die 10 besten AI-Tools für Entwickler zur Steigerung der Coding-Effizienz

Künstliche Intelligenz hat nahezu jeden Aspekt der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft durchdrungen. Dennoch kann man mit Fug und Recht behaupten, dass keine Branche ihre disruptiven Auswirkungen - sowohl positiv als auch negativ - so stark zu spüren bekommen hat wie die Softwareentwicklung. 🤖

Heutzutage können zahlreiche KI-Tools Code vorschlagen, automatisch vervollständigen, debuggen oder verfeinern, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen. Sie können auch Anwendungen testen, um ihre Funktionen zu verbessern und Einblicke in ihre Leistung zu geben. So aufregend diese Entwicklungen auch sind, sie haben auch den Weg für einen verstärkten Wettbewerb auf diesem Feld geebnet, was die Wahl des richtigen Tools erschwert KI-Codierassistent tool .

Um Ihnen bei Ihrer Suche zu helfen, stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Tools für Entwickler vor, zusammen mit ihren besten Features und Limiten. Tauchen Sie ein und entdecken Sie das KI-Tool, das Ihre Software-Entwicklung auf die nächste Stufe heben wird!

Wie wird KI von Entwicklern genutzt?

Entwickler nutzen zunehmend KI-Tools, um Workflows zu optimieren, wertvolle Zeit zu gewinnen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Einige der Vorteile der Verwendung von KI-Tools für die Softwareentwicklung sind:

Erhöhte Produktivität: Entwickler nutzen KI-Tools, um die Codierung durch automatisches Abschließen von Code zu beschleunigen. Dadurch werden menschliche Fehler minimiert und es bleibt mehr Zeit für wissensintensivere Arbeiten Erhöhte Software-Zuverlässigkeit: Diese tools könnenfehler erkennen selbstständig erkennen und Vorschläge zu ihrer Behebung machen, was das Testen vereinfacht Prädiktive Analytik: KI-Tools bieten wertvolle Einblicke in potenzielle Leistungsprobleme innerhalb der Anwendung und ermöglichen eine Code-Optimierung zur Verbesserung der Gesamtfunktionalität Vereinfachung komplexer Systeme: Mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) - der Fähigkeit von KI, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren - unterstützen diese Tools Entwickler beim Verstehen von komplexem Code und Dokumentation und erleichtern so die Erstellung innovativer Software Proaktive Wartung: Entwickler nutzen KI-Tools, um die Stabilität und Zuverlässigkeit von Systemen zu gewährleisten. Da sich KI bei der Systemüberwachung und -analyse in Echtzeit auszeichnet, kann sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie sich zu kritischen Problemen auswachsen

Worauf Sie bei einem KI-Tool für Entwickler achten sollten

Um das richtige KI-Entwicklungstool auszuwählen, sollten Sie darauf achten, dass es die meisten (wenn nicht alle) der folgenden Features und Eigenschaften aufweist:

Code-Vervollständigung : Suchen Sie nach Tools, die Code-Vorschläge und Autovervollständigung anbieten, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren

: Suchen Sie nach Tools, die Code-Vorschläge und Autovervollständigung anbieten, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren Code-Review-Funktionen :Beurteilen Sie, ob das Tool Features zur Überprüfung und Analyse von Code auf Qualität, Stil und mögliche Probleme bietet

:Beurteilen Sie, ob das Tool Features zur Überprüfung und Analyse von Code auf Qualität, Stil und mögliche Probleme bietet Features für Datenschutz und Sicherheit : Stellen Sie sicher, dass das Tool über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügt, um Ihre Daten und Ihren Code vor unbefugtem Zugriff zu schützen

: Stellen Sie sicher, dass das Tool über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügt, um Ihre Daten und Ihren Code vor unbefugtem Zugriff zu schützen Funktionsvorschläge : Prüfen Sie, ob das Tool Funktionen, Methoden oder Optimierungen vorschlagen kann, um die Qualität und Effizienz des Codes zu verbessern

: Prüfen Sie, ob das Tool Funktionen, Methoden oder Optimierungen vorschlagen kann, um die Qualität und Effizienz des Codes zu verbessern Code-Tests und Unit-Testing-Dienstprogramme : Stellen Sie fest, ob das Tool automatisierte Code-Tests und Unit-Tests unterstützt, die für die Qualitätssicherung von Software entscheidend sind

: Stellen Sie fest, ob das Tool automatisierte Code-Tests und Unit-Tests unterstützt, die für die Qualitätssicherung von Software entscheidend sind Integrationsmöglichkeiten : Suchen Sie nach Lösungen, die sich nahtlos in Apps und Programme von Drittanbietern integrieren lassen, die Sie regelmäßig in Ihrem Entwicklungsprozess verwenden

: Suchen Sie nach Lösungen, die sich nahtlos in Apps und Programme von Drittanbietern integrieren lassen, die Sie regelmäßig in Ihrem Entwicklungsprozess verwenden Sprachunterstützung: Vergewissern Sie sich, dass das Tool die Programmiersprachen unterstützt, mit denen Sie arbeiten, und dass es zur besseren Kommunikation natürliche Sprachen verstehen kann

Wir haben eine Liste mit den 10 besten KI-Tools für Entwickler auf dem Markt zusammengestellt. Begleiten Sie uns, wenn wir uns mit den herausragenden Features dieser Tools befassen, auf eventuelle Nachteile hinweisen und ihre Preise untersuchen. Legen wir gleich los! 🪂

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Programmierfehlern mit ClickUp

ClickUp ist ein Wendepunkt für software Teams und bietet einen Bereich innovativer Tools zur Steigerung der Effizienz bei der Arbeit. ClickUp ist mehr als eine gewöhnliche Projektmanagement-Software und bietet etwas für die Bedürfnisse jedes Entwicklers - von Features zur Automatisierung von Aufgaben über Vorlagen zur Nachverfolgung von Fehlern bis hin zum praktischen KI-Schreibassistenten. ⚒️

Wenn Sie sich an die agilem Projektmanagement prinzipien, nutzen Sie die Vorteile ClickUp Dashboards um eine vollständige Sichtbarkeit des Projekts zu erreichen und mit Ihrem Team anhand von Roadmaps, Sprints und Backlogs zusammenzuarbeiten. ClickUp Sprint ermöglichen Ihnen die Automatisierung und Priorisierung von Aufgaben, die Überwachung des Fortschritts im Sprint und eine klare Darstellung Ihrer Leistungen mit Burndown- und Burnup-Diagrammen. Flexibel nutzen Gantt Diagramme für die Organisation von Sprints und die Nachverfolgung von Meilensteinen - passen Sie sich mühelos an Blockaden und sich verschiebende Zeitleisten an, indem Sie schnelle Aktualisierungen vornehmen.

Und wenn es darum geht, Ihr wöchentliches Sprint-Update zusammenzufassen, lassen Sie ClickUp Gehirn behandeln. Diese schreibassistent kann die Software-Entwicklung rationalisieren, indem er

Automatisierung zentraler Dokumentationsaufgaben und sofortige Erstellung technischer Dokumente

Beschleunigung von Code-Reviews und Tests durch die schnelle Generierung von Testfällen

Fertiggestellt von 30-Minuten-Aufgaben in Sekunden, Generierung von Updates, Kommentarantworten und Zusammenfassungen von Notizen

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp Brain

Zur einfachen Verwaltung von berichte über Fehler und Probleme zurückgreifen, auf die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen . Es enthält drei vorgefertigte Listen zur Optimierung Ihres Workflows:

Defects Master Liste Berichtete Bugs Limitierungen & Workarounds

Effizienzsteigerung und wichtige Aufgaben zu priorisieren mit ClickUp Automatisierungen . Wählen Sie aus 100+ automatisierungen zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Routineaufgaben zu erledigen und Projektübergänge zu erleichtern.

Schließlich verwenden Sie ClickUp-Integrationen zur nahtlosen Verbindung mit externen Tools wie GitHub, Gitlab und BitBucket und zur Zentralisierung der Softwareentwicklung auf einer einzigen Plattform.

ClickUp beste Features

KI-Schreibassistent für die Erstellung wichtiger Projektdokumentation

Automatisierte Aufgabenzuweisung, Kommentierung und Status-Updates

Agile Vorlagen für einfaches Projektmanagement

Übermittlungen von Fehlern können durch die Aufnahme in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden formulare für Software Teams * Burndown-, Burnup- und Gantt-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts

Integrierbar mit über 1.000 Tools

15+ClickUp Ansichten für lückenlose Projektorganisation

ClickUp Limitierungen

Gelegentlich verlängerte Ladezeit

Eine Fülle von Features kann für neue Benutzer ein wenig überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Schreiber

Über: Schreiber Scribe ist ein Screen Capture- und Dokumentationstool, dessen KI-Fähigkeiten Entwickler bei der Erstellung und Verwaltung von Prozessdokumenten unterstützen.

Das KI Feature von Scribe unterstützt die Erstellung von Anleitungen, Tutorials und SOPs. Es übersetzt Ihre Workflows in visuelle, leicht verständliche Anleitungen und optimiert so die Produktivität in allen Bereichen.

Sie können Scribe's anweisen Tool zur Erstellung von KI-Inhalten zur Strukturierung Ihrer Dokumente durch Hinzufügen von Titeln, Beschreibungen, zusätzlichem Kontext und Schwärzen sensibler Informationen. Es kann auch personalisiertes Branding integrieren, Screenshots bearbeiten und hilfreiche Tipps geben.

Und das Tüpfelchen auf dem "i"? Sie können die so genannten Scribes problemlos erfassen, bearbeiten und für Ihr Team und Ihre Stakeholder freigeben, macht die Zusammenarbeit einfach und effizient . 🍒

Scribe lässt sich mit Hunderten von beliebten Tools für Entwickler integrieren, von WordPress und Microsoft Teams bis hin zu Airtable und ClickUp, was Ihre Arbeit reibungsloser und bequemer macht.

Scribe beste Features

Flexibilität bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Text, Schritten und Bildern

KI-gesteuerte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit kommentierten Screenshots

Benutzerfreundlichfeedback-Tools* Robuste Sicherheit und Kontrollen auf Unternehmensebene

Erreichbar über einChrome-Erweiterung und eine Desktop-Anwendung

Scribe Beschränkungen

Fehlende KI-Integrationen

Gelegentliche Fehler in der Berichterstellung

Scribe Preise

Basic :Free

:Free Pro (Teams) : $12/Monat pro Platz (mindestens fünf Plätze)

: $12/Monat pro Platz (mindestens fünf Plätze) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Scribe Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (60+ Bewertungen)

:4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra:4.9/5 (weniger als 10 Bewertungen)

3. aiXcoder

Über: aiXcoder Mit aiXcoder, einem Tool, das nahtlos natürliche Sprache in Code auf Methodenebene übersetzt, ist die Programmierung ein Kinderspiel. Außerdem bietet es eine umfassende Code-Vervollständigung für ganze Zeilen oder Zeilengruppen und ermöglicht so eine noch nie dagewesene Effizienz bei der Programmierung.

aiXcoder bietet eine von GitHub unterstützte Open-Source-Code-Suche, die mit Ihrer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) verbunden ist. Die Nutzung ist kinderleicht - wählen Sie einfach Ihren Code aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Ähnliche Codes mit aiXcoder suchen", um sofort ähnliche Code-Schnipsel zu finden. Sie können auch Schlüsselwörter in das Service-Fenster eingeben, um relevante API-Anwendungsfälle zu entdecken und Quellcode-Verknüpfungen zur einfachen Überprüfung und Referenzierung zu überprüfen.

Unternehmen können von den folgenden spezialisierten Features profitieren:

Geschneiderte Intelligenz-Engine: Trainieren einer dedizierten Deep-Learning-Engine mit privatem Code von Unternehmen Enterprise Code Search:Erstellen einer benutzerdefinierten Code Intelligence-Suchmaschine für Unternehmen Entwickler-Effizienz-Statistiken: Verbessern Sie die Code-Effizienz und Problemidentifizierung für Unternehmen, indem Sie sich auf anfängliche Codierungsdetails konzentrieren

AiXcoder passt sich nicht nur nahtlos an Ihre Codierungsumgebung an und bietet aufschlussreiche Code-Vorschläge, sondern gibt auch schnelles Feedback. 💬

aiXcoder beste Features

Intelligente Vervollständigung von voll- und mehrzeiligem Code

Statistiken zur Kodierungseffizienz

Enterprise-Anpassung für komplexe Herausforderungen

Unterstützt mehrere IDEs wie IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm, und WebStorm

Mehrsprachiger Support mit C, C++, C#, JavaScript, TypeScript, etc.

Nahtlose IDE-Integration für die Codesuche

aiXcoder Beschränkungen

Keine Bewertungen verfügbar

aiXcoder Preise

Free

Andere Preisoptionen sind auf Anfrage erhältlich

aiXcoder Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

4. Cody von Sourcegraph

Über: Quellengrafik Sourcegraph ist ein Produktivitätstool für die Codesuche, das Entwicklern beim Debuggen, Navigieren und Automatisieren von Code helfen soll. Sein KI-Chatbot, Cody, analysiert Ihre Codebasis und gibt Antworten auf Abfragen. Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Befehle in natürlicher Sprache zu interpretieren, um entweder präzise neuen Code zu generieren oder die Feinheiten des vorhandenen Codes zu entschlüsseln.

Dieses KI-Tool ist ein vielseitiger Codebase-Assistent, der eine umfassende Suche nach Speicherorten von Code und mitwirkenden Personen in Repositories, Bereichen und auf Hosting-Plattformen ermöglicht. Mit Zugriff auf den Sourcegraph-Codegraphen und ein umfangreiches Sprachmodell (LLM) liefert Cody kontextabhängige Antworten, um Sie bei der Erstellung von Codeschnipseln, der Entwicklung neuer Funktionen oder der Behebung von Fehlern zu unterstützen. 🐞

Cody beste Features

Unterstützt Programmiersprachen wie Python, Go, JavaScript und TypeScript

Vereinfachung komplizierter Code-Strukturen

Erkennung und Unterstützung bei der Fehlerbehebung

Generierung von Code-Snippets und Funktionen auf der Grundlage Ihrer Befehle

Speicherort von Swift Code über Funktionen, Dateien oder einfache englische Beschreibungen

Cody Beschränkungen

UX könnte Verbesserungen gebrauchen

Zusätzlicher Sprach-Support wäre nützlich

Cody Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unternehmen: Kontakt für Preise

Cody Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (weniger als 10 Bewertungen)

:4.6/5 (weniger als 10 Bewertungen) Sourceforge:4.5/5 (weniger als 10 Bewertungen)

5. Mintlify

Über: Mintlify Haben Sie es satt, codierungsbezogene Prozesse selbst zu dokumentieren? Überlassen Sie es Mintlify, diese Last von Ihren Schultern zu nehmen! 🏋️

Diese Dokumentationssoftware scannt Code und erstellt in Sekundenschnelle erklärende Anleitungen und SOPs. Sie ist ideal für Entwickler und Teams, die ihre Dokumentationsarbeit rationalisieren und die Klarheit des Codes verbessern wollen.

Dank der Verarbeitung natürlicher Sprache und Web-Scraping-Funktionen erstellt Mintlify nicht nur die Dokumentation, sondern bewertet auch deren Lesbarkeit. Mintlify kann den Kontext Ihres Codes verstehen und geeignete Beschreibungen generieren, selbst wenn es um "menschenlesbare" Methodennamen geht.

Darüber hinaus automatisiert Mintlify nahtlos Job-Management und Entwicklungs-Workflows durch die Integration mit beliebten Plattformen wie GitHub, Slack und Dropbox.

Mintlify beste Features

Automatisierte Dokumentationserstellung

Fortschrittliches KI-Verständnis

Verbesserte Klarheit und Lesbarkeit des Codes

Integration mit gängigen Tools

Installierbar auf VS Code und IntelliJ

Mintlify Beschränkungen

Kann keine Dokumentation für die gesamte Datei auf einmal generieren

Es könnte von der Aufnahme weiterer Sprachen profitieren

Preise für Mintlify

Auf Anfrage erhältlich

Mintlify Bewertungen und Rezensionen

G2 :5/5 (weniger als fünf Bewertungen)

:5/5 (weniger als fünf Bewertungen) Capterra:5/5 (weniger als fünf Bewertungen)

6. Schrittweite KI

Über: Schrittweite KI Stepsize AI ist ein kollaboratives Tool, das Ihnen hilft, über die Aktivitäten und Erfolge Ihres Teams auf dem Laufenden zu bleiben. Es dient als Projekthistoriker und Aufgabenmanager und lässt sich nahtlos mit Plattformen wie Slack, Jira und GitHub integrieren. Sein Hauptziel ist es, die Informationsflut und Fehlkommunikation zu beseitigen und so die Produktivität zu steigern.

StepSize KI konsolidiert alle Aktivitäten, Aktualisierungen und Entscheidungen und identifiziert und gibt durch einheitliche Zusammenfassungen frei, was wirklich wichtig ist. Außerdem spart es Zeit und reduziert den Bedarf an Meetings, indem es Ihnen ermöglicht, Fragen zu stellen und schnelle Antworten zu erhalten.

Verwenden Sie das tool, um tägliche StandUp-Berichte zu erstellen, einschließlich Fortschrittsaktualisierungen, Herausforderungen, Blockern und Anfragen. Erstellen Sie automatisch Berichte für jeden agilen Sprint, damit Teams, Manager und Stakeholder über die Fortschritte im Sprint informiert bleiben.

Darüber hinaus hilft das Tool bei der Erstellung prägnanter KI-generierter Zusammenfassungen für Führungskräfte, die mit aufschlussreichen Grafiken und Diagrammen angereichert sind. 📊

Stepsize KI beste Features

Automatische, KI-generierte Berichterstellung

Automatische Updates und Einblicke

Zeitersparnis durch schnelle Beantwortung von Fragen

Advanced Encryption Standard gewährleistet Datensicherheit

Integrierbar mit Jira, GitHub, Slack, Zoom, etc.

Stepsize KI Limits

Keine Bewertungen verfügbar

Preise für Stepsize AI

Free

Team : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Business : 49 $/Monat pro Benutzer

: 49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Stepsize KI Bewertungen und Rezensionen

ProductHunt:5/5 (10+ Bewertungen)

7. AlphaCode

Über: AlphaCode AlphaCode von DeepMind ist ein KI-System, das in der Lage ist, wettbewerbsfähige Computerprogramme zu entwickeln. Es generiert Code durch das Verstehen und Übersetzen von Problembeschreibungen in natürlicher Sprache unter Verwendung von Sprachmodellen, die auf einer Transformatorarchitektur basieren. 💻

Das Tool zeichnet sich aus durch die Lösung komplizierter Programmieraufgaben, die kritisches Denken, Logik, algorithmische Lösungen, Kodierkenntnisse und das Verstehen natürlicher Sprache erfordern. Es durchläuft ein umfangreiches Training auf großen Sprachmodellen (LLMs) und beinhaltet NLP-basierte Erweiterungen, um den Code entsprechend den Anforderungen des Benutzers zu verfeinern, zu überprüfen und auszuführen.

AlphaCode verfügt über eine Reihe von Features, die es zu einem außergewöhnlichen KI-Tool für Entwickler machen. Die Schlüssel dazu sind:

Auto-Vervollständigung und Vorschläge : Es nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Code-Abschlüsse auf der Grundlage von kontextuellen Hinweisen anzubieten, wodurch manuelle Tippfehler reduziert werden

: Es nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Code-Abschlüsse auf der Grundlage von kontextuellen Hinweisen anzubieten, wodurch manuelle Tippfehler reduziert werden Fehlererkennung und -korrektur : Es erkennt Fehler in Ihrem Code in Echtzeit und schlägt Korrekturen vor

: Es erkennt Fehler in Ihrem Code in Echtzeit und schlägt Korrekturen vor Code-Optimierung: Es identifiziert Engpässe durch Analyse des Codes und schlägt Änderungen zur Leistungsoptimierung vor

AlphaCode beste Features

Transformator-basierte Sprachmodelle für wettbewerbsfähige Code-Generierung

Natürliches Sprachverstehen

Fehlerkorrektur

Code-Abschluss

Trainiert an einem GitHub-Datensatz mit wettbewerbsfähigen Programmieraufgaben

Generiert Code in Sprachen wie C++, Java, Python und Haskell

AlphaCode Beschränkungen

Keine Bewertungen verfügbar

AlphaCode Preise

Free

AlphaCode Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

8. GitHub Copilot

Über: GitHub GitHub Copilot ist ein erstklassiger KI-Codierassistent, der Entwicklern hilft, hochwertigen Code mit außergewöhnlicher Effizienz zu erstellen. Er nutzt das OpenAI Codex-Sprachmodell und bietet Echtzeitvorschläge für Code und Funktionen direkt in Ihrem Editor.

Dieses Tool schlägt nicht nur Code-Schnipsel vor, sondern komponiert ganze Code-Zeilen, schließt Funktionen ab, generiert Kommentare und hilft sogar bei der Fehlersuche und der Identifizierung von Sicherheitsbedenken. 🛡️

GitHub Copilot verbessert die Codierungserfahrung noch weiter, indem es mehrsprachige Codierungshilfe und Community-gesteuerte Lösungen anbietet. Es lässt sich nahtlos in gängige Code-Editoren integrieren, unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und eliminiert sich wiederholende Aufgaben.

Darüber hinaus passt es die Empfehlungen an die Anforderungen des Projekts an, bietet eine intuitive Lernumgebung und ermöglicht die Nachverfolgung des Fortschritts, um die Effizienz und Produktivität bei der Programmierung zu steigern.

GitHub Copilot beste Features

Kompatibel mit gängigen IDEs

Bietet Erweiterungen für Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains und Neovim

Vorschlagen von Code und Fertigstellen von Funktionen während des Programmierens

Einfacher Zyklus durch mehrere Vorschläge zur automatischen Vervollständigung

Identifizieren von Fehlern und Vorschlagen von Korrekturen

Erkennen von Code-Sicherheitslücken

GitHub Copilot Limits

Code muss nach der KI-Generierung manchmal von Menschen korrigiert werden

Code-Vorschläge könnten verbessert werden

GitHub Copilot Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $3,67/Monat pro Benutzer

: $3,67/Monat pro Benutzer Enterprise: $19,25/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

GitHub Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (100+ Bewertungen)

:4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (mehr als 100 Bewertungen)

9. FragCodi

Über: AskCodi AskCodi wurde von Assistiv.ai entwickelt und ist ein KI-Assistent mit einer Reihe dynamischer Features, die Ihr Code-Erlebnis verbessern sollen.

Verwenden Sie die Entwickler-freundliche App Translate, um natürliche Sprache in Code in mehr als 30 Programmiersprachen wie C++, Java, Python, Ruby und PHP zu übersetzen. Sie können auch mühelos zwischen den Programmiersprachen wechseln, was die mehrsprachige Programmierung zu einem Kinderspiel macht. 🌬️

Beschleunigen Sie Ihren Programmierprozess mit Code-Vorschlägen und nehmen Sie an nahtlosen KI-gesteuerten Chats teil, in denen Programmierer codebezogene Unterhaltungen führen, die die Zusammenarbeit optimieren.

AskCodi ist mit gängigen Editoren wie Visual Studio Code, Sublime Text und Atom integriert. Dieser umfassende Support unterstützt Sie dabei, Fehler zu vermeiden, neue Fähigkeiten zu erwerben und ihre Produktivität zu steigern während des Codierens.

AskCodi beste Features

Unterstützt IDE-Erweiterungen wie VS Code und PyCharm

Bietet Code-Schnipsel in mehreren Sprachen an (Englisch, Deutsch und Polnisch)

Einfaches Freigeben von Code-Snippets

Code-Analyse für Bugs, Leistung und Sicherheit

AskCodi App für Frontend- und Backend-Entwicklung

AskCodi Beschränkungen

Die Online-Dokumentation könnte verbessert werden

Es gibt eine gewisse Lernkurve

AskCodi Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Premium : $9.99/Monat pro Benutzer

: $9.99/Monat pro Benutzer Ultimate: $29.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

AskCodi Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (70+ Bewertungen)

:4.8/5 (70+ Bewertungen) ProductHunt:4.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Tabnine

Über: Tabnine Tabnine, der KI-gestützte Programmierassistent, ist ein unverzichtbares Tool zur Optimierung der Effizienz von Entwicklern, zur Verbesserung der Code-Qualität und zur Kostenreduzierung. 💵

Die Software bietet intelligente Vorschläge zum Abschließen von Code und ermittelt potenzielle Fehler, um das Leben der Entwickler zu vereinfachen. Zu erledigen ist dies mit Hilfe von neuronalen Netzen, die auf umfangreichen Open-Source-Code-Datensätzen trainiert wurden.

Das Tool ist mit verschiedenen Programmiersprachen kompatibel, darunter Python, Java, JavaScript, PHP, Go und Rust.

Es kann lokal für Ihre Codebase benutzerdefiniert werden und wissensbasis ohne Ihren Code preiszugeben. Außerdem wird universelles Wissen mit Ihrem Codierungsstil kombiniert, um Ihrem Team einen maximalen Wert zu bieten.

Tabnine beste Features

Bietet fertiggestellte Vorschläge für Funktionen

Schließt ganze Code-Zeilen mit einem Schlag ab

Funktioniert auf Laptops, Desktops, Servern und in der Cloud

Verbessert die Qualität und Konsistenz des Codes

Priorisiert Code-Sicherheit und Datenschutz

Unterstützt Sprachen wie Python, TypeScript, Go und Rust

Lässt sich mit Tools wie GitHub, Gitlab und Bitbucket integrieren

Tabnine-Einschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Vorschläge an Ihren Codierungsstil anpassen

Die Einstellung kann für manche Benutzer eine Herausforderung sein

Preise für Tabnine

Starter :Free

:Free Pro :12 $/Monat pro Benutzer

:12 $/Monat pro Benutzer Enterprise:Verfügbar auf Anfrage

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Tabnine Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.1/5 (30+ Bewertungen)

:4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra:4.3/5 (weniger als 10 Bewertungen)

Entwickeln Sie intelligenter, nicht härter, mit diesen Spitzenprodukten der KI tools für Softwareentwickler . Überlassen Sie der KI das Zu erledigen, und fügen Sie dann noch eine menschliche Note hinzu, und schon sind Sie fertig!

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Lösung sind, die KI-gestützte Software-Entwicklungstools und umfassende Features für das Projektmanagement kombiniert, testen Sie ClickUp ! Nutzen Sie die praktischen Vorlagen, Automatisierungen, Diagramme und leistungsstarken Integrationsfunktionen, um Ihr nächstes Softwareprojekt zum Erfolg zu führen! 🏆