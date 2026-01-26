I 16 migliori strumenti e software per la pianificazione dei progetti [Aggiornato al 2026]

Valutare gli strumenti di pianificazione dei progetti può trasformarsi rapidamente in un labirinto di schede, tabelle delle funzionalità/funzioni e opinioni contrastanti.

Nel frattempo, il lavoro continua a svolgersi tra fogli di calcolo sparsi, discussioni infinite e riunioni improvvisate. Questo rende difficile individuare i rischi finché non è troppo tardi.

Questa guida agli strumenti di pianificazione dei progetti riunisce tutto in un unico posto: come confrontare le piattaforme, quali funzionalità contano davvero e a quale contesto si adatta ciascuna opzione.

Utilizzalo per trovare lo strumento più adatto alle dimensioni del tuo team, ai flussi di lavoro e alla complessità delle attività, in modo da poter pianificare con sicurezza e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

La scelta dello strumento giusto dipende spesso dalle dimensioni del tuo team, dallo stile di lavoro e dal tipo di progetti che gestisci. Ecco una rapida panoramica degli strumenti che tratteremo, così potrai individuare quello più adatto al tuo flusso di lavoro.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Oltre 15 visualizzazioni di progetto, automazione basata sull'IA, monitoraggio del tempo nativo, strumenti di comunicazione e collaborazione in tempo reale Team di qualsiasi dimensione che organizzano obiettivi, sequenze e attività in un unico spazio collaborativo Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Wrike Diagrammi di Gantt interattivi, work intelligence, tipi di elementi personalizzati Agile Piccoli team alla ricerca di un piano strutturato e a lungo termine per i progetti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese Jira Bacheche Scrum/Kanban, Atlassian IA, backlog dinamico Team Agile che necessitano di una pianificazione dei progetti tecnica e collaborativa Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,53 $ al mese Trello Trello Inbox, Atlassian IA, automazione Monitoraggio visivo delle attività per piccoli team o singoli individui Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese Microsoft Planner Organizzazione delle attività in bucket, grafici di stato visivi, integrazione con MS Teams Teams che utilizzano già Microsoft 365 e cercano una soluzione di pianificazione leggera Piani gratis disponibili; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese (fatturati annualmente) Paymo Gestione delle attività, monitoraggio del tempo, fatturazione, pianificazione del team Piccoli team e agenzie che necessitano di monitoraggio dei progetti con fatturazione integrata Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5,9 $ al mese per utente. Lavoro di squadra Gestione delle risorse, approfondimenti a livello di cliente, automazione dei moduli di registrazione Pianificazione del budget del progetto e allocazione delle risorse per team di medie e grandi dimensioni Piano Free gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 13,99 $ al mese Toggl Plan Sequenza con funzione drag-and-drop, visualizzazione della capacità del team, integrazione con Toggl Track Piccoli team che necessitano di sequenze semplici e visive per i progetti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11 $ al mese per utente Todoist Inserimento tramite linguaggio naturale, accessibilità su più dispositivi ed email di riepilogo giornaliero Gestione dei progetti personali e di gruppo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 2,5 $ al mese per utente Notion Viste flessibili del database, blocchi personalizzabili, Notion IA Flussi di lavoro personalizzati che combinano documenti, note e attività per team di piccole e medie dimensioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Asana Pianificazione multi-vista, definizione degli obiettivi , flussi di lavoro automatizzati Teams di medie e grandi dimensioni che necessitano di flussi di lavoro strutturati e automazioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente. Monday.com Bacheche visive personalizzate, automazioni a livello di bacheca e modelli predefiniti Team di marketing e PMO che necessitano di personalizzazione e scalabilità Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14 $ al mese per postazione Zoho Projects Diagrammi di Gantt con dipendenze, automazioni dei progetti, monitoraggio del tempo e del budget Project management scalabile per team in crescita Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 3,97 $ al mese per utente TeamGantt Sequenze drag-and-drop, grafici per il monitoraggio del tempo, linee di base del portfolio Pianificazione di progetti nel settore edile e manifatturiero per team di grandi dimensioni I piani a pagamento partono da 59 $ al mese per manager Airtable Database relazionali, generatore di interfacce, Omni IA Piccoli team che necessitano di un piano flessibile e basato su database Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 24 $ al mese per postazione Miro Lavagne online, collaborazione in tempo reale tra i team Teams creativi e che lavorano da remoto che necessitano di un piano visivo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per postazione

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I criteri di selezione utilizzati per la selezione

Per selezionare i migliori strumenti di pianificazione dei progetti, abbiamo valutato ciascuna piattaforma in base a criteri coerenti e indipendenti dai fornitori, utilizzando demo dei prodotti, documentazione, feedback degli utenti e recensioni di terze parti.

Criterio Peso Cosa tratta Funzionalità principali di pianificazione 25% Gerarchia delle attività, sequenza/diagrammi Gantt, dipendenze, attività cardine e viste del portfolio necessarie per pianificare e monitorare i progetti dall'inizio alla fine. Facilità d'uso e adozione 20% Curva di apprendimento, chiarezza dell'interfaccia, esperienza di onboarding e velocità con cui un team con competenze eterogenee può raggiungere la produttività. Collaborazione e visibilità 15% Commenti, notifiche, visualizzazioni condivise, accesso per gli ospiti e la capacità dello strumento di mantenere allineati gli stakeholder senza riunioni aggiuntive. Automazioni, IA e integrazioni 15% Automazioni integrate, funzionalità di IA, integrazioni native e API approfondite per l'integrazione in uno stack SaaS esistente. Personalizzazione e scalabilità 10% Campi personalizzati, flussi di lavoro, autorizzazioni e la capacità di supportare un numero maggiore di team, progetti e livelli di complessità nel tempo. Reportistica e gestione delle risorse 10% Dashboard, pianificazione del carico di lavoro e della capacità, monitoraggio del tempo e approfondimenti per le previsioni e il processo decisionale. Prezzi e valore 5% Strutture dei piani, livelli gratis, prezzi per postazione o forfettari e valore complessivo in relazione alla completezza delle funzionalità/funzioni.

Ora diamo un'occhiata più da vicino alle funzionalità/funzioni, ai prezzi, alle valutazioni e alle recensioni degli utenti di ciascuno strumento.

1. ClickUp (Ideale per organizzare obiettivi, sequenze e attività in un unico spazio collaborativo)

Gestisci progetti complessi, pianifica e visualizza le tempistiche dei progetti e coordina il lavoro interfunzionale con ClickUp per i team di project management

ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta i team a pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei progetti in modo efficiente in un unico posto.

Con ClickUp for Project Teams, puoi gestire le attività, visualizzare le tempistiche, automatizzare i flussi di lavoro e collaborare con il tuo team in tempo reale, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo. Mantiene il lavoro visibile e rende più facile tenere sotto controllo le priorità.

I project manager possono iniziare suddividendo i progetti in attività gestibili con ClickUp Tasks. Assegnate le responsabilità, impostate date di scadenza e priorità, aggiungete fasi e utilizzate i campi personalizzati per registrare dettagli importanti.

Per pianificare e effettuare il monitoraggio del lavoro nel modo più adatto alle esigenze del tuo team, puoi passare da una delle oltre 15 viste personalizzate all'altra.

Per la pianificazione e la collaborazione, le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio in cui i team possono fare brainstorming, mappare idee e delineare i flussi di lavoro dei progetti in tempo reale. È possibile tracciare connessioni, assegnare attività e coinvolgere i membri del team nelle discussioni man mano che il piano si sviluppa.

Abbozza, disegna e realizza la tua visione senza sforzo con le lavagne online di ClickUp

ClickUp Docs integra tutto questo consentendoti di centralizzare le risorse di progetto come le discussioni delle riunioni, i brief di progetto, le note e le procedure operative standard (SOP). Grazie alle opzioni di formattazione, alle tabelle, ai banner, ai pulsanti e agli allegati, puoi creare una documentazione organizzata e accessibile senza dover cambiare app.

Collega direttamente le attività di ClickUp e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Se sei alla ricerca di strutture già pronte, la libreria di modelli completamente personalizzabili di ClickUp semplifica il mantenimento della coerenza tra i progetti senza dover creare piani di progetto dettagliati da zero.

Il modello di piano di progetto di esempio di ClickUp ti consente di definire gli obiettivi del progetto, i risultati chiave, la tempistica, il budget, le parti interessate e l'ambito. Grazie alle attività, alle attività secondarie, ai campi personalizzati e alla mappatura delle dipendenze per le attività sequenziali, puoi monitorare facilmente i progressi e apportare modifiche secondo necessità.

Scarica il modello gratis Pianifica i tuoi progetti con sicurezza e assicurati che tutto sia organizzato e proceda secondo i piani in ogni momento con il modello di piano di progetto di esempio di ClickUp

Il modello ti consente di:

Organizza le attività in base alle fasi del progetto nella vista Elenco modelli di piano di progetto

Utilizza la Bacheca di avanzamento della pianificazione per visualizzare le attività del progetto sotto forma di schede organizzate in base al loro stato attuale

Tieni traccia dello stato di completamento, dell'impatto e del lavoro richiesto per ogni attività e allega i file pertinenti come allegati per fornire un contesto aggiuntivo

Il modello "Pianificazione di un progetto" di ClickUp è un altro ottimo strumento che ti aiuta a garantire che ogni passaggio del processo sia pianificato prima dell'inizio dell'esecuzione.

Scarica il modello gratis Tieni traccia, gestisci e organizza le attività del tuo progetto con il modello ClickUp per la pianificazione di un progetto

Presenta quattro viste principali:

Visualizzazione Elenco attività : organizza le attività per fasi e clicca sui campi personalizzati di qualsiasi attività per aggiornare o modificare rapidamente i dettagli

Vista Status Board : monitora lo stato di avanzamento a colpo d'occhio e clicca su qualsiasi scheda attività per visualizzarne i dettagli o trascinala in un'altra colonna per aggiornarne lo stato

Vista Gantt del progetto : visualizza la sequenza del tuo progetto e le dipendenze tra le attività, indicando quali attività devono essere completate prima di passare alla fase successiva

Vista Team Members Box: controlla la capacità e il carico di lavoro attuali di ciascun membro del team con le attività assegnate e il loro stato attuale

Con ClickUp, la pianificazione dei progetti diventa più efficiente perché combina assistenza basata sull'intelligenza artificiale, automazione e gestione delle conoscenze direttamente all'interno della tua area di lavoro.

ClickUp Brain è un assistente IA sensibile al contesto in grado di generare istantaneamente un piano strutturato con attività, attività cardine, dipendenze e scadenze in base ai requisiti del tuo progetto.

Per evitare che dettagli importanti vadano persi durante le discussioni, trasforma gli appunti delle riunioni e i messaggi di chat in attività e recupera persino gli aggiornamenti da tutta l'area di lavoro.

Ricevi aggiornamenti istantanei su tutti i progetti con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità di ClickUp

Strumenti di collaborazione integrati: usa i commenti sulle attività per taggare, assegnare e porre domande su attività specifiche, oppure partecipa alle discussioni in thread utilizzando usa i commenti sulle attività per taggare, assegnare e porre domande su attività specifiche, oppure partecipa alle discussioni in thread utilizzando ClickUp Chat

Automazioni delle attività con un solo clic: automatizza le attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato, i promemoria delle scadenze, ecc., utilizzando condizioni personalizzate e logiche IF/THEN con automatizza le attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato, i promemoria delle scadenze, ecc., utilizzando condizioni personalizzate e logiche IF/THEN con ClickUp Automations

Tieni traccia del tempo in modo efficiente: registra le ore di lavoro per ogni attività, monitora la produttività del team e genera report per l'analisi o la fatturazione con lo strumento registra le ore di lavoro per ogni attività, monitora la produttività del team e genera report per l'analisi o la fatturazione con lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp

Visualizza il carico di lavoro: utilizza la utilizza la vista "Carico di lavoro" di ClickUp per vedere la capacità del team, bilanciare l'assegnazione delle attività ed evitare di sovraccaricare i membri del team

Gestisci le dipendenze: imposta imposta le dipendenze in ClickUp per garantire che il lavoro venga completato nell'ordine corretto, riducendo gli ostacoli e i conflitti nella pianificazione del progetto

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può rappresentare una sfida per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti avanzati di project management

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

Valutazione media su G2, Capterra, ecc…: 4,7/5 (oltre 19.704 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di TrustRadius:

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente semplificato la vita, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più agevole. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a redigere reportistica con facilità e, sulla base dello stato del lavoro discusso durante le riunioni giornaliere, abbiamo pianificato il futuro in modo semplice.

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente semplificato la vita, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più agevole. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a redigere reportistica con facilità e, sulla base dello stato del lavoro discusso durante le riunioni giornaliere, pianificare il futuro è stato semplice.

Sei pronto a iniziare con ClickUp? Guarda questo video per scoprire come creare un piano per il progetto in meno di 30 minuti!

📚 Per saperne di più: Come definire gli obiettivi di un progetto e gli errori da evitare (+ modelli)

2. Wrike (Ideale per la pianificazione strutturata di progetti a lungo termine)

tramite Wrike

Wrike è una piattaforma di gestione del lavoro basata sull'intelligenza artificiale. Offre bacheche di progetto visive che aiutano i team a creare piani di progetto dettagliati e a realizzarli in modo efficiente.

Con Wrike, puoi personalizzare la configurazione e l'organizzazione dei progetti. Sei tu a decidere come strutturare attività, sequenze e flussi di lavoro in base alle esigenze del tuo team. Puoi visualizzare i progetti utilizzando le viste Elenco, Kanban e Calendario e organizzare le attività utilizzando cartelle e gerarchie nidificate.

Wrike IA collabora con il generatore di automazioni per analizzare i flussi di progetto e suggerisce automazioni a livello di account o di spazio, contribuendo a ridurre il lavoro ripetitivo.

La funzionalità di cross-tagging consente di collegare attività, attività secondarie, attività cardine e persino interi progetti tra più flussi di lavoro. Una singola attività può comparire in più progetti, come "Campagna di marketing" e "Rapporto settimanale", in modo che i team rimangano allineati senza duplicare il lavoro o perdere dettagli importanti.

Le migliori funzionalità di Wrike

Implementa autorizzazioni dettagliate e aree di lavoro sicure, garantendo la protezione dei dati e la conformità alle politiche aziendali

Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti per ridurre gli aggiornamenti manuali dello stato

Utilizza Wrike IA per generare contenuti come brief o piani di progetto, riepilogare lunghe discussioni, prevedere i rischi e altro ancora

Visualizza le pianificazioni dei progetti con grafici Gantt interattivi e bacheche Kanban

Ottieni strumenti di gestione delle risorse come Resource View, grafici del carico di lavoro, tabelle orarie e altro ancora (con il piano Business di Wrike e superiori)

Limiti di Wrike

Non offre una chat integrata, quindi i team devono affidarsi a strumenti esterni per la comunicazione

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione su G2 dice:

Wrike è una delle piattaforme di project management più semplici da configurare e utilizzare. Ci aiuta a organizzare i progetti in base a scadenze, clienti e argomenti, e a personalizzare il nostro flusso di lavoro.

Wrike è una delle piattaforme di project management più semplici da configurare e utilizzare. Ci aiuta a organizzare i progetti in base a scadenze, clienti e argomenti, e a personalizzare il nostro flusso di lavoro.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Wrike

3. Jira (Ideale per i team Agile che necessitano di una pianificazione dei progetti tecnica e collaborativa)

via Atlassian

Jira ti aiuta a monitorare e gestire progetti relativi a software, IT e lancio di prodotti suddividendo il lavoro in epiche, storie, attività e attività secondarie, offrendoti un quadro chiaro dello stato dei tuoi team.

Questo strumento di pianificazione dei progetti Agile ti consente di personalizzare i flussi di lavoro, adattare le schermate e progettare bacheche che rispecchiano esattamente il modo di lavorare del tuo team. Se vuoi una scorciatoia, puoi scegliere un modello progettato specificamente per gli sprint Agile, il monitoraggio dei bug o il lancio di prodotti.

La vista del backlog ti consente di assegnare priorità alle attività, pianificare i sprint e visualizzare esattamente la posizione di ogni attività sulla tua bacheca Scrum o Kanban.

Funzionalità principali di Jira

Genera reportistica in tempo reale come grafici burndown, grafici di velocità, diagrammi di flusso cumulativo e dashboard personalizzate per monitorare le prestazioni del team e lo stato di avanzamento del progetto

Accedi a un'integrazione profonda con centinaia di strumenti, tra cui Confluence e strumenti CI/CD come GitHub, Gitbucket e Gitlab

Semplifica la project management con le funzionalità AI integrate di Atlassian, come Rovo Search, Chat e Rovo Agents

Limiti di Jira

Funzionalità di monitoraggio del tempo limitate, quindi sono necessarie app o componenti aggiuntivi di terze parti per monitorare le ore lavorate e generare tabelle orarie dettagliate per i tuoi progetti

L'installazione e la configurazione possono essere incredibilmente complesse e spesso richiedono un amministratore dedicato

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,91 $ al mese per utente

Premium: 14,54 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su G2 dice:

Jira aiuta il nostro team a rimanere organizzato e in linea con tutti i progetti in corso. Mi piace molto come mostri chiaramente lo stato delle attività, le scadenze e le responsabilità. Le bacheche e le visualizzazioni dei sprint facilitano il follow-up con sviluppatori, autori di contenuti e designer; tutto rimane trasparente.

Jira aiuta il nostro team a rimanere organizzato e in linea con tutti i progetti in corso. Mi piace molto come mostri chiaramente lo stato di avanzamento delle attività, le scadenze e le responsabilità. Le bacheche e le visualizzazioni degli sprint facilitano il follow-up con sviluppatori, autori di contenuti e designer; tutto rimane trasparente.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per i team Agile

4. Trello (Ideale per il monitoraggio visivo delle attività per piccoli team o singoli individui)

tramite Trello

Trello è uno strumento visivo di project management ideale per progetti individuali, piccoli team e agenzie. Ha un design minimalista, basato sulla classica vista Bacheca Kanban.

È possibile creare schede attività per ogni singolo lavoro e spostarle tra le colonne man mano che si procede. Se servono altre prospettive, è facile passare dalla vista Calendario, Sequenza, Tabella, Dashboard o Mappa per visualizzare le attività in modi diversi.

È possibile collegare i file di progettazione da Figma o InVision direttamente a una scheda attività, in modo che il team abbia sempre a disposizione l'ultima versione. Le e-mail e i messaggi di Slack possono trasformarsi automaticamente in attività e puoi persino convertire le schede in fatture QuickBooks.

I Power-Up e le automazioni di Trello aggiungono funzionalità extra. Mentre i Power-Up aiutano a convertire qualsiasi email o messaggio Slack in un'attività, le automazioni standard consentono di gestire il lavoro ripetitivo, come spostare le schede quando un'attività è completata o inviare promemoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Raccogli le cose da fare, le note e i messaggi provenienti da email, Slack e Microsoft Teams in un'unica casella di posta all'interno di Trello

Usa Trello Planner per visualizzare le tue schede pianificate su un calendario e sincronizzare gli eventi dai tuoi strumenti preferiti, come Google Calendar e Outlook

Trascina e rilascia le attività tra gli elenchi per aggiornare istantaneamente lo stato

Automatizza i flussi di lavoro a livello dirigenziale e multipiattaforma utilizzando il generatore di automazioni no-code

Limiti di Trello

Funzionalità di reportistica limitate e nessun accesso offline

Diventa ingombrante e difficile da visualizzare quando si gestiscono progetti complessi con centinaia di attività

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.655 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su G2 dice:

Se stai lavorando a un piccolo progetto con pochi membri del team e non vuoi passare ore a configurare gli strumenti, ti consiglio vivamente Trello. Ha tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e per l'assegnazione delle attività ai membri del team.

Se stai lavorando a un piccolo progetto con pochi membri del team e non vuoi passare ore a configurare gli strumenti, ti consiglio vivamente Trello. Ha tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e per l'assegnazione delle attività ai membri del team.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Trello

📮 ClickUp Insight: Il 29% delle persone si concentra su ciò che "sembra" più urgente, piuttosto che pianificare il proprio tempo di concentrazione. Perché? La pressione costante di dover "spegnere gli incendi" può rendere difficile fare un passo indietro e dare priorità a ciò che fa davvero la differenza. 🚒 Con le priorità, le dipendenze e i modelli pronti all'uso di ClickUp che mettono a confronto il lavoro richiesto e l'impatto, puoi rompere il ciclo, mettendo in evidenza le attività ad alto valore aggiunto in modo che la tua energia vada dove conta, non solo dove c'è più rumore.

5. Microsoft Planner (Ideale per i team che già utilizzano Microsoft 365 e cercano una soluzione di pianificazione leggera)

tramite Microsoft Planner

Microsoft Planner è uno strumento di pianificazione dei progetti basato su cloud integrato con Microsoft 365, inclusi MS Teams, Outlook e SharePoint.

Se il tuo team lavora già all'interno dell'ecosistema Microsoft, puoi visualizzare e gestire le attività senza dover passare da un'applicazione all'altra. La collaborazione è integrata. Puoi collaborare alla creazione delle attività, commentarle e ricevere aggiornamenti in tempo reale, garantendo che il tuo team rimanga connesso e informato.

La piattaforma consente di raggruppare le attività, aggiungere etichette di priorità, assegnare titolari e creare liste di controllo per garantire che nessun dettaglio venga tralasciato.

Le attività possono essere organizzate in categorie e visualizzate in diversi formati: Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza.

Planner supporta anche le dipendenze tra attività, consentendoti di stabilire relazioni tra le attività. Questa funzionalità è particolarmente utile per progetti complessi in cui il completamento di un'attività dipende dal completamento di un'altra.

Le migliori funzionalità di Microsoft Planner

Usa IA Copilot (disponibile con il piano premium) per creare attività, categorie e obiettivi misurabili per te

Gestisci l'allocazione complessa delle risorse e bilancia i carichi di lavoro all'interno di team di grandi dimensioni

Aggiungi una bacheca Planner come scheda all'interno di un canale di Teams e gestisci le attività direttamente mentre chatti con il tuo team

Aggiungi utenti esterni (come clienti o collaboratori) a piani specifici, mantenendo al contempo la sicurezza dell'intera area di lavoro

Previsione dei budget e dei dati finanziari con strumenti di monitoraggio dei costi dettagliati

Calcola i percorsi critici per identificare le attività che influiscono direttamente sulle date di completamento del progetto

Limiti di Microsoft Planner

Funzionalità di base per la reportistica e il monitoraggio del tempo, senza registrazione delle ore integrata né report dettagliati, a meno che non si effettui una connessione a Power BI o ad altri strumenti

Prezzi di Microsoft Planner

Free

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Planner e Piano del progetto 3: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Planner e Piano del progetto 5: 55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Planner?

Una recensione su G2 dice:

Microsoft Planner rende l'organizzazione delle attività un gioco da ragazzi. La possibilità di creare attività, assegnarle ai membri, impostare scadenze e stabilirne le priorità, il tutto in un'unica piattaforma, è una manna dal cielo per tutti gli operatori del settore.

Microsoft Planner rende l'organizzazione delle attività un gioco da ragazzi. La possibilità di creare attività, assegnarle ai membri, impostare scadenze e stabilirne le priorità, il tutto in un'unica piattaforma, è una manna dal cielo per tutti gli operatori del settore.

💡Consiglio dell'esperto: ClickUp è l'unica piattaforma progettata per la vera esecuzione dei progetti, alimentata da agenti IA contestuali. Collega tutto ciò di cui hai bisogno per gestire l'intero ciclo di vita di un progetto in un'unica piattaforma, alimentata dall'intelligenza artificiale, per usufruire di un'esecuzione impeccabile e fornire risultati a ogni team. Gli agenti IA in ClickUp possono: Genera automaticamente piani di progetto: Strumenti come Project Plan Creator possono suddividere un progetto in attività secondarie concrete, assegnare i titolari e definire le Sequenze in base alle indicazioni del brief di progetto

Fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento: gli agenti possono riepilogare lo stato del progetto, evidenziare gli ostacoli e fornire aggiornamenti settimanali o giornalieri senza bisogno di inserimenti manuali

Assegnare le attività in modo intelligente: l'IA può consigliare o assegnare automaticamente il membro del team più adatto per ogni attività in base al carico di lavoro, alle competenze o alle prestazioni passate

Ottenere informazioni e rispondere alle domande: gli agenti possono rispondere a domande specifiche relative al progetto nei canali di chat, ad esempio "Chi è il responsabile del progetto?" o "Qual è lo stato di questo deliverable?"

Automatizza l'acquisizione e la revisione: gli agenti possono esaminare le nuove richieste di progetto, creare brief e assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano state raccolte prima dell'inizio dell'esecuzione Agenti ClickUp AI

6. Paymo (Ideale per liberi professionisti e microteam che si concentrano sul lavoro con i clienti)

tramite Paymo

Paymo è uno strumento di project management pensato sia per i professionisti indipendenti che per le agenzie in crescita che dipendono interamente dal lavoro dei clienti. Combina la pianificazione delle attività, il monitoraggio del tempo e la fatturazione, consentendoti di definire l'ambito dei progetti, pianificare il lavoro e valutare la redditività in un unico posto, invece di dover utilizzare più app.

Con Paymo, puoi suddividere i progetti in attività e attività secondarie, assegnare i titolari e visualizzare le tempistiche utilizzando elenchi, bacheche Kanban e diagrammi di Gantt, il che è perfetto per pianificare progetti con i clienti articolati in più fasi. Il monitoraggio del tempo integrato (web, desktop e mobile) si collega direttamente a tali attività, così saprai sempre dove vanno a finire le ore e come si rapportano alle stime e ai budget.

Se sei un piccolo team di assistenza clienti che necessita sia di pianificazione dei progetti che di fatturazione in un unico strumento leggero, Paymo ti offre una visione chiara dei carichi di lavoro, delle scadenze e dei margini senza la complessità delle piattaforme aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo

Diverse visualizzazioni dei progetti (elenchi, bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e visualizzazioni calendario) per pianificare e visualizzare il lavoro a modo tuo

Monitoraggio automatico del tempo che collega direttamente le voci orarie alle attività e alle stime del progetto

Scopri a colpo d'occhio quali progetti e clienti sono più redditizi grazie all'analisi in tempo reale del budget rispetto ai dati effettivi

Converti il tempo registrato direttamente in fatture professionali con promemoria di pagamento e link per il pagamento online

Assegnazione delle attività, aggiornamenti in tempo reale, condivisione dei file e comunicazione, tutto in un unico posto

Visualizza il carico di lavoro del team tra i vari progetti per evitare sovraccarichi e bilanciare gli incarichi

Limiti di Paymo

La visualizzazione del diagramma di Gantt delle attività, le dipendenze tra le attività e la pianificazione/il carico di lavoro dei dipendenti sono disponibili solo nel piano Pro

Ideale per i team orientati al cliente che necessitano di pianificazione, monitoraggio del tempo e fatturazione; meno adatto alla gestione di portafogli complessi su scala aziendale

Prezzi di Paymo

Free

Solo: 0,90 $ al mese

In più: 15,90 $ al mese per utente

Pro: 23,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Paymo

G2: 4,6/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 680 recensioni)

Una recensione su G2 dice: Mi piace la facilità con cui posso aggiungere un nuovo progetto, la codifica a colori per i diversi clienti, il calcolo automatico del tempo impiegato per ogni progetto, il layout della tabella oraria e, ovviamente, la possibilità di creare facilmente fatture basate sul tempo aggiunto alla tabella oraria. Anche la fattura stessa può essere personalizzata in base alle mie esigenze.

Una recensione su G2 dice: Mi piace la facilità con cui posso aggiungere un nuovo progetto, la codifica a colori per i diversi clienti, il calcolo automatico del tempo impiegato per ogni progetto, il layout della tabella oraria e, ovviamente, la possibilità di creare facilmente fatture basate sul tempo aggiunto alla tabella oraria. Anche la fattura stessa può essere personalizzata in base alle mie esigenze.

Cosa dicono gli utenti reali di Paymo?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la facilità con cui posso aggiungere un nuovo progetto, la codifica a colori per i diversi clienti, il calcolo automatico del tempo impiegato per ogni progetto, il layout della tabella oraria e, ovviamente, la possibilità di creare facilmente fatture basate sul tempo aggiunto alla tabella oraria. Anche la fattura stessa può essere personalizzata in base alle mie esigenze.

Mi piace la facilità con cui posso aggiungere un nuovo progetto, la codifica a colori per i diversi clienti, il calcolo automatico del tempo impiegato per ogni progetto, il layout della tabella oraria e, ovviamente, la possibilità di creare facilmente fatture basate sul tempo aggiunto alla tabella oraria. Anche la fattura stessa può essere personalizzata in base alle mie esigenze.

7. Teamwork (Ideale per la pianificazione del budget del progetto e l'allocazione delle risorse)

via Teamwork

Teamwork è un software di project management basato sull'intelligenza artificiale, perfetto per le aziende e le agenzie che gestiscono il lavoro dei clienti.

Per i team che gestiscono scadenze sovrapposte, offre funzionalità di pianificazione delle risorse e strumenti di gestione dei costi integrati per aiutare a monitorare i budget, registrare le ore fatturabili e tenere sotto controllo la redditività senza dover esportare i dati in fogli di calcolo. È possibile delineare i progetti utilizzando attività, attività cardine e obiettivi, per poi visualizzarli tutti sotto forma di diagramma di Gantt o in viste più semplici come elenchi e bacheche.

Le funzionalità di IA possono essere utilizzate per pianificare progetti, integrare passaggi mancanti, creare azioni da intraprendere o riepilogare/riassumere lunghe sequenze di attività. Aiutano anche nell'assegnazione intelligente dei compiti, abbinando il lavoro alle persone in base alle loro competenze, disponibilità e carico di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Automatizza il monitoraggio dei progetti, la compilazione dei moduli, l'inserimento dei dati, i promemoria, la creazione delle attività e altre operazioni ripetitive utilizzando Teamwork IA

Ottieni tutte le informazioni relative ai clienti, tra cui il monitoraggio del tempo fatturabile, le tabelle orarie, la definizione del budget, la fatturazione e il monitoraggio della redditività nella sezione "Visualizzazione cliente"

Crea report avanzati sullo stato di salute del progetto , sui dati finanziari, sulla capacità di carico di lavoro, sui risultati pianificati rispetto a quelli effettivi e altro ancora

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività e converti immediatamente i registri in fatture

Limiti del lavoro di squadra

L'interfaccia può risultare a volte lenta da navigare e non si adatta bene ai team più grandi a contatto con i clienti che necessitano di un'esperienza più coerente

Prezzi di Teamwork

Free

Deliver: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Prezzo: Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1.180 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Una recensione su G2 dice:

Teamwork.com è eccezionale nella gestione delle attività, con funzionalità brillanti, tra cui diagrammi di Gantt, monitoraggio del tempo, budgeting, gestione delle risorse, ecc.

Teamwork.com è eccezionale nella gestione delle attività, con funzionalità brillanti, tra cui diagrammi di Gantt, monitoraggio del tempo, budgeting, gestione delle risorse, ecc.

🔎 Lo sapevi? Quasi 1 progetto su 4 subisce variazioni dell'ambito, ritardi o sforamenti di budget a causa di una pianificazione inadeguata e della mancanza di visibilità. Il software di pianificazione dei progetti giusto aiuta i team a rimanere allineati, a gestire la complessità e a consegnare i progetti in tempo.

📚 Per saperne di più: Come creare una Sequenza di progetto in 7 semplici passaggi (esempi, strumenti e modelli)

8. Toggl Plan (Ideale per piccoli team che necessitano di sequenze semplici e visive per i progetti)

tramite Toggl Plan

Toggl Plan ti aiuta a stabilire le priorità, pianificare le attività e portare a termine i progetti con sequenze drag-and-drop. Se gestisci un team, una società di consulenza o ti occupi di più progetti, puoi verificare chi è disponibile e regolare i carichi di lavoro senza lo stress della microgestione.

Puoi suddividere i progetti in attività più piccole, aggiungere liste di controllo o procedure operative standard (SOP) e riorganizzare rapidamente le attività se cambiano le priorità. Le bacheche e le Sequenze ti offrono due modi diversi per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, a seconda di come il tuo team preferisce lavorare.

Le attività cardine e le schede attività contrassegnate da colori diversi in questo strumento gratuito di project management consentono di vedere a colpo d'occhio cosa c'è in programma e cosa è già in corso. Ogni scheda mostra dettagli chiave come le date di scadenza e le ore impiegate.

È possibile allargare la visualizzazione per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto su base mensile, trimestrale o annuale, il che semplifica le previsioni e la pianificazione a lungo termine.

Le migliori funzionalità di Toggl Piano

Utilizza la vista Calendario per visualizzare la disponibilità del team e pianificare i progetti senza entrare in conflitto con i giorni di ferie e le festività

Pianifica le attività utilizzando una vista Team colorata e con funzionalità drag-and-drop

Ricevi notifiche in-app quando cambiano attività o piani, o quando un collega ti tagga

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività, delle ore fatturabili, delle stime per il completamento dei progetti e altro ancora grazie all'integrazione bidirezionale con Toggl Track

Limiti di Toggl Plan

Tempi di caricamento lenti o rallentamenti, specialmente quando si gestisce un volume elevato di attività e progetti

Prezzi di Toggl Plan

Free

Starter: 11 $ al mese per utente

Premium: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Toogl Plan per il piano

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Plan?

Una recensione su G2 dice:

Toggl Plan offre diverse funzionalità che lo rendono ideale per il project management e la collaborazione in team, come la pianificazione visiva, l'interfaccia intuitiva, la gestione delle attività, la personalizzazione e il monitoraggio del tempo.

Toggl Plan offre diverse funzionalità che lo rendono ideale per la project management e la collaborazione in team, come la pianificazione visiva, l'interfaccia intuitiva, la gestione delle attività, la personalizzazione e il monitoraggio del tempo.

🌟 Bonus: quando inizi un nuovo progetto, ClickUp Brain MAX può aiutarti a creare un piano e a strutturarlo in base alle priorità e alle dipendenze. Poiché si collega al tuo spazio di lavoro, ai documenti, agli elenchi di attività e alle app collegate, fornisce un'unica fonte di informazioni affidabili per la pianificazione del progetto. Conosce i tuoi progetti, il tuo team, le scadenze e la cronologia del lavoro, quindi puoi porre domande in linguaggio naturale come "Quali attività sono pianificate nel primo trimestre per il Progetto X?" e il sistema analizza l'intera area di lavoro alla ricerca di informazioni, fornendo risposte accurate. Ecco un video che mostra come funziona ⬇️

9. Todoist (Ideale per la gestione di progetti personali e di team)

tramite Todoist

Todoist è un software versatile per la gestione delle attività pensato per hobbisti, liberi professionisti e imprenditori che desiderano gestire contemporaneamente le attività personali e quelle del team.

La sua dashboard pulita elimina le distrazioni e semplifica la navigazione tra le attività. Puoi raggruppare le attività, impostare le priorità, aggiungere scadenze e creare spazi separati per le diverse sfere della tua vita: uno per il lavoro personale e un altro per i progetti di gruppo.

L'IA Assist di Todoist aiuta a generare brief di progetto, fornisce suggerimenti su attività e sottoattività, suddivide il lavoro complesso, trasforma le email in attività organizzate e offre persino consigli su cosa prioritizzare in seguito.

Le migliori funzionalità di Todoist

Usa la vista Calendario per tenere sotto controllo il tuo carico di lavoro giornaliero, settimanale o mensile e trascina semplicemente le attività per riprogrammarle

Organizza le attività in sezioni e sottoattività per una gerarchia di progetto chiara

Tieni traccia dello stato con promemoria e livelli di priorità, ricevi notifiche in-app su app desktop, dispositivi mobili e smartwatch

Acquisisci, organizza e imposta le date di scadenza delle attività utilizzando comandi in linguaggio naturale

Integrazione con strumenti di email e Calendario per trasformare i messaggi in attività concrete

Limiti di Todoist

Todoist non è pensato per il project management avanzato o complesso, poiché non dispone di diagrammi di Gantt e di funzionalità di automazione più avanzate

Prezzi di Todoist

Free

Pro: 2,5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su G2 dice:

Todoist ha trasformato completamente il mio flusso di lavoro e la mia produttività. La sua interfaccia intuitiva, le potenti funzionalità di gestione delle attività e la sincronizzazione perfetta tra dispositivi mi permettono di rimanere organizzato e concentrato, sia al lavoro che in viaggio. La flessibilità di personalizzare i progetti, impostare le priorità e automatizzare le attività ricorrenti lo rende incredibilmente versatile per qualsiasi tipo di utente.

Todoist ha trasformato completamente il mio flusso di lavoro e la mia produttività. La sua interfaccia intuitiva, le potenti funzionalità di gestione delle attività e la sincronizzazione perfetta tra dispositivi mi permettono di rimanere organizzato e concentrato, sia al lavoro che in viaggio. La flessibilità di personalizzare i progetti, impostare le priorità e automatizzare le attività ricorrenti lo rende incredibilmente versatile per qualsiasi tipo di utente.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Todoist

10. Notion (Ideale per flussi di lavoro personalizzati che combinano documenti, note e attività)

tramite Notion

Quando pianifichi i progetti, puoi crearli in Notion utilizzando dashboard, pagine, wiki e database delle attività, e collegarli tra loro per avere una visione completa di tutti i dati relativi al progetto.

Consente di creare aree di lavoro dedicate, suddividere i progetti in piccole attività con dettagli quali descrizioni, stati e date di scadenza, e passare da una visualizzazione all'altra per effettuare il monitoraggio dei progressi. Inoltre, grazie alla sua perfetta integrazione con strumenti come Gmail e Google Calendar, non è necessario cambiare scheda per ottenere l'aggiornamento di stato più recente.

Notion IA modifica e perfeziona i tuoi documenti e risponde alle domande direttamente dai tuoi documenti e database, aiutandoti a trovare le informazioni giuste senza dover cercare manualmente. Può anche essere utilizzato per progettare e automatizzare i flussi di lavoro dei progetti, come la generazione di elenchi di attività, la strutturazione di Sequenze o la riassunzione degli appunti delle riunioni.

Le migliori funzionalità di Notion

Crea database completamente relazionali e visualizzali sotto forma di tabelle, bacheche, calendari o Sequenze

Utilizza la formula della barra di avanzamento o i rollup collegati al database per mostrare la percentuale di completamento del progetto

Utilizza modelli di project management con proprietà personalizzate e automazioni per creare flussi di lavoro su misura

Incorpora i piani di progetto in tempo reale direttamente nella documentazione e nelle note delle riunioni

Collega pagine e attività in modo bidirezionale per creare una rete di conoscenze collegate

Limiti di Notion

Notion non dispone di una funzionalità di chat integrata per le conversazioni in tempo reale tra i membri del team, pertanto questi ultimi utilizzano anche Slack o Teams in combinazione con Notion

Richiede un tempo di configurazione significativo per creare il flusso di lavoro; non è immediatamente operativo come gli strumenti dedicati alla gestione dei progetti

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 8.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.610 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 dice:

Notion offre al mio team un'enorme libertà di organizzare il nostro lavoro come preferiamo. Dai documenti di progetto alle sessioni di brainstorming, è l'unico strumento che non ci limita.

Notion offre al mio team un'enorme libertà di organizzare il nostro lavoro come preferiamo. Dai documenti di progetto alle sessioni di brainstorming, è l'unico strumento che non ci limita.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

11. Asana (Ideale per team di medie e grandi dimensioni che necessitano di flussi di lavoro strutturati e automazioni)

via Asana

Con Asana, puoi creare hub di progetto condivisi per pianificare, effettuare il monitoraggio e eseguire più progetti contemporaneamente.

Questo software gratuito per la gestione dei progetti offre modi flessibili per monitorare lo stato dei progetti. Puoi mappare le dipendenze nella vista Sequenza per vedere come le attività sono collegate, oppure passare alla vista Calendario quando le scadenze si accumulano. Se stai gestendo sprint Agile, la vista Bacheca mantiene chiare le priorità, mentre la vista Elenco ti aiuta con i dettagli più specifici.

Oltre alla gestione dei progetti, Asana è ideale per i calendari dei contenuti, i lanci di prodotti e le iniziative che coinvolgono più team. Lo strumento dispone inoltre di un'ampia libreria di modelli di pianificazione dei progetti pensati per diversi team, come marketing, risorse umane, IT, operazioni e vendite.

Se stai cercando di ridurre il lavoro ripetitivo, AI Studio di Asana collabora con Automation Builder per gestire attività come assegnazioni, approvazioni, promemoria e aggiornamenti di routine. L'IA aiuta anche a definire obiettivi di progetto chiari, a riepilogare le discussioni del team in attività concrete, a misurare le prestazioni del progetto e a generare approfondimenti che evidenziano gli ostacoli o le scadenze non rispettate.

Le migliori funzionalità di Asana

Crea piani di progetto di alto livello con strumenti integrati quali obiettivi, attività cardine, approvazioni, pianificazione della capacità, vista Carico di lavoro e altro ancora

Utilizza la vista Portfolio per supervisionare più progetti contemporaneamente con suggerimenti intelligenti sulle attività, definizione automatica delle priorità e riepiloghi dei progetti basati sull'IA

Sfrutta strumenti come il monitoraggio del tempo, la gestione del carico di lavoro e la pianificazione della capacità per l'allocazione e la gestione delle risorse

Automatizza i passaggi di consegne e le regole di routine con un generatore visivo di flussi di lavoro

Limiti di Asana

Il piano Starter non include funzionalità avanzate come obiettivi, approvazioni, monitoraggio del tempo e AI Studio

La rigida filosofia del "un solo assegnatario per attività" può risultare frustrante per le attività di lavoro collaborativo

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Advanced: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.400 recensioni)

Capetrra: 4,5/5 (oltre 13.545 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su G2 dice:

Asana è ottima per mantenere i progetti organizzati e effettuare il monitoraggio delle attività del team. L'interfaccia è pulita e intuitiva, e le notifiche assicurano che nulla venga dimenticato.

Asana è ottima per mantenere i progetti organizzati e effettuare il monitoraggio delle attività del team. L'interfaccia è pulita e intuitiva, e le notifiche assicurano che nulla venga dimenticato.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

12. Monday.com (Ideale per i team PMO che necessitano di personalizzazione e scalabilità)

Monday.com si adatta alle esigenze del tuo team, offrendo una piattaforma di gestione del lavoro altamente personalizzabile e visiva.

Sono disponibili bacheche di progetto che ti aiutano a gestire le attività con oltre 30 tipi di colonne, come Stato, Data, Sequenza e Persone, per personalizzare i flussi di lavoro in base alle esigenze del tuo team. Puoi passare da una visualizzazione all'altra, come Elenco, Kanban, Sequenza e altro ancora.

Lo strumento consente di creare sia automazioni di base a livello di scheda che multipiattaforma tramite un generatore di automazioni.

Per la pianificazione del team e del carico di lavoro, offre un widget nativo per il monitoraggio del tempo, che puoi incorporare in ogni attività. Quando qualcuno avvia un'attività, può semplicemente avviare il timer. In questo modo, saprai quali attività stanno causando ritardi nei progetti.

Le migliori funzionalità di Monday.com

Analizza i dati con Pivot Board per segmentarli, riepilogarli e individuare le tendenze senza esportarli in Excel

Lavora con i dati nell'app Smart Spreadsheet per utilizzare funzioni di modifica, formule e formattazione condizionale in stile Excel direttamente all'interno di monday.com

Utilizza le bacheche di portfolio per supervisionare tutti i tuoi progetti con indicatori chiave quali lo stato di avanzamento, la percentuale di attività completate, le tempistiche pianificate rispetto a quelle effettive e molto altro ancora

Automatizza le notifiche e i movimenti degli elementi con le ricette "If this, then that"

Progetta dashboard personalizzate con widget per numeri, grafici a batteria e Sequenze

Limiti di Monday.com

Manca la chat integrata nell'app e molte altre funzioni, come le approvazioni, hanno una dipendenza dai componenti aggiuntivi disponibili sul marketplace di Monday.com

Prezzi di Monday.com

Free

Basic: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 16.020 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una recensione su G2 dice:

Strumento straordinario per gestire progetti e prodotti in fase di lancio, con diverse opzioni di visualizzazione come grafici, tabelle e altro, che lo rendono estremamente utile. Facile assegnare attività e sprint a diversi team.

Strumento straordinario per gestire progetti e prodotti in fase di lancio, con diverse opzioni di visualizzazione come grafici, tabelle e altro, che lo rendono estremamente utile. Facile assegnare attività e sprint a diversi team.

📚 Per saperne di più: Guida alla creazione di un piano di progetto di marketing (+modello di pianificazione)

13. Zoho Projects (Ideale per il project management scalabile)

tramite Zoho Projects

Se il tuo team fa già parte dell'ecosistema Zoho, Zoho Projects è un software affidabile per la pianificazione dei progetti. Puoi collegarlo a Zoho CRM per effettuare la sincronizzazione dei dati dei clienti o a Zoho Sprints per gestire i flussi di lavoro Agile.

Lo strumento consente di suddividere i piani a lungo termine in una struttura gerarchica, includendo attività, attività secondarie, attività cardine, scadenze e dipendenze chiaramente definite.

Il monitoraggio del tempo è integrato. Ciò consente di registrare le ore e tenere traccia del tempo fatturabile e non fatturabile. Questi dati si integrano con Zoho Books o Zoho Invoice per una fatturazione e una reportistica senza intoppi.

Zia, l'IA proprietaria di Zoho, ti aiuta a lavorare in modo più efficiente rispondendo a domande relative ai progetti, prevedendo i risultati, elaborando previsioni di budget e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Utilizza Blueprints per eseguire attività ripetitive con un clic, trigger azioni su tutte le bacheche e migliaia di app in base a regole ed eventi personalizzati

Consenti la gestione del portfolio progetti tramite diagrammi di Gantt, dashboard del portfolio e integrazione con Zoho Analytics per reportistica più approfondita

Utilizza la chat integrata, insieme ai feed in tempo reale e ai forum, per un'esperienza di lavoro completa e collaborativa

Registra le ore fatturabili e non fatturabili con tabelle orarie e flussi di lavoro di approvazione

Limiti di Zoho Projects

Solo gli utenti che fanno parte del portale Zoho Projects possono accedere alle schede dei progetti nei canali di Teams

L'interfaccia utente può sembrare datata e meno intuitiva rispetto a quella degli utenti moderni

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Free

Premium: 3,97 $ al mese per utente

Enterprise: 7,94 $ al mese per utente

Progetto Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects?

Una recensione su G2 dice:

Zoho Projects ci permette di gestire facilmente più progetti contemporaneamente, con una chiara visibilità delle attività e delle scadenze. Supporta inoltre diversi metodi di project management, dai tradizionali elenchi di attività alle bacheche Agile, il che lo rende versatile per diversi team.

Zoho Projects ci permette di gestire facilmente più progetti contemporaneamente, con una chiara visibilità delle attività e delle scadenze. Supporta inoltre diversi metodi di project management, dai tradizionali elenchi di attività alle bacheche Agile, il che lo rende versatile per diversi team.

ClickUp Brain aiuta i project manager a semplificare la pianificazione generando timeline di progetto, riassumendo gli appunti delle riunioni e assegnando le priorità in pochi secondi.

14. TeamGantt (Ideale per la pianificazione di progetti nel settore edile e manifatturiero)

tramite TeamGantt

TeamGantt semplifica la pianificazione visiva, soprattutto se i grafici di Gantt sono il tuo strumento preferito.

La piattaforma consente di visualizzare attività, date, dipendenze e attività cardine di più progetti in un'unica Sequenza intuitiva. Si ha la flessibilità di organizzare le attività in sottogruppi contrassegnati da colori e di utilizzare filtri per individuare attività, membri del team o intervalli di tempo specifici.

Il grafico RACI integrato definisce chi è responsabile, chi deve rendere conto, chi viene consultato e chi viene informato, in modo che tutti conoscano il proprio ruolo. Se qualcosa cambia, lo scheduler drag-and-drop semplifica lo spostamento delle attività o il ribilanciamento dei carichi di lavoro.

Inoltre, è possibile passare alle visualizzazioni Calendario, Elenco e Bacheca Kanban. La collaborazione avviene nella vista delle attività, mentre le funzionalità di monitoraggio del tempo consentono di registrare le ore, confrontare le stime con i dati effettivi e verificare la disponibilità del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Individua i conflitti tra i progetti aprendo più progetti in un unico diagramma di Gantt

Utilizza i report di riferimento per confrontare le tue proiezioni iniziali con la tempistica effettiva del progetto

Esporta i diagrammi di Gantt in formato PDF o condividili tramite un link pubblico, in modo che i clienti e gli stakeholder possano visualizzare lo stato di avanzamento senza dover effettuare l'accesso

Trascina interi gruppi di attività per riprogrammare i progetti mantenendo le dipendenze

Limiti di TeamGantt

Personalizzazione limitata, che rende difficile adattare o personalizzare i diagrammi di Gantt in base alle specifiche esigenze del progetto

La profondità della reportistica è limitata; si concentra principalmente sulla pianificazione piuttosto che sui dati dettagliati delle attività

Prezzi di TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mese per manager

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Edizione Edilizia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo molto il modo in cui TeamGantt favorisce la comunicazione e il coordinamento del team all'interno dell'ambiente del progetto, grazie a funzionalità/funzioni quali i tag @, le discussioni e la condivisione di file.

Apprezzo molto il modo in cui TeamGantt favorisce la comunicazione e il coordinamento del team all'interno dell'ambiente del progetto, grazie a funzionalità quali i tag @, le discussioni e la condivisione di file.

📚 Per saperne di più: Alternative e concorrenti di TeamGantt

15. Airtable (Ideale per i team che necessitano di una pianificazione flessibile e basata su database)

tramite Airtable

A prima vista, Airtable ricorda molto un foglio di calcolo, il che lo rende facile da usare fin da subito.

Tuttavia, a differenza dei fogli di calcolo tradizionali, Airtable consente di utilizzare 25 tipi di campi per organizzare progetti, attività e persone e creare database relazionali. Se avete difficoltà a configurare tabelle relazionali o automazioni da zero, basta digitare la vostra idea di progetto in Omni (l'IA di Airtable) e questo creerà tabelle, interfacce, flussi di lavoro e automazioni basati sui vostri dati.

È possibile interagire con le celle dei dati e scegliere di visualizzarli utilizzando diversi layout: Elenco, Calendario, Kanban, Sequenza, Galleria o Modulo.

Gli strumenti di collaborazione integrati consentono di lasciare commenti, allegare file e effettuare menzioni dei colleghi. E grazie alle integrazioni con Slack, Google Drive, Trello e molti altri, si adatta alla maggior parte delle configurazioni di team.

Le migliori funzionalità di Airtable

Crea da zero agenti IA per l'analisi dei documenti di progetto, la generazione di lead, la visualizzazione dei dati e qualsiasi caso d'uso personalizzato, senza codice

Crea interfacce e dashboard personalizzate per i diversi stakeholder

Utilizza Prompt Omni o Interface Builder per trasformare i record di dati in app visivamente interattive; trascina e rilascia componenti predefiniti, imposta autorizzazioni basate sui ruoli e effettua la condivisione dell'app con il tuo team

Visualizza i dati in modo flessibile sotto forma di griglie, calendari, gallerie o bacheche Kanban

Automatizza l'inserimento dei dati e gli aggiornamenti di stato grazie a potenti script e trigger

Limiti di Airtable

Alcune funzionalità di reportistica complesse richiedono soluzioni alternative o integrazioni di terze parti per ottenere i risultati desiderati

Curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti relativi ai database

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per utente

Business: 54 $ al mese per utente

Scala aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Una recensione su G2 dice:

È un'ottima piattaforma che può essere utilizzata sia come Excel che come strumento di project management, tutto in un unico posto. Le aree di lavoro, i modelli e tutto il resto possono essere creati con l'IA. È facile da usare e gestire i progetti e assegnare attività con scadenze ai membri dei team.

È un'ottima piattaforma che può essere utilizzata sia come Excel che come strumento di project management, tutto in un unico posto. Le aree di lavoro, i modelli e tutto il resto possono essere creati con l'IA. È facile da usare e gestire i progetti e assegnare attività con scadenze ai membri dei team.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Airtable

16. Miro (Ideale per team remoti e creativi che necessitano di una pianificazione visiva)

tramite Miro

Miro, una piattaforma di lavagna online collaborativa, semplifica la raccolta e l'organizzazione delle idee del tuo team in un unico posto. Puoi fare brainstorming, mappare i flussi di lavoro o pianificare i progetti in modo visivo utilizzando diagrammi di flusso, mappe mentali e bacheche Kanban.

Oltre alle lavagne online, offre strumenti di project management come l'analisi SWOT, la gestione delle risorse e una libreria di modelli predefiniti per iniziare subito. È possibile creare diagrammi di flusso dettagliati, mappe dei processi e organigrammi con connettori automatici, strumenti di allineamento e funzionalità di diagrammazione interattiva.

Le autorizzazioni consentono di controllare l'accesso a progetti sensibili o a collaboratori esterni, mentre gli strumenti integrati di votazione e definizione delle priorità semplificano il processo decisionale.

Puoi importare progetti Figma, bacheche MURAL o altre app di terze parti direttamente sulla tua tela e trasformare le tue bacheche in presentazioni interattive per gli stakeholder senza bisogno di esportarle.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Aggiungi note adesive, disegna wireframe, diagrammi, crea diagrammi di flusso, roadmap e altro ancora in un'unica bacheca

Usa Miro Docs, basato sull'IA, per trasformare gli elementi della tua bacheca Miro in documenti di testo chiari e professionali

Mappa flussi utente complessi, diagrammi e grafici organici in modo collaborativo e in tempo reale

Organizza riunioni interattive con timer, votazioni, videochiamate, modalità privata, stime e altro ancora

Limiti di Miro

A volte, le bacheche di grandi dimensioni con molti elementi possono diventare lente da caricare o da navigare, specialmente quando più utenti effettuano modifiche contemporaneamente

Prezzi di Miro

Free

Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Miro

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Una recensione su G2 dice:

Le bacheche sono incredibilmente versatili e consentono a più persone di contribuire e collaborare in tempo reale. È un ottimo modo per iniziare a utilizzare le lavagne online collaborative.

Le bacheche sono incredibilmente versatili e consentono a più persone di contribuire e collaborare in tempo reale. È un ottimo modo per iniziare a utilizzare le lavagne online collaborative.

I moderni strumenti di pianificazione dei progetti combinano pianificazione, collaborazione e reportistica, consentendoti di organizzare il lavoro e portare avanti i progetti senza continue emergenze.

Pianificazione e programmazione

Strutture di attività e attività secondarie per suddividere i progetti in parti gestibili

Date di inizio/fine, durate e dipendenze tra le attività

Diagrammi di Gantt e sequenze per visualizzare percorsi critici e attività cardine

Roadmap e viste del portfolio per il monitoraggio di più progetti contemporaneamente

Attività ricorrenti e modelli per riutilizzare piani collaudati

Visibilità e visualizzazioni del lavoro

Diverse visualizzazioni, come Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza

Campi personalizzati e filtri per estrarre i dati che contano per il tuo team

Dashboard che riuniscono in un unico posto lo stato, gli ostacoli e i KPI

Vista del carico di lavoro e della capacità per bilanciare gli incarichi tra i collaboratori

Collaborazione e condivisione delle conoscenze

Commenti, @menzioni e discussioni a livello di attività per mantenere il contesto vicino al lavoro

Allegati e gestione dei documenti collegati alle attività e alle attività cardine

Modifica in tempo reale su documenti, lavagne online o note

Accesso per ospiti o clienti per una collaborazione esterna controllata

Automazioni, IA e integrazioni

Automazioni senza codice per cambiamenti di stato, notifiche e passaggi di consegne

Assistenza IA per la creazione di piani di progetto, il riassunto degli aggiornamenti o la stesura di brief

Integrazioni native con chat, strumenti di sviluppo, CRM e piattaforme di spazio di archiviazione

API e webhook per integrare i dati di pianificazione nel tuo stack più ampio

Reportistica, gestione del tempo e finanze

Monitoraggio del tempo e stime per comprendere il lavoro richiesto e la velocità

Report personalizzati su stato di avanzamento, carico di lavoro e rischi

Monitoraggio del budget, ore fatturabili e non fatturabili e riassunti dei costi

Dati esportabili per strumenti di BI e reportistica direzionale

Utilizza questi fattori per scegliere gli strumenti di pianificazione dei progetti più adatti alle dimensioni del tuo team, ai flussi di lavoro e al livello di complessità.

Fattore Cosa considerare Dimensione e struttura del team Che lo strumento offra supporto a singoli utenti, piccoli team o più reparti con flussi di lavoro e autorizzazioni diversi. Complessità del progetto Necessità di dipendenze, percorsi critici, progetti multifase e supervisione a livello di portfolio rispetto a semplici elenchi di attività. Visualizzazioni preferite Che il tuo team pianifichi principalmente tramite elenchi, bacheche, calendari, Sequenze o lavagne online, e se hai bisogno di passare da uno strumento all'altro. Stile di collaborazione Come comunica oggi il tuo team (chat, email, commenti, documenti) e se lo strumento centralizza tali conversazioni. Integrazioni e compatibilità con lo stack Connessioni con gli strumenti che già utilizzi, come chat, repository di codice, CRM, spazio di archiviazione file o sistemi finanziari. Esigenze di automazione e IA Dove l'automazione o l'IA possono eliminare il lavoro manuale: aggiornamenti di stato, acquisizione dati, reportistica, segnalazione dei rischi o stesura di piani. Governance e sicurezza Accesso basato sui ruoli, audit trail, residenza dei dati e requisiti di conformità nel tuo settore. Reportistica e viste di leadership Dashboard ed esportazioni necessarie agli stakeholder per le revisioni dello stato, i comitati direttivi o il monitoraggio degli OKR. Implementazione e gestione del cambiamento Tempo e supporto necessari per implementare lo strumento, migrare i dati, formare gli utenti e garantire l'adozione. Budget e costo totale Licenze, componenti aggiuntivi, tempo dedicato agli amministratori e qualsiasi altro strumento di cui potresti aver bisogno oltre alla piattaforma.

Gli strumenti di pianificazione dei progetti utilizzano una combinazione di sottoscrizioni per postazione e piani a più livelli, quindi è utile capire come funziona la struttura dei prezzi prima di confrontare le opzioni.

Modelli di prezzo

La maggior parte delle piattaforme applica un costo mensile per utente, con livelli di servizio basati sulle funzionalità. Alcune offrono piani a tariffa fissa per un numero prestabilito di postazioni, oppure contratti aziendali che includono componenti aggiuntivi, supporto e funzionalità di sicurezza.

Livelli tipici

Gratis: Gestione delle attività di base con limite di utenti, spazio di archiviazione o visualizzazioni; spesso mancano funzionalità avanzate di automazione e reportistica.

Voce: Offre sequenze di base, integrazioni e limiti di utilizzo più ampi per i piccoli team che iniziano a pianificare in modo strutturato.

Livello intermedio: include visualizzazioni avanzate, automazioni, sicurezza migliorata e reportistica più completa per team e portafogli in crescita.

Enterprise: Aggiunge autorizzazioni granulari, sicurezza/conformità avanzate, assistenza premium e amministrazione a livello aziendale.

Cosa incide sul costo

Numero di utenti, ospiti e collaboratori esterni da configurare.

Accesso a funzionalità avanzate quali automazione, IA, gestione delle risorse o dashboard del portfolio.

Integrazioni richieste, API e funzionalità di esportazione dei dati.

Spazio di archiviazione per file, progetti passati e registri di audit.

Livello di assistenza, inclusi SLA, supporto all'onboarding e formazione.

Costi nascosti da tenere d'occhio

Componenti aggiuntivi per assistenti IA, automazioni avanzate o integrazioni premium.

Strumenti aggiuntivi di cui hai ancora bisogno per colmare le lacune nella reportistica, nella documentazione o nel monitoraggio del tempo.

Lavoro richiesto per la migrazione dei dati e la ricostruzione dei flussi di lavoro.

Perdita di produttività se lo strumento è troppo complesso e la sua adozione subisce un rallentamento.

Licenze sovradimensionate per utenti inattivi o team non ancora integrati.

Questa panoramica si basa su note di rilascio recenti, registri delle modifiche e analisi di settore per evidenziare la direzione che prenderanno gli strumenti di pianificazione dei progetti nel 2025.

1. Assistenza IA più approfondita nella pianificazione quotidiana

L'IA sta passando dall'essere una novità a diventare un assistente integrato che redige piani di progetto, riepiloga gli aggiornamenti e segnala i rischi sulla base delle attività reali. Questo aiuta i team a dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo al processo decisionale.

2. Maggiore supporto per il lavoro ibrido e da remoto

Gli strumenti puntano sempre più sulla condivisione delle visualizzazioni, sulla comunicazione asincrona e sulla collaborazione in tempo reale su bacheche e documenti. L'obiettivo è offrire ai team distribuiti la stessa chiarezza che avrebbero in una sala operativa fisica.

3. Pianificazione basata su risorse e capacità

Le funzionalità di pianificazione del carico di lavoro e della capacità stanno diventando uno standard, collegando le tempistiche dei progetti alla disponibilità e alle competenze effettive. Ciò riduce l'eccesso di impegni e migliora l'accuratezza delle previsioni.

4. Integrazioni più avanzate lungo tutta la catena di strumenti

Le piattaforme di pianificazione dei progetti fungono sempre più da hub, con connessioni a strumenti di sviluppo, CRM, piattaforme di BI e chat. Integrazioni più strette riducono il doppio inserimento dei dati e mantengono i piani allineati con l'esecuzione.

5. Maggiore enfasi su governance e sicurezza

Poiché gli strumenti di pianificazione contengono dati più sensibili, i fornitori stanno potenziando le autorizzazioni, gli audit trail e le opzioni di conformità. Ciò rende più facile per le organizzazioni di grandi dimensioni standardizzarsi su un'unica piattaforma.

Ottieni un potente strumento di pianificazione all-in-one con ClickUp

Non tutti gli strumenti di pianificazione sono uguali. Ed è proprio questo che rende prezioso l'elenco.

Mentre Notion o Todoist sono strumenti per la produttività personale, Trello e Miro sono ottimi per il brainstorming e la visualizzazione dei flussi di lavoro. Ma se desideri riunire tutte le attività di progetto, la documentazione, i report e altro ancora in un unico spazio di lavoro integrato, scegli ClickUp.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, eccelle nella gestione di progetti complessi grazie a funzionalità avanzate di automazione, IA, dashboard, monitoraggio del tempo e collaborazione in team. Ciò significa meno cambi di contesto e un flusso di lavoro più coerente all'interno del tuo team.

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