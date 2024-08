Cómo Gestionar los Artefactos de Agile Scrum: Definición e Importancia

La metodología ágil scrum está diseñada para adaptarse al cambio, construyendo software que evolucione cómodamente con las necesidades de la empresa. Cuando este cambio se hace rápido, los equipos pueden verse sumidos en un caos de malentendidos y desajustes.

Para mantener el rumbo en todo momento, los equipos de ingeniería necesitan un vocabulario común, que es precisamente lo que permiten los artefactos ágiles de scrum.

En esta entrada del blog, hablamos de los artefactos de scrum, cómo ayudan y cómo puede gestionarlos en beneficio de su equipo.

¿Qué son los artefactos Scrum?

Los artefactos Scrum son elementos, (elaboración de) informes o procesos que ayudan a los gestores de proyectos a compartir información vital con todas las partes interesadas.

Están claramente definidos términos ágiles de scrum cuyo objetivo principal es dar visibilidad a todo el mundo sobre el desarrollo del producto, las actividades planificadas, las tareas completadas y el rendimiento del equipo.

Los tres artefactos de scrum son:

Backlog del producto

Sprint backlog

Incremento

Exploramos cada uno de ellos y cómo utilizarlos en gestión ágil de proyectos más adelante en esta entrada del blog.

Pero antes de empezar a crear tus artefactos scrum, necesitas conocer su principio rector: la transparencia.

La importancia de la transparencia de los artefactos en Agile Scrum

En la práctica de desarrollo de software ágil/scrum, la transparencia es un principio rector fundamental, que impacta en cada decisión y acción. Una de las formas en que los miembros del equipo Agile Scrum practican la transparencia es a través de los artefactos.

El sitio guía scrum afirma que la meta principal de los artefactos scrum es "maximizar la transparencia de la información clave", dando a todos los que los inspeccionan la misma base para la adaptación.

En esencia, los artefactos de scrum ayudan a establecer un contexto compartido para que el equipo dirija el proyecto en la dirección correcta. Esto beneficia al equipo de varias maneras.

Crea confianza: Cuando todos pueden acceder a información actualizada sobre el progreso del proyecto, confían los unos en los otros.

Fomenta la colaboración: Los artefactos de Agile scrum construidos colectivamente por el equipo hacen visibles las lagunas y los bloqueos. Por tanto, equipo interfuncional los miembros del equipo ofrecen ayuda y asesoramiento por el interés general del proyecto.

Mitiga los riesgos: Los artefactos de Scrum ofrecen una manera de previsión de problemas, detectar defectos y abordarlos antes de que se conviertan en una preocupación.

Soporta la resolución de problemas: Cada vez que el equipo Scrum se encuentra con un obstáculo, los artefactos sirven como puntos de referencia, proporcionando información crítica para tomar decisiones eficaces.

Permite la mejora continua: Teams seek to improve continuously- agile scrum artifacts support reviews and retrospectives with accurate and timely data.

De este modo, los artefactos de scrum forman la base del marco de trabajo. Ayudan a todos los miembros del equipo a adoptar el marco de trabajo de Scrum ágil de manera integral y eficaz. He aquí cómo.

Tipos de artefactos Scrum

El marco del proceso Scrum tiene tres artefactos principales: backlog del producto, backlog del sprint, y el incremento del producto. Sin embargo, con el tiempo, los equipos Scrum han desarrollado artefactos adicionales como la visión del producto, el gráfico de burn-down, la definición de terminado, etc. Veámoslos todos.

1. Backlog del producto

lista de productos pendientes como lista de elementos que hay que completar_

Este artefacto oficial de Scrum es una lista ordenada de las funciones, mejoras y correcciones de errores necesarios en el producto. Es curada de la investigación a través de soporte al cliente y competidor / análisis de mercado.

Algunas de las características clave de un backlog de producto son:

Documento vivo: Se actualiza a medida que surgen nuevas ideas o necesidades

Emergente: También se revisa periódicamente para eliminar odespriorizar elementos que ya no son críticos

Entre equipos: Lo utilizan tanto los equipos de empresa como los de ingeniería para planificar actividades futuras

Gestionado por el propietario del producto: Aunque varios equipos lo utilizan, la responsabilidad de mantenerlo actualizado y transparente recae en el propietario del producto

El backlog del producto es la fuente única del trabajo realizado por el equipo Scrum.

Sin embargo, no todos los elementos del backlog del producto están inmediatamente listos para ser añadidos al sprint. Se pasa por el refinamiento del backlog del producto para garantizar que un elemento alcance el nivel necesario de transparencia o claridad.

Aquí, los desarrolladores desglosarán y definirán los elementos del backlog del producto en historias más pequeñas y precisas que puedan completarse en un sprint.

La confirmación de un backlog de producto es hacia la meta del producto. Los equipos Scrum definen la meta del producto (estado futuro del producto) y estructuran los elementos del backlog para alcanzar esa meta.

Una vez que los elementos del backlog del producto están listos para ser seleccionados para el siguiente sprint, pasan al backlog del sprint.

2. Sprint backlog

El backlog del sprint es un subconjunto del backlog del producto elegido para ser desarrollado en el siguiente sprint. También esboza un plan para entregar esa función y cumplir la meta del sprint.

El backlog del sprint se crea durante el planificación del sprint reunión en la que el equipo de ingeniería elige los elementos del backlog de producto en función de su prioridad, los añade al backlog del sprint y los divide en tareas para desarrollar.

El sprint backlog ofrece una imagen en tiempo real del sprint. Así es:

Actualizado en tiempo real: Los equipos hacen un seguimiento exhaustivo de los elementos del sprint backlog, añadiendo comentarios y actualizando el estado con regularidad

Se mantiene fresco: Se eliminan los elementos innecesarios del backlog del sprint

Detallado: Cada elemento del backlog del sprint debe tener suficiente información para ser inspeccionado en el scrum diario

Una vez que el equipo trabaja en los elementos del backlog del sprint, construye incrementos del producto.

3. Incremento de producto

Un incremento es una versión funcional y entregable del producto que cumple la "Definición de Terminada" del equipo de desarrollo, es decir, todos los criterios de aceptación (criterios de calidad, restricciones o requisitos no funcionales/de negocio) definidos en el backlog del producto.

Al final de cada sprint, el trabajo realizado por el equipo de desarrollo debe culminar en un incremento, que es una adición totalmente probada y aprobada al producto existente.

Aunque hay un incremento por cada sprint, también incluye los incrementos de todos los sprints anteriores. Estos complementan el proceso de integración continua/despliegue continuo (CI/CD) en el seguimiento de la versión y las reversiones si es necesario.

4. Definición de terminada

La definición de terminado es una lista formal de normas que cualquier nuevo incremento tiene que cumplir antes de que se considere oficialmente completada.

Según la guía de scrum, la definición de terminado es una confirmación para el incremento del producto y no un artefacto. Sin embargo, es beneficioso para todo el equipo scrum tener una definición clara y documentada de terminado para impulsar el incremento hacia el cliente.

Los equipos Scrum suelen tener una lista de control de los elementos que componen la definición de terminado. Por ejemplo, podría incluir:

Revisión de código completada

Pruebas funcionales completadas

Pruebas de seguridad completadas

Reunión de los estándares de cumplimiento normativo

La definición de terminada puede variar para cada historia de usuario. Puede evolucionar para adaptarse a los últimos conocimientos del equipo sobre la empresa. Se itera durante las retrospectivas del sprint para reforzarla para futuros incrementos.

El incremento no se libera si un elemento del backlog del producto no cumple la definición de terminado. En su lugar, se devuelve al backlog para su revisión. Se inspecciona en busca de problemas y causas fundamentales para que los scrum masters puedan agilizar los procesos para evitar estas eventualidades en el futuro.

Cuando un elemento se ajusta a la definición de terminado, se cierra para su seguimiento y el equipo pasa a la siguiente tarea pendiente.

5. Visión del producto

La visión del producto es el entendimiento común del estado futuro del producto. Describe el valor que aporta el producto a sus clientes.

La visión del producto orienta a los equipos interfuncionales hacia sus metas. Les ayuda a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, cuando dos elementos del backlog del producto compiten por la atención, la visión del producto y las metas ayudan a los desarrolladores a priorizar lo que es importante.

6. Plan de lanzamiento

plan de lanzamiento con prioridad, esfuerzo y duración

Un plan de lanzamiento describe en qué va a trabajar el equipo (elementos de la cartera de productos), cuándo se publicarán (cronogramas) y cómo se ejecutarán (plan de recursos).

El plan de lanzamiento no es un artefacto oficial definido en la guía scrum. Sin embargo, es popular entre los scrum masters y propietarios de productos porque orienta su gestión de proyectos y les proporciona una estructura.

A menudo creado durante la fase de planificación de scrum, un plan de lanzamiento ayuda a responder preguntas como:

¿Cuánto dura cada uno de los próximos sprints?

¿Qué elementos se completarán en cada sprint y cuál es su prioridad?

¿Quién es responsable de qué actividades?

¿Qué recursos se necesitan para completar cada sprint?

¿Cuál es el presupuesto para cada sprint?

Junto con la visión del producto, el plan de lanzamiento ayuda al equipo a tener una visión más clara del futuro.

Un plan de lanzamiento se presenta normalmente como un (diagrama de) Gantt con tareas distribuidas en el tiempo con dependencias. Puede ver algunos ejemplos en estas páginas Plantillas de (diagrama de) Gantt para proyectos-gantt-para-proyectos//) .

7. Gráfico desplegable Liberar gráficos de desglose (o sprint burndown charts) destacan los elementos del backlog del producto completados y las tareas pendientes en el sprint actual. El gráfico burndown es útil para:

Comparar el rendimiento actual con el plan de lanzamiento

Predecir si el trabajo se completará según el plan

Identificar la ampliación del alcance, si la hubiera, durante el sprint

Conocer el rendimiento del equipo

Planificar la capacidad

Ahora que conoce los tres artefactos primarios y otros artefactos extendidos de scrum, aquí tiene más información sobre cómo puede crearlos y utilizarlos.

Cómo Gestionar Artefactos Scrum

Los artefactos scrum actualizados, claros y transparentes son fundamentales para la eficacia de cualquier proyecto de ingeniería ágil scrum. Para lograr esto, se necesita una manera eficiente de crearlos y gestionarlos.

Una buena software de gestión de proyectos scrum como ClickUp debería permitirlo. He aquí cómo.

Vista de tareas para equipos de scrum

vista de tareas ClickUp

Cada elemento de un proyecto Scrum debe definirse de forma clara y transparente. Pendiente de ello, ajuste cada elemento del backlog o historia de usuario como una tarea en ClickUp.

Categorícelo como cualquier tipo de tarea, como hito, función, defecto o comentario

Incluya una descripción detallada, el estado, la prioridad y las etiquetas

Desglosarlas en subtareas, si es necesario

Utilice listas de control para la definición de terminado

Utilice la vista de chatear para las conversaciones en el contexto de la tarea. Permita que su equipo formule preguntas, obtenga respuestas e intercambie ideas sobre posibles soluciones, todo en un mismo lugar.

Utilice cualquiera de los más de 15

/ref/ https://clickup.com/features/views Vistas ClickUp /%href/

para la gestión de tareas, el seguimiento de proyectos y la visualización de flujos de trabajo.

Control de tiempo para calcular la velocidad de los sprints

registra el tiempo desde cualquier lugar con ClickUp_

¿Qué sucede cuando el propietario del producto se da cuenta de que el gráfico indica que las tareas no se completarán en el sprint actual? Realiza un análisis de la causa raíz.

¿Qué ha llevado tanto tiempo que el trabajo se está retrasando? Para saberlo, los equipos Scrum deben realizar un seguimiento de su tiempo. La app de control de tiempo integrada de ClickUp, basada en IA, está diseñada para permitir exactamente esto.

Con ClickUp, los equipos pueden iniciar/parar, añadir tiempo manualmente, editar el tiempo registrado, añadir notas, etc. Un scrum master puede ver los informes de tiempo directamente en su panel de ClickUp. Puede filtrar, ordenar y agrupar los informes de tiempo para calcular la velocidad del sprint, lo que ayuda a optimización del proceso para futuros sprints.

Tableros Kanban para backlogs

Los backlogs de producto y sprint son elementos que pasan por una serie de fases. Por ejemplo, los elementos del backlog de producto pueden ser nuevos, refinados y listos para el sprint. Los elementos del backlog del sprint pueden pasar por tareas pendientes, desarrollo, pruebas, despliegue, etc.

La organización de los elementos del backlog en función de su estado, es decir, la creación de una tablero de scrum -es una buena forma de visualizar en qué fase del proyecto se encuentra el equipo. Cualquiera de los varios software gratuito/a para Tableros Kanban puede ayudarle a crear un Tablero Scrum.

vista del Tablero Kanban de ClickUp_

ClickUp va un paso más allá. Tablero Kanban de ClickUp de ClickUp presenta automáticamente las tareas agrupadas por estado. Este Tablero Kanban totalmente personalizable puede agruparse en función de la prioridad, la persona asignada o la fecha límite para una mejor gestión de proyectos. También puede configurar estados personalizados para cada lista en función de sus necesidades.

Diagrama de) Gantt para la gestión de tareas pendientes

vista del (diagrama de) Gantt de Clickup_

Para planificar los sprints, los propietarios del proyecto necesitan una vista general de la cartera de productos junto con la duración estimada para completarlos. Para correlacionar esto, los gestores de proyectos y scrum masters utilizan software gratuito de (diagrama de) Gantt colocación de tareas una al lado de la otra. Vista del (diagrama de) Gantt de ClickUp ofrece una visibilidad completa para compatibilizar la gestión de los trabajos pendientes. Con ClickUp, puede:

Ver varios proyectos uno al lado del otro o de uno en uno

Calcular elruta crítica para prever los cuellos de botella

Ajustar cronogramas, prioridades y tareas para adaptarse a los cambios del proyecto

Gestionar las dependencias

Visualizar el progreso del sprint y mover tareas para reprogramar rápidamente las fechas límite

Prepare a su equipo para el intento correcto de Scrum con ClickUp

Para los equipos de ingeniería de ritmo rápido, el caos, la falta de comunicación y la desalineación son inevitables. Excepto cuando están equipados con las herramientas y procesos adecuados, diseñados cuidadosamente en torno a las prácticas y valores de Scrum.

El software de gestión de proyectos de ClickUp se ha creado para adaptarse a la forma de trabajar de un equipo scrum. Crea automáticamente artefactos ágiles de scrum, ofreciéndole en tiempo real panel de operaciones . Automatiza los procesos repetitivos y acelera la documentación con ClickUp AI.

Eleva el rendimiento de tu equipo de scrum. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .