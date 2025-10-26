I 15 migliori strumenti di pianificazione per organizzare progetti, obiettivi e flussi di lavoro (2025)

Ti capita mai di avere la sensazione che la tua lista delle cose da fare ti guardi storto? O che la sequenza del tuo progetto abbia preso vita propria, a metà strada tra il caos e l'ottimismo alimentato dal caffè?

È qui che entrano in gioco i moderni strumenti di pianificazione, come le piattaforme collaborative ClickUp, Asana e monday.com. Non si tratta solo di liste di cose da fare digitali. Ti aiutano a mappare gli obiettivi, monitorare le attività, creare sequenze e gestire i flussi di lavoro, il tutto grazie all'intelligenza artificiale.

Quindi, che tu stia guidando il lancio di un prodotto o rivedendo le operazioni interne, lo strumento giusto può eliminare la dispersione del lavoro e portare chiarezza e controllo.

In questo post del blog esploreremo 15 strumenti per la pianificazione che aiutano i project management, i team leader e i professionisti delle operazioni a elaborare un piano più intelligente, allinearsi meglio e raggiungere i propri obiettivi. 🎯

Ecco un'anteprima di tutti questi software di project management. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Obiettivi, attività, tempistiche, modelli, e suggerimenti AI personalizzabili in un unico spazio collaborativo Dimensione del team: ideale per singoli individui, aziende di medie dimensioni e grandi imprese ClickUp Views, assistente basato sull'intelligenza artificiale (ClickUp Brain), dashboard, obiettivi, reportistica avanzata, modelli predefiniti, lavagna online, documenti Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Wrike Gestione visiva del flusso di lavoro per team creativi e operativi Dimensione del team: ideale per team di marketing e PMO Moduli di richiesta, dashboard dinamici, grafici del carico di lavoro, revisione in tempo reale e pianificazione dei progetti di marketing Gratis; a partire da 10 $ al mese per utente Jira Piano agile dei progetti e monitoraggio dei problemi per i team di sviluppo software Dimensione del team: ideale per team di ingegneri e DevOps Roadmap avanzate, monitoraggio degli sprint, collegamento dei problemi e gestione delle versioni per un processo decisionale informato. Free; a partire da 7,53 $ al mese per utente Trello Organizzazione delle attività basata su schede per semplici progetti personali o di gruppo Dimensione del team: ideale per liberi professionisti e piccoli team Bacheche Kanban, email-to-attività, Power-Up, monitoraggio dei progressi tramite lista di controllo Gratis; a partire da 6 $ al mese per utente Microsoft Progetto Pianificazione strutturata e gestione delle risorse nell'ecosistema Microsoft Dimensione del team: ideale per project managers e agenzie di medie dimensioni Grafici Gantt, livellamento delle risorse, monitoraggio dei costi, integrazione con MS 365 Gratis; a partire da 10 $ al mese per utente Lavoro di squadra Consegna dei progetti dei client con precisione nella fatturazione e nelle risorse Dimensione del team: ideale per agenzie e società di servizi professionali Monitoraggio del tempo, portale clienti, pianificatore del carico di lavoro e dashboard di redditività Gratis; a partire da 13,99 $ al mese per utente Toggl Plan Piano visivo leggero per ambienti di progetto in rapida evoluzione Dimensione del team: ideale per piccoli team e studi creativi Pianificazione del team, attività cardine contrassegnate dal colore, pianificatore drag-and-drop e visualizzare della disponibilità in tempo reale Free; a partire da 6 $ al mese per utente Todoist Produttività personale e collaborazione di base con un'esperienza utente minimalista Dimensione del team: ideale per imprenditori individuali e piccoli gruppi di lavoro Inserimento in linguaggio naturale, attività nidificate, etichette e filtri, promemoria multipiattaforma Free; a partire da 2,5 $ al mese per utente MindMeister Brainstorming e piano visivi utilizzando mappe mentali collaborative Dimensione del team: ideale per team di innovazione e progettisti di prodotti Mappe mentali collaborative, assegnazione delle attività, modalità presentazione, integrazione con MeisterTask Free; a partire da 4,5 $ al mese per utente Asana Coordinamento del lavoro e allineamento degli obiettivi tra le diverse funzioni aziendali Dimensioni del team: ideale per team distribuiti di medie e grandi dimensioni Visualizzare la sequenza, monitoraggio degli obiettivi, regole personalizzate, modelli di progetto Gratis; a partire da 13,49 $ al mese per utente Monday Automazione del flusso di lavoro e monitoraggio dei progetti in un formato visivo modulare Dimensione del team: ideale per team interfunzionali di azienda Generatore di automazioni, bacheche personalizzabili, dashboard dei dati di progetto Gratis; a partire da 12 $ al mese per utente Zoho Progetti Esecuzione dei progetti end-to-end con logica delle attività personalizzabile Dimensione del team: ideale per team IT, di costruzione e operativi Grafici Gantt, schemi delle attività, monitoraggio del tempo, integrazione dell'ecosistema Zoho Gratis; a partire da 5 $ al mese per utente TeamGantt Pianificazione intuitiva con diagramma di Gantt e collaborazione in tempo reale Dimensione del team: ideale per team di progetto di piccole e medie dimensioni Dipendenze, linee di base, pianificazione delle risorse, calendario/elenco/commutatore Kanban Gratis; a partire da 59 $ al mese per utente Airtable Pianificazione strutturata dei progetti con database e visualizzare flessibili Dimensione del team: ideale per team di contenuto e pianificatori di prodotto Tabelle personalizzate, interfacce, tipi di campo, app Airtable Free; a partire da 20 $ al mese per utente Miro Lavagna online e piano in tempo reale per il brainstorming e l'allineamento Dimensione del team: ideale per team di prodotto e facilitatori Tela infinita, note adesive, votazioni, modelli di piano agile Free; a partire da 10 $ al mese per utente

Scegliere uno strumento di pianificazione non significa solo selezionare la dashboard più bella, ma trovare il secondo cervello del tuo team. Quello che ricorda le scadenze, effettua il monitoraggio degli obiettivi e non ti abbandona a metà progetto. Ecco cosa cercare prima di scegliere uno strumento di pianificazione dei progetti:

*opzioni di pianificazione flessibili: mappare il lavoro su base giornaliera, settimanale o trimestrale, utilizzando Sequenza, Calendario o grafici di Gantt che si adattano ai cambiamenti

*chiarezza e struttura delle attività: supporta attività nidificate, dipendenze, attività cardine e date di scadenza, mantenendo i piani di grandi dimensioni facilmente comprensibili e le attività più piccole allineate agli obiettivi generali

Pianificazione del carico di lavoro e della capacità: offre visibilità integrata sulle risorse, garantendo che nessuno sia sovraccarico di lavoro o inattivo

Automazione intelligente e trigger: consente di risparmiare tempo assegnando automaticamente le attività, inviando promemoria o modificando le scadenze in base a flussi di lavoro basati su regole

visibilità e collaborazione del team: *consente di inserire commenti, condivisione di file, aggiornamenti e approvazioni insieme alle attività, riducendo i controlli di stato e mantenendo tutti in sincronizzazione

*controllo dei dati e autorizzazioni: offre strumenti di pianificazione di livello aziendale con impostazioni di amministratore avanzate, ruoli utente, registri di controllo e funzionalità di sicurezza conformi alle normative

Se il tuo strumento di piano soddisfa questi requisiti, congratulazioni: hai trovato quello che fa per te. Ora vediamo quali strumenti sono davvero all'altezza.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti per il piano del progetto. 👇

1. ClickUp (ideale per obiettivi, sequenze e attività personalizzabili in un unico spazio collaborativo)

Visualizza il tuo lavoro in ClickUp Views Utilizza le diverse visualizzazioni di ClickUp per visualizzare il lavoro a modo tuo

Il software di project management ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Elimina la dispersione del lavoro combinando progetti, conoscenze e chat in un unico posto, grazie all'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Inizia selezionando come desideri visualizzare il tuo lavoro con quattro viste di pianificazione flessibili di ClickUp.

Utilizza la vista Elenco per organizzare le attività di ClickUp con dipendenze e scadenze in un formato dettagliato. Passa alla vista Bacheca per un layout Kanban con schede personalizzate, assegnatari e punto dello sprint. La vista Calendario ti aiuta a individuare lacune, sovrapposizioni e problemi di carico di lavoro su giorni o settimane. La vista Sequenza ti consente di trascinare e ridimensionare le attività mantenendo intatte le dipendenze del team.

Monitoraggio degli obiettivi come un campione

Il piano per come terminare il lavoro è una cosa, il monitoraggio dell'impatto è un'altra.

Utilizza ClickUp Tasks per impostare direttamente obiettivi strategici e affrontarli nel tuo lavoro quotidiano. Crea un'attività obiettivo, suddividila in target come sottoattività o campi personalizzati ClickUp come valori numerici o condizioni vero/falso e monitora automaticamente i progressi man mano che il lavoro viene terminato.

Visualizza i risultati raggiunti con attività di ClickUp

Ad esempio, un team leader che gestisce le prestazioni del team può creare dashboard con schede di valutazione individuali dei dipendenti con traguardi settimanali. Si tratta di piccole attività, come completare 10 ticket di supporto, partecipare a tre chiamate con i client e inviare un rapporto settimanale sul progetto.

Supporto IA integrato

Una volta definita la struttura, ClickUp Brain accelera il processo di pianificazione strategica. È integrato direttamente nel tuo area di lavoro e comprende il contesto completo dei tuoi progetti complessi.

Lascia che ClickUp Brain riepiloghi istantaneamente le note delle riunioni e altro ancora

Supponiamo che tu stia creando un nuovo processo. Invece di redigere manualmente i passaggi, puoi chiedere a ClickUp Brain di: "Creare un piano per l'inserimento dei nuovi assunti da remoto nei primi 30 giorni". Verrà generata immediatamente una lista di controllo suddivisa in fasi, completa di assegnatari suggeriti, sequenze e dipendenze.

E quando è il momento di agire, ClickUp Brain può generare nuove attività, attività secondarie e persino documenti. Li collega alla posizione corretta e compila automaticamente campi come stato, assegnatario e priorità.

🎥 Guarda: Come creare un piano di progetto di alto livello?

⚙️ Bonus: utilizza il modello ClickUp Planning a Project Template per mappare obiettivi, priorità e tempistiche quando hai bisogno di motivare il team e mantenere il ritmo.

Reportistica dettagliata con dashboard personalizzati

Una volta che i piani sono in corso, i dashboard di ClickUp ti aiutano a monitorare l'esecuzione senza dover mettere insieme gli aggiornamenti provenienti da più strumenti di project management.

Ti chiedi come effettuano il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti?

Questi strumenti raccolgono dati in tempo reale da attività, obiettivi, monitoraggio dei tempi, campi personalizzati e altro ancora in un'unica interfaccia visiva. Stai supervisionando l'andamento delle assunzioni, esaminando la velocità degli sprint o monitorando le tappe fondamentali della conformità? Le dashboard ti consentono di creare ciò di cui hai bisogno utilizzando grafici, tabelle, vista Carico di lavoro o elenchi di attività.

Utilizza i dashboard di ClickUp con grafici a torta per il monitoraggio delle attività in tempo reale in base allo stato, alla priorità o all'assegnatario

Ad esempio, stai gestendo un contratto di assistenza con un client. Imposta una dashboard con schede Timesheet per il monitoraggio delle ore fatturabili per cliente, un grafico del carico di lavoro per monitorare la capacità del team e un widget di calcolo per proiettare i superamenti in base al ritmo attuale.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza il modello di piano di progetto ClickUp esempio per un layout pulito e strutturato che ti consente di mappare fasi, attività cardine e scadenze. Il modello OKR Framework di ClickUp ti consente invece di impostare obiettivi a livello aziendale e risultati chiave misurabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzione e opzioni personalizzate di ClickUp può sembrare inizialmente eccessiva

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp è la colonna portante della nostra agenzia. Lo utilizziamo per tutto: gestione dei progetti, pianificazione degli sprint, monitoraggio dei tempi, documentazione e persino aggiornamenti rivolti ai clienti. La personalizzazione è impareggiabile. Tra automazioni, campi personalizzati, dashboard, risposte AI e la possibilità di chattare collegata alle attività, abbiamo eliminato la necessità di Slack, Notion e una dozzina di altri strumenti. È raro trovare una piattaforma abbastanza potente per gli sviluppatori ma abbastanza intuitiva per i clienti.

ClickUp è la colonna portante della nostra agenzia. Lo utilizziamo per tutto: gestione dei progetti, pianificazione degli sprint, monitoraggio dei tempi, documentazione e persino aggiornamenti rivolti ai clienti. La personalizzazione è impareggiabile. Tra automazioni, campi personalizzati con l'IA, dashboard, risposte AI e chat da attività collegate, abbiamo eliminato la necessità di Slack, Notion e una dozzina di altri strumenti. È raro trovare una piattaforma abbastanza potente per gli sviluppatori ma abbastanza intuitiva per i clienti.

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per individuare file, documenti e allegati

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso azienda che apporta contesto e intelligenza alle tue esigenze di piano Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che comprende davvero il tuo processo di pianificazione perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

2. Wrike (ideale per la gestione visiva dei flussi di lavoro)

tramite Wrike

Wrike è una piattaforma flessibile per la gestione del lavoro e la collaborazione, creata per migliorare l'efficienza del team e semplificare i flussi di lavoro complessi. La sua adattabilità la rende un'opzione affidabile per ridurre lo sforzo manuale.

Dalla prenotazione delle risorse ai moduli di richiesta dinamici, consente un piano dettagliato senza sacrificare la velocità. L'approccio modulare della piattaforma consente di gestire l'acquisizione, allocare le risorse e il monitoraggio dell'esecuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Personalizza i flussi di lavoro utilizzando tipi di elementi personalizzati che riflettono la struttura, la terminologia e i processi del tuo team

Semplifica l'acquisizione dei progetti con moduli di richiesta dinamici basati su logica condizionale e instradamento automatico

Mantieni la connessione tra il lavoro interfunzionale utilizzando il cross-tagging, in modo che le attività appaiano in più progetti senza duplicazioni

Trasforma appunti approssimativi o idee di progetto in piani strutturati con l'IA che genera automaticamente attività secondarie

Limiti di Wrike

Opzioni con limite per personalizzare visualizzare, campi e flussi di lavoro

Gli utenti segnalano tempi di caricamento lenti quando lavorano con progetti di grandi dimensioni o caricamenti di file pesanti

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

aziendale: *25 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Da una recensione su G2:

Sebbene Wrike sia facile da configurare, le funzionalità/funzione di personalizzazione hanno un limite. Inoltre, l'integrazione con il nostro sistema DAM Bynder funziona alla perfezione, ma è stato difficile configurare un'integrazione con il nostro sistema di ticketing (ServiceDesk Now)

Sebbene Wrike sia facile da impostare, le funzionalità/funzione di personalizzazione hanno un limite. Inoltre, l'integrazione con il nostro sistema DAM Bynder funziona alla perfezione, ma è stato difficile configurare un'integrazione con il nostro sistema di ticketing (ServiceDesk Now)

🔍 Lo sapevi? La motivazione delle persone nei confronti delle scadenze spesso si indebolisce con l'avvicinarsi della scadenza, perché la loro percezione dei costi e dei benefici cambia nel tempo. Lo sforzo richiesto appare molto più grande e l'entusiasmo svanisce. I ricercatori chiamano questo fenomeno " sconto iperbolico del tempo", un tiro alla fune tra la tentazione presente e il beneficio futuro.

📚 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative e i migliori concorrenti di Wrike

3. Jira (ideale per la pianificazione agile del piano e il monitoraggio dei problemi)

tramite Atlassian

Jira si adatta allo stile di pianificazione del tuo team, dalle tempistiche basate sugli sprint alle roadmap multi-team. Questo strumento di pianificazione dei progetti ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi, mappare le dipendenze e adeguare la capacità.

Gli aggiornamenti in tempo reale vengono automaticamente riportati con la sincronizzazione in tempo reale dei piani, in modo che i dirigenti e le parti interessate abbiano sempre la visualizzazione aggiornata. Per accelerare l'esecuzione, Jira offre un'ampia gamma di modelli di pianificazione predefiniti per progetti strategici, programmi interfunzionali o flussi di lavoro agili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Suddividi le iniziative con roadmap avanzate che allineano più team, con monitoraggio della capacità e che rivelano le dipendenze tra i progetti

Anticipa gli ostacoli con il mappare le dipendenze tra i team, quindi integra i piani in Confluence per una maggiore visibilità

Pianifica gli sprint in base alla disponibilità utilizzando la pianificazione della capacità del team, in modo che il lavoro rimanga realistico e realizzabile

Modella diversi risultati utilizzando la pianificazione degli scenari per confrontare sequenze, risorse necessarie e livelli di rischio

Limiti di Jira

Alcune configurazioni richiedono competenze amministrative, rendendo l'installazione dispendiosa in termini di tempo

Le funzionalità/funzione di collaborazione native hanno un limite e spesso richiedono software di project management esterno per la comunicazione in tempo reale

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,53 $ al mese per utente

Premium: 13,53 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Leggi cosa ne pensa un recensore:

Mi piace il fatto che conservi le versioni degli aggiornamenti dei progetti e che sia possibile vedere chi ha apportato le modifiche e i commenti aggiunti in momenti diversi. La possibilità di trascinare e rilasciare facilmente gli elementi per il piano degli sprint rende il tutto molto semplice e richiede meno tempo. Tuttavia, non mi piace il fatto che possa essere troppo complesso per i flussi di lavoro creativi e vorrei che fosse semplice come i flussi di lavoro di sviluppo.

Mi piace il fatto che conservi le versioni degli aggiornamenti del progetto e che sia possibile vedere chi ha apportato le modifiche e i commenti aggiunti in momenti diversi. La possibilità di trascinare e rilasciare facilmente gli elementi per il piano degli sprint rende il tutto molto semplice e richiede meno tempo. Tuttavia, non mi piace il fatto che possa essere troppo complesso per i flussi di lavoro creativi e vorrei che fosse semplice come i flussi di lavoro di sviluppo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per team agili

4. Trello (ideale per l'organizzazione delle attività basata su schede per progetti personali)

tramite Trello

Trello trasforma la pianificazione quotidiana in un'esperienza visiva e flessibile. Basato su bacheche, elenchi e schede, offre un modo semplice per organizzare la tua giornata senza complicare eccessivamente il processo.

Puoi trasformare gli input in azioni all'istante inoltrando le email direttamente a Trello con Email Magic o inviando i messaggi da Slack e Teams alla tua finestra In arrivo Trello. Qui, Atlassian Intelligence li trasforma in attività strutturate con riepiloghi/riassunti e link.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Crea una struttura giornaliera mediante la sincronizzazione del tuo calendario e il blocco di tempo per le attività con la vista Planner integrata

Automatizza le azioni ripetitive con Butler per impostare regole, trigger e flussi di lavoro programmati

Duplica le schede su più bacheche con Card Mirroring per il monitoraggio del lavoro di condivisione in contesti diversi senza duplicazioni

Espandi le funzioni con i Power-Up, tramite connessione di Trello a strumenti come Google Calendar, Jira e Confluence

Limiti di Trello

Per accedere a funzionalità/funzione come la vista Gantt è necessario un aggiornamento a pagamento o un componente aggiuntivo

Le prestazioni rallentano notevolmente quando si utilizzano più bacheche

Prezzi di Trello

Gratis per 10 utenti

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

*azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore ha riassunto così:

Apprezzo particolarmente la facilità d'uso di Trello: la sua funzionalità drag-and-drop è intuitiva e rende la gestione delle attività semplice e visiva. Sebbene Trello offra numerose funzionalità/funzione, il numero di queste ultime a volte passa in secondo piano rispetto ad altre applicazioni di project management nel monitoraggio dei progetti di livello superiore.

Apprezzo particolarmente la facilità d'uso di Trello: la sua funzionalità drag-and-drop è intuitiva e rende la gestione delle attività semplice e visiva. Sebbene Trello offra numerose funzionalità, il loro numero talvolta passa in secondo piano rispetto ad altre applicazioni di project management nel monitoraggio di progetti di livello superiore.

🔍 Lo sapevi? L'illusione del progresso accelera il comportamento e aumenta la fedeltà. In termini pratici, suddividere gli obiettivi grandi in passaggi con visibilità, o anche dare un vantaggio iniziale, può aumentare significativamente la motivazione e i tassi di completamento.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Trello

5. Microsoft Project (ideale per la gestione delle risorse all'interno dell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Precedentemente noto come Microsoft Project, Microsoft Planner reinventa la project management con un'interfaccia più intuitiva e collaborativa. Completamente integrato nell'ecosistema Microsoft 365, struttura il monitoraggio delle attività, il coordinamento del team e l'esecuzione dei progetti su piattaforme familiari come Teams, Outlook e SharePoint.

Se già utilizzi Microsoft, questo software di gestione delle attività è affidabile per i flussi di onboarding, le iniziative interfunzionali o le operazioni IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project

Lavora in modo nativo all'interno di Teams, Outlook e SharePoint per assegnare attività, impostare date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti

Trasforma le conversazioni in azioni concrete incorporando le bacheche di pianificazione nei canali di Microsoft Teams

Rimani al passo con le sequenze grazie ai grafici integrati e alle visualizzazioni del programma che mostrano i carichi di lavoro e le attività cardine

Ottieni un vantaggio competitivo con i modelli per l'impostazione degli obiettivi per le risorse umane, le operazioni e lo sviluppo di software

Limiti di Microsoft Project

Planner non offre dashboard di reportistica avanzate o previsione del carico di lavoro per il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione

Funzionalità/funzione come i grafici Gantt, il monitoraggio del tempo e le dipendenze delle attività richiedono l'integrazione con altri strumenti di pianificazione

Prezzi di Microsoft Progetto

Free

Planner Piano 1: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Planner e Piano Progetto 3: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Planner e Piano Progetto 5: 55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Una recensione su Capterra lo descrive in questo modo:

Microsoft Planner è una gemma nascosta, è completamente nel cloud, quindi puoi portarlo ovunque e è un ottimo strumento per uso personale o per le aziende per tenere traccia delle cose. L'unico svantaggio di Planner è che le attività completate rimangono registrate nell'elenco a discesa "Completata", quindi con un uso intensivo nel corso del tempo, può intasarsi e smettere di accettare nuovi input.

Microsoft Planner è una gemma nascosta, è completamente nel cloud, quindi puoi portarlo ovunque ed è un ottimo strumento per uso personale o per le aziende per tenere traccia delle cose. L'unico svantaggio di Planner è che le attività completate rimangono registrate nell'elenco a discesa "completato", quindi con un uso intensivo nel corso del tempo, può intasarsi e smettere di accettare nuovi input.

6. Teamwork (ideale per la consegna dei progetti dei client con precisione nella fatturazione e nelle risorse)

tramite TeamWork

Progettato per i team che operano nel settore dei servizi, TeamWork combina la pianificazione dei progetti e la gestione delle risorse. Visualizza i carichi di lavoro, monitora il tempo e effettua una previsione della capacità, in modo da non accettare mai alcun progetto senza conoscere la disponibilità del tuo team.

Individua i membri del team sottoutilizzati o sovrautilizzati con visualizzazioni della disponibilità in tempo reale e mappe di calore delle risorse. Quindi, sposta il carico di lavoro al volo utilizzando un pianificatore visivo che evidenzia lacune, capacità e tempo libero in un'unica dashboard chiara.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamWork

Utilizza il monitoraggio dell'utilizzo fatturabile per individuare le inefficienze e proteggere i margini di profitto in tutto il lavoro dei client

Ottieni riepiloghi sull'utilizzo generati dall'IA e suggerimenti predittivi sulle risorse per anticipare le esigenze di personale

Fai la previsione della domanda di risorse per i progetti provvisori o imminenti utilizzando segnaposto e assegnazioni pianificate

Bilanciate il lavoro a lungo e breve termine attraverso il piano a blocchi di tempo, con controllo drag-and-drop e buffer integrati

Limiti di TeamWork

La reportistica finanziaria e sulle prestazioni non è adatta alle agenzie, che si limitano a pianificare in modo strategico

Gli utenti lamentano la necessità di strumenti di correzione di bozze avanzati e di migliori integrazioni con software specifici per la progettazione

Prezzi di TeamWork

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamWork

G2: 4,4/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamWork?

Dai un'occhiata a questa recensione su G2:

Molti dei miei client hanno iniziato a utilizzare Teamwork.com e ne sono entusiasti. Prima utilizzavano Excel (o le email) per gestire i progetti. Ora possono tenere facilmente sotto monitoraggio le attività, le date di scadenza, gli incarichi, ecc. La maggior parte dei miei client non ha ancora utilizzato le funzionalità di fatturazione, poiché c'è una naturale paura di implementare qualcosa che influisce così direttamente sull'aziendale.

Molti dei miei client hanno iniziato a utilizzare Teamwork.com e ne sono entusiasti. Prima utilizzavano Excel (o email) per gestire i progetti. Ora possono tenere facilmente sotto monitoraggio le attività, le date di scadenza, gli incarichi, ecc. La maggior parte dei miei client non ha ancora utilizzato le funzionalità di fatturazione, poiché c'è una naturale paura di implementare qualcosa che influisce così direttamente sull'aziendale.

📮 ClickUp Insight: il 78% dei partecipanti al nostro sondaggio elabora piani dettagliati nell'ambito dei propri processi di definizione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire senza difficoltà gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono rappresentazioni visive chiare dei tuoi progressi, mettendoli in evidenza e offrendoti un maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Teamwork

7. Toggl Plan (ideale per una pianificazione visiva leggera in ambienti di progetto in rapida evoluzione)

tramite Toggl Plan

Toggl Plan è uno strumento che trasforma i fogli di calcolo ingombranti in eleganti timeline di progetto drag-and-drop, rendendo la pianificazione intuitiva.

Attiva/disattiva (gioco di parole intenzionale) la timeline del progetto e quella del team, individua tempestivamente eventuali problemi di capacità e sposta i carichi di lavoro in pochi secondi. Grazie alle timeline di condivisione e all'accesso mobile, il piano rimane chiaro, anche in caso di progetti sovrapposti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Individua e risolvi i conflitti di pianificazione utilizzando la disponibilità in tempo reale del team tra progetti, ferie e festività

Passa dai dettagli quotidiani alle panoramiche trimestrali e alle previsioni delle risorse a lungo termine con i livelli di zoom

Rimani informato tramite email e notifiche in-app ogni volta che un'attività viene spostata, aggiornata o qualcuno ti tagga

Limiti di Toggl Plan

La sincronizzazione del calendario di Outlook e la gestione delle attività non sono disponibili nel piano Free, con limite per alcuni liberi professionisti o piccoli team

Dividere il tempo tra più progetti può essere difficile da gestire, soprattutto per gli utenti che gestiscono attività sovrapposte

Prezzi di Toggl Plan

Free

Capacità: 6 $ al mese per utente

Starter: 9 $ al mese per utente

Premium: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

🧠 Curiosità: l'effetto Hawthorne è stato coniato nel 1958 da Henry A. Landsberger, dopo aver esaminato gli esperimenti condotti negli anni '20 e '30 presso la Hawthorne Works Electric Company. La produttività aumentava indipendentemente dal fatto che l'illuminazione fosse aumentata o diminuita, e calava nuovamente al termine dello studio. Ciò significa che i lavoratori non reagivano a una migliore illuminazione, ma al fatto di essere osservati. Questo fenomeno psicologico funziona anche con il monitoraggio del tempo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Toggl per il monitoraggio del tempo

8. Todoist (ideale per la produttività personale e la collaborazione di base con un'esperienza utente minimalista)

tramite Todoist

Todoist riduce il piano all'essenziale: priorità chiare, esecuzione mirata e zero attriti. Aggiungi attività in pochi secondi utilizzando il linguaggio naturale, organizzale per progetto o priorità e visualizza esattamente cosa deve essere fatto e quando.

Ciò che distingue questa piattaforma è il modo in cui combina la produttività personale con un coordinamento leggero del team. Puoi semplificare i piani individuali o coinvolgere i collaboratori con assegnazioni di attività, commenti e condivisione di file.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Raggruppa e assegna priorità alle attività in base al progetto, all'etichetta o al livello di priorità per avere il controllo completo su cosa affrontare successivamente

Utilizza sezioni e attività per suddividere i progetti di grandi dimensioni in passaggi attuabili

Imposta e monitora gli obiettivi del progetto con sequenze di attività giornaliere/settimanali e un punteggio di produttività integrato per visualizzare lo slancio

Limiti di Todoist

Annullare azioni sui dispositivi mobili, come contrassegnare accidentalmente un'attività come completata, è poco intuitivo rispetto alle alternative a Todoist

Le impostazioni del fine settimana sono rigide e le integrazioni con il calendario spesso portano a visualizzazioni disordinate o incoerenti

Prezzi di Todoist

Free

Pro: 2,5 $ al mese per utente

aziendale: *8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.560 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: inizia dall'identità per frenare la procrastinazione nel tuo team. Pychyl e Shanahan hanno scoperto che le persone con sicurezza nella propria identità sono molto meno inclini a procrastinare. Questo perché non sprecano energie cercando di capire chi sono, ma le utilizzano per portare a termine le cose.

9. MindMeister (ideale per il brainstorming visivo e la pianificazione tramite mappe mentali collaborative)

tramite MindMeister

MindMeister è uno strumento di mappatura mentale basato su cloud che trasforma il modo in cui acquisisci, sviluppi e presenti le idee. Se stai facendo brainstorming da solo o creando un piano di progetto di alto livello, può essere la soluzione ideale per strutturare i tuoi pensieri utilizzando mappe visive intuitive accessibili da qualsiasi browser o dispositivo.

Ogni mappa mentale parte da un'idea centrale e si espande in rami collegati, ideali per delineare strategie, gestire progetti o studiare argomenti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindMeister

Crea piani personalizzati con bacheche, colonne e visualizzazioni drag-and-drop adatte al tuo flusso di lavoro

Cambia prospettiva all'istante utilizzando le visualizzazioni Tabella, Kanban, Sequenza e Gantt per diverse esigenze di piano

Aggiungi profondità alle attività con allegati, link, dipendenze e campi personalizzati

Collabora nel contesto utilizzando commenti, menzioni e aggiornamenti di connessione all'interno di ogni attività o elemento

Limiti di MindMeister

Non è progettato per visualizzare i flussi di lavoro come i tradizionali strumenti di piano con diagrammi di flusso

Le prestazioni possono diminuire quando le bacheche diventano troppo grandi o includono allegati pesanti e dipendenze multiple

Prezzi di MindMeister

Free

Personale: 4,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Pro: 5,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

aziendale: *8,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 290 recensioni)

🧠 Curiosità: le mappe mentali attivano sia la parte analitica che quella creativa del cervello, migliorando la memoria, l'intuizione e la comprensione. Questa attivazione dei due emisferi è ciò che distingue le mappe mentali dai metodi tradizionali di prendere appunti.

10. Asana (ideale per il coordinamento del lavoro e l'allineamento degli obiettivi tra le diverse funzioni aziendali)

tramite Asana

Asana ti consente di progettare flussi di lavoro che riflettono il processo del tuo team, assegnare attività con titolarità chiare e collegare il lavoro quotidiano agli obiettivi di alto livello.

L'automazione senza codice e i modelli flessibili del piano del progetto rendono facile standardizzare il modo in cui il lavoro viene svolto dai vari team. Il suo Work Graph® visivo collega le attività agli obiettivi aziendali, in modo che tutti sappiano non solo cosa stanno facendo, ma anche perché è importante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Progetta flussi di lavoro ripetibili con Bundles per raggruppare modelli, regole e moduli in sistemi riutilizzabili

Bilancia i carichi di lavoro del team utilizzando la vista Carico di lavoro, visualizzando la capacità e spostando le attività prima che si verifichi il burnout

Allinea l'esecuzione quotidiana alla strategia a lungo termine utilizzando Obiettivi che effettuano il monitoraggio dello stato in tempo reale

Fai la previsione del fabbisogno di personale con il piano della capacità per garantire che i progetti con priorità dispongano di risorse adeguate

Limiti di Asana

Mancanza di un piano granulare delle capacità su base oraria, con conseguente impatto sull'accuratezza dell'allocazione delle risorse

Gli strumenti avanzati di pianificazione strategica come i grafici Gantt e le visualizzazioni del carico di lavoro sono riservati ai piani di livello superiore

Prezzi di Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Ecco una recensione G2 di questo strumento:

Un repository centralizzato per memorizzare i progetti e rendere la gestione una risorsa più semplice, coordinata a livello centrale e per reportistica. Ha il potenziale per unire i progetti, ma per progetti complessi che coinvolgono più team, revisioni significative, approvazioni e trasferimenti tra più titolari, presenta alcune complicazioni.

Un repository centralizzato per memorizzare i progetti e rendere la gestione una risorsa più semplice, coordinata centralmente e per reportistica. Ha il potenziale per unire i progetti, ma per progetti complessi che coinvolgono più team, revisioni significative, approvazioni e trasferimenti tra più titolari, presenta alcune complicazioni.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

11. Monday (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e il monitoraggio dei progetti in un formato visivo modulare)

tramite Monday

Dal lancio dei progetti al monitoraggio delle scadenze, le bacheche con codice colore e i flussi di lavoro personalizzabili con colonne flessibili di Monday offrono ai team uno spazio di condivisione per pianificare, assegnare ed eseguire il piano.

La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva con elementi drag-and-drop, modelli di project management e automazioni che riducono il lavoro manuale. Man mano che le tue esigenze di pianificazione crescono, Monday si adatta con strutture di attività a più livelli, monitoraggio del tempo e dashboard di progetto personalizzati che si adattano alle dimensioni del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Monitora le prestazioni con il monitoraggio del tempo integrato per le attività e i membri del team

Aggiungi allegati, commenti e documenti integrati direttamente sulle bacheche delle attività

Integrazione con oltre 200 strumenti, tra cui ClickUp, Google Drive, Zapier e molti altri

Limiti di Monday

Le azioni automatizzate hanno un limite imposto dai livelli del piano, che possono restringere la scala

Non è possibile inviare email di massa per più di 500 elementi alla volta

Prezzi Monday

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday

G2: 4,7/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday?

Un recensore di G2 ha condiviso questa condivisione:

Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, dalla facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione in base a qualsiasi esigenza, all'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa.

Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, dalla facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione in base a qualsiasi esigenza, all'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa.

🎥 Guarda: Come utilizzare le lavagne online ClickUp per la pianificazione del progetto?

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di monday.com

12. Zoho Projects (ideale per l'esecuzione end-to-end dei progetti con logica delle attività personalizzabile)

tramite Zoho Progetti

Zoho Project è pensato per i pianificatori che amano la visibilità, l'automazione e la collaborazione efficiente. I grafici Gantt ti aiutano a individuare i ritardi nelle attività prima che diventino un problema. Le tabelle orarie registrano le ore fatturabili in tempo reale e si sincronizzano con Zoho Invoice, così il tuo team può concentrarsi sul lavoro e non sull'amministratore.

Inoltre, mantiene i team in sincronizzazione a livello globale utilizzando l'IA e la ricerca in linguaggio naturale per trovare qualsiasi cosa. Zia Translate abbatte le barriere linguistiche con la traduzione automatica in oltre 70 lingue, ideale per team veramente globali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Crea flussi di lavoro personalizzati con Blueprints , che consente automazioni condizionali, azioni basate sui ruoli e notifiche

Ottieni suggerimenti basati sull'IA e aggiornamenti di stato da Zia , l'assistente integrato per metriche, approfondimenti e ricerca intelligente

Semplifica il passaggio del lavoro assegnando fasi di approvazione e automatizzando gli aggiornamenti sul campo con la logica di transizione delle attività

Limiti di Zoho Project

La personalizzazione dei modelli ha limiti, soprattutto quando si gestiscono più progetti simili

Richiede una formazione approfondita affinché i team possano adottare e utilizzare efficacemente tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi di Zoho Progetti

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Project?

Un utente Zoho su G2 ha detto:

Zoho Projects si distingue per la sua interfaccia pulita e l'ampia gamma di funzionalità personalizzabili. Il monitoraggio delle attività, i registri del tempo e gli strumenti di collaborazione del team sono ben integrati, rendendo il project management più organizzato ed efficiente. Tuttavia, è necessario un po' di tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità, soprattutto per i nuovi utenti. Alcune integrazioni richiedono una configurazione o una guida più approfondita.

Zoho Projects si distingue per la sua interfaccia pulita e l'ampia gamma di funzionalità/funzione personalizzabili. Il monitoraggio delle attività, il tempo registrato e gli strumenti di collaborazione del team sono ben integrati, rendendo il project management più organizzato ed efficiente. Tuttavia, è necessario un po' di tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità, soprattutto per i nuovi utenti. Alcune integrazioni richiedono una configurazione o una guida più approfondita.

13. TeamGantt (ideale per la pianificazione intuitiva con diagrammi di Gantt e la collaborazione in tempo reale)

tramite TeamGantt

L'interfaccia drag-and-drop di TeamGantt ti aiuta a creare in pochi minuti Sequenza di progetto accurate, da completare con dipendenze tra attività, attività cardine e confronti con i valori di riferimento.

Puoi passare da grafici Gantt, bacheche Kanban, calendari o elenchi. Il bilanciamento del carico di lavoro integrato, il monitoraggio dei costi e l'analisi del percorso critico ti aiutano a mantenere tempistiche di consegna realistiche e a mantenere i team concentrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Confronta le previsioni con i dati effettivi utilizzando la reportistica di riferimento e individua i ritardi prima che si aggravino

Mantieni il controllo finanziario man mano che le attività evolvono con una pianificazione basata sui costi per il monitoraggio dei budget

Monitora la disponibilità del team e assegna le attività senza stress utilizzando una scheda risorse in tempo reale

Genera piani WBS completamente strutturati con IA Project Plan Generator e caricali direttamente nel tuo spazio di lavoro

Limiti di TeamGantt

Il controllo con limite delle dipendenze rende più difficile l'automazione degli aggiornamenti tra attività vagamente collegate

Funzionalità eccessive per i piccoli team, che possono portare a un sottoutilizzo durante l'onboarding rispetto alle alternative a TeamGantt

Prezzi di TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mese per utente

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: inserisci attività tampone fittizie (come "Test di sicurezza" o "Revisione Slack") senza assegnatari per tenere conto di ritardi imprevedibili. In questo modo, potrai assorbire piccoli ritardi senza compromettere l'intera Sequenza.

14. Airtable (ideale per la pianificazione strutturata dei progetti con database e visualizzare flessibili)

tramite Airtable

Airtable apporta struttura e flessibilità alla pianificazione grazie al suo uso ibrido di fogli di calcolo e database. Consente di pianificare progetti, gestire l'allocazione delle risorse e organizzare i flussi di lavoro creando basi costituite da tabelle interconnesse, collegando attività, team, client o attività cardine.

Campi personalizzati, relazioni tra i record e aggiornamenti in tempo reale rendono facile creare una fonte di verità per qualsiasi tipo di piano di progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Trasforma istantaneamente i piani dei progetti in app con AI App Builder, convertendo i dati strutturati in strumenti di pianificazione interattivi

Automatizza il processo decisionale con agenti IA che trigger azioni o aggiornamenti in base alle condizioni in tempo reale

Gestisci enormi set di dati di piano utilizzando HyperDB, con la connessione di milioni di record da piattaforme come Snowflake e Databricks

Limiti di Airtable

Le prestazioni possono rallentare in database grandi o complessi con dati pesanti e più tabelle collegate

L'esportazione dei dati è macchinosa, soprattutto durante l'unione dei campi o l'esportazione di dati strutturati

Prezzi di Airtable

Free

Team: 20 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

aziendale: *45 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Un breve estratto da un utente reale:

Airtable è un eccellente archivio dati che combina la semplicità dei fogli di calcolo con funzionalità simili a quelle delle app, rendendolo altamente flessibile per una varietà di casi d'uso. Tuttavia, Airtable potrebbe non essere la soluzione più adatta per progetti che coinvolgono grandi set di dati, poiché i limiti di registrazione possono diventare un collo di bottiglia a seconda delle tue esigenze.

Airtable è un eccellente archivio dati che combina la semplicità dei fogli di calcolo con funzionalità simili a quelle delle app, rendendolo altamente flessibile per una varietà di casi d'uso. Tuttavia, Airtable potrebbe non essere la soluzione più adatta per progetti che coinvolgono grandi set di dati, poiché i limiti di registrazione possono diventare un collo di bottiglia a seconda delle tue esigenze.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Airtable

15. Miro (ideale per la creazione di lavagne online in tempo reale per il brainstorming e l'allineamento)

tramite Miro

Miro è un software di pianificazione dei progetti che trasforma un'organizzazione in un processo dinamico, visivo e collaborativo. È uno strumento eccellente per i team remoti e interfunzionali.

La sua tela infinita ti consente di mappare le idee, organizzare i flussi di lavoro e allineare le parti interessate in tempo reale. Gli strumenti drag-and-drop, i modelli e l'assistenza IA rendono facile strutturare i piani, creare connessioni tra i concetti e passare dall'ideazione all'esecuzione più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Collega automaticamente le idee correlate durante le sessioni di pianificazione con suggerimenti basati sull'IA

Scegli tra centinaia di modelli progettati per la pianificazione agile dei progetti , le retrospettive, il mind mapping e l'allineamento del team

Riepilogare istantaneamente complesse lavagne di pianificazione con evidenziazioni IA e azioni da intraprendere

Collabora in tempo reale con i membri del team attraverso commenti, reazioni e modifiche in tempo reale

Limiti di Miro

L'accesso ai file su macOS può essere poco intuitivo, rendendo difficile individuare o gestire le risorse locali

I collegamenti alle immagini non possono essere aggiornati dinamicamente, il che rappresenta un limite quando si utilizzano immagini che cambiano frequentemente nei piani

Prezzi di Miro

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

aziendale: *16 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il mind mapping, reso popolare da Tony Buzan nel 1995, sfrutta il modo naturale di pensare del cervello, rendendo più facile ricordare le informazioni rispetto alla tradizionale presa di appunti. L'uso di colori, immagini e segnali visivi può stimolare la memoria e aiutarti a vedere a colpo d'occhio le connessioni tra le idee.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Miro

Fai crescere la tua azienda di 10 volte con ClickUp

Ogni team ha il proprio ritmo e lo strumento di pianificazione giusto ti aiuta a muoverti in sincronizzazione. Sebbene ogni strumento in questo elenco abbia i propri punti di forza, ClickUp si distingue come la piattaforma all-in-one che fa tutto.

Con ClickUp Brain per i riepiloghi delle attività basati sull'intelligenza artificiale e l'aiuto nella scrittura e Dashboard per approfondimenti in tempo reale, saprai esattamente cosa fare.

Inoltre, include oltre 20 visualizzazioni personalizzabili per vedere il tuo lavoro a modo tuo, obiettivi per allineare i team su risultati misurabili e funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅