Wie man mit KI-Tools die Produktivität maximiert

Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: "KI wird niemals die besten kreativen Köpfe ersetzen. Aber der Einsatz von KI könnte ihnen helfen, die Konkurrenz zu schlagen."

Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, jedes KI-Tool zu nutzen, mit dem man schneller und besser arbeiten kann. Zum Beispiel:

Möchten Sie atemberaubende Grafiken erstellen, indem Sie einfach eine Textanweisung geben? Midjourney existiert

existiert Sie möchten eine professionelle E-Mail für eine Bewerbung oder eine Werbe-E-Mail schreiben? Geben Sie Ihre Punkte in ChatGPT ein und lehnen Sie sich zurück

ein und lehnen Sie sich zurück Benötigen Sie schnelle Ressourcen für die Recherche von Markttrends? Sind Sie zu faul, um 100 Suchergebnisse durchzugehen? Gemini kann Ihnen die Dinge erklären und Ihnen schnelle Links geben, damit Sie loslegen können!

kann Ihnen die Dinge erklären und Ihnen schnelle Links geben, damit Sie loslegen können! Wenn Sie sich während einer Online-Diskussion schnell Notizen machen wollen, dann istOtterAI für Sie da!

Aber seien wir ehrlich: Das sind nur einige der Anwendungen, die in den sozialen Medien die Runde gemacht haben.

Es gibt viele KI-Tools, die Ihnen das Leben leichter machen können, vor allem, wenn Sie ein Startup leiten. Wir haben die besten Anwendungsfälle und Herausforderungen für Assistenten mit künstlicher Intelligenz für Sie aufgeschlüsselt.

Los geht's! ⚡️

1. Großartig für die Automatisierung

KI-Anwendungen eignen sich hervorragend für die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben. Sie sind in der Lage, Muster zu erkennen und sie bei Bedarf schnell und effektiv auszuführen. Sie können verfolgen, woran Ihre Mitarbeiter arbeiten, Aufgaben automatisch mit einer Eingabeaufforderung zuweisen, Berichte bei Bedarf erstellen lassen und vieles mehr!

Gute Beispiele für KI-Tools zur Automatisierung sind:

Zapier : Nützlich, um benutzerdefinierte Zaps mit Auslösern für die Automatisierung zu erstellen

: Nützlich, um benutzerdefinierte Zaps mit Auslösern für die Automatisierung zu erstellen Make : Eignet sich hervorragend für die Datenanalyse, die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Vorhersage von Ergebnissen

: Eignet sich hervorragend für die Datenanalyse, die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Vorhersage von Ergebnissen ClickUp Gehirn: Erzeugt genaue KI-Updates und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und Personen. Dies kann Ihnen helfen, Aktionspunkte, die Planung von Teilaufgaben und das automatische Ausfüllen von Daten zu automatisieren

vereinfachen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Brain, Ihrer Lösung aus einer Hand

2. Verbessern Sie Ihr SEO

Wenn Sie versuchen herauszufinden, ob AI SEO etwas für Sie ist, dann sind Sie bereits hinter Ihrer Konkurrenz. Mehrere Iterationen über maschinelles Lernen können die besten Algorithmen für die Inhaltssuche ermitteln.

So können beispielsweise Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) wie Surfer SEO Verbesserungen der Inhaltsstruktur und der Informationen vorschlagen. Im Gegensatz dazu können Tools zur Texterstellung suchmaschinenfreundliche Inhalte erstellen, die in den Suchmaschinen gut platziert werden.

Um KI-generierte SEO-Inhalte erfolgreich zu skalieren, müssen Sie jedoch mit Eingabeaufforderungen experimentieren, eine detaillierte Dokumentation erstellen und Ihre Abläufe optimieren.

Aber keine Sorge! ClickUp hat die Lösung für Sie:

Nutzen Sie es, um relevante Keywords mit ClickUp Brain'skeyword-Listen-Generator* Ganz einfachaI-Eingabeaufforderungen generieren um Ihre SEO-Inhaltsproduktion zu beschleunigen

Lassen Sie sich inspirieren von einem großenbibliothek von SEO-Vorlagenum Ihren Prozess reibungsloser zu gestalten

Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden ClickUps SEO-Projekt-Vorlage um alle Ihre SEO-bezogenen Projekte einfach zu verwalten. Sie können damit alle SEO-Daten an einem Ort verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten leicht identifizieren

Nutzen Sie das AI SEO-Tool von Clickup, um die SEO-Optimierung für Ihre Inhalte zu optimieren.

Diese Vorlage herunterladen Erfahren Sie, wie ClickUp's SEO Lead, Jeremy Galante, ClickUp benutzt, um seine Content-Operationen zu optimieren .

3. Einfache E-Mail-Verwaltung

KI-Tools können Ihnen dabei helfen, E-Mails zu priorisieren, Antworten zu schreiben, Ihren Posteingang in mundgerechte Inhalte zusammenzufassen und vieles mehr. Das ist eine großartige Möglichkeit, den Überblick zu behalten, wenn Sie viel unterwegs sind.

Dazu gehören:

Warmer.AI : Ein KI-gestützter E-Mail-Assistent, der dabei hilft, jede Nachricht entsprechend Ihrer Zielgruppe zu personalisieren

: Ein KI-gestützter E-Mail-Assistent, der dabei hilft, jede Nachricht entsprechend Ihrer Zielgruppe zu personalisieren Levity.AI : Hilft bei der Entrümpelung und Automatisierung, z. B. bei der Auswahl der automatischen Weiterleitung oder Verschiebung in einen bestimmten Ordner

: Hilft bei der Entrümpelung und Automatisierung, z. B. bei der Auswahl der automatischen Weiterleitung oder Verschiebung in einen bestimmten Ordner ClickUp Posteingang : Hilft Ihnen, Ihren Posteingang neu zu gestalten, so dass Sie vorrangige Aufgaben in Windeseile erledigen können. Es fungiert als zentraler Kommunikationsknotenpunkt, der alle wichtigen Benachrichtigungen hervorhebt, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die am wichtigsten ist. Außerdem können Sie Ihre Arbeit und Ihre Benachrichtigungen nebeneinander sehen, um den Kontext zu erkennen

mit der zentralen Kommunikationsdrehscheibe Clickup fällt keine Arbeit mehr durch die Maschen

4. Einfache Skalierung von Inhalten und Textvorgängen

Jeder Autor und Vermarkter kann von der Integration von KI-Tools für originelle und relevante Inhalte profitieren. Von Blogs und Websites bis hin zu Landing Pages, KI-Inhaltsgeneratoren können Ihnen helfen, Inhalte mit weniger Ressourcen, geringen Kosten und in kürzerer Zeit zu erstellen.

Sie können Ihnen helfen, originelle Inhalte mit Anpassungsoptionen für Ton und Sprache entsprechend Ihrer Marke zu erstellen. Wunderbar, nicht wahr? Auf ClickUp zum Beispiel können Sie mit dem Schrägstrich-Befehl "/AI" auf drei wesentliche KI-Schreibfunktionen zugreifen:

a/ Alles mit KI schreiben

b/ Schreiben mit vorgenerierten KI-Prompts

c/ Schreiben von Standups

Wenn Sie diese Funktion mit ClickUp Docs kombinieren, können Sie Handbücher, wissensbasierte Artikel, SOPs, Marketingmaterialien oder alles andere schreiben, was Sie sich vorstellen können. Sie können dem ClickUp-Schreiber sogar Anweisungen geben, indem Sie eine entsprechende Aufforderung eingeben oder der KI weitere Anweisungen geben.

mit dem AI Writer von ClickUp Brain können Sie Inhalte schneller und einfacher erstellen

5. Komplexe Themen schneller zusammenfassen und lernen

Stellen Sie sich vor, Sie lesen die Zeitung in wenigen Minuten und wissen, was Sie brauchen, um effektive Entscheidungen zu treffen. Was wäre, wenn Sie innerhalb weniger Stunden umfangreiche Konzepte lernen könnten, für die Sie früher Monate gebraucht hätten?

KI-Tools können inhalte zusammenfassen , komplexe Themen vereinfachen, Hilfe bei korrekturlesen und stellen Informationen aus mehreren Quellen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Mit KI, die Sie mit Informationen versorgt, können Sie Ihre Recherchezeit verkürzen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Zum Beispiel:

Writesonic: Einfaches Zusammenfassen von Aufsätzen, Artikeln und Forschungsarbeiten

Einfaches Zusammenfassen von Aufsätzen, Artikeln und Forschungsarbeiten Editpad: Hilft beim Erstellen von Zusammenfassungen, die kopiert oder heruntergeladen werden können

Hilft beim Erstellen von Zusammenfassungen, die kopiert oder heruntergeladen werden können ClickUp: ClickUp Brain kann ausführliche Fragen zu Aufgaben, Dokumenten und Personen beantworten, basierend auf jeder Arbeit, die mit seiner Schnittstelle verbunden ist

das ClickUp Brain ist Ihr perfekter Partner für arbeitsübergreifende Aktualisierungen

6. Unterstützung bei HR-Aufgaben

Ob Sie im Personalmanagement arbeiten oder einen Job suchen, kostenlose AI HR-Tools sind eine gute Quelle für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Die Einspeisung der Lebensläufe von Bewerbern in ein textbasiertes KI-Tool kann dabei helfen, Fragen und Antworten zu generieren, die auf bestimmte Bewerber zugeschnitten sind.

Personalabteilungen können sich auf diese Funktion verlassen, um Fragen für Vorstellungsgespräche zu formulieren, Stellenbeschreibungen vorzubereiten, Einführungsunterlagen zu erstellen usw. Einzelpersonen, die auf Stellensuche sind, können diese Funktion von KI-Tools nutzen, um ihre Antworten vorzubereiten und im Vorfeld zu üben.

Ein Beispiel, Die HR-Plattform von ClickUp verknüpft Dokumente mit Workflows, plant interne Veranstaltungen, visualisiert Teamaufgaben und erhält auf dem Dashboard Einblicke in das Leistungsmanagement. Das Wichtigste: Sie können ClickUp's Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Benachrichtigungen an Personalverantwortliche oder das Versenden von Umfragen zum Engagement von Teams per E-Mail zu rationalisieren.

erstellen, verfolgen und überwachen Sie alle Ihre ClickUp-Automationen, egal ob es sich um benutzerdefinierte oder vorgefertigte handelt

7. Unterstützung bei der Kundenbetreuung

Die meisten Unternehmen sind mit einer überwältigenden Anzahl von Kundenanfragen konfrontiert. Um einen tadellosen Service zu gewährleisten, können Sie KI-Tools integrieren, um Zeit und Energie zu sparen.

KI kann Ihren Kunden mit verschiedenen Maßnahmen helfen, darunter vorgefertigte Antworten für wiederkehrende Szenarien oder sogar Automatisierung mit Auslösern und Bedingungen. Einige Tools bieten sogar Dashboards zur Analyse von Daten wie Reaktionszeiten, Kundeninteraktionen und Zufriedenheit.

Zum Beispiel:

Abbot: Nützlich, um Kundenkanäle zu überwachen und Kundenanfragen hervorzuheben

Nützlich, um Kundenkanäle zu überwachen und Kundenanfragen hervorzuheben BrightBot: Hilft bei der Beantwortung von Fragen, die Kunden beim Besuch Ihrer Website haben

Hilft bei der Beantwortung von Fragen, die Kunden beim Besuch Ihrer Website haben ClickUp: Dies ist Ihre Komplettlösung für den Kundenerfolg. ClickUp-Kundenservicedie Funktionen von ClickUp Customer Service helfen Ihnen bei der Einteilung und Zuweisung von Tickets an Teammitglieder, bei der Verfolgung des Status und bei der Sicherstellung einer zeitnahen Lösung der Probleme. ClickUp Brain kann Informationen zu Kundenanfragen abrufen und Anwendern helfen, Workflows zu erstellen, um diese Anfragen zu beantworten, zu bearbeiten oder zu lösen - alles an einem Ort! Während ClickUp AI Writer Antworten einfach verfassen kann

verwenden Sie ClickUp für Kundenservice-Interaktionen, um dringende Kundenprobleme zu identifizieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen, um sie umgehend zu lösen.

8. Erstellen Sie Strategien für soziale Medien

Social-Media-Strategien haben viele bewegliche Teile. Die manuelle Verwaltung und Überwachung von Performance-Anzeigen, die Planung von Social-Media-Beiträgen und die Festlegung von Social-Media-Strategien kann eine Herausforderung sein.

Die richtigen KI-Apps können Ihnen dabei helfen, Posts zu planen, die Leistung von Anzeigen zu analysieren, Follower zu verfolgen, Konversationen zu überwachen, Briefings zu erstellen und vieles mehr!

ClickUp zum Beispiel ist eine anpassbare All-in-One-Plattform für Social-Media-Teams. Mit dem ClickUp Brain und den Automatisierungsfunktionen wird es für Teams einfacher, Prozesse, Kampagnen, Zeitplanung und Zusammenarbeit einzurichten. Dies kann dazu beitragen, den Workflow im Social-Media-Marketing zu verbessern und erfolgreiche Kampagnen durchzuführen.

Der ClickUp AI Writer kann helfen, Schreibblockaden zu überwinden, Kurz- und Langtexte zu erstellen, alle Social-Media-Meetings zu transkribieren (damit keine Idee verpasst wird) oder sogar erfolgreiche Kampagnen zu erstellen.

Und das Beste daran? ClickUp verfügt über mehr als 1.000 Vorlagen für Arbeitsabläufe und Social-Media-Management. Zum Beispiel, die ClickUp Social Media Advanced Template ist perfekt für die Verwaltung all Ihrer aufgaben der Inhaltserstellung von einer Stelle aus

Verwenden Sie ClickUp Social Media Advanced Template, um Ihre sozialen Medien an einem Ort zu verwalten!

Diese Vorlage herunterladen

9. Bildmaterial generieren

Entwürfe, die in Adobe Photoshop Stunden in Anspruch nehmen, lassen sich mit ein paar gut formulierten Anweisungen in einem KI-Tool erstellen, das Bilder generieren kann. Hochauflösende, urheberrechtsfreie Bilder für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch - erstellt mit einer einzigen Eingabeaufforderung und einem Klick.

Hier sind zum Beispiel einige AI-Tools für Designer die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

MidJourney : Erstellt Entwürfe auf der Grundlage vorgegebener Vorgaben

: Erstellt Entwürfe auf der Grundlage vorgegebener Vorgaben DreamStudio: Hervorragend geeignet zum Erstellen von Kunstwerken für jeden Zweck, von Illustrationen bis zu fotorealistischen Bildern

Hervorragend geeignet zum Erstellen von Kunstwerken für jeden Zweck, von Illustrationen bis zu fotorealistischen Bildern ClickUp : Mit der Proofing-Funktion können Sie Kundenanfragen priorisieren und Feedback zu Bildern, Videos oder anderen Mockups erhalten

zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Proofing, indem Sie Kommentare direkt auf Aufgabenanhänge zuweisen

10. Code schreiben oder debuggen

Softwareentwickler sorgen dafür, dass die digitale Welt funktioniert, aber das Schreiben von Code ist eine schwierige und zeitaufwändige Aufgabe. Mit der richtigen Aufforderung und Beschreibung kann KI innerhalb von Sekunden Ihren gewünschten Code produzieren oder vorhandenen Code debuggen und Fehler beheben.

Sie sind auf die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelle Lernmodelle spezialisiert und lassen sich daher problemlos in Ihre Systeme integrieren. KI-Codierungstools wie ClickUp können Softwareentwicklern helfen, ihre Arbeit zu beschleunigen.

Es nutzt KI, um Ihren Workflow mit Produktmanagement und agilen Vorlagen zu beschleunigen. Wenn Sie Formulare für Feature-Requests, Code-Reviews oder detaillierte Fehlerberichte benötigen, können Sie diese hier leicht finden. Mit Hunderten von Eingabeaufforderungen programmiert, können Softwareentwickler ClickUp brain verwenden, um Code zu erstellen, zu überprüfen und Unit-Tests durchzuführen.

code schreiben oder debuggen mit ClickUp Brain

11. Effektives eCommerce-Management

KI-Tools sind von großem Nutzen für den eCommerce - sie helfen Ihrem Unternehmen, die Bindung zu Ihren Nutzern herzustellen. Je nachdem, wie die Nutzer mit Ihren Produkten und Dienstleistungen interagieren, können Sie bestimmen, wie Sie Ihre eCommerce-Strategien steuern müssen.

KI-Tools können Ihnen dabei helfen, mit der sich ständig verändernden Verbraucherlandschaft Schritt zu halten und alle Mikromomente innerhalb Ihrer User Journey zu nutzen.

Hier sind einige wichtige davon:

ViSenze: Nützlich für die Empfehlung von Produkten auf der Grundlage des Verbraucherverhaltens

Nützlich für die Empfehlung von Produkten auf der Grundlage des Verbraucherverhaltens Blueshift : Hervorragend geeignet, um Ihre Marke bei der Durchführung und Überwachung von Online-Kampagnen zu unterstützen

: Hervorragend geeignet, um Ihre Marke bei der Durchführung und Überwachung von Online-Kampagnen zu unterstützen ClickUp: Hilft Ihnen bei allem, von Projektverfolgung, Management, Schreiben, Verkaufsstrategien und mehr. ClickUp ist ein Tausendsassa, der den Ansatz zurKI-Tools im eCommerce

wenn Sie das Setzen von Zielen lieben, dann wird das ClickUp OKR Dashboard Ihr neues Lieblingsziel sein

12. Unterstützung bei Software-Entwicklungszyklen

Die Entwicklung hat sich in den letzten Jahren durch KI-Modelle verändert. KI-Tools für Entwickler haben das Programmieren einfacher gemacht und die stressige Last von Entwicklungsprojekten verringert. Sie helfen Ihnen beim Autovervollständigen, Verfeinern und Debuggen Ihres Codes.

Diese Werkzeuge sind hilfreich bei:

Vereinfachung der Testphase

Prädiktive Analytik

Erkennung potenzieller Probleme, bevor sie eskalieren und mehr

Wie wir bereits erwähnt haben, ist ClickUp eine fantastische Ergänzung für Ihr Entwicklungs-Toolkit, um den Prozess der Codeerstellung und -überprüfung sowie das Projektmanagement zu beschleunigen.

Sie könnten auch versuchen, Projektmanagement-Vorlagen zu verwenden, wie die ClickUp Bug & Issue Tracking Vorlage , um Ihren Entwicklungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten.

Die fortschrittliche Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, in Sekundenschnelle loszulegen (sie ist übrigens vollständig anpassbar)

Diese Vorlage herunterladen

13. Website-Erstellung ist einfach mit AI AI Website-Baukästen haben die Macht übernommen! Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten, als die Entwicklung einer Website eine Aufgabe war, die professionelle Hände erforderte? Nun, diese Tage konnten auch die Bank brechen - was Sie brauchen, ist etwas mehr Budget-freundlich.

Mit KI-Tools können Sie Ihre Website-Vision in die Realität umsetzen. Sie könnten es zum Beispiel versuchen:

Wix Artificial Design Intelligence: Ein einzigartiger KI-Website-Builder, der personalisierte Websites erstellen kann.

Ein einzigartiger KI-Website-Builder, der personalisierte Websites erstellen kann. GoDaddy: Bietet Empfehlungen zur Verbesserung des Inhalts, um das Engagement der Nutzer zu steigern

Bietet Empfehlungen zur Verbesserung des Inhalts, um das Engagement der Nutzer zu steigern ClickUp: Hervorragend geeignet für KI-gestütztes Website-Projektmanagement. Von der Verwaltung von Arbeits- und Zeitplänen bis hin zur Erstellung von Inhalten ist dies die Lösung aus einer Hand

ClickUp bietet über 100 KI-Funktionen, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall optimiert sind.

Mit ClickUp Brain können Sie Projekt-Workflows und Rekapitulationen erstellen, die Planung neuer Projekte, das Projektmanagement, die Zeiterfassung, Roadmaps und vieles mehr automatisieren. Es kann auch sofortige Antworten geben, die auf dem Kontext jeder Arbeit in und mit ClickUp basieren - Aufgaben, Dokumente und Personen.

Darüber hinaus erhalten Sie eine Sammlung von Eingabeaufforderungen zur Erstellung von Inhalten für Marketing, Vertrieb, SOPs usw. sowie Hunderte von Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, wie z. B. Feedback-Formulare, Arbeitsmanagement, Festlegung von Erwartungen usw.

mit ClickUp können Sie Projekte einfach verwalten

G2 nannte ClickUp die Nr. 3 Projektmanagement-Produkt und Nr. 1 Produkt für Zusammenarbeit und Produktivität im Jahr 2024.

15. Hilft bei der Skalierung von Startups

Als Start-up-Unternehmen haben Sie vielleicht Zeitdruck oder ein knappes Budget - diese und andere Herausforderungen können Ihnen das Gefühl geben, dass die Chancen gegen Sie stehen.

Anstatt sich mit der Einrichtung komplexer Systeme abzumühen, können KI-Tools ein Effizienz-Ökosystem schaffen, mit dem Sie Ihr Unternehmen schneller skalieren können. Diese Tools können Ihnen dabei helfen, Ihre Unternehmensdokumente zu verfassen, informative Schulungshandbücher zu erstellen, Projekte zu überwachen und nachzuverfolgen, E-Mail-Vorlagen zu erstellen und vieles mehr!

Einige Beispiele für KI-Tools für Startups umfassen:

Chat GPT: Liefert informative Antworten auf gestellte Fragen, die zur abteilungsübergreifenden Erstellung von Sicherheiten verwendet werden können

Liefert informative Antworten auf gestellte Fragen, die zur abteilungsübergreifenden Erstellung von Sicherheiten verwendet werden können DALL-E 2: Zur Erstellung von Bildern auf der Grundlage von Aufforderungen

Zur Erstellung von Bildern auf der Grundlage von Aufforderungen ClickUp: Diese One-Stop-Plattform kann kleinen Teams bei der Verwaltung von Projekten helfen und bietet Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten und der Integration von Apps. Es ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern

mit ClickUp Spaces können Sie Ihre Teammitglieder einladen, um alle Aktualisierungen einfach zu verfolgen

16. Zusammenfassen von Meetings und Chat-Threads

Wenn Sie jemanden suchen, der lange Meetings oder Texte einfach zusammenfassen kann, sind KI-Tools die beste Wahl. Durch den Einsatz fortschrittlicher NLP-Algorithmen können KI-Tools wie ClickUp Brain die wichtigsten Informationen analysieren und identifizieren. Dadurch können sie eine zusammengefasste Version des Inhalts erstellen und so Zeit und Energie sparen.

Gehen Sie zum ClickUp-Dashboard, wählen Sie die KI-Schaltfläche und wählen Sie "Zusammenfassung", um prägnante Informationen über Aufgabenaktualisierungen, Aufgabenaktivitäten oder Aufgabenkommentar-Threads zu generieren. Das spart Zeit und Aufwand im gesamten Unternehmen.

ClickUp Brain fasst schnell große Textmengen zusammen

17. Chrome AI Erweiterungen

Wenn Sie in Chrome mit einer Million geöffneter Tabs surfen, kann es schwierig sein, Ihren Browser und Ihr Gehirn in Einklang zu bringen - ohne beide an ihre Grenzen zu bringen. KI-Erweiterungen für Chrome sind eine großartige Flucht aus diesem Fiebertraum.

Chrome-Erweiterungen verleihen wichtigen KI-Funktionen wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und Popup-Chatboxen eine interessante Wendung - zumindest hoffen wir das!

Viele erfolgreiche KI-Tools haben ihre Chrome-KI-Erweiterungen auf den Markt gebracht, die Sie von Tab zu Tab begleiten können - so sind Sie nicht länger im digitalen Wald verloren!

Grammarly verfügt über einen KI-gesteuerten Assistenten, der große Textabschnitte im Handumdrehen umschreiben kann. Das Tool kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Texte Korrektur zu lesen, egal auf welcher Website Sie sich befinden

verfügt über einen KI-gesteuerten Assistenten, der große Textabschnitte im Handumdrehen umschreiben kann. Das Tool kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Texte Korrektur zu lesen, egal auf welcher Website Sie sich befinden Otter.ai kann Live-Meetings auf Zoom, Google Meet usw. aufzeichnen. Es verfügt auch über einen funktionierenden Chatbot, der während der Besprechungen Fragen beantworten kann

kann Live-Meetings auf Zoom, Google Meet usw. aufzeichnen. Es verfügt auch über einen funktionierenden Chatbot, der während der Besprechungen Fragen beantworten kann Die KI-Chrome-Erweiterung von ClickUp kann Ihnen helfen, Aufgaben zu erstellen, die Zeit für Aufgaben zu verfolgen, Screenshots zu zeichnen und zu bearbeiten oder sogar Notizen zu speichern. Arbeit hat sich noch nie einfacher angefühlt

mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp können Sie Webseiten zu Aufgaben oder Dokumenten hinzufügen, so dass Sie jederzeit zu ihnen zurückkehren können

18. AI Chatbots

Ein funktionierender KI-Chatbot kann für schnelle Recherchen, Inhaltserstellung, Korrekturlesen oder Zusammenfassungen nützlich sein.

Im Gegensatz zu generativen KI-Tools wie ChatGPT, deren Anwendungsfälle sehr breit gefächert sind, wurden andere KI-Bots auf spezifische Anwendungen abgestimmt. Einige der interessantesten und funktionalen KI-Chatbots sind:

Claude ist dafür bekannt, das längste Gedächtnis zu haben

Grok, entwickelt von X, kann über die xAI-Plattform auf Echtzeitinformationen zugreifen

Deep AI kann dazu verwendet werden, Debatten und Meinungsverschiedenheiten anzustoßen oder sogar als Motivationscoach zu fungieren - er ist skurril, aber auf unterhaltsame Art und Weise nützlich

Viele andere können speziell für Lernzwecke, tiefes Eintauchen ins Internet, Codierung usw. verwendet werden.

19. Virtuelle KI-Assistenten

Sind virtuelle Assistenten nicht dasselbe wie KI-Chatbots? Nein - ganz und gar nicht. KI-Chatbots dienen allgemeinen Zwecken und können keine komplexen Aufgaben bewältigen. Virtuelle KI-Assistenten hingegen nutzen maschinelles Lernen und NLP, um den Kontext eines Gesprächs zu erfassen. Sie können Ihre Vorlieben verstehen und Ihr Erlebnis individuell gestalten.

ClickUp Brain ist ein erstklassiger virtueller KI-Assistent, der 30 Minuten Arbeit in 30 Sekunden erledigen kann. Wählen Sie einfach Ihre Rolle aus und weisen Sie ihm ein Szenario zu - dann lehnen Sie sich zurück und sehen ihm bei der Arbeit zu!

Hier sind zwei der nützlichsten rollenspezifischen Aufgaben, die ClickUp Brain für Sie erledigen kann:

Rollenspezifische Inhaltserstellung: Nutzen Sie forschungsbasierte Aufgabenstellungen, um rollenspezifische Inhalte wie Angebote, Projektpläne und Kundenkommunikation zu erstellen. Diese Vorgaben wurden von Personen entworfen, die in diesen Rollen arbeiten, um Relevanz und Genauigkeit zu gewährleisten

Kontextbezogene Unterstützung: Abhängig von Ihrer Rolle und Ihrer Position innerhalb des Arbeitsbereichs liefert ClickUp Brain kontextbezogene Vorschläge. Wenn Sie zum Beispiel an einer Aufgabe arbeiten, kann KI Ihnen helfen, die Aufgabe zusammenzufassen, den Fortschritt der Aufgabe zu aktualisieren oder Aktionspunkte zu erstellen.

20. Automatisieren Sie Marketingaufgaben

Marketing kann sehr wirkungsvoll sein, wenn alles nach Plan läuft. Stellen Sie sich vor, Ihr Kampagnentechniker vergisst, ein Projekt live zu schalten, weil er das Memo übersehen hat - jetzt ist Ihr Kunde wütend!

Keine Sorge, so etwas passiert, wenn wir versuchen, die Dinge eigenständig zu erledigen - aber AI-Marketing-Tools achten Sie darauf, wo wir schwächeln, indem Sie einfache Automatisierungsintegrationen über den gesamten Tech-Stack hinweg einrichten.

Zum Beispiel:

Zapier: Verfügt über Integrationen mit über 5000 Marketingsoftwares und hilft Ihnen ganz einfach, Aufgaben wie E-Mail-Marketing zu automatisieren

Verfügt über Integrationen mit über 5000 Marketingsoftwares und hilft Ihnen ganz einfach, Aufgaben wie E-Mail-Marketing zu automatisieren Jasper.ai: Hilft Ihnen, alle Ihre Content-Marketing-Bemühungen im Handumdrehen zu rationalisieren

Hilft Ihnen, alle Ihre Content-Marketing-Bemühungen im Handumdrehen zu rationalisieren ClickUp: Ihre One-Stop-Lösung für alles, was mit Marketing zu tun hat - von der Aufgabenverwaltung bis zu Dokumenten. Es verfügt über einen rollenbasierten KI-Assistenten mit vollständig vorbereiteten Eingabeaufforderungen für alle hochwertigen Anwendungsfälle. Sie können für Ton und Kreativität angepasst werden, mit Vorformatierung und Strukturen, wie fettgedruckte Titel oder strukturierte Tabellen als Standard

erstellen, planen und führen Sie Ihre Marketingpläne mit der ClickUp Marketing-Projektmanagement-Plattform aus

Die Welt der KI ist kein Wunderland ohne Schattenseiten. Wie bei jeder neuen und aufkommenden Technologie gibt es auch bei KI-Tools einige Herausforderungen und Einschränkungen. Zu wissen, wie man KI nutzt, ist eine Sache. Der unbedachte Einsatz dieser Tools ist jedoch nicht ratsam, und wir sagen Ihnen, warum.

Die Zahl der KI-Tools, die auf den Markt kommen, ist schockierend. Bei einigen von ihnen stehen die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten nicht unbedingt an erster Stelle. Deshalb müssen Sie besonders vorsichtig mit Ihren Daten sein, wenn Sie neue KI-Tools ausprobieren, insbesondere mit Kreditkarteninformationen, wichtigen Dokumenten usw.

Der beste Weg, um Datenlecks und Datenschutzverletzungen zu vermeiden, besteht darin, sich über die Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien der einzelnen Tools zu informieren.

2. Nicht so genau wie Sie denken

Haben Sie schon einmal einem KI-Tool eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten, die in die entgegengesetzte Richtung ging? Ja, das kommt häufig vor. Einige KI-Tools geben detaillierte Erklärungen mit falschen Daten, um ihre Antworten zu untermauern - man könnte versucht sein, ihnen zu glauben.

Recherchieren Sie immer selbst ein wenig, um zu prüfen, ob die KI Ihre Suche unterstützt oder Sie blindlings in den Wald führt.

3. Ethische Bedenken

Sie müssen sehr vorsichtig sein, wenn Sie die von der KI bereitgestellten Daten und Antworten für Ihre Zwecke verwenden. Viele KI-Tools werden auf öffentliche Dokumente trainiert, und viele dieser Dokumente und Texte können urheberrechtlich geschützt sein. Urheberrechtsverletzungen sind das Letzte, worüber man sich Sorgen machen sollte, wenn man sich bei verschiedenen täglichen Aufgaben auf KI verlässt.

Achten Sie auf alle urheberrechtlich geschützten Informationen, die Ihnen die KI liefert, und recherchieren Sie nebenbei, um sicherzugehen, dass Sie im Recht sind.

4. Übermäßiges Vertrauen kann tödlich sein

Wenn Sie ohne den Anzug nichts sind, dann sollten Sie ihn nicht haben.

Tony Stark, Spider-Man: Homecoming

Jawoll! Dieses Zitat trifft auf den Hightech-Anzug von Spider-Man genauso zu wie auf die Nutzung von KI-Tools. Das größte Problem, mit dem wir konfrontiert sein werden, ist das übermäßige Vertrauen in die KI.

Auch wenn KI-Tools unser Leben einfacher machen können, kann ihre übermäßige Nutzung unsere Kreativität und unsere Fähigkeit, originelle und relevante Gedankengänge zu entwickeln, beeinträchtigen. Ein übermäßiger Einsatz von KI kann unsere analytischen Fähigkeiten und unser kritisches Denkvermögen stark beeinträchtigen.

5. Schöpferische Voreingenommenheit ist real

Jedes KI-Tool hat seinen Schöpfer. Alle diese Tools werden anhand von vorgegebenen Trainingsdaten feinabgestimmt. Wenn der Ersteller oder die Daten voreingenommen sind, erhalten Sie eine KI, die ebenfalls voreingenommen ist. Voreingenommene KI-Tools können Ihnen verzerrte Daten liefern, die sich auf die Ergebnisse Ihrer beabsichtigten Verwendung auswirken können.

Das wollen Sie nicht. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine KI voreingenommen sein könnte, ist es am besten, sie nicht zu verwenden und nach einer KI zu suchen, die ohne Voreingenommenheit arbeitet.

Sie fragen sich vielleicht, wie Sie mit KI-Tools beginnen können. Nun ja, ClickUp hat den Chat betreten und es ist ein unentschiedener Kampf.

Dieses KI-Tool besteht aus Kontext-, Konversations- und rollenbasierten KI-Funktionen, die es in die Lage versetzen, mehrere Aspekte Ihres Unternehmens zu bearbeiten und zu analysieren, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen - oder Ihre Server abstürzen.

Hier sind einige schnelle Funktionen von ClickUp Brain, auch bekannt als ClickUp AI, die es zu einem so leistungsstarken KI-Tool machen, dass Sie es in die Hände bekommen sollten. Hier ist der Grund:

Bietet Funktionen zur Text- und Inhaltserstellung wie Schreiben, Korrekturlesen, Paraphrasieren, kontextbezogenes Reagieren, etc

Konsolidiert Informationen aus Dokumenten, Aufgaben und Personen, um detaillierte Antworten auf Anfragen zu geben

Automatisiert Aufgaben und Prozesse für eine einfache Zusammenarbeit

Hilft bei der Planung und Organisation von Aufgabenabläufen für mehrere Projekte und verfolgt diese mühelos

beschleunigen Sie Ihre Marketingkampagnen und die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain

Beherrschen Sie AI mit ClickUp

Wie Sie oben gesehen haben, gibt es ein KI-Tool, das Sie bei allem unterstützt, was Sie sich vorstellen können.

Die Frage ist, ob es ein KI-Tool gibt, das alle Ihre Anforderungen erfüllt? Ja!

Ob Sie nun Projektpläne entwerfen, Teilaufgaben erstellen oder komplexe Dokumente zusammenfassen, die KI-Funktionen von ClickUp machen jeden Teil Ihres Workflows reibungsloser und schneller. Außerdem ist es rollenspezifisch konzipiert, so dass Sie genau das bekommen, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen.

Von der Automatisierung von Aufgaben bis zur Generierung aufschlussreicher Updates - ClickUp Brain erledigt alles mit Bravour und einem Hauch von Magie. Warum sollten Sie sich also mit weniger zufrieden geben, wenn Sie das Beste haben können? 🚀✨

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern? Melden Sie sich an für ein kostenloses Clickup-Konto heute!