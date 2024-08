10 wirksame Führungsstrategien zur Verbesserung der Teamleistung

Als gute Führungskraft ist es eines Ihrer wichtigsten Ziele, ein leistungsfähiges Team aufzubauen, das konstant gute Arbeit leistet. Dieses Team braucht keine Folgemaßnahmen, ist engagiert bei der Sache und jeder lernt und verbessert sich ständig, um die Messlatte höher zu legen.

Gute Führung ist mehr eine Frage der richtigen Einstellung als der technischen Fähigkeiten. Gute Fähigkeiten können erlernt werden, während sich die Einstellung über einen längeren Zeitraum entwickelt.

Wie auch immer, eine Gallup-Studie ergab, dass nur 1 von 10 Personen über das angeborene Talent für gutes Management verfügt. Für die meisten Manager bedeutet eine wirksame Führungsrolle, dass sie ihre Führungsfähigkeiten und Strategien für eine bessere Leistung und Zusammenarbeit ständig verbessern müssen.

Effektive Führung macht den Unterschied zwischen einer Organisation, die aufgrund mangelnder Planung kämpft, und einer, die aufgrund der strategischen Planung der Führungskräfte floriert.

In diesem Beitrag werden 10 wirksame Führungsstrategien erörtert, mit denen Sie Ihre Teammitglieder dazu bringen können, ihre Leistung zu verbessern und die Erwartungen jedes Mal zu übertreffen.

Was ist eine Führungsstrategie?

Eine Führungsstrategie ist eine Reihe von Methoden, Taktiken und Einstellungen, die von Führungskräften eingesetzt werden, um ihre Teams zu führen und zu motivieren und sie auf die Unternehmensziele auszurichten.

Sie ermöglicht es, die Kultur und das Wertesystem der Organisation mit den Ideen und der Wirkung in Einklang zu bringen, wodurch ein mentaler und emotionaler Einfluss mit weitreichenden Folgen entsteht.

Eine wirksame Führungsstrategie bietet eine strukturierte Vision, die Teammitglieder und Führungskräfte auf den Weg zu Erfolg und Produktivität bringt.

Bedeutung einer Führungsstrategie

Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer unbekannten Strecke ohne Karte. Ohne Wegbeschreibung oder Anleitung könnten Sie sich verfahren.

Ohne Vision, Wissen und Feedback wäre es unmöglich, in einer Organisation langfristigen Erfolg zu erzielen.

Mit einer soliden Führungsstrategie wird es Ihnen leichter fallen, Teams zu leiten, Verantwortung zu delegieren und eine Innovationskultur am Arbeitsplatz zu fördern. Von der Steuerung der Erwartungen über die Einbindung der Mitarbeiter bis hin zur Steigerung ihrer Produktivität wird Ihre Führung qualitative Veränderungen bei Teams und Teammitgliedern bewirken.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Vorteile strategischer Führungsfähigkeiten werfen, die Ihnen helfen, eine bessere Führungskraft zu sein.

Beeinflusst das Verhalten

Strategische Führungskräfte antizipieren, beeinflussen, engagieren, unterstützen und befähigen Teammitglieder, auf Markt- und Branchentrends und Kundenwünsche zu reagieren. In jedem Unternehmen beeinflusst die Führungsstrategie weitgehend das Verhalten.

Eine effektive Führungspersönlichkeit hat Visionen für die Zukunft, trifft endgültige Entscheidungen, arbeitet mit Kollegen und Branchenführern zusammen und leitet das Team bei der Entwicklung von Strategien zur Erreichung der Unternehmensziele.

Zieht Talente an und verwaltet sie

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer erfolgreichen Führungskraft ist die Gewinnung und Bindung von Talenten. Mit der richtigen Führungsstrategie lassen sich die besten Talente identifizieren und motivieren, ihr Bestes zu geben beste Leistung zu erbringen . Gute Manager zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, leistungsstarke Teams aufzubauen und zu führen.

Treibt Ergebnisse an

Eine wirksame Führungsstrategie ist entscheidend für die Umsetzung verschiedener Unternehmensstrategien.

Gute Führungskräfte sind in der Lage, das richtige Umfeld für ihre Teammitglieder zu schaffen, damit diese die Unternehmensziele erreichen und übertreffen können. Sie setzen sich aktiv für Ergebnisse ein, verfolgen die Fortschritte und schaffen ein Umfeld, in dem die Teammitglieder ihre Leistung bei Bedarf verbessern können.

Erleichtert Änderungen in der Geschäftsstrategie

Die Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien ist zeitaufwändig. Noch schwieriger ist es, bei Bedarf die Richtung zu ändern und das Team zum Mitmachen zu bewegen. In dieser Phase haben starke Führungskräfte die Fähigkeit das Team zu ermutigen sie müssen das Team ermutigen, alle auf die Vision ausrichten und motivieren, auf die neue Geschäftsstrategie, die Zielsetzung und das Ziel hinzuarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihr Unternehmen mit einer Führungsstrategie besser in der Lage ist, seine Pläne für die Zukunft zu verwirklichen.

Auswirkungen einer effektiven Führungsstrategie

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie großartige Führungskräfte und wirksame Führungsstrategien die Organisation beeinflussen.

Mehr Chancen erkennen

Führungspersönlichkeiten mit Weitblick blicken in die Zukunft, anstatt sich nur auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren, und sind so der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

Visionäre Führung hilft Ihnen, Chancen zu erkennen, um effizientere Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle einzuführen, bevor Ihre Konkurrenten aufholen.

Andere Führungskräfte ausbilden

Eine wichtige Auswirkung der Führungsstrategie ist, dass große Führungskräfte ihre Fähigkeiten an die nächste Generation weitergeben. Schließlich verstehen gute Führungskräfte instinktiv die Unternehmenslandschaft und haben Freude daran, ihre Kollegen wachsen und erfolgreich sein zu sehen.

Aufbau einer stärkeren Unternehmenskultur

Großartige Führung ist eine top-down-Ansatz der die Kultur der Organisation verbessert. Ein Team spiegelt immer die Überzeugungen und Einstellungen der Führungskraft wider. Mit inspirierenden Führungskräften wird die Organisation transparenter und innovativer und leitet das Verhalten der einzelnen Teammitglieder untereinander und gegenüber den Kunden.

Höhere Einnahmen erzielen

Großartige Führungskräfte motivieren ihre Mitarbeiter, hart zu arbeiten und keine Zeit zu verschwenden, optimieren Arbeitsabläufe und engagieren sich mehr für das, was sie tun, und verbessern so ihre Produktivität und die Qualität ihrer Arbeit. Strategische Führung entwickelt eine Kultur der Leidenschaft, in der jedes Teammitglied bestrebt ist, seine beste Arbeit zum Wohle aller zu leisten.

10 Führungsstrategien zur Verbesserung der Teamleistung

Strategische Führung kann eine gewöhnliche Organisation in ein hochleistungsfähiges Team verwandeln, das mehr Wirkung erzielt und bessere Ergebnisse produziert. Hier sind die 10 Führungsstrategien, die Sie umsetzen können, um Ihr Team optimal einzubinden und zu unterstützen.

1. Definieren und artikulieren Sie Ihre Vision

Die Hauptaufgabe der Führungskräfte besteht darin, das Gesamtbild zu verstehen, die Situation aus allen Blickwinkeln zu analysieren und die Strategie des Unternehmens zu formulieren.

Dabei geht es nicht nur um die Erstellung eines detaillierten Plans oder die Festlegung von Zielen, sondern vielmehr um eine überzeugende Darstellung der Zukunft und der Vision, für die sich Ihre Interessengruppen und Mitarbeiter einsetzen werden.

Sie sollten eine klare Vision haben, die die langfristigen Ziele des Unternehmens erläutert und Ihre Mitarbeiter für die übergeordneten Ziele inspiriert und motiviert.

Wenn Ihr Team an Ihre Vision glaubt, wird es alles tun, um sie zu verwirklichen. Entwickeln Sie eine Teamkultur, in der jeder Ihre Vision in Aktion sehen kann. Geben Sie den Teammitgliedern die Möglichkeit, sich den Unterschied, den sie machen, vor Augen zu führen.

Wenn Ihr Handeln andere dazu inspiriert, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu tun und mehr zu werden, sind Sie eine Führungspersönlichkeit

John Quincy Adams

2. Erkennen Sie die Leistungen aller an

Anerkennung gibt einem Menschen das Gefühl, wertgeschätzt zu werden. Jedes Mal, wenn jemand in Ihrem Team die Erwartungen übertrifft und seine Ziele erreicht, sollten Sie sein Engagement für die Ziele Ihres Unternehmens feiern und anerkennen.

Manager übersehen oft das einfache Prinzip "was belohnt wird, wird wiederholt". Übersehen Sie nicht die Wirkung von positiver Verstärkung.

Wenn Sie beispielsweise mit Ihren Kundendienstmitarbeitern sprechen, sollten Sie ihnen sagen, wie gut sie ihre Arbeit machen und wie sie das Unternehmen voranbringen. Wenn Sie eine Notiz von einem Kunden erhalten, wie ein Kundendienstmitarbeiter ihm geholfen hat, teilen Sie dies mit dem Team.

Lassen Sie Ihr Team wissen, wie wichtig sie für Ihr Unternehmen sind und warum das Unternehmen sie braucht. Das wird ihnen helfen, mit neuer Energie und Begeisterung zu arbeiten.

_Menschen arbeiten für Geld, aber für Anerkennung, Lob und Belohnungen gehen sie noch einen Schritt weiter

Dale Carnegie

3. Effektiv kommunizieren

Kommunikation ist eine entscheidende Fähigkeit, nicht nur für Führungskräfte und Manager, sondern für jeden, der erfolgreich sein will. Sie müssen in der Lage sein, Ihre Vision zu vermitteln, die Unternehmensstrategie, um dieses Ziel zu erreichen, und wie jeder Einzelne zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen kann.

In den besten Unternehmen herrscht eine Kultur der aktiven Kommunikation in beide Richtungen. Dies fördert den offenen Austausch von Ideen und eine bessere Zusammenarbeit.

Ein Unternehmen, das gut mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, wird positive Ergebnisse beim Engagement der Mitarbeiter feststellen. Dieser starke Motivationsfaktor hängt mit den Kommunikationsfähigkeiten der Führungskraft zusammen.

_Große Führungskräfte kommunizieren und große Kommunikatoren führen

Simon Sinek

4. Antizipieren, was passieren könnte

Sobald Sie wissen, wie Sie Ihre Vision formulieren können, sollten Sie sie aus einer breiteren Perspektive betrachten und die potenziellen Herausforderungen und Innovationen identifizieren, denen Ihr Unternehmen in Kürze gegenüberstehen könnte.

Überlegen Sie dann, wie Sie sich auf diese Hindernisse vorbereiten, sie angehen oder die potenziellen Chancen nutzen können, die auf Ihre Aufmerksamkeit warten.

Wenn Sie Chancen und Hindernisse erfolgreich antizipieren können, sind Sie besser als Ihre Konkurrenten darauf vorbereitet, sich in der zukünftigen Landschaft zurechtzufinden.

_Der Pessimist beklagt sich über den Wind. Der Optimist erwartet, dass er sich ändert. Der Anführer passt die Segel an

John Maxwell

5. Mit gutem Beispiel vorangehen

Eine Führungskraft setzt einen Präzedenzfall dafür, was innerhalb der Organisation akzeptabel ist und was nicht - und keine Regeln oder Richtlinien sind wirkungsvoller als diese. Um eine bessere Führungskraft zu sein, sollten Sie sich der Bedeutung Ihres Verhaltens bewusst sein und sich so verhalten, wie Sie es von anderen erwarten.

Eine gute Führungskraft trifft beispielsweise Entscheidungen so, wie sie es sich von anderen Führungskräften im Unternehmen wünscht.

Engagement, Zufriedenheit und Arbeitsmoral der Mitarbeiter stehen in direktem Zusammenhang mit den Erfahrungen, die die Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten machen. Gute Führungskräfte geben ihren Mitarbeitern das Gefühl, sicher zu sein, einbezogen zu werden und mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein.

Eine Führungskraft führt durch Vorbild, nicht durch Zwang.

Sun Tzu

6. Ein kohäsives Team aufbauen

Eine gute Führungspersönlichkeit baut kohärente Teams auf.

Sie sollten wissen, wie man mit Konflikten umgeht, wann man dem Team erlaubt, den Sturm zu überstehen, und wann man ihm hilft, seinen Weg zu finden. Der Aufbau eines kohäsiven Teams erfordert die Kenntnis der Stärken und Schwächen jedes Einzelnen, die Entwicklung von Vertrauen und die Förderung der Zusammenarbeit

Ein kohäsives Team arbeitet zusammen, und die Aufgabe der Führung ist es, den Aufbau dieses Teams zu erleichtern.

Eine großartige Person zieht großartige Leute an und weiß, wie man sie zusammenhält

Goethe

7. Innovation und Kreativität nie aus den Augen verlieren

Innovation, neue Ideen und neue Denkansätze, um Ihre Kunden zu begeistern, sind für eine gute Führung unerlässlich.

Als Führungskraft können Sie eine Kultur der Innovation und Kreativität am besten aufbauen, indem Sie eine offene Kommunikation und den Austausch von Ideen fördern. Betonen Sie die Kundenorientierung, unterstützen Sie Ihr Team bei der Suche nach kreativen Problemlösungen und belohnen Sie unkonventionelle Ansätze.

Viele Führungskräfte nutzen Budgets für Schulungen und die Entwicklung von Führungskräften, um ein solches Umfeld an ihrem Arbeitsplatz zu fördern.

Innovation unterscheidet zwischen Führern und Mitläufern

Steve Jobs

8. Sei bereit, dich zu verändern und schwierige Entscheidungen zu treffen

Anfang 2010 musste Dominos feststellen, dass das Unternehmen die Erwartungen der Kunden nicht erfüllen konnte. Die Umsätze waren zurückgegangen, der Aktienkurs war in den Keller gerauscht, und die Kette lag in der "Geschmacksrangliste" der Verbraucher auf dem letzten Platz

Was tat man, um dieses Problem zu lösen? Die Pizzakette beschloss, das Problem frontal anzugehen. Dominos führte innovative marketing-Kampagnen in den nächsten Jahren neue Standorte eröffnet, Kundenrezensionen per Live-Stream übertragen und die Online-Bestellmöglichkeiten erweitert.

Außerdem haben sie sogar ihr Pizzarezept geändert!

Zwischen 2010 und 2022 stieg der Aktienkurs von 11 $ auf 260 $.

Dominos ist ein hervorragendes Beispiel für Führungskräfte, die schwierige Entscheidungen treffen und Veränderungen in Angriff nehmen, um einem Unternehmen zu einem Turnaround zu verhelfen.

Sie können als Führungskraft das Gleiche tun. Kennen Sie Ihre Ziele, erstellen Sie detaillierte Strategien und entwickeln Sie Systeme und Prozesse, denen Ihre Mitarbeiter folgen können. Wenn Sie sehen, dass Veränderungen oder schwierige Entscheidungen notwendig sind, stellen Sie sich darauf ein.

Verbessern heißt sich verändern; perfekt sein heißt, sich oft zu verändern.

Winston Churchill

9. Kontinuierliches Lernen

Viele Führungskräfte würden zustimmen, dass Führung eine Reise ist, auf der neue Herausforderungen und Lernmöglichkeiten auf einen warten. Große Führungskräfte hören nie auf zu lernen - durch praktische Anwendung, Vernetzung, berufliche Entwicklung und kontinuierliche Weiterbildung.

Geben Sie auf Ihrem Weg, als Führungskraft zu wachsen, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung an andere weiter. Übernehmen Sie die Rolle eines Coaches und Mentors, engagieren Sie sich für die Entwicklung der Führungsfähigkeiten Ihres Teams, und Sie werden mit Genugtuung feststellen, dass Sie den Grundstein für eine starke Führungspipeline gelegt haben.

_Führung und Lernen sind füreinander unverzichtbar

John F. Kennedy

10. Ermächtigen Sie Ihr Team

Als Führungskraft besteht eine Ihrer Hauptaufgaben darin, Ihr Team anzuleiten, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Dazu müssen Sie Verantwortung delegieren und den Mitarbeitern die Unterstützung geben, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Geben Sie ihnen klare Ziele vor und übertragen Sie ihnen die volle Verantwortung für die Ergebnisse; melden Sie sich häufig, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf Hilfe erhalten, und fördern Sie die Teamarbeit. Um dies gut zu tun, sollten Sie auch ihre Stärken und Schwächen kennen und bereit sein, ihnen voll zu vertrauen.

Es geht darum, Ihre Mitarbeiter zu fördern, nicht Sie selbst. Sie wachsen durch den Ruhm, den Ihre Mitarbeiter widerspiegeln

Jack Welch

Häufig zu vermeidende Führungsfehler

In der Tat ist eine Führungsposition lohnend und stressig zugleich. Sie müssen mit verschiedenen Persönlichkeiten umgehen, sie auf die Vision Ihres Unternehmens ausrichten, schwierige Entscheidungen treffen und Probleme angehen, bevor sie zu großen Problemen werden.

Hier sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten.

1. Nicht delegieren

Der gefährlichste Gedanke, den Sie vermeiden sollten, ist: Wenn Sie wollen, dass etwas richtig gemacht wird, machen Sie es selbst.

Eine gute Führungspersönlichkeit vertraut darauf, dass ihr Team seine Aufgaben auf höchstem Niveau erledigt, und das Team erwartet von Ihnen, dass Sie es anleiten. Jeder Mitarbeiter sollte wissen, dass Sie ihm vertrauen, und er sollte motiviert sein, Ihre Erwartungen zu erfüllen und ständig zu lernen und sich zu verbessern. Forschung zeigt, dass aufgaben delegieren fördert Ihre Fähigkeit, das Feedback Ihrer Mitarbeiter einzuholen, was Ihnen wiederum hilft, als Führungskraft zu wachsen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Verantwortung verlieren. Halten Sie Ihr Team für alles verantwortlich, was es zu verantworten hat. Wenn Mitarbeiter jedoch nicht mithalten können, sollten Sie dies individuell und nicht in einer Teambesprechung mitteilen. Bevor Sie sich trennen, sollten Sie eine zusätzliche Schulung in Betracht ziehen.

2. Konfliktvermeidung

Konflikte können dem Team zwar schaden, aber das Vermeiden von Konfrontationen verschlimmert die Situation noch.

Anstatt allen Konflikten aus dem Weg zu gehen, sollten Sie Probleme ansprechen, wenn Sie sie aufkeimen sehen. Wenn Sie sie wachsen lassen, könnten sie Sie später ablenken und Ihrem Team irreversiblen Schaden zufügen.

Der beste Weg, einen Konflikt zu lösen, ist, ihn nach außen zu tragen, indem man ihn direkt anspricht und die Parteien dazu bringt, auf einen Kompromiss hinzuarbeiten.

3. Sich selbst in Frage stellen

Sicher, eine gesunde Dosis Selbstzweifel macht Sie vorsichtiger. Aber denken Sie daran, Ihrem Urteil zu vertrauen, denn wenn Sie es nicht tun, wer sonst?

Es ist zwar wichtig, die Meinung anderer anzuhören, aber gleichzeitig sollten Sie bei Ihren Entscheidungen an sich selbst glauben. Gleichzeitig sollten Sie sich Ihrer selbst bewusst sein, damit Sie nicht arrogant werden oder blind für konstruktive Kritik.

