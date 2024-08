die 10 besten AI Website Builders & Generatoren im Jahr 2024

In der Webentwicklung spielt die Künstliche Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle bei der Automatisierung und Rationalisierung von Aufgaben. KI-gestützte Website-Builder machen die Website-Erstellung einfacher als je zuvor und ermöglichen es Entwicklern, sich auf wichtige Elemente wie die Anpassung des Designs zu konzentrieren.

Um Ihnen bei der Suche nach dem besten KI-Website-Builder für Ihre Bedürfnisse zu helfen, haben wir eine Liste der am besten bewerteten Software zusammengestellt, um Ihre Suche einzugrenzen!

Worauf sollten Sie bei einem AI Website Builder achten?

Achten Sie auf die folgenden Merkmale, wenn Sie sich durch das riesige Angebot an KI-Website-Buildern und ihre umfangreichen integrierten KI-Tools wühlen:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ihr KI-gestützter Website-Builder sollte die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen. Der Aufbau einer kompletten Basis-Website innerhalb weniger Minuten mit dem Tool sollte ein nahtloser Prozess sein

Anpassungsfähigkeit: Wählen Sie einen KI-Website-Builder, der sich an Ihre Designvorlieben anpassen und Ihre gewünschten Website-Elemente einbinden kann

Integrationsmöglichkeiten: Der von Ihnen gewählte KI-Website-Builder sollte sich nahtlos in die anderen Anwendungen und Tools integrieren lassen, die Sie für die Erstellung Ihrer Website verwenden

Anpassung: Suchen Sie nach einem KI-Website-Builder, der Ihre einzigartige Vision respektiert und Anpassungsoptionen bietet, um Ihre Designelemente zu integrieren

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass der KI-Website-Builder mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Ihrwebsite sollte in der Lage sein, reibungslos zu expandieren, wenn Ihr Unternehmen expandiert

Kosteneffizienz: Achten Sie auf den Preis und bevorzugen Sie einen AI-Website-Builder, der einen erheblichen Wert für das investierte Geld bietet

Die 10 besten AI-Website-Builder für die Erstellung einer professionellen Website

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Am besten für AI-gesteuerte website-Projektmanagement ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die für Teams jeder Größe entwickelt wurde, um Aufgabenmanagement, Projektmanagement und

produktmanagement .

Die eingebaute KI-gestützter Assistent , ein Juwel innerhalb der Plattform, bietet Möglichkeiten wie nie zuvor. Er kann Fälligkeitstermine vorhersagen, monotone Aufgaben automatisieren oder mithilfe von KI gezielte Einblicke in die Nutzererfahrung einer Website bieten. Keine Programmierkenntnisse erforderlich!

Diese AI-Marketing-Tool ist so, als hätten Sie Ihren digitalen Strategen an Bord, um Ihre app-Entwicklungstool oder AI-Website-Builder. Tauchen Sie ein in die breite Palette von Funktionen und entdecken Sie, wie ClickUp Ihren Website-Erstellungsprozess mithilfe von KI verändern kann.

ClickUp beste Eigenschaften

Dies ist ein leistungsstarkes All-in-OneAI-Projektmanagement-Tool. Mit über 1.000+ Integrationen verabschieden Sie sich vom App-Hopping, wenn Sie eine Website erstellen

Nutzen Sie den KI-Writer, um schnell Inhalte für Ihre Webseiten zu erstellen

Verwaltet alles von HR bis hin zu Projektmanagement-KPIs

Maßgeschneiderte Aufgabenmanagement-Tools für unterschiedliche Geschäftsanforderungen

Tauchen Sie ein in die Welt voncode-freien Anwendungen mit ClickUp

Erledigen Sie mehr und schneller, indem Sie KI mit vorgefertigten Layouts wie diesen nutzenVorlagen für Produkteinführungen.

Eine Drehscheibe für kollaborativeprojektdurchführungum sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei der Erstellung einer Website an einem Strang ziehen

Benötigen Sie externe Hilfe? ClickUp hat einen Leitfaden füroutsourcing des Projektmanagements ClickUp Einschränkungen

Etwas steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Funktionen

Gelegentlich überwältigende Benachrichtigungen

Die mobile Version umfasst möglicherweise nicht alle Desktop-Funktionen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Wix ADI

über Wix ADI

Das Beste für KI-unterstützte Website-Erstellung

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) ist die Zukunft des intuitiven Website-Designs. Durch die Verschmelzung der vorhandenen Designfunktionen mit der Leistung der künstlichen Intelligenz wird ein einzigartiger KI-Website-Builder auf der Grundlage einfacher Fragen an den Benutzer erstellt.

Durch diesen Prozess entfällt die aufwändige manuelle Gestaltung Ihrer KI-generierten Website, so dass der Prozess der Website-Erstellung zu einem freudigen Unterfangen und nicht zu einer Aufgabe wird.

Jede vom Wix ADI-Website-Generator erstellte Website hebt sich von anderen ab, so dass keine zwei Websites das gleiche Design haben.

Die besten Eigenschaften von Wix ADI

Der KI-Website-Generator erstellt im Handumdrehen personalisierte Websites mit der Option einer kostenlosen Domain bei bestimmten Preisplananforderungen

Die mobile Optimierung stellt sicher, dass Ihre KI-Website auf allen Geräten einwandfrei aussieht

Die in diesem Website-Generator enthaltene One-Pager-Option eignet sich perfekt für Portfolios oder Veranstaltungs-Websites

Nutzen Sie die praktische Drag-and-Drop-Editor-Funktion, um jederzeit die volle Kontrolle über den Prozess vom AI-Website-Generator zurückzuerlangen

AI Content Writer schlägt Website-Texte vor

AI-Logo-Generator-Tools

Wix ADI Einschränkungen

Vorlagen können für Website-Bauherren mit fortgeschrittenen Designanforderungen restriktiv sein

Die Migration Ihrer bestehenden Website auf eine andere Plattform kann schwierig sein

Keine kostenlose Version dieses großartigen AI-Website-Generators

Wix ADI-Preise

Light: $16/Monat

$16/Monat Core : $27/Monat

: $27/Monat Business : $32/Monat

: $32/Monat Business Elite : $159/Monat

: $159/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Wix ADI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,200+ Bewertungen)

3. GoDaddy AI

über GoDaddy AI

Bester Anbieter für KI-unterstützte Website-Erstellung

Das Navigieren im Online-Bereich ist eine komplexe Angelegenheit, insbesondere für kleine Unternehmen. Die KI von GoDaddy erweist sich als rettende Gnade, die speziell auf sie zugeschnitten ist.

GoDaddy ist zwar für seine Domainregistrierungs- und Hostingdienste bekannt, hat sich aber mit seinem Einstieg in die KI als Anbieter ganzheitlicher Unternehmenslösungen positioniert.

Die KI-gesteuerten Funktionen helfen bei der Erstellung responsiver Websites, schlagen inhaltliche Verbesserungen vor und helfen sogar bei digitalen Marketingbemühungen. Der Clou? Die nahtlose Integration in GoDaddys umfangreiches Angebot an anderen Diensten.

Die besten Funktionen von GoDaddy AI

Maßgeschneiderte Vorschläge für das Website-Design basierend auf dem Unternehmenstyp

Empfehlungen zur Verbesserung der Inhalte, um das Engagement der Nutzer zu steigern

Anleitung zum digitalen Marketing für eine effektive Online-Reichweite

Nahtlose Integration mit den Hosting- und Domainservices von GoDaddy

Personalisierte Benutzererfahrungsdesigns basierend auf dem Besucherverhalten

KI-gesteuerte SEO-Vorschläge für verbesserte Suchmaschinen-Rankings

Website-Analysen in Echtzeit zur Verfolgung und Optimierung der Leistung

GoDaddy AI-Einschränkungen

Könnte sich für erfahrene Entwickler, die nach komplexen Anpassungen suchen, einschränkend anfühlen

Begrenzte erweiterte Marketing-Tools im Vergleich zu eigenständigen Plattformen

Einige Nutzer könnten den Wechsel zwischen den verschiedenen Diensten von GoDaddy als etwas umständlich empfinden

GoDaddy AI-Preise

Besuchen Sie die Preisseite von GoDaddy AI, um sich über die verschiedenen Pakete und Funktionen zu informieren, die Sie erwerben können

GoDaddy AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (800+ Bewertungen)

: 3.9/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,100+ Bewertungen)

4. 10Web

über 10Web

Am besten für WordPress-Websites

10Web ist ein AI-Website-Builder, der Innovation mit Praktikabilität verbindet und den Nutzern ein optimiertes Webdesign-Erlebnis bietet. Stellen Sie sich vor, Sie kombinieren die weltbekannte Flexibilität von WordPress mit dem Komfort eines KI-Website-Builders. Das ist 10Web für Sie.

Innerhalb weniger Minuten kann dieser geniale KI-Website-Builder eine kostenlose Website auf WordPress replizieren und erstellen, wodurch stundenlange manuelle Arbeit entfällt.

Für alle, die WordPress lieben, sich aber nach einfacheren Methoden zur Website-Erstellung sehnen, wie z. B. einer Drag-and-Drop-Schnittstelle mit KI-gesteuerten Tools, ist 10Web die perfekte Lösung für professionelle Websites.

10Web beste Eigenschaften

Importieren Sie eine beliebige Website, um ihren WordPress-Zwilling zu erhalten

Erstellen Sie maßgeschneiderte Websites mit intuitiven Website-Generator-Tools

Es gibt Plugins für alles, von Fotogalerien bis zu SEO

Erstellen Sie Websites, die auf allen Geräten einwandfrei aussehen

Einfach zu bedienende KI-Tools helfen, die Geschwindigkeit der Website zu erhöhen

Automatisierte Echtzeit-Backups und 24/7-Überwachung

Tools zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen

10Web Einschränkungen

Beschränkt auf die WordPress-Plattform

Einige erweiterte Funktionen des Website-Generators haben eine steilere Lernkurve

Probleme mit der Kompatibilität von Plugins können auftreten

10Web Preise

Starter : $10/Monat

: $10/Monat Premium : $15/Monat

: $15/Monat Ultimate: $23/Monat

10Web Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (80+ Bewertungen)

: 4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

5. CodeWP

über CodeWP

Am besten für WordPress-Websites

Im Bereich der AI-Website-Builder glänzt CodeWP. Dieser AI-Website-Builder nutzt die Macht der KI, um Designs direkt in responsive WordPress-Themes zu verwandeln.

Geben Sie dem Website-Generator zunächst Ihr gewünschtes Design vor. Dann sehen Sie erstaunt zu, wie der KI-Website-Builder von CodeWP es interpretiert und in ein dynamisches WordPress-Theme verwandelt, das die Besucher verzaubert.

Dies ist der beste AI-Website-Builder, der Ihre Kreativität mit modernster Technologie verbindet.

CodeWP beste Eigenschaften

CodeWP bietet einen kostenlosen AI-Website-Builder, wenn auch in begrenztem Umfang

Verwandelt Designs mühelos in WordPress-Themes

Garantiert konsistente Leistung in allen Browsern

Priorisiert die Website-Geschwindigkeit für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Website-Generator passt die Größe für Handys, Tablets und Desktops an

Optimiert für die Integration von WooCommerce

SEO-Tools sorgen für bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen

Kompatibel mit gängigen WordPress-Plugins

CodeWP-Einschränkungen

Speziell auf WordPress zugeschnitten; im Vergleich zu anderen AI-Website-Generatoren nicht so vielseitig

Fortgeschrittene Anpassungen können manuelle Anpassungen des Website-Generators erfordern

Gelegentliche Diskrepanzen zwischen dem ursprünglichen Design und dem konvertierten Thema

Preise für CodeWP

Kostenlos

Pro : $12/Monat

: $12/Monat Agentur: $36/Monat

CodeWP Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Hostinger

über Hostinger

Am besten geeignet für die Erstellung von Websites per Drag-and-Drop

Hostinger wird zwar in erster Linie als Webhosting-Kraftpaket gefeiert, überzeugt aber durch die Integration modernster KI-Tools für die Website-Erstellung.

Die Tools zur Website-Erstellung gehen tief in die Nuancen der Website-Leistung ein und gewährleisten optimale Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Der Hostinger-Website-Builder verbindet mit seinen budgetfreundlichen Paketen und KI-Tools Erschwinglichkeit und hervorragende Website-Performance.

Hostinger beste Eigenschaften

Hosting in Premium-Qualität ohne Premium-Preis

Einfacher Drag-and-Drop-Editor mit KI-Einsichten

Der Hostinger Website-Builder ist für die Erstellung von Websites mit WordPress optimiert

WordPress-Installation mit nur einem Klick

Verbesserte Sicherheit und Leistung dank der Cloudflare-Integration

KI-Einsichten für ein besseres Suchmaschinen-Ranking

Automatisierte tägliche Backups für ein sicheres Gefühl

Chat mit echten Menschen, jederzeit und überall

Schnelles Generieren von Text mit dem KI-Editor

Hostinger Einschränkungen

Keine dedizierte IP bei Shared Hosting-Angeboten

Upselling während des Bestellvorgangs kann verwirrend sein

Begrenzter Speicherplatz bei Basispaketen

Hostinger Preise

Premium : $2.99/Monat

: $2.99/Monat Business : $3.99/Monat

: $3.99/Monat Cloud Startup: $9,99/Monat

Hostinger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (370+ Bewertungen)

: 4.4/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

7. Jimdo

über Jimdo

Das Beste für die Erstellung von Websites per Drag-and-Drop

Wenn es schnell gehen muss, ist der Jimdo AI Website-Builder genau das Richtige. Mit dem KI-System Dolphin zaubert die Plattform in drei Minuten personalisierte, responsive Websites.

Die KI-Tools von Jimdo analysieren die Vorlieben der Nutzer in Echtzeit und sorgen dafür, dass jede Website genau auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Trotz einiger kostenpflichtiger Funktionen ist der kostenlose KI-Website-Builder von Jimdo immer noch leistungsstark.

Die besten Funktionen von Jimdo

Schnelles Erstellen von Websites je nach Art des Unternehmens und Vorlieben

Intuitive Benutzeroberfläche auch für Anfänger

Integrierte KI-Tools zur Verbesserung der Sichtbarkeit in Suchmaschinen

Websites passen sich automatisch an jedes Gerät an

Maßgeschneiderte Domainnamen für das Branding

Einfache Einrichtung und Verwaltung von Online-Shops

Nahtlose Verknüpfung mit wichtigen Plattformen

Jimdo-Einschränkungen

Eingeschränkte kreative Freiheit im Vergleich zu traditionellen AI-Website-Buildern

E-Commerce-Funktionen könnten fortschrittlicher sein

Kein App-Store von Drittanbietern für Integrationen

Jimdo-Preise

Spielen : Kostenlos

: Kostenlos Gewerbeeinträge: $4/Monat

$4/Monat Start : $9/Monat

: $9/Monat Wachsen : $14/Monat

: $14/Monat E-Commerce : $19/Monat

: $19/Monat Unbegrenzt: $39/Monat

Jimdo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (18+ Bewertungen)

: 3.9/5 (18+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (35+ Bewertungen)

8. Unbounce

über Unbounce

Am besten geeignet für die Erstellung von AI-Landingpages

Mit dem KI-Tool von Unbounce können Sie visuell ansprechende Landing Pages erstellen, die auch für die Konversion optimiert sind. Während der Arbeit mit diesem KI-Website-Builder lernen die KI-Tools fleißig, passen sich an und schärfen ihre Optimierungstechniken.

Unbounce weiß, dass der heutige digitale Markt für KI-generierte Websites hart umkämpft ist und dass Unternehmen mehr als nur einen KI-Builder und attraktive Designs benötigen, um sich abzuheben.

Unbounce nutzt seine robusten KI-Website-Builder-Funktionen, um das Besucherverhalten zu analysieren, Konversionsmetriken zu verfolgen und Verbesserungen in Echtzeit vorzuschlagen, die ohne Programmierkenntnisse oder technische Erfahrung einfach zu implementieren sind.

Egal, ob Sie ein erfahrener Vermarkter sind oder gerade dabei sind, zum ersten Mal eine Website zu erstellen, Unbounce ist der beste AI-Website-Builder, um Ihre Landing Pages hervorzuheben und effektiv zu konvertieren.

Die besten Eigenschaften von Unbounce

Maßgeschneiderte Landing Page-Texte basierend auf den Suchkriterien der Besucher

KI-unterstützte Empfehlungen zur Verbesserung der Konversionsraten

Generieren Sie eine Website ohne Programmierkenntnisse

100+ anpassbare Vorlagen für verschiedene Kampagnen

Vergleich von Seitenversionen für optimale Leistung

Ultraschnelle mobile Seiten für verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Garantiert Datensicherheit für Sie und Ihre Besucher

Einschränkungen von Unbounce

Eine steilere Lernkurve für Erstbenutzer

Fortgeschrittene Funktionen können für manche komplex erscheinen

Höhere Preise im Vergleich zu einigen der besten AI-Website-Builder

Preise von Unbounce

Launch : $99/Monat

: $99/Monat Optimieren : $145/Monat

: $145/Monat Beschleunigen : $240/Monat

: $240/Monat Concierge: $625/Monat

Unbounce Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (350 Bewertungen)

: 4.4/5 (350 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (250 Bewertungen)

9. Framer AI

über Framer AI

Am besten geeignet für E-Commerce-Websites

Im riesigen Ozean der Webdesign-Tools für Ihr Online-Geschäft erweist sich Framer AI als ein Leuchtturm der Innovation im Bereich der KI-Website-Builder. Bei diesem AI-Builder geht es nicht nur um die Erstellung von Designs, sondern auch um die Gestaltung von Erlebnissen.

Für Gestalter, die eine Mischung aus Kunst und Technologie suchen, verspricht der Framer AI-Website-Generator genau das.

Mit seinen fortschrittlichen KI-Fähigkeiten bietet dieser KI-Website-Generator prädiktive Designfunktionen, die Verbesserungen und Erweiterungen für Ihre KI-Website vorschlagen, während Sie unterwegs sind.

Ganz gleich, ob Sie einen KI-Website-Generator für eine einfache Homepage oder eine komplexe Webanwendung benötigen, Framer AI sorgt dafür, dass Ihre Entwürfe visuell ansprechend sind und eine benutzerfreundliche Oberfläche haben.

Framer AI beste Eigenschaften

Generieren Sie eine Website und entwerfen, bearbeiten und überprüfen Sie diese AI-Website in einem gemeinsamen Bereich

Verwenden Sie den AI-Website-Generator, um auf einfache Weise interaktive Komponenten wie Hover-Effekte, Schieberegler und mehr hinzuzufügen

Validieren Sie Designs in Ihrem Website-Builder, bevor Sie sie vollständig entwickeln

Der AI-Website-Generator wandelt professionelle Websites in brauchbaren Code um

Kehren Sie mit einem einzigen Klick zu früheren Designs in Ihrem Website-Builder zurück

Erweitern Sie die Funktionalität der AI-Website mit Community-Plugins und Marketing-Tools

Nahtloser Übergang vom Design zur Entwicklung Ihrer AI-gesteuerten Website

Framer AI-Einschränkungen

Die unzähligen KI-Funktionen erfordern eine gewisse Einarbeitung, um funktionale Websites zu erstellen, insbesondere für Anfänger

Eher auf das Prototyping zugeschnitten als auf die Erstellung einer vollständigen KI-Website

Bestimmte interaktive Komponenten können im Endprodukt anders aussehen

Preise für Framer AI

Kostenlos

Mini: $5/Monat

$5/Monat Basic: $15/Monat

$15/Monat Pro: $30/Monat

Framer AI Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

10. Shopify

über Shopify

Am besten für E-Commerce-Websites

Der Weg von Shopify in der Welt des E-Commerce ist legendär, aber sein Vorstoß in die Integration von KI-Websites setzt neue Maßstäbe.

Die KI-Funktionen von Shopify bieten nicht nur eine Plattform für die Einrichtung von Online-Shops, sondern versorgen Shopify-Besitzer jetzt auch mit datengestützten Erkenntnissen für ihre KI-Website.

Durch den Einsatz von KI-Funktionen können Einkaufstrends vorhergesagt, das Besucherverhalten analysiert und sogar Routineaufgaben automatisiert werden. So bleibt den Shopbetreibern mehr Zeit, sich auf Produkte und Strategien zu konzentrieren, anstatt sich um ihre KI-Website zu kümmern.

Die KI-gesteuerten Chatbots von Shopify verbessern die Interaktion mit Kunden, indem sie sie durch die Produktauswahl führen und Fragen in Echtzeit beantworten.

Da die Welt des E-Commerce immer komplexer wird, sorgt der KI-Website-Maker von Shopify dafür, dass Shopbetreiber immer einen Schritt voraus sind und Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Daten und Intelligenz treffen können.

Shopify beste Eigenschaften

Verstehen Sie Kundenverhalten und Trends mit KI-gestützten Funktionen

Verwenden Sie den KI-Website-Generator, um Ihren Online-Shop ohne Programmierkenntnisse anzupassen

Erstellen Sie eine Website und nutzen Sie eine eigene Domain

Nahtlose Zahlungsabwicklung

Behalten Sie mühelos den Überblick über Ihre Lagerbestände

Shoppen Sie auch unterwegs mit mobilen responsiven Designs

Steigern Sie Besucherzahlen und Verkäufe

Jederzeit Hilfe von echten Menschen erhalten

Shopify-Einschränkungen

Transaktionsgebühren, außer bei Verwendung von Shopify Payments

Die erweiterten Funktionen des KI-Website-Generators können für Benutzer, die noch nicht mit der Verwaltung ganzer Websites vertraut sind, überwältigend sein

Einige Integrationen von Drittanbieter-Apps sind nicht im Basis-KI-Website-Generator enthalten

Shopify Preise

Basis : $39/Monat

: $39/Monat Shopify : $105/Monat

: $105/Monat Erweitert: $399/Monat

Shopify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (4.300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (4.300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6,100+ Bewertungen)

