Wie Sie von der Arbeit vor Ort zur hybriden Arbeitsweise übergehen

Früher war Ihr Montag vorhersehbar: Teambesprechungen, kurze Check-ins am Schreibtisch und ein klares Verständnis davon, wer was zu erledigen hatte. Heute arbeiten 55 % der Mitarbeiter, die remote arbeiten können, hybrid und weitere 26 % vollständig remote, wodurch sich die Dynamik am Arbeitsplatz dramatisch verändert hat.

Tatsächlich arbeiten mittlerweile etwa 60 % der Mitarbeiter in großen nordamerikanischen Unternehmen im Hybridmodus. Das Büro ist heute weniger ein fester Ort, sondern vielmehr dort, wo Ihr WLAN verfügbar ist.

Die Einführung von Hybridarbeit erfordert einen klaren Plan. Ohne einen solchen Plan riskieren Sie eine Woche voller Zoom-Müdigkeit, verpasster Termine über Zeitzonen hinweg und die Erkenntnis, dass „von überall aus arbeiten” sich manchmal wie „von nirgendwo aus arbeiten” anfühlen kann.

Dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie Sie mit Unterstützung von ClickUp, der Allround-App für die Arbeit, von der Arbeit vor Ort zum hybriden Arbeiten übergehen können, um Teams zu koordinieren, Projekte auf Kurs zu halten und eine nahtlose hybride Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Legen wir los! 💼

Was ist hybrides Arbeiten?

Hybrides Arbeiten ist ein flexibles Arbeitsmodell, bei dem Mitarbeiter ihre Zeit zwischen Remote-Standorten (zu Hause, Coworking Spaces oder überall, wo es Internet gibt) und einem physischen Workspace aufteilen.

Wie „hybrid“ in der Praxis aussieht, hängt stark von Richtlinien, Anforderungen an die Rollen und Unternehmenskultur ab.

Arten von hybriden Arbeitsmodellen

Es gibt vier Hauptarten von hybriden Arbeitsmodellen:

Flexibles (oder selbst geplantes) Hybridmodell: Die Mitglieder des Teams entscheiden je nach Aufgabe oder persönlichen Vorlieben, wann sie im Büro oder remote arbeiten. Beispielsweise könnte jemand für Meetings oder gemeinsame Sitzungen ins Büro kommen und an Tagen, an denen er sich besonders konzentrieren muss, remote arbeiten.

Festes Hybridmodell mit Kernarbeitszeiten: Das Unternehmen legt bestimmte Arbeitstage im Büro (z. B. dienstags und donnerstags) und Kernarbeitszeiten (z. B. zwischen 10 und 15 Uhr) fest, zu denen alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort verfügbar sein müssen. Außerhalb dieser Zeiten können die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten.

Office-first-Hybridmodell: Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie hauptsächlich vom Büro aus arbeiten, wobei Remote-Arbeit an bestimmten Tagen oder für bestimmte Rollen erlaubt ist. Dieses Modell legt den Schwerpunkt auf Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie hauptsächlich vom Büro aus arbeiten, wobei Remote-Arbeit an bestimmten Tagen oder für bestimmte Rollen erlaubt ist. Dieses Modell legt den Schwerpunkt auf die persönliche Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und den Aufbau von Beziehungen.

Remote-first-Hybrid: Remote-Arbeit ist die Standardarbeitsweise, und das Büro dient bei Bedarf als Space für Meetings, Ereignisse oder Zusammenarbeit. Richtlinien, Tools und Workflows sind auf Remote-Arbeit ausgelegt.

🧠 Wissenswertes: Der Cubicle, seit Jahrzehnten ein Symbol für die Arbeit vor Ort, wurde 1968 von Robert Propst von Herman Miller eingeführt. Ironischerweise wollte er damit den Mitarbeitern Freiheit und Kreativität ermöglichen, aber die Unternehmen nutzten ihn, um mehr Menschen auf weniger Space unterzubringen.

Warum Unternehmen von der Arbeit vor Ort zur hybriden Arbeit übergehen

Unternehmen wechseln heute zunehmend von reinen Vor-Ort-Modellen zu hybriden Arbeitsmodellen, und das aus gutem Grund: Die Vorteile kommen sowohl den Mitarbeitern als auch der Geschäftstätigkeit zugute.

Vorteile der hybriden Arbeit für Mitarbeiter

Gewinnen Sie Flexibilität hinsichtlich Ihres Arbeitsortes und Ihrer Arbeitsweise: Wählen Sie Remote-Arbeitstage, vermeiden Sie lange Pendelwege und kümmern Sie sich um persönliche Angelegenheiten, ohne dabei an Produktivität einzubüßen.

Verbessern Sie Ihre Work-Life -Balance und Ihr körperliches Wohlbefinden: Genießen Sie eine bessere Work-Life-Balance , weniger Stress und insgesamt mehr Zufriedenheit ( 80 % der Hybrid-Mitarbeiter profitieren von diesen Vorteilen!).

Stress reduzieren und Gesundheit verbessern: Nehmen Sie weniger Krankheitstage in Anspruch und widmen Sie sich der Vorsorge oder familiären Verpflichtungen, ohne dass dies Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigt.

Genießen Sie Autonomie und Kontrolle: Verwalten Sie Ihren Zeitplan, um sich besser konzentrieren zu können und Ihre Energie den ganzen Tag über besser einzuteilen.

Sparen Sie Zeit und Geld: Reduzieren Sie Ihre Pendelkosten und gewinnen Sie Zeit für Ihre persönliche oder berufliche Weiterentwicklung zurück.

🧠 Wissenswertes: Die ersten Experimente mit hybrider Arbeit gehen auf die Ölkrise der 1970er Jahre zurück. Unternehmen in den USA und Europa ließen ihre Mitarbeiter teilweise von zu Hause aus arbeiten, um Kraftstoff beim Pendeln zu sparen. Damals wurde dies noch nicht als hybrid bezeichnet, aber es handelte sich um dasselbe Konzept.

Vorteile der hybriden Arbeit für Unternehmen

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit: Hybride Arbeitsmodelle können die Mitarbeiterbindung verbessern, da die Mitarbeiter die damit verbundene Autonomie schätzen. Es hat sich gezeigt, dass sie Hybride Arbeitsmodelle können die Mitarbeiterbindung verbessern, da die Mitarbeiter die damit verbundene Autonomie schätzen. Es hat sich gezeigt, dass sie die Kündigungsrate um 33 % senken , insbesondere bei Mitarbeitern mit langen Arbeitswegen.

Erweitern Sie den Zugang zu Top-Talenten: Stellen Sie qualifizierte Fachkräfte aus einem größeren geografischen Pool ein, ohne Einschränkungen durch einen Umzug.

Steigern Sie Produktivität und Engagement: Sorgen Sie für ein Gleichgewicht zwischen Remote-Arbeit und Vor-Ort-Arbeit, um die Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiter zu stärken.

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten: Optimieren Sie Büroräume und Versorgungsleistungen, um sie an schwankende Präsenzzeiten vor Ort anzupassen.

Fördern Sie Inklusivität und Zusammenarbeit: Unterstützen Sie unterschiedliche Arbeitsstile mit integrierten Kommunikations- und Unterstützen Sie unterschiedliche Arbeitsstile mit integrierten Kommunikations- und Remote-Tools für die Zusammenarbeit

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings durchschnittlich acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Wir haben außerdem festgestellt, dass ein Meeting durchschnittlich etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können das Ergebnis haben, dass die kollektive Meetingzeit auf Organisationsebene mindestens 6 bis 8 Stunden pro Woche beträgt. Was wäre, wenn Sie das reduzieren könnten? ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren! Anstelle von langwierigen Meetings können Sie direkt innerhalb der Aufgaben zusammenarbeiten, indem Sie Kommentare, Anhänge, Sprachnotizen, Video-Clips und mehr verwenden – alles an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: Die globalen Teams von STANLEY Security sparen mit unserer All-in-One-App für die Arbeit bereits mehr als 8 Stunden pro Woche bei Meetings und Updates!

Beurteilen Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens für hybrides Arbeiten

Bevor Sie zu einem hybriden Modell übergehen, sollten Sie prüfen, wie gut Ihr Unternehmen wirklich darauf vorbereitet ist. Eine sorgfältige Überprüfung der Bereitschaft stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter, Richtlinien, tools für die Arbeit von zu Hause aus und Spaces Flexibilität unterstützen können, ohne dass die Abstimmung oder Produktivität darunter leidet.

Beginnen Sie hier. 🏁

Bewerten Sie die Bereitschaft Ihrer Teams: Bewerten Sie die Arbeitsweisen Ihrer Mitarbeiter, ihre Selbstmanagementfähigkeiten und ihre Kommunikationskompetenz in verschiedenen Setups. Analysieren Sie die Fähigkeit Ihrer Führungskräfte, verteilte Teams zu leiten, Vermeiden Sie Nähe-Voreingenommenheit und schaffen Sie ein integratives Umfeld.

Überprüfen Sie die Klarheit Ihrer Richtlinien: Legen Sie fest, wer für hybrides Arbeiten in Frage kommt, setzen Sie klare Erwartungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, legen Sie Kommunikationsregeln fest und verlagern Sie Metriken, um den Fokus auf Ergebnisse statt auf Anwesenheit zu legen.

Technologische Fähigkeiten bestätigen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams über sichere, integrierte Tools für Aufgabenmanagement, Chatten und Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams über sichere, integrierte Tools für Aufgabenmanagement, Chatten und hybride Meetings verfügen. Stärken Sie die Sicherheit und ermöglichen Sie datengestützte Erkenntnisse mit Analysen.

Prozesse und Workflows studieren: Hybrides Arbeiten basiert auf wasserdichten Prozessen. Stellen Sie sicher, dass Ihre wichtigsten Workflows dokumentiert und zugänglich sind und dass die Entscheidungsfindung transparent ist. Fragen Sie sich, ob neue Mitarbeiter erfolgreich eingearbeitet werden können, ohne dass eine ständige persönliche Interaktion erforderlich ist.

Denken Sie über Kultur und ungeschriebene Normen nach: Wenn Mitarbeiter im Büro einen besseren Kontext oder schnellere Entscheidungen erhalten, wächst die Ablehnung gegenüber hybrider Arbeit. Überlegen Sie, ob die aktuellen Meeting-Stile und Kommunikationsnormen transparent und inklusiv sind und ob asynchrone Kommunikation akzeptiert wird.

Regulatorische Aspekte prüfen: Überprüfen Sie, ob die Gesetze in Ihrer Region Auswirkungen auf die standortübergreifende Remote-Arbeit haben. Bewerten Sie die Anforderungen an Datensicherheit und Vertraulichkeit.

🔍 Wussten Sie schon? Eine Gallup-Umfrage ergab, dass hybride Mitarbeiter mit 35 % die höchste Engagementrate aufweisen, verglichen mit 33 % bei vollständig remote arbeitenden Mitarbeitern und 27 % bei Mitarbeitern im Büro.

Wie Sie von der Arbeit vor Ort zur hybriden Arbeitsweise übergehen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Sie wissen nicht, wo Sie mit hybriden Arbeitsmodellen anfangen sollen? Dieser Leitfaden erklärt es Ihnen Schritt für Schritt. 👇🏼

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Richtlinien für hybrides Arbeiten

Beginnen Sie damit, klare Richtlinien für die Hybrid-Arbeitspolitik Ihres Unternehmens festzulegen. Sie benötigen eine klare, durchsetzbare Richtlinie, die Flexibilität, Fairness und geschäftliche Anforderungen in Einklang bringt.

Das Ziel: Unklarheiten minimieren, damit die Mitarbeiter wissen, wann, wie und warum sie ins Büro kommen und wann sie remote arbeiten.

📌 Hier ist eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten:

Kernarbeitstage im Büro (falls vorhanden) vs. flexible Arbeitstage (z. B. dienstags und donnerstags muss vor Ort gearbeitet werden, an anderen Tagen ist die Arbeitszeit flexibel)

Berechtigung auf Rollenebene (welche Rollen sind für Vollzeit-, Teilzeit- oder keine Remote-Arbeit qualifiziert)

Kommunikationsnormen (synchrone Arbeitszeiten, Meetings, Kernarbeitszeiten)

Workspace-Regeln (Hot Desks, Reservierung von Schreibtischen, Limit für die Bürokapazität)

Leistungserwartungen (Ergebnisse, Kommunikations-SLAs)

Konfliktlösung und Ausnahmeprozesse (z. B. wenn sich die Anforderungen vor Ort ändern)

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Pläne für die Remote-Arbeit klare Richtlinien für Teams während der Umstellung fest.

Eine solide Grundlage für hybrides Arbeiten beginnt mit einem klaren, umsetzbaren Plan. Die ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeitspläne wurde entwickelt, um Teams bei diesem Übergang zu unterstützen. Sie hilft Ihnen dabei, Erwartungen zu formulieren, Rollen zu definieren und die Nachverfolgung des Fortschritts bei wichtigen Aufgaben durchzuführen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie Aufgaben mit Phasen wie Blockiert , In Bearbeitung , Zu erledigen und Abgeschlossen .

Erfassen Sie wichtige Projektdaten wie Ergebnisse , Fortschritt , tatsächliche Kosten , zugewiesenes Budget und Ziel .

Greifen Sie über die Zeitleiste für die Arbeit, Arbeitsaktivitäten, Fortschritt der Arbeit und Projektleiter auf Informationen zur Arbeit zu.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um eine zentralisierte, dynamische Hybrid-Arbeitsrichtlinie zu erstellen, auf die Ihr gesamtes Team problemlos zugreifen und die es aktualisieren kann. Nutzen Sie die Funktionen für die gemeinsame Bearbeitung, um die Personalabteilung, die Rechtsabteilung und die Führungskräfte in Echtzeit in das Feedback einzubeziehen. Durch die gemeinsame Bearbeitung von ClickUp Docs können Sie Richtlinien für hybrides Arbeiten erstellen, sodass jede Aktualisierung sofort sichtbar ist. Kombinieren Sie es mit ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten, um Fragen zu Richtlinien zu beantworten, umfangreiche Richtliniendokumente zusammenzufassen und FAQs aus Ihren Richtlinieninhalten zu generieren. Sie könnten beispielsweise fragen: „Wie viele Remote-Arbeitstage sind mir gemäß unserer Arbeitsrichtlinie erlaubt?“ ClickUp Brain ruft den entsprechenden Abschnitt aus Ihrer Richtlinie ab und beschleunigt so Aktualisierungen und Kommunikation, ohne dass dabei der Kontext verloren geht. Bitten Sie ClickUp Brain um präzise, kontextbezogene Antworten zu Arbeitsrichtlinien.

Schritt 2: Bewerten Sie die Eignung des Teams und der Rollen

Bevor Sie sich in die hybride Umsetzung stürzen, sollten Sie unbedingt innehalten und prüfen, welche Rollen und Personen für dieses Modell geeignet sind. Anstatt sich auf Vermutungen oder pauschale Entscheidungen zu verlassen, können Personalabteilungen und Führungskräfte datengestützte Erkenntnisse nutzen, um jeder Rolle die richtige Hybridstufe zuzuweisen.

Nutzen Sie diese Schnellchecks:

Identifizieren Sie Kernaufgaben und kennzeichnen Sie Rollen je nach Anforderungen an die physische Anwesenheit als bürozentriert oder hybrid; erwägen Sie gegebenenfalls eine Umstrukturierung. Überprüfen Sie die Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen und den Zugriffsbedarf und erkunden Sie Optionen für die Sicherheit im Remote-Bereich oder die Bereitstellung von Hardware für eingeschränkte Software oder Daten. Bewerten Sie die Häufigkeit der Interaktion zwischen den Beteiligten und planen Sie die hybride Arbeit entsprechend, z. B. Remote-Arbeit an Tagen ohne Kontakt zu Clients oder rotierende Anwesenheit im Büro. Überprüfen Sie die Leistung bei der Remote-Arbeit und erwägen Sie Zeiträume, wenn frühere Ergebnisse Probleme bei der Kommunikation oder der Einhaltung von Fristen zeigen.

Erstellen Sie nach der Bewertung hybride Stufen wie Vollständig hybrid, Teilweise hybrid, Bürozentriert oder Nur persönlich, um sie an die Rollen und Bedürfnisse der Teams anzupassen.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, erstellen Sie eine ClickUp-Liste mit dem Namen „Hybrid Suitability Assessment” (Bewertung der Eignung für Hybridarbeit). Fügen Sie Aufgaben für jede Abteilung oder Rolle hinzu und verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Details wie „Requires On-Site Presence” (Anwesenheit vor Ort erforderlich), „Client-Facing” (Kundenkontakt) oder „Eligible for Remote” (Für Remote-Arbeit geeignet) zu verfolgen. Weisen Sie jede Aufgabe den Abteilungsleitern zu, damit diese die Einzelheiten ausfüllen können.

Lassen Sie dann ClickUp Brain die Antworten analysieren, Muster erkennen und sogar Rollen markieren, die möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern, bevor Sie Ihre hybriden Ebenen finalisieren.

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus: Analysieren Sie diese Liste und gruppieren Sie die Rollen danach, wie gut sie für hybrides Arbeiten geeignet sind.

Fassen Sie zusammen, welche Abteilungen die meisten Anforderungen an die Arbeit vor Ort haben.

Heben Sie Rollen hervor, die bei der Remote-Arbeit möglicherweise mit Herausforderungen konfrontiert sind.

Schlagen Sie eine hybride Ebenenstruktur vor, die auf den Daten in dieser Liste basiert.

Identifizieren Sie in dieser Bewertung etwaige Unstimmigkeiten oder fehlende Daten.

Schritt 3: Investieren Sie in hybride Technologien

Hybrides Projektmanagement scheitert ohne eine solide Technologieplattform, die sowohl asynchrone als auch synchrone Arbeit unterstützt.

ClickUp bietet eine beispiellose Sichtbarkeit für verteilte Teams, indem alle Aufgaben, Zuweisungen, Fristen und Projektdetails an einem einzigen Ort organisiert werden. Mit ClickUp für Remote-Teams erhalten Sie eine speziell entwickelte Plattform, die die Lücke zwischen Remote- und Vor-Ort-Mitarbeitern schließt und alle mit Echtzeit-Updates und zentralisierten Workflows auf dem Laufenden hält.

So bringen Sie Ihr Team in ClickUp zusammen. 👇

1. Strukturieren Sie Ihre hybride Arbeit

Nutzen Sie die Projekthierarchie von ClickUp, um Ihren Arbeitsbereich in Spaces, Ordner und Listen zu unterteilen und so die Arbeitsweise Ihres Unternehmens widerzuspiegeln.

Organisieren Sie Ihre hybriden Arbeitsrichtlinien und Projekte mit der Projekthierarchie von ClickUp

Erstellen Sie einen Space für jede Abteilung (z. B. Personalwesen, Betrieb, IT, Marketing).

Erstellen Sie innerhalb jedes Space Ordner für wichtige Projekte oder Initiativen, wie z. B. „Einführung des hybriden Übergangs“.

Organisieren Sie Listen in Ordnern für jeden Arbeitsbereich (z. B. Richtlinienentwurf, technisches Setup, Schulung und Pilotprojekt).

2. Fortschritte visualisieren

Mit ClickUp Ansichten bleibt Ihr hybrider Übergang transparent und leicht nachvollziehbar.

Organisieren Sie Ihre Arbeit in Spalten wie „Planung“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ in der ClickUp-Board-Ansicht, damit jeder sehen kann, was vorangeht und was noch aussteht. Auf diese einfache und praktische Weise können Sie den Fortschritt der Einarbeitung verfolgen, das Setup von Geräten verwalten oder Aktualisierungen des Workflows überwachen.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop von einer Phase zur nächsten, indem Sie die ClickUp-Board-Ansicht verwenden.

Planen Sie dann Ihren gesamten hybriden Übergang mit der ClickUp-Gantt-Ansicht. Sie können abhängige Aufgaben miteinander verknüpfen, sodass Verzögerungen sofort sichtbar werden, und Zeitpläne dynamisch anpassen, wenn sich Prioritäten verschieben.

3. Meetings und Nachbesprechungen veranstalten

Das Hin- und Herspringen zwischen Meeting-Links, Notizen und Aufgaben kostet Zeit, die Sie nicht haben.

Mit der Zoom-Integration von ClickUp können Sie Meetings direkt aus einer Aufgabe heraus starten, Aufzeichnungen anhängen und Zusammenfassungen von Meetings speichern – alles im selben Workspace.

Planen Sie Meetings direkt aus Ihrem Workspace heraus mit der Zoom-Integration von ClickUp.

4. Halten Sie die Verbindung zur Unterhaltung aufrecht

Hybrides Arbeiten lebt von Klarheit, und ClickUp Chat hilft dabei, diese zu gewährleisten. Anstatt Unterhaltungen über Slack, E-Mail oder Direktnachrichten zu verstreuen, nutzen Sie Chat, um Diskussionen mit Ihrer Arbeit zu verknüpfen.

Erstellen Sie Teamkanäle für laufende Unterhaltungen (z. B. „Hybrid Rollout Updates“), erwähnen Sie Teamkollegen mit @mention für schnelle Klarstellungen und fassen Sie Antworten in Threads zusammen, um Diskussionen übersichtlich zu halten.

Wandeln Sie wichtige Nachrichten mit einem Klick im ClickUp-Chat in Aufgaben um.

Schritt 4: Neugestaltung von Workflows und Prozessen

Vor-Ort-Workflows basieren oft auf physischer Nähe, wie z. B. kurzen Besprechungen, spontanen Check-ins oder gemeinsamen Whiteboards. In hybriden Setups können diese Schritte zu Engpässen führen, wenn sie nicht neu gestaltet werden.

Sie müssen Ihre Workflows bewusst so umgestalten, dass jede Genehmigung, Aktualisierung und Aufgabe nahtlos verläuft, unabhängig davon, von wo aus die Mitarbeiter arbeiten.

Beginnen Sie damit, Ihre bestehenden Workflows in ClickUp Whiteboards abzubilden, z. B. was passiert, wer beteiligt ist und wo es normalerweise zu Verzögerungen kommt. So lassen sich Schritte, die zu stark von einer Abhängigkeit von der Präsenz aller im selben Raum betroffen sind, wie physische Abzeichnungen oder mündliche Rückmeldungen, leichter erkennen.

Identifizieren Sie Hindernisse und gestalten Sie Prozesse neu – mit der Visualisierung von Workflows auf ClickUp Whiteboards.

Verwenden Sie anschließend ClickUp BrainGPT, den Desktop-Begleiter, um Analysen und Optimierungen durchzuführen. Mit einer einfachen Eingabe wie „Zeige mir die Schritte in unserem Onboarding-Prozess und hebe Engpässe hervor” kann es Aufgaben, Status und verbundene Apps scannen, um zu erkennen, wo die Arbeit ins Stocken gerät.

Angenommen, Genehmigungen warten oft auf einen Manager oder bestimmte Übergaben werden immer übersehen – Brain GPT weist sofort darauf hin. Sie können dann Regeln für die Automatisierung oder Änderungen am Workflow vorschlagen, um diese Hindernisse zu beseitigen.

Verwenden Sie ClickUp BrainGPT, um benutzerdefinierte Schulungspläne zu erstellen und die Präferenzen Ihrer Mitarbeiter zu verstehen.

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus: Erstellen Sie einen hybriden Onboarding-Workflow, der ein Remote-Setup für die IT, virtuelle Teamvorstellungen und automatische Erinnerungen für Aufgaben umfasst.

Analysieren Sie unseren aktuellen Prozess zur Überprüfung von Inhalten und schlagen Sie Verbesserungen für hybride Teams vor.

Listen Sie die Liste der Genehmigungsschritte auf, die persönliche Meetings erfordern, und empfehlen Sie digitale Alternativen.

Entwerfen Sie einen neuen Workflow für hybride Projektstarts, einschließlich der richtigen Tools für die Zusammenarbeit im Büro und für Remote-Arbeit.

Hier ist, was Matt Brunt von Creative Element über ClickUp zu sagen hatte:

Unser Team ist zu einem hybriden Remote-/Büro-Modell übergegangen, und im Oktober 2023 werden wir zu einer vollständig remote arbeitenden Agentur. Ohne die Verbesserungen in der Zusammenarbeit, die wir alle nach der Umstellung auf ClickUp genießen, wäre dies definitiv nicht möglich gewesen.

Unser Team ist zu einem hybriden Remote-/Büro-Modell übergegangen, und im Oktober 2023 werden wir zu einer vollständig remote arbeitenden Agentur. Ohne die Verbesserungen in der Zusammenarbeit, die wir alle nach der Umstellung auf ClickUp genießen, wäre dies definitiv nicht möglich gewesen.

Schritt 5: Schulung von Führungskräften und Mitarbeitern

Selbst das beste System versagt, wenn die Menschen nicht wissen, wie man es benutzt. Sie benötigen Schulungen, Coaching und Support, insbesondere für Führungskräfte, die sich von der „Anwesenheitskontrolle” zu einer ergebnisorientierten Überwachung umstellen müssen.

Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die Sie umsetzen sollten:

Führen Sie rollenbasierte Sitzungen für Führungskräfte (Leitung hybrider Teams), Mitarbeiter (Umgang mit hybriden Normen) und den Betrieb (IT, Einrichtungen) durch.

Organisieren Sie Kick-off-Sitzungen (SKO) oder Lunch-and-Learn-Veranstaltungen zu asynchronen Best Practices, Etikette bei der Fernkommunikation und tools.

Als Anbieter stellen Sie Arbeitshilfen, Spickzettel und Schnellstartanleitungen bereit.

Bieten Sie „Sprechstunden” oder Coaching-Tage an, an denen Mitarbeiter vorbeikommen können, um Fragen zum Thema Remote-/Büro-Kombination zu stellen.

Erfahren Sie hier Weitere Informationen zur Etikette bei virtuellen Meetings:

Was wäre, wenn die Einarbeitung vom ersten Tag an mühelos, motivierend und effektiv wäre?

Kostenlose Vorlage erhalten Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ein klares, einheitliches Onboarding-Erlebnis.

Mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter gelingt Ihnen ein nahtloser Übergang zum Hybrid-Modell. Sie organisiert alle Aspekte der Hybrid-Schulung, von Richtlinienaktualisierungen und Workflow-Anleitungen bis hin zu Sitzungen zur Teamanpassung, und stellt so sicher, dass jeder versteht, wie man in diesem neuen Setup erfolgreich ist. Mit dieser Vorlage können Sie:

Überwachen Sie den Fortschritt anhand von Phasen wie Nicht begonnen , In Bearbeitung und Fertiggestellt .

Zeichnen Sie wichtige Informationen wie zugewiesene Module, Fertigstellungstermine und Feedback auf, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Zeigen Sie Zeitleisten, Abschlussquoten und rollenbasierte Bereitschaft mithilfe des Schulungskalenders, der Team-Bereitschaftstabelle und des Policy Trackers an.

Schritt 6: Testen, messen und optimieren

Man kann nicht einfach verkünden: „Wir arbeiten jetzt hybrid!“ und erwarten, dass dies über Nacht funktioniert. Der Erfolg eines hybriden Modells wird durch Tests und Anpassungen erreicht.

Das können Sie erledigen:

Führen Sie eine Auswahl von 1–3 Teams unterschiedlicher Art (z. B. Design, Technik, Betrieb) für ein dreimonatiges Pilotprojekt zum hybriden Arbeiten durch. Definieren Sie Metriken für den Erfolg (Produktivität, Qualität der Zusammenarbeit, Kommunikationsprobleme, Stimmung, Fristen). Erfassen Sie Probleme, Überraschungen, Ausnahmen und berechtigte Fehler. Iterieren Sie die Richtlinien, Workflows und hybriden Arbeitsmodelle auf der Grundlage von Feedback. Führen Sie die Lösung schrittweise in weiteren Teams ein und profitieren Sie von den integrierten Verbesserungen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Beobachten Sie mit ClickUp-Dashboards, wie sich Ihre Pilot-Teams anpassen. Fügen Sie für jedes Team Karten hinzu, um aktive Aufgaben, fertiggestellte Arbeiten und überfällige Elemente zu verfolgen. Fügen Sie dann KI-Karten hinzu, um automatisch tägliche StandUp-Meetings oder wöchentliche Updates zu generieren. Erstellen Sie mit AI Cards in ClickUp Dashboards Zusammenfassungen für die Führungskräfte.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, nutzen Sie ClickUp Analytics, um unternehmensweite Trends anzuzeigen, nach Teams oder Benutzern zu filtern und wiederkehrende Engpässe zu erkennen, bevor sie sich ausweiten. Sie können diese Erkenntnisse sogar für Führungskräftebewertungen exportieren.

Überwachen Sie die Aktivitäten, das Engagement und die Workload Ihres Teams mit ClickUp Analytics

Die Umstellung auf hybrides Arbeiten erfordert spezielle Tools, die Ihrem Team helfen, die Logistik der Aufteilung der Arbeitszeit zwischen Büro und Remote-Arbeit zu bewältigen. Hier sind einige wichtige Tools, die den Übergang reibungsloser gestalten.

Plattformen für Raumverwaltung und Hot-Desking

Wenn Mitarbeiter keine festen Arbeitsplätze mehr haben, entsteht Chaos. Mit diesen tools können Mitarbeiter Workspaces reservieren und sehen, wer sonst noch im Büro ist:

OfficeSpace: Zeigt interaktive Grundrisse mit Echtzeit-Verfügbarkeit und Analysen, aus denen hervorgeht, welche Räume nicht ausreichend genutzt werden, sodass Sie Ihre Fläche optimal anpassen können.

Envoy Desks: Integriert sich mit Slack und Kalendern für Buchungen und verfügt über eine automatische Check-in-Funktion, um tatsächliche gegenüber reservierten Nutzungsmustern anzuzeigen.

Robin: Verwaltet sowohl Schreibtische als auch Meeting-Räume und zeigt an, wer an bestimmten Tagen kommt, wodurch Teams ihre Präsenzzeiten besser koordinieren können.

📖 Lesen Sie auch: Tipps für das Homeoffice zur Steigerung der Produktivität bei der Remote-Arbeit

Die Entscheidung, wer wann ins Büro kommt, sollte keine endlosen Threads in E-Mails erfordern. Diese Plattformen helfen Teams dabei, die Synchronisierung ihrer Arbeitstage zu realisieren:

Scoop: Schlägt optimale Arbeitstage im Büro vor, basierend auf der Anwesenheit der Teammitglieder, wobei der Manager eine Sichtbarkeit auf die Muster hat, ohne sich in Details einzumischen.

Kadence: Nutzt KI, um anhand Ihrer Meetings und Termine Büroarbeitstage zu empfehlen, und erkennt, wenn Teams auseinander driften.

Officely: Führt die Synchronisierung mit bestehenden Kalendern (wie Outlook oder Google Kalender) durch für eine reibungslose Planung und versendet automatische Erinnerungen, um Nichterscheinen bei Tischreservierungen zu reduzieren.

Ihre Hybrid-Richtlinien sind wertlos, wenn niemand sie liest oder sie in E-Mails untergehen. Diese tools schaffen eine einzige Informationsquelle mit Nachverfolgung der Bestätigungen:

PowerDMS: Durchführt die Nachverfolgung, wer Richtlinienänderungen gelesen hat, mit automatischen Erinnerungen und Versionskontrolle für Compliance-Dokumentation.

Lessonly: Kombiniert die Verteilung von Richtlinien mit kurzen Schulungsmodulen, in denen das „Warum” hinter den Richtlinien erklärt wird, sowie Analysen, die Unklarheiten aufzeigen.

ClickUp: Zentralisiert alle richtlinienbezogenen Dokumente mit KI-Unterstützung für alle Fragen, die Mitarbeiter möglicherweise haben.

📖 Lesen Sie auch: Wie asynchrone Arbeit die Zusammenarbeit verändert

Plattformen für Mitarbeitererfahrung und Feedback

Sie können keine hybriden Probleme beheben, von denen Sie nicht wissen, dass sie existieren. Diese Plattformen sammeln gezieltes Feedback zu den Vereinbarungen und helfen Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen:

ClickUp: Erfasst Feedback über Formulare, die automatisch Aufgaben generieren, und Dashboards, die Stimmungstrends über alle Standorte hinweg anzeigen.

Officevibe: Führt wöchentliche Umfragen für hybride Teams durch, mit Fragen zu Verbindungen und Standortpräferenzen sowie Trends, um Probleme frühzeitig zu erkennen.

Leapsome: Kombiniert Umfragen zum Engagement mit 1:1-Tools zur Besprechung hybrider Arbeitsmodelle, damit Remote-Arbeit nicht gleichbedeutend mit unsichtbarer Arbeit ist.

📮 ClickUp Insight: 50 % der Arbeitnehmer sind immer noch an das Büro gebunden, obwohl 48 % ein hybrides Setup bevorzugen, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Das Ergebnis? Starre Zeitpläne, Ermüdung durch Pendeln und schlechte Abgrenzung. 🚗💨 Mit automatisierter Terminplanung und Zeitblockierung hilft Ihnen der Kalender von ClickUp, in allen Arbeitsumgebungen organisiert zu bleiben. Egal, ob Sie zu Hause oder im Büro sind, Ihr Workflow bleibt in ClickUp konsistent und Ihre persönliche Zeit bleibt geschützt! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

Wenn Menschen von mehreren Standorten aus arbeiten, funktioniert die traditionelle Zeiterfassung nicht mehr. Diese tools passen sich an hybride Arbeitszeiten an und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften:

Replicon: Passt sich automatisch an Remote- und Bürotage an, dank standortbezogener Nachverfolgung und Geofencing-Funktionen.

ClickUp: Integriert native Zeiterfassung in Aufgaben und zeigt abrechnungsfähige Stunden über Standorte hinweg mit Schätzungsvergleichen und Verteilung der Workload an.

Deputy: Koordiniert die Terminplanung mit Zeiterfassung, die hybride Arbeitsmodelle berücksichtigt und in Gehaltsabrechnungssysteme integriert ist.

🚀 Vorteil von ClickUp: Bei hybrider Arbeit ist es oft schwierig zu erkennen, wie die Zeit an den verschiedenen Standorten verbraucht wird. ClickUp Projekt-Zeiterfassung löst dieses Problem, indem sie Teams ermöglicht, Stunden als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig zu markieren, die geschätzte mit der tatsächlichen Zeit zu vergleichen und diese Daten in Echtzeit anzuzeigen. Passen Sie die Abrechnungseinstellungen für Mitarbeiter mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung an.

Manager können in der ClickUp-Workload-Ansicht sofort erkennen, wenn Projekte den Zeitplan überschreiten oder wenn die Workload neu ausbalanciert werden muss. Dies hilft dabei, die Kostenkontrolle und Produktivität aufrechtzuerhalten, ohne auf Mikromanagement zurückgreifen zu müssen.

Vergleichen Sie die geschätzten Stunden mit der in der Workload-Ansicht von ClickUp erfassten Zeit, um frühzeitig Engpässe oder Probleme mit der Kapazität zu erkennen.

Es sorgt für eine visuelle Verteilung von Zeitschätzungen auf mehrere Tage und hilft Managern so zu erkennen, wenn jemand seine Kapazität überschreitet – selbst wenn diese Person in einer anderen Zeitzone arbeitet.

Sie zahlen für Quadratmeter, die Sie möglicherweise gar nicht benötigen. Diese Plattformen zeigen Ihnen die tatsächlichen Nutzungsmuster, sodass Sie datengestützte Entscheidungen über Ihre Immobilien treffen können:

Dichte: Setzt Sensoren ein für die Nachverfolgung des tatsächlichen Fußgängerverkehrs, ohne Personen zu identifizieren, und zeigt, welche Bereiche menschenleer sind und wo es zu Engpässen kommt.

VergeSense: Analysiert die Belegung mit KI, die zwischen reservierten und tatsächlich genutzten Spaces in Ihrem Büro unterscheidet.

Locatee: Führt Sensordaten mit Buchungsinformationen zusammen, um Ihnen ein umfassendes Bild davon zu vermitteln, wie sich Ihre Hybrid-Richtlinie in der Praxis auswirkt.

Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen bei der Umstellung auf hybride Modelle?

Die Umstellung auf einen hybriden Arbeitsplan klingt auf dem Papier einfach, bis man mit der Realität konfrontiert wird. Hier sind einige häufige Fallstricke, mit denen Unternehmen oft konfrontiert sind:

Kommunikationslücken überwinden: Remote-Mitarbeiter verpassen leicht das Chatten auf dem Flur, und widersprüchliche Botschaften führen oft zu Remote-Mitarbeiter verpassen leicht das Chatten auf dem Flur, und widersprüchliche Botschaften führen oft zu Missverständnissen am Arbeitsplatz

Produktivitätsmanagement und Führung: Manager haben plötzlich weniger Sichtbarkeit in das Tagesgeschehen. Vertrauen, klare Ziele und Inklusion sind wichtiger denn je, um Teams motiviert und produktiv zu halten.

Umgang mit Technik und Räumlichkeiten: Die Anwesenheit im Büro ist unvorhersehbar, die Raumplanung wird chaotisch und die Technik muss für alle perfekt funktionieren.

Bewahrung von Kultur und Gleichberechtigung: Die Unternehmenskultur kann sich bei Remote-Arbeit verwässern, da die Mitarbeiter im Büro oft mehr Beachtung finden, während Remote-Teammitglieder sich ausgeschlossen fühlen.

🔍 Wussten Sie schon? In der Rechtsbranche arbeitet etwa ein Drittel der Fachleute (32 %) nach einem hybriden Zeitplan und 11 % arbeiten vollständig von zu Hause aus.

Tipps und Best Practices für einen hybriden Arbeitsplatz

Der Übergang zu einer hybriden Arbeitsumgebung ist ein fortlaufender Prozess des Lernens, Anpassens und Optimierens. Sobald Ihre Mitarbeiter und Prozesse bereit sind, sollte der Fokus auf die Gestaltung intelligenterer Spaces und die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung verlagert werden.

Hier sind einige Best Practices und Tipps für die Arbeit von zu Hause aus, um einen funktionierenden hybriden Arbeitsplatz zu schaffen:

Nutzen Sie Belegungsdaten für eine bessere Planung

Nutzen Sie Daten zu Besucherfrequenzen, Schreibtischbuchungen und Auslastung der Meeting-Räume, um zu verstehen, wie Ihr Büro tatsächlich genutzt wird.

Als Beispiel: Wenn mittwochs die Anwesenheit höher ist, planen Sie dann gemeinsame Sitzungen oder Catering-Mittagessen. Wenn Räume mit Video-Funktionalität stark nachgefragt sind, rüsten Sie wenig genutzte Räume mit Konferenztechnik auf.

Statten Sie Ihre Teams mit einer Hybrid-Arbeitssoftware aus, mit der sie Schreibtische reservieren, Tage im Büro planen und Clients einladen können – alles an einem Ort. Diese Autonomie sorgt dafür, dass hybride Arbeitszeiten nahtlos und nicht chaotisch wirken.

Verbessern Sie die Erfahrungen vor Ort

Gehen Sie über die reine Funktionalität hinaus und schaffen Sie Erlebnisse, auf die sich Ihre Mitarbeiter freuen. Bieten Sie Snacks zum Mitnehmen für stressige Tage an, organisieren Sie Networking-Ereignisse oder reservieren Sie die besten Räume für Client-Meetings, damit sich sowohl Mitarbeiter als auch Gäste wertgeschätzt fühlen.

Sammeln Sie kontinuierlich Feedback und reagieren Sie darauf

Führen Sie kurze Umfragen oder Feedback-Formulare durch, um zu erfahren, wie Ihre Mitarbeiter das hybride Setup empfinden. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Ausstattung, Richtlinien und die Gestaltung der Büroräume zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie bedingte Logik in ClickUp-Formulare ein, um Fragen auf die Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter zuzuschneiden – beispielsweise indem Sie unterschiedliche Fragen für Remote-Mitarbeiter und Mitarbeiter im Büro anzeigen. Sie können auch anonyme Übermittlungen aktivieren, um ehrliches Feedback zu fördern, und Antworten mithilfe von Automatisierung mit Tags versehen (z. B. „Kultur“, „Tools“ oder „Kommunikation“), damit Muster leichter zu erkennen sind. Organisieren Sie Feedback automatisch für eine einfache Analyse mit Bedingungen in ClickUp Formularen

Engagement und Verantwortlichkeit aufrechterhalten

Der Erfolg eines hybriden Modells hängt von Vertrauen ab. Planen Sie regelmäßige Team-Check-ins, legen Sie transparente Ziele fest und verwenden Sie Metriken (wie Projektabschlussquoten oder Kooperationsaktivitäten), um die Ergebnisse zu messen.

🔍 Wussten Sie schon? Eine Mixed-Method-Studie mit 2.450 Wissensarbeitern ergab, dass hybride Arbeitsmodelle die Produktivität im Vergleich zu rein vor Ort durchgeführten Setups um 9 bis 14 % steigern können, insbesondere wenn Unternehmen den Fokus auf Ergebnisse statt auf Anwesenheit legen.

Praxisnahe Fallstudien von Unternehmen zum Erfolg hybrider Arbeitsmodelle

Lassen Sie uns untersuchen, wie Unternehmen hybrides Arbeiten durchdacht umgesetzt haben und damit bewiesen haben, dass Flexibilität und Struktur effektiv nebeneinander bestehen können.

Fallstudie Nr. 1: Mars Wrigley Polen

Das Ziel von Mars Wrigley Poland war es, hybrides Arbeiten als flexible, teamorientierte Vereinbarung zu definieren und umzusetzen, die auf die individuellen Rollen und Bedürfnisse der Teams zugeschnitten ist.

Die Teams erstellten gemeinsam ihre hybriden Zeitpläne, anstatt einem starren, von oben vorgegebenen Plan zu folgen, während das Management sicherstellte, dass diese Entscheidungen mit der unternehmensweiten Kultur, der technologischen Infrastruktur und den allgemeinen Zielen für die Mitarbeitererfahrung in Einklang standen.

Schlüssel-Erfolgsfaktoren:

Aufrechterhaltung enger Verbindungen zwischen den Teams, um Isolation zu verhindern

Bereitstellung von kontinuierlichem Support und Ressourcen für nahtloses Arbeiten bei Remote-Arbeit und im Büro

Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz gewählt und dabei Kultur, Technologie und Mitarbeitererfahrung berücksichtigt.

Dies war das Ergebnis einer Steigerung des Engagements und der Produktivität der Mitarbeiter und zeigte, dass hybrides Arbeiten dann erfolgreich ist, wenn Teams befähigt und unterstützt werden.

🧠 Interessante Tatsache: Etwa 71 % der Mitarbeiter der Generation Z geben an, dass sie hybride Arbeitsmodelle gegenüber vollständig Remote-Arbeit ausübenden Modellen bevorzugen.

Fallstudie Nr. 2: Die Sovini Group

Die Sovini Group, ein in Nordwestengland ansässiger Anbieter von Bau- und Facility-Services mit über 800 Mitarbeitern, hat die Hälfte ihrer Büroangestellten auf ein agiles Modell umgestellt, bei dem der Output gegenüber der Arbeitszeit im Vordergrund steht.

Ihr Ansatz bestand darin, flexible Arbeitsmodelle zu entwickeln, die auf die jeweilige Rolle, den Standort und die individuellen Präferenzen zugeschnitten sind. Sie befähigten Führungskräfte, teamspezifische agile Protokolle zu unterstützen, zu genehmigen und zu dokumentieren, wobei der Schwerpunkt auf Technologie-Upgrades, Kommunikationswerkzeugen und kontinuierlichem Mitarbeiterfeedback lag.

Das Ergebnis:

Steigern Sie Engagement, Produktivität und Wohlbefinden

Reduzierte krankheitsbedingte Fehlzeiten (von 1,69 % auf 1,37 %) und Fluktuation (von 18,18 % auf 13,2 %)

Flexibilität, Vielfalt und Inklusion fördern und gleichzeitig Vertrauen und Eigentümerschaft stärken

Fallstudie Nr. 3: Zoom

Zoom mit 6.100 Mitarbeitern in 35 Ländern hat nach der Pandemie ein hybrides Arbeitsmodell eingeführt, bei dem die Wahl des Arbeitsortes durch die Mitarbeiter im Vordergrund steht.

Ihr Ansatz war folgender:

Eröffnen Sie Proof-of-Concept-Büros in Sydney, London, Denver und Amsterdam, um Layouts und Teaminteraktionen zu testen.

Gestalten Sie physische Räume iterativ neu, reduzieren Sie die Anzahl der Schreibtische, schaffen Sie Bereiche für die Zusammenarbeit und verwenden Sie Möbel für andere Zwecke.

Integrieren Sie Technologie mit virtuellen Empfangsmitarbeitern, mobilen Pop-up-Zoom-Räumen und Plug-and-Play-Hardware für Meetings.

Stärken Sie die Unternehmenskultur durch Engagement-Rituale, Ereignisse und Teambuilding-Aktivitäten.

Als Ergebnis unterstützen die Büros von Zoom nun formelle und informelle Zusammenarbeit, individuelle Konzentration und Entspannung, und über 50 % der Mitarbeiter bevorzugen flexibles oder hybrides Arbeiten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Flexibilität der hybriden Arbeit hat zu einer erheblichen Abwanderung aus den städtischen Zentren geführt. So verzeichnete beispielsweise San Francisco von Mitte 2020 bis Mitte 2022 einen Rückgang der Population um 7 %. Viele Menschen zogen in Vororte oder ländliche Gebiete und gaben damit besseren Wohnbedingungen den Vorzug vor der Nähe zum Stadtzentrum.

Hybride Harmonie beginnt mit ClickUp

Hybrides Arbeiten ist hier, um zu bleiben, und Ihre Teams sollten nicht raten müssen, wie sie dabei erfolgreich sein können.

Sie können die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte befolgen, um Ihren Übergang reibungsloser zu gestalten, aber das allein reicht nicht aus. Erfolg entsteht durch die Verbindung von Strategie mit tools, die die Zusammenarbeit vereinfachen, Workflows optimieren und alle Beteiligten aufeinander abstimmen.

ClickUp bietet eine Komplettlösung für die Planung, Verwaltung und Ausführung hybrider Arbeit, damit verteilte Teams aufeinander abgestimmt und produktiv bleiben.

Die KI-gestützten Tools sorgen dafür, dass Nachrichten, Aufgaben und Projektaktualisierungen nahtlos und planmäßig bleiben. Mit diesem konvergierten KI-Workspace erhalten Teams eine zentralisierte Plattform, um von überall aus zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu verwalten und zu kommunizieren.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie noch heute mit Ihrem hybriden Übergang!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Bei der Remote-Arbeit arbeiten die Mitarbeiter vollständig außerhalb des traditionellen Büros, beispielsweise von zu Hause oder aus Coworking Spaces. Im Gegensatz dazu kombiniert die hybride Arbeit sowohl die Arbeit im Büro als auch die Remote-Arbeit, sodass die Mitarbeiter ihre Zeit zwischen dem Büro und Remote-Standorten aufteilen können.

Die Eignung für hybrides Arbeiten hängt von der Art der Rolle und den damit verbundenen Aufgaben ab. Rollen, die häufige persönliche Interaktionen, den Zugang zu Spezialausrüstung oder teamorientierte Zusammenarbeit erfordern, sind möglicherweise nicht für hybrides Arbeiten geeignet. Umgekehrt eignen sich Rollen, die unabhängige Aufgaben, digitale Kommunikation und nur minimale physische Anwesenheit erfordern, besser für ein hybrides Modell.

Für ein effektives hybrides Teammanagement ist eine Reihe digitaler Tools erforderlich:Kommunikationsplattformen: Tools wie ClickUp Chat oder Microsoft Teams erleichtern die Echtzeit-Kommunikation und Zusammenarbeit.Projektmanagement-Tools: Plattformen wie ClickUp oder Trello verfolgen Aufgaben, Termine und den Projektfortschritt.Videokonferenz-Tools: ClickUp SyncUps, Zoom oder Google Meet sind für virtuelle Teambesprechungen unverzichtbar und unterstützen auch Teams im Büro. Plattformen für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dokumenten: Apps wie Google Drive oder Dropbox gewährleisten einen einfachen Zugriff auf gemeinsam genutzte Dateien und Dokumente.

Die Aufrechterhaltung einer starken Unternehmenskultur in einer hybriden Umgebung erfordert gezielten Aufwand:Regelmäßige virtuelle Check-ins: Planen Sie regelmäßige Meetings, um die Kommunikation und das Engagement zu fördern.Inklusive Aktivitäten: Organisieren Sie virtuelle Teambuilding-Übungen und gesellschaftliche Ereignisse, um Beziehungen zu stärken.Klare Kommunikation: Sorgen Sie für Transparenz bei Richtlinien und Erwartungen, um Vertrauen aufzubauen.Feedback-Mechanismen: Richten Sie Systeme ein, über die Mitarbeiter Bedenken und Vorschläge äußern können.

Die Dauer des Übergangs zu einem hybriden Modell hängt von der Größe, der Bereitschaft und den Ressourcen des Unternehmens ab. Im Durchschnitt benötigen Unternehmen mehrere Monate bis zu einem Jahr, um hybride Arbeitspraktiken vollständig zu implementieren und zu optimieren.

Der Erfolg in einer hybriden Arbeitsumgebung lässt sich anhand folgender Faktoren beurteilen:Mitarbeiterproduktivität: Überwachung der Arbeitsleistung und EffizienzMitarbeiterzufriedenheit: Durchführung von Umfragen zur Messung der Arbeitsmoral und des EngagementsFluktuationsrate: Analyse der Fluktuations- und BindungsstatistikenLeistungskennzahlen: Bewertung der Erreichung festgelegter Ziele

Mit folgenden Maßnahmen können Sie Fairness zwischen Teams im Büro und Remote-Teams gewährleisten:Standardisierte Richtlinien: Einführung einheitlicher Richtlinien, die für alle Mitarbeiter geltenChancengleichheit: Zugang zu Karrieremöglichkeiten und Weiterbildungsressourcen unabhängig vom ArbeitsortTransparente Kommunikation: Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle, um Bedenken und Feedback anzusprechen

Hybride Arbeitsmodelle bieten Unternehmen erhebliche Kostenvorteile. Remote-Unternehmen können ihre Gemeinkosten für Büroräume, Versorgungsleistungen und Vor-Ort-Einrichtungen senken, da zu jedem Zeitpunkt weniger Mitarbeiter im Büro anwesend sind. Dieser Ansatz senkt auch die Kosten für Miete, Energie und Verbrauchsmaterialien. Die Einsparungen erstrecken sich auch auf Pendlerzuschüsse und Umzugskosten, während eine verbesserte Personalgewinnung und -bindung dazu beitragen, die Kosten für die Personalbeschaffung und Fluktuation zu minimieren.

Die Schulung von Führungskräften für hybride Führung umfasst:Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten: Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Remote- und Präsenz-Teams effektiv zu leitenTechnologische Schulungen: Vertrautmachen mit Tools, die sowohl die Remote- als auch die Präsenz-Zusammenarbeit unterstützenFörderung von Inklusivität: Förderung von Praktiken, die sicherstellen, dass sich alle Teammitglieder wertgeschätzt und eingebunden fühlenFörderung von Flexibilität: Anpassung des Führungsstils an unterschiedliche Arbeitspräferenzen und -bedürfnisse