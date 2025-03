Wie man Team-Check-Ins durchführt, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern

wann ist das letzte Mal ein Mitglied des Teams mit einer Idee oder einem Anliegen zu Ihnen gekommen?_

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dies nicht aus heiterem Himmel geschah, sondern weil sie das Gefühl hatten, dass es Raum zum Reden gibt.

Team Check-ins bieten diesen Space.

Sie sind eine Chance, mit Ihrem Team in Verbindung zu treten, anzusprechen, was funktioniert und was nicht, und eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder gehört fühlt.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie diese Unterhaltungen wirklich sinnvoll gestalten können. 💬

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Team-Check-ins sind kurze Meetings zur Verbesserung der Kommunikation und Abstimmung im Team

Regelmäßige Check-Ins verbessern das Vertrauen, die Problemlösung und die Anpassungsfähigkeit

Tägliche, wöchentliche und monatliche Check-Ins dienen unterschiedlichen Team- und Projektanforderungen

Legen Sie eine klare Tagesordnung fest und konzentrieren Sie sich bei den Diskussionen auf Ziele, Herausforderungen und Feedback

Manager spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Transparenz und Engagement

Tools wie ClickUp rationalisieren die Terminplanung, Dokumentation und Nachbereitung

Flexibilität im Format und das Feiern von kleinen Erfolgen halten Check-Ins effektiv

Verständnis von Team Check-Ins

Ein Check-In ist ein kurzes, strukturiertes Meeting, um die Verbindung zwischen Teams aufrechtzuerhalten und sie aufeinander abzustimmen. Es bietet eine spezielle Zeit, um Updates auszutauschen, Herausforderungen zu diskutieren und sicherzustellen, dass sich alle über die Prioritäten im Klaren sind.

Im Gegensatz zu formellen Meetings konzentrieren sich Check-Ins darauf, den Schwung aufrechtzuerhalten und unmittelbare Bedürfnisse anzusprechen, ohne den Tag zu entgleisen. Bei diesen Meetings geht es weniger um starre Tagesordnungen als vielmehr darum, ein offenes Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitglieder des Teams wohl fühlen, wenn sie etwas sagen.

Check-ins vs. persönliche Meetings

Der Unterschied zwischen Check-Ins und One-on-One Meetings zu verstehen, ist der Schlüssel zu deren effektiver Nutzung. 👇

Aspect | Check-ins | One-on-one Meetings |

| ---------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |

| | Gesamtes Team | Projektleiter und ein Mitglied des Teams |

| Zweck | Konzentriert sich auf die Ausrichtung des Teams und Aktualisierungen des Projekts | Konzentriert sich auf persönliches Wachstum und Herausforderungen |

| Stil_ | Gemeinsam und gruppenorientiert | Individuell und privat |

| Zeitplanung_ | Kurz (15-30 Minuten) | Länger (30-60 Minuten) |

Check-ins vs. Einzelmeetings

Vorteile regelmäßiger Überprüfungen

Hier sind einige Schlüsselvorteile regelmäßiger Team-Check-ins. 🧑‍💻

Verbesserte Kommunikation: Check-Ins bieten einen konsistenten Space für die Kommunikation im Team und sorgen für Abstimmung und Klarheit im gesamten Team

Check-Ins bieten einen konsistenten Space für die Kommunikation im Team und sorgen für Abstimmung und Klarheit im gesamten Team Schnellere Lösung von Problemen: Diese Meetings fördern eine schnelle Problemlösung und gehen auf Probleme ein, bevor sie eskalieren

Diese Meetings fördern eine schnelle Problemlösung und gehen auf Probleme ein, bevor sie eskalieren Größeres Vertrauen im Team: Regelmäßige Check-Ins schaffen Transparenz und fördern das Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams

Regelmäßige Check-Ins schaffen Transparenz und fördern das Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams Bessere Nachverfolgung des Fortschritts: Sie heben Meilensteine hervor und stellen sicher, dass jeder bei laufenden Projekten auf dem Laufenden bleibt

Sie heben Meilensteine hervor und stellen sicher, dass jeder bei laufenden Projekten auf dem Laufenden bleibt Erhöhte Anpassungsfähigkeit: Check-Ins helfen Teams, flexibel zu bleiben und Prioritäten und Ziele je nach Bedarf anzupassen, ohne den Fokus zu verlieren

🧠 Fun Fact: Das Konzept der Check-Ins hat seinen Ursprung in den 1990er Jahren in den Methoden des agilen Projektmanagements.

Arten von Team Check-Ins

Check-Ins gibt es in verschiedenen Formen und Größen, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen, der von den Bedürfnissen des Teams und dem jeweiligen Projekt abhängt. Während das Ziel dasselbe bleibt, helfen verschiedene Arten von Check-Ins den Teams auf unterschiedliche Weise, auf Kurs zu bleiben.

Schauen wir uns das mal an. 🗂️

Tägliche Kontrollbesuche

Tägliche Check-Ins sind kurze, zielgerichtete Meetings im Team, in denen die Teilnehmer schnell über ihre Fortschritte berichten, Blockaden erkennen und unmittelbare Prioritäten klären.

Diese Check-Ins werden häufig in schnelllebigen Umgebungen wie agilen Teams eingesetzt, in denen eine ständige Kommunikation notwendig ist, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Beispiel: Tägliche Stand-ups in agilen Teams sind ein gutes Beispiel. Während dieser Meetings beantworten die Mitglieder des Teams in der Regel drei Schlüssel-Fragen: Was haben Sie gestern zu erledigen? Woran arbeiten Sie heute? Was blockiert euren Fortschritt? Diese Struktur stellt sicher, dass das Team ausgerichtet bleibt und alle potenziellen Blocker schnell angegangen werden, um Verzögerungen im Projekt zu vermeiden.

Wöchentliche Besprechungen

Wöchentliche Check-Ins sind etwas länger und dienen dazu, die Fortschritte der Woche zu überprüfen, sich an den anstehenden Prioritäten auszurichten und sicherzustellen, dass die Aufgaben in der kommenden Woche auf dem richtigen Weg sind. Sie umfassen in der Regel die Fertigstellung von Aufgaben, den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen und eine eventuell erforderliche kurzfristige Planung.

Beispiel: Ein Marketing Team könnte wöchentliche Check-Ins abhalten, um den Status von Projekten mit Inhalten, Social Media Kampagnen oder bevorstehenden Produkteinführungen zu besprechen. Bei diesen Meetings überprüft das Team, was erreicht wurde, passt die Zeitleisten bei Bedarf an und legt die Schlüsselprioritäten für die nächste Woche fest.

Bei den monatlichen Kontrollbesprechungen liegt der Schwerpunkt eher auf langfristigen Fortschritten, der Reflexion der Gesamtleistung und der Besprechung größerer Herausforderungen oder Hindernisse, die möglicherweise aufgetreten sind. Diese Meetings bieten einen Space, um Ziele für den kommenden Monat festzulegen, Trends zu erkennen und den Fortschritt in Richtung größerer Ziele zu bewerten.

Beispiel: In einem Vertriebsteam können die monatlichen Besprechungen dazu dienen, die Leistung im Vergleich zu den Einzelzielen zu überprüfen, den Zustand der Pipeline zu bewerten und die Strategien für die kommenden Kampagnen anzupassen. Diese Meetings bieten die Möglichkeit, Erfolge zu feiern, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und die Taktik für die Ziele des nächsten Monats anzupassen.

Projektspezifische Check-ins

Projektspezifische Check-Ins sind auf die Bedürfnisse bestimmter Projekte und Meilensteine zugeschnitten.

Sie sind besonders nützlich, um sicherzustellen, dass funktionsübergreifende Teams aufeinander abgestimmt sind und alle auf der gleichen Seite stehen, was die Zeitleiste und die Ergebnisse des Projekts angeht.

Beispiel: Ein Produktentwicklungsteam, das an einem neuen Feature arbeitet, könnte ein wöchentliches projektspezifisches Check-in abhalten. In diesen Meetings bespricht das Team die Fortschritte bei der Entwicklung des Features, prüft das Feedback der Benutzer und identifiziert alle technischen oder gestalterischen Herausforderungen, die angegangen werden müssen.

🧠 Fun Fact: Stand-up Meetings haben ihren Ursprung in der Tech-Industrie, um langwierige Diskussionen zu vermeiden.

Ad-hoc-Check-ins

Ad-hoc-Besprechungen finden nach Bedarf statt, in der Regel als Reaktion auf dringende Probleme oder Gelegenheiten zur Zusammenarbeit. Diese Projekt-Meetings sind oft informell und finden statt, wenn etwas Unerwartetes auftaucht, das sofortige Aufmerksamkeit oder eine Neuausrichtung erfordert.

Beispiel: Wenn ein plötzlicher Fehler in einer Softwareversion entdeckt wird, der sich auf die Kunden auswirken könnte, kann ein Ad-hoc-Check-in einberufen werden, um die Situation schnell zu bewerten, Ressourcen zur Lösung des Problems zuzuweisen und mit den erforderlichen Beteiligten zu kommunizieren, um Probleme mit den Kunden zu vermeiden.

Durchführung effektiver Mitarbeiter-Check-Ins (monatlich, wöchentlich, täglich)

Mit Ihrem Team auf dem Laufenden zu bleiben, muss nicht kompliziert sein. Der richtige Ansatz für Check-Ins kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie aussagekräftige Check-Ins strukturieren können, damit sie für Mitarbeiter und Manager gleichermaßen wirkungsvoll sind. 👥

✅ Einstellung einer klaren Tagesordnung

Eine klare Tagesordnung ist wichtig, um die Unterhaltung konzentriert und produktiv zu halten. Auch wenn die Einzelheiten je nach Häufigkeit des Gesprächs variieren können, sind hier einige Richtlinien aufgeführt:

Tägliche Check-Ins: Konzentrieren Sie sich auf unmittelbare Aufgaben, Herausforderungen und Prioritäten. Eine einfache Drei-Punkte-Agenda, die diese Fragen zum Meeting-Check-in beantwortet, kann ausreichen:

Was wurde erledigt? Was steht als Nächstes an? Was blockiert den Fortschritt?

Konzentrieren Sie sich auf unmittelbare Aufgaben, Herausforderungen und Prioritäten. Eine einfache Drei-Punkte-Agenda, die diese Fragen zum Meeting-Check-in beantwortet, kann ausreichen: Wöchentliche Check-Ins: Diese erfordern einen etwas größeren Rahmen. Nutzen Sie sie, um die Fortschritte der Woche zu reflektieren und sich an kurzfristigen Zielen zu orientieren:

Überprüfung der fertiggestellten Aufgaben und laufenden Projekte Besprechung der kurzfristigen Ziele und Zeitleisten Ansprechen von Herausforderungen oder Ressourcenbedarf

Diese erfordern einen etwas größeren Rahmen. Nutzen Sie sie, um die Fortschritte der Woche zu reflektieren und sich an kurzfristigen Zielen zu orientieren: Monatliche Check-Ins: Diese sind ideal, um langfristige Fortschritte zu reflektieren und Wachstumsmöglichkeiten zu besprechen. Eine typische Tagesordnung könnte Folgendes umfassen:

Besprechung der wichtigsten Meilensteine und Erfolge Erörterung von Herausforderungen und Strategien zu deren Bewältigung Erkundung der Ziele und Bestrebungen für die berufliche Entwicklung

Diese sind ideal, um langfristige Fortschritte zu reflektieren und Wachstumsmöglichkeiten zu besprechen. Eine typische Tagesordnung könnte Folgendes umfassen:

✅ Mit sinnvollen Diskussionen das Engagement fördern

Kontrollbesprechungen sollten sich nie wie eine lästige Pflicht anfühlen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in sinnvolle Unterhaltungen einbinden, fühlen sie sich wertgeschätzt und gehört.

Konzentrieren Sie sich auf diese Diskussionspunkte:

Erfolge anerkennen: Beginnen Sie die Unterhaltung mit einer positiven Notiz, indem Sie ihre jüngsten Erfolge feiern

Beginnen Sie die Unterhaltung mit einer positiven Notiz, indem Sie ihre jüngsten Erfolge feiern Herausforderungen erörtern: Erörtern Sie Hindernisse oder Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sein könnten, und arbeiten Sie gemeinsam an möglichen Lösungen

Erörtern Sie Hindernisse oder Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sein könnten, und arbeiten Sie gemeinsam an möglichen Lösungen Feedback geben und erhalten: Konstruktives Feedback geben und verstärken stimmen der Mitarbeiter um herauszufinden, wie Sie sie besser unterstützen können

Konstruktives Feedback geben und verstärken stimmen der Mitarbeiter um herauszufinden, wie Sie sie besser unterstützen können Ziele ausrichten: Überprüfen Sie ihre beruflichen Ziele und stellen Sie sicher, dass sie mit den Zielen des Teams und der Organisation übereinstimmen

💡 Profi-Tipp: Einbeziehen fragen zur Mitarbeiterzufriedenheit bei Check-Ins, um wertvolle Einblicke in die Moral des Teams zu erhalten. Offene, unterhaltsame Check-in-Fragen zu Workload, Kommunikation und Arbeitsplatzkultur helfen dabei, Verbesserungsmöglichkeiten für ein motivierteres Team zu ermitteln.

✅ Förderung von Transparenz und Ehrlichkeit

Transparenz schafft Vertrauen und ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre wahren Gedanken ohne Zögern freizugeben. Offenheit fördern:

Versichern Sie den Mitarbeitern, dass Check-Ins ein sicherer Space für den Dialog sind, nicht für Urteile

Seien Sie selbst transparent; teilen Sie Herausforderungen oder Erfahrungen mit, um Verletzlichkeit vorzuleben

Hören Sie sich die Bedenken und Vorschläge der Mitarbeiter aktiv an, ohne sie zu unterbrechen oder abzuweisen

✅ Mit durchdachten Fragen stärkere Verbindungen aufbauen

Die richtigen Fragen können Ihnen helfen, Ihre Mitarbeiter besser zu verstehen und gleichzeitig zu zeigen, dass Sie sich ernsthaft um sie kümmern. Hier sind ein paar Beispiele, die Sie in Ihre Check-Ins einbauen können:

Zur persönlichen Entwicklung: Welche Fähigkeiten möchten Sie gerne weiter ausbauen?

Welche Fähigkeiten möchten Sie gerne weiter ausbauen? Über Verbesserungen am Arbeitsplatz: Können wir etwas erledigen, um Ihre Arbeit effektiver oder angenehmer zu gestalten?

Können wir etwas erledigen, um Ihre Arbeit effektiver oder angenehmer zu gestalten? Über Herausforderungen: Was war in letzter Zeit Ihr größtes Hindernis, und wie kann ich Ihnen helfen?

Was war in letzter Zeit Ihr größtes Hindernis, und wie kann ich Ihnen helfen? Zum Wohlbefinden: Wie kommen Sie mit Ihrem Workload zurecht? Fühlen Sie sich unterstützt?

💡Pro-Tipp: Durchdachte Check-in-Fragen fördern die Verbindung, erhöhen das Engagement der Mitarbeiter und schaffen ein Umfeld des gegenseitigen Respekts.

Rolle des Managers bei der Mitarbeiterbindung

Das Engagement der Mitarbeiter bei Team-Check-Ins beginnt mit einer starken Führung, und die Führungskraft ist das Herzstück davon. Lassen Sie uns dies genauer untersuchen. 📑

Verantwortung der Führungskräfte bei der Leitung von Check-Ins

Als Leiter des Check-Ins gibt die Führungskraft den Ton für die Unterhaltung an. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie ihre Gedanken und Sorgen freigeben.

Hier sind einige Schlüsselaufgaben für Manager bei Check-Ins:

Schaffen Sie ein unterstützendes Umfeld: Ermutigen Sie zu einem offenen Dialog und lassen Sie die Mitarbeiter wissen, dass ihr Beitrag wertgeschätzt wird

Ermutigen Sie zu einem offenen Dialog und lassen Sie die Mitarbeiter wissen, dass ihr Beitrag wertgeschätzt wird Aktiv zuhören: Sich darauf konzentrieren, die Sichtweise des Mitarbeiters zu verstehen, ohne zu unterbrechen

Sich darauf konzentrieren, die Sichtweise des Mitarbeiters zu verstehen, ohne zu unterbrechen Klare Anleitung und Feedback geben: Konstruktives Feedback geben, aber auch den Aufwand und die Leistungen der Mitarbeiter anerkennen

Konstruktives Feedback geben, aber auch den Aufwand und die Leistungen der Mitarbeiter anerkennen Ausrichtung sicherstellen: Sicherstellen, dass die persönlichen Ziele des Mitarbeiters mit den Zielen des Teams und des Unternehmens übereinstimmen

Maßnahmen, die Manager nach dem Check-in ergreifen sollten

Nach Abschluss des Check-Ins müssen die Manager spezifische Maßnahmen ergreifen, um die Unterhaltung zu vertiefen und fortzusetzen teilnahme an Meetings . Dies beinhaltet:

Nachbereitung von Commitments: Eingehen auf Bedenken oder Wünsche des Mitarbeiters, um zu zeigen, dass sein Beitrag wichtig ist

Eingehen auf Bedenken oder Wünsche des Mitarbeiters, um zu zeigen, dass sein Beitrag wichtig ist Angebot weiterer Unterstützung: Nachfragen, ob der Mitarbeiter Hilfe bei den im Meeting besprochenen Problemen benötigt

Nachfragen, ob der Mitarbeiter Hilfe bei den im Meeting besprochenen Problemen benötigt Schlüsselpunkte dokumentieren: Protokollieren Sie das Check-in-Gespräch, einschließlich der Ziele, des Feedbacks und aller Folgemaßnahmen

Protokollieren Sie das Check-in-Gespräch, einschließlich der Ziele, des Feedbacks und aller Folgemaßnahmen Fortschritte anerkennen: Verbesserungen anerkennen und Meilensteine feiern, um die Fortschritte und Beiträge des Mitarbeiters zu würdigen

🔍 Wussten Sie schon? Das Engagement der US-Mitarbeiter hat im zweiten Quartal 2024 einen leichten Aufschwung erfahren, anstieg von 30% auf 32% . Trotz dieser Verbesserung ist ein beträchtlicher Teil der Belegschaft nach wie vor unengagiert, was deutlich macht, dass es für die Unternehmen nach wie vor eine Herausforderung ist, eine voll engagierte Belegschaft zu fördern.

Verbesserung von Meetings mit Check-Ins

Check-Ins können die Dynamik von Meetings und Teams erheblich verbessern und sie strukturierter, zielgerichteter und integrativer machen.

Durch die Integration von Check-Ins zu Beginn eines Meetings können die Mitglieder des Teams mitteilen, woran sie gerade arbeiten, welche Herausforderungen sie zu bewältigen haben oder was sie gerade beschäftigt. Dieser Ansatz fördert ein kollaboratives Umfeld, in dem mögliche Hindernisse frühzeitig erkannt werden.

Check-Ins fördern auch die Transparenz und den Einbezug aller Beteiligten und sorgen dafür, dass sich jeder gehört und wertgeschätzt fühlt. Wenn alle Teilnehmer ihre Updates freigeben, wird das Meeting interaktiver und produktiver, da jeder Teilnehmer zum Flow der Unterhaltung beiträgt.

Techniken für effektive Meeting-Check-ins

Um effektive Check-ins durchzuführen, sollten Sie die folgenden Techniken anwenden:

Kurz und bündig: Limitieren Sie den Check-In eines jeden Mitglieds des Teams auf wenige Sätze, um die Dynamik zu erhalten und sich zu konzentrieren

Limitieren Sie den Check-In eines jeden Mitglieds des Teams auf wenige Sätze, um die Dynamik zu erhalten und sich zu konzentrieren Rotieren Sie den Leiter des Check-Ins: Erlauben Sie verschiedenen Mitgliedern des Teams, den Check-In zu leiten, um verschiedene Perspektiven zu erhalten und die Eigentümerschaft zu stärken

Erlauben Sie verschiedenen Mitgliedern des Teams, den Check-In zu leiten, um verschiedene Perspektiven zu erhalten und die Eigentümerschaft zu stärken Visualisieren Sie Aktualisierungen: Verwenden Sie Tools wie Aufgaben-Boards oder freigegebene Dokumente, um den Fortschritt zu visualisieren und die Abstimmung sicherzustellen

Mitarbeiter-Check-Ins müssen sich nicht als lästig erweisen. Sie können sogar reibungsam, organisiert und - sagen wir es ruhig - unterhaltsam sein!

Sehen wir uns an, wie Sie die App nutzen können ClickUp HR-Software für eine reibungslose und stressfreie Mitarbeiterüberprüfung. 📝

Planung und Dokumentation leicht gemacht ClickUp Meetings ist das ultimative Tool für die Organisation von Check-Ins. Es kombiniert Terminplanung, Notizen und Nachverfolgung von Aktionen in einem einheitlichen Workflow.

Schauen wir uns an, wie. 📂

Wir alle wissen, wie schwierig es sein kann, die Kalender aller Beteiligten in Einklang zu bringen, vor allem, wenn man mit mehreren Check-Ins jonglieren muss. Aber mit ClickUp Kalender Ansicht mit ClickUp Calendar View müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen, dass Sie einen Termin doppelt buchen oder ein wichtiges Meeting verpassen.

Sie können wiederkehrende Meetings für wöchentliche Einzelgespräche einrichten oder Zeit für teamweite Diskussionen blockieren. Und dank der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Anpassungen im Handumdrehen vornehmen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein Manager mit fünf direkten Berichterstellungen. In der Ansicht "Kalender" können Sie zweiwöchentliche Besprechungen planen und diese zur leichteren Identifizierung mit Farben codieren.

Es ist auch einfach, Erinnerungen einzustellen und alles mit Ihrem Google Kalender zu synchronisieren (hallo, Die Google Kalender Integration von ClickUp !).

Testen Sie die Google Kalender Integration von ClickUp für eine effiziente Terminplanung

Meeting-Notizen über verschiedene Apps verstreut? Jetzt nicht mehr.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs freigegebene Tagesordnungen und weisen Sie Aktionselemente zu ClickUp Dokumente ermöglicht die Erstellung detaillierter, kollaborativer Dokumente für jeden Check-In. Sie können Tagesordnungen strukturieren, Elemente für Aktionen hinzufügen und sogar Aufgaben direkt im Dokument zuweisen.

Da alles in ClickUp gespeichert wird, können Sie jederzeit und überall auf frühere Notizen zugreifen.

Instanz können Sie eine Check-in-Agenda mit Abschnitten wie "Fortschritte bei den Zielen der letzten Woche" oder "Herausforderungen und Lösungen" vorbereiten Während des Meetings können Sie das Dokument in Echtzeit aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Teamarbeit und Feedback? Erledigt!

Aktions-Elemente zu besprechen ist eine Sache - sicherzustellen, dass sie fertiggestellt werden, eine andere.

Verwandeln Sie Diskussionen in Aktionen mit ClickUp Assign Comments ClickUp-Kommentare zuweisen verwandeln Sie Feedback oder Ideen in umsetzbare Aufgaben. Weisen Sie einem Mitglied des Teams einen Kommentar zu, legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest und verfolgen Sie den Fortschritt direkt im Dokument.

Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter beim Check-in erwähnt, dass er eine zusätzliche Schulung benötigt, können Sie der Personalabteilung einen Kommentar zuweisen, um einen Workshop zu planen.

Darüber hinaus beginnen effektive Check-Ins bereits vor dem Meeting selbst. ClickUp Formulare ermöglicht es Ihnen, Feedback zu sammeln oder im Vorfeld Erkenntnisse zu gewinnen. Die Formulare sind vollständig anpassbar, so dass Sie spezifische Fragen stellen können, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind.

Einfaches Sammeln von Pre- und Post-Check-In-Feedback mit ClickUp Formularen

Beispiel: Senden Sie vor einem Check-in ein Formular mit Fragen wie:

Welchen Herausforderungen sind Sie diese Woche begegnet?

was können wir an unserem Workflow verbessern?

Und nach einem Check-in fragen Sie:

was war der hilfreichste Teil des heutigen Gesprächs?

welchen zusätzlichen Support brauchen Sie, um Ihre Ziele zu erledigen?

Sie können auch ein Formular freigeben, in dem Sie Fragen zur Entwicklungskontrolle stellen können:

Welche Fähigkeiten möchten Sie im Moment am meisten entwickeln?

haben Sie das Gefühl, dass Ihre derzeitige Rolle Ihre langfristigen beruflichen Ziele unterstützt?

Die Antworten werden automatisch in ClickUp organisiert und helfen Ihnen, Trends oder Probleme zu erkennen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Sie können auch erwägen, die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback mit dem ClickUp Vorlage für Mitarbeiterengagement um Ihren Aufwand besser zu strukturieren.

Streamline Check-Ins mit anpassbaren Vorlagen

Leere Seiten sind einschüchternd. Die Vorlagen von ClickUp lösen dieses Problem, indem sie vorgefertigte Formate für Check-In-Agenden, Nachfassaktionen und die Erfassung von Feedback anbieten.

ClickUp Vorlage für One-on-One-Meetings

📌 Beispiel: Sie können die ClickUp One-on-One Meeting Vorlage die Abschnitte enthält für:

Updates zu laufenden Aufgaben

Neue Prioritäten für die Woche

Etwaige Hindernisse oder benötigter Support

Diese Vorlage hält Ihre Meetings auf Kurs und bietet Tagesordnungen, die auf verschiedene Ziele zugeschnitten sind. Sie können sich auf Leistungsüberprüfungen konzentrieren, feedback-Sitzungen oder Gespräche über die berufliche Entwicklung, damit jedes Thema die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.

Die vorlage für Einzelpersonen enthält Abschnitte für Notizen, Elemente und Folgemaßnahmen, damit jedes Meeting konzentriert und produktiv bleibt. Sie fördert außerdem ein einheitliches Format, das die Nachverfolgung des Fortschritts und die Wiederholung vergangener Diskussionen erleichtert.

Smarter Check-Ins mit Automatisierung und Nachverfolgung

Automatisieren Sie Wiedervorlagen mit ClickUp Automatisierungen ClickUp Automatisierungen bewahrt Sie vor der Ermüdung durch manuelles Nachfassen. Legen Sie Auslöser fest, um Erinnerungen an Elemente oder Wiedervorlagen automatisch zu versenden.

Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter sich verpflichtet, eine Aufgabe bis nächste Woche abzuschließen, können Sie eine Automatisierung so einstellen, dass er in ein paar Tagen eine Erinnerung erhält.

möchten Sie externe tools in den Mix einbringen?

Die ClickUp und Zoom Integration rationalisiert die Planung und Durchführung Ihrer Meetings. Sie können sofort Zoom-Links erstellen, sie zu Meeting-Einladungen hinzufügen und alles mit dem Kalender synchronisieren, um eine nahtlose Planung zu ermöglichen.

Mit der ClickUp- und Zoom-Integration lassen sich Check-Ins mühelos planen und durchführen

Nach all diesen Check-Ins werden Sie sehen wollen, wie die Dinge vorankommen. ClickUp Dashboards ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von allem in einer visuellen Übersicht. Sie können Fortschritte und Nachverfolgungen verfolgen und sogar das Engagement Ihres Teams sehen.

Verfolgen Sie Engagement-Trends und Team-Feedback mit ClickUp Dashboards

Dashboards zeigen alles an, von den Raten für das Abschließen von Aufgaben bis hin zu wiederholten Feedback-Themen.

Richten Sie zum Beispiel ein Dashboard ein, das die Abschlussraten von Umfragen vor dem Check-in abschließt und wiederkehrende Rückmeldungen zu Herausforderungen bei der Workload identifiziert.

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen von Kincentric zeigen, dass 91% der Angestellten die ein konsistentes Mitarbeitererlebnis hatten, berichteten über ein höheres Engagement.

Best Practices für effektive Check-Ins

Um die Check-Ins im Team optimal zu nutzen, ist es wichtig, Best Practices zu befolgen, die dafür sorgen, dass alle Beteiligten engagiert, konzentriert und produktiv bleiben. Im Folgenden werden einige Schlüsselstrategien vorgestellt, die die Dynamik Ihres Teams stärken können. 🔄

🌟 Achtung auf die Art der Zusammenarbeit aus der Ferne

In virtuellen oder hybriden Teams ist es von entscheidender Bedeutung, den Flow der Kommunikation bei Check-ins zu steuern.

Ermutigen Sie alle, Videos zu verwenden, um das Engagement zu erhöhen und Verbindungen zu schaffen. Nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit wie das Freigeben von Bildschirmen, gemeinsam genutzte Dokumente oder Whiteboards, um das Check-in interaktiver zu gestalten.

Achten Sie bei virtuellen Check-Ins darauf, Zeitzonen und technische Probleme zu berücksichtigen, um Frustrationen zu vermeiden.

Spaßfakt: Eine McKinsey-Umfrage ergab, dass 83% der Angestellten sehen in der Telearbeit einen großen Gewinn für die Produktivität, wobei viele betonen, dass sie dadurch effizienter arbeiten können und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben haben.

🌟 Feiern Sie kleine Erfolge

Nehmen Sie sich die Zeit, die Leistungen der Mitglieder des Teams bei den Kontrollbesprechungen zu würdigen. Selbst kleine Erfolge tragen zum Gesamterfolg und zur Moral des Teams bei. Das Feiern von Fortschritten trägt zu einer positiven Atmosphäre bei und motiviert alle, weiter voranzukommen.

Anerkennung muss nicht groß sein - eine einfache Würdigung des Aufwands und der Beiträge kann schon viel bewirken das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern .

🌟 Vermeiden Sie Mikromanagement

Check-Ins sollten sich auf Fortschritte konzentrieren, nicht auf Mikromanagement.

Trauen Sie Ihren Teammitgliedern zu, ihre Aufgaben zu erledigen, und vermeiden Sie die Versuchung, jedes kleine Detail zu überwachen. Nutzen Sie Check-ins, um Unterstützung, Anleitung und Feedback zu geben, anstatt sich einzumischen und die Kontrolle über jeden Aspekt der Arbeit zu übernehmen. Dies fördert die Eigenständigkeit und stärkt die Moral des Teams.

🌟 Seien Sie flexibel bei Formaten

Fühlen Sie sich nicht auf ein bestimmtes Format für Check-ins festgelegt. Wenn etwas nicht funktioniert oder das Team das Gefühl hat, dass ein bestimmtes Format nicht mehr zeitgemäß ist, seien Sie offen für eine Änderung.

Manche Check-Ins eignen sich beispielsweise besser für eine Diskussion am runden Tisch, während andere von einem strukturierteren Format für Aktualisierungen profitieren. Wenn Sie das Format des Meetings an das anpassen, was für Ihr Team am besten funktioniert, können Sie sicherstellen, dass Check-Ins relevant und produktiv bleiben.

📖 Lesen Sie auch: Wie man bei der Arbeit professionell "Ich melde mich nur an" sagt

Team-Check-Ins sind ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel, um Ihr Team in Verbindung zu halten, es auszurichten und zu motivieren. Tägliche Aktualisierungen, wöchentliche Überprüfungen oder monatliche Reflexionen helfen dabei, Herausforderungen zu bewältigen, Erfolge zu feiern und alle auf das Wesentliche zu konzentrieren.

ClickUp macht diese Besprechungen einfacher und effizienter. Sie können Meetings planen, gemeinsame Tagesordnungen erstellen, den Fortschritt verfolgen und Feedback einholen - alles an einem Ort. Mit Vorlagen, Automatisierungen und Echtzeit-Updates war es noch nie so einfach, den Überblick über die Kommunikation im Team zu behalten. Anmeldung für ClickUp und sehen Sie, was es für einen Unterschied macht!