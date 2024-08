10 flexible Software-Tools für die Hybridarbeit für 2024

Ein hybrides Arbeitsumfeld ist der goldene Mittelweg zwischen dem traditionellen Büroalltag und der neueren WFH-Bewegung.

Dieses funktionale Teammodell unterstützt Mitarbeiter, die im Büro, aus der Ferne und von unterwegs arbeiten, und verbessert so erheblich work-Life-Balance und Mitarbeiterbindung.

Aber der Übergang kann eine Herausforderung sein. Ohne die richtige Software zur Unterstützung eines hybriden Arbeitsstils kann die Einrichtung zu einer starken Trennung zwischen den Teams führen, was eine schlechte Aufgabenüberwachung und eine geringere Verantwortlichkeit zur Folge hat. Die Synchronisierung von Arbeitsabläufen, um Überschneidungen zu vermeiden, bereitete ebenfalls Kopfzerbrechen.

Was dieses Büromodell wirklich machbar - und akzeptabel - gemacht hat, ist Software für hybride Arbeitsplätze.

Hybride Arbeitssoftware überbrückt die kommunikation und Zusammenarbeit Lücken zwischen Mitarbeitern im Büro und Mitarbeitern an anderen Standorten. Mit dem richtigen Tool können Sie problemlos ein produktives virtuelles Büro einrichten und Ihr Team synchronisieren, ohne ins Schwitzen zu kommen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Tools für hybrides Arbeiten vor. Informieren Sie sich über deren Funktionen und Preise, um das Tool auszuwählen, das Ihre Mitarbeiter beschäftigt und produktiv hält. 💜

Was ist hybride Arbeitssoftware?

Software für hybrides Arbeiten bringt Ihr Team mit Funktionen zusammen, die für den Einsatz und die effiziente Verwaltung einer hybriden Belegschaft entwickelt wurden. Diese digitalen Tools erleichtern remote-Zusammenarbeit und prozessoptimierung für die Mitarbeiter. Manager erhalten praktische Tools zur Raumoptimierung und Mitarbeiterbindung auf einer einzigen Plattform.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Docs oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Die hybride Arbeitskultur bezeichnet ein people-first-Arrangement, bei dem die Mitarbeiter ihre Zeit zwischen der Arbeit von zu Hause und im Büro aufteilen. Im Gegensatz zur Telearbeit, bei der alle Mitarbeiter

von zu Hause aus arbeiten

oder in einem Co-Working Space arbeiten, haben hybride Modelle in der Regel ein unvorhersehbares Workflow-Muster. Erfolgreiche Manager von hybriden Arbeitsplätzen entscheiden sich daher für Software-Tools, die Folgendes bieten:

Echtzeit-Zusammenarbeitsoptionen: Die richtige Hybrid-Software verfügt über Tools wie digitale Whiteboards und Instant Messenger für die nahtlose Zusammenarbeit in verteilten Teams vereinheitlichte Dokumentenverwaltung: Das Produkt sollte dabei helfen, einen zentralen Knotenpunkt für die Speicherung von Unternehmensdokumenten zu schaffen, der für autorisierte Mitarbeiter leicht zugänglich ist Integrationen: Die Software sollte Integrationen mit gängigen Arbeitsanwendungen unterstützen, um einen reibungslosen Informationsaustausch zu ermöglichen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen Umfassende Dashboards: Teamleiter und Manager benötigen Dashboards, um die Arbeitsabläufe im Team aus der Vogelperspektive betrachten zu können, damit sie die Arbeitsbelastung überprüfen, Redundanzen beseitigen und Prozesse optimieren können Funktionen zur Leistungsverfolgung: Stellen Sie sicher, dass die Software die Überwachung von Projektstatus, Aktualisierungen und Ergebnissen unterstützt. Ein integriertes Tool zur Zeiterfassung hilft Ihnen beispielsweise, Ihre Mitarbeiter für ihren Anteil an der Arbeit zur Verantwortung zu ziehen

Da Unternehmen und Mitarbeiter ständig nach mehr Flexibilität im Arbeitsalltag suchen, werden Sie feststellen, dass immer mehr Tools für den hybriden Arbeitsplatz auf den Markt kommen. Bei einigen handelt es sich um All-in-One-Lösungen, während andere spezifische Dienste wie Desktop-Buchungen oder Videokonferenzen anbieten.

Wir haben die 10 besten Tools für hybrides Arbeiten ausgewählt, um die operativen Herausforderungen verteilter Teams zu meistern. 🥇

1.

ClickUp

Nutzen Sie mehr als 15 Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an die Bedürfnisse Ihres Hybridteams anzupassen

ClickUp ist Ihre zentrale Aufgaben- und Arbeitsmanagement-Plattform, die mit Funktionen ausgestattet ist, die Ihren Mitarbeitern im Büro und in der Verwaltung helfen

remote-Teams

jederzeit synchronisiert bleiben.

Diese dynamische Plattform zentralisiert Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg, steigert die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und rationalisiert Ihr gesamtes

projektmanagement-Strategien

mit Leichtigkeit - egal, ob das Team persönlich, von zu Hause aus oder völlig asynchron zusammenkommt. Planen Sie Zeitpläne und

zu erbringende Leistungen

je nach Verfügbarkeit des Teams, Zuweisung, Anpassung und Überwachung des Arbeitsaufkommens und Nutzung integrierter Kommunikationsfunktionen zur Unterstützung asynchroner Arbeit.

Und wenn Ihr hybrides Team auf der Suche nach

echtzeit-Zusammenarbeit

funktionen, ClickUp hat alles für Sie. Nutzen Sie

ClickUp-Whiteboards

für visuelles Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in koordinierte Aktionspläne mit der Möglichkeit, jedes Objekt auf Ihrer Tafel direkt in eine verfolgbare Aufgabe zu verwandeln. Außerdem können Sie gemeinsam live in

ClickUp Docs

ermöglicht es dem Team, ohne Überschneidungen nebeneinander zu arbeiten!

Von der Erstellung zentraler Wissensdatenbanken bis zum Aufbau von

agilen Arbeitsabläufen

-ClickUp kann das alles.

ClickUp beste Eigenschaften

Integrierte digitale Whiteboard-Software, die Ideen direkt mit Ihren Arbeitsabläufen verbindet

Ein dynamischer Dokumenten-Editor mit umfangreichem Styling, verschachtelten Seiten und Einbettungsmöglichkeiten

Über 1.000 Integrationen mit anderen Arbeitstools wie Loom, Zoom, Miro und Slack

Dashboards und Berichte, um wertvolle Einblicke in Ihren Projektfortschritt zu erhalten

Mehr als 15 benutzerdefinierte Arbeitsansichten um Ihre Projekte aus jedem Blickwinkel zu visualisieren

Funktionen zur Verwaltung und Optimierung der Arbeitslast

Eine skalierbare Hierarchie-Infrastruktur

ClickUp-Automatisierungen zur Beseitigung konsistenter oder sich wiederholender Aufgaben

ClickUp Einschränkungen

Die umfangreiche Liste der Funktionen kann für neuere Benutzer eine gewisse Lernkurve darstellen

Widgets können nicht auf Dashboards gesperrt werden

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos : $0

: $0 Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen:

Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Envoy

Über:

Abgesandter

Zu sagen, dass die Zuweisung von Büroraum eine frustrierende Aufgabe für hybride teamleiter wäre eine Untertreibung. 🏢

Sorgen Sie für reibungslose Arbeitsabläufe in hybriden Teams mit dem unkomplizierten Raummanagement von Envoy. Diese Arbeitsplatzplattform bietet Selbstbedienungs-Tools zur Planung und Buchung von Arbeitsplätzen für Mitarbeiter und Besucher.

Teamkollegen, die zu Besuch kommen, können einen Schreibtisch stunden-, tage- oder wochenweise buchen. Der Administrator verwaltet die Zuweisung je nach Verfügbarkeit und stellt Annehmlichkeiten zur Verfügung.

Sparen Sie Platz und minimieren Sie die Mietkosten, indem Sie das Occupancy Dashboard nutzen, um die Anwesenheit vor Ort und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu verfolgen.

Envoy hilft auch bei der Koordinierung hybrider Arbeitspläne, beim Aufspüren von Ablenkungen am Arbeitsplatz, beim Versenden von Ankündigungen und bei der Erstellung von Arbeitsplatzplänen zur leichteren Navigation.

Wenn Ihr Unternehmen physische Lieferungen abwickelt, werden Sie die Postverwaltungsoptionen von Envoy zu schätzen wissen. Scannen Sie einfach ein Paket, und Envoy wird den Empfänger sofort identifizieren und benachrichtigen.

Envoy beste Funktionen

Schreibtischbuchung für Raummanagement

Unterstützt Terminkoordination

Arbeitsplatzkarten

Mail-Management-Tools

Einschränkungen von Envoy

Begrenzte Anpassungsfähigkeit an individuelle Unternehmensanforderungen

Relativ hoher Preis

Envoy-Preise

Arbeitsplatz Standard : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Arbeitsplatz Premium: $5/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Envoy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

3. Tribeloo

Über:

Tribeloo

Tribeloo ist eine weitere hybride Büroraumsoftware, die mit ihren Buchungsoptionen für Schreibtische beeindruckt.

Wie Envoy ermöglicht es Tribeloo den Mitarbeitern, einen Schreibtisch vorzubestellen, bevor sie das Büro besuchen. Das ganze Erlebnis ist unkompliziert - ein Benutzer kann auf die Buchungsfunktionen zugreifen, indem er:

Über das Tribeloo-Web oder die mobile App Integration von Tribeloo in den Outlook- oder Google-Kalender (oder ein Add-on)

Jede Änderung in persönlichen Kalendern wird automatisch auch mit Tribeloo synchronisiert!

Mit der Plattform können Sie Nachbarschaften für Mitarbeiter desselben Teams einrichten, die zusammensitzen und zusammenarbeiten. Grundrisse im Handumdrehen anpassen und optimieren, indem Sie prüfen, welche Bürobereiche über- oder unterbelegt sind.

Tribeloo bietet praktische Personalisierungsoptionen, z. B. feste Schreibtische, die Suche nach Kollegen, private Buchungen und Sonderwünsche (z. B. Catering oder Whiteboards im Raum). Sie können auch Buchungsprobleme über die App melden.

Die besten Funktionen von Tribeloo

Nahtlose Schreibtischbuchung

Team-Nachbarschaften

Grundriss-Anpassungen

Mühelose Problemberichterstattung

Einschränkungen von Tribeloo

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche etwas veraltet

Keine Option zur Deaktivierung unnötiger Funktionen (wie z. B. der Newsfeed), die Platz auf dem Bildschirm wegnehmen

Tribeloo Preise

Starter : 3,00 €/Monat pro Nutzer

: 3,00 €/Monat pro Nutzer Pro : 3,75 €/Monat pro Nutzer

: 3,75 €/Monat pro Nutzer Premium: 4,00 €/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Tribeloo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (30+ Bewertungen)

: 4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

4. Gastgeber: CBRE

Über:

Google Spiel

CBRE, kurz für Coldwell Banker Richard Ellis, ist ein immobilienmakler und Investmentgesellschaft, die weltweit Bürodienstleistungen für Nutzer anbietet.

Sein einzigartiges Produkt, Host, ermöglicht es Unternehmen, skalierbare Arbeitsplätze zu mieten, zu leasen oder in sie zu investieren, um den wechselnden Anforderungen hybrider Teams gerecht zu werden. Ein von Host verwalteter Arbeitsplatz verfügt über standardmäßige technische und Hospitality-Funktionen, so dass kein Stress mit der Instandhaltung von Büroflächen entsteht.

Mit der mobilen Host-App können Ihre Teammitglieder Schreibtische, Konferenzräume und andere Besprechungsräume buchen. Die Option "Find Your Way" (Finden Sie den Weg) bietet auch unerfahrenen Nutzern eine detaillierte Wegbeschreibung zu bestimmten Schreibtischen, Büros und Bereichen. ➡️

Integrieren Sie die App in Outlook und Google Calendar, um Ihren Zeitplan mit dem Ihrer Mitarbeiter abzustimmen. Sie können Termine in den Kalendern der anderen markieren und erhalten so eine Übersicht über Ihre Termine automatische Erinnerungen für Veranstaltungen und Meetings vor Ort oder online.

Host von CBRE beste Eigenschaften

Globaler Buchungsservice für Schreibtische

Detaillierte Wegbeschreibung zum Arbeitsplatz

Outlook- und Google-Kalender-Integrationen

Automatische Erinnerungen

Host by CBRE Einschränkungen

Die App ist dafür bekannt, dass sie ziemlich oft abstürzt

Host by CBRE Preise

Kontaktieren Sie die Host-Agenten für alle Preisinformationen

Host by CBRE Bewertungen und Rezensionen (mobile App)

Google Play: 5/5 (40+ Bewertungen)

App Store: 3.8/5 (20+ Bewertungen)

5. Robin

Über:

Robin

Robin ist der Handlanger von Batman, aber auch der Name unserer nächsten Lieblings-Hybrid-Arbeitsplattform! Sein Charme liegt in vier Kernfunktionen:

Buchung am Schreibtisch Raum-Planung Arbeitsplatz-Analysen Gemeinschaftliches Bauen

Wann immer Ihre Mitarbeiter das Büro besuchen wollen, brauchen sie nur die App zu starten und einen freien Platz oder Raum zu buchen. Dabei können sie sehen, wer im Büro ist, und ihre Buchungsdaten zur besseren Koordination teilen.

Die Plattform gibt Ihnen einen Echtzeitüberblick über das Büro, um die Navigation zu unterstützen.

Nutzen Sie die im Laufe der Zeit gesammelten Buchungsdaten, um die Auslastungsraten zu verstehen und künftige Zuweisungen entsprechend zu planen. Diese Erkenntnisse können Ihnen auch dabei helfen, den idealen Zeitpunkt für teambildende Aktivitäten zu bestimmen, ohne die Arbeit zu stören.

Mit Robin können Sie ankündigungen teilen , team-Feedback einholen und verhandeln einstimmig eine hybride Arbeitspolitik.

Robins beste Eigenschaften

Einfache Buchung von Schreibtischen und Räumen

Einblicke in die Raumnutzung

Büroübersichten in Echtzeit

Standard- und Prioritätsdurchsagen

Robin Einschränkungen

Die Funktion der Schreibtischsuche ist unzureichend

Das System kann gelegentlich stören

Robin Preise

Starter : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Team : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Robin Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

6. Zoomen

Über:

Zoomen

Zoom hat sich durchgesetzt, als Teams eine virtuelles Meeting zu einer Zeit, als persönliche Treffen streng verboten waren. Das ist zwar (glücklicherweise) nicht mehr der Fall, aber die Plattform wird immer noch häufig genutzt, um geografisch verstreute Teams zu verbinden und ihnen einen Ort zu bieten, an dem sie Entscheidungen treffen, Ideen austauschen oder zwanglose Gespräche führen können.

Planen und führen Sie Besprechungen mit ein paar Klicks mit der Plattform tools für Videokonferenzen . Nehmen Sie Ihre virtuellen Meetings überall hin mit, dank Funktionen wie Rauschunterdrückung und nahtlosem Wechsel zwischen Desktop- und mobilen Apps!

Zoom verbessert auch die audiovisuelle Erfahrung Ihres Teams. Die Plattform zeigt zum Beispiel an, wer gerade spricht, so dass das Meeting leichter zu verfolgen ist. Mit Live-Screen-Sharing-Optionen können Sie die Diskussion mit Bildern von Ihrem Gerät aus unterstützen.

Neben video- und Audiositzungen ermutigt die Plattform zusammenarbeit am Arbeitsplatz durch Zoom Whiteboard, Umfragen, Team-Chat und Dateifreigabe.

Zoom beste Eigenschaften

Video- und Audio-Meetings

Zoom Whiteboard für visuelle Zusammenarbeit

Einfacher Wechsel zwischen Desktop und Mobile

Team-Chat

Einschränkungen von Zoom

Das aktuelle Kontroll-Overlay kann bei der Aufzeichnung von Meetings im Weg sein

Die Schnittstelle kann manchmal verzögern

Preise für Zoom

Basis : $0

: $0 Pro : $149.90/Jahr pro Benutzer

: $149.90/Jahr pro Benutzer Business : $199,90/Jahr pro Benutzer

: $199,90/Jahr pro Benutzer Business Plus : $250/Jahr pro Benutzer

: $250/Jahr pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (50.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10,000+ Bewertungen)

7. Miro

Über:

Miro

Miro ist eine visuelle Kollaborationsplattform, die Remote- und Hybrid-Teams bei Projektplanung, Prototyping, Flussdiagrammen und anderen Brainstorming-Aktivitäten unterstützt.

Die digitalen Whiteboards von Miro, die sogenannten Miro Boards, bieten Ihrem Team ein komplettes Toolkit, um neue Ideen zum Leben zu erwecken. Sie können schreiben, zeichnen, Dateien anhängen und Haftnotizen und Kommentare hinzufügen. Alle Tafeln werden in Echtzeit aktualisiert, sodass Ihre Teammitglieder effizient an Projekten arbeiten können, egal ob sie zwei oder 20.000 Fuß voneinander entfernt sind!

Miro ist auch für die asynchrone Zusammenarbeit geeignet. Teilen Sie Ihre Arbeit mit Teammitgliedern, Managern oder Stakeholdern und holen Sie sich Genehmigungen oder detaillierte Vorschläge ohne Meetings.

Mit über 100 Integrationen können Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Dokumente mit Miro verknüpfen und Ihre Browser-Tabs konsolidieren. Die über 1.300 Vorlagen der Plattform bieten Ihnen fertige Entwürfe für Brainstorming und Ideenfindung in verschiedenen Szenarien.

Die besten Funktionen von Miro

Digitale Tafeln

100+ Integrationen

1.300+ Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Einfache Kommunikation über Video, Chats und Präsentationen

Einschränkungen von Miro

Kann sich verzögern, wenn das Dashboard mit Benutzern überfüllt ist

Das Text-Tool hat eine begrenzte Funktionalität

Miro-Preise

Kostenlos : $0/Monat pro Benutzer

: $0/Monat pro Benutzer Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Geschäftskunden : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell.

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.900+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

8. Ernte

Über:

Ernte

Niemand hat so große Vertrauensprobleme wie hybride Arbeitsmanager. Macht Bonnie wirklich ihren Job oder aktualisiert sie ihr Instagram von zu Hause aus? Und warum ist der Wochenbericht von Clyde noch nicht da? Wird mit mir gespielt? 🤔

Glücklicherweise können Sie die Macht der hybriden Arbeit mit transparenten Produktivitätsprotokollen ernten (Scherz gemeint).

Bei Harvest dreht sich alles um verfolgung der Zeit -Plattform ermöglicht es Ihnen, die für bestimmte Aufgaben aufgewendete Zeit zu überwachen und die Arbeitszeiten transparent zu halten.

Als Manager werden Sie die analytischen Tools von Harvest zu schätzen wissen. Detaillierte visuelle Berichte ermöglichen es Ihnen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verstehen und anzupassen. Mithilfe von Zeitprotokollen können Sie Projekte auf dem richtigen Kurs halten, Budgets abschätzen und genaue Vorhersagen für ähnliche Vorhaben in der Zukunft treffen.

Verwandeln Sie die erfasste Zeit in Rechnungen und senden Sie diese an Kunden. Nutzen Sie Integrationen wie PayPal und Stripe, um Zahlungen von Kunden zu verfolgen!

Die besten Funktionen von Harvest

Bequeme Zeiterfassung

Umfassende Berichte

Budgetverfolgung

Unterstützung bei der Rechnungsstellung und dem Einzug von Zahlungen

Ernteeinschränkungen

Einige Nutzer halten den Preis für den Funktionsumfang für relativ hoch

Hintergrund-Timer können unbemerkt bleiben, was zu falschen Zeitprotokollen führt

Preise für Harvest

Kostenlos : $0

: $0 Pro: $10.80/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (750+ Bewertungen)

: 4.3/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (550+ Bewertungen)

9. Webstuhl

Über:

Webstuhl

Lassen Sie Ihr hybrides Team mit Loom aufblühen - einer erstklassigen asynchronen Videoplattform. 🌸

Kommunikation in Echtzeit und Live-Besprechungen mögen für die einen effektiv sein, für die anderen jedoch ablenkend. Loom hat eine Lösung: Zeichnen Sie Videos auf, damit Ihre Mitarbeiter sie in ihrer eigenen Zeit ansehen können.

Nutzen Sie die asynchronen Videos von Loom, um einen Prozess zu erklären, eine Präsentation zu halten oder sogar Ihr Team zu begrüßen. Das Beste daran ist, dass Ihre Mitarbeiter weder ein Konto erstellen noch sich anmelden müssen, um die Videos anzusehen!

Die Erstellung von Videos könnte nicht einfacher sein - drücken Sie einfach die Aufnahmetaste und erstellen Sie Ihr Video. Fertige Beiträge werden automatisch auf die Plattform hochgeladen. Geben Sie die Links an die gewünschten Teammitglieder weiter - fertig!

Ihr Team kann auf das Video reagieren und mit Zeitstempel versehene Kommentare senden und so konstruktive Diskussionen anregen.

Loom ist ein fantastisches Tool für die Schulung neuer Teammitglieder - anstatt sie mit einem Stapel von Dokumenten zu überfordern, können Sie sie mit Videotouren und Tutorials einarbeiten.

Loom beste Eigenschaften

Asynchrone Videoaufzeichnung

Einfaches Teilen von Links

Engagement durch Kommentare und Reaktionen

Hervorragend geeignet für das Onboarding von Mitarbeitern

Loom Einschränkungen

Bietet keine erweiterten Videobearbeitungsoptionen

Es gibt keine Möglichkeit, die Steuerelemente während der Aufnahme vom Bildschirm zu entfernen

Loom Preise

Starter : $0

: $0 Business : $12.50/Monat pro Benutzer

: $12.50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

10. Slack

Über:

Slack

Slack wurde mit einer Idee im Hinterkopf gegründet - vereinfachung der Teamkommunikation . Mit dieser Plattform können Ihre Mitarbeiter über Kanäle kommunizieren, die als virtuelle Gemeinschaften zum Chatten, Reagieren und Hinterlassen von Kommentaren sowie zum Austausch von Dateien dienen.

Als Administrator können Sie öffentliche Kanäle für alle Teammitglieder oder private Kanäle für ausgewählte Mitglieder erstellen. Sie können sogar mit bestimmten Mitarbeitern über direkte Nachrichten kommunizieren.

Slack macht es auch für verteilte Teams einfach zu wissen, wann ein Teammitglied für die Arbeit verfügbar ist, dank Online- oder Offline-Indikatoren und Statusaktualisierungen. Eine weitere fantastische Funktion ist Slack Connect - ideal für die Kommunikation mit Anbietern, Kunden und Stakeholdern.

Als hybrider Teammanager werden Sie auch Slack Canvas zu schätzen wissen, ein virtuelles Whiteboard für das Brainstorming und die Optimierung von Ideen. Sie können auch Audio- und Videoclips für die asynchrone Kommunikation aufzeichnen und freigeben. 📹

Die besten Funktionen von Slack

Öffentliche und private Kommunikationskanäle

Erleichtert die Interaktion mit Lieferanten

Zeigt die Verfügbarkeit von Teammitgliedern an

Unterstützt asynchrone Arbeit

Einschränkungen von Slack

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Die Audio-/Videoqualität könnte besser sein

Slack-Preise

Kostenlos : $0

: $0 Pro : $7.25/Monat pro Benutzer

: $7.25/Monat pro Benutzer Business+ : $12.50/Monat pro Benutzer

: $12.50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

Hybrid Work Software: Engaging the Disengaged

Ein erfolgreiches Hybridmodell hängt weitgehend von der Qualität der kommunikation am Arbeitsplatz . Es spielt keine Rolle, ob Sie im Büro, zu Hause oder in einem gemütlichen Strandcafé arbeiten, solange alle an einem Strang ziehen und ihren Beitrag leisten. 🌴

Die Kollaborationstools auf unserer Liste haben den traditionellen Arbeitsbereich revolutioniert, indem sie Teams auch ohne physische Bürostandorte in Verbindung halten. Wählen Sie also die Plattform, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, und stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter auf der gleichen Wellenlänge sind, egal wo sie sich befinden! Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, beginnen Sie am Anfang dieser Liste und testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .