¿Cómo gestionar un Backlog de Producto? Con ejemplos y plantillas

En el mundo real, un atraso significa la acumulación de tareas sin completar. En la universidad, backlog es un examen que aún no has aprobado. "Tengo un enorme backlog" no es algo bueno. Sin embargo, ese no es el caso en el desarrollo ágil de productos.

En agile scrum, el backlog de producto es una lista de deseos o un plan futuro, mientras que el backlog de sprint es la lista de tareas planificadas para un sprint. Aunque la palabra backlog sigue significando tareas aún no completadas, su propósito en agile es distinto.

Pero primero, entendamos los backlogs.

¿Qué es una lista de tareas pendientes?

A cartera de productos es una lista de tareas, funciones, historias de usuario y correcciones de errores en las que trabajará el equipo de desarrollo mientras ejecuta la hoja de ruta del producto. Se caracteriza por lo siguiente.

Actúa como fuente única de requisitos para el equipo de desarrollo

Desglosa la visión organizativa de alto nivel en tareas

Prioriza los elementos y funciones de la hoja de ruta del producto

Se mantiene dinámico, evolucionando con las necesidades del mercado, el consumidor y la organización

¿Qué contiene el backlog del producto?

Esencialmente, un backlog de producto contiene todo lo que los equipos ágiles necesitan para trabajar. Esto puede ser:

Nuevas funciones

Mejoras de funciones existentes

Corrección de errores

Peticiones de los clientes

Elementos de acción de la retrospectiva

Deuda técnica

Actualizaciones de la infraestructura

¿A quién pertenece el backlog del producto?

El propietario del producto es el dueño del backlog del producto, publicándolo en el herramienta de gestión del producto . Sin embargo, toda la equipo interfuncional y el scrum master asumen la responsabilidad de crearlo, actualizarlo y mantenerlo.

¿En qué se diferencia el backlog del producto de la hoja de ruta del producto?

El backlog del producto es un desglose detallado de la hoja de ruta del producto. Mientras que la hoja de ruta comunica objetivos y dirección de alto nivel, el backlog incluye detalles a nivel de tarea sobre su ejecución.

La hoja de ruta da compatibilidad a los equipos y directivos de la empresa, mientras que el backlog del producto es para los desarrolladores. La hoja de ruta se centra en métricas y metas, mientras que el backlog del producto esboza tareas y elementos de acción .

¿Qué aspecto tiene el backlog de productos?

He aquí un ejemplo de backlog de producto. Hemos considerado las funciones de un juego multijugador en línea. A cada función se le asigna un punto de historia, y los elementos del backlog se ordenan en función de su prioridad, con el elemento de mayor prioridad (prioridad=1) en primer lugar.

Backlog prioritization techniques

Puede seguir cualquiera de las siguientes técnicas en función del valor que decida priorizar.

Modelo Kano: Trazado en un gráfico, el modelo Kano compara la satisfacción del cliente con la inversión en implementación. Ayuda a los equipos a priorizar las funciones que probablemente satisfagan a los clientes y a realizar la inversión.

Modelo MoSCoW: Abreviatura de must-have, should-have, could-have y won't-have, que ayuda a los equipos a priorizar las funciones esenciales por encima del desorden.

Votación acumulativa: Cada parte interesada recibe 100 puntos -o dólares- que los miembros del equipo pueden gastar en las funciones de su elección. Las funciones por las que más se paga son las que se priorizan.

Clasificación por pila: En lugar de hacer una lista de todos los elementos y priorizarlos, este método clasifica una historia de usuario frente a otra y toma decisiones individuales sobre la prioridad.

El menor esfuerzo primero: Si el equipo necesita victorias rápidas, el propietario del producto da prioridad a las tareas más fáciles o sencillas.

Coste del retraso: Con este método, se priorizan las tareas con mayor coste de oportunidad. Si retrasar el desarrollo de una función dos semanas supone un coste, como la pérdida de una oportunidad de negocio o una vulnerabilidad del producto, se le da prioridad en el backlog.

Gestionar un backlog de producto puede ser un reto, con tantos factores que influyen en la priorización y tantas técnicas. Estos son algunos de los retos habituales a los que se enfrentan los equipos de producto.

Desafíos de la gestión de la cartera de productos pendientes

Necesidades ambiguas de los usuarios: Uno de los mayores retos de la gestión de un backlog de producto es no saber claramente qué quiere el cliente. Las historias de usuario imprecisas pueden hacer descarrilar el desarrollo.

Backlog sobrecargado: Un backlog de producto no es un volcado de todas las ideas que se han tenido. Es una lista refinada de funciones/tareas que tienen sentido para la empresa. El backlog puede volverse difícil de manejar si el propietario del producto no puede eliminar las historias de usuario sin importancia o irrelevantes.

Fatiga de decisión: Un backlog difícil de manejar implica demasiadas decisiones para el gestor del producto. Esto puede ser abrumador y conducir a la fatiga de decisión.

Un backlog obsoleto: Un backlog de producto necesita actualizarse para ser útil. Si su equipo descuida el backlog o no lo actualiza, puede volverse irrelevante y, por tanto, no adoptarse.

Definición incompleta: Cada elemento del backlog debe estar claramente definido. Gestionar el backlog se convierte en un reto cuando los usuarios de la empresa y los propietarios del producto no lo hacen.

Cambio de prioridades: Aunque los equipos ágiles esperan y pueden adaptarse a la evolución de las necesidades, el cambio de prioridades en medio de un sprint puede ser perjudicial.

Todos estos retos pueden superarse con un proceso de gestión del backlog del producto claro, estratégico y colaborativo.

Cómo crear y gestionar una cartera de productos pendientes

Crear y gestionar el backlog del producto es una de las responsabilidades más importantes del propietario del producto. Si se hace correctamente, se sentarán las bases para un intento correcto desarrollo ágil de productos .

Necesita una forma completa, flexible y eficaz de crear elementos del backlog y gestionar el backlog del producto. Existen varias herramientas de gestión del backlog de productos disponibles actualmente en el mercado.

A continuación se explica cómo utilizar una herramienta como ClickUp para la gestión de productos para hacerlo bien.

1. Utilice su hoja de ruta de productos

La hoja de ruta del producto es el punto de partida para crear el backlog. Destila la visión de la organización y del producto en la dirección y da la perspectiva de negocio fundamental para los esfuerzos de ingeniería.

Por lo tanto, comprenda claramente la hoja de ruta del producto y utilícela para guiar su viaje de desarrollo. Las hojas de ruta visuales de ClickUp pueden ayudar a los equipos de ingeniería, producto y empresa a alcanzar las mismas metas.

hoja de ruta de productos en ClickUp_

2. Recopilar funciones potenciales para el backlog

La hoja de ruta es la primera de muchas fuentes que pueden sugerir funciones para su cartera de productos pendientes. He aquí algunos lugares interesantes en los que buscar.

Investigación de usuarios: Lleve a cabo una investigación de usuarios que le ayude a identificar lo que quieren. Una simple encuesta utilizando Formularios ClickUp puede ser un buen punto de partida.

formularios ClickUp para realizar encuestas internas o a usuarios

Comentarios de los clientes: Las quejas, problemas y tickets que plantean los usuarios te ayudan a entender qué es lo que no quieren los clientes. También puedes encontrar estos datos en las reseñas de productos.

Equipo de control de calidad: Los analistas de calidad son tus primeros usuarios. Mantenga conversaciones detalladas con ellos para entender qué funciona y qué no. Tome nota de los resultados de estas conversaciones en Documentos de ClickUp y compártalos con el equipo.

/ref/ https://clickup.com/features/docs Documentos de ClickUp /%href/

y compártalos con el equipo.

Equipo de ventas: Son los más cercanos al cliente. Pregúnteles qué dicen los clientes y construya su backlog en consecuencia. Utilice ClickUp Docs para conectar los distintos registros, perspectivas y flujos de trabajo.

Análisis de la competencia: Vea qué productos similares al suyo están construyendo para inspirarse. Pero recuerde ser muy cuidadoso cuando haga esto. No querrás crear otro producto de imitación.

3. Organizar los elementos del backlog del producto

Ahora que tienes un número de elementos que podrían desarrollarse, es el momento de organizarlos para que puedan gestionarse de manera eficiente.

Ajuste los elementos pendientes como tareas

tipos de tareas en ClickUp para una mejor gestión de la cartera de productos

Ajuste cada elemento del backlog en Tareas de ClickUp categorizadas como tarea, función, defecto, comentario, etc. Añada más información, por ejemplo

Descripciones detalladas, subtareas y listas de control

Usuarios y observadores

Fechas límite yduración estimada* Campos personalizados para compatibilidad con sus procesos exclusivos

¿No sabe por dónde empezar? No se preocupe. Elija entre estos diez

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/69640/plantillas-de-backlog-de-productos/ plantillas gratuitas de backlog de productos /%href/

para vencer a la página en blanco.

Añada la información necesaria para priorizar

Los elementos del backlog de productos sólo se priorizarán si aportan valor a la empresa. Añada la información necesaria en función de los parámetros que elija para determinar el valor y las técnicas que pretenda utilizar para la priorización de su backlog.

Por ejemplo, si su valor es el tiempo que se tarda en crear el producto, el elemento Puntos de sprint ClickApp permite asignar puntos de historia a cada elemento en función del esfuerzo necesario para completarlo.

Priorizar elementos de la cartera de productos para el desarrollo

La priorización del backlog es una parte integral del proceso de desarrollo de productos . Es responsabilidad del propietario del producto asegurarse de que se priorizan los elementos adecuados para el desarrollo. Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de priorizar tareas.

vista de lista con estados personalizados para priorizar elementos del backlog en ClickUp_

Asegúrese de tener suficiente información sobre el valor, los entregables y las medidas de intento correcto

Ordénelos en función de los pesos y criterios de evaluación que haya definido

Sea el guardián de las funciones prioritarias

No bloquees las ideas en la medida de lo posible, mejor quítales la prioridad

Una vez que haya tomado las decisiones de priorización, configureprioridades en ClickUp Los expertos en Agile recomiendan tener un backlog de producto profundo, lo que significa que las tareas de mayor prioridad tendrán más detalles que las de menor prioridad. Por extensión, irá añadiendo detalles a los elementos del backlog a medida que se acerquen al desarrollo.

establecer prioridades para las tareas en ClickUp_

Afinar la cartera de productos pendientes

Para disponer de un flujo de trabajo saludable en el futuro, es necesario perfeccionar periódicamente la cartera de productos pendientes. Este ejercicio, también conocido como preparación del backlog, tiene como objetivo:

Eliminar elementos o historias de usuario obsoletos

Añadir otros nuevos

Si las historias de usuario son demasiado extensas para un sprint, dividirlas en partes

Reevaluar las prioridades y las estimaciones

Ajuste los estados correctos para que sea fácil acceder a losTablero Kanban ClickUp #### Mantener el backlog de productos

Además de los pasos anteriores, el propietario del producto es responsable de mantener el backlog del producto en buenas condiciones.

Limpiar el backlog del producto: Un poco de esto se terminará en el refinamiento antes de los sprints. Asegúrese también de marcar todos los elementos completados como terminados y archívelos.

Comunicar el backlog del producto: Crear vistas personalizadas para el equipo y otras partes interesadas de la empresa para mantenerlos actualizados sobre el backlog en tiempo real.

tablero Kanban de backlog de producto en ClickUp_

La vista Tablero Kanban es excelente para el equipo de desarrollo. Un panel de ClickUp de métricas clave y rendimiento es perfecto para la dirección de la empresa.

panel de rendimiento de ClickUp para las partes interesadas de la empresa_

Utilice el backlog en las retrospectivas: El backlog del producto probablemente tendrá el historial de la función. Utilice la información aquí para compatibilidad con sus retrospectivas, revisión de sprint y planes de iteración futuros.

Como todos los procesos ágiles, aclare y repita la gestión del backlog del producto. Esfuérzate por mejorar continuamente.

Gestione sin esfuerzo su cartera de productos pendientes con ClickUp

Un backlog de producto puede ser su superpotencia o su talón de Aquiles, dependiendo de cómo lo maneje. Un backlog actualizado, completo, claramente definido y comunicado puede dirigir el desarrollo del producto en la dirección correcta. ClickUp está diseñado para ello

Con ClickUp software de gestión del ciclo de vida con ClickUp, puede planificar, construir y enviar todo en un solo lugar. Desde la documentación de conversaciones y conocimientos en hermosos wikis de proyectos hasta la elaboración de informes para retrospectivas, ClickUp le ofrece todo lo que necesita.

¿Y qué más? ClickUp AI acelera el seguimiento de la documentación y los planes de desarrollo. Le ayuda a generar ideas de productos, hojas de ruta y documentación con herramientas de IA elaboradas por expertos dentro de ClickUp.No se fíe de nuestra palabra. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .