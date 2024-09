Wie man hybrides Projektmanagement einführt

Als Projektmanager ist es Ihr Ziel, jedes Projekt rechtzeitig abzuschließen, über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben, Hindernisse zu erkennen und sicherzustellen, dass die laufenden Projekte mit dem gewünschten Ergebnis übereinstimmen.

Unabhängig davon, ob Sie die Projektmanagement-Methode Wasserfall für die Planung und Agile für die Ausführung oder Agile Entwicklung mit Wasserfall-Ausführung verwenden, der Schlüssel ist, Projekte innerhalb des Budgets und des Umfangs und rechtzeitig zu liefern.

Wir sehen, dass moderne Projektmanager einen hybriden Projektmanagement-Ansatz verwenden, um kontinuierlich zu lernen, jede Projektphase detailliert zu planen und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie mehr über die Kombination verschiedener Projektmanagement-Methoden (auch Blending Project Management Methodologies genannt) für einen effizienten Workflow und eine schnellere Markteinführung erfahren möchten, sind wir für Sie da.

In diesem Blog gehen wir ausführlich auf das hybride Projektmanagement ein und erläutern, wie Sie hybride Projektmanagement-Methoden einsetzen können, um Ihre Projektabläufe zu optimieren.

Verschiedene Arten des Projektmanagements

Werfen wir einen Blick auf die beiden am häufigsten verwendeten Projektmanagement-Methoden:

1. Agiles Projektmanagement

Unter Agiles Projektmanagement ein komplexes Projekt wird in mehrere Phasen, so genannte Sprints, unterteilt. Jeder Sprint konzentriert sich auf die iterative Bereitstellung von Ergebnissen, die auf dem Feedback der vorherigen Iterationen basieren.

Agile Methoden konzentrieren sich darauf, regelmäßig funktionale Ergebnisse zu liefern und nicht erst am Ende des Projekts. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt kontinuierlich beobachten, sich an neue Rückmeldungen anpassen und bei Bedarf nachbessern.

Vorteile des agilen Projektmanagements

Schnelle Anpassung von Projektprozessen an sich verändernde Bedingungen, Kundenfeedback, Feedback von Interessengruppen und veränderte Anforderungen an das Projekt

Liefern Sie regelmäßig Ergebnisse, um Ihre Clients zufrieden zu stellen und zu binden

Schnellere Identifizierung potenzieller Probleme durch den iterativen Prozess und Behebung von Engpässen, bevor sie eskalieren

Überwachen Sie die Ausgaben über verschiedene Sprints hinweg, um die Kosten im Auge zu behalten und Ihr Budget zu kontrollieren

Lassen Sie uns anhand des folgenden Beispiels sehen, wie das Projekt Team die agile Entwicklung umsetzt.

Entwicklung und Einführung einer voll funktionsfähigen mobilen eCommerce App für einen Online-Händler

Das Projekt kann in mehrere Sprints aufgeteilt werden, die jeweils zwei Wochen dauern.

Sprint 1 : Implementierung von Funktionen zur Verwaltung von Benutzerkonten

: Implementierung von Funktionen zur Verwaltung von Benutzerkonten Sprint 2 : Entwicklung der Produktkatalogsuche

: Entwicklung der Produktkatalogsuche Sprint 3 : Erstellen eines Shopping Cart Features

: Erstellen eines Shopping Cart Features Sprint 4 : Zahlungsabwicklung und Gateways hinzufügen

: Zahlungsabwicklung und Gateways hinzufügen Sprint 5: Entwickeln einer Seite zur Nachverfolgung der Reihenfolge

Notizen: Zu den anderen Methoden des Projektmanagements gehört das Critical Chain Project Management (CCPM), Methode des kritischen Pfades (CPM), und Lean Six Sigma.

2. Wasserfall-Projektmanagement

Die traditionelle Wasserfallmethodik wird meist bei Projekten mit klar definierten Ergebnissen und minimalen Änderungen eingesetzt. Ein Projekt ist in lineare, aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, die jeweils abgeschlossen sein müssen, bevor die nächste Phase beginnt.

Jede Phase in dieser projektmanagement-Methodik hat spezifische Leistungen und Meilensteine, die sie vorhersehbar und leicht handhabbar machen.

Das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip erfordert eine gründliche Dokumentation in jeder Phase, einschließlich Details zu Anforderungen, Leistungen, Umfang, Kapazitätsplanung, Testplänen, Designspezifikationen und Benutzerhandbüchern.

Vorteile des Wasserfall-Projektmanagements

Die Nachverfolgung des Fortschritts ist einfacher, da jede Phase spezifische Ziele und Leistungen hat

Minimale Ausweitung des Projektumfangs, da alle Anforderungen gleich zu Beginn erfasst werden

Leichtere Kontrolle, da Projektzeitpläne und Zeitleisten festgelegt sind

Besseres Risikomanagement, da der strukturierte Ansatz eine bessere Planung und frühzeitige Vorhersage von Risiken ermöglicht

Sehen wir uns ein Beispiel für die übergeordneten Projektphasen der Wasserfall-Methode an.

Entwicklung eines CRM-Systems zur Verwaltung von Leads und Kundeninteraktionen sowie zur Nachverfolgung von Vertriebskanälen

Das Projekt wird in mehrere Phasen mit spezifischen Zielen unterteilt.

Anforderungserhebung: Bewerten Sie die Anforderungen der Interessengruppen an das CRM und skizzieren Sie die gewünschten Funktionen des Systems

Bewerten Sie die Anforderungen der Interessengruppen an das CRM und skizzieren Sie die gewünschten Funktionen des Systems Entwurf : Erstellen von Mockups für die Software- und Hardwaremodule des CRM

: Erstellen von Mockups für die Software- und Hardwaremodule des CRM Implementierung : Installieren Sie das CRM für eine begrenzte Nummer von Beta-Benutzern. Konfigurieren Sie das System so, dass es nahtlos für Lead Management, Nachverfolgung von Verkäufen und detaillierte Berichterstellung funktioniert

: Installieren Sie das CRM für eine begrenzte Nummer von Beta-Benutzern. Konfigurieren Sie das System so, dass es nahtlos für Lead Management, Nachverfolgung von Verkäufen und detaillierte Berichterstellung funktioniert Testen : Bewerten Sie, wie gut das System die festgelegten Anforderungen erfüllt

: Bewerten Sie, wie gut das System die festgelegten Anforderungen erfüllt Einführung : Geben Sie das fertiggestellte CRM für den Rest Ihrer Benutzer frei

: Geben Sie das fertiggestellte CRM für den Rest Ihrer Benutzer frei Wartung: Unterstützen Sie Ihre Kunden mit laufendem Support und Wartungsarbeiten

Schlüsselunterschiede zwischen der agilen Methode und der Wasserfallmethode

Wasserfall vs. Agile Methodik | Feature | Wasserfall | Agile | | -------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | | Vorgehensweise | Sequentiell | Iterativ | | Flexibilität | Starr | Flexibel | | Planung | Umfangreiche Vorabplanung | Minimale Vorabplanung, laufende Planung | | Lieferung | Endprodukt am Ende | Inkrementelle Lieferung | | Kundenbeteiligung | Limitiert | Hoch |

Sehen wir uns also an, wie hybride Projektmanagement-Methoden das Beste aus beiden Welten vereinen und einen anpassungsfähigen Ansatz für das Management dynamischer Projekte bieten.

Was ist hybrides Projektmanagement?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich beim hybriden Projektmanagement um einen Ansatz, der Elemente aus verschiedenen Bereichen kombiniert strategisches Projektmanagement methoden. Zu erledigen ist die Aufgabe, die Stärken der verschiedenen Methoden zu nutzen, um den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden und qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen.

In den meisten Fällen werden beim hybriden Projektmanagement Praktiken aus agilen Methoden wie Scrum und traditionellen Methoden wie dem Wasserfallansatz kombiniert.

Hybrides Projektmanagement: Das Beste aus agilen und traditionellen PM-Methoden vereinen

Nehmen wir ein Beispiel, um die hybride Strategie besser zu verstehen. Nehmen wir an, Sie müssen ein Smart Home-Gerät entwickeln und auf den Markt bringen. Das Gerät soll nahtlos mit den verschiedenen anderen Geräten in Ihrem Haus zusammenarbeiten.

In diesem Fall eignet sich die Wasserfallmethode am besten für die anfängliche Marktforschung und Hardwareentwicklung. Hier ist der Grund dafür:

Die Marktforschung erfordert einen strukturierten Ansatz mit detaillierter Dokumentation

Auch die Hardware-Entwicklung folgt einem standardisierten, sequenziellen Ansatz, der sich an festen, aus der Marktforschung und Planung abgeleiteten Grundlinien orientiert. Jegliche Änderungen an der Hardware-Entwicklung können recht kostspielig sein

Die Hardware-Entwicklung erfordert außerdem strenge Tests und die Einhaltung von Vorschriften. Die Anwendung des Wasserfallkonzepts würde hier sicherstellen, dass die Tests systematisch und kontrolliert erledigt werden

Schließlich erfordert die Hardware-Entwicklung eine angemessene Ressourcenzuweisung, und die Wasserfallmethode hilft Ihnen, die Ressourcen im Voraus zu planen und zuzuweisen

Die Softwareentwicklung hingegen würde nach der agilen Methode erfolgen, z. B. nach der Scrum-Methode. Der Grund dafür ist:

Softwareentwicklungsprojekte sind je nach Feedback der Benutzer und technologischen Anforderungen Änderungen unterworfen

Es ist am besten, wenn die Softwareentwicklung einem Prozess folgt, bei dem der Wert während des gesamten Lebenszyklus des Projekts inkrementell geliefert wird. Dies erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts und kontinuierliche Anpassungen

Der agile Ansatz ermöglicht es Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen und hilft Ihnen, Risiken zu bewältigen, ohne zu viel Geld auszugeben

Wie Sie in diesem Beispiel sehen können, kombiniert das hybride Projektmanagement die Stärken von agilen und traditionellen Ansätzen, indem es Wasserfall- und Scrum-Methoden miteinander verbindet.

**Wichtige Schlüssel zur Notiz

Die agile Methodik ist flexibel und anpassungsfähig und konzentriert sich auf die schnelle Lieferung von Ergebnissen.

Gleichzeitig ermöglicht es der traditionelle Ansatz, strukturierte Prozesse zu definieren und Vorhersehbarkeit in die Projektphasen zu bringen.

Das gemischte Projektmanagement bringt Innovation in einigen Bereichen, während die Konsistenz in Projektphasen, die Stabilität erfordern, beibehalten wird. Kurz gesagt, es hilft Ihnen, den vielfältigen Anforderungen eines komplexen Projekts gerecht zu werden.

Andere Ansätze für hybrides Projektmanagement

Scrum und Kanban sind agile Methoden, die sich gut als Bestandteile des hybriden Projektmanagements eignen.

Scrum konzentriert sich auf iterative Phasen, die Sprints genannt werden, während Kanban sich auf eine visuelle Methode konzentriert, bei der Arbeitsabläufe in Phasen visualisiert werden, um Aufgaben zu verfolgen und zu verwalten, während der Prozess kontinuierlich verbessert wird.

Wenn man die beiden kombiniert, Scrum-Projektmanagement kann auf Teile des Projekts angewendet werden, die Entwicklungsarbeit erfordern. Kanban funktioniert am besten für laufende Aufgaben.

Der iterative Ansatz von Scrum eignet sich beispielsweise besser für die Softwareentwicklung. Die Kanban-Methode eignet sich am besten für die Unterstützung von Arbeiten nach der Markteinführung, die Nachverfolgung von Fehlern und die kontinuierliche Produktverbesserung.

Scrum und Kanban können als Scrumban kombiniert oder parallel eingesetzt werden. Beim Scrumban-Ansatz arbeiten die Teams in Sprints, verwenden aber Kanban-Boards, um ihre Arbeit akribisch zu verwalten.

Wie man hybrides Projektmanagement einführt

Idealerweise sollten Sie bei der Verwaltung komplexer, mehrstufiger Projekte den Einsatz hybrider Projektmanagement-Methoden in Betracht ziehen. Der nächste Schritt besteht darin, zu lernen, wie Sie diesen Ansatz in Ihren Projekten effektiv umsetzen können.

Im Folgenden wird Schritt für Schritt erläutert, wie ein Projektmanager dies mithilfe einer Projektmanagement-Software wie ClickUp .

1. Bewertung der Anforderungen an das Projekt

Um die hybride Methode anwenden zu können, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, in welchen Phasen Ihres Projekts ein eher traditioneller Ansatz und in welchen ein agiler Ansatz erforderlich ist.

**Führen Sie Workshops und Brainstorming-Sitzungen mit Ihren Teamkollegen und Stakeholdern durch, um gemeinsam kritische Details des Projekts zu ermitteln.

Verwenden Sie visuelle Brainstorming-Tools wie ClickUp Whiteboards um Ideen zu diskutieren, Konzepte zu erklären und Notizen auf einer digitalen Leinwand zu schreiben. Zeichnen Sie freihändig, erstellen Sie Workflows, und verwandeln Sie Ihre endgültigen Ideen in verfolgbare Aufgaben innerhalb des Whiteboards.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Sobald Sie einen Konsens über die verschiedenen Phasen und Anforderungen erreicht haben, erstellen Sie ein detailliertes Projektdokument oder ein Wiki mit ClickUp Dokumente .

Formatieren Sie das Dokument so, dass es für Ihr Team sinnvoll ist, und laden Sie die Mitglieder ein, mitzuarbeiten und ihre Erkenntnisse freizugeben. Verknüpfen Sie das Dokument mit relevanten Aufgaben, damit die Eigentümer der Aufgaben bei Bedarf auf die Projektinformationen zugreifen können.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten

2. Skizzieren Sie den Umfang des Projekts Umfang des Projekts bezieht sich auf die Ziele, Aufgaben, Ergebnisse und Zeitleisten eines Projekts. Er legt die Grenzen des Projekts fest und gibt einen klaren Überblick darüber, was eingeschlossen und was ausgeschlossen ist.

Hier können Sie die ClickUp Vorlage für den Umfang der Arbeit um wichtige Details zu Ihrem Projekt zu erfassen, einen klaren Plan zu erstellen, und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, was zu erledigen ist. Vorlagen für den Umfang der Arbeit wie diese bieten einen strukturierten Ansatz, um das Risiko des Scheiterns eines Projekts zu minimieren. Sie können Details wie Aufgabentypen, Leistungen, Zeitleisten und übergeordnete Projektphasen eingeben, um die für Ihr Projekt am besten geeignete hybride agile Methodik zu bestimmen.

ClickUp Umfang der Arbeit

Was sind die Vorteile der ClickUp Vorlage für den Umfang der Arbeit?

Fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu, um den Fortschritt der verschiedenen Aufgaben im Projekt anzuzeigen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Details wie Budget, Kontaktinformationen, wichtige Termine und andere Schlüsselinformationen hinzuzufügen, die zum Abschließen von Aufgaben benötigt werden

Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen, um die Sichtbarkeit der Projektergebnisse für Stakeholder und funktionsübergreifende Teams zu gewährleisten

3. Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten

Als Projektleiter müssen Sie festlegen, wie die Mitglieder Ihres Teams die verschiedenen Aufgaben erledigen, um den Zusammenhalt und die Koordination im Team aufrechtzuerhalten. Dies ist besonders wichtig beim hybriden Projektmanagement, bei dem die verschiedenen Aspekte des Projekts nach unterschiedlichen Methoden ablaufen.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement um zu visualisieren, wer welche Aufgabe innerhalb des Projekts übernimmt.

Die Vorlage nutzt ClickUp Ansichten wie z. B. die Box-Ansicht, die Aktivitätsansicht oder die Workload-Ansicht, um zu sehen, wer woran arbeitet, die Aktivitäten aller Mitarbeiter zu sehen und die Kapazität Ihres Teams zu analysieren. Mit diesen Einblicken können Sie Workloads so zuweisen, dass jeder optimal arbeitet und niemand überlastet wird.

ClickUp Vorlage für Rollen und Zuständigkeiten im Projektmanagement

Die Vorteile der Verwendung dieser Vorlage für hybride Projekte sind:

Festlegung der Verantwortlichkeit und Gewährleistung eines reibungslosen Fortschritts des Projekts, da die Erwartungen an die Mitglieder des Teams kommuniziert werden

Skizzieren Sie die Erwartungen für jede Rolle und verfolgen Sie die Leistung des Teams anhand dieser Erwartungen mithilfe benutzerdefinierter Felder

Ermöglichen Sie ein reibungsloseres Projektmanagement mit Erinnerungen, um Eigentümer von Aufgaben über Fristen und Änderungen an einer Aufgabe zu informieren

4. Erstellen Sie einen Projektplan

Bei der Verwendung von hybridem Projektmanagement ist es immer eine gute Idee, verschiedene Aufgaben, Leistungen und Zeitleisten entlang einer visuellen Zeitleiste darzustellen. So erhalten Sie eine vereinheitlichte Ansicht aller Aktivitäten in einem Projekt und sehen, welche Aufgaben nacheinander abgeschlossen werden müssen und welche parallel laufen können

Sie können die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht zur Visualisierung Ihrer Projekt-Workflows auf einer flexiblen Zeitleiste.

Mit der ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht stellen Sie Ihre Projektaktivitäten entlang einer flexiblen Zeitleiste dar

Verfolgen Sie den Fortschritt an den wichtigsten Meilensteinen und sehen Sie, welche Aufgaben von der Einleitung oder dem Abschluss einer anderen Aufgabe abhängen. Gantt-Diagramme helfen Ihnen außerdem, Ihre Aufgaben nach ihrer Priorität zu ordnen, so dass Sie sich auf das Abschließen der wichtigsten Aufgaben konzentrieren können.

Die Verwaltung von Projekten mithilfe der Methodik des hybriden Projektmanagements erfordert eine kontinuierliche Koordinierung von Aufgaben und Aktivitäten innerhalb Ihrer Teams, die Zuweisung von Ressourcen, die Zusammenarbeit mit den Beteiligten und die Nachverfolgung des Fortschritts.

All dies manuell über Tabellenkalkulationen zu erledigen, ist ein Rezept zum Scheitern.

Unabhängig von Ihrem hybriden Ansatz hilft Ihnen ein Projektmanagement tool dabei, alle Aktivitäten an einem zentralen Speicherort zu bündeln

So geht's ClickUp's Software für das Projektmanagement unterstützt Sie bei der Verwaltung verschiedener Aspekte Ihres hybriden PM-Projekts durch die Kombination von agilen und Wasserfall-Projektmanagement-Methoden.

Einfaches Verwalten von Aufgaben

Als Projektmanager ist es das Letzte, was Sie zu erledigen haben, wenn Sie Ihre Mitglieder im Team ständig im Auge behalten und überwachen müssen.

Verwenden Sie stattdessen ClickUp Aufgaben um verschiedene Aufgaben für ein Projekt zu erstellen und den Mitgliedern des Teams zuzuweisen.

Fügen Sie Ihren hybriden Methoden des Projektmanagements mit ClickUp Aufgaben Verantwortlichkeit hinzu

Für zusätzliche Nachvollziehbarkeit können Sie Fälligkeitsdaten für Aufgaben und benutzerdefinierte Status hinzufügen, um zu verfolgen, ob eine Aufgabe "offen", "geschlossen" oder "im Fortschritt" ist Um Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden, fügen Sie jeder Aufgabe einen Kontext hinzu, indem Sie Aufgabenbeschreibungen und benutzerdefinierte Felder verwenden

Erstellen Sie schließlich Checklisten, die das jeweilige Mitglied des Teams abhaken kann, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist.

Ermöglichen Sie nahtlose Zusammenarbeit

Sie möchten nicht, dass mangelnde Kommunikation zwischen funktionsübergreifenden Teams oder sogar innerhalb von Teams ein Hindernis darstellt, das dazu führt, dass die Zeitleisten für die Projektabwicklung nicht eingehalten werden.

Das ist der Grund ClickUp Chat Ansicht ermöglicht es Ihrem Team, Aktualisierungen in Echtzeit freizugeben, mit Beteiligten zu chatten und gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten

Mit der Chat-Ansicht von ClickUp können Sie Teammitglieder einladen und ihre Meinung zu jeder Unterhaltung einholen

Nutzen Sie die Chat-Ansicht, um Probleme schnell zu lösen, Klärungen zu Projektaktivitäten zu erhalten und dringende Anfragen direkt von Ihrem ClickUp-Workspace aus zu kommunizieren.

Erstellen Sie Sprint-Listen

Hybrides Projektmanagement ist ein iterativer Prozess. Zur besseren Verwaltung der projektphasen und unterteilen sie in zeitlich begrenzte Iterationen, die Sprint genannt werden. ClickUp Sprint ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Ergebnisse, die in jedem Sprint fertiggestellt werden müssen, in Sprint-Listen zu organisieren. Verwenden Sie diese Sprint-Listen, um die Aufgaben des Teams zu koordinieren, fertiggestellte Aktivitäten zu besprechen und Blockierer zu identifizieren

Vereinfachen Sie das Sprint-Management für Ihr nächstes Projekt mit ClickUp Sprint

Ziehen Sie Aufgaben von einer Spalte in eine andere, um ihren Status zu aktualisieren. Limitieren Sie die Anzahl der Aufgaben in jeder Spalte, um die Effizienz zu steigern und in jeder Phase des Projekts einen Wert zu schaffen.

Verwalten Sie projektbezogene Arbeiten effektiver mit der Ansicht des Kanban Boards von ClickUp

KI nutzen

Erhalten Sie sofortige Antworten auf arbeitsbezogene Fragen, indem Sie Ihre Fragen stellen an ClickUp Gehirn . Der KI-Assistent sortiert Ihren Workspace und zieht Erkenntnisse aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Chats, um Ihnen die wichtigsten Informationen zu liefern.

Mit ClickUp Brain, dem KI-Projektmanager und KI-Schreiber, können Sie automatisch Projektzusammenfassungen, Fortschrittsberichte und Projektaktualisierungen erstellen, um sicherzustellen, dass jeder über den aktuellen Stand des Projekts und die Pläne für die Lieferung informiert ist.

Mit ClickUp Brain Projekt-Briefe in Sekundenschnelle erstellen

Vorgefertigte Vorlagen verwenden

ClickUp verfügt über mehr als 1.000 vorgefertigte Vorlagen, die Sie verwenden und an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen können.

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für das Projektmanagement ist ein vollständig anpassbares, vorgefertigtes Framework, das Ihnen hilft, alles von der Initiierung bis zum Abschluss eines Projekts zu verwalten. Als Scrum-Master können Sie diese Vorlage verwenden, um den Status von Aufgaben zu sehen, den Fortschritt des Projekts zu visualisieren und detaillierte Informationen über jede auszuführende Aktivität zu erhalten.

ClickUp Vorlage für das Projektmanagement

Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage vereinfacht komplexe Projekte, indem sie einen vororganisierten Workspace mit Ordnern für jede Projektphase bereitstellt, der es Ihnen erleichtert, Ihre Arbeit effizient zu verwalten.

Außerdem bietet sie eine flexible Liste und eine Ansicht im Kanban-Stil, um Aufgabendetails einfach einzugeben und Ihre Aufgaben zu verfolgen. Sie können auch sechs benutzerdefinierte Status für Aufgaben verwenden, um anzuzeigen, ob diese in Bearbeitung, offen oder abgeschlossen sind.

Projektmanager bevorzugen diese Vorlage häufig für die agile Entwicklung, da sie Datensilos beseitigt, indem sie Teams bei der Kommunikation von Projektinformationen an einem zentralen Speicherort unterstützt.

6. Fortschritte in Echtzeit nachverfolgen

Wenn Sie einen detaillierten Einblick in den Status jeder Aufgabe haben, ist es einfacher, Verzögerungen zu erkennen und Hindernisse in bestimmten Phasen des Projekts auszumachen. ClickUp's Dashboards sind eine hervorragende Möglichkeit, den Fortschritt des Projekts und die Abhängigkeiten, die den Abschluss des Projekts behindern, zu visualisieren.

Dieses Dashboard für Projekte bietet Einblicke in die wichtigsten Meilensteine und KPIs des Projekts und ermöglicht allen Beteiligten eine Ansicht von Terminen, Aufgaben und Abhängigkeiten aus der Vogelperspektive.

Einblicke in die Leistung von Projekten und Teams mit ClickUp Dashboards

Was ClickUp gegenüber Tabellenkalkulationen einen Schritt nach vorne bringt, ist die Visualisierung von Workflows mit verschiedenen dashboards für das Projektmanagement basierend auf Ihrem spezifischen Anwendungsfall.

Vorteile der Entscheidung für hybrides Projektmanagement

Zu den Vorteilen des hybriden Projektmanagements gehören:

Risikomanagement : Die Methodik des hybriden Projektmanagements verwendet einen strukturierten Ansatz, der bei der proaktiven Identifizierung undabschwächen von Risiken *Bessere Ressourcenzuweisung: Die hybride Methode ermöglicht es den Projektmanagern, die Ressourcen effektiv zu nutzen, indem sie die Aufgaben auf der Grundlage der Stärken der Mitglieder ihres Teams zuweisen.

: Die Methodik des hybriden Projektmanagements verwendet einen strukturierten Ansatz, der bei der proaktiven Identifizierung undabschwächen von Risiken *Bessere Ressourcenzuweisung: Die hybride Methode ermöglicht es den Projektmanagern, die Ressourcen effektiv zu nutzen, indem sie die Aufgaben auf der Grundlage der Stärken der Mitglieder ihres Teams zuweisen. Schnellere Markteinführung: Die Integration von agilen und traditionellen Projektmanagement-Methoden führt zu einem strukturierten und innovativen Ansatz für die Abwicklunggroßprojekte. Dies führt zu konsistenten Ergebnissen bei den wichtigsten Meilensteinen und ermöglicht es den Teams, den Wert des Projekts schneller zu erreichen

Herausforderungen des hybriden Projektmanagements

Hier finden Sie einige der häufigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem hybriden Projektmanagement und wie Sie diese meistern können.

1. Komplexität der Implementierung

Es kann eine komplexe Aufgabe sein, verschiedene Projektmanagement-Methoden miteinander zu kombinieren und sie in einem reibungslosen Flow zum Laufen zu bringen.

Wie man dies vermeiden kann:

✅Dokumentieren Sie Ihre Anforderungen an das Projekt von Anfang an mit KI-Tools legen Sie fest, wie jeder Projektmanagement-Ansatz auf die verschiedenen Teile des Projekts angewendet werden soll

✅ Verwenden Sie Rahmenwerke und Vorlagen, um Prozesse zu standardisieren

2. Verwirrung um Rollen und Verantwortlichkeiten

Agile und Wasserfall-Methoden können unterschiedliche Erwartungen an verschiedene Mitglieder des Teams stellen, was zu sich überschneidenden Verantwortlichkeiten führt. Es kann auch Unklarheit darüber herrschen, wie sich die Aufgaben mit dem ziele des Projekts .

Wie man dies vermeiden kann:

✅ Skizzieren Sie klar die verschiedenen Rollen und Aufgaben und wie diese Rollen zusammenarbeiten sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen

✅ Führen Sie regelmäßige Stand-ups und Meetings durch, um Aktualisierungen, Fortschritte und Herausforderungen zu besprechen

✅ Bieten Sie den Mitgliedern des Teams kontinuierliche Unterstützung und Schulung an

3. Herausforderungen bei der Kommunikation

Die in einer Projektmanagement-Methode verwendete Terminologie und Dokumentation kann sich von der in der anderen Methode unterscheiden. Auch der Kommunikationsstil und die Häufigkeit der Kommunikation können bei den einzelnen Methoden unterschiedlich sein, was zu Lücken in der kommunikation am Arbeitsplatz und behindern den effektiven Flow von Informationen.

Wie man dies vermeiden kann:

✅Einrichten von Kommunikationsprotokollen zur Festlegung der Häufigkeit und kommunikationskanäle um eine Informationsflut zu vermeiden

✅ Gemeinsame Dokumentation erstellen, um ein gemeinsames Verständnis aller Terminologien und Praktiken des hybriden Projektmanagements zu schaffen

Optimieren Sie Ihr hybrides Projektmanagement mit ClickUp

Mit hybriden Projektmanagement-Methoden können Sie skalierbare Prozesse schaffen, Innovationen fördern und wertvolle Produkte schneller liefern, da sie die Stärken mehrerer PM-Ansätze kombinieren.

Obwohl hybrides Projektmanagement viele greifbare Vorteile bietet, kann es für Projektmanager eine ziemliche Herausforderung sein, mehrere Ansätze zu integrieren und sie in Einklang zu bringen.

An dieser Stelle erleichtern Projektmanagement-Tools wie ClickUp Ihre Arbeit mit Features, die das Aufgabenmanagement rationalisieren, die Zusammenarbeit erleichtern, Informationen zentralisieren und wichtige Berichterstellungen konsolidieren.

Features wie Sprint-Listen, Kanban-Boards und vorgefertigte Vorlagen helfen Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe an agile, hybride oder traditionelle Projektmanagement-Methoden anzupassen und Ihre Teams zu organisieren. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und lernen Sie, wie Sie während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts effizient bleiben.