Wie man in einer hybriden Arbeitsumgebung führt

Die Mitarbeiter lieben es, wenn sie selbst entscheiden können, wo und wann sie arbeiten. Ein hybrides Arbeitsmodell ermöglicht dies.

Das ergab eine Gallup-Umfrage, sind 53 % der Arbeitsplätze in den USA hybride Arbeitsplätze . Dieses Modell wird zwar für die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben gelobt, stellt die Teamleiter jedoch vor einige besondere Herausforderungen.

Sie fragen sich zum Beispiel, wie sie die perfekte Koordination zwischen den Mitarbeitern vor Ort und den Mitarbeitern aus der Ferne sicherstellen, ihre Leistungen bewerten oder klare Kommunikationswege schaffen können.

In diesem Artikel gehen wir auf einige der größten Herausforderungen bei der Leitung hybrider Teams ein und zeigen, wie man sie bewältigen kann. Außerdem geben wir praktische Tipps frei, wie Sie Ihre Mitarbeiter in einer hybriden Umgebung motivieren und bei Laune halten können.

Das hybride Führungsmodell

Hybride Führung bedeutet, Teams und Abteilungen, die in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zusammenarbeiten, effektiv zu führen. Sie kombiniert die Fähigkeiten von Mitarbeitern aus der Ferne und von Mitarbeitern vor Ort. Funktionsübergreifende Führungsstrategien im Rahmen von hybriden Arbeitsmodellen verfolgen einen flexiblen Ansatz, um Mehrdeutigkeit und Disengagement in solchen Arbeitsumgebungen zu vermeiden.

Hybride Teams gibt es zwar schon seit geraumer Zeit, aber nach der Pandemie hat dieser Space einen beträchtlichen Aufschwung erlebt. Das bedeutet, dass viele Führungskräfte jetzt hybride und dezentrale Teams ohne vorherige Erfahrung leiten. Natürlich sind Probleme vorprogrammiert.

Laut McKinsey, sind hybride Führungskräfte "mit einer Atmosphäre der Mehrdeutigkeit konfrontiert ", vor allem weil sie "eine begrenzte Sichtbarkeit der Workloads und Prozesse" ihrer Mitarbeiter haben. Dies erfordert von den Führungskräften, dass sie über sich hinauswachsen, um den Mitarbeitern zu versichern, dass:

Dass sie gehört werden

Sie Teil eines Teams sind

Ihre Ergebnisse mehr zählen als die persönlichen Prozesse, die sie einstellen, um die Arbeit zu erledigen

Dies erfordert auch, dass die Führungskräfte mehr Wert auf Folgendes legen:

Kultur: Aufrechterhaltung einer klaren und transparenten Kultur, die sich an den Zielen des Geschäfts ausrichtet und Sichtbarkeit, Support und Empathie fördert

Aufrechterhaltung einer klaren und transparenten Kultur, die sich an den Zielen des Geschäfts ausrichtet und Sichtbarkeit, Support und Empathie fördert Personal: Inklusion und Flexibilität sind die Eckpfeiler der hybriden Arbeit. Dies erfordert, dass Sie sich auf die besonderen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter konzentrieren und proaktive Maßnahmen zur Problemlösung ergreifen. Außerdem ist es wichtig, dass sich sowohl Hybrid- als auch Büromitarbeiter in allen Aspekten gleichwertig fühlen

Inklusion und Flexibilität sind die Eckpfeiler der hybriden Arbeit. Dies erfordert, dass Sie sich auf die besonderen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter konzentrieren und proaktive Maßnahmen zur Problemlösung ergreifen. Außerdem ist es wichtig, dass sich sowohl Hybrid- als auch Büromitarbeiter in allen Aspekten gleichwertig fühlen Technologie: Dierichtigen tools können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ihre Mitarbeiter müssen kommunizieren, zusammenarbeiten, Ideen freigeben und sich einbringen können. Investieren Sie in Software, die eine effektive und sinnvolle Zusammenarbeit ermöglicht

Dierichtigen tools können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ihre Mitarbeiter müssen kommunizieren, zusammenarbeiten, Ideen freigeben und sich einbringen können. Investieren Sie in Software, die eine effektive und sinnvolle Zusammenarbeit ermöglicht Prozesse: Überdenken Sie Ihre Offline-Prozesse und seien Sie offen für neue und innovative Ideen. Halten Sie die Prozesse flexibel und konzentrieren Sie sich gleichzeitig auf die Ergebnisse; egal was passiert, geben Sie niemals Rabatt auf Transparenz, Eigentümerschaft und Disziplin

Überdenken Sie Ihre Offline-Prozesse und seien Sie offen für neue und innovative Ideen. Halten Sie die Prozesse flexibel und konzentrieren Sie sich gleichzeitig auf die Ergebnisse; egal was passiert, geben Sie niemals Rabatt auf Transparenz, Eigentümerschaft und Disziplin Kontinuierliches Lernen: Hybride Arbeitsformen zu akzeptieren bedeutet eine kontinuierliche Anpassung auf der Grundlage dessen, was funktioniert und was nicht

Die Herausforderungen hybrider Arbeitsformen: Die 5Cs

Hybride Arbeit ist keine "Plug-and-Play"-Lösung. Die Herausforderungen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, sind möglicherweise nicht dieselben wie die Ihres Unternehmens. Direktorin des Lauder-Instituts, Martine Haas schlägt die 5Cs als eine großartige Methode vor, um die meisten Herausforderungen zu bewerten, zu verstehen und zu überwinden, die Sie daran hindern, einen florierenden hybriden Arbeitsplatz aufzubauen. Schauen wir uns diese 5C-Herausforderungen einmal an:

Kommunikation

Kommunikationsprobleme können aufgrund von hierarchischen Strukturen, unterschiedlichen Arbeitszeiten, Sprache oder kulturellen Unterschieden entstehen. Wenn diese Probleme auf ein hybrides Arbeitsumfeld übertragen werden, vervielfachen sie sich in der Regel.

Laut einer umfrage unter mehr als 8.000 repräsentativen Arbeitnehmern von Gallup gaben 23 % der Beschäftigten an, dass eine geringere funktionsübergreifende Kommunikation eine große Herausforderung bei der hybriden Arbeit darstellt. Außerdem finden es 21 % der Mitarbeiter schwieriger, Arbeitspläne, Aufgaben und Zeitleisten zu koordinieren.

Technologische Herausforderungen in Verbindung mit der mangelnden Erfahrung der Mitarbeiter im Umgang mit Fernkommunikationstechniken und der Tatsache, dass sie sich beim Sprechen über einen Bildschirm wohler fühlen als von Angesicht zu Angesicht, können Ihren Workflow behindern, wenn sie nicht behoben werden.

Koordination

In einer hybriden Arbeitsumgebung ist die Koordination wesentlich schwieriger als in einer Büroumgebung. Dieses Risiko wird als "Faultlines" bezeichnet - Risse, die sich schnell zwischen denjenigen, die in einem Büro arbeiten, und denjenigen, die aus der Ferne arbeiten, bilden können.

Stellen Sie sich das folgendermaßen vor: Der Aufwand, der für die Einbindung entfernter Kollegen erforderlich ist, führt dazu, dass sie oft kurze, spontane Chats und kleinere Entscheidungen, die von der Bürocrew getroffen werden, verpassen. Mit der Zeit wird dies zur Gewohnheit, und plötzlich kann es passieren, dass Remote-Mitarbeiter bei größeren Unterhaltungen und wichtigeren Entscheidungen nicht mehr dabei sind.

Es ist, als würde man die übliche morgendliche Besprechung verpassen, bevor man die neuesten Projekte freigibt.

Verbindung

Die Verbindung zu Ihren Kollegen kann bei der Arbeit aus der Ferne schwierig sein. Manche Arbeitnehmer melden sich in virtuellen Meetings nur selten zu Wort, während es für neue Mitarbeiter schwierig sein kann, das Eis zu brechen.

Hybride Arbeitsplätze bergen auch das Risiko, ein ' zu schaffen VIP Club ' derjenigen, die sich Ihrer Organisation zentral und verpflichtet fühlen und eine 'Außenseitergruppe', die sich von der Arbeit und dem sozialen Leben abgekoppelt fühlt.

Ein Mangel an Verbindung kann zu geringerer Produktivität und erhöhter Fluktuation führen. Dies wird unterstützt durch die Tatsache, dass 24 % der Arbeitnehmer gaben an, dass die Beziehungen zu ihren Kollegen beeinträchtigt sind als eine der größten Herausforderungen der hybriden Arbeit an.

Kreativität

Remote-Arbeit kann die Kreativität auf zwei Ebenen gefährden - die kollektive Kreativität und die individuelle Kreativität. Der Teil der kollektiven Kreativität ist ziemlich offensichtlich.

Zoom Meetings können, zumindest anfangs, nicht die flüssigen Unterhaltungen, Seitenleisten und den kostenlosen Flow von Ideen ersetzen, der entsteht, wenn Mitarbeiter persönlich zusammenkommen.

Wochenlanges Arbeiten im Alleingang könnte auch die Kreativität des Einzelnen dämpfen, weil es an spontanen Chats mit Kollegen mangelt - über so triviale Themen wie skurrile Schreibtischdekorationen oder so ernsthafte Themen wie eine neue bahnbrechende Idee. Viele Arbeitnehmer vermissen vielleicht sogar das tägliche Pendeln und die frische Luft.

Die meisten von uns brauchen eine Mischung aus Zeit für sich allein und sozialem Trubel, damit unsere kreativen Säfte in Fluss bleiben. Wenn der soziale Aspekt eines physischen Arbeitsplatzes wegfällt, kann es schwierig sein, seine kreative Seite zu entfesseln.

Kultur 32% der Mitarbeiter fühlen sich weniger verbunden mit der Kultur ihres Unternehmens verbunden, wenn sie hybride Arbeit verrichten. Das liegt daran, dass die Arbeit von zu Hause aus isolierend wirken kann, insbesondere für neue Mitarbeiter, die in Ihr Unternehmen kommen.

Sie wissen vielleicht einfach nicht, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist und welche Werte und welche Unternehmenskultur insgesamt gelten

Sie könnten sich verloren fühlen und keine Orientierung haben, insbesondere im Vergleich zu Kollegen, die im Büro arbeiten

Ohne die richtige Vermittlung dieser kulturellen Normen kann sogar die Kommunikation schwierig sein, ganz zu schweigen von der Verbindung mit Kollegen aus anderen Abteilungen, Teams und Speicherorten.

Darüber hinaus stehen Teams, die an einem anderen Ort arbeiten, vor vielen anderen Herausforderungen. Die Mitarbeiter haben viel weniger Möglichkeiten, enge zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen, und es besteht ein hohes Risiko von Fehlinterpretationen und Unklarheiten.

Remote-Mitarbeiter können sich auch übersehen fühlen, sie sind unzufrieden und fühlen sich nicht so wertgeschätzt oder "eingeweiht" wie Mitarbeiter im Büro.

Effektive Führung virtueller Teams in einem Hybridmodell

Inmitten der Herausforderungen, die mit hybriden Arbeitsmodellen verbunden sind, wird die Neukonzeption vertrauensbildender Führungsstrategien unerlässlich. Hier sind einige Führungsstrategien, die Sie als Leiter eines hybriden Teams nutzen können.

Priorisieren Sie Ergebnisse statt Stunden

Bei der Führung einer hybriden Belegschaft ist es ideal, eine ergebnisorientierte Denkweise einzunehmen, anstatt sich auf strenge, unflexible Arbeitszeiten zu konzentrieren.

Sie müssen kein Stechuhrsystem haben, das die Zeit misst, die ein Mitarbeiter im Büro verbringt. Stattdessen sollten Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren, d. h. darauf, ob Ihre Teams ihre Ziele und Aufgaben innerhalb der Fristen erfüllen.

setzen Sie umsetzbare Ziele und verfolgen Sie sie mit ClickUp Goals

Dies erfordert, dass Sie Koordination, Kommunikation und Transparenz anstelle von strikten Zeitvorgaben für die Arbeit in den Vordergrund stellen. Es geht darum, eindeutig klare Ziele für Ihre hybriden Teams einzustellen und proaktiv Schritte zu deren Erfüllung zu unternehmen.

ClickUp, die beliebte Projektmanagement-Software, wird mit folgenden Funktionen geliefert ClickUp Ziele und ClickUp Aufgaben unterstützt Sie bei der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen für hybride Mitarbeiter. Mit diesen Features können Sie umsetzbare Ziele einstellen, ihren Fortschritt messen und genau im Auge behalten, wer was wann erledigt.

Mit ClickUp Goals können Teams Ziele mit detaillierten Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und messbaren Einzelzielen festlegen, was es einfach macht, die Verantwortlichkeit für ein hybrides Team aufrechtzuerhalten. Sie können auch große Ziele in überschaubare Aufgaben aufteilen und Einzelziele festlegen, um sie leichter zu erreichen.

Hinzufügen mehrere Mitarbeiter und beobachter zu einer Aufgabe, um einen klaren, linearen Workflow zu gewährleisten, der vollständige Transparenz und Eigentümerschaft fördert.

passen Sie Ihr Aufgabenmanagement, die Nachverfolgung von Projekten und die Visualisierung von Workflows mit ClickUp's 15+ views

Schaffen Sie eine positive hybride Arbeitskultur

Als Leiter eines hybriden Arbeitsplatzes müssen Sie Schritte unternehmen, um eine positive hybride Kultur aufzubauen, die durch Offenheit für Ideen, Zusammenarbeit, Kommunikation und Respekt vor der Individualität und dem Denkprozess jedes Einzelnen gekennzeichnet ist.

Verwenden Sie Kollaborationssoftware wie ClickUp Dokumente um Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen aufzuschreiben und festzuhalten, gemeinsam an der Projektdokumentation zu arbeiten und Notizen zu machen - und das alles innerhalb der leistungsstarken ClickUp Plattform für das Aufgabenmanagement.

mit ClickUp Docs können Sie an der Dokumentation von Projekten mitarbeiten und in Echtzeit zusammenarbeiten

Sie können auch verwenden ClickUp Whiteboards skizzieren Sie gemeinsam verschiedene Projektskizzen und Ideen und starten Sie Aufgaben direkt aus Ihren Brainstorming-Sitzungen. Auf die Whiteboards kann von überall aus zugegriffen werden, sodass Ihre Mitglieder im Büro und an entfernten Standorten bei Bedarf synchron zusammenarbeiten können.

fügen Sie Aufgaben und Dokumente zu ClickUp Whiteboard hinzu und verbinden Sie Ideen mit Ihrer Arbeit_

Setzen Sie zusätzlich die folgenden Strategien ein, um den Prozess zu unterstützen:

Verwendung der richtigen Kommunikations-Tools: Wählen Sie die richtigen Kommunikations-Tools, um die Verbindung zwischen allen Beteiligten aufrechtzuerhalten und Kommunikationssilos zu durchbrechen. Planen Sie Ereignisse und Meetings so, dass alle Mitglieder Zeit haben, daran teilzunehmen und ihre Beiträge einzubringen

Wählen Sie die richtigen Kommunikations-Tools, um die Verbindung zwischen allen Beteiligten aufrechtzuerhalten und Kommunikationssilos zu durchbrechen. Planen Sie Ereignisse und Meetings so, dass alle Mitglieder Zeit haben, daran teilzunehmen und ihre Beiträge einzubringen Förderung der Teambindung und der Zusammenarbeit: Nur Arbeit und kein Vergnügen macht Ihren Mitarbeitern keine Lust, zu bleiben. Fördern Sie den Zusammenhalt im Team durch Formate wie virtuelle Sitzungen am Wasserspender, lustige Spiele oder sogar Quizfragen anhand von Arbeitsplatzdaten. Beispiel: Wie viele Geschäfte haben wir im letzten Monat zu erledigen? oder Was war unser Ziel im letzten Quartal?

Nur Arbeit und kein Vergnügen macht Ihren Mitarbeitern keine Lust, zu bleiben. Fördern Sie den Zusammenhalt im Team durch Formate wie virtuelle Sitzungen am Wasserspender, lustige Spiele oder sogar Quizfragen anhand von Arbeitsplatzdaten. Beispiel: Wie viele Geschäfte haben wir im letzten Monat zu erledigen? oder Was war unser Ziel im letzten Quartal? Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung: Stellen Sie sicher, dass alles, was im Büro passiert, gleichzeitig an die Mitarbeiter an anderen Standorten weitergegeben wird. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Team klare und umfassende Dokumentationen oder Aufzeichnungen von Meetings, Projektplänen, jährlichen und vierteljährlichen Zielen oder anderen relevanten Informationen in einem leicht zugänglichen Format erstellt und speichert. ClickUp ist das ideale tool für diese Aufgabe

Autonomie und Verantwortlichkeit erhalten

Befähigen Sie Ihr Team, bessere Entscheidungen zu treffen. Gehen Sie in der hybriden Arbeitsumgebung großzügig mit Verantwortung und Befugnissen um. Dadurch wird das Gefühl der Eigentümerschaft gefördert, was automatisch die Produktivität erhöht.

Begrüßen Sie neue Ideen, und denken Sie daran, die Eigentümerschaft und das Guthaben dort zu vergeben, wo sie fällig sind. Wenn Sie Teammitgliedern die Freiheit geben, zu experimentieren und eigene Entscheidungen zu treffen, wecken Sie das Interesse an neuen Ideen zusammenarbeit und kreative Problemlösung . ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan ist ein hervorragendes Mittel, um klare Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen und die Verantwortlichkeit für jede Aktion zu wahren.

ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan hilft Ihnen, die Aufgaben Ihres Teams zu organisieren und zu verwalten.

Mit der Ansicht "Agenda" in der Vorlage können Sie Team-Meetings effizient planen und strukturieren. Mit der Ansicht "Agenda nach Abteilung" können Sie sich auf die einzelnen Abteilungen konzentrieren und so die Zeit aller Mitarbeiter optimieren. Mit der Ansicht "Status nach Abteilung" behalten Sie den Überblick über die Fortschritte und Aufgaben der einzelnen Abteilungen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Planen und überwachen Sie Projekte mit Klarheit

Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar an die Mitglieder des Teams kommunizieren

Die Ausrichtung des Teams auf die wichtigsten Prioritäten für den gemeinsamen Erfolg sicherstellen

Verwenden Sie Modelle wie den DAC

Das Management von Remote- oder hybriden Teams erfordert einen etwas anderen Ansatz für eine effektive Entscheidungsfindung. Das DAC-Modell zum Beispiel beinhaltet Richtung, Ausrichtung und Commitment. Schauen wir uns das mal an:

Richtung: Stellen Sie sicher, dass die Mitglieder Ihres Teams sich einig sind und die Ziele des Teams kennenallgemeinen Ziele und Strategien des Teams *Abstimmung: Stellen Sie sicher, dass Abteilungen, Teams und Mitglieder mit unterschiedlichen, aber miteinander verknüpften Aufgaben und Rollen sich bei wichtigen Aufgaben aktiv miteinander abstimmen. Verwenden Sie tools wieClickUp's Chat-Ansicht um direkt von Ihrem Workspace aus mit Teammitgliedern und Abteilungen zu kommunizieren

nahtlose Kommunikation und das Freigeben von Dateien im Chat mit ClickUp's Chat View

Engagement: Engagieren sich Ihre Mitglieder im Team stark für den Erfolg des Unternehmens und fühlen sich dafür verantwortlich? Oder konzentrieren sie sich eher auf ihre persönliche Entwicklung? Wenn dies der Fall ist, müssen Sie daran arbeiten, Ihre Mitarbeiter zu engagieren und zu inspirieren, Vertrauen aufzubauen und ein Gefühl der Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit zu schaffen

Grenzüberschreitungen einbeziehen

Als Leiter eines hybriden Teams müssen Sie in der Lage sein über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten . Sie sollten sich wohl dabei fühlen, auf verschiedene Abteilungen und Hierarchieebenen, externe Interessengruppen und andere relevante Gruppen zuzugehen und sich mit ihnen über Entfernungen oder Zeitzonen hinweg zu koordinieren, um die Arbeit zu erledigen.

Das bedeutet, dass Sie rund um die Uhr Verbindungen für Teams außerhalb und innerhalb des Unternehmens herstellen und sicherstellen müssen, dass die Kommunikation zwischen Ihnen und anderen Mitgliedern des Teams nahtlos funktioniert und dass ein effektives System vorhanden ist, das Silos aufbricht und alle auf derselben Seite hält.

Auch wenn dies nicht immer möglich ist, können Sie mit echtem Aufwand und unter Beachtung der in diesem Artikel beschriebenen Tipps eine nahezu perfekte Verbindung erreichen.

**Verstehen Sie, wie das Wissen innerhalb Ihrer Organisation fließt, und ermitteln Sie Lücken und Möglichkeiten sowohl in virtuellen als auch in persönlichen Einstellungen

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter zu grenzüberschreitendem, kollaborativem Verhalten durch Schulungen, Anreize und Beförderungen , ohne dass dies als zusätzliche Belastung empfunden wird

, ohne dass dies als zusätzliche Belastung empfunden wird Bauen Sie funktionsübergreifende Netzwerke innerhalb der Organisation auf, um sicherzustellen, dass Sie das Gesamtbild und die Verbindungen zwischen den Gruppen verstehen

Experimentieren Sie mit "Lunch and Learn"-Sitzungen

Virtuelle oder persönliche "Lunch and Learn"-Sitzungen bieten eine entspannte und informelle Einstellung für Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, um sich auszutauschen und persönliche Verbindungen herzustellen.

Durch informative oder unterhaltsame Diskussionen können die Kollegen Abteilungssilos aufbrechen, den gegenseitigen Respekt fördern und engere Beziehungen aufbauen. Diese Sitzungen fördern den Austausch von Ideen, was zu einer verstärkten Zusammenarbeit und Innovation im gesamten Unternehmen führt.

Förderung einer Haltung des kontinuierlichen Lernens

Letztlich geht es bei der hybriden Führung darum, zu experimentieren und offen für Innovationen zu sein. Sie müssen ständig testen, welche Ansätze für Ihr Team am besten funktionieren und welche ein klares No-Go sind. Es ist auch wichtig, offen für Feedback zu sein und zu akzeptieren, dass man Fehler machen kann.

Betrachten Sie jedes fehlgeschlagene "Experiment" als eine Gelegenheit zum Lernen. Probieren Sie jedes Quartal neue Ansätze für das Management von Projekten oder die Zusammenarbeit aus. Holen Sie dann das Feedback der Mitarbeiter ein, was sie davon halten. Setzen Sie Modelle fort, die zu Ergebnissen führen, und werfen Sie alles weg, was nicht funktioniert.

Leistungsbewertung in einem hybriden Arbeitsmodell

Ein hybrides Arbeitsmodell ist sehr viel dynamischer als ein traditionelles Modell. Instanz haben Sie als Teamleiter relativ wenig Sichtbarkeit auf die täglichen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter. Sie könnten in die Falle tappen, ungewollt einen Mitarbeiter zu bevorzugen, der häufiger ins Büro kommt. Auch wenn diese Voreingenommenheit unbeabsichtigt sein mag, kann sie sich sehr negativ auf die Arbeitsplatzkultur und die Erfahrung der Mitarbeiter auswirken.

Die ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung der Leistung Ihrer Mitarbeiter und der Verwaltung der Beurteilungen zu unterstützen.

Um unbewusste Voreingenommenheit zu vermeiden, brauchen Sie ein umfassendes System, das Sie aufmerksam und wachsam hält. Dies ist der Punkt ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung glänzt. Sie gibt Ihnen eine kurze Beschreibung, wie gut ein Mitarbeiter am Ende eines Projekts erledigt hat, sodass Sie ihm in Echtzeit ein objektives, konstruktives Feedback geben können.

Darüber hinaus können Sie die tägliche Leistung Ihres Teams überwachen, indem Sie das visualisierte Nachverfolgungssystem von ClickUp Ziele und ClickUp Aufgaben untersuchen.

Alles in allem müssen Sie wissen, was vor sich geht, aber auch vermeiden, Ihr Team zu bevormunden. Vertrauen Sie ihnen, geben Sie ihnen Autonomie, und überwachen Sie ihre Leistung während des gesamten Projekts. So bewerten Sie die Leistung in einem hybriden Modell.

Optimieren Sie Ihre hybriden Arbeitsmodelle mit ClickUp

Da das Modell der hybriden Arbeit bei Arbeitnehmern und Geschäften gleichermaßen immer beliebter wird, müssen Sie darauf vorbereitet sein.

Die wichtigste Veränderung findet in Ihrer Denkweise statt. Verändern Sie Ihre Perspektive von einem arbeitszeitorientierten Rahmen zu einem zielorientierten Rahmen. Verstehen Sie, wie Sie flexible Arbeitsräume und flexible Arbeitszeiten nutzen können, um die besten Talente anzuziehen und Ihr Team zu Höchstleistungen zu bringen.

Um dies zu erledigen, probieren Sie die Features von ClickUp zur Einstellung und Nachverfolgung von Aufgaben, die Tools zur Kommunikation und Zusammenarbeit sowie die Vorlagen aus. Diese schaffen das perfekte Ökosystem für absichtliches Führen in einem hybriden Arbeitsplatz.

Anmeldung bei ClickUp und überbrücken Sie die Kommunikationslücke in gemischten Teams.