano tariffario o costi imprevisti per l'assistenza tecnica

Supporto IA integrato: Sebbene sia possibile utilizzare altre piattaforme IA come ChatGPT, Claude, Google Gemini, ecc., è più comodo se lo strumento scelto dispone di IA integrata. Scegli una piattaforma di project management che sfrutti la potenza di uno strumento di IA. Questa è una delle funzionalità/funzioni più importanti che un software di project management deve avere oggi

ClickUp: il miglior software per la gestione di progetti e attività

Ciò che rende ClickUp una delle migliori soluzioni di project management è che è progettato per essere utilizzato da team di tutte le dimensioni in tutti i settori.

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni chiave della soluzione software di project management ClickUp che ogni team di progetto ama.

Il software di project management all-in-one di ClickUp per i team di tutta la tua organizzazione

Maggiore efficienza con una struttura gerarchica scalabile

ClickUp offre una struttura gerarchica scalabile, che consente di organizzare in modo ordinato anche i progetti più complessi in cartelle, attività, sottoattività ed elenchi. Con oltre 15 viste personalizzate di ClickUp, puoi adattare il tuo lavoro al tuo approccio di project management e ai flussi di lavoro individuali.

Ad esempio, se il team utilizza i grafici di Gantt per le sequenze dei progetti per la pianificazione e l'esecuzione dei progetti, è possibile scegliere la vista Grafico di Gantt per visualizzare e monitorare lo stato.

Modifica le sequenze, aggiungi dipendenze e resta al passo con le modifiche al progetto utilizzando la vista grafico Gantt di ClickUp

Abbinando questo a oltre 50 automazioni delle attività in grado di ottimizzare qualsiasi processo di project management, otterrai uno strumento che ti aiuterà a visualizzare progetti complessi e ad automatizzarli, aumentando l'efficienza del tuo project management.

ClickUp Brain per il project management basato sull'IA

La maggior parte delle attività quotidiane dei team di progetto comprende attività ripetitive quali l'inserimento dati, la generazione di report settimanali, la richiesta di dettagli ai team di prodotto e marketing, la creazione di schede prodotto e altra documentazione, la scrittura di email e il riepilogo/la sintesi delle riunioni.

ClickUp Brain potenzia il tuo team automatizzando le attività banali sopra menzionate, consentendo loro di dedicare più tempo al lavoro strategico e di impatto.

Il gestore delle conoscenze AI integrato in ClickUp ti consente di accedere a risposte rapide e accurate dal contesto di qualsiasi attività o progetto all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. La gestione automatizzata dei progetti ti evita di chiedere dettagli specifici ai membri del team, poiché ClickUp Brain li recupera automaticamente.

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Brain come assistente IA per creare report di progetto e di stato, automatizzare la pianificazione delle attività secondarie e compilare automaticamente i dati. È in grado di gestire attività come la creazione di brief di progetto, la scrittura di email, la sintesi delle note delle riunioni e la generazione di idee di progetto.

Abbiamo utilizzato ClickUp Brain per creare una sintesi del progetto compilando automaticamente dettagli quali dipendenze delle attività, sequenze temporali, parti interessate e risultati finali

Modelli di project management

Scarica questo modello Il modello di project management di ClickUp è utilizzato dai gestori di portfolio e dai project manager per eliminare i silos di dati ed eseguire con facilità progetti interfunzionali complessi

Il modello di project management di ClickUp offre funzionalità avanzate su misura per soddisfare esigenze complesse e un'area di lavoro personalizzabile che può essere adattata a qualsiasi progetto. È particolarmente utile per supervisionare progetti di grandi dimensioni e interfunzionali, aiutando i manager a superare gli ostacoli alla collaborazione e al coordinamento.

Il modello offre stati personalizzati come "In corso", "A rischio", "Completato", ecc. Inoltre, è possibile visualizzare le informazioni in una serie di viste, come la bacheca Kanban, i documenti, la vista Modulo per la raccolta dei contributi delle parti interessate e una vista Elenco dettagliata.

Collaborazione migliorata con la vista Chat di ClickUp e i documenti ClickUp

L'ultima cosa che desideri è che i team lavorino in silos o abbiano difficoltà a comunicare tra i vari canali, soprattutto quando la collaborazione tra i reparti è la chiave per il successo dei progetti su larga scala.

La vista Chat di ClickUp riunisce la collaborazione del team in un'unica app, consentendo ai membri del team di taggare e assegnare elementi di azione all'interno del sistema di project management.

Aggiungi pagine web, incorpora collegamenti e fogli di calcolo per un facile accesso e formatta qualsiasi messaggio con funzionalità di modifica avanzate, quali blocchi di codice ed elenchi puntati.

Riunisci tutte le comunicazioni del tuo team e dei tuoi progetti in un unico posto con la vista Chat di ClickUp

Inoltre, i documenti ClickUp sono una fonte centrale di verità, che ospita tutti i documenti e i dettagli del progetto. Collabora con i membri del tuo team in tempo reale, aggiungi link a video, PDF e fogli di calcolo, evidenzia le sezioni importanti con una formattazione avanzata e collega i documenti ai flussi di lavoro per migliorare l'efficienza e la collaborazione.

Utilizzo dei documenti ClickUp per aggiungere una formattazione avanzata ai documenti di progetto e renderli collaborativi

Gestione del lavoro con modelli

ClickUp offre modelli di progetto per aiutarti a monitorare i costi dei progetti, ottimizzare l'allocazione delle risorse, tenere traccia delle attività e prevenire inefficienze o costi eccessivi.

Scarica questo modello Gestisci e monitora l'utilizzo delle risorse in un singolo progetto o in più progetti utilizzando il modello di matrice delle risorse di progetto di ClickUp

Ad esempio, il modello di matrice delle risorse di progetto di ClickUp stima i costi delle risorse, come manodopera, spese generali e materie prime, visualizza la capacità del carico di lavoro e facilita la comunicazione con le parti interessate.

Allo stesso modo, è possibile utilizzare il modello dei risultati finali del progetto di ClickUp per suddividere i costi del progetto in base ai risultati finali, garantendo così l'esito positivo del progetto.

Scarica questo modello Utilizza il modello ClickUp Project Deliverables per definire l'ambito del progetto e allocare le risorse in modo efficiente

Questo modello personalizzabile ti aiuta a tenere traccia di tutte le informazioni, le attività e i risultati del progetto. Utilizzalo per assegnare e dare priorità alle attività e monitorarne lo stato di avanzamento.

Il modello offre ben sei diverse viste. È possibile utilizzare la vista Elenco per visualizzare lo stato, il titolare, la data di scadenza e così via di ciascuna attività, mentre la vista Bacheca consente di vedere le attività raggruppate in base allo stato. I project manager potranno inoltre trarre vantaggio dalla vista Grafico di Gantt per una panoramica generale del progetto.

Maggiore produttività con le lavagne online ClickUp

Per rimanere produttivi durante tutto il progetto sono necessari brainstorming frequenti, una comunicazione ottimizzata e la definizione delle priorità delle attività. Che tu faccia parte di un team virtuale o lavori in sede, le lavagne online di ClickUp fungono da tela digitale creativa dove puoi fare brainstorming e dare vita alle tue idee.

Le lavagne online ClickUp creano un'esperienza di lavoro più inclusiva per stakeholder, client e team.

Utilizza le lavagne online in ClickUp per catturare le tue idee, collegarle ai tuoi flussi di lavoro e assegnare elementi di azione ai membri del team all'interno della lavagna digitale.

Metti insieme le idee e crea flussi di lavoro con le lavagne online ClickUp

Integrazione più semplice di nuovi membri

Spiegheremo questa funzionalità in modo leggermente diverso con un caso di studio.

La piattaforma di pianificazione aziendale Pigment ha utilizzato ClickUp per creare e offrire un'esperienza di onboarding eccezionale ai propri dipendenti.

Dopo il round di finanziamento di serie B, l'organizzazione ha triplicato il proprio organico in 6 mesi. I vecchi processi di onboarding, che prevedevano liste di controllo Notion e comunicazioni tramite messaggi Slack ed email, erano inefficienti e dovevano essere rinnovati.

Il sistema di gestione del lavoro di ClickUp ha centralizzato la collaborazione all'interno dell'organizzazione.

Le soluzioni di ClickUp per semplificare l'onboarding di Pigment: Migliora la collaborazione interfunzionale, con i team che utilizzano la vista Gantt per pianificare, gestire e assegnare priorità a tutto

Delega rapida e semplice con ClickUp Chat, che consente anche di assegnare attività a più titolari, facilitando la collaborazione in un unico posto

Moduli ClickUp per raccogliere informazioni sui nuovi assunti e ottenere feedback sul processo di inserimento

Modelli e automazioni ClickUp per fornire risorse specifiche a ogni nuovo dipendente, consentendo loro di diventare rapidamente collaboratori efficaci Il risultato? Aumento dell'88% dell'efficienza nell'onboarding

83% di riduzione della durata del ciclo per i bug

aumento del 20%* dell'efficienza della comunicazione tra i team

Volevamo assicurarci che tutti i diversi team condividessero una piattaforma comune dove poter lavorare insieme e dove nulla potesse sfuggire. Volevamo mantenere un'elevata efficienza nelle nostre operazioni quotidiane mentre crescevamo in un ambiente globale e incentrato sul lavoro da remoto.

Volevamo assicurarci che tutti i diversi team condividessero una piattaforma comune dove poter lavorare insieme e dove nulla potesse sfuggire. Volevamo mantenere un'elevata efficienza nelle nostre operazioni quotidiane mentre crescevamo in un ambiente globale e incentrato sul lavoro da remoto.

Funzionalità/funzioni essenziali di project management semplificate

Le giuste funzionalità/funzioni del software di project management consentono al team di gestire più progetti, indipendentemente dalla loro complessità, evitando costi eccessivi e ritardi.

La soluzione di project management di ClickUp ti consente di gestire progetti semplici e complessi senza problemi.

Funzionalità come ClickUp Brain, ClickUp Chat View, ClickUp Whiteboards e modelli predefiniti sono progettate per aiutarti a portare a termine anche i progetti più difficili.

Ti sembra un buon affare? Registrati gratis su ClickUp per migliorare il tuo project management.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le funzionalità/funzioni del software di project management?

Le funzionalità/funzioni del software di project management si riferiscono alle funzionalità o capacità specifiche offerte da uno strumento per aiutare a pianificare, eseguire e monitorare più progetti in modo efficace. Queste funzionalità includono la gestione delle attività, la pianificazione, gli strumenti di collaborazione, la reportistica, il monitoraggio del budget e un project manager IA integrato.

2. Qual è un'applicazione importante del software di project management?

Un'importante applicazione del software di project management è la semplificazione dei flussi di lavoro dei progetti e il miglioramento della produttività del team.

Ad esempio, se stai guidando un progetto di sviluppo software, un software di project management ti aiuterà a sviluppare una roadmap del prodotto. Puoi pianificare il ciclo di vita dello sviluppo software end-to-end, dalla pianificazione alla gestione delle risorse, al budgeting, ai piani d'azione, all'assegnazione delle attività, al monitoraggio delle attività cardine, al monitoraggio dei risultati e dello stato di avanzamento e al passaggio di consegne del progetto.