Hybrid Work Policy: Ein schrittweiser Leitfaden und bewährte Praktiken

Fernarbeit war während der Pandemie ein Rettungsanker. Doch jetzt, wo die Welt die jahrelange soziale Distanz überwunden hat, kehren immer mehr Menschen ins Büro zurück. Fernarbeit ist gut für die Work-Life-Balance und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Gelegentliche Treffen von Angesicht zu Angesicht haben jedoch auch ihre Vorteile. Wenn Sie nicht bereit sind, eine 100-prozentige Rückkehr zur persönlichen Arbeit in Vollzeit vorzuschreiben, dann könnte eine hybride Arbeitsweise genau das Richtige sein. ✅

Immer mehr Unternehmen setzen auf hybride Arbeitsformen, um die Kluft zwischen dem Wunsch der Mitarbeiter nach flexiblen Arbeitsmodellen und dem Bedürfnis des Managements nach persönlichen Kontakten zu überbrücken. Bei hybrider Arbeit erlauben Sie dem Team eine Mischung aus Fern- und Innendiensttagen, in der Regel nach einem vorher festgelegten Zeitplan.

Hybridarbeit ist für die meisten Manager und Personalverantwortlichen Neuland. Wenn Sie also noch nie eine Richtlinie für Hybridarbeit verfasst haben, machen Sie sich keine Sorgen.

In diesem Leitfaden werden wir die wichtigsten Komponenten einer Richtlinie für hybride Arbeitsformen aufschlüsseln und Ihnen eine Liste von Tools an die Hand geben, mit denen Sie effektive Richtlinien für Ihr hybrides Team erstellen können.

Verständnis Hybridarbeitsrichtlinien

Eine Richtlinie für hybride Arbeitsformen ist ein schriftlicher Rahmen, in dem festgelegt ist, wie Ihr Unternehmen das Gleichgewicht zwischen Präsenz- und Fernarbeit herstellt. Diese Dokumentation gibt den Mitarbeitern die Flexibilität, in Ihren Büroräumen von Angesicht zu Angesicht oder aus der Ferne von ihrem Arbeitsplatz aus zu arbeiten heimbüro . 🏡

Aber sollten alle zur gleichen Zeit ins Büro kommen? Oder kann jeder seine eigenen Arbeitszeiten im Büro festlegen? Hybride Arbeitsformen sind unglaublich flexibel und offen für Interpretationen, daher ist es eine gute Idee, sie zu dokumentieren, damit alle Teammitglieder auf derselben Seite stehen.

Diese Dokumente sind jedoch kompliziert, da jedes Unternehmen flexible Arbeitsregelungen anders handhabt. Die Richtlinien eines Unternehmens erlauben es den Mitarbeitern vielleicht, einige Tage in der Woche aus der Ferne zu arbeiten, während ein anderes Unternehmen vielleicht Regelungen anbietet, bei denen die Arbeit aus der Ferne die Norm ist und man sich nur bei Bedarf vor Ort trifft.

Hybride Arbeitsvereinbarungen sind auch deshalb so schwierig, weil sie einen anderen Managementansatz erfordern. Anstatt sich persönlich zu treffen, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder produktiv sind, müssen Sie einen ergebnisorientierten Ansatz verfolgen, der sich mehr auf die Leistung und den Output der Mitarbeiter konzentriert.

Unternehmensziele abstimmen, Fortschritte verfolgen, Projektmanagement-Meetings durchführen und effizient zusammenarbeiten - unabhängig von Ihrem Standort - mit der ClickUp Remote Team Project Management Software

Dies ist eine andere Art, Dinge zu tun, um sicher zu sein. Aber die Konzentration auf echte Produktivität gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre eigenen Arbeitszeiten zu verwalten, was ihre Autonomie, ihr Engagement und ihre Arbeitszufriedenheit steigert . Allein die Abwesenheit von Mikromanagement kann Wunder für Ihre Unternehmenskultur und die Mitarbeiterbindung bewirken. 🤩

Berücksichtigen Sie bei der Ausarbeitung einer Richtlinie für hybride Arbeitsformen unbedingt die rechtlichen Auswirkungen. Sie muss allen arbeitsrechtlichen Vorschriften entsprechen, insbesondere denjenigen, die sich auf Arbeitszeiten, Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung und Fernarbeitsregelungen für Menschen mit Behinderungen beziehen.

Sie müssen auch Folgendes berücksichtigen:

Länge des Arbeitstages

Überstunden

Steuerliche Verpflichtungen, insbesondere für Mitarbeiter in anderen Staaten oder Ländern

Anspruchsberechtigte Mitarbeiter

Im Zweifelsfall sollten Sie Ihren hybriden Arbeitsplan und Ihre Richtlinien mit der Rechtsabteilung besprechen, um sicherzustellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Schlüsselkomponenten einer Hybridarbeitsrichtlinie

Jedes Unternehmen handhabt hybride Arbeitsformen anders, aber Sie sollten mindestens diese Abschnitte in Ihre Richtlinien für hybride Arbeitsformen aufnehmen:

Zulässigkeitskriterien: Legen Sie fest, welche Positionen für Telearbeit in Frage kommen. So eignet sich beispielsweise die Dateneingabe hervorragend für Hybridarbeit, während es fast unmöglich ist, Aufgaben mit Kundenkontakt von zu Hause aus zu erledigen. Außerdem brauchen Sie klare Richtlinien für die Zulässigkeit von Remote-Arbeitsplätzen. Sie können von Ihrem Team verlangen, dass es ein eigenes Heimbüro hat, das bestimmte Datenschutz- oder Sicherheitsstandards erfüllt

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit ClickUp Tasks

Arbeitszeiten: Flexibilität ist großartig, aber manchmal muss man alle gleichzeitig online haben, um kollaborative Arbeit und Teambesprechungen. Legen Sie in der Richtlinie Ihren Arbeitsplan fest, einschließlich der Arbeitszeiten und Wochentage, an denen die Mitarbeiter persönlich anwesend sein sollen. Wird von den Mitarbeitern beispielsweise erwartet, dass sie während der üblichen Geschäftszeiten verfügbar sind, oder gibt es Raum für Flexibilität, solange sie ihre Arbeit erledigen?

Kommunikationsrichtlinien: Dokument, dasfernarbeitstools sie verwenden werden, um in Kontakt zu bleiben. Beliebte Optionen sind Slack, Zoom, Microsoft Teams undClickUp. Legen Sie die Erwartungen für Reaktionszeiten und die angemessene Nutzung von Videokonferenzen gegenüber Messaging fest 💻

Produktivitätsmessungen: Bei hybrider Arbeit werden die Mitarbeiter in der Regel nicht nach Arbeitsstunden, sondern nach ihrer Leistung beurteilt. Aus diesem Grund muss Ihre Richtlinie für hybride Arbeitsformen auch Leistungskennzahlen für die Mitarbeiter festlegen. Entwickeln Sie ein System für regelmäßige Kontrollbesprechungen und Einzelgespräche, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Ziele erreichen und die nötige Unterstützung erhalten

Dokument, dasfernarbeitstools sie verwenden werden, um in Kontakt zu bleiben. Beliebte Optionen sind Slack, Zoom, Microsoft Teams undClickUp. Legen Sie die Erwartungen für Reaktionszeiten und die angemessene Nutzung von Videokonferenzen gegenüber Messaging fest 💻 Produktivitätsmessungen: Bei hybrider Arbeit werden die Mitarbeiter in der Regel nicht nach Arbeitsstunden, sondern nach ihrer Leistung beurteilt. Aus diesem Grund muss Ihre Richtlinie für hybride Arbeitsformen auch Leistungskennzahlen für die Mitarbeiter festlegen. Entwickeln Sie ein System für regelmäßige Kontrollbesprechungen und Einzelgespräche, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Ziele erreichen und die nötige Unterstützung erhalten

Implementierung einer Hybridarbeitsrichtlinie

Eine Richtlinie für hybride Arbeitsformen sollten Sie Ihrem Team nicht einfach so überstülpen. Befolgen Sie diese Schritte, um erfolgreich eine Hybridarbeitsrichtlinie einzuführen, die Ihr Team glücklich, ausgeglichen und produktiv macht. 🧘

Entwickeln Sie die Richtlinie

Auch wenn Sie bereits über eine inoffizielle Richtlinie für hybride Arbeitsformen verfügen, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und prüfen, ob die Dinge funktionieren. Wenn Sie keine Richtlinie haben, sollten Sie Ihr derzeitiges Arbeitsumfeld bewerten, um festzustellen, welche Art von Mischarbeitsplatz am besten geeignet ist.

Dies ist Ihre Chance, ein individuelles Modell für hybride Arbeitsformen zu schaffen. Lehnen Sie sich nicht zu sehr an andere Beispiele für hybride Arbeitsformen an, sondern entwickeln Sie etwas, das am besten zum Arbeitsansatz Ihres Unternehmens passt. 📝

Dieser vorläufige Plan sollte die Struktur des Hybridarbeitsmodells umreißen, einschließlich der Arbeitszeiten, der Arbeitsorte und der flexiblen Arbeitsoptionen. Arbeiten Sie intern an der Richtlinie, um sie so sauber wie möglich zu gestalten, und überprüfen Sie, ob sie mit den rechtlichen Standards und den Richtlinien für das Personalwesen übereinstimmt.

Einholung der Zustimmung des Managements

Das ist das Wichtigste. Die Geschäftsleitung, der Vorstand oder Ihr Aufsichtsrat muss die Richtlinie für hybride Arbeitsformen genehmigen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie sich zu Ihrem Plan äußern werden, also scheuen Sie sich nicht, ihn noch einmal zu überarbeiten, bis er perfekt ist. Je mehr die Geschäftsleitung Ihre Richtlinien für hybride Arbeitsformen unterstützt, desto reibungsloser wird die Einführung verlaufen.

Kommunikation mit den Mitarbeitern

Sobald sich die Vorgesetzten auf die Hybridarbeitsrichtlinien geeinigt haben, ist es an der Zeit, den Plan mit den Mitarbeitern zu teilen. Anstatt auf Slack zu verkünden: "Hey, wir haben eine völlig neue Arbeitsregelung!", sollten Sie etwas mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Dies ist eine große Veränderung, vor allem, wenn Sie bisher aus der Ferne gearbeitet haben, also erstellen Sie eine durchdachte kommunikationsplan für die Ankündigung der neuen Hybridpolitik. 📣

Versenden Sie eine unternehmensweite E-Mail mit detaillierten Informationen über die Richtlinie, einschließlich des vollständigen Textes und der wichtigsten Punkte. Die Mitarbeiter werden verständlicherweise viele Fragen haben. Planen Sie daher proaktiv Frage- und Antwort-Sitzungen ein, um alle Bedenken auszuräumen.

Implementieren Sie die Richtlinie

Sie benötigen die nötige Infrastruktur, damit hybrides Arbeiten, nun ja, funktioniert. Sie benötigen wahrscheinlich ein VPN und Kommunikationstools wie Slack oder Zoom, die sowohl im Büro als auch aus der Ferne funktionieren.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Docs oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Ziehen Sie in Erwägung, Ihre Arbeit in einem All-in-One-System zusammenzufassen hybride Arbeitssoftware lösung wie ClickUp, damit die Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort auf alles zugreifen können. ✨

Anpassen nach Bedarf

Hybrides Arbeiten ist für einige Unternehmen ein neues Konzept. Die Einführung einer radikalen neuen Politik wie dieser wird wahrscheinlich auf einige Schwierigkeiten stoßen. Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität Ihres Hybridmodells und nehmen Sie Anpassungen auf der Grundlage des Feedbacks Ihres Teams und der Geschäftsanforderungen vor.

Hybridarbeitspolitik im Kontext von Personalwesen Management

Hybride Arbeitsformen sind schwieriger zu realisieren als reine Remote- oder Vor-Ort-Arbeitsformen.

Warum also überhaupt eine Hybridlösung? 🤷

Die kurze Antwort lautet, dass die Arbeitnehmer hybride Arbeitsformen wünschen.

Hybridarbeit hat einen großen Einfluss auf Ihre Fähigkeit, gute Mitarbeiter einzustellen und eine gesunde Arbeitsplatzkultur aufzubauen. Die Arbeitssuchenden von heute legen Wert auf Flexibilität und eine ausgewogene Work-Life-Balance, und hybride Arbeitsformen sind ein wichtiges Verkaufsargument. 🙌

Außerdem konzentriert sich die hybride Kultur mehr auf die Leistung und Autonomie der Mitarbeiter, was zu einem höheren Engagement der Mitarbeiter führt - ein Muss für eine langfristige Bindung.

Employee Assistance Programs (EAPs) lassen sich ebenfalls gut mit hybriden Arbeitsrichtlinien kombinieren. Sie können Ihre EAPs so anpassen, dass sie auf die besonderen Herausforderungen von Fernarbeitern und hybriden Mitarbeitern eingehen, wie z. B. Isolation, Work-Life-Balance und sogar Ergonomie im Home Office.

EAPs können Ressourcen und Hilfsmittel anbieten, die den Mitarbeitern helfen, sich an Ihr hybrides Arbeitsmodell anzupassen, einschließlich Zeitmanagement- und Produktivitätsworkshops, die sich direkt auf die Leistung der Mitarbeiter auswirken.

Integration von Mitarbeiterschulung und -entwicklung in hybride/ Remote Work Policies

Eine sorgfältige Kommunikation über die Umstellung auf ein hybrides Arbeitsmodell ist großartig, aber wenn Sie wirklich wollen, dass Ihre Mitarbeiter erfolgreich sind, müssen Sie sie auch schulen. Ihr Team wird nicht die ganze Zeit zusammen sein, daher ist es wichtig, dass Sie Ihrem Team unabhängig vom Arbeitsort berufliche Weiterbildung anbieten.

Zum einen werden einige Mitarbeiter wahrscheinlich von einer Technologie-Schulung profitieren. Nicht jeder kennt sich mit Tools wie Microsoft Teams oder Slack aus. Ein paar Schulungen helfen sowohl Ihnen als auch Ihren Mitarbeitern, die Tools, für die Sie bereits bezahlen, besser zu nutzen. 🛠️

Halten Sie den Status von Projekten und Aufgaben transparent mit dem Projektmanagement-Tool von ClickUp

Abgesehen von der Technologie ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten eine gute Möglichkeit, die Leistung und Motivation der Mitarbeiter in einem hybriden Umfeld zu steigern. Zum Beispiel, regelmäßige projektleitung hält Ihre PMs auf dem Laufenden über die neuesten Strategien für das Management rentabler Projekte.

Für die meisten Manager ist die Leitung hybrider Teams neu. Verlangt daher von allen Führungskräften, dass sie an einer speziellen Schulung über bewährte Verfahren für das Management hybrider Teams teilnehmen. Viele Führungskräfte sind mit dem "Butts in Seats"-Managementstil vertraut, der den Erfolg eines hybriden Teams nur zunichte machen kann.

Regelmäßige Schulungen machen das Management mit dem "Hands-Off"-Ansatz für hybride Teams vertrauter und unterstützen die Autonomie der Mitarbeiter und eine Verlagerung hin zur Leistungsorientierung arbeitsmanagement .

Bonus: Büroplanungssoftware !

Um eine hybride Arbeitsrichtlinie zu erstellen, braucht man normalerweise einige Dokumente, Tabellenkalkulationen und Serviettenkritzeleien. Das ist ein Rezept für Nacharbeit und Desorganisation. Deshalb nutzen Unternehmen ClickUp, um hybride Arbeitsrichtlinien in Rekordzeit zu erstellen, zu teilen und zu implementieren. 🏎️

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

ClickUp ist viel mehr als ein werkzeug zur Fernarbeit . Es ist eine Lösung für hybrides Arbeiten, die für den Einsatz und die effiziente Verwaltung einer hybriden Belegschaft entwickelt wurde, unabhängig davon, ob sie sich im Büro oder weit voneinander entfernt befindet.

Zentralisieren Sie Kommunikation, Aufgabenverwaltung und Dokumentation in einer einzigen benutzerfreundlichen Plattform. Alle ClickUp Workspaces sind anpassbar, so dass Sie die Freiheit haben, die digitale Umgebung nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Verlassen Sie sich auf die robusten, fernbedienungsfreundlichen Funktionen von ClickUp, damit Ihr hybrides Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Brainstorming mit Leichtigkeit: Anstatt sich auf eine schriftliche Richtlinie festzulegen, von der Sie wissen, dass sie sich später ändern wird, erstellen Sie zunächst ein Brainstorming Ihrer hybriden Arbeitsrichtlinien in einemClickUp-Whiteboard. Ihr gesamtes Personal- und Führungsteam kann per Fernzugriff in Echtzeit daran arbeiten und Ihre Ideen in umsetzbare Richtlinien verwandeln. Und das Beste: Whiteboards lassen sich mit nur wenigen Klicks in Projekte, Dokumente oder Aufgaben umwandeln 💡

Mit ClickUp Whiteboards können Sie in Echtzeit brainstormen, planen, Strategien entwickeln und die Kommunikation optimieren, um Projekte schneller zu realisieren

Schreiben Sie es auf: Sie müssen nicht mehr zwischen Dokumentenspeichern und Cloud-Plattformen für die Zusammenarbeit hin- und herwechseln. ClickUp kombiniert Echtzeit-Zusammenarbeit und Speicherung mitClickUp Docs. Erstellen Sie großartige Docs und verbinden Sie sie mit Ihren Projekten oder Workflows, um hybride Arbeitsrichtlinien besser umsetzen zu können

Sie müssen nicht mehr zwischen Dokumentenspeichern und Cloud-Plattformen für die Zusammenarbeit hin- und herwechseln. ClickUp kombiniert Echtzeit-Zusammenarbeit und Speicherung mitClickUp Docs. Erstellen Sie großartige Docs und verbinden Sie sie mit Ihren Projekten oder Workflows, um hybride Arbeitsrichtlinien besser umsetzen zu können Schnappen Sie sich eine zeitsparende Vorlage: Wer sagt, dass Sie Docs oder Whiteboards von Grund auf erstellen müssen?ClickUp bietet vorinstallierte Vorlagen für sofortiges Arbeiten. Verwenden Sie dieClickUp Arbeitsplan Whiteboard-Vorlage um ein Brainstorming zu Ihrer hybriden Strategie in Echtzeit durchzuführen und dieClickUp Policy Memo-Vorlage um die neue Richtlinie mit Ihrem Team zu teilen

Evaluierung des Erfolgs von Hybrid Work Policies

Hybride Arbeitsrichtlinien sind die nächste Stufe der Telearbeit . Hybridarbeit ist eine Win-Win-Situation, solange man sie richtig umsetzt. 🏆

Aber woher wissen Sie, ob Ihre Maßnahmen für hybrides Arbeiten tatsächlich erfolgreich sind?

Es ist wichtig, die Prozesse zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der neue Ansatz tatsächlich funktioniert. Wenn er neue Probleme verursacht, die den Fortschritt des Teams behindern, ist es wahrscheinlich an der Zeit, einige Änderungen vorzunehmen.

Setzen Sie klare Ziele für sich und Ihr Team und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals

Natürlich brauchen Sie Daten, um zu verstehen, ob Ihre hybriden Arbeitsvereinbarungen den Anforderungen gerecht werden. Erstellen Sie nachvollziehbare ClickUp-Ziele zu überwachen:

Engagement der Mitarbeiter

Projektfortschritt

Teamstunden

Arbeitsaufkommen

Benutzerdefiniert erstellen ClickUp Dashboards für das Unternehmen als Ganzes, für eine ganze Abteilung oder für einzelne Mitarbeiter. Sie können die Leistung in Echtzeit überwachen, unabhängig davon, wo Ihr Team den ganzen Tag über arbeitet.

Bauen Sie Ihren Hybrid-Arbeitsplatz in ClickUp

Hybride Arbeitsformen bieten Ihnen die kulturfördernden Vorteile der persönlichen Zusammenarbeit, ohne dass Sie Kompromisse bei der Flexibilität eingehen müssen. Hybride Arbeitsrichtlinien beseitigen Unklarheiten und steuern die Erwartungen, so dass alle Beteiligten langfristig erfolgreich sein können.

Sicherlich kostet die Erstellung einer neuen Richtlinie etwas Zeit und Mühe, aber sie ist der beste Weg, um Mitarbeiter zu stärken und ein effizienteres Unternehmen zu führen. 🎯

Ja, Sie können versuchen, alles selbst zu machen. Aber wenn es auf Ergebnisse ankommt, sollten Sie Ihr hybrides Team mit ClickUp verwalten. Diese führende Plattform ist nicht nur in der Lage, Ihre hybriden Richtlinien zu erstellen, sondern verwaltet auch Projekte, Aufgaben, Kommunikation, Dokumente, Vorlagen und alles dazwischen für hybride Teams.

Sie müssen sich auch nicht auf unser Wort verlassen. Testen Sie ClickUp doch einfach selbst. Erstellen Sie Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich jetzt.