15 modelli gratuiti di diagrammi di Gantt in Excel e ClickUp

Gestire progetti senza diagrammi di Gantt è come cercare di trovare qualcosa in una valigia troppo piena. Potreste ancora trovare quello che cercate, ma non senza aver prima speso una discreta quantità di tempo a setacciare la confusione.

La selezione sempre più ampia di software di gestione dei progetti la scelta delle metodologie e dei software di gestione dei progetti è ciò che rende la vita così eccitante (e un po' stressante) per i manager. Se da un lato garantisce quasi l'esistenza di un processo perfetto per ogni team, dall'altro aggiunge un po' di sfida con la ricerca per tentativi ed errori necessaria a garantire l'approccio preferito.

I diagrammi di Gantt sono un ottimo punto di partenza se vi trovate in questa situazione e noi abbiamo i migliori modelli per iniziare!

I diagrammi di Gantt sono un metodo popolare e metodologia altamente visiva utilizzata per visualizzare i compiti rispetto al tempo assegnato per completarli.

A colpo d'occhio, è possibile comunicare facilmente qualsiasi sovrapposizione tra più attività, tutte le attività coinvolte nel progetto, le scadenze principali e la data di inizio e fine dell'intero progetto. Davvero interessante!

Se siete già immersi in un altro processo di gestione del progetto, ma siete curiosi di sapere come questa metodologia potrebbe essere utile al vostro team, siete nel posto giusto, amico mio.

Non solo vi illustreremo ogni elemento chiave della gestione dei progetti con diagramma di Gantt e i suoi vantaggi, ma abbiamo anche aggiunto dieci dei nostri modelli preferiti con suggerimenti su come far girare la palla (alla massima velocità).

Cos'è un modello di diagramma di Gantt?

Un modello di diagramma di Gantt rappresenta graficamente tutti i compiti e le consegne di un progetto in corso. Ogni attività viene visualizzata come una barra orizzontale e il punto in cui inizia rappresenta la data di inizio di quella specifica attività. La lunghezza della barra indica il tempo a disposizione per completare l'attività.

Con ogni attività allungata e lungo la vostra linea temporale è possibile determinare facilmente i progressi del team, la quantità di lavoro rimanente e lo stato attuale del progetto. Questo aiuta a mantenere tutti i membri del team sulla stessa pagina e aiuta a a fissare obiettivi realistici per la pianificazione dei progetti futuri.

È anche un ottimo modo per garantire che non si verifichino sovrapposizioni! Idealmente, i compiti dovrebbero essere scaglionati in modo simile a una cascata sul foglio di lavoro del progetto ma se notate una pila quasi verticale di barre nello stesso periodo di tempo, è ora di spostare alcune date di scadenza.

Approfondite tutto quello che c'è da sapere sui diagrammi di Gantt, compreso il loro utilizzo, i loro limiti e le qualità che li rendono speciali.

15 Modelli di diagrammi di Gantt gratuiti

1. Modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp

Modello di diagramma di Gantt di ClickUp

Applicare il Modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp per avere una visione d'insieme del progetto, visualizzare le dipendenze e prevenire i blocchi prima che si verifichino. A chi non piacerebbe?

Questo modello di ClickUp consente di inserire istantaneamente le attività dell'Elenco in un semplice grafico utilizzando la vista Gantt di ClickUp. Con questo modello, troverete anche tre stati di attività che vi aiuteranno a capire il vostro grafico attraverso la codifica a colori! Basta guardare il grafico per capire se un'attività è aperta, in corso o completata in base al colore di ciascuna barra.

Con quattro diversi tipi di visualizzazione del progetto, questo modello può essere adattato a moltissimi casi d'uso diversi. Dai progetti creativi e design all'ingegneria e allo sviluppo del prodotto, RISORSE UMANE , operazioni, IT e altro ancora. Davvero, il cielo è il limite per tutti i modi in cui potete usare il vostro modello di diagramma di Gantt semplice. 🚀

Sebbene si tratti di un modello gratuito adatto ai principianti, è anche un ottimo punto di partenza per gli appassionati di progetti più esperti che vogliono solo accelerare i tempi. Scarica questo modello

2. Modello di diagramma di Gantt per la gestione del blog di ClickUp

via ClickUp

Il miglior strumento per gestire i blog è un modello che ha dimostrato di far risparmiare tempo ai team nell'organizzare, programmare e collaborare ai blog. Utilizzate Modello di diagramma di Gantt per la gestione dei blog di ClickUp per semplificare il processo di pubblicazione del blog.

Questo modello di ClickUp è dotato di 7 viste. La vista Gantt consente di monitorare i progressi del blog e di evitare i colli di bottiglia più comuni durante il processo di creazione del blog.

Questo modello di diagramma di Gantt è intermedio. Date un'occhiata al nostro Guida agli esempi di diagrammi di Gantt per tutto ciò che occorre sapere sull'uso di questo modello di diagramma di Gantt. Scaricate questo modello

3. Modello di linea temporale Gantt di ClickUp

via ClickUp

Questo Modello di linea temporale Gantt di ClickUp offre un modo interattivo per esaminare le operazioni aziendali su base giornaliera, mensile e annuale.

Questo modello di diagramma di Gantt è dotato di 5 diverse viste per visualizzare il vostro progetto. Questa linea temporale è così versatile che non importa quale sia il vostro caso d'uso, se l'ingegneria, il marketing o qualsiasi altra cosa nel mezzo, questo modello funzionerà per voi e per il vostro team.

Questo modello di diagramma di Gantt è facile da usare per i principianti ed è un'ottima opzione per chiunque nel vostro team! Scaricate questo modello

4. Modello di diagramma di Gantt per la costruzione di pagine web di ClickUp

via ClickUp

Questo Modello di diagramma di Gantt per pagine web di ClickUp è stato creato per la creazione di pagine web. Questo modello vi consentirà di creare un piano e un sistema chiaro per la gestione della produzione di pagine web, di eseguire i flussi di lavoro del sito web attraverso i contenuti, il design e lo sviluppo, visualizzando al contempo i progressi della pagina web, le tempistiche e gli stakeholder.

Il modello Building Webpages di ClickUp è un'ottima soluzione per organizzare e gestire la produzione del vostro sito web.

Questo modello di diagramma di Gantt delle pagine web è intermedio. Scaricate questo modello

5. Modello di diagramma di Gantt per la gestione delle costruzioni di ClickUp

Tramite ClickUp

Utilizzare Modello di diagramma di Gantt per la gestione della costruzione di ClickUp per tenere sotto controllo il progetto del vostro team di costruzione.

Questo modello gratuito di diagramma di Gantt è dotato di Campi personalizzati precostituiti, che consentono al team di aggiungere dettagli importanti (come barre percentuali di avanzamento, livelli di fiducia e note sul progetto), oltre a Stati personalizzati, che aiutano tutti a capire a colpo d'occhio a che punto è ogni elemento del contenuto.

Oltre al modello di diagramma di Gantt, questo modello include quattro visualizzazioni altamente visive che possono essere personalizzate per qualsiasi esigenza, dall'organizzazione flussi di lavoro per la costruzione su un Elenco e una Tavola per trascinare la pianificazione su Calendario e Timeline.

Questo modello è un modello intermedio. Consultate questo documento di aiuto se volete saperne di più su sull'utilizzo della vista Diagramma di Gantt di ClickUp ! Scarica questo modello

6. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp

via ClickUp

Per garantire il successo del lancio di un prodotto, è essenziale avere una lista di controllo perfetta. Questa Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto realizzato da ClickUp contiene tutte le attività e le tappe necessarie per un piano di lancio efficace. Utilizzate questo modello di diagramma di Gantt che è stato progettato per monitorare il vostro sviluppo dalla concezione iniziale del progetto alla costruzione del prototipo, alla raccolta delle recensioni dei clienti, alle iniziative promozionali e all'analisi post-lancio, senza tralasciare alcun dettaglio! Scarica questo modello

7. Modello di Gantt Excel di Gantt Excel

via Gantt Excel

Esiste un modello gratuito di diagramma di Gantt in Excel? Ci puoi scommettere!

Questo diagramma di Gantt Excel può aiutarvi a dare priorità a compiti specifici nel piano di progetto e anche visualizzare le dipendenze tra di loro.

Se si è con Excel e avete intenzione di presentare il vostro grafico ad altri utenti abituali di Excel, probabilmente troverete questo modello utile e intuitivo.

È bene tenere presente che Excel, pur eccellendo nella creazione di fogli di calcolo, tabelle pivot e formule, manca di preziose funzionalità di gestione delle attività e di comunicazione. 😳

Ma se si mette il "pro" in Microsoft Project e si trovano soluzioni per queste limitazioni, allora ci piace questo viaggio per voi! Fate voi!

E ricordate che, anche se la vostra azienda è completamente basata su Microsoft, potete sempre usare L'integrazione di ClickUp con Teams e SSO per esplorare altre opzioni Gantt senza disturbare la pace in ufficio! 🤗

Bonus: imparate come

**costruire un diagramma di Gantt in Microsoft Word_

! Scarica questo modello

8. Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp

via ClickUp

Questo Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp è ideale per gli sviluppatori di software che lavorano in un ambiente di gestione a cascata. Contiene attività organizzate per fase e ogni attività può essere assegnata a un membro specifico del team o a un reparto. Inoltre, sono presenti colonne per i dettagli delle attività, come il livello di priorità, l'assegnatario e la durata. In questo modo è facile tenere traccia del progetto.

Inoltre, il modello include una vista del diagramma di Gantt, ideale per avere una visione d'insieme del progetto e vedere come le attività saranno completate in sequenza. È anche possibile aggiungere note e commenti alle attività nel diagramma di Gantt, il che è ottimo per la collaborazione. Inoltre, è possibile aggiungere pietre miliari ed etichette per tenere traccia dei progressi delle attività più importanti. Scarica questo modello

9. Modello di diagramma di Gantt semplice da Google Sheets

Tramite Google Sheets

Questo modello di diagramma di Gantt di Google Sheet è ottimo se state cercando un modo rapido per creare un diagramma di Gantt in Google Sheets.

Sebbene Google Sheets sia uno strumento gratuito e facile da usare, non è uno strumento robusto per i diagrammi di Gantt e utilizzarlo per creare diagrammi di Gantt comporta delle difficoltà.

Se si utilizza Google Fogli per creare un diagramma di Gantt non avrete a disposizione le funzioni di gestione delle attività o la funzionalità mobile.

Date un'occhiata a questi Alternative a Google Sheets ! Scaricare questo modello

10. Modello di diagramma di Gantt per la pianificazione aziendale di ClickUp

via ClickUp

Questo Modello di diagramma di Gantt per la pianificazione dei conti commerciali di ClickUp consente di tenere traccia dei progetti e di impostare compiti con scadenze specifiche. È anche utile per assegnare le risorse e monitorare i progressi nel tempo. Sarete in grado di identificare facilmente eventuali colli di bottiglia o ritardi nel processo di pianificazione nella timeline del progetto in modo da poter intraprendere azioni correttive, se necessario. Inoltre, il design semplice lo rende facile da personalizzare per le esigenze di qualsiasi organizzazione. Questo modello di diagramma di Gantt è il modo perfetto per garantire il successo del progetto.

È inoltre possibile utilizzare questo modello di diagramma di Gantt per rimanere organizzati quando pianificare ed eseguire le strategie aziendali . Con l'aiuto degli elenchi intuitivi di ClickUp, sarete in grado di creare facilmente attività direttamente collegate ai vostri obiettivi aziendali. Scarica questo modello

11. Utilizza il modello di diagramma di Gantt per il test di accettazione di ClickUp

via ClickUp

Utilizza questo Modello di diagramma di Gantt per i test di accettazione utente di ClickUp prima di lanciare il vostro prossimo prodotto. Vi aiuterà a individuare le aree che necessitano di maggiore attenzione o di test prima del rilascio e vi consentirà un approccio semplificato al monitoraggio e all'organizzazione dei compiti, perfetto per garantire il miglior risultato possibile!

Questo modello di diagramma di Gantt fornisce una ripartizione di tutte le attività in un progetto sviluppo di un'applicazione processo, che comprende: Progettazione dell'interfaccia utente (UI), codifica, test di garanzia della qualità e rilascio. Ogni attività ha una data di inizio e di fine designata, che consente di monitorare facilmente i progressi e di apportare eventuali modifiche. Scarica questo modello

12. Grafico di Gantt in evidenza di PowerSlides

via PowerSlides

Pur non essendo un sistema di gestione delle attività, questo modello di diagramma di Gantt è un'ottima opzione se volete presentare diversi punti chiave agli stakeholder.

Questo modello scaricabile da PowerSlides è dotato di quattro diapositive e di diversi colori da utilizzare con quasi tutte le versioni di PowerPoint.

Ideale per illustrare la pianificazione di un progetto, il diagramma di diapositive offre diversi layout per una rapida presentazione plug-and-play, oltre a forme che possono essere modificate per adattarsi ai requisiti del progetto. Scaricate questo modello

13. Modello di diagramma di Gantt da Cacoo

via Cacoo

Questo modello di Cacoo parlerà direttamente alla vostra anima minimalista. 🧼

Detto questo, lascia più spazio alla personalizzazione da parte vostra!

Considerate questo modello come una base su cui potete continuare a costruire con i dettagli del vostro progetto. E quando sarete pronti a portare le vostre abilità Gantt a un livello superiore, date un'occhiata ai modelli mensili, settimanali e di prodotto di Cacoo roadmap Modelli di diagrammi di Gantt! Scaricate questo modello

14. Modello di diagramma di Gantt da LibreOffice

via LibreOffice

Se vi sentite a vostro agio con Excel, probabilmente riuscirete a capire questo modello di diagramma di Gantt di LibreOffice molto rapidamente!

Costruito come un foglio di calcolo, potete scaricare e inserire le informazioni del vostro progetto in questo modello per vederle riflesse simultaneamente come un diagramma di Gantt.

Ma tenete presente che spetta a voi tenere aggiornato questo modello! Questa risorsa non funge da strumento di gestione delle attività, quindi dovrete regolare il modello man mano che il vostro team progredisce nel progetto. Scaricate questo modello

15. Modello di diagramma di Gantt della roadmap IT di ClickUp

via ClickUp

Questo Modello di diagramma di Gantt della roadmap IT è essenziale per i manager IT e i responsabili di reparto per tenere traccia dei progressi del team verso obiettivi specifici. Può essere utilizzato per creare una tabella di marcia che delinea le attività, la tempistica, le risorse necessarie e altro ancora per raggiungere gli obiettivi. Questo modello include anche indicatori chiave di prestazione (KPI), in modo da poter valutare facilmente le prestazioni del team.

Grazie alla funzione Gantt di ClickUp, è possibile personalizzare ogni elemento di questo diagramma di Gantt e regolarlo secondo le necessità. È inoltre possibile sincronizzarlo con altri compiti e progetti per garantire che tutti i membri del team IT lavorano insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Con questo modello di diagramma di Gantt, sarete in grado di gestire e monitorare i progressi in modo semplice e organizzato. Scarica questo modello

Come creare un modello di diagramma di Gantt

I modelli sono ottimi per iniziare, ma spetta a voi esplorare o sperimentare le caratteristiche che meglio si adattano alle vostre esigenze migliorano il vostro flusso di lavoro .

Bonus:_

**Modelli di briciole_

Quando si tratta di diagrammi di Gantt, ClickUp Grafico di Gantt è il punto di partenza che stavate cercando. Aggiunta di un diagramma di Gantt interattivo all'area di lavoro in ClickUp è facile come fare qualche rapido clic:

➡️ Selezionate il punto ➕ in un qualsiasi Elenco, cartella o spazio ➡️ Selezionare Gantt

➡️ Dare un nome al grafico

➡️ Scegliere un grafico **Personale

➡️ Appuntate la vista per un accesso rapido

aggiungete la vista Gantt al vostro spazio di lavoro per creare in pochi secondi un diagramma di Gantt per il vostro progetto in ClickUp_

E ora la parte più divertente... personalizzare il vostro diagramma di Gantt!_ 🎨

La barra delle applicazioni laterale del grafico consente di selezionare i dati che si desidera visualizzare. Scegliere tra i livelli Spazi, Cartelle ed Elenchi del progetto per iniziare a creare le attività del progetto. Quindi assegnare un data di scadenza al vostro compiti e sottocompiti per localizzarli nel diagramma di Gantt.

Come trascinare i collegamenti tra forme su una lavagna è possibile mostrare facilmente le attività dipendenti disegnando linee tra due attività sul grafico!

disegnare una connessione tra le attività per mostrare le dipendenze tra le attività nella vista Gantt di ClickUp

Se si attiva la ClickApp Reschedule Dependencies, è possibile utilizzare le stesse azioni di trascinamento per modificare le scadenze delle dipendenze delle attività. Anche un intero gruppo di attività del progetto può essere riprogrammato in questo modo come Elenco, Cartella o Spazio.

È un vero e proprio multitasking! 🤩

E se siete curiosi di sapere quanto siete vicini al raggiungimento del vostro obiettivo, passate il mouse sulla barra di avanzamento per determinare rapidamente la percentuale di avanzamento del vostro progetto. 🙌🏼

la vista Gantt di ClickUp calcola automaticamente lo stato di avanzamento dividendo il numero di attività del progetto completate per il numero di attività_

Per quanto riguarda il calcolo dell'avanzamento del percorso critico, la vista Gantt di ClickUp vi aiuta anche in questo caso!

utilizzate il calcolo del percorso nella vista Gantt di ClickUp per calcolare automaticamente l'avanzamento del vostro percorso critico

Ma nel tentativo di rispettare le scadenze, non perdete di vista il pietre miliari più importanti -segnate con una forma a diamante sul grafico. Inoltre, è possibile trasformare qualsiasi attività in una pietra miliare con un semplice clic del tasto destro del mouse!

le Pietre miliari più importanti si distinguono dalle altre attività con un simbolo a forma di diamante nella vista Gantt di ClickUp

Ora che avete aggiunto tutti i dettagli importanti al vostro diagramma di Gantt online in ClickUp, potete modificare la loro visualizzazione.

Nella barra dei menu in alto è presente l'opzione Mostra con un menu a tendina contenente:

Colonne : abilita e disabilita le colonne del diagramma di Gantt online

: abilita e disabilita le colonne del diagramma di Gantt online Allow Live Updates : aggiorna istantaneamente tutti i membri del team su eventuali modifiche

: aggiorna istantaneamente tutti i membri del team su eventuali modifiche Altre opzioni di ordinamento : ordinamento delle attività per assegnatari, date di scadenza, ultimo aggiornamento, ecc.

: ordinamento delle attività per assegnatari, date di scadenza, ultimo aggiornamento, ecc. Evidenzia la posizione dell'attività al momento del trascinamento : consente di vedere più chiaramente le singole attività che si stanno spostando

: consente di vedere più chiaramente le singole attività che si stanno spostando Rischedulazione delle dipendenze : abilita la funzionalità di trascinamento per riprogrammare le dipendenze delle attività

: abilita la funzionalità di trascinamento per riprogrammare le dipendenze delle attività Nascondere i fine settimana: programmare automaticamente tutte le attività pianificate nel fine settimana al lunedì successivo

organizzate e ordinate rapidamente i dettagli importanti visibili sul vostro diagramma di Gantt in ClickUp!

Per il tocco finale, utilizzate schemi di colori diversi per mostrare le diverse priorità livelli.

Per concludere, parliamo di condivisione e permessi .

Condividete il diagramma di Gantt online direttamente con persone all'interno o all'esterno del vostro spazio di lavoro. Regolate le autorizzazioni per modificare chi può o non può modificare il grafico.

Mentre il Condivisione pubblica aggiornerà in tempo reale il grafico per chi lo guarda, ma è anche possibile scaricare il documento in formato PDF e farlo circolare tra gli stakeholder esterni.

scaricate il vostro diagramma di Gantt in formato PDF per condividerlo con gli stakeholder esterni con ClickUp_

Se un semplice diagramma di Gantt online può essere così completo, immaginate cosa vi riserva ClickUp!

Date un'occhiata al vostro attuale strumento di gestione dei progetti per trovare funzioni simili e integrazioni per migliorare i processi del vostro diagramma di Gantt, oppure date un'occhiata a uno degli strumenti di gestione dei progetti di ClickUp I piani tariffari multipli di ClickUp per vedere come questa piattaforma può aiutarvi a crescere ulteriormente.

Qual è il nostro piano preferito?! Gratis per sempre, ovviamente. 🥳

3 Vantaggi dell'utilizzo di modelli di diagrammi di Gantt

1. Ottenere una visione di alto livello dell'intero progetto

Avete presente quella sensazione di ansia che si prova dopo l'imbarco su un aereo, quando non si può fare a meno di pensare di aver dimenticato qualcosa di super importante?

I diagrammi di Gantt sono la soluzione a questo incubo perché vi mostrano tutto. Quindi saprete immediatamente se vi manca qualcosa!

La natura visiva di questa metodologia vi aiuta a capire rapidamente il quadro generale del vostro progetto. Inoltre, sono semplici da capire! Non è necessario essere il project manager per guardare un diagramma di Gantt e sapere esattamente cosa sta succedendo. Ciò significa team interfunzionale i membri del team interfunzionale, gli stakeholder e i responsabili di altri dipartimenti possono vedere facilmente i punti chiave - e chi non ama la piena trasparenza?!

2. Monitoraggio dell'avanzamento del progetto in tempo reale

Soprattutto se il vostro lavora in modo asincrono questo è un grande vantaggio.

Oggi è possibile monitorare la consegna del pranzo in tempo reale, quindi perché non fare lo stesso per la pianificazione del progetto?

Un diagramma di Gantt è come un dispositivo di geo-tracciamento per il vostro progetto.

Ora, con l'aiuto di Software per il diagramma di Gantt i project manager possono semplicemente alimentare il loro diagramma digitale con informazioni sulle attività del progetto, aggiornarlo un paio di volte e farlo partire da solo.

Questi grafici fanno anche un ulteriore passo in avanti, indicando la percorso critico per la pianificazione del progetto. Si tratta dell'insieme minimo di attività da completare per rispettare la scadenza del progetto.

3. Mantenere la trasparenza del progetto

Fatto curioso: mentre il diagramma di Gantt originale era uno strumento utilizzato esclusivamente dai project manager per prendere decisioni di alto livello, oggi è uno strumento regolare ed essenziale per tutti i membri di un team di progetto.

I project manager possono aggiornare e condividere regolarmente un diagramma di Gantt con il team. Oppure, se si utilizza un potente software per i diagrammi di Gantt come ClickUp, il vostro grafico si aggiornerà automaticamente quando le vostre attività entreranno in nuovi stati! 👏

Questo permette a ogni membro di vedere come il suo lavoro influisce sul resto del team e rende il diagramma di Gantt il modo più affidabile di presentare il quadro generale per coinvolgere tutti. Vedere questi collegamenti può anche promuovere una comunicazione aperta tra i membri del team, migliorare il lavoro di squadra in generale e motivare i membri ad assumersi le proprie responsabilità!

Un modo per assicurarsi di coprire tutte le basi durante la mappatura dei progetti è utilizzare un modello di diagramma di Gantt creato proprio per questo scopo e, fortunatamente, conosciamo 15 modelli eccellenti per trasformare questo sogno in realtà!

Gestire i progetti con i modelli di diagrammi di Gantt

Tutti noi siamo arrivati a quel punto di un progetto. In cui vorremmo che le cose cominciassero magicamente ad andare avanti!

Sebbene non abbiamo ancora trovato la soluzione, abbiamo trovato i diagrammi di Gantt! E siamo quasi certi che siano la cosa migliore che ci sia. 🙂

Assicurarsi un solido modello di diagramma di Gantt è il primo passo per assicurarsi di incanalare il lavoro nella giusta direzione. È quasi come un set di rotelle per aiutare il vostro team a prendere slancio con questa nuova metodologia!

Sperimentate il vostro diagramma di Gantt in ClickUp o sfogliate la sua libreria in continua crescita di modelli gratuiti progettati per aiutarvi migliorare la vostra efficienza . Iscriviti gratuitamente a ClickUp oggi stesso e guardate il vostro progetto eccellere in modo straordinario! 🚀