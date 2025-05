Inspirierende Beispiele für hybride Arbeitsmodelle und wie man sie umsetzt

Jahrzehntelang war der traditionelle Büroalltag nicht verhandelbar. Im klassischen 9-to-5-Modell kamen alle in der Regel an einem gemeinsamen physischen Arbeitsplatz zur Arbeit und steuerten ihre Produktivität zwischen dem Chatten in der Kaffeeküche und dem langen Weg zur und von der Arbeit bei.

In der darauffolgenden Phase stand die Remote-Arbeit im Mittelpunkt, die bewies, dass Ergebnisse wichtiger sind als der Speicherort. Jetzt fragen sich Unternehmen: Was wäre, wenn wir das Beste aus beiden Welten hätten?

Geschäfte, die es richtig machen, lassen ihre Mitarbeiter nicht nur ein paar Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten – sie entwickeln Systeme, die die Zusammenarbeit verbessern, das Engagement fördern und die Effizienz maximieren.

In diesem Blogbeitrag werden wir herausragende Beispiele für hybride Arbeitsmodelle untersuchen und herausfinden, wie Sie diese für Ihr Team nutzen können. 🚨

Hybride Arbeitsmodelle verstehen

Hybride Arbeitsmodelle kombinieren die traditionelle Arbeit im Büro mit Remote-Arbeit und bieten den Mitarbeitern Flexibilität und Autonomie.

Flexible Arbeitsrichtlinien sind aus gutem Grund auf dem Vormarsch – sie funktionieren sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Arbeitnehmer erhalten eine bessere Work-Life-Balance, Unternehmen verzeichnen eine höhere Produktivität und alle sparen Geld. Es ist eine Win-win-Situation, wenn es richtig erledigt wird.

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, hybride und traditionelle Einstellungen zur Arbeit zu verstehen. 💁

Kriterien Traditionelle Arbeit Hybride Arbeit Speicherort Vor allem im Büro Eine Mischung aus im Büro, unterwegs und im Homeoffice Flexibilität Geringe Flexibilität; fester Speicherort und Zeitplan Hohe Flexibilität: Mitarbeiter können den Speicherort und den Zeitplan für ihre Arbeit selbst wählen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Kann aufgrund starrer Zeitpläne eine Herausforderung darstellen Verbessert durch Flexibilität und kürzere Pendelwege Zusammenarbeit Vor allem persönliche Kommunikation Verlässt sich auf Tools für Remote-Arbeit, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten Kosten Höhere Gemeinkosten; höhere Pendelkosten für Mitarbeiter Geringere Gemeinkosten für Arbeitgeber und niedrigere Pendlerkosten Talentzugang Limitiert auf lokale oder regionale Talente Größerer Talentpool durch Remote-Optionen Produktivität Kann je nach Mitarbeiter und Umgebung variieren Kann bei größerer Autonomie höher sein Mitarbeitererfahrung Mangelnde Flexibilität kann sich negativ auf die Zufriedenheit auswirken Mehr Unabhängigkeit und Arbeitszufriedenheit

🧠 Fun Fact: 25 % der Arbeitnehmer würden ein "flexibles Hybridmodell" bevorzugen, wenn sie den Arbeitgeber wechseln würden.

Erfolgreiche hybride Arbeitsmodelle mit Beispielen

Jedes Unternehmen geht anders an hybrides Arbeiten heran. Einige verlassen sich stark auf die Flexibilität der Telearbeit, während andere die persönliche Zusammenarbeit bevorzugen. Die erfolgreichsten Unternehmen haben jedoch herausgefunden, wie sie beides unter einen Hut bringen können.

Schauen wir uns einige herausragende Richtlinien für hybride Arbeit und die Lehren an, die wir daraus ziehen können. 📃

1. Festgelegtes Hybridmodell

Beim festen Hybridmodell dreht sich alles um Struktur. Die Mitarbeiter haben feste Tage im Büro und feste Tage für die Remote-Arbeit, was die Planung erleichtert.

Müssen Sie ein großes Meeting mit Ihrem Team planen? Kein Problem – Sie wissen bereits, wann alle anwesend sein werden. Haben Sie ein Projekt, das volle Konzentration erfordert? Dafür sind Remote-Tage da.

✅ Schlüsselvorteile: Der größte Vorteil dieses Modells ist seine Vorhersehbarkeit. Es gibt keine Spekulationen darüber, wann Mitarbeiter verfügbar sein werden, was die Zusammenarbeit reibungsloser macht und die Verwaltung der Büroräume erleichtert.

♦ Mögliche Herausforderung: Es mangelt jedoch an Flexibilität am Arbeitsplatz. Mitarbeiter, die es vorziehen, ihren Arbeitstag nach ihrem persönlichen Rhythmus oder externen Verpflichtungen zu strukturieren, könnten die Starrheit als frustrierend empfinden. Es ist ideal für Teams, die von Routine und persönlicher Verbindung leben, aber für diejenigen, die Wert auf Autonomie legen, könnte es sich als einschränkend empfunden werden.

📌 Beispiel: Unternehmen wie Google, Microsoft und Salesforce haben diesen Ansatz umgesetzt, indem sie bestimmte Bürotage festlegen, aber dennoch Remote-Arbeit ermöglichen.

2. Flexibles Hybrid-Arbeitsmodell mit Gleitzeit

Beim flexiblen Hybridmodell dreht sich alles um die Wahl. Die Mitarbeiter können je nach Workload, Projekten oder einfach nach persönlicher Präferenz entscheiden, wann sie ins Büro kommen und wann sie remote arbeiten. Einige kommen vielleicht zu Meetings oder Sitzungen des Teams vorbei, während andere vielleicht die ruhige, konzentrierte Arbeit von zu Hause aus bevorzugen.

✅ Schlüsselvorteile:* Bei diesem Setup haben die Mitarbeiter die Kontrolle, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Produktivität führen kann. Dieses Setup ist besonders für Unternehmen attraktiv, die Spitzentalente anwerben möchten, da es unterschiedliche Arbeitsstile und Lebenssituationen berücksichtigt.

♦️ Mögliche Herausforderung: Flexibilität bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Wenn sich die Hälfte des Teams dafür entscheidet, ins Büro zu kommen, während die andere Hälfte im Homeoffice bleibt, können Meetings und Zusammenarbeit fragmentiert werden. Damit es funktioniert, brauchen Unternehmen starke digitale tools, klare Pläne für die Kommunikation und eine Kultur, die Verantwortlichkeit schätzt.

📌 Beispiel: Cisco ermöglicht es den Mitarbeitern, zu wählen, wann und wo sie arbeiten, und gibt ihnen die Autonomie, ihre Zeitpläne selbst zu verwalten.

🔍 Zu erledigen? 95 % der Führungskräfte geben an, dass ihr Unternehmen seit 2023 flexibler geworden ist, und 82 % planen, es bald flexibler zu gestalten.

3. Modell, bei dem die Telearbeit im Vordergrund steht

Das Remote-First-Hybridmodell stellt das traditionelle Setup im Büro auf den Kopf. Anstatt dass das Büro der Standard ist, steht die Remote-Arbeit im Mittelpunkt und persönliche Treffen sind eher eine besondere Gelegenheit.

Mitarbeiter kommen möglicherweise für die vierteljährliche Planung, Team-Retreats oder große Meetings ins Büro, aber die tägliche Arbeit findet von zu Hause aus (oder überall mit WLAN) statt.

✅ Schlüsselvorteile:* Viele Technologieunternehmen haben diesen Ansatz übernommen und erkannt, dass Mitarbeiter nicht in einem physischen Büro sein müssen, um produktiv zu sein. Außerdem können Unternehmen auf diese Weise weltweit Talente einstellen, sodass der Speicherort kein Hindernis mehr für die Einstellung darstellt.

♦️ Mögliche Herausforderung: Die meiste Zeit von zu Hause aus zu arbeiten, kann jedoch zu Isolation führen. Ohne einen bewussten Aufwand, um Verbindungen aufzubauen, können sich Mitarbeiter allmählich abgekoppelt oder isoliert fühlen. Aus diesem Grund setzen erfolgreiche Unternehmen, die hauptsächlich auf Remote-Arbeit setzen, auf virtuelle Check-ins, Teambindung aus der Ferne und solide Kommunikations-Tools, um alle auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren.

📌 Beispiel: Zapier arbeitet nach einem Remote-First-Ansatz. Die Mitarbeiter arbeiten von überall aus und das Unternehmen stellt tools und Ressourcen zur Verfügung, um eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten, unabhängig vom Speicherort der Mitarbeiter.

4. Wochenmodell

Das wöchentliche Hybridmodell schafft ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität. Die Mitarbeiter verbringen eine ganze Woche im Büro, gefolgt von einer Woche Remote-Arbeit.

✅ Schlüsselvorteile:* Dieser Rhythmus ermöglicht eine konzentrierte Zusammenarbeit während der Bürowochen und gibt den Mitarbeitern gleichzeitig ununterbrochene Zeit, um von zu Hause aus intensiv zu arbeiten. Außerdem erleichtert er die Planung der Arbeit – sowohl für die Teams als auch für das Ressourcenmanagement im Büro.

*branchen, die eine ständige Anwesenheit vor Ort erfordern, wie z. B. die Fertigung, die Sicherheit oder das Gesundheitswesen, setzen dieses Modell häufig ein. Es stellt sicher, dass Schlüsselmitarbeiter bei Bedarf vor Ort sind, während sie gleichzeitig die Vorteile der Remote-Arbeit nutzen können.

♦️ Mögliche Herausforderung: Spontaneität leidet – wenn während einer Woche im Homeoffice ein dringendes Meeting oder Projekt ansteht, müssen Mitarbeiter möglicherweise unerwartet ihre Zeitpläne anpassen. Und für diejenigen, die eine Mischung aus Büro- und Homeoffice-Tagen bevorzugen, anstatt jede Woche zu wechseln, könnte sich dieses Setup etwas starr anfühlen.

📌 Beispiel: InnoTech Software Solutions arbeitet nach einem Wochenmodell, bei dem die Mitarbeiter in der einen Woche im Büro und in der nächsten Woche im Homeoffice arbeiten.

📖 Lesen Sie auch: Tipps für das Home Office zur Steigerung der Produktivität bei Remote-Arbeit

5. Vollautonomes Hybridmodell

In diesem Setup haben die Mitarbeiter die vollständige Kontrolle darüber, wann und wo sie arbeiten – keine festen Bürotage, keine verbindlichen Zeitpläne. Solange die Arbeit erledigt wird, liegt alles andere bei ihnen. Unternehmen, die dieses Modell verwenden, konzentrieren sich auf Ergebnisse und nicht auf protokollierte Stunden, was es ideal für Fachkräfte macht, die von Unabhängigkeit leben.

✅ Schlüsselvorteile: Einer der größten Vorteile ist die Flexibilität. Mitarbeiter können ihre Tage so strukturieren, dass sie dann am produktivsten sind, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und besseren Leistung führt. Außerdem können Unternehmen Mitarbeiter von überall einstellen, da der Speicherort kein Limit mehr darstellt.

♦ Mögliche Herausforderung: Dieses Maß an Autonomie erfordert jedoch Vertrauen, Verantwortlichkeit und starke Leistungsmanagementsysteme. Ohne klare Erwartungen und die richtigen Tools für die Zusammenarbeit aus der Ferne können Teams den Anschluss verlieren.

📌 Beispiel: Automattic (das Unternehmen hinter WordPress) bietet in seinem Hybridmodell vollständige Autonomie. Die Mitarbeiter können ihren bevorzugten Arbeitsort und -plan wählen, solange sie ihren Verpflichtungen nachkommen.

6. Schichtarbeitsmodell

Einige Geschäfte benötigen eine Rund-um-die-Uhr-Abdeckung oder haben ein Limit an Büroflächen. Das Schichtmodell löst dieses Problem, indem es die Mitarbeiter in verschiedene Schichten einteilt – entweder zu unterschiedlichen Tageszeiten oder im Wechsel zwischen Remote-Arbeit und Arbeit im Büro.

Dieses Modell ist im Kundenservice, im IT-Support und im Gesundheitswesen weit verbreitet, wo die Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs von entscheidender Bedeutung ist.

✅ Schlüsselvorteile:* Ein großer Vorteil ist die Effizienz. Es verhindert, dass die Büros überfüllt sind, und stellt sicher, dass immer jemand verfügbar ist, der wichtige Aufgaben erledigt. Außerdem können die Mitarbeiter zu den Zeiten arbeiten, die ihnen am besten passen, und trotzdem die geschäftlichen Anforderungen erfüllen.

♦️ Mögliche Herausforderung: Terminkonflikte und Probleme bei der Übergabe. Wenn Schichten nicht richtig koordiniert werden, wird die Arbeit ignoriert.

Damit dieses Modell funktioniert, benötigen Unternehmen klare Schichtpläne, nahtlose Kommunikationsmittel und gut dokumentierte Prozesse, um reibungslose Übergänge zu gewährleisten.

📌 Beispiel: Cisco führt ein schichtbasiertes hybrides Arbeitsmodell ein, bei dem die Mitarbeiter Schichten wählen können, die ihrer Zeitzone oder ihren persönlichen Vorlieben entsprechen.

🧠 Fun Fact: Laut einer Studie sparten die Befragten, die von zu Hause aus arbeiteten, an diesem Tag durchschnittlich 56 Minuten, die sie sonst für den Arbeitsweg aufgewendet hätten. Diese Zeit wurde für Ruhe, Bewegung, Sport und Wohlbefinden genutzt.

7. Modell mit aufgeteilten Teams

Bei diesem Modell werden Mitarbeiter je nach Speicherort oder hybriden Arbeitsplänen in Gruppen eingeteilt. Ein Team arbeitet möglicherweise im Büro, während ein anderes im Homeoffice bleibt, oder sie wechseln sich ab. Viele globale Unternehmen nutzen diesen Ansatz, um Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg zu verwalten und gleichzeitig eine lokale Präsenz vor Ort aufrechtzuerhalten.

✅ Schlüsselvorteile: Sie erhalten Flexibilität, ohne die Struktur zu verlieren. Teams können bei Bedarf persönlich zusammenarbeiten, während sie sich weiterhin die Möglichkeit zur Remote-Arbeit offenhalten. Außerdem können Unternehmen so die Kosten für Büroflächen senken und ihren Mitarbeitern gleichzeitig die Möglichkeit geben, so zu arbeiten, wie es für sie am besten ist.

♦ Mögliche Herausforderung: Die Kommunikation kann jedoch schwierig sein. Wenn Mitarbeiter im Homeoffice und im Büro nicht die gleichen Möglichkeiten haben, sich einzubringen, kann die Zusammenarbeit darunter leiden. Unternehmen, die dieses Modell erfolgreich anwenden – insbesondere im Technologie- und Finanzsektor – setzen auf Videoanrufe, asynchrone Updates und eine klare Dokumentation, um alle auf dem Laufenden zu halten.

📌 Beispiel: Microsoft hat während bestimmter Zeiträume ein Modell mit aufgeteilten Teams eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich jeweils nur ein Teil der Mitarbeiter im Büro befindet.

💡 Profi-Tipp: Eine gute Möglichkeit, in hybriden Teams eine gute Beziehung aufzubauen, sind hybride Mittagessen. Veranstalten Sie informelle Meetings, bei denen Mitglieder des Teams oder sogar Gäste wie Familienmitglieder Einblicke in unterhaltsame, nicht arbeitsbezogene Themen freigeben. Das kann alles sein, von Produktivitäts-Hacks bis hin zu Reisegeschichten!

8. Kernzeitmodell

Einige Teams benötigen regelmäßige persönliche Interaktion, möchten sich aber nicht auf starre Bürozeiten committen. Das Kernzeitenmodell schafft einen Ausgleich, indem es von den Mitarbeitern verlangt, zu festgelegten Zeiten, z. B. von 10 bis 13 Uhr, verfügbar zu sein, während sie außerhalb dieses Zeitfensters selbst entscheiden können, wann sie arbeiten.

✅ Schlüsselvorteile: Das Beste daran ist die konsequente Zusammenarbeit. Meetings, Brainstorming-Sitzungen und Entscheidungsfindungen in Echtzeit finden während der Kernzeiten statt, was die Abstimmung der Teams erleichtert. Es ist besonders beliebt in der Beratung, im Projektmanagement und in Branchen mit Kundenkontakt, in denen die Verfügbarkeit von Bedeutung ist.

♦️ Mögliche Herausforderung: Das heißt, es ist nicht für jeden ideal. Mitarbeiter mit unkonventionellen Arbeitszeiten oder solche, die vollständige Flexibilität bevorzugen, könnten es als einschränkend empfinden.

Damit dieses Modell funktioniert, müssen Unternehmen klare Erwartungen an die Nutzung der Kernarbeitszeit stellen – nicht nur als Block für endlose Meetings, sondern als Zeit für sinnvolle Zusammenarbeit.

📌 Beispiel: HubSpot ermöglicht es Mitarbeitern, aus der Ferne zu arbeiten, verlangt aber, dass sie während der Kernzeiten des Tages für Meetings und die Zusammenarbeit im Team zur Verfügung stehen.

9. Mitarbeitergesteuertes Hybridmodell

Einige Unternehmen überlassen es ihren Mitarbeitern, ihre eigenen hybriden Arbeitspläne zu erstellen, je nachdem, was für sie am besten funktioniert. Anstatt feste Bürotage vorzuschreiben, holt das Management die Meinung der Mitarbeiter ein und passt den Ansatz kontinuierlich an die sich ändernden Bedürfnisse an.

✅ Schlüsselvorteile:* Dieses Modell fördert Vertrauen, Autonomie und ein höheres Engagement. Die Mitarbeiter fühlen sich befähigt, das zu wählen, was sie am produktivsten macht, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führt.

♦️ Mögliche Herausforderung: Natürlich kann zu viel Freiheit ohne Struktur zu Unstimmigkeiten führen. Wenn die Erwartungen nicht klar sind, kann es für Teams schwierig sein, sich zu koordinieren. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier regelmäßige Check-ins, Feedbackschleifen und klare Kommunikationsrichtlinien, um sicherzustellen, dass die Arbeit auf Kurs bleibt.

📌 Beispiel: Zoom arbeitet mit einem mitarbeiterorientierten Hybridmodell, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitsumgebung wählen können, ohne ins Büro zurückkehren zu müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter ist einer der am häufigsten genannten Gründe für die Nutzung oder geplante Nutzung von mehr Hybrid- und Remote-Modellen im Geschäft.

10. Asynchrones Modell für die Arbeit

Beim asynchronen Arbeitsmodell steht Flexibilität im Vordergrund – die Mitarbeiter arbeiten unabhängig an ihren Aufgaben, ohne in Echtzeit zusammenarbeiten zu müssen. Anstelle von ständigen Meetings und sofortigen Antworten erfolgt die Kommunikation über digitale tools wie Plattformen für das Projektmanagement, freigegebene Dokumente und aufgezeichnete Updates

✅ Schlüsselvorteile: Dieses Setup ist eine großartige Möglichkeit für globale Teams, die über verschiedene Zeitzonen verteilt sind, da es die unterbrechungsfreie Arbeit erleichtert und die Produktivität fördert.

♦️ Mögliche Herausforderung: Der Erfolg dieses Modells hängt jedoch von klaren Kommunikationsprotokollen, gut dokumentierten Prozessen und den richtigen tools ab, um alle auf dem gleichen Stand zu halten.

📌 Beispiel: Gitlab arbeitet fast ausschließlich asynchron. Anstatt sich auf Meetings in Echtzeit zu verlassen, werden detaillierte Dokumentationen, Problemverfolgungen und Kommunikationstools verwendet.

11. Dynamisches Arbeitszeitmodell

Das dynamische Arbeitszeitmodell geht noch einen Schritt weiter in Sachen Flexibilität und ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Arbeitszeiten an die Anforderungen des Projekts, den Workload oder persönliche Verpflichtungen anzupassen.

✅ Schlüsselvorteile: Es gibt keinen starren Zeitplan – die Arbeit passt sich dem Einzelnen und den Anforderungen des Geschäfts an. Dieses Setup eignet sich hervorragend, um die Work-Life-Balance zu verbessern und auf sich schnell ändernde Prioritäten zu reagieren, erfordert jedoch eine starke Koordination und intelligente Planungs-Tools, um Fehlausrichtungen zu vermeiden.

♦️ Mögliche Herausforderung: Dynamische Zeitpläne können manchmal zu dem Eindruck von Bevorzugung oder ungerechter Verteilung von Aufgaben führen, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden. Klare Kommunikation und transparente Prozesse sind unerlässlich, um diese Bedenken auszuräumen.

Für Geschäfte, die dieses Modell umsetzen möchten, ist die Investition in eine Planungssoftware und die Förderung einer ergebnisorientierten Kultur der Schlüssel für eine effektive Arbeit.

📌 Beispiel: X hat eine flexible Zeitplanung eingeführt, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Arbeitstage zu strukturieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Projekte im Zeitplan bleiben.

Wie man ein hybrides Arbeitsmodell erfolgreich umsetzt

Um hybrides Arbeiten zum Erfolg zu führen, müssen Unternehmen ihre Kommunikation, Zusammenarbeit und Kulturentwicklung in Teams mit verteilten Standorten überdenken.

Der Schlüssel liegt darin, bei Ihrem Ansatz zielgerichtet vorzugehen.

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. 🤩

In Kombination mit der ClickUp Remote-Software für das Projektmanagement erhalten Sie die perfekte Lösung für die Verwaltung von Teams an entfernten Standorten. So implementieren Sie ein hybrides Modell für die Arbeit mit ClickUp! 👀

Legen Sie klare Richtlinien und Erwartungen fest

Ein hybrides Arbeitsmodell funktioniert am besten, wenn jeder weiß, was ihn erwartet. Definieren Sie Richtlinien für die Anwesenheit im Büro, die Normen für Meetings und die Kommunikationskanäle.

Gibt es feste Bürotage oder liegt das bei den Mitarbeitern?

Sollten Meetings remote-first oder hybridfreundlich sein?

Klare Richtlinien beseitigen Unsicherheiten und sorgen für Fairness.

ClickUp Dokumente

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um die Abstimmung der Arbeit mit ClickUp Docs sicherzustellen

Mit ClickUp Docs können Teams Richtlinien an einem Ort erstellen, verwalten und freigeben. Anstelle von veralteten PDFs können Sie einen dynamischen Wissenshub mit Echtzeit-Zusammenarbeit erstellen.

Dokumentieren Sie alles, von Richtlinien für hybride Arbeit und Kommunikationsnormen bis hin zu Leistungserwartungen und Verhaltensregeln bei Meetings, um sicherzustellen, dass alle, ob im Büro oder im Homeoffice, auf dem gleichen Stand sind.

Müssen Sie Richtlinien anpassen, wenn sich Ihr Team weiterentwickelt? Kein Problem, aktualisieren Sie einfach Ihr Dokument mit eingebetteten Aufgaben, Checklisten und Fälligkeitsdaten direkt in den Richtlinien, um die Einhaltung und Verantwortlichkeit nachzuverfolgen. Möchten Sie sofortiges Feedback? Mit Inline-Kommentaren und @Erwähnungen können Mitarbeiter direkt im Dokument Fragen stellen oder Verbesserungen vorschlagen!

ClickUp Brain

Vermeiden Sie mit ClickUp Brain die lange Suche nach fehlenden Dokumenten

Und das Beste daran? Es lässt sich in ClickUp Brain integrieren! Es fungiert als KI-gestützter Wissensassistent Ihres Teams und liefert sofort die richtigen Informationen, wann und wo Sie sie benötigen. Anstatt endlose Dateien zu durchsuchen, fragen Sie einfach Brain und es wird in Sekundenschnelle die neuesten Richtlinien für Remote-Arbeit, Teamrichtlinien, Elemente für Maßnahmen oder Standardarbeitsanweisungen für Projekte aufrufen.

ClickUp Brain hilft Teams nicht nur bei der Organisation von Dokumenten, sondern auch bei der mühelosen Erstellung und Verfeinerung von Richtlinien. Es kann komplexe Richtlinien zusammenfassen, Verbesserungen auf der Grundlage von Best Practices der Branche vorschlagen und sogar neue Richtlinienentwürfe auf der Grundlage von Team-Inputs erstellen.

Instanz: Ein neuer Mitarbeiter kann einfach Brain fragen: "Wie lauten unsere Richtlinien für Remote-Arbeit?" und sofort werden die neuesten Richtlinien von überall in Ihrem Workspace abgerufen, was Zeit spart.

🔍 Wussten Sie schon? 48 % der Mitarbeiter in hybriden Arbeitsmodellen und im Homeoffice gaben an, sich energiegeladener zu fühlen als noch vor einem Jahr.

Um in Verbindung zu bleiben, sind hybride Teams auf Technologie angewiesen, daher ist es wichtig, in die richtigen tools zu investieren. Videokonferenzplattformen, Software für das Projektmanagement und Instant Messaging helfen dabei, die Kluft zwischen Mitarbeitern im Homeoffice und im Büro zu überbrücken.

ClickUp Aufgaben

Passen Sie ClickUp Aufgaben mit zugewiesenen Mitarbeitern, Prioritäten und benutzerdefinierten Status an Ihren Flow an

Hybride Arbeit hat ihre Vorteile, aber ohne ein transparentes System werden Aufgaben ignoriert, Prioritäten gehen verloren und ehe man sich versieht, herrscht Chaos.

Hier kommen ClickUp Aufgaben ins Spiel. Sie sind das Rückgrat eines gut funktionierenden hybriden Teams und helfen allen, auf dem Laufenden zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und produktiv zu sein – egal ob sie zu Hause, im Büro oder auf der anderen Seite der Welt sind.

Nie wieder "Moment, wer kümmert sich darum?" Jede ClickUp Aufgabe wird mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Status versehen, sodass es keinen Raum für Verwirrung gibt. Müssen Sie ein großes Projekt aufteilen? Unteraufgaben machen es einfach, kleinere Teile verschiedenen Mitgliedern des Teams zuzuweisen, während alles miteinander verbunden bleibt.

📖 Lesen Sie auch: 10 Beispiele und Anwendungsfälle für die Automatisierung von Workflows

ClickUp Automatisierungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Auslöser für wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Stellen Sie sich ClickUp Automatisierungen als Ihren persönlichen Assistenten für all die kleinen Dinge vor, die die Arbeit am Laufen halten. Sie folgen einer einfachen Regel: Wenn dies geschieht, dann ist Folgendes zu erledigen. Sie legen den Auslöser fest, ClickUp kümmert sich um den Rest.

Nehmen wir an, in Ihrem hybriden Team gehen dringende Anfragen von Kunden ein, aber Sie möchten diese nicht jedes Mal manuell nachverfolgen, also automatisieren Sie dies. Immer wenn eine neue Aufgabe mit "hoher Priorität" gekennzeichnet ist, weist die Plattform sie automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zu, verschiebt sie an den Anfang der Liste der Aufgaben und benachrichtigt den Projektleiter.

⚙️ Bonus: Verwenden Sie die Vorlage für den ClickUp-Remote-Arbeitsplan, um einen umfassenden Plan für den Übergang Ihrer Teammitglieder zur Remote-Arbeit zu erstellen, Erwartungen und Rollen zu skizzieren und den Fortschritt der Aufgaben zu organisieren und nachzuverfolgen.

Fördern Sie eine starke hybride Arbeitskultur

Bei der Unternehmenskultur geht es darum, wie Menschen zusammenarbeiten. Fördern Sie die Inklusivität und stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter im Homeoffice genauso engagiert sind wie Mitarbeiter im Büro. Führen Sie virtuelle Teambuilding-Aktivitäten durch, feiern Sie Erfolge in unternehmensweiten Meetings und schulen Sie Manager darin, hybride Teams effektiv zu führen.

Hier sind einige spannende Kommunikationsspiele, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern! 🎲 Show and tell, Kulturausgabe: Lassen Sie die Mitglieder des Teams etwas Einzigartiges über ihren Hintergrund, ihre Kultur oder ihre Hobbys freigeben. Dies kann eine kurze Diashow, eine lustige Tatsache oder sogar eine kurze Kochdemo sein 🌎

Virtuelles Kaffeeroulette: Teammitglieder werden jede Woche automatisch für ein 15-minütiges virtuelles Kaffeeroulette zusammengebracht. Dies ist eine großartige Möglichkeit, spontane Unterhaltungen zwischen Kollegen zu fördern, die normalerweise nicht miteinander interagieren würden

Spiele für hybride Teams: Erstellen Sie unterhaltsame Herausforderungen wie tägliche Schritte, Schnitzeljagden mit Fotos und Wellness-Bingo, um das Engagement unabhängig vom Speicherort zu fördern! 🎯

ClickUp Chatten

Keine verstreuten Nachrichten und Elemente mehr, sondern alles mit ClickUp Chat zusammenfassen

Mit ClickUp Chat wird die Zusammenarbeit im Hybrid-Modus zum Kinderspiel, da Unterhaltungen im Team, Updates zu Projekten und die Verwaltung von Aufgaben an einem Ort zentralisiert werden. Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Apps wechseln, jede Diskussion bleibt mit Ihrer Arbeit verbunden.

Vom kurzen Check-in bis hin zu langen Sitzungen für Brainstorming – chatten Sie, um die Kommunikation für alle umsetzbar, organisiert und zugänglich zu halten.

So können Sie chatten: 💭

Halten Sie Teams mit Instant Messaging auf dem Laufenden, das sich nahtlos in Aufgaben, Dokumente und Projekte einfügt, um den Kontext zu erhalten

Verbinden Sie Personalwesen, Führungskräfte und Mitarbeiter in einem einheitlichen Space, um Transparenz zu gewährleisten

Bleiben Sie mit intelligenten Benachrichtigungen auf dem Laufenden, ohne überfordert zu werden

Nutzen Sie schnelle Video- oder Audioanrufe für hybride Meetings mit SyncUps

Nachrichten in ClickUp Aufgaben mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Beschreibungen umwandeln

Markieren Sie Diskussionen mit Schlüsselwörtern, setzen Sie Erinnerungen und kümmern Sie sich um Abhängigkeiten bei Aufgaben mit FollowUps

📮 ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer antworten innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, doch jede Unterbrechung kostet bis zu 23 Minuten Konzentration – was zu einem Paradoxon der Produktivität führt. Inzwischen verlassen sich 83 % der Wissensarbeiter auf E-Mails und chatten als ihre wichtigsten Kommunikationsmittel, wodurch wichtige Informationen in verstreuten, nicht miteinander verbundenen Kanälen verloren gehen. ClickUp hilft Teams, konzentriert zu bleiben, indem es Kontextwechsel reduziert und Kommunikation, Aufgaben und Wissen an einem Ort zusammenführt. Mit einem zentralisierten Workspace können Teams ihre Arbeit besprechen, ohne wichtige Details in verstreuten E-Mails und Chats zu verlieren. Nachrichten können in umsetzbare Elemente umgewandelt werden, sodass nichts übersehen wird. Dieser strukturierte Ansatz reduziert Unterbrechungen, verhindert Informationsverluste und sorgt für eine konstante Produktivität.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming auf einer visuellen Leinwand in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Bei einem hybriden Setup können Sie sich nicht den Luxus leisten, sich in einem Konferenzraum um ein Whiteboard zu versammeln. Aber das ist auch nicht nötig! ClickUp Whiteboards bringen die gleiche Energie in einen gemeinsam genutzten digitalen Space, in dem jeder in Echtzeit skizzieren, schreiben und auf den Ideen der anderen aufbauen kann.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ein gemeinsames ClickUp Whiteboard ein, auf dem Mitarbeiter ihre Teamkollegen für großartige Arbeit, Zusammenarbeit oder einfach nur für ihre tolle Leistung loben können! Das steigert die Moral und bezieht alle ein, auch diejenigen in anderen Zeitzonen. Sie können daraus eine monatliche Tradition mit einer virtuellen "Wall of Fame" machen

Kontinuierlich evaluieren und verbessern

Hybride Arbeit ist kein Modell, das man einmal einrichtet und dann vergisst. Holen Sie regelmäßig Feedback von Ihren Mitarbeitern ein, um zu erfahren, was funktioniert und was verbessert werden muss. Überwachen Sie die Produktivität, das Engagement und die Zufriedenheit der Teams, um Richtlinien und tools bei Bedarf anzupassen.

ClickUp Formulare

Mit anpassbaren ClickUp Formularen in nur wenigen Schritten die Stimmung der Mitarbeiter verstehen

Der Aufbau einer großartigen hybriden Arbeitsumgebung erfordert fortlaufende Anpassungen auf der Grundlage von echtem Mitarbeiterfeedback. ClickUp Formulare bieten Ihnen eine einfache, automatisierte Möglichkeit, Erkenntnisse zu sammeln und in die Tat umzusetzen.

Instanz möchte Ihr Unternehmen die Meinung der Mitarbeiter zu ihrem hybriden Arbeitszeitplan einholen.

Sie können ein Formular für Feedback zu hybriden Arbeitsplänen erstellen. Sobald die Mitarbeiter ihre Antworten eingereicht haben, organisiert ClickUp die Daten automatisch in Aufgaben, sodass Sie Trends erkennen, Probleme angehen und echte Verbesserungen vornehmen können – ohne endlose Tabellen durchgehen zu müssen.

*herausforderungen in hybriden Arbeitsmodellen meistern

Hybride Arbeit bietet Flexibilität und Effizienz, bringt aber auch Herausforderungen wie Fehlkommunikation, Terminkonflikte und kulturelle Unterschiede mit sich. Der Erfolg liegt darin, diese Hürden mit intelligenten Strategien zu überwinden, die dafür sorgen, dass die Teams in Verbindung bleiben, engagiert und produktiv sind.

So wird hybrides Arbeiten nahtlos. 📝

Kommunikationsbarrieren: Virtuelle hybride Meetings können es manchen Menschen schwer machen, sich zu äußern, und unterschiedliche Zeitzonen verlangsamen die Dinge. Die Lösung? Investieren Sie in bessere Software für Videokonferenzen und hybride Arbeit, damit Teams in Verbindung bleiben können, egal wo sie sich befinden

Koordinationsschwierigkeiten: Wenn die Hälfte des Teams remote und die andere Hälfte im Büro arbeitet, ist es nicht einfach, alle auf derselben Seite zu halten. Die Verwendung von Tools für das Projektmanagement, die Einstellung klarer Erwartungen und die Sicherstellung, dass Remote-Mitarbeiter nicht von Schlüsselentscheidungen ausgeschlossen werden, können Abhilfe schaffen

Team-Trennung: Remote-Arbeit kann sich isolierend anfühlen, und Networking- oder Mentoring-Möglichkeiten können verpasst werden – insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen. Regelmäßige virtuelle Check-ins, hybride Teambuilding-Aktivitäten und strukturierte Mentoring-Programme tragen dazu bei, dass sich alle einbezogen fühlen

Kreativitätstief: Digitale Brainstorming-Sitzungen haben nicht immer den gleichen Funken wie persönliche. Ein wenig Struktur kann helfen – planen Sie Tage für die Zusammenarbeit im Büro ein, verwenden Sie interaktive Brainstorming-Tools wie ClickUp Whiteboards und schaffen Sie spezielle Spaces, um Ideen freizugeben

Fragmentierte Kultur: Wenn einige Mitarbeiter im Homeoffice und andere im Büro arbeiten, kann sich leicht eine Kluft bilden. Führungskräfte sollten sich darauf konzentrieren, dass sich alle gleichermaßen wertgeschätzt fühlen, die Unternehmenskultur in allen Setups der Arbeit zu stärken und sicherzustellen, dass Remote-Mitarbeiter nicht vergessen werden

🔍 Wussten Sie schon? Berufstätige, die im Hybrid-Modell arbeiten, haben mit 35 % die höchste Bewertung des Engagements, gefolgt von vollständig im Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern mit 33 % und Mitarbeitern im Büro mit 27 %.

arbeiten Sie hybrid mit ClickUp! *

Die hybride Arbeitsstruktur ist gekommen, um zu bleiben, und verbindet Flexibilität mit Zusammenarbeit.

Das richtige Modell hängt von den Bedürfnissen Ihres Teams und den Zielen Ihres Unternehmens ab, aber der Erfolg beruht auf klaren Erwartungen, transparenten Workflows und offener Kommunikation.

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, ist die ultimative All-in-One-Plattform zur Vereinfachung der hybriden Arbeit. Es spielt keine Rolle, wo sich Ihr Team befindet – im Büro, im Homeoffice oder in einer Mischung aus beidem – sie bringt alle mit ihren leistungsstarken Features für die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit in Echtzeit auf einen Nenner.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅