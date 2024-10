die 10 besten Tools für die Remote-Zusammenarbeit für virtuelle Teams im Jahr 2024

Tools für die virtuelle Zusammenarbeit verändern die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Teams zusammenarbeiten und Informationen freigeben. Von Chats und E-Mails bis hin zu gemeinsam genutzten Dokumenten und digitalen Whiteboards - mit diesen Tools können Teams unabhängig von ihrer Postleitzahl interagieren und in Verbindung bleiben! 🌐

Remote-Teams bieten die Freiheit, unabhängig zu arbeiten, und haben gleichzeitig den Vorteil, dass sie mit der Arbeit aller Mitarbeiter verbunden bleiben. Mit einem verteilten Arbeitsplatz können Teams ihre Ideen und Lösungen in Echtzeit freigeben, ohne ihre Kalender mit aufeinanderfolgenden Zoom Meetings zu verstopfen.

Doch bevor wir uns den 10 besten virtuellen Tools zuwenden, wollen wir einen Blick auf die Features werfen, die Teams benötigen, um zusammenzuarbeiten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen!

Bei der Auswahl eines Remote-Collaboration-Tool für die Arbeit , sollten Projektmanager nach einer zuverlässigen und sicheren Plattform suchen, die benutzerfreundlich ist. Teams werden Tools, die intuitiv zu bedienen sind, eher annehmen und in ihre Arbeitsabläufe integrieren.

Sie sollte in der Lage sein, alle Features (und Integrationen) zu bieten, die zur Erleichterung von Brainstorming und Projekten mit minimalen Unterbrechungen erforderlich sind. Die Features umfassen automatisierte Workflows , Chatrooms, Nachverfolgung von Aufgaben, dateifreigabe virtuelle Kalender, Vorlagen für Dokumente, Dokumentenmanagementsysteme und vieles mehr. ⚡️

Erstellen von Flussdiagrammen und Diagrammen auf einem ClickUp Whiteboard

Gleichzeitig sollten die Projektleiter auch andere Faktoren wie Kosten, Skalierbarkeit, Kompatibilität, Nutzungsanforderungen und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen. Um eine bessere Reihenfolge bei der Teamarbeit zu erreichen und sicherzustellen, dass die Ziele der Organisation erreicht werden, ist es wichtig, alle Aspekte auf die spezifischen Bedürfnisse von Projektteams abzustimmen.

ClickUp Software für das Projektmanagement von Remote Teams

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer kollaborativen Plattform zusammenführt. Seine Integrationskraft kann die Effizienz Ihres Teams steigern, von brainstorming-Konzepte um den Fortschritt voranzutreiben.

Mit über 15 einzigartigen Ansichten können Teams den Fortschritt des Projekts aus verschiedenen Perspektiven verwalten.

Die ClickUp-eigenen Whiteboard- und Mindmaps-Tools bieten teams einen gemeinsamen Space für die Zusammenarbeit und Problemlösung in Echtzeit oder asynchron, hebt die Produktivität des Teams auf ein neues Niveau. Erfassen Sie detaillierte Pläne und weisen Sie umsetzbare Aufgaben von einem einfach zu verwaltenden Speicherort aus zu!

ClickUp beste Features

Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben mit unseremMobile Apps (verfügbar für iPad, iPhone und Android)

Über 15 einzigartige Ansichten, darunter eine Workload-Ansicht zur Verteilung von Aufgaben auf das Team

Über1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen auf einer Plattform zusammenzuführen

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedemClickUp Doc, Aufgabe, oderClickUp Whiteboard ClickUp Mindmaps für das Brainstorming von Formularfragen und Projekt-WorkflowsMehrere Ansichten* Asana ist ein leistungsfähiges projektmanagement tool das die Zusammenarbeit im Team fördert, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben in Echtzeit zu erstellen, zuzuweisen und nachzuverfolgen. Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche sowie robuste Features wie die Erstellung von Zeitleisten, Projektverläufen und Dashboards machen Asana zu einem idealen Tool für die Remote-Zusammenarbeit für Teams jeder Größe.

Asana beste Features

Zeitleisten-Ansichten zur Visualisierung des Fortschritts von Projekten

Benutzerdefinierte Felder in Aufgaben für eine gründliche Nachverfolgung von Informationen

Automatisierungen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben

Möglichkeit, Dateien an Aufgaben und Kommentare anzuhängen

Asana Einschränkungen

Der mobilen App fehlen einige Features, die in der Desktop-Version enthalten sind

Die Oberfläche kann für Benutzer, die zum ersten Mal mit Asana arbeiten, überwältigend sein

Asana Preise

Basic: Free

Premium: $10.99 pro Benutzer/Monat

Business: $24.99 pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (7.027 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (9,711 Bewertungen)

12. Airtable

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Airtable ist eine Mischung aus Tabellenkalkulation und Datenbank, die es Teams ermöglicht, Arbeit, Projekte und Ideen in einer flexiblen, einfach zu bedienenden Plattform zu organisieren. Es ist ein fantastisches tool für verwaltung von Workflows , Nachverfolgung von Beständen und Organisation von Aufgaben im Projekt.

Airtable beste Features

Rasteransicht für die Anordnung von Informationen wie in einer Tabellenkalkulation

Anpassbare Felder zur Anpassung an Ihren Workflow

Integration mit gängigen Apps wie Slack und Google Drive

Collaboration Features für die Arbeit im Team in Echtzeit

Airtable Limits

Kostenpflichtige Pläne können für kleine Teams teuer sein

Fehlen von traditionellen Projektmanagement Features wie Gantt Diagrammen

Airtable Preise

Free: Begrenzte Features

Plus: $10 pro Benutzer/Monat

Pro: $20 pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie Airtable für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (898 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,035 Bewertungen)

13. Microsoft Teams

/via *[_Microsoft]( https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software)*[Microsoft Teams ist ein auf Chats basierender Workspace](https://clickup.com/de/blog/200059/microsoft-teams-etiquette/) in Office 365. Es bringt Menschen, Unterhaltungen, Dateien und Tools an einem Ort zusammen, sodass jeder sofortigen Zugriff auf alles hat, was er braucht. Es ist ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit für entfernte und verteilte Teams.

Microsoft Teams beste Features

Integration mit anderen Microsoft Office-Anwendungen

Erweiterte Suchfunktionen für Nachrichten, Personen, Dateien und mehr

Funktionen für Video-Meetings und Bildschirmfreigabe

Collaboration Features für die gleichzeitige Arbeit an Dateien

Microsoft Teams Limits

Die Dateiorganisation kann verwirrend sein

Die Leistung kann manchmal langsam sein

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams ist in den Office 365 Plänen enthalten, ab $5 pro Benutzer/Monat

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3.397 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (3,790 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Microsoft Teams Alternativen* !

14. Basecamp

via Basecamp Basecamp ist ein Echtzeit-Kommunikationstool, das Teams hilft, auf der gleichen Seite zu bleiben. Es zentralisiert alle Ihre Projekte, Dokumente und Aufgaben an einem Ort und erleichtert Teams die Zusammenarbeit und die Organisation ihrer Arbeit. Basecamp ist ideal für mobile Teams, die mehrere Projekte auf einmal .

Basecamp beste Features

Message Boards für Ankündigungen und Aktualisierungen

Zu erledigen-Listen für die Verwaltung von Aufgaben

Schedule Features für Zeitleisten und Fälligkeitsdaten

Automatische Check-in-Fragen, um Teams in Verbindung zu halten

Basecamp Beschränkungen

Es fehlen fortgeschrittene Features zur Verwaltung von Aufgaben wie die Zeiterfassung

Die Oberfläche kann im Vergleich zu neueren Tools veraltet wirken

Basecamp Preise

Basecamp Personal: Free

Basecamp Business: $99 pro Monat

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4,124 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (12.044 Bewertungen)

15. Miro

via {\an8}Miro_ Miro ist eine Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die Teams hilft, effektiv zusammenzuarbeiten, vom Brainstorming mit digitalen Notizen bis hin zur Planung und verwaltung agiler Workflows . Mit Miro können Sie Ihre funktionsübergreifenden Projekte im Team erstellen, zusammenarbeiten und die Kommunikation zentralisieren.

Miro beste Features

Unendliche Leinwand für unbegrenzten Space zum Brainstorming

Kollaborative Whiteboards für Teamarbeit in Echtzeit

Eingebautes Video und Chat für nahtlose Kommunikation

Integration mit Tools wie Slack und Google Drive

Miro Beschränkungen

Kostenlose Version hat limitierte Features

Kann für erstmalige Benutzer etwas überwältigend sein

Miro Preise

Free: Eingeschränkte Features

Teams: $8 pro Benutzer/Monat

Business: $16 pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie Miro für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (762 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (233 Bewertungen)

Die Collaboration tools von ClickUp bieten die ultimative Lösung für effiziente und effektive Teamarbeit, egal wo Sie sich befinden. Alle Details Ihres Projekts sind an einem Ort zusammengefasst, sodass Sie sich nie Sorgen machen müssen, dass Sie nicht synchronisiert oder ungenau sind.

Und mit leistungsstarken projektmanagement tools wie Dynamic Docs, Drag-and-Drop-Kalender und vorgefertigte Vorlagen, behalten Remote-Teams stets den Überblick über ihre wichtigsten Arbeiten. ✍️

Durch den Einsatz dieser leistungsstarken Tools können Teams an entfernten Standorten effektiver zusammenarbeiten, ihre Produktivität steigern und Projekte zum Erfolg führen. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto in ClickUp !