10 plantillas gratuitas de Product Backlog en Excel y ClickUp

Los Agile más sabios suelen empezar con una simple afirmación: "Confía en mí, está en el backlog." ¿Pero lo está? 🤔

Puedes crear el más ambicioso hojas de ruta para el desarrollo de productos con temas y conceptualizaciones de alto nivel, pero son poco prácticas sin backlogs.

Los backlogs son documentos que llevan una pesada carga para los equipos que planifican su próximo ciclo de desarrollo. Hablamos de informes críticos con información sobre correcciones de errores cambios de características y diseño, peticiones de clientes e historias de usuarios.

En ayudan a tu equipo a priorizar tareas para futuros sprints y encontrar formas de satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Sin abordar los backlogs, tu proyecto está prácticamente descarrilado. 🚆

Para que el backlog grooming sea productivo, tu juego de documentación tiene que estar en su punto: ahí es donde entran en juego las plantillas de backlog de producto. En este artículo encontrarás las 10 mejores plantillas para crear backlogs de valor backlogs de producto ¡y mejorar la velocidad del equipo! 🚄

¿Qué es una plantilla de Product Backlog?

Una plantilla de backlog de producto es un documento colaborativo para anclar una sesión de preparación del backlog. Ayuda a un propietario del producto y/o gerente a resumir los ciclos de desarrollo anteriores en un marco ágil y a definir los objetivos que deben completarse en el siguiente sprint. 🏃

El objetivo principal de estos plantillas de gestión de proyectos es reducir los elementos del backlog desestructurados y en constante evolución en listas de tareas pendientes manejables y tareas procesables. En lugar de perder el tiempo en qué trabajar en un próximo sprint, tus compañeros de equipo obtienen un conjunto preciso de normas, funciones y responsabilidades para desarrollar el producto de acuerdo con las necesidades prioritarias.

Las plantillas de backlog de producto adoptan muchas formas, dependiendo del tipo de backlog que estés manejando. En la mayoría de los casos, el documento aborda uno o más de los siguientes componentes del backlog:

Epopeyascaracterísticas e historias de usuario Solicitudes de cambio Defectos y errores Deuda técnica (el coste de implementar código mediocre a corto plazo) Picos tecnológicos o temas de investigación Requisitos empresariales

¿Qué hace que un sprint sea una buena plantilla de lista de tareas pendientes?

Una plantilla de backlog de producto eficaz debería:

Ser personalizable: La plantilla debe adaptarse a diferentes productos, nichos de desarrollo e industrias. Idealmente, una buena plantilla de sprint backlog se supone que es un "documento vivo", dando cabida a cambios repentinos e inesperados a medida que evoluciona el producto ♻️

La plantilla debe adaptarse a diferentes productos, nichos de desarrollo e industrias. Idealmente, una buena plantilla de sprint backlog se supone que es un "documento vivo", dando cabida a cambios repentinos e inesperados a medida que evoluciona el producto ♻️ Tener una estructura limpia: Debe contener secciones sencillas y títulos para entregar elementos específicos de backlog al equipo previsto sin desorden

Debe contener secciones sencillas y títulos para entregar elementos específicos de backlog al equipo previsto sin desorden **Las mejores plantillas de backlog ayudan a definir las expectativas de cada miembro del equipo y promueven el trabajo colaborativo hacia objetivos comunes

Permiten establecer prioridades : Debe permitir destacar la importancia de los backlogs en función de la complejidad, el tamaño o el esfuerzo requerido

Incluir elementos visuales: Debería permitir añadir cuadros, gráficos, diagramas, story points y otros elementos visuales que añadan contexto y apoyen las tareas 📊

La tarjeta de velocidad del sprint permite a un equipo de desarrollo medir los puntos del sprint con respecto a lo previsto o a lo completado actualmente en el backlog del sprint

10 plantillas gratuitas de Product Backlog para usar en 2024

Hay miles de plantillas de backlog de producto en Internet, pero encontrar la que se ajuste a tus necesidades es complicado. Para ahorrarle tiempo, hemos seleccionado 10 opciones impresionantes de ClickUp ¡y Excel que pueden acomodar diferentes ejercicios de backlog! ❤️‍🔥

1. Plantilla ClickUp Product Backlog

Plantilla Backlog de ClickUp

¿Busca un documento versátil para agilizar sus Sprints, priorizar los requisitos del producto y fomentar la colaboración en equipo? Recurra al Plantilla ClickUp Backlog ¡! 😌

Esta plantilla para principiantes es imprescindible para equipos de desarrollo de software remotos o distribuidos. Cualquier persona con acceso a ella puede emitir solicitudes de cambio, informes de errores, sugerencias de investigación, historias de usuario, características, ¡y mucho más!

La plantilla viene con un Formulario de envío de tickets que debes compartir con los miembros del equipo interno participantes o con las partes interesadas. La magia comienza una vez que rellenan el formulario con los elementos prioritarios del backlog. 🪄

Los elementos aparecen automáticamente en las vistas de la plantilla, lo que le permite poner en marcha Planificación de sprints y establecer tareas procesables. Dispone de seis tipos de vistas para reflejar diferentes perspectivas, entre las que se incluyen:

Vista Backlog del producto : para mostrar plazos, prioridades, asignados y categorías épicas

: para mostrar plazos, prioridades, asignados y categorías épicas Calendario ( ) Diagrama de Gantt ) Vista: para centrarse en las fechas programadas, las hojas de ruta de los productos y las duraciones

) ) Vista: para centrarse en las fechas programadas, las hojas de ruta de los productos y las duraciones Vista Sprint (Lista): para mostrar los elementos según el Sprint al que pertenecen

para mostrar los elementos según el Sprint al que pertenecen Vista del estado del registro: para convertir los elementos enviados en tarjetas del tablero Kanban

Utilice los Campos personalizados de la plantilla para clasificar el backlog en Sprints o Epics y dividirlos en tareas más pequeñas. Cambia el estado de las tareas a Hecho, Cancelado, En curso, o En espera para mantener a tu equipo al tanto. ➿ Descargar esta plantilla

2. ClickUp Product Backlog & Sprints Plantilla

Plantilla Backlog & Sprints de ClickUp

Ágil desarrollo de proyectos es increíblemente rápido, lo que puede dejar a los Scrum Masters sintiéndose azotados cada vez que son golpeados con backlogs. 🙀

El Plantilla ClickUp Backlog & Sprints está orientada a gestores ágiles y Scrum Masters que desean ofrecer lo mejor en plazos brutales. Su formato de tres niveles le permite establecer prioridades claras y coherentes, desarrollar backlogs cohesivos y ampliar las actualizaciones a compañeros de equipo y desarrolladores en un único documento.

Con esta plantilla de backlog de producto ágil, podrá:

Acceder a listas preconstruidas para sprints,seguimiento de erroresy backlogs

Priorizar los elementos pendientes

Asignar tareas a varios miembros del equipo

Organizar reuniones diarias

Seguimiento del progreso de las tareas asignadas con una hoja de ruta del producto

Identificar problemas en tiempo real

Utilice otras plantillas de gestión de proyectos predefinidas en ClickUp

No se sienta abrumado por la amplia cobertura de la plantilla: gestionar el contenido de su backlog no supone ningún esfuerzo gracias a los múltiples tipos de vista y a las más de 20 opciones de estado.

Las cuatro vistas de proyecto de la plantilla (lista, formulario, tablero y chat) tienen campos personalizados preintegrados para realizar un seguimiento de la evolución de las tareas. Puedes añadir detalles como puntos de historia o información sobre características para ayudar a los desarrolladores.

Personalice aún más su backlog añadiendo avisos de dependencia de tareas, estimaciones de tiempo, límites de trabajo en curso e hitos. Esta plantilla sirve también de gestión de productos documento, ¡capturando todos los aspectos desde el desarrollo hasta el lanzamiento! 🛸 Descargar esta plantilla

3. Plantilla ClickUp Product Sprint Backlog

Plantilla Sprint Backlog de ClickUp

Tenía su reunión Scrum diaria y se dio cuenta de que algunas tareas pendientes requieren actualizaciones pesadas? Puede ser una situación aterradora de ciervo en las luces de la cabeza si no sabes cómo proceder. 🦌

Pero no te estreses Con la Plantilla Sprint Backlog de ClickUp con ClickUp Sprint Backlog Templ Template, usted tiene el control absoluto sobre su backlog, ¡independientemente de sus vueltas y revueltas! 🚗

Esta plantilla está diseñada para mantenerte centrado en el panorama general frente a objetivos en movimiento. Sprint backlogs suelen ser detallados y estar vinculados a un calendario específico, incluso las modificaciones más pequeñas pueden causar estragos en el calendario. Pero con esta plantilla ágil de backlog de producto, puedes hacer un seguimiento diario del estado de desarrollo de los elementos. 📅

Preocupado por el personal y asignación de recursos a medida que surge nueva información? Aquí no hay de qué preocuparse: el campo personalizado de la plantilla para esfuerzo le ayuda a dirigir un equipo con la flexibilidad suficiente para dar cabida a nuevos elementos pendientes.

Navegar por la plantilla es bastante fácil, incluso para los líderes novatos. Al abrirla, aparece por defecto la vista de lista, ideal para crear tareas y subtareas, establecer fechas de vencimiento, comprobar el progreso y controlar el tiempo. Los backlogs se clasifican generalmente en cuatro categorías:

Historia de usuario Tarea Error Mejora

Puedes añadir más categorías o cambiar a diferentes tipos de vista a tu antojo Descargar esta plantilla

4. Plantilla ClickUp Project Backlog

Plantilla de proyectos pendientes de ClickUp

Si su ejercicio de backlog contiene objetivos avanzados a largo plazo como la investigación del potencial de ventas en vacaciones y la creación de bases de datos, añada el campo Plantilla de backlog del proyecto ClickUp ¡a tu kit de herramientas! 🧰

Esta plantilla le ayuda a gestionar los atrasos desde una perspectiva de inversión en tiempo y costes. Puede adaptarse a cualquier actividad de estrategia a gran escala a lo largo de un ciclo de vida de un proyecto . Tanto si se trata de revisar las tendencias de ventas como de mejorar las pasarelas de pago, utilice la plantilla para dividir objetivos amplios en tareas más pequeñas y digeribles.

En esencia, esta plantilla trata de estimar duraciones **priorizar tareas , y perfeccionar los elementos incluidos en el backlog. Dispone de seis tipos de vistas para microgestionar los plazos de finalización y supervisar los días individuales en el backlog, el presupuesto utilizado y las fechas de vencimiento de cada tarea. ⏳

La plantilla permite clasificar las tareas pendientes en cinco grupos:

Atrasos (para atrasos generales) Aprobación Diseño Investigación Ejecución

La categorización facilita equipos interfuncionales para localizar los elementos que les conciernen de inmediato. También puede añadir breves resúmenes del backlog para proporcionar un contexto enriquecido a los compañeros de equipo que se ocupan de la tarea. Descargar esta plantilla

5. Plantilla ClickUp Agile Sprint Planning

Plantilla ClickUp Agile Sprint Planning

La planificación maestra aumenta la la tasa de éxito de los Sprints Ágiles y añade valor a cada tarea realizada hasta la fecha. Si no lo haces, estarás dejando un barco suelto: todo tu equipo no sabrá qué priorizar y su eficiencia caerá en picado. ↘️

Confíe en Plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp para mantener ese barco a flote y a los marineros sincronizados. ⚓

La plantilla te ayuda a establecer expectativas realistas basadas en las capacidades actuales. De ese modo, puedes establecer responsabilidades siempre que haya una discrepancia entre las horas reales y las estimadas.

Para estar al tanto de las tareas, dispones de tres vistas: Elementos pendientes de impresión, Estado de desarrollo y Recursos.

La vista Sprint Backlog Items ofrece una visión general de las tareas clasificadas por tipos, como historias de usuario, errores y funciones. Añada o elimine asignados, establezca fechas de vencimiento y proporcione estimaciones de tiempo.

La vista Estado de desarrollo muestra las tareas según su estado de desarrollo y prioridad en una configuración de estilo Kanban. Dado que la plantilla permite arrastrar y soltar, mover las tarjetas de tareas es muy sencillo.

La vista de recursos funciona como un calendario para planificar y revisar la carga de trabajo del equipo. Observe las diferencias entre los tiempos estimados y reales de las tareas al instante y comparta los datos con su personal durante reuniones retrospectivas . Esto ayudará a tu equipo a trabajar colectivamente en planes para mejorar la eficiencia. Descargar esta plantilla

6. Plantilla de requisitos de productos ClickUp

Plantilla de requisitos de productos ClickUp

Si su próximo sesión de preparación se trata en gran medida de adaptar el producto a las necesidades de las partes interesadas, lo mejor es utilizar Plantilla de requisitos del producto de ClickUp . 🪡

En lugar de un documento elaborado con secciones generalizadas, obtienes una plantilla fácil de usar para principiantes que resume todo sobre un producto, incluidas características, funciones y valores. Es un gran ahorro de tiempo porque presenta un historial de ajustes previos y cambios solicitados en una sola ventana. ⏲️

¿Tienes que lanzar varios productos? Crea carpetas para cada producto y disfruta de mucho espacio para hablar de las funciones actuales y previstas, sus valores y las hipótesis de mercado. También puede añadir tareas para cada característica o historia de usuario, establecer plazos y realizar un seguimiento del desarrollo por etapas.

Dependiendo del tipo de producto en el que estés trabajando, obtendrás 17 actualizaciones de estado diferentes para las tareas. Además de ofrecer una gran visibilidad, la plantilla incluye seguimiento del tiempo para acelerar las solicitudes de cambio antes de la fecha de lanzamiento.

La plantilla forja un entorno de colaboración al permitir que las partes interesadas internas y externas registren sus contribuciones. En cuanto a los asignatarios de tareas, puedes añadir detalles e instrucciones para guiarles y minimizar el riesgo de malentendidos o falta de comunicación. 😇 Descargar esta plantilla

7. Lista de lanzamiento de productos ClickUp

Lista de lanzamiento de productos ClickUp

Tres, dos, uno, ¡ya! El lanzamiento (o relanzamiento) de un producto es probablemente el momento más emocionante de la gestión de productos siempre que se ejecute bien. Un lanzamiento con éxito amplía la base de clientes y los ingresos, pero uno fallido puede ser la sentencia de muerte del producto. ⚰️

En Lista de comprobación para el lanzamiento de productos ClickUp previene los peores escenarios, ayudando a que su lanzamiento se convierta en un éxito. Está repleta de prácticas funciones para resolver los problemas pendientes y los posibles factores de riesgo mucho antes de la fecha de lanzamiento.

La vista de actividades de la plantilla es donde se crea una visión general de todas las actividades relacionadas con el lanzamiento. Personaliza las tareas con asignados, comentarios, fechas de inicio y vencimiento, y estados de prioridad. ⛳

Otras vistas son Hitos, Por categoría y Línea de tiempo, perfectas para clasificar las tareas pendientes en función de la fase de desarrollo u obtener una estimación más visual de las tareas en curso.

Esta plantilla de nivel avanzado está diseñada para microgestionar todo antes del lanzamiento de un producto, desde las secuencias de tareas hasta las dependencias. Te la recomendamos siempre que tengas mucho trabajo y necesites una plantilla centralizada para dirigir el lanzamiento en la dirección correcta. ☸️ Descargar esta plantilla

8. Plantilla ClickUp Sprint Retrospectiva

Plantilla ClickUp Sprint Retrospective

Cada retrospectiva de Sprint termina con una lista actualizada de backlogs. Abordarlos desde el principio es la mejor manera de añadir valor a cada reunión y aumentar la productividad del equipo. 🏋️

Si su equipo está luchando para mantenerse al día con los backlogs de producto de las frecuentes sesiones de retrospectiva, el Plantilla ClickUp Sprint Retrospective puede salvarle el día. La plantilla le ayuda a convertir los resultados sueltos del Sprint en listas de acciones, pero con la conveniencia añadida de soporte de lluvia de ideas gracias a Pizarras ClickUp .

Con esta plantilla basada en pizarras blancas, dispondrá de un campo de juego personalizable para que su equipo se embarque en colaboración en tiempo real . Discute cómo gestionar los últimos backlogs y reevalúa tu postura sobre los pendientes de retrospectivas anteriores.

Los participantes pueden añadir sus puntos de vista a cuatro secciones:

Lo que salió bien Qué podría ir mejor Acciones Objetivos retrospectivos

Las tareas prioritarias del backlog pueden ir en Action items, mientras que las actividades no prioritarias pueden aparcarse en What could be better. Descargar esta plantilla

9. Plantilla de retrospectiva del proyecto ClickUp

Plantilla retrospectiva del proyecto ClickUp

Cada proyecto terminado, ya sea un éxito o un fracaso, es una valiosa lección-y una mina de oro para desenterrar atrasos cruciales. 🪙

Tenga la Plantilla retrospectiva del proyecto ClickUp a tu lado cuando revises proyectos terminados y reflexiones sobre lo que salió bien o mal. 🔍

La mejor forma de extraer atrasos con esta plantilla es accediendo al Formulario de agenda. Reenvíalo a los miembros de tu equipo de proyecto y observa qué entradas aparecen. La información puede mostrarse en cinco vistas diferentes: utilice la vista Tablero de retrospectiva para hacerse una idea general de las principales áreas de trabajo pendientes, como:

¿Qué salió bien?

¿Qué salió mal?

Lecciones aprendidas

Soluciones alternativas

Aclaraciones

La plantilla le permite crear tareas, añadir documentos de apoyo y encargar a sus miembros actividades que podrían conducir a la ejecución perfeccionada de futuros proyectos. Descargar esta plantilla

10. Plantilla Excel de Backlog de Características por Spreadsheet.com

Utilice esta plantilla para impulsar su proceso de desarrollo de productos y asegurarse de que cada miembro del equipo entiende su papel

Trabajar en un nuevo producto puede quitarte el sueño si tienes bloqueos mentales sobre los requisitos de las características y las cargas de trabajo previstas. Potencie su estrategias de producto con la plantilla Excel Features Backlog de Spreadsheet.com.

La característica más destacada de esta plantilla es que está basada en Excel, por lo que es ideal para aquellos que prefieren hojas de cálculo y tablas.

En herramienta product backlog viene con filas preestablecidas para seguir el desarrollo de nuevas funciones. Añade filas para definir las categorías de productos y usuarios, las prioridades, los criterios de éxito de las actualizaciones y las capacidades del equipo.

La plantilla es fácil de usar, ya que le ayuda a supervisar las incorporaciones de nuevas funciones y a determinar su impacto en el proceso de desarrollo. Cree tareas, establezca prioridades y plazos, y deje notas para abordar los atrasos meticulosamente.

También puedes agrupar los backlogs por características si quieres abordarlos en bloque. Además de tablas con datos, esta plantilla se apoya en barras, gráficos y diagramas para facilitar la comprensión de la información a los alumnos visuales. Descargar esta plantilla

¿Dirigir tu trabajo pendiente o dejar que te dirija a ti?

Los equipos que utilizan una metodología ágil a menudo se encuentran atrapados en un círculo vicioso de ser empujados por los backlogs y perder tiempo, hasta el punto de que invade la tranquilidad de todos. La única forma de evitarlo es mantener el contador de tareas pendientes ligero y bien gestionado. 🎛️

Las plantillas que le hemos proporcionado le ayudarán a construir una sólida cultura de backlog, lo que en última instancia contribuirá al lanzamiento de productos completos y probados que cumplan los requisitos de las partes interesadas ✌️