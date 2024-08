El papel de un Scrum Master: Las mejores prácticas para el éxito

¿Listo para aprender todo sobre Scrum Masters y cómo convertirse en uno?

Los Scrum Masters suenan muy parecido a los maestros Jedi, ¿verdad?

Ellos tienen la 'fuerza' para potenciar su Equipo Scrum para lograr cosas ¡que ni habrían soñado!

En este artículo, vamos a destacar las responsabilidades clave del Scrum Master, cómo convertirse en un Scrum Master, y la herramienta que todo Scrum Master necesita

Comencemos

¿Qué es un Scrum master?

Un Scrum master es esencialmente el director de un equipo Scrum.

Son los mediadores entre el propietario del producto, las partes interesadas y el equipo de desarrollo en el desarrollo de software ágil.

¡Si el marco Scrum fuera un Big Mac, entonces el Scrum master sería el bollo del medio que lo mantiene todo unido!

Pero espera.

Agile, equipos Scrum, propietarios de producto...¿qué es todo esto?

Una rápida Panorámica de todo lo que necesita saber

Sé que son muchos los términos complejos que acabamos de utilizar.

Pero que suenen complejos no significa que sean difíciles de entender.

Aquí tienes una rápida Panorámica de todo lo que necesitas saber:

1. Ágil Ágil es una metodología de desarrollo de software en la que se divide el proyecto en ciclos de desarrollo más pequeños denominados

sprints . Scrum es un subconjunto de la metodología ágil y también sigue el enfoque por sprints.

2. Sprint

El sprint es el marco de tiempo en el que los equipos Scrum tienen que completar un modelo de trabajo del software. Suelen durar entre 1 y 4 semanas.

3. Equipos Scrum

El término Scrum fue acuñado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, que hicieron una analogía comparando un equipo de alto rendimiento con la formación de scrum utilizada por los jugadores de rugby.

Hoy en día, Scrum es una de las metodologías ágiles más populares y permite a los desarrolladores de software crear productos alucinantes utilizando prácticas de ingeniería ágiles.

El equipo Scrum es un grupo de interfuncional personas que trabajan juntas para hacer realidad la magia.

Aquí está el elenco de personajes que desempeñan diversos roles y responsabilidades en el equipo Scrum:

Propietario del producto: Crea una visión para el producto de software final mediante la comprensión de las necesidades de los clientes y la transmisión de sus comentarios a los desarrolladores

Scrum master: Se asegura de que el equipo de desarrollo trabaje conjuntamente de forma eficiente y de que el proceso ágil se desarrolle sin problemas

Equipo de desarrollo de software: Crea activamente el producto utilizando prácticas de ingeniería ágiles

Partes interesadas : personas (normalmente clientes) que aportan información valiosa para mejorar el proceso de desarrollo del producto

4. Lista de productos pendientes

El Productos pendientes es una lista de elementos que detallan el trabajo que debe completarse durante el desarrollo del producto. Los elementos de la cartera de productos incluyen tareas del proyecto, correcciones de errores y nuevas funciones del producto que deben desarrollarse. Durante cada sprint, los equipos intentan algunos de estos elementos del backlog hasta que no queda ninguno.

#

¿Qué hace realmente un Scrum master?

¿Cuál es la diferencia entre un _Scrum Master y un malabarista con algunas habilidades serias _?

no mucho

Cada día, los Scrum Masters barajan docenas de tareas para que el equipo Scrum sea superproductivo.

Aquí están las tres responsabilidades clave del Scrum master:

Comprender las necesidades del propietario del producto Scrum y del equipo de desarrollo

Actuar como unlíder servidor e impartir los valores de Scrum al equipo

Proteger al equipo Scrum de cualquier problema

¡Pero los Scrum Masters no pueden hacer todo esto por sí solos!

Cada gestor de proyectos necesita un Gestión ágil de proyectos herramienta para gestionar su equipo.

Les ayudará a consolidar todo y les dará un espacio unificado para gestionar todas las actividades de sus proyectos. ¡Ya se trate de hacer un seguimiento del progreso de su proyecto, la gestión de las tareas del sprint, o la creación de informes - el software Scrum puede hacerlo todo con gran velocidad y agilidad!

Y por eso también vamos a destacar cómo ClickUp (el software Scrum con mayor valoración del mundo ) puede ayudar a los Scrum Masters con sus tareas y responsabilidades diarias.

Así que vamos a entrar en lo que hacen los Scrum masters:

1. Organizar reuniones

no hay nada más aburrido que una reunión de equipo, ¿verdad?

Pero las reuniones no tienen por qué ser aburridas y grises Reuniones de Scrum añaden un poco de color al lugar de trabajo.

A menudo son cortas e hiperconcentradas Ceremonias Scrum que motivan a todos a trabajar juntos de forma brillante.

Estas reuniones vienen en todas las figuras y tamaños, incluyendo:

A. Standups diarios

El equipo de desarrollo de software se reúne durante 15 minutos todas las mañanas para hablar de los elementos del backlog del producto en los que están trabajando y de los problemas a los que se han enfrentado.

Si el proyecto Agile es grande, los equipos Scrum se dividen en varios equipos. Los representantes de estos equipos son convocados a los standups diarios para actualizar su progreso. Esta reunión se conoce como el Scrum de Scrums.

B. Sprint Retrospectivo Una vez completado un sprint, el equipo discute su rendimiento durante unas horas.

La retrospectiva pone de relieve los impedimentos a los que se enfrentó el equipo y cómo pueden eliminarse en el siguiente sprint.

Los impedimentos son problemas del proyecto, como las enfermedades de los miembros del equipo, la elevada tasa de rotación, la falta de miembros cualificados del equipo, etc.

¿Y quién se encarga de organizar esta reunión de Scrum?

El Scrum Master, ¡por supuesto!

Estas son algunas de sus tareas en la reunión retrospectiva:

Asegurarse de que las reuniones se celebren a tiempo

Asegurarse de que todo el mundo asiste

Aportar valor a las reuniones con debates productivos

Check out these herramientas retrospectivas !

Cómo le ayuda ClickUp a organizar reuniones:

Las reuniones de Scrum no ocupan una gran parte de su día, pero organizar el proceso puede costarle una o dos horas.

y cuando se trabaja con plazos ajustados, no se dispone de tanto tiempo

ClickUp le ayuda a no perder tiempo organizando y le deja más tiempo para gestionar su equipo.

Aquí le explicamos cómo:

Tareas periódicas Scrum meetings suceden todo el tiempo...

Eso significa que tienes que crear manualmente una tarea en tu software de gestión de proyectos. Every. Cada. Todos los días

No si ClickUp puede evitarlo

ClickUp tiene las tareas más robustas del mundo para ayudarle a programar sus reuniones de Scrum.

ClickUp ofrece dos tipos de tareas recurrentes con dos acciones diferentes:

Repetir programación

Para programar su reunión diaria de StandUp, elija este desencadenante. Cree una tarea y repítala los días laborables a la hora de reunión que desee. Por ejemplo, puede ajustar la tarea "StandUp diario" de lunes a viernes a las 9 de la mañana.

Repetir desencadenante

Para programar su reunión retrospectiva, elija esta opción. Con un desencadenante de repetición, puede reiniciar una tarea una vez que alcance el estado 'Cerrada'.

Por ejemplo, al crear una tarea sprint retrospectivo en ClickUp, puede seleccionar un desencadenante de repetición e introducir la fecha de las próximas reuniones retrospectivas. De este modo, no tendrá que seguir añadiendo reuniones retrospectivas manualmente después de cada sprint

No se preocupe tampoco por recordar a su equipo las próximas ceremonias de Scrum

ClickUp les envía notificaciones por correo electrónico sobre las ceremonias de Scrum programadas, ¡así que no tendrás que preocuparte por ello!

2. Conversaciones individuales

El Scrum master es el chico popular del equipo Scrum.

Desde los miembros del equipo de desarrollo hasta los propietarios del producto, pasando por otros profesionales del desarrollo del producto, ¡todo el mundo quiere tener una reunión privada con el Scrum master!

Un rol común del Scrum master es el de coach.

Los Scrum masters pueden tener discusiones uno-a-uno con los nuevos miembros del equipo para ayudarles a acostumbrarse al marco de Scrum.

Cada vez que se produce un desacuerdo dentro del equipo, el Scrum master se reúne con los miembros del equipo de forma individual para limar asperezas sobre el proceso Scrum.

el Scrum Master también actúa como puente entre el propietario del producto y el equipo de desarrollo

Por ejemplo, si el propietario del producto Scrum quiere aumentar la carga de trabajo del sprint en la medida en que el equipo está luchando, el Scrum master renegocia la cantidad de trabajo.

¿Cómo?

Armado con listas de tareas, sprint backlog con la ayuda de los elementos y los informes de progreso, el Scrum Master pone de relieve la cantidad de trabajo que el equipo de desarrollo puede manejar realmente. Esto convencerá al propietario del producto para reducir la carga de trabajo de manera adecuada

Cómo ayuda ClickUp en las discusiones individuales:

Para demostrar un punto, es necesario elaborar informes.

pero si lo piensa bien... la (elaboración de) informes puede resultar paradójica

¿Por qué?

Puede que dediques mucho tiempo a la (elaboración de) informes sobre productividad, ¡lo que arruina tu propia productividad en el proceso!

Sin embargo, los informes de ClickUp le garantizan que pasará menos tiempo elaborando informes y más tiempo gestionando su equipo Scrum .

Aquí tiene una

/ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/3578082-dashboards algunos informes automatizados /%href/

que ClickUp le ofrece:

1. Informe de velocidad ¿Quiere saber cuánto _trabajo puede soportar su equipo de desarrollo?

Los Scrum Masters pueden utilizar estos gráficos para visualizar el número de tareas que su equipo ha completado en un sprint.

Durante un sesión de planificación de un sprint los Scrum Masters pueden determinar la cantidad de trabajo que pueden asumir en el siguiente sprint. De esta manera, ¡no sobrecargarán al equipo de desarrollo de software con expectativas poco realistas!

2. Sprint burndown La metodología Scrum y Agile consiste en trabajar con plazos ajustados.

El gráfico de sprint burndown de ClickUp destaca la cantidad de trabajo restante en un proyecto para evaluar su progreso actual.

Los gráficos desglosados también incluyen una línea de progreso proyectado. Esta línea le muestra cómo será el progreso de su proyecto si su equipo trabaja al mismo ritmo.

Ahora, usted puede determinar fácilmente si su equipo será capaz de terminar los elementos del backlog del sprint a tiempo con el gráfico de burndown del sprint.

3. Flujo acumulado Los diagramas de flujo acumulativo ayudan a los Scrum Masters a seguir el progreso de sus proyectos.

El diagrama muestra qué parte del backlog del sprint se ha completado y ayuda a identificar los cuellos de botella a medida que se producen.

¿Lo mejor de los diagramas de flujo de ClickUp?

Tienen un código de color basado en el estado de la tarea

De esta manera, es fácil para su equipo de desarrollo de software para ver lo bien que están haciendo al completar el sprint backlog.

3. Gestión del Tablero Scrum

El Tablero Scrum es la versión del equipo Scrum del 'One ring to rule them all'.

¿Por qué es tan "precioso" el Tablero Scrum?

Es una representación visual completa del trabajo que tiene tu equipo.

El Tablero Scrum permite al equipo Scrum:

Determinar en qué aspecto del desarrollo del producto deben trabajar

Asegurarse de que todo el mundo está trabajando en una tarea

Realizar un seguimiento de su progreso durante el sprint

El Scrum Master es responsable de todas las actividades relacionadas con el Tablero Scrum. Ya se trate de la creación de un Tablero, la adición de nuevas tareas, o su actualización, el Scrum Master es el "Guardián del Tablero"

Nota: El Tablero Scrum no siempre tiene que ser un tablero físico. En realidad es mejor utilizar un tablero virtual en herramientas de gestión de proyectos como ClickUp.

¿Cómo le ayuda ClickUp a gestionar un Tablero Scrum?

Gestionar un Tablero Scrum no es tan difícil como una cirugía cerebral... y el Tablero Scrum de ClickUp es prueba de ello.

Veamos más de cerca cómo le ayuda:

Vista Tablero

La vista Tablero de ClickUp es el tablero virtual Scrum perfecto para su equipo.

Al igual que un Tablero Scrum físico, la vista Tablero se puede dividir en tres columnas.

Cada columna representa el estado de la tarea:

En curso: qué tareas deben iniciarse

qué tareas deben iniciarse Haciendo: en qué se está trabajando

en qué se está trabajando Revisión: las tareas cuya calidad se está comprobando

Entendemos que los diferentes Scrum Masters tienen diferentes requisitos. Por eso ClickUp le permite añadir tantas fases de tareas personalizadas a tu gusto. De esta forma, ¡no estarás limitado al Tablero habitual de tres fases que utiliza todo el mundo!

Sin embargo, eso no es todo.

También es muy fácil de gestionar

Cuando un miembro de tu equipo complete una tarea, sólo tienes que arrastrarla y soltarla en una columna de fase adecuada. De este modo, podrá reorganizar rápidamente las tareas tan pronto como pasen por estas fases

4. Colaborar con las partes interesadas

lo que pasa en el Scrum, no siempre se queda en el Scrum

Los Scrum Masters tienen que informar a todas las partes interesadas clave y transmitir cómo está progresando el proyecto.

Pendiente de ello, tienen que tener informes detallados.

¿Por qué?

Destacan las razones de los impedimentos del proyecto

Proporcionan información valiosa sobre la productividad del equipo

Ayudan a seguir el progreso del equipo

Cómo ClickUp le ayuda a colaborar con las partes interesadas

Entonces, ¿cómo puede compartir estos informes con personas ajenas a su equipo Scrum?

ClickUp le permite compartir los archivos de su proyecto más rápido de lo que tarda en decir "Scrum master"

A continuación le explicamos cómo:

Derechos de acceso personalizados ClickUp le permite compartir los archivos, carpetas y listas de tareas de su proyecto con cualquier persona ¡con sólo unos clics!_

Usted tiene completo control sobre lo que desea compartir con sus interesados. Puede decidir lo que pueden y no pueden hacer dentro de ClickUp ajustando ' permisos .'

Aquí tienes algunos tipos de permisos que puedes ajustar para personas ajenas a tu equipo:

Pueden ver: los invitados pueden ver los detalles del proyecto pero no pueden interactuar

Pueden comentar: los invitados pueden añadir comentarios en las tareas y listas de tareas

Pueden editar: los invitados pueden editar las tareas pero no pueden crearlas

De esta manera, ¡un Scrum master puede compartir rápidamente todos los datos que necesita con quien quiera para mantener el proyecto en marcha!

#

¿Cuáles son las Cualidades que todo Scrum Master debe tener?

_¿Crees que puedes ser un Scrum Master?

¡No es fácil!

Una persona tiene que tener un conjunto particular de rasgos y habilidades que le permitan ser un Scrum Master de éxito.

afortunadamente, no tienes que nacer con ello

Un típico Scrum Master tiene estas cuatro claves cualidades .

Pueden ser recogidos por cualquier persona que quiera jugar el rol de Scrum master:

1. Conocedores

Irónicamente, esto es una obviedad.

El Scrum Master tiene que ser la bombilla más brillante de la habitación.

Como el Maestro Yoda.

Deben conocer los principios de Scrum por dentro y por fuera.

Un Scrum Master es una persona que tiene años de experiencia práctica trabajando dentro del marco de Scrum.

¡No los llamamos los 'Masters' por nada!

Deben comprender los problemas técnicos que debe resolver el equipo y las herramientas que el equipo utilizará para crear soluciones.

Además de ser un genio de la tecnología, el Scrum Master debe tener experiencia en la gestión de proyectos.

¿Por qué?

Cuando usted tiene que elaborar planes de negocios prácticos para grandes proyectos, ¡necesitan ser un maestro de la planificación y estimación también!

2. Frío, tranquilo y sereno

un directivo "correcto" reacciona a una crisis, pero un _directivo "increíble" responde_

Exactamente lo que Obi-Wan solía decirle a Anakin Skywalker todo el tiempo

Esto es lo que queremos decir:

Cada vez que el Scrum se enfrenta a un problema importante, el Scrum Master no debe preocuparse. En su lugar, debe ser paciente y asegurarse de que el equipo utiliza sus habilidades para resolver problemas.

¡Si el Titanic era un proyecto Scrum y se estaba hundiendo, el Scrum Master era el que se aseguraba de que todos estaban trabajando juntos para evacuar sin entrar en pánico!

3. Colaboración

Un Scrum Master tiene que tener don de gentes - como Padme Amidala.

Deben ser lo suficientemente flexibles como para trabajar con el propietario del producto Scrum, el equipo de desarrollo de software, e incluso las partes interesadas.

Si su equipo no entiende los requisitos del propietario, el Scrum Master toma la iniciativa de liderazgo de servicio para explicar claramente las metas del sprint.

Pero explicar las cosas no es lo único que hacen.

si estalla un argumento acalorado en un scrum:_

Scrum Masters!

Deben utilizar sus habilidades diplomáticas de Scrum master para asegurarse de que los miembros del equipo actúan con honestidad y respeto hacia los demás. Es su trabajo suavizar las cosas con su equipo.

También tienen que ser buenos oyentes. Cuando un miembro del equipo habla de sus problemas, deben considerar su perspectiva sin emitir juicios.

4. Transparente

¡El Dr. Jekyll habría sido un Scrum Master terrible!

¿Cómo es eso?

Un Scrum Master no debería tener ninguna agenda oculta o un "lado oscuro"

Debe ser abierto y transparente en todos los formularios de comunicación.

Básicamente, con un Scrum Master, lo que ves es lo que obtienes.

La transparencia es también uno de los valores clave de Agile ingeniería.

Si hay un problema importante en el proceso Scrum y el Scrum Master lo ignora - ¡el problema escalará más rápido de lo que imaginas!

#

Cómo ser un Scrum Master certificado

las cualidades no son suficientes, se requiere formación certificada de Scrum master para convertirte en Scrum master, joven padawan

Por suerte, Scrum Alliance y Scrum.org te tienen cubierto

Echemos un vistazo a los cursos que te ofrecen:

A. Scrum Alliance - CSM (Certified Scrum Master)

En este curso te enseñarán a utilizar métodos ágiles para gestionar un equipo Scrum.

Este curso de Scrum Alliance es un portal a puestos de trabajo en innumerables empresas que utilizan la metodología Agile y Scrum.

Para recibir una certificación CSM, usted necesita:

Asistir a un curso presencial de formación en Scrum de 16 horas impartido por un Certified Scrum coach o a un curso de formación de 25 horas impartido por un Agile coach * Realizar un examen en línea de 50 preguntas de opción múltiple, y recibir una puntuación mínima de 37

Aceptar el acuerdo de licencia del CSM

Haz esto, ¡y estarás en camino de recibir un certificado de Scrum master!

Nota: Tienes que mantener tu certificación CSM renovándola cada dos años. ¡También puedes solicitar ser un Scrum coach en el futuro para transmitir tus habilidades a la próxima generación!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

A diferencia del CSM, un PSM tiene tres niveles de certificación. Después de todo, cada caballero Jedi no es un master Jedi, ¿verdad?

Aquí está cada certificación:

PSM I: Los titulares del certificado demuestran que entienden los valores de Scrum y sus aplicaciones

PSM II: Los titulares del certificado comprenden Valores de Scrum y principios y cómo se pueden utilizar en situaciones del mundo real

PSM III: Los titulares del certificado tienen un profundo conocimiento de las prácticas de Agile Scrum en una variedad de organizaciones.

Después de obtener la certificación, también puede solicitar ser formador profesional de Scrum. Esto le ayudará a iniciar una carrera en el entrenamiento de Agile Scrum.

pero, ¿qué pasa si no quieres limitarte a las certificaciones de Scrum?

No se preocupe.

Si en cambio planeas ser un practicante certificado Agile, la certificación PMI-ACP es tu mejor opción.

Después de recibir tu certificación Scrum, ¡es hora de solicitar un trabajo de Scrum master!

Algunas de las preguntas de la entrevista de Scrum master ponen a prueba si tienes las cualidades adecuadas para desempeñar el rol de Scrum master. Si tienes todas las cualidades y certificaciones marcadas en tu lista de control de Scrum master - ¡tendrás más posibilidades de ser contratado!

es así de fácil

#

Conclusión

¿Qué es un Scrum Master?

El Scrum Master es uno de los miembros más importantes de los equipos Scrum.

Ellos facultan a su equipo para superdimensionar su potencial y actúan como la persona de contacto para los propietarios del producto y las partes interesadas.

Sin embargo, un Scrum Master no puede hacerlo todo por su cuenta.

Necesitan un compañero de confianza para hacer el trabajo pesado.

Y ahí es donde entra en juego una herramienta ágil de gestión de proyectos como ClickUp.

Deje que ClickUp sea el sable láser de sus caballeros Jedi, y regístrate hoy mismo ¡!

¡Tiene todas las funciones de Scrum y Agile product management que necesitas para gestionar tu proyecto Agile y Agile teams de forma efectiva!

¡Que la fuerza te acompañe!