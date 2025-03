15 Tipps für das Startseite Office zur Steigerung der Produktivität bei Remote-Arbeiten (2025)

benötigen Sie Tipps für die Einstellung des perfekten Home Office?

Millionen von Menschen sind aufgrund der COVID-19-Pandemie inzwischen gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten.

aber das bedeutet nicht, dass Ihre Produktivität wie die globalen Aktienmärkte fallen muss!

Sie können Ihr Berufsleben ganz einfach fortsetzen, indem Sie Ihr Zimmer in einen coolen Space für Remote-Arbeiten verwandeln.

Die Arbeit im Home-Office kann sehr ähnlich sein wie die Arbeit in einem normalen Büro, nur mit viel mehr Komfort!

In diesem Artikel geben wir Ihnen einige wichtige Tipps für das Home-Office und geben einige Tools frei, mit denen Sie Ihre Produktivität bei der Remote-Arbeit steigern können. Und weil Arbeit von zu Hause aus Spaß machen soll, holen wir uns die Beatles zur Unterstützung mit ins Boot!

denn was gibt es Besseres, als sich von der berühmtesten Band der Welt durch schwierige Zeiten singen zu lassen, oder?

Lasst uns rocken und los geht's!

#

Schritt 1: Die perfekte Umgebung für das Home Office schaffen

Es gibt nichts Einfacheres, als bequem vom eigenen Bett aus zu arbeiten.

man muss nur aufwachen, sich den Laptop schnappen und loslegen, oder?

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ein marktforschungsstudie ergab, dass 80 % der jungen Berufstätigen in NYC regelmäßig vom Bett aus arbeiteten!

**Aber nur weil die Leute es zu erledigen versuchen, heißt das nicht, dass es eine gute Idee ist

Ihr Gehirn mitarbeiter ihr Büro ist ein Space zum Arbeiten, und das steigert automatisch Ihre Produktivität. Auf diese Weise ist Ihr Gehirn in dem Moment, in dem Sie das Büro betreten, bereit für die Arbeit!

Wenn Sie also anfangen, vom Bett aus zu arbeiten, verliert Ihr Gehirn diese Verbindung und die Produktivität, die damit einhergeht.

zum Glück ist noch nicht alle Hoffnung verloren

Der beste Weg, eine professionelle Atmosphäre zu Hause zu schaffen, ist ein produktives Heimbüro!

Hier sind einige Tipps zur Gestaltung des Home Office, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

1. 'Es gibt einen Ort': Wählen Sie den richtigen Raum

Wenn Sie allein leben, können Sie Ihren Arbeitsbereich schnell in Ihrem Wohnzimmer einrichten und ein kleines Home Office schaffen, da Sie niemand stören wird.

Aber für diejenigen, die Mitbewohner oder Familie um sich herum haben, könnte die Wahl des Zimmers eine Herausforderung darstellen.

Bei der Suche nach einem produktiven Speicherort für Ihr Home Office sollten Sie diese Punkte beachten:

Es sollte vorzugsweise ein ruhiger Raum mit einer Tür sein - um sicherzustellen, dass niemand hereinplatzt und Ihren Workflow stört (wenn Sie ein Gästezimmer oder ein freies Schlafzimmer haben, ist das kein Problem)

Er muss über eine starke Wi-Fi Verbindung verfügen

Er sollte genügend Space für Ihre Möbel und Geräte haben

Er sollte über ein Fenster zur Belüftung und für natürliches Licht verfügen

Denken Sie daran, dass die Beatles ihr Aufnahmestudio so sehr liebten, dass sie ein Album nach ihm benannten.

Unterschätzen Sie niemals die Bedeutung des richtigen Raums!

2. ' Got To Get You Into My Life': Identifiziere was du brauchst

Du wirst mindestens ein Drittel deines Tages mit Arbeit verbringen.

Deshalb sollten Sie Ihren Office Space so komfortabel wie möglich gestalten

Damit meine ich nicht, dass Sie eine Festung aus Decken bauen sollten!

Besorgen Sie sich zunächst einen guten Bürostuhl.

Was ist ein guter Bürostuhl?

Das sind Stühle mit einer aufrechten Rückenlehne, damit Sie sich nicht krumm legen. Außerdem sollte er höhenverstellbar sein, damit Sie den richtigen Punkt finden!

ich kann wegen der COVID-19-Beschränkungen keinen Bürostuhl kaufen?_

Das ist kein Problem!

Wenn Sie keinen guten Bürostuhl kaufen können, nehmen Sie einfach den besten Stuhl, den Sie zu Hause haben.

aber Stühle sind nicht alles, was man braucht

Wenn Sie eine Nachteule sind, müssen Sie sich um eine Schreibtischlampe bemühen!

Das Lesen im Licht einer Schreibtischlampe kann helfen, die augenbelastung .

Wenn Sie in Ihrem Beruf viel Papierkram zu erledigen haben, wird Ihr Schreibtisch unweigerlich unordentlich werden.

Erwägen Sie die Anschaffung von Aktenschränken, um Ihr Leben einfacher zu machen. Und wenn Sie keine Aktenschränke bekommen können, verwenden Sie einfach Ihre alten Kommodenregale als vorübergehende Lösung!

Bonustipp

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, werden Sie hungrig sein... und zwar sehr!

Warum nicht eine Snackstation in der Nähe aufstellen, anstatt in die Küche zu gehen?

3. ' Here Comes The Sun': *Lass etwas natürliches Licht herein

wir können es gar nicht oft genug betonen - Sonnenbäder sind wichtig für die geistige Gesundheit und die _Produktivität

Ein Mangel an Sonnenlicht kann zu SAD (Saisonale affektive Störung).

(Wie passend ist dieser Name!?)_

Und wie der Name schon sagt, kann SAD die Motivation verringern und bei Remote-Arbeits-Teams sogar Depressionen auslösen.

zum Glück braucht man nur etwas Sonne, um davon verschont zu bleiben

Ausreichend Sonne steigert nicht nur den Vitamin-D-Spiegel (wichtig für den Aufbau des Immunsystems), sondern natürliches Licht kann auch ihnen auch helfen, besser zu schlafen !

Richten Sie Ihr Setup für das Home Office an einem Fenster aus, um natürliches Licht hereinzulassen.

Wenn Sie Ihren Raum noch mehr beleuchten wollen, sollten Sie einen Spiegel gegenüber dem Fenster aufstellen, um das Sonnenlicht optimal zu nutzen.

was tun, wenn Ihr _Arbeitsplatz nur begrenztes Sonnenlicht erhält?

Zum Glück gibt es dafür Lichttherapiegeräte wie HumanCharger! Es stimuliert Ihr Gehirn mit weißem Licht - ähnlich wie es das natürliche Licht zu erledigen vermag!

4. ' I Saw Her Standing There': Bleiben Sie aktiv mit einem Stehpult

'_Die Beatles haben die Musik, wie wir sie kennen, komplett verändert, oder?

in ähnlicher Weise wird der _Stehpult das Leben verändern!

Bei Ikea gibt es jede Menge erschwingliche Stehpulte, die dein Leben verändern werden.

Vertrauen Sie uns.

Die Auswirkungen, wenn Sie nicht den ganzen Tag sitzen, werden Sie umhauen!

Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen bringt Abwechslung in Ihren Remote-Arbeitstag und hält Ihr Gehirn aktiv und produktiv. Wenn Sie nicht im Stehen arbeiten können, sollten Sie zumindest dafür sorgen, dass Sie halbwegs regelmäßig aufstehen und herumlaufen.

Egal, ob Sie ein Vielarbeiter sind, es ist gut, wenn Sie Ihrem Geist eine Pause gönnen und Ihr Blut in Wallung bringen. Und Sie können einer Überanstrengung der Augen vorbeugen, indem Sie nicht ständig auf den Laptop-Bildschirm starren!

#

Schritt 2: Sorgen Sie für die richtige Stimmung

was ist das Beste an einem Home Office?

Sie können Ihren Space genau so benutzerdefinieren, wie Sie es möchten!

Und niemand kann Ihr produktives Setup im Home Office durcheinanderbringen und stören.

Aber Büroeinrichtung ist nicht genug.

Sie müssen die perfekte Atmosphäre schaffen, um Sie in die richtige Stimmung für die Arbeit zu versetzen.

hier sind ein paar i _deas um Ihnen zu helfen, die richtige Atmosphäre in Ihrem Arbeitsraum zu schaffen:_

5. 'Here, There And Everywhere': Entrümpeln Sie Ihren Schreibtisch

Schauen Sie sich Ihren _Schreibtisch an

Wahrscheinlich stapeln sich dort zufällige Zettel, Nippes oder die eine oder andere alte Kaffeetasse.

schauen Sie sich jetzt diesen _Schreibtisch an:

Quelle: https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI sieht seltsam zufriedenstellend aus, nicht wahr?_

Wenn wir unseren Schreibtisch entrümpeln, haben wir das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Und wenn wir uns stolz fühlen, sind wir motiviert, unsere Ziele zu erreichen!

Ein aufgeräumter Schreibtisch minimiert auch Ablenkungen, so dass Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können und sich nicht in der Unordnung verlieren.

zu erledigen - womit fangen Sie an?

Ihr Schreibtisch sollte nicht zu leer sein - legen Sie immer einen Stapel Büromaterialien auf Ihren Schreibtisch.

Es ist auch eine gute Idee, wichtige Papiere wie Rechnungen und Geschäftsunterlagen zu sortieren und in farbigen Ordnern zu verstauen.

und wenn Sie so viel Post bekommen wie die Beatles, sollten Sie unbedingt eine Poststelle einrichten!

6. 'While My Guitar Gently Weeps': Wählen Sie die richtige Hintergrundmusik

Je nachdem, wen Sie fragen, kann Musikhören bei der Arbeit ablenken oder Sie in einen hyperfokussierten Zen-Modus versetzen!

Wenn es um die Wahl der Hintergrundmusik geht, gibt es fünf Arten von Menschen:

Kein Lärm, vielen Dank. Ich brauche meine Musik... Lofi-Hip-Hop-Radio-Binges auf YouTube Hintergrund-Ambiente (Wellen, Wasser) Nur weißes/braunes Rauschen

sie sind sich nicht sicher, was Sie mögen?

Jetzt ist die beste Zeit, sich selbst neu zu entdecken!

Wenn Sie bei der Arbeit aus der Ferne das Bürogeplapper vermissen, empfehlen wir Ihnen Noisli.

Es erzeugt Hintergrundgeräusche wie die eines Cafés oder einer Stadtlandschaft, die die Ablenkungen übertönen können.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas völlig anderem sind, sollten Sie sich Brain.fm ansehen. Es erzeugt Instrumentalmusik in bestimmten Wellenlängen, die wissenschaftlich erwiesenermaßen Folgendes bewirkt ihre Konzentration zu steigern .

7. 'Strawberry Fields Forever': Beruhigende Düfte für Ihren Arbeitsplatz

Düfte wie Rosmarin, Lavendel und Erdbeere können einem ein gutes Gefühl geben - es sind _alltägliche Düfte__, wirklich

aber jetzt sind diese _Heimbüro-Tipps auch wissenschaftlich bewiesen!

Studien haben gezeigt, dass lavendel und Rosmarin können die Wachsamkeit erhöhen.

Und es stellt sich heraus, dass "Glück keine warme Waffe" ist... sondern der Duft von Erdbeeren!

Stellen Sie einen Diffusor für ätherische Öle in die Nähe Ihres Schreibtischs und lassen Sie den Stress bei der Arbeit dahinschmelzen! Wenn Sie keine Öle zur Hand haben, können auch Duftkerzen oder frische Kräuter den Trick erledigen.

#

Schritt 3: Schaffen Sie die perfekte Routine

{\an8}Aufwachen,{\an8}

'Kaffee',

'Dusche',

'Pendeln',

'Arbeit'.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Unsere täglichen Routinen hielten uns während unserer Wochentage und Arbeitszeiten bei Verstand.

Doch dank COVID-19 funktioniert diese Routine nicht mehr.

es braucht etwas Neues

Anfang der 60er Jahre spielten die Beatles traditionelle Pop-Rock-Musik, aber das änderte sich, als sie _'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' veröffentlichten

Das Album klang wie nichts zuvor - und es war ein Riesenerfolg!

So können Sie Ihre Routine und Ihren Stil umgestalten, genau wie die Beatles:

8. 'Baby's In Black': *Get dressed up

Viele Menschen setzen 'Arbeit von zu Hause' mit 'Arbeiten ohne Hosen!' gleich

Und wir wissen, wie verlockend es ist, einfach aus dem Bett zu kriechen und in Unterwäsche zu arbeiten, aber..

Du musst dich zwingen, aufzustehen und dich fertig zu machen, wie an einem normalen Arbeit Tag.

Du musst aber keine spießigen Arbeitshemden tragen, wenn du nicht willst - ein schwarzes T-Shirt reicht... aber vergiss die Hose nicht!

Wenn du dich für die Arbeit fertig machst, fühlst du dich professioneller und produktiver.

Außerdem werden Sie nicht unvorbereitet sein, wenn jemand Sie schnell zu einem Videoanruf bittet!

9. 'Don't Bother Me': Behalten Sie Ihr Telefon in einem anderen Raum

Unsere Welt ist in einer Weise süchtig nach Verbindungen geworden, wie es sich keine frühere Generation vorstellen konnte.

Das kann zwar äußerst nützlich sein, hat aber auch unbegrenzte Möglichkeiten zum Aufschieben geschaffen.

Wenn Sie das nächste Mal von zu Hause aus arbeiten versuchen Sie dies:

Legen Sie Ihr Telefon in einen anderen Raum, und überprüfen Sie es nur in bestimmten Abständen .

Wenn Sie bei Ihrer Fernarbeit alle paar Minuten einen Anruf tätigen müssen, sollten Sie sich ein separates Telefon für die Arbeit .

Dieses "Brenner"-Handy sollte nur das Nötigste haben - damit Sie nicht in endlosen Videos auf Dalgona-Kaffee versinken!

Bonus: Check out our guide on digital decluttering für weitere Tipps!

10. 'Eight Days A Week': Maintain Work life balance

früher konnte man, sobald man aus der Bürotür herausgetreten war, sein Leben weiterführen

Aber jetzt, wo es kein Büro mehr gibt, ist Ihr Arbeitsleben zu Ihrem Privatleben geworden.

Es kann sein, dass Sie um 4 Uhr morgens noch an einer PowerPoint-Präsentation arbeiten!

Oder ..

*Verliere nicht die Kontrolle über dein Leben!

Legen Sie Ihre eigenen Remote-Arbeitszeiten fest, indem Sie etwa 6 Stunden pro Tag für die Arbeit blockieren. Wenn Sie Kinder oder Familie zu Hause haben, sollten Sie Grundregeln aufstellen.

Andernfalls kann Ihre Produktivität darunter leiden.

Hier sind einige Regeln, die Sie aufstellen können:

Schließen Sie die Tür Ihres Heimbüros, während Sie arbeiten

Teilen Sie Regeln und Verantwortlichkeiten mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin ab

Vermeiden Sie die Erledigung von Hausarbeiten während der Arbeitszeit

Planen Sie Spielzeiten mit Ihren Kindern nach der Arbeit ein

11. 'Besser werden': Gesund und hydriert bleiben

Das Gehirn ist im Grunde nur ein klebriger Wasserbatzen.

Ohne Wasser hat man kein Gehirn.

Aber die meisten Menschen trinken nicht die Menge an Wasser, die sie pro Tag brauchen.

Dehydrierung kann als direktes (und durchaus vorhersehbares) Ergebnis einen enormen Bereich von körperlichen und geistigen Folgen nach sich ziehen.

Halten Sie Wasser in Reichweite und trinken Sie es ständig. Ohne es natürlich zu übertreiben!

Wasser hält Sie wach und gesund - beides ist gut, wenn Sie produktiv sein wollen.

12. 'Ich bin so müde'': Regelmäßige Pausen machen

Wenn dein Gehirn einen Favoriten hätte Instagram-Hashtag

wäre es #Wanderlust.

Unser Geist wandert im Durchschnitt 15-20% der Zeit .

Wenn Sie also versuchen, über einen längeren Zeitraum - sagen wir 2 Stunden ohne Pause - zu arbeiten, werden Sie höchstwahrscheinlich auf halbem Weg den Faden verlieren.

zu erledigen: Wie behalten Sie bei der Arbeit im Homeoffice den Überblick?

Indem man viele Pausen macht!

Das ist der Punkt, an dem die Pomodoro-Technik kommt rein.

Dabei werden die Aufgaben in 25-Minuten-Blöcke aufgeteilt, wobei zwischen zwei Blöcken eine 5-Minuten-Pause eingelegt wird. Sobald Sie vier solcher Blöcke abgeschlossen haben, werden Sie mit einer 15-minütigen Pause belohnt!

Mit dieser Technik können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen als je zuvor, und sie verhindert, dass Sie den Verstand verlieren!

#

Die Beatles wären nichts ohne ihre Instrumente.

Auch für die Arbeit aus der Ferne brauchen Sie die richtigen tools:

13. 'We Can Work It Out': Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit ClickUp

was ist das Ärgerlichste an der Arbeit von zu Hause aus?

Eine ständige Flut von E-Mails und Texten von anderen Mitarbeitern.

Herauszufinden, was man am Tag zu erledigen hat, ist in der Regel chaotisch.

Und die Koordinierung von Aufgaben ist noch chaotischer, wenn man von zu Hause aus arbeitet!

Aber keine Sorge.

Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter eine effizientere Methode für die Arbeit aus der Ferne wünschen, verwenden Sie einfach ClickUp.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eine der weltweit größten am höchsten bewerteten Tools für das Remote Projektmanagement .

Es hat alle Features, die Sie brauchen, um Ihren Remote Workflow zu vereinfachen und mehr!

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um ihr Remote Team zu verwalten :

1. Weisen Sie Ihren externen Mitarbeitern Aufgaben zu

ClickUp macht es lächerlich einfach, den Workflow innerhalb Ihres Unternehmens zu verteilen virtuellen Teams :

Sie können:

Aufgaben hinzufügen und sie einzelnen Mitgliedern des Teams zuweisen

Aufgaben in kleinere Unteraufgaben aufteilen

Prioritäten setzen, welche Aufgaben so schnell wie möglich abgeschlossen werden müssen

Machen Sie sich keine Sorgen über fehlende Aufgaben!

Ihre Mitglieder in Remote-Teams erhalten sofort eine Benachrichtigung, sobald ihnen Arbeit zugewiesen wurde.

2. Einfacher Überblick über den Status von Projekten

Möchten Sie zu jeder Tageszeit den Status eines Projekts wissen - ohne Ihr Team mit Texten zu bombardieren?

Prüfen Sie sich einfach mit ClickUp!

ClickUp verfügt über mehrere Projektansichten, mit denen Sie den Status der Aufgaben Ihres Teams überprüfen können.

Sie können sich entscheiden für:

A Board Ansicht : Hier werden die Aufgaben des Projekts in Form von Karten auf einem Kanban/Scrum-Board aufgelistet

Eine Listenansicht : hier werden die Aufgaben des Projekts in einer Checkliste dargestellt

Jede dieser Ansichten sortiert Ihre Aufgaben nach ihrem Status, z. B. "Offen", "In Bearbeitung", "Erledigt", usw.

Auf diese Weise können Sie den Fortschritt des Projekts sofort nachverfolgen, während Sie von Ihrem Heimbüro aus arbeiten.

Mit diesem einfachen Feature sparen Sie jede Woche Stunden! Mehr als genug, um all das schmutzige Geschirr zu beseitigen!

3. Überprüfen Sie jederzeit, wer an was arbeitet

woran arbeitet Ihr virtuelles Team heute?

Geben Sie das ClickUp Box-Ansicht .

In dieser Ansicht sehen Sie, welche Aufgaben Ihre Mitglieder im Team einzeln bearbeiten. Sie können auch sehen, wer mit der Arbeit überlastet ist und wer noch ein paar Aufgaben übernehmen kann.

4. Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit

Wie können Sie also Aufgaben mit Ihren externen Mitarbeitern besprechen, ohne diese Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht zu führen?

Denken Sie daran, diese durch E-Mails zu ersetzen?

Nö, das funktioniert nur in einer 90er Romcom! Oder wenn man nostalgisch UND verliebt ist.

Und es gibt nur so viele Videoanrufe, wie man an einem Tag führen kann, ohne etwas zu sehen, das man nie wieder "ungesehen" machen kann!

Zum Glück erspart ClickUp Ihnen diesen Schmerz!

Vergessen Sie den Posteingang und chatten Sie stattdessen mit ClickUp!

In ClickUp hat jede Aufgabe einen eigenen kommentarabschnitt so dass Sie in Echtzeit über die Aufgabe unterhalten können.

Ihr entferntes Team kann sogar Dateien, Links und andere wichtige Daten in den Kommentaren freigeben.

Aber halt, das ist noch nicht alles!

Sie können sogar Kommentare zuweisen an Ihre virtuelle Mitglieder des Teams

um sicherzustellen, dass sie das tun, was Sie ihnen zu erledigen auftragen!

Bonus-Tipp: ClickUp lässt sich mit Slack integrieren!

14. 'It Won't Be Long: Verwenden Sie eine Zeiterfassung

Wenn wir in einem Büro arbeiten, sind unsere Augen ständig auf die Uhr gerichtet.

Ob es noch 5 Minuten bis zur Mittagspause oder 20 Minuten bis zum Feierabend sind, wir sind uns immer der Zeit bewusst, die an uns vorüberzieht.

Aber wenn man von zu Hause aus arbeitet, verliert die Zeit jede Bedeutung.

Wir wissen nicht, welche Zeit, welcher Tag oder welche Woche es ist!

Und wenn Sie einer dieser genialen Programmierer sind, kann sogar Ihnen das passieren!

Das Ergebnis ist, dass Sie vielleicht 12-13 Stunden am Tag arbeiten, ohne es zu merken!

Das ist ein Problem, denn regelmäßige Überstunden können dein Herz brechen

buchstäblich!

Die Zeiterfassung beugt nicht nur einem Burnout vor, sondern hilft Ihnen auch, Ihre Arbeitszeiten einzuhalten.

doch wie erledigen Sie das?

ClickUp's Chrome-Erweiterung ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung der für Ihre Aufgaben aufgewendeten Zeit.

Erstellen Sie einfach eine Aufgabe in ClickUp und beginnen Sie mit der Nachverfolgung!

Sie können sogar eine Zeitschätzung für eine Aufgabe einstellen, damit Sie nicht zu viel Zeit mit Ihrer Arbeit verbringen.

verwenden Sie bereits eine Zeiterfassung?

ClickUp lässt sich mit einer Vielzahl von tools zur Zeiterfassung einschließlich - Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely und mehr. Auf diese Weise können Sie die Zeit, die Sie für Ihre Projekte aufwenden, jederzeit verwalten!

15. 'I Want To Tell You': Kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihrem Team

Soziale Isolation bedeutet nicht, dass man sich in seinem gelben U-Boot verkriecht!

Einsamkeit bei der Arbeit kann schaden produktivität, Kreativität und Entscheidungsfreudigkeit .

Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, die Verbindungen zu Ihren Kollegen im Außendienst zu pflegen.

Nutzen Sie Tools wie Google Hangouts (jetzt Google Meet genannt) und Zoom ( integriert sich mit ClickUp ), um Meetings mit Ihrem Team abzuhalten.

Versuchen Sie, jeden Tag einen Videoanruf zu starten - und sei es nur für 5 Minuten, um den Fortschritt und das Wohlergehen des Teams zu überprüfen.

Sie werden nicht glauben, was für einen Unterschied das machen kann!

#

Fazit

Ganz gleich, wie groß oder klein Ihr Geschäft ist - Remote-Arbeit ist für jeden möglich.

Und da wir die Situation nicht ändern können, sollten wir es einfach _sein lassen

Die Dinge ruhen zu lassen, bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht produktiv sein können.

stellen Sie sich all die Menschen vor, die in diesem Land leben

die in Ruhe von zu Hause aus arbeiten!'_

Wenn Sie diese Tipps und Ideen für Ihr Home Office befolgen, können Sie produktiver sein als je zuvor.

Zu erledigen ist das aber nicht mit einem Home Office allein... Sie müssen sich mit einigen kostenlosen produktivität tools clickUp hat alle Features, die Sie brauchen, um Ihre Remote-Arbeit zu verwalten, Ideen zu speichern, Ihr Geschäft zu pflegen und Ihre Mitarbeiter zu verwalten!

lassen Sie ClickUp der Paul McCartney zu Ihrem John Lennon sein, und lassen Sie Ihre Produktivität steigen.. Anmeldung für ClickUp free!_today for free!