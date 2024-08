die 10 besten KI-Korrekturwerkzeuge für besseres Lektorat im Jahr 2024

Der Schlüssel zum Verfassen hervorragender Inhalte liegt heute in der Schnelligkeit der Bearbeitung. Wenn Sie zu viel Zeit mit dem Korrekturlesen verbringen, werden Sie am Ende Inhalte veröffentlichen, die für Ihr Publikum nicht mehr relevant sind. Wie können Sie also Ihre Inhalte korrekturlesen, ohne sich stundenlang mit jedem einzelnen Satz auseinandersetzen zu müssen? Indem Sie die künstliche Intelligenz (KI) für sich arbeiten lassen.

Die heutige AI-Korrekturwerkzeuge scannen Ihre Inhalte schnell und bieten Vorschläge, die weit über eine einfache Rechtschreibprüfung hinausgehen. KI-Korrekturtools überprüfen Ihre Grammatik, geben Hinweise zur Vereinfachung komplexer Sätze und helfen Ihnen sogar dabei, Ihren Tonfall an die Stimme Ihrer Marke oder Ihrer Zielgruppe anzupassen. Die KI-Korrektur erfolgt in Sekundenschnelle, so dass Sie schnell hochwertige Inhalte veröffentlichen können.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der KI-Korrektur-Software mit diesen 10 Tools, die im Jahr 2024 verfügbar sind!

Was ist KI-Korrekturlesen und wie funktioniert es?

KI-Korrekturlesen oder automatisiertes Korrekturlesen nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und KI zur Überprüfung und Korrektur schriftlicher Inhalte. Dabei werden Inhalte auf Stil-, Interpunktions-, Grammatik- und Rechtschreibfehler geprüft.

KI-Korrekturlesen analysiert Ihren Text und zerlegt den Inhalt in Sätze und Wörter. Es vergleicht Ihren Text mit seiner umfangreichen Datenbank von Sprachregeln und erlernten Mustern, um potenzielle Fehler zu erkennen und Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit zu machen. Sie können die Empfehlungen dann überprüfen und entscheiden, ob Sie sie annehmen oder ablehnen möchten.

KI-Korrekturlesesoftware kann den Korrektur- und Bearbeitungsprozess erheblich beschleunigen, die menschliche Fehlerquote verringern und die Gesamtqualität Ihrer Inhalte verbessern. Diese Tools werden immer intelligenter und nützlicher und sind heute ein fester Bestandteil des Werkzeugkastens eines modernen Autors.

Wie man das beste KI-Korrekturprogramm auswählt

Bei der Auswahl des besten Online-Korrekturwerkzeugs müssen Sie zunächst festlegen, was es leisten soll. Suchen Sie nach einem allgemeinen Korrekturleseprogramm? Oder wollen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, den Tonfall anzupassen? Berücksichtigen Sie auch die Art des professionellen Schreibens, an dem Sie arbeiten. Einige KI-Korrekturtools eignen sich besser für die Bearbeitung akademischer Texte, während andere für Marketingtexte geeignet sind.

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, suchen Sie nach KI-Tools, die einfach zu bedienen sind. Sie sollten eine intuitive Benutzeroberfläche haben und den Bearbeitungsprozess vereinfachen. Sie können sogar mit Ihren bevorzugten Schreibprogrammen wie Microsoft Word oder Google Docs verbunden werden oder in Ihrem Browser laufen, um Ihre Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu überprüfen.

Berücksichtigen Sie auch den Preis der AI-Schreibwerkzeuge . Viele sind zwar kostenlos oder bieten kostenlose Versionen an, aber einige der besten Funktionen befinden sich möglicherweise hinter einer Bezahlschranke. Sie sollten für Premium-Versionen bezahlen, wenn Sie deren volle Bearbeitungsfähigkeiten benötigen.

Und denken Sie daran, dass Sie sich nicht mit einem einzigen AI-Bearbeitungsprogramm zufrieden geben müssen. Viele dieser Tools können zusammenarbeiten, um eine mehrschichtige Bearbeitungsunterstützung zu bieten. Probieren Sie einige Optionen aus dieser Liste aus und finden Sie heraus, was Ihren Bedürfnissen und Ihrem Workflow entspricht.

10 beste AI-Textwerkzeuge 2024

verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

ClickUp ist seit langem ein beliebtes Werkzeug für Projektmanagement und Zusammenarbeit. ClickUp's KI-Textwerkzeuge hat die Plattform auf die nächste Stufe gehoben und sie zu einer leistungsstarken Korrekturlesesoftware gemacht. Von Ihrem ClickUp Docs kann Ihnen die KI-Schnittstelle dabei helfen, schnell Inhalte mit Hilfe natürlichsprachlicher Eingabeaufforderungen zu erstellen.

Sie müssen einen Marketingplan für etwas erstellen, das Sie nächste Woche herausbringen? Sagen Sie ClickUp Brain, was zu tun ist, und es hilft Ihnen, in Sekundenschnelle einen Launch-Plan zu erstellen. ClickUp Brain kann Ihnen helfen, E-Mails zu schreiben, eine Benutzerteststudie zu entwerfen, Besprechungsnotizen zusammenzufassen und einen Aktionsplan zu erstellen.

ClickUp beste Eigenschaften

Generiert Zusammenfassungen von langen Dokumenten, Besprechungsnotizen oder sogar Kommentar-Threads, so dass Sie die Highlights erhalten, ohne Ihre Zeit zu verschwenden

Bietet Vorschläge, um Ihre Inhalte prägnanter und ansprechender zu gestalten und passt den Text an Ihre Zielgruppe an

Fungiert alsKI-Schreibassistent hilft Ihnen beim Brainstorming für Ihren nächsten Roman, Ihre nächste Marketingkampagne oder die Formulierung einer E-Mail

ClickUp Einschränkungen

ClickUp Brain ist nicht Teil des kostenlosen Plans der Plattform, so dass Sie sich für einen monatlichen Plan anmelden müssen, um Zugang zu den robusten Tools zu erhalten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Grammarly

Über Grammarly Grammarly ist mit über 30 Millionen täglich aktiven Nutzern eines der bekanntesten Online-Korrekturprogramme auf dieser Liste. Seine Beliebtheit kommt nicht von ungefähr. Die Plattform ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich nahtlos überall dort integrieren, wo Sie Inhalte erstellen. Sie können sie in Microsoft Word, Google Docs, Ihrem Webbrowser und sogar auf Ihrem Handy verwenden. Sie erkennt und korrigiert Rechtschreib- und Grammatikfehler in Echtzeit und gibt Ihnen Hinweise zur Verbesserung Ihrer Schreibfähigkeiten.

Grammarly beste Eigenschaften

Schlägt Wortänderungen vor, um Ihren Text abwechslungsreicher zu gestalten und Wiederholungen zu vermeiden

Enthält eine Plagiatsprüfung, die Ihren Text scannt und sicherstellt, dass er nicht zu sehr an andere Online-Inhalte angelehnt ist

Bietet Vorschläge für den Tonfall und Wege, wie Sie Ihre Schreibziele erreichen können

Grammarly Einschränkungen

Vorschläge können übereifrig sein, daher sollten Benutzer vorsichtig sein, wenn sie sie akzeptieren, ohne die Änderungen zu überprüfen

Viele der besten Funktionen der Korrektursoftware befinden sich hinter einer Paywall

Grammarly Preise

Kostenlos

Premium: $10/Monat

Business: $15/Monat pro Mitglied

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

Vergleichen Grammarly Vs Wordtune !

3. Geschicktes Schreiben

Über Geschicktes Schreiben Slick Write ist eine kostenlose browserbasierte Korrekturlesesoftware, die Ihren Inhalt überprüft und Vorschläge zu Stil und Tonfall macht. Sie können die Vorschläge an Ihren Stil anpassen und die Statistiken Ihres Dokuments überprüfen, um zu sehen, wie Sie abschneiden. Die kostenlose Plattform verfügt über einige solide Funktionen, z. B. zur Überprüfung des Satzflusses, zur Entfernung des Passivs und zur Überprüfung der Verwendung von Adverbien.

Slick Write beste Eigenschaften

Anpassbare Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Bearbeitungen an Ihren Stil und Ihre Bedürfnisse anzupassen

Webbasierte Plattform, d. h. es muss keine Software heruntergeladen werden

Der Wortassoziationsbildschirm kann Ihnen helfen, Ihre Schreibblockade zu überwinden

Einschränkungen von Slick Write

Slick Write ist zwar ein hervorragender Basis-Editor, aber manche Benutzer vermissen vielleicht einige der fortschrittlicheren KI-Tools, die andere Korrekturleseprogramme bieten

Preise für Slick Write

Kostenlos

Slick Write Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

4. WhiteSmoke

Über WhiteSmoke Die natürliche Sprachverarbeitung von WhiteSmoke hilft Nutzern bei der Bearbeitung und Verfeinerung ihrer Inhalte. WhiteSmoke eignet sich für jeden, der Hilfe beim Schreiben in englischer Sprache benötigt, richtet sich aber vor allem an Nicht-Muttersprachler und akademische Autoren. Die Plattform geht über das bloße Anbieten von Vorschlägen hinaus, indem sie erklärt, warum ein Vorschlag eine bessere Option sein könnte, und den Schreibern beibringt, bessere Inhalte zu erstellen, während sie bearbeiten.

WhiteSmoke beste Eigenschaften

Findet potentielle Fehler, die weniger robuste Plattformen übersehen

Funktioniert in jeder Textanwendung oder jedem Browser und bietet sogar eine mobile Version

Nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und Algorithmen, um seine Vorschlagsmöglichkeiten kontinuierlich zu erweitern

WhiteSmoke Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so glatt wie bei anderen KI-Bearbeitungsplattformen

WhiteSmoke Preise

$59,95/Jahr (für Browser)

79,95 $/Jahr (für Browser, MS Office, Gmail und Windows)

$137,95/Jahr (Vollversion plus Garantie und Telefon-Support)

WhiteSmoke Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 3.8/5 (20+ Bewertungen)

5. LanguageTool

Über LanguageTool LanguageTool ist eine Open-Source-Korrektur-Software, die Ihnen hilft, die Qualität Ihrer geschriebenen Inhalte zu verbessern. Wie andere Plattformen erkennt es potenzielle Fehler im Text, einschließlich Zeichensetzungsfehlern, Verbübereinstimmung und Satzstruktur. LanguageTool glänzt vor allem durch seine Mehrsprachenunterstützung. Dadurch eignet es sich hervorragend für Personen, deren Muttersprache nicht Englisch ist, oder für diejenigen, die ausgefeilte Inhalte für ein Publikum jenseits des großen Teichs schreiben müssen.

LanguageTool beste Eigenschaften

Bietet Rechtschreibprüfung und Bearbeitungsvorschläge in mehr als 30 Sprachen und Dialekten

Bietet einen kostenlosen webbasierten Editor oder eine Premium-Version, die sich in beliebte Schreibanwendungen integrieren lässt

Hilft Ihnenihre Sätze umzuformulieren um einen gewünschten Tonfall zu treffen

LanguageTool Einschränkungen

In der kostenlosen Version ist die Anzahl der Zeichen auf 20.000 begrenzt. Wenn Sie also längere Dokumente prüfen, müssen Sie diese aufteilen

LanguageTool Preise

Kostenlos

Premium: $69,90/Jahr

Für Teams: $132.80/Jahr

LanguageTool Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (mehr als 30 Bewertungen)

6. Ingwer

Über Ingwer Ginger nutzt natürliche Sprachverarbeitung und künstliche Intelligenz, um geschriebene Inhalte zu verbessern. Lassen Sie die Grammatik-, Interpunktions- und Rechtschreibprüfung arbeiten. Verfeinern Sie Ihre Texte mit den Umformulierungswerkzeugen der Plattform, die Sätze umformulieren, um sie formeller, lockerer, spielerischer oder professioneller zu machen. Der Schreibassistent bietet klare Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Texte und macht Sie langfristig zu einem besseren Autor.

Ginger beste Eigenschaften

Leistungsstarke Grammatik- und Stilvorschläge helfen Ihnen, grundlegende Fehler zu vermeiden und überzeugendere Texte zu verfassen

Das Werkzeug zur Umformulierung von Sätzen hilft Ihnen, Ihren Tonfall mit einem einzigen Klick zu ändern und so Ihre Ideen leichter auszudrücken

Die Phrasendatei hilft Ihnen, Ihre Ideen auf verschiedene Arten auszudrücken

Einschränkungen von Ingwer

Der Ladevorgang kann langsam sein, besonders wenn Sie mit einer langsamen Internetverbindung arbeiten

Preise für Ginger

Kostenlos

Premium: $13.99/Monat oder $84/Jahr

Teams: $4.99/Monat pro Mitglied

Ginger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.0/5 (80+ Bewertungen)

7. PaperRater

Über PaperRater Möchten Sie wissen, wie Ihre Aufsätze und akademischen Arbeiten abschneiden? PaperRater ist eine Online-Grammatik- und Plagiatsprüfung, die Studenten und Fachleuten hilft, ihre Texte zu verbessern. Die Algorithmen der Plattform erkennen Plagiate, grammatikalische Fehler und Stilprobleme und machen Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit. Die künstliche Intelligenz scannt den Text und vergibt eine automatische Punktzahl, die Ihnen eine Vorstellung davon gibt, wie der Text beim Lesen durch Ihr Publikum abschneiden wird.

PaperRater beste Eigenschaften

Bietet Feedback zu Aufsätzen oder Arbeiten, bevor Sie sie einreichen

In der kostenlosen Version ist keine Anmeldung erforderlich, sodass Sie sofort loslegen können

Stellt mit einem Plagiatschecker sicher, dass Sie alles richtig zitiert haben

PaperRater Einschränkungen

Die Algorithmen sind zwar im Allgemeinen gut, aber die Vorschläge sind nicht immer genau

PaperRater Preise

Kostenlos

Premium: $3,48/Monat (jährlich abgerechnet)

PaperRater Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

8. ProWritingAid

Über ProWritingAid ProWritingAid ist ein umfassender KI-Schreibassistent für alle, die ihre Texte gründlich überarbeiten wollen. Er enthält fast zwei Dutzend Metriken, die den Autoren helfen, ihren Text zu bewerten und zu verfeinern. Über die Grundlagen hinaus kann dieses robuste KI-Tool Ihnen helfen, Klischees zu erkennen, Übergänge zu verfeinern und Passiv zu eliminieren. Die Cloud-basierte Plattform funktioniert mit praktisch jedem Textfeld, einschließlich Facebook, E-Mail und Ihrem bevorzugten Textverarbeitungsprogramm.

ProWritingAid beste Eigenschaften

Enthält Meisterkurse zum Thema Schreiben von Branchenexperten, die Ihnen helfen, Ihr Schreibspiel zu verbessern

Bewertet die Lesbarkeit des Textes auf verschiedene Arten, damit Sie wissen, dass Sie es richtig machen, egal für welches Publikum

Bietet sofortiges Feedback während des Schreibens für eine schnellere Bearbeitung unterwegs

ProWritingAid Einschränkungen

Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Regeln und Vorschlägen, sodass Sie möglicherweise mehr Vorschläge erhalten, als Sie tatsächlich benötigen

Preise für ProWritingAid

Kostenlos

Premium: $10/Monat, jährlich abgerechnet

ProWritingAid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (430+ Bewertungen)

9. QuillBot

Über QuillBot QuillBot ist ein weiteres beliebtes KI-Korrekturwerkzeug, das sich jedoch als echter KI-Schreibpartner erweist. Die Plattform hilft Ihnen, neue Inhalte zu erstellen oder bereits vorhandene zu verbessern. Es ist praktisch für die Umschreibung von Text, um längere Dokumente schnell zusammenzufassen.

Sie eignet sich auch hervorragend für die Erstellung von Zitaten, eine der mühsamsten Aufgaben beim akademischen Schreiben. Außerdem führt es alle grundlegenden Grammatik- und Rechtschreibprüfungen durch und bietet Erklärungen zu spezifischen Vorschlägen.

QuillBot beste Eigenschaften

Hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten anhand Ihrer Eingabeaufforderung, so dass Sie auch dann leicht Texte erstellen können, wenn Sie nicht sicher sind, was Sie schreiben sollen

Bietet Suchergebnisse innerhalb des Entwurfsfensters an, sodass Sie recherchieren können, ohne mehrere Registerkarten öffnen zu müssen

Hilft Ihnen, den Ton zu ändern, um formeller, einfacher, kreativer zu sein oder sich an Ihren eigenen Regeln zu orientieren

QuillBot Einschränkungen

Funktioniert mit Chrome, Word und Google Docs, hat aber nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten außerhalb dieser Plattformen

QuillBot Preise

Kostenlos

Premium: $99.95/Jahr

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

10. Hemingway App

Über Hemingway-Anwendung Die Hemingway App ist ein KI-Schreibprogramm, das sich darauf konzentriert, Ihre Texte klarer und prägnanter zu gestalten. Benannt nach Ernest Hemingway, einem Schriftsteller, der für seinen klaren und prägnanten Schreibstil bekannt ist, orientiert sich die Benutzeroberfläche am Redaktionsprozess des Autors. Anhand von Hervorhebungen analysiert es Ihre Texte auf lange, schwer verständliche Sätze und Passivsätze.

Die browserbasierte Plattform bietet auch eine Bewertung der Lesbarkeit, um abzuschätzen, wie Ihr Publikum reagieren könnte.

Hemingway App beste Eigenschaften

Die meisten Funktionen sind in der kostenlosen Version verfügbar

Farbliche Hervorhebungen machen es einfach zu erkennen, wo Ihr Text zu kompliziert oder zu wortreich ist

Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Texte und zur Beseitigung schlechter Schreibgewohnheiten, wie z. B. des Passivs

Einschränkungen der Hemingway App

Die eingeschränkten Funktionen konzentrieren sich auf einen prägnanten Schreibstil und sind daher möglicherweise nicht für alle Kontexte geeignet

Hemingway App Preise

Kostenlos (browserbasiert)

App: $19.99

Hemingway App Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Perfekt geschliffene Prosa mit ClickUp

Online-Korrekturhilfen können Ihnen bei der Bearbeitung Ihrer

arbeit schneller

und verbessern Sie Ihren Schreibstil. Mit diesen Werkzeugen können Sie Fehler finden, die Ihnen sonst entgehen würden, und Ihre Texte überzeugender, ansprechender und dynamischer gestalten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken KI-Korrekturwerkzeug sind, das Sie bei allen Aspekten Ihres Schreibens unterstützt, sollten Sie sich die KI-Tools von ClickUp ansehen. Neben den Standardwerkzeugen für Grammatik und Rechtschreibung hilft Ihnen die KI von ClickUp, Texte von Grund auf zu erstellen. Entwerfen Sie E-Mails, Blogbeiträge und sogar Social-Media-Kampagnen mit nur wenigen Klicks. Sie können die ClickUp KI-Tools sogar nutzen, um lange Dokumente zusammenzufassen oder

aktionspunkte

aus den Sitzungsnotizen.

Wollen Sie schneller bessere Texte schreiben? Melden Sie sich bei ClickUp an und nutzen Sie die integrierten KI-Funktionen, um

ihre Inhaltserstellung zu verbessern

prozess. Ein kostenloses Konto erstellen