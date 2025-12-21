Gratis Figma-blogsjablonen voor moderne bloglayouts

Elke dag verschijnen er ongeveer 7,5 miljoen nieuwe blogposts op het internet. Dat is de schaal waarop marketeers met elkaar concurreren.

Toch verspillen velen uren aan het ontwerpen van een strakke en professionele bloglayout vanaf nul. En dat is waar de echte problemen beginnen.

Waarom zou u uw contentpijplijn vertragen voordat u ook maar één woord hebt gepubliceerd? Probeer gewoon een van de vele hoogwaardige blogsjablonen die beschikbaar zijn! Hieronder vindt u gratis Figma-blogsjablonen die u aanpasbare en responsieve bloglay-outs bieden die u direct in uw werkstroom kunt integreren. Bovendien delen we als bonus enkele ClickUp-sjablonen.

Laten we gaan bloggen.

Gratis blogsjablonen in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een overzicht van enkele van de beste Figma-blogsjablonen, met de bloggers voor wie ze ideaal zijn, de beste functies en het format waarin ze worden geleverd.

Wat zijn Figma-blogsjablonen?

Figma-blogsjablonen zijn vooraf ontworpen lay-outs waarmee u eenvoudig professioneel ogende en responsieve blogpagina's kunt bouwen. U krijgt kant-en-klare structuren voor het ontwerpen van kopteksten, uitgelichte afbeeldingen, zijbalken, CTA's en meer.

Deze sjablonen besparen u urenlang ontwerpen vanaf nul en zorgen voor visuele consistentie in elke post die u publiceert.

Veel sjablonen worden ook geleverd met herbruikbare UI-kits, mobiel-responsive frames en content-blokken die u kunt verslepen, dupliceren en aanpassen voor verschillende soorten artikelen.

Of je nu een lang artikel, een productaankondiging of een kort bericht met tips ontwerpt, met Figma-blogsjablonen kom je sneller tot een goed ontworpen eindlayout.

Waarom Figma-blogsjablonen gebruiken?

Figma-blogsjablonen bieden u een solide visuele basis om mee te beginnen.

Met deze sjablonen kunt u:

Aangepaste kleuren, typografie, spatiëring en componenten voor uw merk zonder de onderliggende structuur te verliezen.

Bouw eenvoudig responsieve pagina's die soepel laden en perfect leesbaar zijn op alle apparaten.

Werk beter samen, omdat alle teamleden vanuit hetzelfde bestand kunnen werken.

Blijf gefocust op de content, niet op het format, zodat uw productiepijplijn eindelijk soepel verloopt.

Experimenteer snel met meerdere layoutvarianten voordat u de beste kiest.

👀 Wist u dat? Ongeveer 80% van de bedrijven behaalt meetbare marketingresultaten met bloggen. Maar hier komt de twist: grote successen zijn nog steeds zeldzaam. Slechts 21% van de bloggers zei dat hun content 'sterke resultaten' oplevert, terwijl 60% zei dat het 'enige resultaten' oplevert.

Wat maakt een goede Figma-blogsjabloon?

Voordat je een Figma-blogsjabloon voor je werkstroom kiest, moet je op het volgende letten: 👇

Responsieve structuur: Zorg ervoor dat de layout die u kiest geschikt is voor alle apparaten (mobiel, tablet, desktop).

Eenvoudig aangepast: zoek een sjabloon waarvan u de kleur, typografie, spatiëring en alle andere onderdelen kunt aanpassen aan de behoeften van uw blog.

Herbruikbare componenten: kies een sjabloon met kant-en-klare blokken, zoals knoppen, koppen, auteursvakken en afbeeldingskaders, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te maken.

Merkcompatibiliteit: kies een Figma-ontwerp dat past bij de persoonlijkheid van uw merk, of dat nu minimalistisch, gedurfd, ethisch of modern is.

Balans tussen afbeeldingen en tekst: Zorg ervoor dat het sjabloon een evenwicht biedt tussen beeldmateriaal en content, zodat de pagina niet te druk of te leeg aanvoelt.

Prestatiegericht ontwerp: Vermijd lay-outs die te complex zijn en moeilijk om te zetten in code, omdat dat uiteindelijk uw uiteindelijke site kan vertragen.

Samenwerkingsvriendelijke structuur: Controleer of de sjabloon georganiseerde lagen, de juiste naamgeving en duidelijke groeperingen heeft, zodat iedereen in het team precies weet waar alles zich bevindt en wat elk element doet.

Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de sjabloon niet alleen geschikt is voor één blogbericht, maar voor uw hele toekomstige inhoudsbibliotheek.

📈 Marketinginzicht: Blogposts zijn goed voor 19,47% van alle contentformaten die door marketeers worden gebruikt. Hiermee zijn blogs het op drie na meest gebruikte formaat, direct na korte video's, afbeeldingen en interviews.

Gratis Figma-blogsjablonen

Laten we aan de slag gaan! Hier is onze lijst met de beste blogsjablonen van Figma voor een moderne, opvallende blogpagina.

1. Figma-sjabloon voor beautyblog

De Figma Beauty Blog Sjabloon biedt u een frisse layout met zachte pastelkleuren die uw beautyblog meteen laten opvallen. U kunt deze sjabloon gebruiken om huidverzorgingsroutines, make-uptips, productrecensies en interviewverhalen te publiceren met behulp van kant-en-klare pagina's waar u eenvoudig uw eigen afbeeldingen en tekst kunt invoegen.

De hele sjabloon heeft een zachtroze kleurverloop en de esthetiek sluit aan bij de schoonheids- en huidverzorgingssector. U kunt het lettertype, de kleur, de layout en de afbeeldingen aanpassen aan uw merk of persoonlijke stijl.

Het bevat ook tabbladen voor trending posts, artikelpagina's, een ingebouwd abonnementsgedeelte en een speciaal gedeelte met video-hoogtepunten, waarmee u uw beautycontent gemakkelijk in een tijdschriftformat kunt presenteren.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Presenteer uw beautyverhalen met kaartlayouts die elke post overzichtelijk maken.

Publiceer artikelen met geoptimaliseerde titels, metabeschrijvingen en labels voor leestijd.

Nodig lezers uit om in verbinding te blijven via een ingebouwde nieuwsbrief waarmee u meer e-mailabonnees kunt werven.

✅ Ideaal voor: Beauty-makers die een eenvoudig te gebruiken maar elegante bloglayout willen.

2. Figma-sjabloon voor reisblog

Als je graag verhalen vertelt over de plaatsen die je hebt bezocht, is de Figma-sjabloon voor reisblogs een goede optie. Je lezers worden begroet door een grote hero-afbeelding waar je je prachtige reisfoto's kunt toevoegen en een zoekbalk om verschillende bestemmingen te verkennen.

De sjabloon heeft ook een leuke, thematische kop met de vraag 'Waar ga je hierna heen?', die de lezers aanmoedigt om meteen je blog te gaan verkennen. Er zijn kant-en-klare secties, zoals de categorie-schuifbalk, een schuifbalk voor recente berichten, een aanmeldingsvak om je publiek te vergroten en zelfs een kleine kaart om routes of bezienswaardigheden in kaart te brengen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Toon verschillende reisthema's met behulp van een soepele categorie-schuifbalk die lezers helpt avonturen te vinden die ze leuk vinden.

Breng uw beste verhalen onder de aandacht met gepolijste afbeeldingskaarten in de sectie 'Uitgelicht verkennen'.

Organiseer content met behulp van ingebouwde tags en een zijbalk, zodat bezoekers gemakkelijk door uw blog kunnen navigeren.

✅ Ideaal voor: Reisbloggers en fotografen die een kant-en-klare layout willen om hun reisavonturen en bestemmingservaringen te delen.

✈️ Stat Spotlight: Volgens de TGM Global Travel Survey zegt 22% van de reizigers wereldwijd dat ze het vaakst reisblogs gebruiken om nieuwe bestemmingen te ontdekken, waardoor deze blogs naast reisgidsen en boekingswebsites een belangrijke bron van informatie zijn.

3. Persoonlijk blogontwerp in Figma-sjabloon

De Personal Blog Design in Figma Template is zo ontworpen dat uw thought leadership-artikelen en persoonlijke content er natuurlijk uitzien. In plaats van een eenvoudige blokkoptekst maakt het sjabloon gebruik van een gebogen golfontwerp dat het bovenste menu scheidt van de hoofdcontent.

Bovenaan ziet u de naam van uw blog, een overzichtelijke navigatiebalk en enkele handige tools zoals zoeken, thema wisselen en een knop om u te abonneren. Net onder dit gedeelte vindt u de artikelfeed, met twee slimme tabbladen: één voor uw best presterende berichten en één voor uw recent gepubliceerde artikelen.

Elke artikelvoorvertoning wordt geleverd met een opvallende thumbnail, een korte beschrijving en details zoals het nummer van weergaven, de datum en de leestijd.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bouw uw persoonlijke identiteit op via een zijbalk met uw profielfoto en korte biografie, samen met belangrijke contentcategorieën.

Maak eenvoudig verbinding met uw lezers met behulp van social media-iconen die fungeren als snelkoppelingen naar uw online aanwezigheid.

Verbeter de leesbaarheid met goed gespatiede tekst, vloeiende typografie en speciale code-blokken voor technische content.

Trek snel nieuwe abonnees aan met een eenvoudig formulier voor naam en e-mailadres dat warm en niet opdringerig overkomt.

✅ Ideaal voor: Makers, ontwikkelaars, schrijvers en iedereen die een ruimte zoekt om zijn verhalen en ideeën te delen.

4. Veggieble – Figma-sjabloon voor de gebruikersinterface van een restaurantblog

Als u een restaurantwebsite wilt bouwen die een warme, culinaire sfeer uitstraalt, is het Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma sjabloon een uitstekende keuze. De startpagina is zorgvuldig ontworpen voor uw blogkoppen, levendige foto's van gerechten en onderdelen die vertrouwen wekken.

U kunt eenvoudig uw speciale aanbiedingen presenteren, door de chef-kok bereide maaltijden en favorieten van klanten onder de aandacht brengen en zelfs achter-de-schermen-video's delen over hoe uw gerechten worden bereid. De sjabloon bevat ook een volledig gedeelte gewijd aan recepten en wellness-tips.

Daarnaast is er een teampagina beschikbaar om uw chef-koks en voedingsdeskundigen voor te stellen. Er is ook een contactpagina met een eenvoudig formulier en een geïntegreerde kaart voor snelle communicatie.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Benadruk bestverkochte gerechten met kant-en-klare productkaarten en prijstags.

Presenteer wellness-tools zoals een ingebouwde BMI-calculator om bezoekers extra waarde te bieden.

Leid gebruikers door filters die blogberichten sorteren op recepten, lifestyle, voeding en meer.

Presenteer uw voedingsdeskundigen en chef-koks met behulp van overzichtelijke teamroosters en profielkaarten.

✅ Ideaal voor: Restaurants, maaltijdbereiders, voedingscoaches en foodstartups die een op de natuur geïnspireerde foodwebsite willen die vertrouwen wekt en conversies stimuleert.

📊 Feitencheck: De best presterende foodblogs behoren tot de meest winstgevende niches in de blogwereld, met een gemiddeld maandelijks inkomen van 9.169 dollar.

5. Figma-sjabloon voor blogthumbnails

Een goede blogthumbnail kan bepalen of iemand op uw artikel klikt of er voorbij scrolt, en deze Blog Thumbnail Figma sjabloon maakt dat deel gemakkelijk. De layout kenmerkt zich door gedurfde typografie, grote, moderne personages en heldere illustraties.

Het hoofdontwerp maakt gebruik van een groot koptekstgebied waar u de titel van uw blog kunt toevoegen, zodat deze direct zichtbaar is voor de lezers. Ondersteunende afbeeldingen zoals geometrische vormen en tekens helpen om persoonlijkheid toe te voegen.

Het kleurenpalet is ook aanpasbaar; u kunt eenvoudig kleuren wijzigen of de layout aanpassen aan de stijl van uw blog. Aangezien alles in Figma bewerkbaar is, kunt u tekst wijzigen, afbeeldingen vervangen of experimenteren met verschillende visuele stijlen, afhankelijk van uw niche, zoals onderwijs, lifestyle, technologie of productiviteit.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Pas moeiteloos uw merkkleuren toe met behulp van de kleurstijlen van Figma, zodat elke thumbnail consistent blijft met uw algehele visuele identiteit.

Organiseer al uw thumbnailvariaties samen met de vooraf gebouwde framestructuur.

Exporteer thumbnails van hoge kwaliteit in elke gewenste grootte, klaar om direct te uploaden naar uw blog of sociale mediaplatforms.

✅ Ideaal voor: bloggers, schrijvers, docenten en contentmakers die stijlvolle, opvallende thumbnails willen die de klikfrequentie verhogen.

6. Writing X – Blog Figma-sjabloon

De Writing X Blog Figma-sjabloon is geschikt voor het maken van een hoogwaardige, inhoudgerichte blog. Deze sjabloon is het meest geschikt voor websites met veel content, zoals SaaS-blogs, design- en marketingblogs, gidsen over productiviteit en zelfs redactionele websites.

Zodra je de sjabloon opent, zie je een zoekbalk met gekoppelde links naar alle pagina's, categorieën, contactgegevens, een inlogknop, een knop om je aan te melden, enzovoort. Direct daaronder opent de layout zich in een brede hero-sectie waar je uitgelichte artikelen in de schijnwerpers staan.

Het leesgedeelte heeft ruime marges, opvallende koppen, leesbare alinea-afstanden en een optionele zijbalk. De zijbalk bevat een vakje voor een abonnement op de nieuwsbrief, een biografie van de auteur, sociale pictogrammen en een lijst met populaire artikelen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stroomlijn het publiceren van uw content door gebruik te maken van vooraf ontworpen lay-outs die minimaal bewerkt hoeven te worden voordat ze live gaan.

Toon advertenties en CTA's in daarvoor bestemde vakjes die op natuurlijke wijze in de leesstroom passen.

Bouw vertrouwen en autoriteit op met auteurspagina's, compleet met biografieën, links en gepersonaliseerde artikelfeeds.

✅ Ideaal voor: bloggers, mediaschrijvers, makers van nieuwsbrieven of SaaS-contentteams die op zoek zijn naar een bloglayout in redactionele stijl die de nadruk legt op duidelijkheid en hoogwaardige content.

💡 Pro-tip: Als u uw blog in Figma ontwerpt, is de volgende stap het vullen met content die ook lang na publicatie nog voor u blijft werken. Hier zijn enkele voorbeelden van evergreen-content die op betrouwbare wijze langdurig verkeer genereren.

Beperkingen van het gebruik van Figma voor blogs

Figma is ongetwijfeld geweldig voor het ontwerpen van bloglayouts, maar het heeft ook zijn limieten. Hier zijn enkele dingen om in gedachten te houden voordat je je volledige werkstroom voor het blog erin bouwt:

Prestatieproblemen met grote ontwerpbestanden: Gebruikers melden vaak vertragingen, storingen en zelfs trage laadtijden bij het werken met grote bestanden.

Beperkt gebruik bij slechte of onstabiele internetverbinding: Voor makers die veel reizen of werken in omgevingen met een slechte internetverbinding biedt het platform beperkte offline functionaliteit.

Leercurve voor niet-ontwerpers: Hoewel recensenten Figma als beginnersvriendelijk bestempelen, zijn er momenten waarop marketeers of schrijvers zelf moeten ingrijpen en de bloglayouts moeten aanpassen.

Niet ideaal voor het verwerken van lange teksten: gebruikers hebben gemeld dat de verwerking van rich text beperkt is en dat de opmaak soms niet goed wordt weergegeven. Ook zijn er limieten gemeld met betrekking tot typografiecontroles en het exporteren van lange, inhoudrijke ontwerpen.

De overdracht aan ontwikkelaars is beperkt bij gratis abonnementen: Gebruikers klaagden dat het omzetten van Figma-blogontwerpen naar live CMS-klare pagina's sterk afhankelijk is van de Dev Mode, die alleen beschikbaar is in het betaalde abonnement.

📚 Lees meer: Beste softwareplatforms voor contentmarketing

Alternatieve Figma-blogsjablonen

Het creëren van consistente, hoogwaardige blogcontent vereist meer dan alleen schrijfvaardigheid. Redactieteams moeten contentkalenders coördineren, schrijfopdrachten beheren, SEO-checklists bijhouden en ervoor zorgen dat elke post aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoet, terwijl ze tegelijkertijd meerdere artikelen in verschillende fases van productie moeten jongleren.

En dat is waar ClickUp uitblinkt. Het is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werktoepassingen, gegevens en werkstroomen samenbrengt.

Krijg alles wat u nodig hebt, precies waar u het nodig hebt, binnen ClickUp.

Het biedt u kant-en-klare werkstroomen, contentkalenders, SEO-checklists en taakstructuren om uw blog vanaf één plek te beheren. Dit alles wordt aangestuurd door AI die u kan helpen bij het opstellen van schetsen, het voorstellen van verbeteringen en de automatisering van repetitieve taken.

Uiteindelijk elimineert ClickUp alle vormen van werkversnippering om 100% context te bieden, zodat uw blogsjablonen niet alleen statische documenten zijn, maar levende werkstroomverbindingen die zijn gekoppeld aan daadwerkelijke contentproductie, schrijfopdrachten en publicatieschema's.

Laten we nu eens kijken naar enkele van de beste ClickUp-blogsjablonen die je kunt gebruiken als werkstroomgestuurde alternatieven voor de ontwerpsjablonen van Figma.

1. ClickUp-blogsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak moeiteloos visueel rijke reisblogs met behulp van de ClickUp-blogsjabloon.

De ClickUp-sjabloon voor blogs is een kant-en-klare blogstructuur die kan worden gebruikt voor elk type blog, waaronder reizen, bloggen, persoonlijke blogs, toerisme, nieuws en tijdschriften.

Bovenaan de blog ziet u het hero-gedeelte waar u de titel van uw blog kunt schrijven, samen met een pakkende openingszin die de lezer meteen aanspreekt. Direct daarnaast is er ruimte om de auteur van uw blog te vermelden, de publicatiedatum toe te voegen en korte contactgegevens op te nemen.

Vanaf daar begeleidt de layout u bij het schrijven van de inleiding en de hoofdtekst van uw blog. U kunt uw content opdelen in gedefinieerde secties en aan elke sectie verschillende foto's en illustraties toevoegen om deze aantrekkelijker te maken. Ten slotte heeft u ruimte om een samenvatting, CTA-knoppen of interne links naar uw andere blogs toe te voegen, perfect om de betrokkenheid te vergroten.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stroomlijn uw schrijfwerkstroom door u op natuurlijke wijze te begeleiden van de hook → inleiding → kerncontent → $$cta → opmerkingen.

Krijg kant-en-klare storytelling-secties om hoogtepunten, tips, vergelijkingen of feature-artikelen te schrijven.

Verhoog de betrokkenheid van uw publiek met ingebouwde velden voor reacties, delen op sociale media en feedback van lezers aan het einde van elk bericht.

✅ Ideaal voor: Schrijvers, bloggers, marketeers en makers die een kant-en-klare bloglayout willen waarmee ze lange teksten kunnen omzetten in aantrekkelijke artikelen van publicatiekwaliteit.

💡 Pro-tip: Het opzetten van uw contentwerkstroom is een fluitje van een cent wanneer uw werkruimte u echt begrijpt en 100% context van uw werk heeft. ClickUp Brain is een AI-assistent die rechtstreeks in ClickUp is ingebouwd en u helpt bij het onderzoeken en schrijven van content zonder dat u van tool hoeft te wisselen. Met aangepaste prompts kunt u: Genereer binnen enkele seconden SEO-geoptimaliseerde blogoverzichten.

Verander een trefwoord in een volledige, goed geschreven blogbriefing.

Brainstorm sneller over ideeën voor content

Herschrijf of breid secties uit met een consistente merktint.

Stel volledige artikelen op binnen een taak of document

Krijg rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte toegang tot premium modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini. Genereer blogoverzichten, concurrentieanalyses, metabeschrijvingen en meer met ClickUp Brain. Ons eigen team gebruikt ClickUp Brain elke dag om content efficiënt te schalen (ja, we publiceren meer dan 150 blogposts per maand).

2. ClickUp-blogplanningssjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan, organiseer en houd elke fase van uw blogproductie bij met de ClickUp Blog Planner-sjabloon.

Als je een solide commandocentrum nodig hebt om de productie van al je blogcontent te beheren, dan is het ClickUp Blog Planner sjabloon precies wat je zoekt. Het werkt bijna als een mini-redactioneel CMS dat rechtstreeks in ClickUp is ingebouwd. Het categoriseert elk blogidee op basis van blogtype, zoals 'how-to-gidsen', 'videoblogs', 'gastblogs' en 'persoonlijke verhalen', onder andere.

De ClickUp Kanban Board-weergave geeft u een totaaloverzicht van uw blogschrijfproces, van onderzoek en opzet tot publicatie en promotie. U kunt uw blogs door elke fase slepen en neerzetten. En wanneer er revisies binnenkomen, laat de speciale Revision Tracker zien welke blogs in behandeling zijn, goedgekeurd zijn en welke nog moeten worden gereviseerd.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd elke blogtaak bij met duidelijk inzicht in deadlines, publicatiedata, schrijffasen, goedkeuringsstatus, toegewezen schrijver en onderwerp.

Gebruik de ClickUp-kalenderweergave om uw hele maand overzichtelijk te bekijken, zodat u kunt bepalen hoe vaak u publiceert en uw cadans kunt afstemmen op aankomende campagnes of lanceringen.

Organiseer elk detail met ClickUp aangepaste velden , waarmee u uw volledige contentwerkstroom in kaart kunt brengen, van blogtype en onderwerp tot deadlines, goedkeuringen en media-assets.

✅ Ideaal voor: Contentteams, bloggers, editors, bureaus en marketeers die op zoek zijn naar een professioneel contentplanningssysteem dat structuur en snelheid brengt in hun blogwerkstroom.

Dit is wat een ClickUp-gebruiker te zeggen heeft over het beheren van blogposts binnen het platform:

Ik waardeer ClickUp om zijn collaboratieve karakter, wat ongelooflijk nuttig is in mijn werk bij een marketingbureau. Het platform stelt mij en mijn collega's in staat om precies te zien wat iedereen doet of waar iedereen mee bezig is, wat onze teamcoördinatie en communicatie aanzienlijk verbetert. Deze functie helpt iedereen op één lijn te houden bij het beheren van blogposts en het begrijpen van de stappen in het proces. Ik vind deze transparantie en de mogelijkheid om elkaars voortgang bij te houden een zeer waardevol aspect van het gebruik van ClickUp.

Ik waardeer ClickUp om zijn collaboratieve karakter, wat ongelooflijk nuttig is in mijn werk bij een marketingbureau. Het platform stelt mij en mijn collega's in staat om precies te zien wat iedereen doet of waar iedereen mee bezig is, wat onze teamcoördinatie en communicatie aanzienlijk verbetert. Deze functie helpt iedereen op één lijn te houden bij het beheren van blogposts en het begrijpen van de stappen in het proces. Ik vind deze transparantie en de mogelijkheid om elkaars voortgang te bijhouden een zeer waardevol aspect van het gebruik van ClickUp.

💡 Pro-tip: Aangezien de ClickUp-blogsjabloon een sjabloon in documentstijl is, bent u al halverwege het publiceren van een professionele, gepolijste blog. Met ClickUp Docs kunt u uw content behandelen als een levende werkruimte. Met ClickUp Docs krijgt u: Een afleidingsvrije schrijfomgeving

Realtime samenwerking

Eenvoudige versiebeheer voor versies

Werkstroom voor directe publicatie Je kunt inline opmerkingen toevoegen, je team taggen voor feedback, referentielinks toevoegen, afbeeldingen naadloos insluiten en zelfs je concept met één klik omzetten in taken. Maak uw voltooide blog met ClickUp Docs Het coolste? Je kunt je blog stylen als een echte webpagina met banners, gekleurde callouts, scheidingslijnen, geneste pagina's en rijke formaten, waardoor je teksten er premium en leesbaar uitzien.

3. ClickUp-sjabloon voor blogbeheer

Gratis sjabloon downloaden Beheer de productie van grote hoeveelheden blogs met de ClickUp-sjabloon voor blogbeheer.

De ClickUp Blog Management sjabloon wordt geleverd met een slim systeem met drie lijsten dat uw hele blogwerkstroom georganiseerd houdt, van idee tot publicatie. Eén lijst is voor binnenkomende blogverzoeken, één voor actieve posts in het schrijf- en goedkeuringsproces en één voor ontwerpers om thumbnails en afbeeldingen bij te houden.

Wat deze sjabloon echt waardevol maakt, is de manier waarop deze omgaat met grote hoeveelheden content. U kunt bijvoorbeeld blogtaken over een Kanban-bord slepen, gegroepeerd op status of zelfs op kanaal (website, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Bovendien geven de kalender- en tijdlijnweergaven u een overzicht van uw publicatieschema. Ontwerpers en schrijvers werken parallel zonder elkaar in de weg te zitten, omdat assets ook hun eigen werkstroom hebben met statussen zoals Concept → In beoordeling → Goedgekeurd.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg elk idee voor content eenvoudig vast met een ingebouwd blogaanvraagformulier dat automatisch taken aanmaakt.

Gebruik kanaalgebaseerde tijdlijnplanning om website-, sociale media- en nieuwsbriefberichten in één scrollbare kalender in kaart te brengen.

Gebruik ClickUp-automatiseringen om goedgekeurde ideeën direct in productie te nemen zonder handmatig te hoeven sorteren.

Bekijk de volledige context van een blog met aangepaste velden voor categorie, publicatiedatum, editor, kanaal en zelfs de uiteindelijke blog-URL.

✅ Ideaal voor: Teams of makers die een gecentraliseerd en geautomatiseerd visueel systeem willen om content te plannen, te schrijven, te beoordelen en te publiceren via meerdere kanalen.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met meer dan 15 tools te jongleren , terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft zichtbaarheid aan werk en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

4. ClickUp-blogdatabasesjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf bij de levenscyclus van elke blogpost met het ClickUp Blog Database sjabloon.

De ClickUp Blog Database sjabloon is een voltooide database voor uw blog, waarin elke blogpost een status en een duidelijke volgende stap heeft. U kunt zien of een blogpost slechts een idee is, in uitvoering is of al gepubliceerd is, samen met alle essentiële details.

Er zijn kolommen voor conceptlinks, gepubliceerde URL's, toegewezen personen, categorieën en fases van voortgang. Voor een spreadsheetachtige uitsplitsing is er de lijstweergave, waarin de blogs zijn gerangschikt op basis van hun status, zoals Gepost, In uitvoering en Update vereist.

Het is ideaal voor wekelijkse evaluatievergaderingen of contentaudits, omdat je taken kunt uitbreiden, metagegevens kunt controleren, velden kunt bijwerken of deadlines kunt toewijzen rechtstreeks vanuit de lijst, zonder individuele kaarten te openen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs het juiste werk toe aan de juiste mensen door berichten te ordenen op type, onderwerp en lid van het team.

Werk moeiteloos samen met ingebouwde commentaar- en tagfuncties direct in elke blogtaak.

Plan slimmere contentbuckets door posts te groeperen als verhalen, handleidingen, tutorials of SEO-lijstjes en ze direct te filteren tijdens sessies.

Behoud langdurige kwaliteit en SEO met zichtbare signalen die aangeven welke berichten moeten worden bijgewerkt of geoptimaliseerd.

✅ Ideaal voor: Contentmakers en -beheerders die een database-achtige werkstroom willen waarmee elke blogpost van idee tot onderhoud na publicatie volledig in de zichtbaarheid kan worden bijgehouden.

📚 Lees meer: Wilt u uw blog nog beter organiseren? Bekijk dan onze gids over het bouwen van een contentdatabase (met sjablonen).

5. ClickUp Hoe start je een blog-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Volg een duidelijke stapsgewijze checklist voor het lanceren van uw eerste blog met behulp van de ClickUp-sjabloon 'Hoe start ik een blog?'.

Als je een beginner bent op het gebied van bloggen of je eigen site wilt starten, is de ClickUp How To Start A Blog Sjabloon een perfecte keuze voor jou. De sjabloon begint met de basisgegevens, zoals de naam van je blog, de eigenaar van de blog en een link naar de website van de blog zodra deze is aangemaakt.

Als je verder scrolt, krijg je een lijst met subtaken voor elke belangrijke stap die nodig is om een blog succesvol te lanceren. Dit omvat het kiezen van een platform, het selecteren van een hostingprovider, het bedenken van een blognaam en domein, het ontwerpen van de website, het plannen van je contentstrategie, het schrijven van je eerste bericht en zelfs marketing en het genereren van inkomsten.

U beschikt ook over twee dynamische voortgangsbalkjes die automatisch uw voltooiingspercentage berekenen terwijl u subtaaken afvinkt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel grote stappen in eenvoudige checklists, zodat u nooit kleine taken over het hoofd ziet, zoals het ontwerpen van een logo, de instelling van analytics, het onderzoeken van concurrenten of het opstellen van blogonderwerpen.

Bewaar al uw blogbestanden bij elkaar in een bijlage-sectie voor brandingbestanden, schermafbeeldingen, schetsen en creatieve bronnen.

Leg elk belangrijk detail vast met behulp van aangepaste velden voor eigendom, websitekoppelingen, voortgang, planning, categorieën en meer.

✅ Ideaal voor: Makers en beginners die een stapsgewijze werkstroom willen om een blog te lanceren zonder verwarring en met maximale duidelijkheid.

📚 Lees meer: Bekijk de handigste blogtools die u kunnen ondersteunen bij het aanmaken van content en u kunnen helpen sneller te groeien.

6. ClickUp-sjabloon voor nieuwe blogberichten

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw schrijfwerkstroom met de ClickUp-sjabloon voor nieuwe blogposts.

De ClickUp New Blog Post-sjabloon werkt als een projectmanager voor elk artikel dat je maakt. Het biedt je een voltooide werkstroom voor het plannen, schrijven, publiceren en promoten van een nieuwe blogpost. Het heeft een takenpaneel waar je de blogstatus kunt instellen, start- en deadline-datums kunt toevoegen, tijd kunt inschatten, teamleden kunt toewijzen en zelfs tijdregistratie kunt inschakelen.

Wat deze sjabloon echt onderscheidt, is de ingebouwde 10-stappen gids voor het schrijven van blogs. Deze gids begeleidt schrijvers, vooral beginnende schrijvers, door een consistent schrijfproces, zodat ze niet vastlopen en altijd weten wat ze vervolgens nog moeten doen.

Met aangepaste velden voor details zoals blogcategorie, conceptlink, definitieve versie, trechterfase, lanceringsdatum, bericht-URL en een voortgangsbalk gaat er niets verloren. Simpel gezegd: van TOFU/MOFU/BOFU tot SEO-tags en conceptlinks, het bevat alles wat een contentteam nodig heeft.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf georganiseerd met een ingebouwde contentpijplijn die u begeleidt van concept → schrijven → publiceren → verdeling op verschillende platforms, elk met een eigen toegewezen persoon en deadline.

Maak aangepaste checklists voor SEO, bewerking of merktone, zodat elke post voldoet aan de kwaliteitsnormen van uw team.

Bewaar alle assets op één plek met behulp van bijlagen voor ontwerpen, schermafbeeldingen, pdf's, trefwoordonderzoek en conceptbestanden.

✅ Ideaal voor: Content schrijvers, SaaS-marketeers, bloggers, bureaus en teams die een herhaalbaar en traceerbaar systeem nodig hebben om elke blogpost te plannen, te schrijven, te publiceren en te promoten.

🚀 ClickUp-voordeel: ClickUp BrainGPT verandert uw nieuwe blogpostsjabloon in een handsfree, door AI aangestuurde schrijfcockpit. In plaats van elke opzet te typen of handmatig bij te werken, kunt u uw ideeën gewoon hardop uitspreken, waarna Talk to Text uw stem omzet in opgemaakte tekst in uw ClickUp-document of taakbeschrijving. Begin met het dicteren van blogideeën met Talk To Text van ClickUp BrainGPT. Dat betekent dat u kunt brainstormen over koppen, inleidende alinea's kunt dicteren, SEO-antekeningen kunt toevoegen of wijzigingen aan uw editor kunt uitleggen zonder uw werkstroom te onderbreken. Het is alsof je een spraakgestuurde editor en projectmanager naast je hebt zitten werken in ClickUp. ⭐ Bonus: Gebruik premium AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini rechtstreeks vanuit BrainGPT om uw alinea's te herschrijven, uw hooks aan te scherpen en SEO-geoptimaliseerde titels te genereren.

7. ClickUp AI-prompts en handleiding voor blogpostsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Genereer sneller artikelen van hoge kwaliteit met de ClickUp AI Prompts en sjabloon voor blogposts.

Het gebruik van AI voor het genereren van blogcontent is tegenwoordig heel gewoon, maar effectief gebruik ervan is nog steeds zeldzaam. De ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template overbrugt die kloof door een eenvoudige sjabloon in documentstijl te bieden waarmee u uw hele blogpost kunt schrijven met ClickUp Brain.

Je kunt beginnen met al je ideeën, trefwoorden, voorbeelden en referenties te verzamelen, zodat Brain de juiste context heeft om mee te werken. Zodra de context klaar is, kun je het ingebouwde blogframework plakken, je toon en creatieve stijl kiezen.

Laat ClickUp Brain vervolgens een voltooid eerste concept genereren met een titel, metabeschrijving, inleiding, hoofdonderdelen en een conclusie.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Vraag ClickUp Brain om perfecte titels, kopteksten, voorbeelden en CTA's die uw blog precies zo vormen als u wilt.

Volg een eenvoudige werkstroom met stapsgewijze instructies en schermafbeeldingen die u laten zien hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken in elke fase van het schrijfproces.

Werk zonder afleiding, want alles, van prompts tot structuur tot tools voor bewerking, is al ingesteld in één ClickUp-document.

✅ Ideaal voor: bloggers, SaaS-schrijvers, contentteams en iedereen die snel en hoogwaardige blogs wil schrijven met behulp van AI, zonder in te boeten aan kwaliteit.

🎁 Bonus: Bekijk deze video om te leren hoe je met ClickUp Brain sneller blogposts kunt schrijven en verfijnen:

8. ClickUp Social Media Blog-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer content voor meerdere platforms met het ClickUp Social Media Blog sjabloon.

Met meer dan 5,24 miljard gebruikers van sociale media en mensen die meer dan 2 uur per dag scrollen, kunt u zich geen versnipperde werkstroom voor sociale media-content veroorloven.

Met het ClickUp Social Media Blog sjabloon krijgt u één dashboard om al uw ideeën, concepten, ontwerpen, beoordelingen en publicatiedata voor sociale media te beheren. U kunt elke blog taggen op schrijver, blogtype, socialemediakanalen, fase, ontwerper, enzovoort, waardoor dit uw centrale redactionele database wordt.

Zodra berichten zijn toegevoegd, wordt de werkstroom volledig visueel. De bordweergave organiseert uw volledige berichtentijdlijn in fasen, waaronder Ideeën, Onderzoek, Concept, Content, Beeldmateriaal, Kwaliteitscontrole en Publiceren. Het voortzetten van het werk is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar elke kaart naar de volgende fase te slepen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Plan uw publicatieschema moeiteloos met drag-and-drop-weergaven die precies laten zien wanneer elk bericht live gaat.

Houd de prestaties bij met behulp van de ClickUp-tabelweergave , die het aantal dagen live, paginaweergaven, reacties en sociale shares registreert.

Leg elk detail vast met aangepaste velden voor deadlines, statistieken, definitieve URL's en meer.

Taaken worden gegroepeerd op basis van blogfase en benadrukken drie beoordelingsvelden: goedkeuring van concept, goedkeuring van content en visuele goedkeuring.

✅ Ideaal voor: Socialemediamanagers en contentteams die consistent op sociale media willen publiceren en de prestaties gemakkelijk willen bijhouden.

9. ClickUp-sjabloon voor redactionele kalender voor blogs

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw volledige contentpijplijn met het ClickUp Blog Editorial Kalender-sjabloon.

De ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon is ontwikkeld om u te helpen al uw blogs en de bijbehorende activiteiten bij te houden. U kunt de publicatiedata één voor één instellen en ze aanpassen met een simpele drag-and-drop in de kalenderweergave.

Als u een breder of beperkter overzicht van uw planning wilt, kunt u met één klik schakelen tussen week-, maand- of aangepaste tijdframes. Met velden zoals Blogfase, Publicatiedatum, Kanalen, Conceptlink, Afbeeldingen, Ontwerpgoedkeuring, Kopijgoedkeuring en Definitieve bloglink kunt u elk detail bekijken zonder meerdere taken te openen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bekijk de prioriteiten met de functie Swimlanes , die laat zien waar elke blog zich in de werkstroom bevindt en hoe urgent deze is.

Vind alle taken in één oogopslag met visuele voorbeelden van afbeeldingen, thumbnails en conceptlinks direct in elke kaart.

Bouw een permanent archief op door de live URL van elk gepubliceerd artikel op te slaan in het veld Final Blog Link, zodat uw volledige contentgeschiedenis gemakkelijk toegankelijk blijft.

✅ Ideaal voor: Contentteams die een consistente werkstroom voor het publiceren van blogs willen hebben.

💡 Pro-tip: Als u een duidelijk beeld wilt krijgen van hoe uw blog presteert, kunt u met ClickUp dashboards veel giswerk besparen. Het brengt al uw belangrijke contentactiviteiten samen op één scherm, zodat u kunt zien wat goed loopt en wat aandacht nodig heeft. Geef uw team een overzichtelijk beeld van doelen en taken met behulp van ClickUp Dashboards.

10. ClickUp-sjabloon voor publicatiekalender

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer content in meerdere formaten met de ClickUp-sjabloon voor de publicatiekalender.

De ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender geeft u een overzicht van alles wat u op uw sociale mediakanalen publiceert. Elke post wordt weergegeven als een taakkaart met een gekleurde koptekst die de fase aangeeft, of het nu gaat om onderzoek, het schrijven van content, ontwerp, goedkeuring of publicatie.

De Board-weergave toont zelfs uw daadwerkelijke media, zoals uw afbeeldingen, die bij elk bericht worden geplaatst, zodat u elk bericht beter kunt visualiseren.

Als u bovendien uw contentstrategie per format wilt begrijpen, kunt u uw berichten ook per categorie groeperen, zoals blogartikel, website-inhoud, live video, carrousel of link, zodat u snel kunt zien hoe evenwichtig uw contentmix is.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer uw planning automatisch door berichten te sorteren in Vandaag, Morgen, Vrijdag en Toekomst op het moment dat u een Publicatiedatum toevoegt.

Maakt hiaten en overdaad aan content duidelijk zichtbaar met een kleurgecodeerde maandkalender die precies laat zien waar u aanpassingen moet doen.

Houdt uw toon en beeldmateriaal consistent met een ingebouwd merkboek dat de stijl en format van elke post bepaalt.

✅ Ideaal voor: Socialemediamanagers en makers die een deadline-proof manier nodig hebben om content consistent te plannen en te publiceren op meerdere socialemediaplatforms.

11. ClickUp-sjabloon voor publicatieplan

Gratis sjabloon downloaden Plan en schedule elk stukje content op een visuele maandkalender met behulp van het ClickUp Publishing Content Plan sjabloon.

Het maken en publiceren van content wordt eenvoudiger met de ClickUp Publishing Content Plan sjabloon. Deze sjabloon helpt je om elk contentidee als een taak vast te leggen en automatisch te groeperen op niveau van prioriteit, zoals Urgent, Hoog, Normaal en Laag.

Bij elke taak kunt u ook details toevoegen, zoals de ondernomen actie, het doel ervan, het type inhoud, de inhoudspijler, de doelgroep, trefwoorden en benodigde middelen om de informatie over uw content aan te geven. Dezelfde taak heeft een volledige kalenderweergave, waar u eenvoudig inhoud kunt slepen en neerzetten om deadlines aan te passen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Krijg een content-systeem met meerdere tags, waardoor één idee tegelijkertijd een bericht + verhaal + blog + infographic kan zijn.

Volg de voortgang van uw taken met kleurgecodeerde tags voor inhoudstype, pijler, vereiste middelen en goedkeuringsstatus, zodat u de voortgang kunt zien zonder individuele taken te openen.

Werk sneller met ingebouwde snelle tips die u een herinnering geven om nieuwe ideeën direct onder urgentielijnen te plaatsen.

✅ Ideaal voor: Teams of makers die een georganiseerd systeem voor het publiceren van content willen, waarmee elk idee kan worden beheerd, van brainstorm tot publicatie.

⚡ Sjabloonarchief: Het is moeilijk om een consistente contentmachine op te bouwen als ideeën, concepten, deadlines en goedkeuringen overal verspreid zijn. Een solide contentplan geeft uw team duidelijkheid over wat er moet worden gemaakt, wanneer het moet worden gepubliceerd en hoe elk onderdeel bijdraagt aan uw marketingdoelen. Onze zorgvuldig samengestelde lijst met sjablonen voor contentplannen maakt dit proces eenvoudiger door u te helpen bij het kiezen van een contentplan dat: Structureer uw volledige contentpijplijn in eenvoudige, gemakkelijk te volgen fasen.

Maakt het gemakkelijker om onderwerpen af te stemmen op het publiek en de juiste kanalen voor de verdeling.

Houdt deadlines en toegewezen personen op één lijn, zodat uw team nooit een publicatiedatum mist.

12. ClickUp-sjabloon voor webcontentproductie

Gratis sjabloon downloaden Beheer elke fase van uw schrijfproces met de ClickUp-sjabloon voor webcontentproductie.

Maak je content voor meerdere klanten of kanalen? Zo ja, dan heb je de ClickUp-sjabloon voor webcontentproductie nodig. Deze bevat twee belangrijke velden: Ontwerpcategorie en Voortgang. Met de ontwerpcategorie kun je contenttypes zoals landingspagina's, blogposts of webteksten groeperen.

De voortgangsbalk, die automatisch wordt bijgewerkt, geeft precies aan hoever elke taak is gevorderd. Deze wordt ook automatisch bijgewerkt op basis van subtaaken, waardoor u de status van elke taak in één oogopslag kunt controleren.

De kern van de sjabloon wordt gevormd door een productiepijplijn met 7 subtaaken die alles omvat, van onderzoek en schrijven tot wijzigingen, aanpassingen en schema's. Elke subtaak vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het aanmaken van content, waardoor het proces transparant en traceerbaar is voor alle betrokkenen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak gedetailleerde microchecklists voor on-page SEO, format, interne links, proeflezen of beeldoptimalisatie.

Houd alles bij elkaar met een Bijlage -sectie voor briefings, schermafbeeldingen, referenties en merkdocumenten.

Signaleer vertragingen vroegtijdig met automatische waarschuwingspictogrammen wanneer een subtaak geen deadline heeft.

✅ Ideaal voor: Bureaus en teams die contentpijplijnen met meerdere fasen beheren, waarbij onderzoek, schrijven, goedkeuringen, revisies, SEO-taken enz. moeten synchroniseren zonder dat de zichtbaarheid of deadlines uit het oog worden verloren.

13. ClickUp SEO-content-samenvatting-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak gedetailleerde, voor SEO geoptimaliseerde contentplannen met het ClickUp SEO Content Brief sjabloon.

Het optimaliseren van uw content voor zoekmachines om de ranking te verbeteren, is waarschijnlijk het eerste onderdeel van het succesvol maken van SEO-content. Het ClickUp SEO Content Brief sjabloon brengt een volledige SEO-werkstroom samen in één goed geformatteerd document.

Je kunt de eigenaar, bijdragers en goedkeurder van het artikel taggen, zodat iedereen vanaf het begin weet wat zijn of haar rol is. Schrijvers krijgen ook precies de SERP-gerichte elementen die ze nodig hebben, zoals een klikbare titel, SEO-titeltag en metabeschrijving.

De tabel 'Doelgroep' geeft informatie over leeftijd, opleiding, beroep, inkomen en gedrag, zodat de schrijver weet tot wie hij zich richt. In het gedeelte 'Boodschap' worden de kernthema's, verkoopargumenten, toon en uiteindelijke CTA beschreven, zodat elk artikel in lijn blijft met de merkdoelen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Geef duidelijk prioriteit aan zoekwoorden door primaire en secundaire zoekwoorden apart te gebruiken.

Zet uw SEO-strategie om in een duidelijk schrijfplan met een overzicht en subonderwerpen waarin wordt uitgelegd wat elke sectie moet bevatten.

Sla projectspecifieke bronnen op, zoals productpagina's of brandingkits, zodat al uw onderzoek op één plek wordt bewaard.

Krijg een SERP-overzicht van concurrenten direct in de briefing, zodat schrijvers precies weten wat ze moeten overtreffen.

✅ Ideaal voor: SEO-strategen en contentmanagers die hoogwaardige, voor SEO geoptimaliseerde content willen produceren.

📚 Lees meer: Beste software en tools voor contentbeheer

14. ClickUp-sjabloon voor het schrijven van content

Gratis sjabloon downloaden Maak professionele persberichten met de ClickUp-sjabloon voor het schrijven van content.

De ClickUp-sjabloon voor het schrijven van content kan worden gebruikt voor het schrijven van alle soorten content, waaronder webpagina's, blogposts, persberichten, casestudy's of eenvoudige call-to-actions. Het bevat aparte sjablonen voor al deze soorten content.

U kunt vooraf uw inhoudsdoel, doelgroep, publicatiekanaal, tijdlijnen en benodigde media definiëren, zodat elk stuk met duidelijkheid begint. Elk inhoudstype wordt geleverd met een structuur ter begeleiding.

In de sjabloon voor de startpagina van de website vindt u bijvoorbeeld ruimte om uw blogdoelen, doelgroep, navigatiemenu's, trefwoorden, metatags, hero-secties, voordelen, social proof, onderscheidingen en meer te documenteren om de content van uw website te plannen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer alle contentassets (afbeeldingen, video's, referentielinks, schermafbeeldingen, klantlogo's) in een speciale mediatabel.

Maak een einde aan de leegte van een leeg scherm met begeleide prompts ('Wie is uw publiek?', 'Hoe maak ik een verbinding met hen?', enz. ) in elke sectie.

Zorg voor een consistente branding met een speciale module voor het invoegen van logo's in de sjabloon voor persberichten.

✅ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een begeleid, alles-in-één systeem voor contentplanning dat hen helpt om vanaf nul content te schrijven die klaar is voor publicatie.

⚡ Sjabloonarchief: Als u op zoek bent naar meer gestructureerde schrijfsystemen, dan zult u onze sjablonen voor het schrijven van content geweldig vinden. Het is een zorgvuldig samengestelde verzameling plug-and-play-sjablonen voor artikelen, persberichten, websiteteksten, nieuwsbrieven, scripts, briefings en meer.

Categorieën van Figma-blogsjablonen

Je hebt gezien welke soorten blogsjablonen er beschikbaar zijn. Maar wat als je gewoon een blog wilt beginnen en nog niet weet waar je je op wilt richten?

Hier zijn enkele van de meest voorkomende (en nuttige) categorieën Figma-blogsjablonen die u tegenkomt:

1. Sjablonen voor blogs over beauty en lifestyle

Beauty- en lifestyleblogs worden gemaakt met een eenvoudig doel voor ogen, namelijk om uw content er elegant en visueel onweerstaanbaar uit te laten zien.

In deze blogs vindt u functies zoals grote hero-afbeeldingen, zachte kleurenpaletten, elegante typografie en veel witruimte. De lay-outs zijn ontworpen om uw productfoto's, voor-en-na-afbeeldingen, tutorials, routinematige uitsplitsingen en influencer-achtige verhalen perfect te benadrukken.

2. Sjablonen voor reisblogs

Reizen draait om verhalen en ervaringen. Deze sjablonen zijn sterk gericht op meeslepende beelden om uw locaties en bestemmingen volledig tot hun recht te laten komen. De typografie is overwegend eenvoudig, zodat lezers lange reisverhalen of gidsen kunnen doorlezen zonder overweldigd te raken.

U vindt er ook secties voor kaarten, reishoogtepunten, tips, fotorasters, enz. , om zowel beeldmateriaal als gedetailleerde verhalen te presenteren.

3. Persoonlijke blogsjablonen

Het hoogtepunt van een persoonlijke blogsjabloon bent u zelf. Deze sjablonen hebben doorgaans een evenwichtige typografie, zachte ruimtes en een minimale visuele rommel, waardoor lezers zich gemakkelijker kunnen identificeren met uw gedachten en verhalen.

Zelfs voor visuals vertrouwen ze op subtiele ontwerpelementen die lange content gemakkelijk leesbaar en emotioneel boeiend maken. Je vindt er vaak rubrieken voor essays, opinies, levensupdates en deskundige posts, samen met eenvoudige biografieën van de auteurs.

👀 Wist u dat? Wat is het belangrijkste dat lezers van persoonlijke blogs willen? Kwetsbaarheid. Berichten die worden weergegeven: Uw fouten

Uitdagingen

Kleine overwinningen

En 'echte' problemen ... creëer een emotionele verbinding. Blogs met alleen korte snapshots presteren niet zo goed als lange, verhaalgedreven content.

4. Sjablonen voor blogs over eten en restaurants

Met sjablonen voor eten en restaurants zien uw gerechten en verhalen er net zo goed uit als ze smaken. Dankzij de perfecte combinatie van rijke beelden en samenhangende secties zijn ze ideaal voor het publiceren van recepten, ingrediëntenlijsten, aantekeningen van chef-koks en voedselfotografie.

U vindt er warme kleurenpaletten en elegante typografie die de aandacht vestigen op zowel het eten als het verhaal erachter.

Veel van deze sjablonen bevatten ook ruimte voor stapsgewijze instructies, voedingsinformatie, restauranthoogtepunten, introducties van chef-koks en aanbevolen gerechten.

5. Sjablonen voor blogthumbnails

Blogthumbnail-sjablonen zijn ontworpen om uw content te laten opvallen en ervoor te zorgen dat er direct op wordt geklikt. Deze ontwerpen zijn geen complete bloglayouts.

Ze bevatten scroll-stopping thumbnail-stijlen, zoals opvallende titels, een sterke visuele hiërarchie, eenvoudige kleurblokken of zelfs strategische afbeeldingsplaatsingen die u gemakkelijk voor elke post kunt hergebruiken.

6. Multifunctionele sjablonen voor redactionele blogs

Multifunctionele sjablonen voor redactionele blogs zijn geschikt voor vrijwel elke niche, waaronder Business, technologie, schrijven en thought leadership. Ze bevatten strakke rasters en goed gestructureerde typografie om lay-outs te creëren die er zowel modern als professioneel uitzien.

Er zijn meerdere secties voor uitgelichte berichten, lijstjes, handleidingen, lange artikelen, auteursprofielen en meer. Ze zijn ook gemaakt met het oog op schaalbaarheid.

Dit betekent dat of je nu één artikel publiceert of een bibliotheek met honderd blogs bouwt, deze consistent en gepolijst blijft zonder je creativiteit te beperken.

⚡ Sjabloonarchief: Als u meer dan alleen een bloglayout bouwt, biedt dit archief u een volledige stapel kant-en-klare sjablonen voor contentmarketingstrategieën om uw content als een professional te plannen en op te schalen.

Bouw sneller mooie, conversiegerichte blogs met ClickUp

Met Figma-blogsjablonen kun je eenvoudig visueel aantrekkelijke lay-outs ontwerpen zonder helemaal vanaf nul te hoeven beginnen. Ze helpen je om ideeën om te zetten in prachtige blogpagina's die er op elk apparaat geweldig uitzien.

Maar een geweldig ontwerp is slechts het halve werk. U hebt nog steeds een soepele manier nodig om onderwerpen te plannen, concepten te beheren, bewerkingen bij te houden, middelen te organiseren, SEO af te handelen en consistent te publiceren.

Daar passen ClickUp-sjablonen perfect bij. Ze bieden je kant-en-klare werkstroomen, kalenders, checklists en content-systemen die je hele blogproces georganiseerd houden, van idee tot promotie.

Als je blogs wilt maken die niet alleen goed ontworpen zijn, maar ook consistent en conversiegericht, dan is ClickUp de tool die je nodig hebt.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en bouw een contentwerkstroom die echt werkt.