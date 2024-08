14 Hacks zur Produktivitätssteigerung bei der Heimarbeit

Der traditionelle Workspace hat sich nach der Pandemie erheblich gewandelt, und viele Unternehmen haben sich für ein hybrides oder vollständig dezentrales Modell entschieden. Remote-Arbeit steigert die Produktivität, trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei und spart Zeit.

Kein Wunder 98 % der Arbeitnehmer wollen aus der Ferne arbeiten zumindest zeitweise. Doch die Arbeit von zu Hause aus hat auch ihre Tücken. Sie kann zu Burnout führen, die Verbindung zu Kollegen erschweren und sogar Ihre Grenzen beeinträchtigen.

Aus diesem Grund haben wir in diesem Blog die besten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus zusammengestellt. Diese Hacks werden Ihnen helfen, die Herausforderungen bei der Arbeit von zu Hause aus zu meistern und Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Die Herausforderungen der Arbeit von zu Hause aus

Bevor wir die besten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus besprechen, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben, lassen Sie uns kurz auf einige allgemeine Herausforderungen eingehen, die mit WFH verbunden sind. 🏠

Burnout

Laut einer Forbes Advisor Umfragebericht gaben 69 % der Remote-Mitarbeiter an, dass sie sich durch digitale Kommunikationstools ausgebrannt fühlen. Die ständige Flut von Slack-Benachrichtigungen, E-Mails, Zoom-Anrufen und Telefonaten kann die Work-Life-Balance beeinträchtigen und bei Remote-Arbeiten zu psychischer Ermüdung führen.

Schwierigkeiten bei der Einstellung von Grenzen

Die Trennung von Arbeits- und Privatleben wird zur Herausforderung, wenn man von zu Hause aus arbeitet, da es keine physische Trennung zwischen Workspace und persönlichem Space gibt. Viele Remote-Arbeiter überarbeiten sich auch und fühlen sich unter Druck gesetzt, ständig erreichbar zu sein, da es keine Routine und keine festgelegten Arbeitszeiten gibt.

Fehlende Verbindung zu den Kollegen

Der Mangel an persönlichen Kontakten macht es schwierig, eine Verbindung zu Ihren Kollegen herzustellen. Langfristig führt dies oft zu Gefühlen der Isolation, Einsamkeit und schlechter psychischer Gesundheit, da den Fernarbeitern die sozialen Aspekte einer Büroumgebung fehlen.

Mehr Ablenkungen

Zu Hause kann es manchmal sehr geschäftig zugehen und es gibt viele Ablenkungen. Möglicherweise arbeiten andere Familienmitglieder neben Ihnen, Freunde und Verwandte kommen vorbei, und Sie müssen sich um Hausarbeit und Kinder kümmern. Dies kann Ihre Produktivität beeinträchtigen und Sie daran hindern, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Work-from-Startseite Hacks zur Steigerung der Produktivität aus der Ferne

Hier sind die besten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus, um Ihre Produktivität zu steigern und diese Herausforderungen zu meistern:

1. Bestimmen Sie einen Workspace

über:

Unsplash

Vom Sofa oder Bett aus zu arbeiten, klingt verlockend. Aber bedenken Sie, dass diese Orte Feinde Ihrer Produktivität sind, da Ihr Geist sie mit Entspannung und Spaß assoziiert. Sie brauchen einen separaten Workspace, um eine physische Grenze zwischen Arbeit und Zuhause zu schaffen.

Richten Sie einen speziellen Workspace ein, der Sie auf die Arbeit einstimmt, sei es ein Gästezimmer oder eine kleine Ecke in Ihrem Wohnzimmer. Hier sind einige

tipps für Ihr Home Office

:

Richten Sie Ihren Workspace in der Nähe eines Fensters ein, damit Sie frische Luft bekommen und sunlight☀️

Stellen Sie Ihren Workspace nicht in der Nähe der Küche, des Wohnbereichs oder eines Fensters mit Blick auf eine belebte Straße auf, wenn Sie sich leicht ablenken lassen

Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben. Wenn Sie kein freies Zimmer haben, stellen Sie einen Arbeitsstuhl und einen Schreibtisch in einer Ecke Ihres Zimmers auf

Besorgen Sie sich ergonomische Möbel (einschließlich ergonomischer Tastaturen) für Ihr Home Office, wenn Sie sich nach längerem Sitzen unwohl fühlen

Entscheiden Sie sich für einen Stehschreibtisch, wenn Sie häufig einen Tempowechsel brauchen

2. Optimieren Sie Ihren Workspace

Sie haben bereits einen festen Workspace. Prima! Aber funktioniert er auch wirklich für Sie? Es ist wichtig, einen Workspace zu schaffen, der für Arbeit und Produktivität förderlich ist. Zu erledigen ist dies in erster Linie, indem Sie ihn sauber und frei von Unordnung halten. Zu erledigen ist auch Folgendes, um ihn weiter zu optimieren:

Begrünt euren Space mit luftfilternden Pflanzen, die die Sauerstoffproduktion erhöhen🪴

Stellen Sie eine große Wasserflasche in der Nähe auf, damit Sie nicht vergessen, regelmäßig Wasser zu trinken

Verschönern Sie den Raum mit Ihren Favoriten. Fügen Sie ein Kunstwerk, einen Farbklecks oder etwas anderes hinzu, das Sie anregt

Stellen Sie bei Bedarf einen Musikplayer und ein trockenes Board an die Wand

Es hilft mir, ein eigenes Büro zu haben 🙂 Ich habe einige Freunde, die nur einen Schreibtisch in ihrem Wohnzimmer haben und sich über ihre Produktivität beschweren! Ich werde mir das mal ansehen Brain Food Playlist auf Spotify !

Spencer Herlong, ClickUp Benutzer

3. Machen Sie eine Routine

Ein wesentlicher Vorteil der Arbeit von zu Hause aus ist die Flexibilität, Ihre Arbeitszeiten selbst einzustellen und zu arbeiten, wann Sie wollen. Dieser Vorteil kann jedoch schnell zur Herausforderung werden, wenn Sie keine beständige Routine aufbauen können. Eine gute Routine ist der Schlüssel zu einem produktiven Tag.

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten und

verwenden Sie eine App für die Arbeit

um Ihren Tagesplan zu erstellen. Ein Zeitplan gibt Ihnen Vorhersehbarkeit und sorgt dafür, dass Ihr Tag gut strukturiert ist.

erstellen Sie Ihren Tagesplan und fügen Sie mit ClickUp schnell ungeplante Aufgaben zu Ihrem Kalender hinzu

Beginnen Sie mit einem Morgenritual, das den Beginn Ihres Arbeitstages markiert. Das kann die Zubereitung eines Kaffees sein oder auch ein kurzer Spaziergang. Zum Abschluss des Tages lassen Sie alles Erreichte Revue passieren und planen den nächsten Tag.

Und zu guter Letzt sollten Sie nicht vergessen, ausreichend zu schlafen. Ein ausgeruhtes Gehirn hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und einen besseren Tag zu haben.

4. Machen Sie regelmäßig Pausen

Wenn du von zu Hause aus arbeitest, verbringst du die meiste Zeit am Schreibtisch und arbeitest. Den ganzen Tag zu sitzen ist jedoch schlecht für Ihren Körper und Ihre Produktivität.

Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Pausen zu machen. Dehnen Sie Ihren Körper, machen Sie Yoga, gehen Sie spazieren, ruhen Sie Ihre Augen aus, gießen Sie Ihre Pflanzen, und schalten Sie von der Arbeit ab. Selbst eine 10-minütige Pause reicht aus, um Ihren Geist zu erfrischen. Bei Bedarf können Sie auch ein kurzes Nickerchen einlegen, um Ihre Energie zu steigern.

Körperliche Aktivität ist einer der besten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus, der einem Burnout vorbeugt, Ihren Fokus schärft und Wunder für die Produktivität bewirkt. Machen Sie daher regelmäßige Pausen zu einem festen Bestandteil Ihres Zeitplans. Und wenn Sie Erinnerungen brauchen, verwenden Sie einen

remote-Arbeit tool

zur Einstellung von Erinnerungen für häufige Pausen.

5. Verwenden Sie ein Produktivität tool

mit dem ClickUp Dashboard sehen Sie Ihre Fortschritte und anstehenden Arbeiten auf einen Blick

Einer der besten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus ist die Verwendung eines

work-from-home tool

für die Organisation und Verwaltung Ihres Arbeitstages. Nutzen Sie

organisations Apps

kommunikationsdienste, Systeme zur Verwaltung von Aufgaben und

vorlagen zur Produktivität

.

Viele

remote collaboration tools

ermöglichen es Teams, unabhängig zu arbeiten und gleichzeitig gut miteinander verbunden zu bleiben. Wenn es jedoch ermüdend erscheint, verschiedene Apps für verschiedene Zwecke zu verwenden, sollten Sie ein all-in-one productivity tool wie ClickUp in Betracht ziehen. So verwenden Sie es

ClickUp für entfernte Teams

um Ihre Arbeit von zu Hause aus zu gestalten:

schreiben Sie schneller, erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen, und finden Sie Antworten auf Ihre Fragen mit ClickUp Brain

Einfache Arbeit mit Docs: Erstellen, organisieren und freigeben Sie Projektdokumente mit ClickUp Docs fügen Sie Seiten und Unterseiten hinzu, formatieren und gestalten Sie sie nach Ihren Wünschen, legen Sie Berechtigungen fest, um den Zugriff zu kontrollieren, und fügen Sie Mitwirkende hinzu. Sie können auch häufig verwendete Dokumente in Vorlagen umwandeln. Fügen Sie Dateien hinzu, und verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Workflows

Erstellen, organisieren und freigeben Sie Projektdokumente mit ClickUp Docs fügen Sie Seiten und Unterseiten hinzu, formatieren und gestalten Sie sie nach Ihren Wünschen, legen Sie Berechtigungen fest, um den Zugriff zu kontrollieren, und fügen Sie Mitwirkende hinzu. Sie können auch häufig verwendete Dokumente in Vorlagen umwandeln. Fügen Sie Dateien hinzu, und verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Workflows Nutzen Sie die Kraft der KI: ClickUp Gehirn ist der ultimative KI-Assistent. Stellen Sie Fragen zu Ihrer Arbeit überall in ClickUp, automatisieren Sie Aufgaben und Fortschritts-Updates, erstellen Sie schnell eine Vielzahl von Inhalten und vieles mehr

ClickUp Gehirn ist der ultimative KI-Assistent. Stellen Sie Fragen zu Ihrer Arbeit überall in ClickUp, automatisieren Sie Aufgaben und Fortschritts-Updates, erstellen Sie schnell eine Vielzahl von Inhalten und vieles mehr Gehirnsturm im Kollektiv: Zusammenarbeit aus der Ferne mit Ihrem Team zusammen, um neue Ideen zu entwickeln mit ClickUp Whiteboards und Mindmaps. Dies hilft, jeden in die Ideenfindung einzubeziehen, unabhängig vom Speicherort

Zusammenarbeit aus der Ferne mit Ihrem Team zusammen, um neue Ideen zu entwickeln mit ClickUp Whiteboards und Mindmaps. Dies hilft, jeden in die Ideenfindung einzubeziehen, unabhängig vom Speicherort Bleiben Sie auf der gleichen Seite: Entfernt zu sein, muss nicht bedeuten, dass man sich nicht abstimmt. Teams verwenden ClickUp Ziele um Ziele für Teams und Einzelpersonen einzustellen und nachzuverfolgen und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Teamleiter können die Vorlage für einen Plan für Remote-Arbeit verwenden, um den Fortschritt des Projekts zu überwachen und die Erwartungen und Rollen der Mitarbeiter festzulegen

Erstellen Sie mit der Vorlage für den Remote-Arbeitsplan einen umfassenden Plan für den Übergang Ihrer Mitarbeiter

Organisieren Sie sich: Behalten Sie Ihre Arbeit im Griff mit ClickUp Aufgaben erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben aus Ihren Zielen, Dokumenten und Kommentaren und verfolgen Sie sie mit einer Vielzahl von anpassbare Ansichten

Behalten Sie Ihre Arbeit im Griff mit ClickUp Aufgaben erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben aus Ihren Zielen, Dokumenten und Kommentaren und verfolgen Sie sie mit einer Vielzahl von anpassbare Ansichten Fortschritt visualisieren : Verfolgen Sie den Fortschritt von Ihnen und Ihrem Team und überprüfen Sie ausstehende Aufgaben - alles auf einen Blick mit anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Ansichten ClickUp Dashboards

: Verfolgen Sie den Fortschritt von Ihnen und Ihrem Team und überprüfen Sie ausstehende Aufgaben - alles auf einen Blick mit anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Ansichten ClickUp Dashboards Reduzieren kontext-Wechsel **ClickUp lässt sich in über 1000 Apps integrieren, darunter Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox und Loom, sodass Sie nicht ständig zwischen den Bildschirmen umschalten müssen

kontext-Wechsel **ClickUp lässt sich in über 1000 Apps integrieren, darunter Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox und Loom, sodass Sie nicht ständig zwischen den Bildschirmen umschalten müssen Sparen Sie Zeit: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Produktivitäts- und vorlagen für das Projektmanagement um schnell loszulegen

6. Blockieren Sie Zeit für den Fokus

Zeit blockieren

ist einer unserer bevorzugten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus. Die Forschung hat bewiesen, dass man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man einer bestimmten Aufgabe seine volle Aufmerksamkeit widmet. Blockieren Sie daher Zeit in Ihrem Kalender, um sich auf Arbeiten zu konzentrieren, die Energie und Konzentration erfordern. Machen Sie dies zu einem festen Bestandteil Ihres Zeitplans, wie Pausen.

Sie können so viel zu erledigen, wenn Sie einer bestimmten Aufgabe ununterbrochen Zeit widmen. Sorgen Sie deshalb dafür, dass es keine Unterbrechungen gibt, nicht einmal für eine Nachricht. Um die Zeit besser zu blockieren, verwenden Sie

ClickUp's Vorlage für Zeitblockierung

.

Überwachen Sie Ihre vergangenen, aktuellen und bevorstehenden Aktivitäten mit der Vorlage für Time Blocking

Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über Ihre Meetings, blockieren die Konzentrationszeit, verstehen die Abhängigkeiten von Aufgaben und verhindern eine Überplanung. Sie können damit auch Zeit zum Ausruhen und Aufladen einplanen.

7. Schaffen Sie eine Work-Life-Balance

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kann eine Herausforderung sein, wenn Ihr Workspace Ihr Zuhause ist. Es ist jedoch wichtig, einige Regeln und Grenzen festzulegen. Zu erledigen gibt es Folgendes:

Legen Sie feste Arbeitszeiten fest, zum Beispiel von 9 bis 17 Uhr oder von 10 bis 18 Uhr. Hören Sie auf zu arbeiten, wenn Ihr Arbeitstag zu Ende ist

Erstellen Sie Ihren Tagesplan mit Hilfe der Ansicht des Kalenders in ClickUp und stellen Sie wiederkehrende Erinnerungen mit Reminders ein

Kommunizieren Sie Ihre Arbeitszeiten mit Ihrer Familie und bitten Sie sie, Sie in diesem Zeitraum nicht zu stören

Wenn Sie Kinder haben, die bei Ihnen leben, versuchen Sie, Ihre Arbeit nach deren Zeitplänen zu planen

Kommunizieren Sie mit Ihren Mitgliedern im Team, wenn Sie nicht für einen Chat zur Verfügung stehen. Zu erledigen ist dies am einfachsten, indem Sie Ihren Status im Kommunikationstool des Teams auf "beschäftigt" setzen oder die Benachrichtigungen für diese Dauer abschalten

Halten Sie diese Grenzen auch in Ihrer freien Zeit ein. Beantworten Sie keine arbeitsbezogenen Benachrichtigungen oder Nachrichten außerhalb Ihrer Arbeitszeit, es sei denn, es handelt sich wirklich um einen Notfall

Seien Sie flexibel. Auch wenn es wichtig ist, eine Routine zu schaffen, sollten Sie flexibel genug sein, diese zu ändern, wenn es nötig ist

💡 Featured:

**Chris Cunningham

, unser Head of Social Marketing, hat eine interessante Sichtweise zum Thema Work-Life-Balance

8. Dress for success

Eines der besten Dinge an der Arbeit von zu Hause aus ist, dass man im Schlafanzug arbeiten kann. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass das auch das Schlimmste für Ihre Produktivität ist?

Im Schlafanzug oder vom Bett oder Sofa aus zu arbeiten, ist ein absolutes Tabu. Das liegt daran, dass Ihr Gehirn diese Dinge mit Entspannung und Schlaf assoziiert. Ziehen Sie sich also für den Erfolg an, auch wenn Sie keine virtuellen Meetings geplant haben.

Machen Sie dies zu einem Teil Ihrer Routine. **Das Anziehen der Arbeitskleidung und das Abschließen Ihres Morgenrituals signalisieren Ihnen, dass Ihr Arbeitstag begonnen hat. Und am Ende des Arbeitstages ziehen Sie wieder Ihren bequemen Pyjama an und entspannen sich.

Das hilft Ihnen auch, sich mental von der Arbeit zu verabschieden. Auch hier gilt, dass Sie nicht täglich Arbeitskleidung tragen müssen. Gönnen Sie sich eine Pause, wann immer Sie es für nötig halten.

9. Essen Sie gesunde Mahlzeiten

Remote-Arbeit führt oft dazu, dass man das Mittagessen ausfallen lässt, weil man keine Freunde im Büro hat, die einen daran erinnern, dass Mittagspause ist, oder weil man den ganzen Tag über ungesunde Snacks gegessen hat, während man arbeitete.

Planen Sie stattdessen eine Mittagspause ein, um sich zu regenerieren und eine Pause von der Arbeit zu machen. Essen Sie gesunde Mahlzeiten, die Sie mit Energie versorgen. Halten Sie für zufällige Hungerattacken einen gesunden Snack (Obst, Nüsse, Hummus, griechischen Joghurt usw.) bereit. Und vergessen Sie nicht, sich mit Flüssigkeit zu versorgen. 🥤

Blockieren Sie die Mittagszeit und stellen Sie sicher, dass sie Ihre Arbeit nicht beeinträchtigt, indem Sie die

Google Kalender - ClickUp-Integration

10. Machen Sie einen Plan B

Um effizient von zu Hause aus arbeiten zu können, muss man sich auf die Technologie verlassen können. Leider können Technologie und Tools bei plötzlichen Ausfällen, WiFi-Problemen usw. unzuverlässig sein. Erstellen Sie daher einen Plan B für den Fall, dass Sie unweigerlich damit konfrontiert werden.

Die folgenden Schritte können in diesen Backup Plan aufgenommen werden:

Bereiten Sie einen Plan vor, was Sie in jedem wahrscheinlichen Szenario zu erledigen haben

Bereiten Sie für den Fall eines Stromausfalls ein Backup für Ihre technischen Geräte und Ihre Internetverbindung vor

Besorgen Sie sich einen mobilen Datenplan für den Fall von WiFi-Problemen

Halten Sie ein Backup für Ihren Computer oder Ihr Tablet bereit, falls Ihr normales Gerät ausfällt

Nutzen Sie Online-Dienste und Tools, um Ihre Daten zu sichern und sicherzustellen, dass Ihre Dokumente und Dateien bei einem Stromausfall nicht verloren gehen

Suchen Sie sich ein paar Co-Working Spaces oder Cafés, in denen Sie arbeiten können, falls Sie aus irgendeinem Grund nicht zu Hause arbeiten können

11. Wechseln Sie gelegentlich Ihren Space

Wechseln Sie Ihren Workspace von Zeit zu Zeit, um die Monotonie zu durchbrechen. Gehen Sie in ein örtliches Café, suchen Sie sich einen Coworking Space oder besuchen Sie die Bibliothek. Sie können auch neben Ihrem Freund oder in einem Park arbeiten. Die Wahl liegt bei Ihnen!

Ein Wechsel der Einstellungen bei der Arbeit wirkt Wunder für Ihre Kreativität und Konzentration. Es verbessert auch Ihre Stimmung und ermöglicht Ihnen, mit Menschen außerhalb Ihrer Familie zu kommunizieren.

12. Verbinden Sie sich mit Ihren Kollegen

Führen Sie Meetings durch und arbeiten Sie unabhängig von Ihrem Speicherort effizient zusammen - mit ClickUp

Die Arbeit von zu Hause aus limitiert Ihre Interaktion mit Kollegen, was oft zu Isolation und Einsamkeit führt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, mit Ihren Kollegen und Freunden in Verbindung zu bleiben. Viele Unternehmen fördern dies heute, um

ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten

und engagiert.

Planen Sie in Ihrem Kalender Zeit für persönliche Gespräche mit Ihrem Team ein. Nehmen Sie an Online-Aktivitäten zur Teamentwicklung teil und gehen Sie auf virtuelle Kaffeepausen. Geben Sie Geschichten, Erfahrungen, persönliche Anekdoten und zufällige Dinge frei, um sich mit anderen zu verbinden. Nutzen Sie virtuelle collaboration tools wie ClickUp, um mit Ihren Kollegen in Echtzeit in Verbindung zu treten.

Treffen Sie sich mit Ihrem Team per Videoanruf (Sie können

zoom-Anrufe von ClickUp aus starten

) für eine Kaffeepause, spielen lustige Spiele und senden Nachrichten mit

ClickUp Chat

.

Sie können auch asynchron in Dokumenten, Dateien und Aufgaben mit Kommentaren und @-Erwähnungen kommunizieren.

13. Vermeiden Sie Aufschieberitis und Ablenkungen

Der Fokusmodus von ClickUp Docs hilft Ihnen, sich jeweils auf einen Teil einer Aufgabe zu konzentrieren und hält Sie produktiv

Prokrastination wird zu Hause unglaublich leicht, vor allem, weil man viele Ablenkungen hat. Hier sind einige Dinge zu erledigen, um Ablenkungen zu vermeiden:

Zerlegen Sie die Aufgaben, die Ihnen überwältigend erscheinen, in kleine, überschaubare Teile

Minimieren Sie Ablenkungen wie Fernsehen und soziale Medien. Wenn Sie die Angewohnheit haben, innerhalb von Minuten auf Texte zu antworten, schalten Sie den Fokusmodus Ihres Telefons ein

Sie können den Fokusmodus auch während der Arbeit in Dokumenten in ClickUp verwenden, um Ablenkungen in Schach zu halten

Informieren Sie Ihre Familienmitglieder oder Mitbewohner über Ihre Arbeitszeiten

Verwenden Sie Musik, um die Hintergrundgeräusche zu übertönen

Verwenden Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um konzentriert zu bleiben, wenn Musik nicht Ihr Ding ist

Legen Sie bestimmte Zeiten fest, zu denen Sie Ihre E-Mails und Texte abrufen

Verwenden Sie Apps wie Forest oder BlockSite, um sich von ablenkenden Websites fernzuhalten

14. Belohne dich nach einer produktiven Woche

Der Mensch gedeiht durch Anerkennung und Verstärkung. Deshalb sollten Sie sich nach einer erfolgreichen und produktiven Woche mit etwas belohnen, das Ihnen gefällt. Besuchen Sie Ihren bevorzugten Ort, treffen Sie sich mit Ihren Freunden oder erledigen Sie etwas, das Ihnen Spaß macht.

Das wird Sie verstärken und motivieren, in der nächsten Woche hart zu arbeiten. Außerdem können Sie so Akkus auftanken und die soziale Interaktion verbessern.

Hier ist Ihre Liste der Hacks für die Arbeit von zu Hause aus, zusammengefasst:

Richten Sie einen eigenen Workspace ein

Optimieren Sie ihn für die Produktivität

Schaffen Sie eine beständige Routine

Pausen einplanen, um Energie zu tanken

Benutzen Sie tools, um sich besser zu organisieren

Zeitblockierung hilft

Schaffen Sie Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben

Sich schick anziehen

Gut essen und trinken

Haben Sie einen Backup Plan für technische Pannen

Probieren Sie verschiedene Einstellungen für die Arbeit aus

Verbinden Sie sich mit Kollegen

Minimieren Sie Ablenkungen

Belohnen und motivieren Sie sich selbst

Ihr Weg zur Produktivität in der Welt der Fernarbeit

Arbeiten von zu Hause aus ist ein Trend, der weltweit immer stärker zu werden scheint. Arbeitnehmer schätzen die vielen Vorteile, wie Zeit- und Geldersparnis, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und vieles mehr. Die Arbeit von zu Hause aus birgt jedoch auch einige Herausforderungen, die jedoch intelligent gemeistert werden können.

Die in diesem Artikel vorgestellten Hacks für die Arbeit von zu Hause aus werden Ihnen helfen, mehr aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen. Wenn Sie einen Workspace einrichten, sich eine Routine zulegen, sich auf Ihre Gesundheit konzentrieren, Grenzen setzen und sich mit Ihren Kollegen verbinden, macht die Arbeit von zu Hause aus mehr Spaß und ist produktiver.

Ein Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp kann Ihr idealer Partner sein.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an

und gestalten Sie Ihren Tag der Remote-Arbeit produktiver.

FAQs

Was ist Ihr bester persönlicher Hack für Remote-Arbeit?

Regelmäßige Pausen sind einer der besten Hacks für Remote-Arbeit. Sie geben Ihrem Gehirn Zeit, sich zu entspannen und sich zu regenerieren. Sie können diese Zeit auch nutzen, um Ihren Körper zu bewegen und Ihre Position zu verändern.

Wie kann ich mir die Zeit vertreiben, wenn ich von zu Hause aus arbeite?

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, sollten Sie einen Zeitplan erstellen. Ein Zeitplan hilft Ihnen, Ihren Tag zu strukturieren, gibt Ihnen Planungssicherheit und verhindert, dass Sie wichtige Aufgaben und Arbeiten verpassen.

Wie kann ich die Arbeit von zu Hause aus angenehm gestalten?

Machen Sie sich die Arbeit von zu Hause aus angenehm, indem Sie Ihren Körper pflegen, etwas Sonne tanken und Ihren Workspace mit Pflanzen und lustiger Dekoration ausstatten. Sie können auch eine "Zeit zum Arbeiten"-Wiedergabeliste erstellen und Zeit für Aktivitäten einplanen, die Sie mögen, wie z. B. Spazierengehen.