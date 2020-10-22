La guía definitiva sobre la gestión de proyectos Scrum (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"¿Qué es la gestión de proyectos Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum es una metodología moderna de gestión de proyectos que divide tu proyecto en diferentes ciclos de desarrollo, llamados sprints, que suelen durar entre 2 y 4 semanas para ayudarte a alcanzar rápidamente tus objetivos. "}},{"@type":"Question","name":"¿En qué se diferencia Scrum de la gestión de proyectos tradicional?",acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"En la gestión de proyectos tradicional, se trabaja en el proyecto como un todo. Con Scrum, se desarrolla cada función por separado y, una vez que cada función está lista, se presenta a los clientes. "}},{"@type":"Question","name":"¿Cuáles son los elementos de Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"La gestión de proyectos Scrum se divide en tres elementos: artefactos, roles y eventos. "}},{"@type":"Question","name":"¿Cuáles son las ventajas de Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum proporciona una mayor satisfacción del cliente, más adaptabilidad y un mejor trabajo en equipo. "}}]}

¿Estás listo para aprender sobre la gestión de proyectos Scrum?

Scrum puede parecer una metodología científica difícil que requiere tres títulos de Harvard para comprenderla, ¡pero no es así! En realidad, es uno de los métodos de gestión de proyectos más eficientes y optimizados que se utilizan en la actualidad.

La gestión de proyectos Scrum consiste en dividir un proyecto complejo en pequeñas partes manejables llamadas sprints. Al final de cada ciclo de sprint, se presenta el proyecto a los clientes y se incorporan sus comentarios antes de pasar al siguiente ciclo.

¡Hará maravillas por tu productividad y transformará tu equipo de desarrollo de software en un equipo de primera!

En este artículo, repasaremos todo lo que necesitas saber sobre la gestión de proyectos Scrum para ayudarte a comprender cómo sacarle el máximo partido.

Empecemos.

¿Qué es la gestión de proyectos Scrum?

Scrum es una metodología moderna de gestión de proyectos que divide tu proyecto en diferentes ciclos de desarrollo, llamados Sprints, que suelen durar entre 2 y 4 semanas para ayudarte a alcanzar rápidamente tus objetivos.

Una vez completada cada sprint, lo presentas a la parte interesada (normalmente el cliente), que te dará su opinión sobre lo que le gusta y lo que no. A continuación, puedes incorporar sus comentarios antes de pasar al siguiente sprint.

¿Qué significa Scrum?

Aunque Scrum pueda parecer un acrónimo de algo complejo, no lo es.

Scrum es simplemente un término tomado del deporte del rugby. En el rugby, los jugadores se reúnen en una formación muy compacta llamada scrum. Dado que la gestión de proyectos Scrum requiere que los miembros del equipo estén muy unidos, se utilizó este término del rugby para describirlo.

Y dado que estos equipos deben estar tan profundamente conectados, Scrum es la forma perfecta de superar la mayoría de los retos de los equipos virtuales asociados con la gestión de proyectos a distancia.

¿En qué se diferencia Scrum de la gestión de proyectos tradicional?

En la gestión de proyectos tradicional, se trabaja en el proyecto como un todo. Con Scrum, se desarrolla cada función por separado y, una vez que cada función está lista, se presenta a los clientes.

Por ejemplo, si estuvieras desarrollando un dispositivo personalizado para tus clientes, dedicarías un año al esfuerzo de desarrollo, que podría incluir la conceptualización, la creación del código y las pruebas de la máquina.

Solo se lo presentarías a tus clientes una vez que estuviera terminado.

Aunque esto te permite trabajar sin interrupciones, tiene un problema clave:

Como has creado la herramienta sin ninguna aportación real de los clientes para guiar el desarrollo, no hay garantía de que les guste.

Piénsalo: ¿Con qué frecuencia les gusta a los clientes todas y cada una de las funciones que lanzas?

La mayoría de las veces, tendrán algunas quejas, ¿verdad?

La gestión de proyectos Scrum puede resolverlo.

Echa un vistazo a nuestra comparación entre Waterfall y Scrum para obtener más información.

¿Qué es el proceso Scrum?

Con Scrum, desarrollarías cada función por separado y, una vez que cada función esté lista, se la presentarías a tus clientes. Ellos te darían su opinión y tú podrías incorporar esa opinión antes de pasar a otras funciones del producto.

De esta manera, tu cliente participa activamente en el proceso de desarrollo y el producto de software final es de mayor calidad, ya que se desarrolla cuidadosamente teniendo en cuenta sus necesidades.

¿El resultado?

Un cliente como este:

¿En qué se basa Scrum?

Scrum es una metodología de gestión de proyectos basada en Agile que fue desarrollada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland a principios de los años 90. También escribieron la Guía de Scrum, que explica cómo funciona el método Scrum, también conocido como método en cascada.

Espera...

¿Qué es la gestión ágil de proyectos ?

Se trata de un marco de gestión basado en el enfoque sprint.

Y para comprender mejor el desarrollo ágil, debes leer el Manifiesto Ágil.

¿Qué es el Manifiesto Ágil ?

Es un breve resumen de lo que significa Agile y los principios ágiles que lo guían.

¿Te sientes un poco perdido? Haz clic aquí para obtener más información sobre las prácticas de desarrollo ágil .

Todas las metodologías ágiles siguen el Manifiesto Ágil y dividen los proyectos de corporación a gran escala en sprints más pequeños para incorporar los comentarios de los usuarios en todos los niveles.

Espera, ¿qué quieres decir con metodologías ágiles?

¿Existe más de una metodología de gestión de proyectos ágil?

¡Sí!

Scrum es solo otro método ágil.

Existen muchas otras metodologías ágiles, como Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) y muchas más.

Lo mejor de cada metodología es que puedes combinarlas para que sean más eficaces. Por ejemplo, puedes combinar Scrum y Kanban para crear un flujo de trabajo de desarrollo de software ágil más optimizado.

¿Cuál es la diferencia entre Scrum y Agile?

Los equipos Scrum suelen ser más pequeños y tener más experiencia que los equipos Agile. Además, tienden a ser más autosuficientes, ya que el Scrum Master asume un rol de coach en lugar de un rol de gestor de proyectos autoritario.

Para obtener información más detallada sobre Scrum frente a Agile, haz clic aquí.

¿Cuáles son los elementos de Scrum?

La gestión de proyectos Scrum se divide en tres elementos: artefactos, roles y eventos. Además, ¡no son tan confusos como los elementos de la tabla periódica!

Son solo componentes esenciales del método Scrum:

Un artefacto Scrum es una herramienta fundamental que proporciona a tu proyecto Scrum el enfoque que necesita para mantenerse en el buen camino. Consiste en el backlog del producto, el backlog del sprint y el incremento del producto.

Estos son los principales artefactos utilizados en Scrum:

Backlog del producto: El El backlog del producto es la lista completa de tareas que debes completar en un proyecto. Es, básicamente, una lista de control de lo que todo tu equipo virtual tiene que hacer. Como tienes que incorporar regularmente los comentarios de los clientes, cada elemento del backlog del producto debe actualizarse y modificarse constantemente.

Nota: Los elementos del backlog del producto suelen mostrarse como historias de usuario. Las historias de usuario son descripciones de las funciones del producto desde la perspectiva del cliente. Una historia de usuario garantiza que los desarrolladores desarrollen los elementos del backlog teniendo en cuenta la perspectiva del usuario.

Backlog de sprint: un un backlog de sprint es una lista de todos los elementos del backlog del producto que todo tu equipo intentará completar en un sprint concreto.

Incremento: El incremento es el producto final utilizable que se lanza después de cada sprint. Es, esencialmente, el resultado de tu sprint en el marco de Scrum.

Hay tres roles individuales que son comunes a todos los equipos Scrum:

Propietario del producto

Scrum Master

Equipo de desarrollo

A continuación, analizamos más detenidamente cada rol de Scrum y las habilidades técnicas que aportan:

1. ¿Quién es el propietario del producto en la metodología Scrum?

El propietario del producto es la principal figura con autoridad para tomar decisiones en un equipo Scrum. Se encarga de desarrollar una visión del producto (cómo será el software en el futuro) y de gestionar el backlog del producto.

Los propietarios del producto también reciben comentarios de las partes interesadas y los transmiten a todo tu equipo.

2. ¿Qué es un Scrum Master?

El Scrum Master desempeña el rol de gestor de proyectos en los equipos Scrum. Sin embargo, no tiene la autoridad de un «jefe», sino que desempeña el rol de líder servidor. Se asegura de que todos los participantes en el proyecto comprendan el proceso Scrum y estén de acuerdo con el marco ágil.

Nota: Dado que el rol del Scrum Master puede diferir del rol tradicional del gestor de proyectos , se recomienda que todos los gestores reciban formación en Scrum para convertirse en Scrum Masters certificados por una organización como PMI, Scrum.org o Scrum Alliance.

3. ¿Quiénes forman el equipo de desarrollo?

Los miembros del equipo de desarrollo de software trabajan activamente en un proyecto Scrum. Son los responsables de entregar el software funcional al final de tu sprint actual. El tamaño medio de un equipo de desarrollo se encuentra en el intervalo entre 3 y 7 miembros.

Nota: Un equipo Scrum es un equipo multifuncional, lo que significa que incluye miembros con habilidades especializadas como programación, diseño, redacción publicitaria, control de calidad, etc.

Así que, aunque Scrum transformará a tu equipo de desarrollo en el Equipo A, por desgracia, no hay sitio para B. A Baracus.

C. ¿Cuáles son los 5 eventos de Scrum?

Scrum cuenta con un conjunto de eventos repetitivos o ceremonias Scrum que respaldan el marco y la metodología ágiles. Son los siguientes:

A continuación, te ofrecemos un resumen de cada uno de ellos y de lo que ocurre en cada reunión:

1. Sprint

Los sprints son periodos cortos de tiempo en los que se lleva a cabo todo el trabajo de Scrum. Estos periodos suelen durar entre 2 y 4 semanas. En este plazo, todo tu equipo se encarga de tu sprint backlog para completar un incremento.

2. Reunión de planificación del sprint

En una reunión de planificación de sprint, tu equipo de proyecto revisa el backlog del producto para decidir qué elementos se intentarán en un sprint de Scrum. Estos elementos de trabajo planificados se conocen como la meta del sprint o la meta de la iteración.

3. Reunión diaria de Scrum

El Daily Scrum es una breve reunión diaria para informar a todos sobre el progreso del sprint. Por lo general, se trata de ceremonias Scrum breves. La duración recomendada de cada Daily Scrum es de un máximo de 15 minutos.

Nota: El Daily Scrum también se conoce como Daily StandUp.

4. Reunión de revisión del sprint

Una revisión de sprint es una reunión Scrum que se lleva a cabo al final del sprint. El objetivo de esta reunión Scrum es mostrar el incremento final del sprint a las partes interesadas. Durante la revisión del sprint, se presenta un producto funcional a las partes interesadas.

5. Reunión retrospectiva del sprint

La retrospectiva del sprint se lleva a cabo al final de cada sprint. En esta reunión de Scrum, se repasan los problemas encontrados en los sprints anteriores y se discuten posibles mejoras para el próximo sprint.

Nota: Hay dos reuniones Scrum adicionales que podría celebrar tu equipo de elaboración de informes:

Refinamiento del backlog : se utiliza para decidir cada elemento del backlog o historia de usuario para el próximo sprint.

Reunión de planificación de lanzamientos: la planificación de lanzamientos permite a los equipos determinar en qué requisitos funcionales deben trabajar durante los próximos sprints.

Bonus: ¡Plantillas de guion gráfico!

¿Por qué utilizar Scrum?

¿Alguna vez te has preguntado por qué Scrum es un marco ágil tan popular?

¡Porque te ayuda a triunfar en tus proyectos!

¿Cuáles son las ventajas de Scrum?

Scrum ofrece:

Mayor satisfacción del cliente

Mayor adaptabilidad

Mejor trabajo en equipo

Mayor motivación

Echemos un vistazo.

1. Mayor satisfacción del cliente

A diferencia de cualquier otra metodología de gestión de proyectos, el marco Scrum involucra activamente al cliente en el proceso de desarrollo del producto. De esta manera, no estás suponiendo lo que quiere el cliente, sino que realmente estás colaborando con él.

¿La ventaja?

Un producto final viable que ha sido creado por tus clientes, para tus clientes, en cada paso del camino. ¡Satisfará todas sus necesidades y los dejará encantados!

2. Mayor adaptabilidad

Dado que puedes incorporar comentarios al final de cada ciclo, el trabajo con Scrum se adapta muy bien a los cambios.

Permite a tu equipo de proyecto hacer frente a las demandas repentinas de los clientes, los cambios en la estructura del equipo y los aumentos de alcance sin sufrir un ataque de nervios.

3. Mejor trabajo en equipo

Dado que un equipo Scrum es tan pequeño y autoorganizado, los miembros del equipo deben trabajar activamente juntos para facilitar el proceso de entrega del software. Esto garantiza que todos se involucren y colaboren de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

4. Mayor motivación

A medida que tu equipo de proyecto trabaja en metas pequeñas y a corto plazo con Sprints, es más fácil para ellos sentir una sensación de logro y satisfacción.

Piénsalo.

No se enfrentan a una enorme lista de tareas que deben realizarse de una sola vez. En su lugar, están probando un enfoque iterativo, abordando secciones del trabajo de Scrum de una en una, lo que hace que todo el proyecto parezca más factible.

¿Cómo gestionar el proceso Scrum?

¿Cómo te aseguras de que tu proyecto Scrum se desarrolle tan bien como la primera clase de Emirates?

Aunque es importante ocuparse de los artefactos, eventos y roles de Scrum, no es suficiente.

Por supuesto, podrías realizar una formación de extensión en Scrum para convertirte en un Scrum Master certificado, ¡pero eso tampoco es suficiente!

Si realmente quieres beneficiarte de este tipo de metodología ágil de gestión de proyectos, necesitas el software Agile Scrum adecuado.

¿Por qué?

El software ágil proporcionará a tu equipo de desarrollo un espacio consolidado para gestionar todas sus actividades Scrum. De esta forma, no tendrán que perder tiempo cambiando entre múltiples aplicaciones solo para hacerse una idea general de lo que está pasando.

El software ágil te ayudará a:

Gestiona tus próximos sprints

Analiza el rendimiento del equipo en anteriores espíritus.

Gestiona tu backlog, historias de usuario y puntos de historia

Mejora la colaboración con los miembros de tu equipo ágil y las partes interesadas.

Negocia las prioridades con tu equipo ágil.

Consigue resultados de alta calidad en cada sprint.

Entonces, ¿qué herramienta ágil existe que haga que gestionar Scrum sea tan fácil como comer una manzana?

La mejor herramienta de gestión ágil y Scrum para 2021: ClickUp

ClickUp es la herramienta de gestión de proyectos ágil con la mejor valoración del mundo. Utilizada por más de 200 000 equipos, desde startups hasta grandes empresas de todo el mundo, te ayudará a adaptarte rápidamente al enfoque Scrum:

ClickUp tiene un montón de funciones que te ayudarán con los proyectos Scrum y Agile, como:

Cómo gestionar Kanban, Scrum y las preferencias de lista con vistas múltiples

Seguimiento del contenido de tus sprints con las listas de sprints

Supervisar el progreso de las tareas con paneles ágiles

Mantente al día con las fases de las tareas gracias a los estados personalizados.

Facilita la comunicación instantánea con los comentarios asignados.

A continuación, te ofrecemos un breve resumen de cómo estas funciones ayudan al desarrollo de software Scrum y Agile:

1. Múltiples vistas para gestionar diversos requisitos de proyectos

La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos son como el «Soup Nazi» de Seinfeld.

Te obligan a adaptarte a la interfaz que ellos utilizan. De esta manera, tu proceso Scrum y el equipo tienen que adaptarse a esa herramienta, y no al revés.

¿Y si no es así?

¡Pero espera un momento!

Dado que Scrum se basa en la mejora continua y la adaptación a los cambios del proyecto, ¿no debería tu herramienta Scrum ser capaz de adaptarse también a estos cambios?

Por suerte, ClickUp te ofrece múltiples vistas para adaptarse al flujo de trabajo Scrum de tu equipo.

A continuación, se ofrece una descripción detallada de estas vistas:

ClickUp tiene dos vistas de tareas necesarias para gestionar dos de los estilos de gestión de proyectos más comunes:

Si a tus equipos Scrum les gustan las listas de tareas pendientes al estilo GTD, esta es la vista ideal para ellos. Aquí, las tareas complejas se enumeran en una lista de control que se puede marcar a medida que avanzas.

Es la vista perfecta para realizar el seguimiento de las listas de Sprint para múltiples tareas durante una sesión de planificación de Sprint o de lanzamiento. Como todas las tareas se enumeran una tras otra, puedes abordarlas rápidamente de forma secuencial.

Estas listas son realmente un salvavidas, ¡especialmente en momentos críticos!

Si quieres combinar Scrum y Kanban, esta es la vista que necesitas. Sin embargo, este tablero de tareas también es ideal si solo quieres algunas funciones de Kanban en tu tablero de Scrum.

Aquí, tus tareas se organizan en un tablero Kanban, donde puedes arrastrarlas y soltarlas para hacer ajustes rápidos.

Con este tablero de tareas, mejorarás la visibilidad del proyecto, ya que los miembros de tu equipo podrán ver quién es responsable de cada tarea específica en todo momento.

¿No odias ser esa persona que molesta a los demás preguntándoles en qué están trabajando en su trabajo?

La vista Equipo es ideal para obtener una vista general de alto nivel de las tareas de tu equipo, ya que están ordenadas por la persona asignada.

El propietario del producto y el gestor de proyectos pueden utilizar esta vista para realizar un seguimiento sencillo de quién está trabajando en qué, al igual que un tablero de tareas.

¿De verdad quieres soportar la molestia de tener que volver a escribir todas tus complejas tareas en un calendario físico?

La vista de calendario de ClickUp es ideal para la toma de decisiones colaborativa. Puede ayudar al propietario del producto y al gestor de proyectos a planificar sus tareas de Sprint. También es una forma práctica de decidir cuándo podrás añadir elementos pendientes a tu sprint de Scrum.

Para mayor flexibilidad, un gestor de proyectos ágil puede tener vista de su calendario como:

Días: ver todas las tareas programadas para una fecha determinada.

4 días: revisa tu calendario de tareas durante un periodo de cuatro días consecutivos.

Semana: vista tu calendario semanal de sprints.

Mensual: muestra la hoja de ruta de tu proyecto de forma mensual.

Por fin, ¡puedes ver todo el trabajo que hay solo para ti!

El modo Me de ClickUp es la forma perfecta de realizar un seguimiento exclusivo de las tareas, comentarios y listas que se te han asignado. De esta manera, no te distraerás con las tareas de otros miembros del equipo y podrás concentrarte mejor.

2. Listas de sprints para realizar un seguimiento sencillo de tus sprints

Dado que Scrum y el desarrollo de software ágil giran en torno a los sprints, tu software gratuito de gestión de proyectos debe coordinarlos de manera eficaz.

ClickUp puede crear listas de sprints para desglosar los entregables de cada sprint de Scrum. Como se trata esencialmente de listas de control, puedes marcarlas rápidamente a medida que avanzas.

El propietario del producto puede incluso añadir puntos de historia Scrum a cada lista para determinar mejor cuánto tiempo llevará completar cada elemento del backlog del producto.

Como son tan fáciles de leer y usar, un coach ágil puede utilizarlos fácilmente para formar a varios equipos en la gestión de proyectos Scrum.

3. Paneles ágiles para obtener una panorámica de tus proyectos de software

¡Los equipos Scrum son como los campeones de Fórmula 1!

Entonces, ¿no deberían tener paneles tan geniales como los de los coches de F1?

ClickUp te ofrece unos paneles supergeniales para obtener una panorámica detallada del progreso de tu proyecto.

¿Por qué necesitas resúmenes visuales?

¿Qué prefieres?

¿Buscas entre enormes columnas de datos en una hoja de cálculo o gráficos detallados que reflejan con precisión tu progreso a lo largo del tiempo?

Así es como los paneles de ClickUp ayudan a la gestión de proyectos Scrum:

El gráfico de velocidad de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento del porcentaje de finalización de tus tareas.

Todas tus tareas se desglosan en intervalos quincenales o semanales, y aquí se muestra su velocidad media. ClickUp también puede agrupar automáticamente los datos de la lista de sprints para facilitar su adición.

Son muy útiles durante las reuniones de planificación de sprints, ya que básicamente predicen la cantidad de trabajo que tu equipo puede realizar en el siguiente sprint.

Los equipos utilizan un gráfico de burndown de lanzamientos y sprints para realizar el seguimiento del rendimiento de su equipo ágil en relación con una línea de objetivo. El gráfico de burndown de ClickUp también destaca la cantidad de trabajo pendiente.

El gráfico de burndown de la versión destaca varias métricas, como:

Progreso objetivo: el ritmo ideal para completar las tareas para alcanzar tu incremento.

Progreso previsto: la tasa de progreso actual de tu equipo basada en las tareas completadas.

Activo: el número actual de tareas completadas.

Los gráficos de burnup resaltan la cantidad de trabajo que tu equipo de desarrollo de software ya ha completado.

De esta manera, los gestores de proyectos pueden consultar este gráfico durante el Daily Scrum para motivar a su equipo a terminar rápidamente, especialmente en momentos críticos.

Los gráficos de flujo acumulativo de ClickUp resaltan el progreso de las tareas en múltiples marcos temporales.

Tus tareas se dividen en diferentes colores según su estado actual. Esto te ayuda a identificar rápidamente los cuellos de botella y a intervenir para resolverlos.

4. Estados personalizados para gestionar las diferentes fases de las tareas

Recuerda que la metodología Scrum no solo es adecuada para el desarrollo de productos.

¡Muchos otros equipos también lo utilizan!

Y aunque la metodología Scrum sigue siendo en gran medida la misma, cada equipo y cada proyecto tiene sus propias necesidades específicas y fases de proyecto.

Por ejemplo, las fases de un proyecto de desarrollo de software y las de un proyecto de marketing son muy diferentes, ¿no crees? Los proyectos de software tienen una fase de «control de calidad», algo inaudito en la mayoría de los departamentos de marketing.

Por eso, tu software de gestión de proyectos debe poder crear estados personalizados para cada proyecto.

Eso es precisamente lo que hace ClickUp...

Como ya hemos dicho, ¡no somos los nazis de la sopa!

Echa un vistazo a esta vista Tablero para un proyecto de marketing.

¿Con qué frecuencia se te pasan por alto algunas tareas?

Especialmente cuando dejas un comentario en tu herramienta de proyectos, pero todo el mundo se olvida, hasta que llega el momento de la verdad.

¡Este problema se acaba hoy mismo!

Dado que el método Scrum se basa en plazos de entrega rápidos, tu comunicación también debe ser ultrarrápida.

No puedes permitirte esperar horas a que tu equipo actúe en función de tus comentarios, ¿verdad?

¡Con ClickUp, esto no será un problema!

Los comentarios asignados de ClickUp te permiten convertir los comentarios en tareas y asignarlas a un miembro del equipo. ClickUp les notificará estos comentarios, que incluso aparecerán en sus notificaciones y en el Inicio. Una vez completada la tarea, pueden marcar el comentario como resuelto para evitar seguimientos innecesarios.

¿A que mola?

Sin embargo, esas no son todas las funciones de ClickUp.

Obtienes montones de funciones adicionales para una gestión de proyectos exitosa:

Conclusión

La gestión de proyectos Scrum puede parecer abrumadora, pero con el software adecuado, ¡no tiene por qué serlo!

Te ayudará a aumentar tu productividad al instante y a crear productos complejos con facilidad. Y como quieres gestionar proyectos de software con la herramienta más eficaz que existe, es hora de registrarte en ClickUp.

¡Tiene todo lo que necesitas para gestionar las metas de tu equipo ágil, las ceremonias Scrum, los tableros Scrum y los elementos del backlog del producto!