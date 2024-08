Sfruttare i KPI SaaS per garantire la crescita dei ricavi e il successo dei clienti

Che siate marketer, venditori o manager, il monitoraggio e l'analisi di dati specifici possono aiutarvi a far crescere più velocemente la vostra azienda SaaS.

Tuttavia, in un mare di KPI e metriche diverse che aspettano di essere misurate, è fondamentale identificare quelle che meglio si adattano alle vostre esigenze allineano meglio con gli oggetti del progetto e contribuire a ottimizzare efficacemente la vostra strategia aziendale.

La scelta dei giusti KPI da monitorare è particolarmente importante per le aziende SaaS, che operano in settori altamente competitivi e la cui crescita e il cui esito positivo dipendono dai tassi di acquisizione e di fidelizzazione dei clienti.

Alcuni dei più importanti KPI SaaS I KPI rivelano l'esito positivo delle vostre campagne di marketing e vi aiutano a a identificare le aree di miglioramento . Sebbene sia efficace, il monitoraggio dei KPI SaaS solo per i lavori commerciali e di marketing non è sufficiente a garantire la crescita della vostra azienda. 🌱

In questo articolo vi sveleremo i 10 KPI SaaS essenziali da monitorare nel 2024 ed esploreremo le sfide comuni che potreste incontrare da fare. Vi presenteremo anche gli strumenti che vi aiuteranno a monitorare tutti i KPI SaaS senza soluzione di continuità.

Comprendere i KPI e le metriche SaaS

Anche se possono sembrare simili, i KPI e le metriche SaaS non si riferiscono alla stessa cosa.

Gli indicatori di performance chiave (KPI) SaaS sono metriche di alto livello che forniscono una panoramica dello stato di salute generale del provider monitorano lo stato di un'azienda rispetto ai suoi oggetti.

In genere, questi KPI valutano aree come la crescita dei ricavi, lo stato dei clienti nuovi ed esistenti, i visitatori del sito web, ecc. Di solito vengono utilizzati dai dirigenti e dai Manager SaaS così come il team per il successo dei clienti di un'azienda, per realizzare decisioni basate sui dati .

Nel frattempo, metriche è un termine generico che include KPI e altri strumenti per misurare lo stato e le prestazioni. In altre parole, non tutte le metriche sono KPI SaaS. Vengono utilizzate su scala più ampia dai membri dei team di marketing e commerciali, dai gestori del prodotto e dai team del supporto clienti per ottimizzare le diverse aree aziendali.

Come lavora il modello aziendale SaaS e come influisce sul monitoraggio dei KPI?

Le aziende che operano nel settore del software come servizio (SaaS) si basano su un modello aziendale specifico: forniscono agli utenti l'accesso al loro software a fronte di un canone mensile o annuale. I clienti possono continuare a utilizzare il software finché continuano a pagarlo. Inoltre, in genere possono annullare la sottoscrizione quando vogliono, poiché di solito non sono vincolati da un contratto.

L'utilizzo di un modello aziendale così specifico significa che le aziende SaaS hanno modi diversi di misurare le prestazioni. L'esito positivo di queste aziende dipende infatti dal numero di sottoscrizioni e di utenti mensili: più utenti significa più entrate generate. 📈

In definitiva, per un'azienda SaaS, l'obiettivo principale è quello di mantenere alte le entrate ricorrenti mensili. Pertanto, dovreste concentrarvi su fidelizzazione dei clienti come uno dei KPI principali se volete che la vostra azienda prosperi. È anche importante monitorare gli utenti attivi mensili, l'acquisizione di clienti costo, valore della vita del cliente e altri KPI essenziali di cui si parlerà nella prossima sezione.

Suggerimento: Volete iniziare subito a monitorare le vostre metriche commerciali e di fatturato SaaS?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Sales-KPI-Template.jpg Modello di KPI commerciali di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello ClickUp Sales KPI per misurare e migliorare le vostre prestazioni commerciali

10 Metriche KPI SaaS essenziali da monitorare nel 2024

Esistono decine di metriche importanti, ma monitorarle tutte non è né necessario né produttivo. Invece, dovreste concentrarvi su quelle più importanti per ottimizzare la crescita aziendale.

Vediamo quali sono i KPI SaaS essenziali che la vostra azienda deve monitorare.

1. Valutazione del tasso di abbandono

Poiché le aziende SaaS dipendono dagli abbonati, la valutazione del tasso di abbandono dei clienti è il primo ovvio passaggio. Questo KPI mostra il numero di abbonati persi in un determinato periodo di tempo.

Se la vostra azienda si basa sulla fidelizzazione dei clienti e il tasso di abbandono è elevato, significa che molti clienti sono insoddisfatti del vostro software. Tuttavia, un tasso di abbandono più elevato dovrebbe essere previsto se il vostro software non è una soluzione permanente per gli utenti.

Un aumento del tasso di abbandono può essere causato dalle tendenze del mercato, dai concorrenti o dalle valutazioni. Quindi, se la vostra azienda SaaS registra un tasso di abbandono superiore alla media, dovreste riesaminare le vostre funzionalità/funzioni e le vostre strategie di valutazione.

**Ecco come calcolare il tasso di abbandono

clienti persi ÷ Clienti totali all'inizio del periodo) x 100_

2. Valutazione del fatturato

La valutazione del tasso di abbandono dei ricavi è ancora più importante del monitoraggio del tasso di abbandono dei clienti. Riflette le entrate perse nel tempo a causa di sottoscrizioni annullate o declassate. Monitoraggio di questo KPI trimestrale o mensile può aiutarvi a comprendere meglio il comportamento dei clienti e a prendere le misure necessarie per ridurre il tasso di abbandono.

**Ecco come calcolare il tasso di abbandono delle entrate

Reddito ricorrente perso durante il periodo ÷ Reddito ricorrente all'inizio del periodo) x 100

3. Ricavi ricorrenti mensili

Le entrate ricorrenti mensili (MRR) sono il valore totale che la vostra azienda SaaS genera dagli abbonati attivi in un mese. L'MRR monitora gli upsell, le nuove vendite, i rinnovi e il churn, aiutandovi a tenere traccia del vostro flusso di entrate mensili. Mostra anche come cresce la vostra azienda e può aiutarvi a prendere decisioni in aree come l'allocazione delle risorse e sviluppo della produttività .

Ecco come calcolare il MRR:

La formula per il calcolo dell'MRR può variare a seconda del tipo di MRR che si sta monitorando. Il metodo più semplice per calcolare l'MRR è il seguente:

MRR = (numero di clienti) x (entrate corrispondenti da essi)

Se avete 10 clienti che vi pagano 10 dollari al mese, il vostro MRR è 10 x 10 = 100 dollari per quel mese.

Le aziende con piani e dimensioni diverse possono calcolare l'MRR utilizzando la formula seguente.

mRR = (numero di clienti) x (ricavo medio mensile per cliente)_

4. Lead qualificati per la produttività

I lead qualificati dal prodotto (PQL) misurano il numero di clienti che hanno utilizzato il vostro prodotto in versione di prova gratuita e hanno raggiunto trigger predefiniti che indicano che potrebbero diventare clienti paganti.

Mentre i lead qualificati dal marketing (MQL) si basano su azioni specifiche, come fare clic su un link ricevuto via email, i PQL riflettono il comportamento del cliente e forniscono informazioni sull'impatto di determinate funzionalità del software sul cliente durante il periodo di prova.

Queste informazioni consentono di migliorare le funzionalità/funzione che i clienti esistenti sembrano apprezzare di più e di pubblicizzarle maggiormente nella versione di prova gratuita.

Ecco come si calcola il tasso di conversione da PQL a pagamento:

numero totale di PQL convertiti a pagamento ÷ PQL totali x 100_

5. Tasso di conversione dei clienti

Il tasso di conversione dei clienti (CCR) vi informa sul coinvolgimento dei clienti del vostro prodotto rivelando il numero di prospect che sono diventati clienti paganti.

Un CCR basso indica che i potenziali clienti hanno perso interesse per il vostro prodotto. È possibile identificare il motivo per cui si perdono i clienti esistenti esaminando da vicino i dati relativi a Processo dell'imbuto commerciale SaaS . Per la maggior parte delle aziende SaaS, la perdita si verifica tipicamente durante la versione di prova gratuita.

Potreste anche avere un CCR basso se il team commerciale continua a profilare i clienti sbagliati. In questo caso, l'analisi del CCR può portarvi a un'analisi del rischio di perdita potenziale soluzione a questo problema . Inoltre, il monitoraggio del tasso di conversione personalizzato può aiutarvi a misurare le prestazioni di più campagne di marketing per vedere quale campagna ha avuto l'esito più positivo .

Ecco come calcolare il CCR:

conversioni totali ÷ Visitatori totali del sito web_

6. Costo di acquisizione del cliente

Misurare il costo di acquisizione dei clienti (CAC) è essenziale per evitare problemi di spesa eccessiva. I principali fattori che contribuiscono al CAC sono i costi di ricerca, marketing e dipendenti, che possono accumularsi se si compie un lavoro richiesto per acquisire nuovi clienti.

Si noti che il CAC considera solo il costo dell'acquisizione di un cliente che acquista il vostro servizio. Non include i costi di produttività del software.

L'analisi di questo KPI può aiutarvi a capire dove va il vostro denaro e Da fare per risparmiarlo, soprattutto se state sprecando troppe entrate della vostra azienda in settori non redditizi. L'obiettivo è guadagnare più di quanto vi costi acquisire un cliente.

Ecco come calcolare il CAC:

(Costo del commerciale + Costo del marketing) ÷ Nuovi clienti acquisiti

7. Tasso di fidelizzazione dei clienti

Uno dei KPI più importanti per le aziende SaaS è il tasso di fidelizzazione dei clienti (CRR), che mostra il numero di utenti attivi in un determinato periodo di tempo. Un CRR elevato significa che i clienti continuano a utilizzare il vostro servizio, con conseguente crescita dei ricavi. 💰

Se il CRR è basso, i motivi più comuni possono essere:

Problemi tecnici

Mancanza di funzionalità/funzione

Scarso supporto clienti

Mancata risposta al feedback dei clienti

Ecco come calcolare il CRR:

{\an8}[(Clienti alla fine del periodo - Clienti acquisiti durante il periodo) ÷ Clienti all'inizio del periodo}] x 100_

L'analisi del CRR può aiutarvi a identificare eventuali problemi e a trovare una soluzione adeguata per fidelizzare i clienti esistenti.

L'analisi del CRR può aiutarvi a identificare eventuali problemi e a trovare una soluzione adeguata per fidelizzare i clienti esistenti.

Ad esempio, se collegate un CRR debole alla scarsa cultura del ticketing della vostra azienda SaaS, potete iniziare a fare dei passaggi per migliorare il servizio clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/customer-service-management-crm-template.png Modello di gestione del servizio clienti ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp per organizzare il feedback dei clienti e migliorarne la soddisfazione

8. Valore della vita del cliente

Il valore della vita del cliente (CLV) stima il reddito totale che riceverete da ogni cliente mentre è abbonato ai vostri servizi. Si tratta di uno dei KPI di esito positivo più critici, in quanto conoscere la redditività dei vostri clienti esistenti può aiutarvi a prendere decisioni strategiche in merito a funzionalità/funzione, marketing e prezzi.

Oltre al monitoraggio del CLV, è necessario prestare attenzione anche al CAC o al costo di acquisizione dei clienti, per assicurarsi che l'acquisizione di nuovi clienti non sia più costosa del loro valore medio di vita. Idealmente, nessuna azienda dovrebbe spendere più denaro per ottenere nuovi clienti di quanto ne guadagni.

**Ecco come calcolare il valore della vita del cliente

valore del cliente x Durata media della vita del cliente

Suggerimento bonus: Visualizzate l'esperienza del cliente con il vostro prodotto attraverso tutti i punti di contatto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Customer-Journey-Map-Template.png Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp per mappare le abitudini e le preferenze dei vostri clienti e utilizzarle per migliorare i vostri servizi

9. Ricavo medio per utente

La misurazione del ricavo medio per utente mostra quanto ogni abbonato spende per i vostri servizi ogni mese. Il monitoraggio di questo KPI SaaS può aiutarvi a determinare la quantità di denaro che ricavate da ogni utente, in modo da poter investire meglio i vostri guadagni.

Poiché la maggior parte delle aziende SaaS include livelli di sottoscrizione e componenti aggiuntivi nella propria offerta, ci sono in genere differenze nella spesa dei clienti. Tuttavia, questo KPI può aiutarvi a capire per cosa gli utenti pagano più spesso e perché.

Ecco come si calcola l'ARPU:

ricavi totali ÷ Numero totale di utenti

Il calcolo di questa metrica sarà più semplice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Daily-Sales-Report-Template.png Modello di reportistica commerciale giornaliera ClickUp /$$$img/

Registrate l'attività commerciale alla fine di ogni giornata aziendale con il modello di reportistica ClickUp Daily Sales

10. Punteggio netto di promozione

Affidarsi al punteggio promotore netto (NPS) informa l'utente su quanti clienti sono soddisfatti del vostro servizio. Si tratta di un KPI cruciale da misurare, in quanto rivela quanto la vostra azienda SaaS stia facendo bene. Se il punteggio non è favorevole, vi permette di identificare le aree di miglioramento e di apportare le modifiche necessarie.

Il format NPS prevede che si chieda ai clienti quanto è probabile che raccomandino la vostra azienda, il vostro prodotto o il vostro servizio a un amico o a un collega. I provider forniscono un punteggio da 0 (per nulla probabile) a 10 (estremamente probabile).

Coloro che rispondono con un punteggio di 9 o 10 sono considerati promotori o clienti fedeli che potrebbero raccomandare il vostro servizio ad altri. Coloro che forniscono un punteggio da 0 a 6 sono considerati relativamente insoddisfatti del servizio e non sono propensi a fornire raccomandazioni o a continuare a utilizzare i vostri servizi.

**Ecco come calcolare il punteggio netto di promozione

percentuale dei promotori - Percentuale dei detrattori

Il ruolo dei KPI SaaS nel piano strategico

I KPI sono fondamentali per piano strategico mentre trasformano le visioni e le astrazioni in obiettivi in oggetti raggiungibili e ricavi ricorrenti. Vi aiutano a identificare i fattori che incidono maggiormente sull'esito positivo della vostra azienda, a misurare le prestazioni in queste aree e a confrontare i valori con i benchmark del settore.

Oltre a questo, i KPI contribuiscono anche al piano strategico:

Rendendo il processo di piano più orientato ai dati

Monitoraggio dei parametri per verificare l'efficacia del piano strategico

Identificando le sfide e le opportunità, in modo da poter adattare il piano

Promuovendola funzione trasversale incoraggiando i team a lavorare per raggiungere obiettivi comuni

Aiutandovi a dare priorità agli elementi che generano ricavi nella vostra strategia di marketing per ottenere risultati migliori

Favorire la trasparenza quantificando le performance aziendali per gli stakeholder

Rivelare i fattori di successo aziendale SaaS in modo da poter progettare di conseguenza il vostro futuro piano di esito positivo

Ora potete utilizzare modelli di piano strategico per creare la vostra roadmap aziendale SaaS senza partire da zero!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Strategic-Roadmap-Template.png Modello di roadmap strategica di ClickUp /$$$img/

Visualizzate la vostra roadmap strategica e pianificate l'esito positivo del vostro team con il modello di roadmap strategica di ClickUp

L'importanza dei KPI di bilancio per la crescita di SaaS

Oltre alle prestazioni, il monitoraggio della salute finanziaria dell'azienda è essenziale per la sua crescita e per avere un flusso di entrate mensile sicuro. Il modo più semplice per valutare lo stato di salute della vostra azienda SaaS in un momento specifico è quello di utilizzare i bilanci. Questi forniscono informazioni sullo stato di salute dell'azienda, sul suo potenziale di crescita e sulla sua capacità di gestire le risorse finanziarie fattori di rischio .

Esistono numerosi KPI di bilancio da seguire per comprendere meglio la salute, l'efficienza e la liquidità dell'azienda.

Ecco cinque dei KPI di bilancio più importanti per le aziende SaaS:

Rapporto corrente: Confronta le attività correnti dell'azienda con le passività correnti Quick Ratio: Misura la liquidità aziendale e la capacità di pagare le passività a breve termine utilizzando le attività liquide Rapporto debito/patrimonio netto: Mostra l'entità del debito utilizzato per finanziare le attività dell'azienda, confrontando il debito totale dell'azienda con il patrimonio netto Rapporto di capitale proprio: Calcola quanta parte delle attività dell'azienda è finanziata dal patrimonio netto dei titolari Rapporto di copertura degli interessi: Misura se l'azienda è in grado di pagare gli interessi sul debito residuo in base alle entrate generate

Sfide del monitoraggio dei KPI e come superarle

Analizziamo alcune sfide comuni del monitoraggio dei KPI e scopriamo come superarle.

Scegliere i giusti KPI SaaS per la crescita del fatturato

A causa dell'elevato numero di KPI che è possibile monitorare, molte aziende trovano difficile decidere quali scegliere e finiscono per chiedere a un consulente di scegliere i KPI per loro.

Tuttavia, la scelta dei KPI giusti richiede una profonda conoscenza delle pratiche aziendali e molte sperimentazioni. È necessario tenere conto di domande come:

qual è la fase della vostra azienda SaaS?

un KPI ha il potenziale per rivelare le tendenze che cercate?

quali KPI sono più in linea con i vostri attuali obiettivi aziendali?

Scegliere il software giusto

Scegliere il migliore strumento di business intelligence (BI) per raccogliere, analizzare e visualizzare i KPI non è facile, perché c'è una matrice di software tra cui scegliere. Idealmente, lo strumento scelto dovrebbe avere:

Dashboard intuitivi per una facile visualizzazione dei dati

Funzionalità/funzione di analisi avanzate

Strumenti di IA per accelerare l'analisi dei dati

La capacità di integrarsi con gli altri strumenti di analisi utilizzati dai team

Oltre agli strumenti di BI, è possibile sfruttare le solide capacità di monitoraggio dei KPI offerte da strumenti di project management che vi aiutano a monitorare, organizzare e condividere i dati all'interno di un'unica piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, Vista chat, Vista elenco e Homepage /$$$img/

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Raccolta di dati

La posizione e la raccolta dei dati necessari per calcolare uno specifico indicatore di prestazioni chiave può essere impegnativa, soprattutto se si devono estrarre i dati da più fonti. Ed è un incubo del tutto diverso se lo si deve fare manualmente. In questo caso, dovrete dedicare tempo e lavoro richiesto per trovare un modo per archiviare i dati in modo facilmente accessibile.

Piattaforme di gestione dei documenti online come ClickUp Documenti sono un'ottima soluzione a questo problema, in quanto forniscono una posizione centralizzata per conservare i dati e le reportistiche. È possibile importare i dati da altri strumenti di analisi utilizzati e condividere tutto con il team attraverso semplici collegamenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Documenti ClickUp /$$$img/

Archiviate tutti i vostri dati e organizzateli attraverso le sottopagine con ClickUp

Se state raccogliendo dati computazionali, utilizzate il file Vista Tabella di ClickUp per disporre i dati in colonne in stile foglio di calcolo. È possibile aggiungere formule avanzate ai dati utilizzando i campi personalizzati e calcolare i KPI necessari.

Come monitorare le metriche e i KPI SaaS più importanti

Il monitoraggio dei KPI SaaS può essere semplice se ci si affida a strumenti di facile utilizzo per l'aiuto. Strumenti di project management sono una soluzione ideale per la riunione e l'organizzazione di tutti i vostri KPI essenziali per verificare se soddisfano le vostre aspettative di performance. ⭐

Utilizzo Obiettivi del ClickUp è il modo più semplice per monitorare i KPI SaaS e il loro stato. Potete scomporre tutti i vostri obiettivi in Obiettivi più piccoli che rappresentano i vostri traguardi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png Obiettivi ClickUp /$$$img/

Stabilite obiettivi misurabili per attività e progetti e monitorate facilmente i KPI in ClickUp

Man mano che completate ogni traguardo, vi avvicinate al completamento dell'obiettivo e il vostro progresso viene aggiornato in tempo reale. ⏳

La parte migliore? Potete personalizzare le vostre metriche per misurare traguardi unici come:

Numeri: Per cifre numeriche come punteggi e percentuali Vero/falso: Per monitorare il tasso di completamento in termini di Da fare/non fare Valuta: Per metriche come il tasso di abbandono e il profitto Compiti: per monitorare le prestazioni in base al completamento delle attività

Per iniziare a monitorare i vostri KPI, sfruttate modelli di KPI che forniscono una vista Elenco riassuntivo di tutti i vostri KPI classificati per stato, in modo da poter vedere quali sono:

In monitoraggio

Fuori monitoraggio

A rischio

Completato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-KPI-Template.jpg Modello KPI di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello KPI di ClickUp per monitorare efficacemente i vostri KPI attraverso le viste Elenco, Sequenza e Kaban

Visualizzate lo stato di avanzamento aprendo una finestra di trascinamento Bacheca Kanban e ottenere una migliore percezione delle scadenze KPI attraverso la visualizzazione della Sequenza.

È inoltre possibile utilizzare dashboard personalizzabili come centro di comando dei KPI. Visualizzano a volo d'uccello tutti i vostri KPI. Includono schede personalizzate (o reportistica) che monitorano le vostre metriche nello stile che preferite, sia esso un grafico a linee, a barre o a torta. 📊

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Ottenete una panoramica di alto livello di tutti i vostri KPI e visualizzate il loro stato in ClickUp

Monitoraggio dei KPI SaaS come un professionista con ClickUp

Un corretto monitoraggio dei KPI e la crescita dell'azienda SaaS vanno di pari passo: la misurazione e l'analisi dei KPI rivelano il buon andamento della vostra azienda e vi aiutano a orientare le vostre decisioni nella giusta direzione.

Tenete presente che è fondamentale monitorare e regolare continuamente i KPI se volete che la vostra azienda continui a crescere in un mercato in continua evoluzione.

Per rendere il vostro viaggio nel monitoraggio dei KPI un gioco da ragazzi, utilizzate modelli di KPI per un inizio rapido, monitorare facilmente gli obiettivi visualizzare lo stato delle KPI e utilizzare funzioni CRM native per far fiorire la vostra azienda! 🌸

Riepilogare/riassumere le FAQ più comuni

1. Che cos'è un KPI in SaaS?

Gli indicatori di performance chiave (KPI) monitorano le prestazioni di un'azienda rispetto ai suoi obiettivi. Sia per il B2C che per il B2B le aziende SaaS i KPI aiutano a monitorare la quota di mercato dell'azienda o a evidenziare le aree di miglioramento. Poiché l'esito positivo di un'azienda SaaS dipende dai suoi abbonati e dalle entrate future che essi generano, i KPI SaaS più importanti hanno in genere parametri personalizzati.

2. Quali sono le metriche SaaS più comuni?

Le metriche SaaS più comuni includono il tasso di abbandono dei clienti e dei ricavi, i ricavi ricorrenti mensili e annuali, il tasso di conversione e di fidelizzazione dei clienti, il costo di acquisizione e il valore di vita dei clienti, il ricavo medio per utente e il net promoter score.

3. Da fare per misurare l'esito positivo dei prodotti SaaS?

I KPI misurati e analizzati possono indicare l'esito positivo della vostra azienda in diverse aree. Ad esempio, un alto tasso di fidelizzazione dei clienti (CRR) indica un numero elevato di abbonati attivi, il che significa probabilmente che anche le entrate sono elevate.