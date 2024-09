Wie man über hybride oder Remote-Arbeiten verhandelt (Tipps & Strategien)

6 von 10 Arbeitnehmern wünschen sich ein hybrides Arbeitsumfeld, und ein Drittel möchte komplett remote arbeiten.

In den letzten Jahren sind hybride Arbeitsformen und vollständige Remote-Arbeit zur Notwendigkeit geworden. Die Pandemie hat unsere Ansicht über das traditionelle Büro verändert und bewiesen, dass Flexibilität in Bezug auf den Ort und die Art unserer Arbeit kann sowohl produktiv als auch nachhaltig sein.

Auch Unternehmen erkennen zunehmend die Vorteile flexibler Regelungen, wie Kosteneinsparungen und höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Dennoch kann es sich einschüchternd anfühlen, um diese Flexibilität zu bitten.

Es stellt sich also die Frage: Wie verhandeln Sie erfolgreich mit Ihrem Chef über eine flexible Arbeitszeitgestaltung? Wie können Sie selbstbewusst ein Argument für eine hybride Arbeitsorganisation vorbringen, von der sowohl Sie als auch Ihr Arbeitgeber profitieren?

Glücklicherweise ist dies eine Fähigkeit, die Sie beherrschen können. Mit den richtigen Strategien können Sie sich die Freiheit sichern, dort zu arbeiten, wo Sie sich am wohlsten fühlen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Leistung auf höchstem Niveau bleibt.

In diesem Artikel haben wir besprochen, wie Sie wie ein Profi über hybride Arbeit oder Remote-Arbeit verhandeln können.

Strategien für die Verhandlung einer hybriden oder Vollzeit-Remote-Arbeit

Wenn Sie Remote-Arbeit oder hybride Arbeit beantragen, sollten Sie darauf achten, dass Sie neben den aktuellen und sich entwickelnden Anforderungen des Teams auch Ihre starken Leistungen hervorheben.

Hier sind einige Tipps, wie Sie mit Ihrem Arbeitgeber über hybride Arbeit verhandeln können:

Analysieren Sie Ihre Anforderungen

Bevor Sie mit den Verhandlungen beginnen, müssen Sie sich über Ihre Bedürfnisse im Klaren sein. Analysieren Sie zunächst, was hybride Arbeit oder Remote-Arbeit für Sie bedeutet. Denken Sie auch an Ihre persönliche Verantwortung.

Versuchen Sie zunächst, diese Fragen zu beantworten:

Benötigen Sie eine bestimmte Anzahl von Remote-Tagen pro Woche?

Möchten Sie in eine Vollzeit-Fernarbeitsposition wechseln?

Gibt es familiäre oder persönliche Verpflichtungen, die Remote-Arbeit unerlässlich machen?

Suchen Sie Flexibilität, um sich auf Ihr Wohlbefinden zu konzentrieren?

Möchten Sie Ihren Arbeitsweg verkürzen und bequem von zu Hause (oder einem anderen Ort) aus arbeiten?

Es ist von entscheidender Bedeutung, auf die Einzelheiten einzugehen und Ihre Präferenzen in Bezug auf Ihr Arbeitsumfeld, Ihre Arbeitszeiten und zu klären Work-Life-Balance .

Wenn Sie sich über Ihre Beweggründe im Klaren sind, können Sie Ihre Bedürfnisse besser vermitteln. Erstellen Sie anhand dieser Angaben eine Liste mit den Dingen, die Sie unbedingt haben müssen. So können Sie Ihre Verhandlungen besser planen.

zugriff auf Ihre Notizen von überall und jederzeit mit ClickUp Notepad

Kennen Sie Ihren Wert

Wenn Sie Ihren Wert innerhalb des Unternehmens kennen, wissen Sie, wie viel Einfluss Sie bei Verhandlungen haben. Dies erfordert eine ehrliche Einschätzung Ihrer Position und des Wertes, den Sie für das Unternehmen haben.

Fragen Sie sich selbst: Welche Fähigkeiten oder Kenntnisse bieten Sie, die Sie von anderen abheben? Haben Sie stets gute Leistungen erbracht, Termine eingehalten oder sind Sie über Ihre Pflichten hinausgegangen?

Die Ermittlung Ihrer Stärken ist entscheidend, um ein überzeugendes Argument für Flexibilität zu liefern. Sie können Ihre Leistungen hervorheben, um zu zeigen, dass Sie ein engagierter Mitarbeiter sind, der weiterhin einen Wertbeitrag leisten wird, unabhängig davon, wo Sie arbeiten

Denken Sie daran, dass es nicht nur darum geht, Ihren Wert für Ihren Arbeitgeber zu erkennen, sondern auch darum, den Arbeitsmarkt und Ihre Möglichkeiten zu erkennen. Wenn andere Unternehmen in Ihrer Branche die von Ihnen gewünschte Flexibilität bieten, haben Sie Verhandlungsmacht.

Zu erledigen

Wissen ist alles, wenn Sie über flexible Arbeit verhandeln. Informieren Sie sich also über die aktuellen Richtlinien Ihres Unternehmens für hybride oder Remote-Arbeit. Erkundigen Sie sich, ob einer Ihrer Kollegen bereits über solche Regelungen verhandelt hat. Wenn ja, versuchen Sie herauszufinden, wie sie an die Unterhaltung herangegangen sind und wie sie ausgegangen ist.

Recherchieren Sie auch, wie ähnliche Positionen in Ihrer Branche mit Fernarbeit oder Hybride Arbeitspolitiken . Bieten Unternehmen dies als Standardleistung an? **Wenn Ihre Fähigkeiten gefragt sind und andere Unternehmen Flexibilität anbieten, haben Sie bessere Argumente, die Sie Ihrem Arbeitgeber vorlegen können.

Versuchen Sie außerdem, Daten zur Produktivität in hybriden oder dezentralen Umgebungen zu finden. Zahlreiche Berichterstattungen heben die Vorteile der Remote-Arbeit hervor, wie z. B. höhere Produktivität, stärkeres Engagement der Mitarbeiter und Kosteneinsparungen für die Geschäfte.

Dies wird dazu beitragen, Ihre derzeitigen und potenziellen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Ihre Anfrage nicht nur eine persönliche Vorliebe ist, sondern ein strategischer Schritt, der auch dem Unternehmen zugute kommt.

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt

Das Timing spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg jeder Verhandlung, so auch bei der Frage nach hybrider Arbeit oder Remote-Arbeit. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts für Ihre Anfrage kann sich erheblich darauf auswirken, wie sie aufgenommen wird.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

Ihre Leistung

Wenden Sie sich am besten dann an Ihren derzeitigen Vorgesetzten oder künftigen Arbeitgeber, wenn die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass er Ihnen gegenüber aufgeschlossen ist. Sie können Ihren Antrag in einem Zeitraum mit guten Leistungen vorbringen. Zum Beispiel sind Sie nach dem Abschließen eines großen Projekts, wenn Sie positives Feedback erhalten, oder während einer Leistungsbeurteilung in einer guten Position, um über Ihre flexible Arbeitsgestaltung zu sprechen.

Zu diesen Zeitpunkten hat Ihr Arbeitgeber Ihre Leistungen noch frisch im Gedächtnis, so dass er Ihren Antrag eher wohlwollend prüfen wird.

Situation des Unternehmens

Berücksichtigen Sie die Gesamtsituation des Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmen derzeit gut dasteht oder sich auf die Mitarbeiterbindung konzentriert, wird man Ihre Anfrage möglicherweise als Teil eines umfassenderen Aufwands zur Unterstützung und Bindung von Spitzentalenten ansehen.

Wenn das Unternehmen jedoch einen schwierigen Zeitraum durchläuft, z. B. eine Umstrukturierung oder Budgetkürzungen, ist dies möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt, um um zusätzliche Flexibilität zu bitten.

Machen Sie einen klaren Plan

Wenn Sie alle notwendigen Informationen haben, ist es an der Zeit, Ihre Verhandlungen zu planen. Ein klarer, gut durchdachter Plan zeigt, dass Sie sich verpflichtet fühlen, die Vereinbarung umzusetzen, und gibt Ihrem Arbeitgeber die Gewissheit, dass Sie alle Aspekte des Übergangs bedacht haben.

Skizzieren Sie, wie Sie Ihre Arbeit planen, wenn Sie aus der Ferne oder in einem hybriden Modus arbeiten. Denken Sie über Ihre täglichen Aufgaben und Team Meetings nach, die eine persönliche Anwesenheit erfordern, und entwickeln Sie eine Strategie, wie Sie diese bewältigen werden.

Wenn Ihre Rolle zum Beispiel häufige Meetings beinhaltet, schlagen Sie einen Zeitplan für regelmäßige virtuelle Besprechungen vor. Wenn Zusammenarbeit der Schlüssel ist, schlagen Sie die Verwendung von Hybride Tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz wie ClickUp, Slack oder Zoom, um in Verbindung zu bleiben.

Verstehen Sie die Haltung Ihres Arbeitgebers

Versuchen Sie zunächst, die Haltung Ihres Arbeitgebers zur Arbeit im Büro zu verstehen. Sie wissen zwar, was Sie wollen, aber wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Dinge aus der Sicht Ihres Arbeitgebers zu betrachten, können Sie Ihre Erfolgschancen erheblich steigern.

Sobald Sie genügend Einblicke haben, sollten Sie überlegen, warum sich Ihr Arbeitgeber gegen hybride oder Remote-Arbeit sträuben könnte. Befürchtungen über eine geringere Produktivität, Kommunikationsstörungen oder die möglichen Auswirkungen auf den Zusammenhalt im Team könnten Gründe sein.

Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Arbeitgebers und denken Sie über die potenziellen Herausforderungen nach, mit denen er konfrontiert ist, wenn er ein Team aus der Ferne leitet.

Wenn sie noch nie mit Fernarbeitern zu tun hatten, sind sie vielleicht unsicher, wie sie den Überblick behalten oder sicherstellen können, dass die Fristen eingehalten werden. Wenn das Unternehmen traditionell mit einem physischen Arbeitsplatz gearbeitet hat, könnte es sich Sorgen über den kulturellen Wandel machen, den die hybride oder Remote-Arbeit darstellt

Sobald Sie die potenziellen Bedenken erkannt haben, können Sie Ihr Angebot so gestalten, dass Sie sie direkt ansprechen. Wenn Sie beispielsweise Bedenken hinsichtlich der Produktivität haben, sollten Sie Daten vorlegen, die zeigen, wie Remote-Arbeit die Konzentration und Effizienz verbessern kann. Wenn die Kommunikation ein Knackpunkt ist, schlagen Sie regelmäßige Check-Ins, Video Meetings oder Collaboration Tools vor, die den Flow von Informationen aufrechterhalten können.

Zu erledigen eine Testversion

Eine wirksame Methode, die Bedenken Ihres Arbeitgebers zu zerstreuen, besteht darin, eine Testversion für hybride oder Remote-Arbeit vorzuschlagen. Schlagen Sie vor, mit einem begrenzten Zeitrahmen zu beginnen, z. B. drei Monate, in denen Sie in Vollzeit remote arbeiten, um zu zeigen, dass diese Vereinbarung für beide Seiten gut funktioniert.

Mit dieser Testversion können Sie beweisen, dass Sie Ihre Produktivität und Kommunikation bei der Arbeit per Fernzugriff aufrechterhalten oder sogar verbessern können. Außerdem gibt er Ihrem Arbeitgeber ein Gefühl der Sicherheit, da er weiß, dass die Vereinbarung nicht von Dauer ist, wenn sie nicht wie erwartet funktioniert.

Achten Sie während der Testversion auf die Nachverfolgung Ihrer Leistung. Messen Sie Ihren Output, die Teilnahme an Meetings und Ihre Kommunikation, um am Ende des Zeitraums konkrete Ergebnisse vorweisen zu können. Wenn die Testversion ein Erfolg ist, haben Sie gute Argumente, die Vereinbarung dauerhaft zu machen.

Nutzen Sie Tools für die Arbeit von zu Hause aus

Verwenden Sie Work-from-home tools um einen strukturierten Plan für Verhandlungen zu erstellen und seinen Erfolg zu sichern.

Finden Sie heraus, wie Sie es während Ihrer Testversion (und nach der Umstellung) nutzen können:

Bleiben Sie flexibel

Verhandeln ist eine zweiseitige Angelegenheit. Auch wenn Sie eine genaue Vorstellung davon haben, was Sie wollen, seien Sie offen für Kompromisse. Beispiel: Wenn Ihr Arbeitgeber zögert, Remote-Arbeit in Vollzeit zu genehmigen, schlagen Sie eine hybride Arbeitsvereinbarung mit bestimmten Tagen im Büro vor

Damit zeigen Sie auch Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Suche nach einer Lösung, die für beide Seiten funktioniert. Vielleicht bekommen Sie nicht alles, was Sie wollen, sofort, aber wenn Sie zeigen, dass Sie für Verhandlungen offen sind, steigen Ihre Chancen, Ihrem idealen Setup im Laufe der Zeit näher zu kommen.

Denken Sie daran, dass Flexibilität nicht bedeutet, dass Sie sich zufrieden geben, sondern dass Sie strategisch vorgehen. Manchmal kann die Suche nach einem Mittelweg zu langfristigem Erfolg führen.

Sie können Vorlagen für Arbeitspläne verwenden, die Ihrem Arbeitgeber helfen, Ihre Fortschritte bei der Arbeit jederzeit und überall zu überwachen. Eine solche Vorlage hilft Ihnen dabei, einen umfassenden Plan für den Übergang zur Remote-Arbeit zu erstellen - von der Beschreibung der Erwartungen über die Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur Leistungsmessung.

Berücksichtigen Sie Remote-Jobs

Zwar gehen immer mehr Unternehmen zu hybrider und vollständiger Remote-Arbeit über, doch sind einige noch immer nicht von den Vorteilen dieser Arbeitsform überzeugt. Das kann an der Art der Arbeit liegen oder an der Menge an Arbeit oder Unterbrechungen, die für einen reibungslosen Übergang erforderlich sind.

Arbeitssuchende fragen zunehmend nach flexiblen Arbeitszeiten, und viele Unternehmen bieten inzwischen standardmäßig Positionen an, bei denen die Arbeit vollständig aus der Ferne erfolgt. Vielleicht finden Sie also eine gute Gelegenheit für Remote-Arbeit.

Erledigen Sie eine gründliche Stellensuche und knüpfen Sie Kontakte zu Fachleuten in Ihrem Feld, die aus der Ferne arbeiten. Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der gut zu Ihnen passt, Ihren Werten entspricht und Ihnen die Flexibilität bietet, die Sie suchen, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu entscheiden.

Pro-Tipp: Denken Sie daran, dass es wichtig ist, sich für Ihre ideale und flexible Arbeitsgestaltung einzusetzen, um eine bessere Work-Life-Balance zu fördern. Das Aushandeln dessen, was zu Ihnen passt, kann zu einem gesünderen, produktiveren Lebensstil führen, Ihre Arbeitszufriedenheit steigern, Burnout reduzieren und Ihnen ermöglichen, sowohl beruflich als auch persönlich erfolgreich zu sein.

Wie verhandelt man Remote-Arbeit während eines Vorstellungsgesprächs?

Sie fragen sich, wie Sie während der Phase des Vorstellungsgesprächs über die Arbeit von zu Hause aus verhandeln können? Auch darauf haben wir eine Antwort! Das Verhandeln über Remote-Arbeit während eines Vorstellungsgesprächs ist eine heikle, aber machbare Aufgabe.

Die Schritte, die dabei zu beachten sind, ähneln denen, die wir oben beschrieben haben. Zum Beispiel müssen Sie sich über die Unternehmenskultur informieren, die Richtlinien für Remote-Arbeit oder hybride Arbeit herausfinden und vieles mehr. Der Hauptunterschied liegt darin, wie Sie die Unterhaltung führen, da Sie noch nie mit dem Arbeitgeber zusammengearbeitet haben.

Hier sind die Dinge, an die Sie denken sollten:

Verstehen Sie die Richtlinien des Unternehmens zur Remote-Arbeit: Informieren Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch über die Haltung des Unternehmens zur Remote-Arbeit. Informieren Sie sich über die Website des Unternehmens, Stellenausschreibungen und Mitarbeiterbewertungen auf Plattformen wie Glassdoor

Informieren Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch über die Haltung des Unternehmens zur Remote-Arbeit. Informieren Sie sich über die Website des Unternehmens, Stellenausschreibungen und Mitarbeiterbewertungen auf Plattformen wie Glassdoor Timen Sie Ihre Anfrage: Beginnen Sie nicht mit der Bitte um Remote-Arbeit, da dies den Eindruck erwecken kann, dass dies Ihre Priorität gegenüber der eigentlichen Aufgabe ist. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, sich selbst als den idealen Kandidaten zu präsentieren. Stellen Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Erfahrung und Ihre Eignung für das Unternehmen heraus. Sobald Sie Ihren Wert unter Beweis gestellt haben, haben Sie mehr Verhandlungsspielraum

Beginnen Sie nicht mit der Bitte um Remote-Arbeit, da dies den Eindruck erwecken kann, dass dies Ihre Priorität gegenüber der eigentlichen Aufgabe ist. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, sich selbst als den idealen Kandidaten zu präsentieren. Stellen Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Erfahrung und Ihre Eignung für das Unternehmen heraus. Sobald Sie Ihren Wert unter Beweis gestellt haben, haben Sie mehr Verhandlungsspielraum Stellen Sie Remote-Arbeit als Vorteil für das Unternehmen dar: Positionieren Sie Remote-Arbeit nicht nur als persönliche Vorliebe, sondern als Vorteil für das Unternehmen. Erläutern Sie, wie sie zu höherer Produktivität und besserer Konzentration führen kann und wie ein flexiblerer Zeitplan es Ihnen ermöglicht, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern

Positionieren Sie Remote-Arbeit nicht nur als persönliche Vorliebe, sondern als Vorteil für das Unternehmen. Erläutern Sie, wie sie zu höherer Produktivität und besserer Konzentration führen kann und wie ein flexiblerer Zeitplan es Ihnen ermöglicht, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern Zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, remote zu arbeiten: Wenn Sie schon einmal remote gearbeitet haben, geben Sie Ihre Erfolge frei. Sprechen Sie darüber, wie Sie Ihre Produktivität aufrechterhalten, Ihre Zeit managen und mit Ihrem Team in Verbindung bleiben konnten

Wenn Sie schon einmal remote gearbeitet haben, geben Sie Ihre Erfolge frei. Sprechen Sie darüber, wie Sie Ihre Produktivität aufrechterhalten, Ihre Zeit managen und mit Ihrem Team in Verbindung bleiben konnten Stellen Sie die richtigen Fragen: Wenn das Thema Flexibilität aufkommt, stellen Sie aufschlussreiche Fragen, um die Erwartungen des Unternehmens zu verstehen. Sie können fragen: "Wie arbeitet das Team normalerweise zusammen?" oder "Welche Tools verwenden Sie, um in Verbindung zu bleiben?" Damit signalisieren Sie, dass Sie unabhängig von Ihrem Speicherort proaktiv an der Aufrechterhaltung der Kommunikation und Produktivität arbeiten

Wenn das Thema Flexibilität aufkommt, stellen Sie aufschlussreiche Fragen, um die Erwartungen des Unternehmens zu verstehen. Sie können fragen: "Wie arbeitet das Team normalerweise zusammen?" oder "Welche Tools verwenden Sie, um in Verbindung zu bleiben?" Damit signalisieren Sie, dass Sie unabhängig von Ihrem Speicherort proaktiv an der Aufrechterhaltung der Kommunikation und Produktivität arbeiten Kennen Sie Ihr Fazit: Machen Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch klar, was Sie zu akzeptieren bereit sind. Sind Sie offen für einen gemischten Arbeitsplan, oder ist eine vollständige Fernarbeit nicht verhandelbar? Wenn Sie wissen, wo Ihre Grenzen liegen, können Sie standhaft bleiben, ohne allzu starr zu wirken. Bedenken Sie jedoch, dass Flexibilität Ihrerseits langfristig zu einer besseren Vereinbarung führen kann

Die Verhandlung über hybride Arbeit oder Remote-Arbeit in Vollzeit ist ein strategischer Prozess, der sich erheblich auf Ihre Karriere und Ihr Privatleben auswirken kann. Daher ist eine sorgfältige Abwägung Ihrer beruflichen Bedürfnisse und der Anliegen Ihres Arbeitgebers erforderlich.

Nutzen Sie hybrid work tools in Ihre strategischen Unterhaltungen ein, um die Ansicht Ihrer Organisation über die Online-Zusammenarbeit und die Nachverfolgung des Fortschritts zu erweitern. Unabhängig davon, ob Sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten, können Tools die nahtlose Kommunikation erleichtern, bei der Verwaltung von Aufgaben und der Festlegung von Zielen helfen und wertvolle Einblicke durch Dashboards und Berichte bieten.

