15 Beste AI-blogschrijvers om uit te proberen in 2025

Heb je genoeg van AI-schrijvers die dezelfde oude robotachtige content produceren?

Je bent niet de enige die met zijn ogen rolt bij zinnen als "In een snelle digitale wereld." Als je een AI-blogschrijver zoekt, wil je iets dat niet alleen SEO-vriendelijk is, maar ook past bij de stem van je merk.

Ik snap het - ik heb zelf talloze AI-schrijftools geprobeerd.

Ze beloven allemaal grote resultaten, maar laten je achter met generieke, levenloze tekst. Je verdient een AI-blogschrijver die slimmer is dan dat - een die je publiek echt begrijpt, blogcontent van hoge kwaliteit genereert en verbinding maakt met lezers.

In deze lijst met 15 beste AI-tools voor het schrijven van blogs ontdek je opties die persoonlijkheid, creativiteit en efficiƫntie toevoegen aan je blogschrijfproces. Deze lijst kan je helpen om AI-gegenereerde content te maken die echte waarde biedt, van een eerste concept tot een gepolijst, SEO-klaar blogbericht.

Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in een AI-blogschrijver?

Bij het kiezen van AI-schrijfprogramma's houd deze sleutel in gedachten. Kies er een die šŸ‘‡

Gedetailleerde overzichten genereert

Soms heb je alleen een solide startpunt nodig. Zoek naar hulpmiddelen die snel duidelijke, georganiseerde overzichten genereren met sleutelpunten en subkoppen in een logische werkstroom.

Onderhoudt een consistente merkstem

Het is de consistentie die lezers aantrekt. Kies een AI-schrijver die uw stijl begrijpt, geestig of professioneel, zodat uw content altijd on-brand aanvoelt.

Creƫert boeiende content van hoge kwaliteit

De AI tools voor het aanmaken van content die je kiest, moeten kwalitatief hoogwaardige en relevante content produceren. Zoek naar een AI-schrijver die verbindingszinnen schrijft, relevante statistieken gebruikt om beweringen te staven en kopteksten van content optimaliseert.

Integreert SEO

Een goede AI-blogschrijver moet SEO-vriendelijk zijn, met opties voor trefwoordintegratie en metadata. Dit zorgt ervoor dat je content beter scoort en het juiste publiek bereikt.

Nu je weet waar je op moet letten, is het tijd om te kiezen uit de beste AI-schrijfassistenten die er zijn.

15 beste AI-blogschrijvers om dit jaar te gebruiken

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste AI blogschrijvers om je te helpen het blok van schrijvers voorgoed te verslaan:

1. ClickUp (het beste voor AI-gebaseerde contentgeneratie en documentbeheer)

Stroomlijn documentatie en projectmanagement met ClickUp Docs

ClickUp beste functies

Taken aanmaken en toewijzen voor elke fase waarin een blog wordt geschreven om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald met ClickUp Taken Gebruik ClickUp's kalender weergave om uw content levenscyclus te plannen en uw social media posting schema te visualiseren

Integreer met tools zoals Google Drive en Slack om uw werkstroom te stroomlijnen

Gebruik ClickUp Automatisering om repetitieve taken te automatiseren, zoals het toewijzen van concepten aan editors en grafisch ontwerpers

Bouw een database met content voor het eenvoudig hergebruiken van belangrijke stukken content

Analyseer blogprestatiecijfers om uw contentstrategie te verfijnen en focus op wat werkt met behulp van ClickUp Dashboards ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het een uitdaging zijn om door dergelijke uitgebreide functies en aanpassingen te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Copy.ai (Beste voor het maken van marketingteksten)

via Kopiƫren.ai Copy.ai is een AI-gestuurde schrijfassistent die snel en effectief content creƫert. Met het genereren van blogposts in lange vorm en ingebouwde sjablonen is het een veelzijdige tool voor het genereren van blogideeƫn, posts op sociale media en meer. Het is een perfecte oplossing voor wie zijn werkstroom wil stroomlijnen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Copy.ai beste functies

Genereer content in meer dan 25 talen voor meertalige marketinginspanningen

Content vertalen en aanpassen aan verschillende culturen en markten

Copy.ai limieten

Gebruikers maken melding van plagiaat omdat het direct content van bepaalde pagina's haalt

Sommige functies op de website zijn niet beschikbaar in het product

Copy.ai prijzen

Free forever

Starters: $49/maand

$49/maand Geavanceerd: $249/maand

$249/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

4.7/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

3. Jasper (Beste AI-blogschrijver voor het aanmaken van long-form content)

via Jasper.ai Jasper is een populaire AI-tool voor het brainstormen over ideeƫn voor content, bewerking van documenten, sjablonen en het genereren van AI-afbeeldingen. Marketeers kunnen hiermee aangepaste AI-workflows en apps bouwen die creativiteit verdubbelen in verschillende contenttypes. Bovendien ondersteunt het een op chatten gebaseerde AI-assistent die getraind is in marketing en snel content kan bewerken.

Jasper beste functies

Verbeter SEO-prestaties met Surfer SEO-integratie

Creƫer unieke visuals met Jasper Art

Jasper beperkingen

Incidentele feitelijke onjuistheden kunnen handmatige bewerkingen vereisen

Geen aangepaste opties voor type content, lengte en structuur

Jasper prijzen

Maker: $39/maand per zetel

$39/maand per zetel Pro: $59/maand per zetel

$59/maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

4. Surfer (Beste voor het optimaliseren van content voor SEO)

via Surfer Surfer maakt het schrijven van SEO-vriendelijke content gemakkelijk door top-ranking pagina's te analyseren en u duidelijke, door gegevens ondersteunde tips te geven. AI gebruiken in contentmarketing suggereert zoekwoorden en ideeƫn voor blogposts, helpt je bij het structureren van je content en vertelt je zelfs of je schrijven te complex is. Bovendien biedt het gedetailleerde aanbevelingen voor optimalisatie, waaronder suggesties voor koppen, metabeschrijvingen en interne koppelingen.

Surfer beste functies

Vereenvoudig zoekwoordintegratie met Latent Semantic Indexing (LSI) zoekwoordaanbevelingen die gerelateerd zijn aan het primaire zoekwoord

Mogelijkheden identificeren voor het toevoegen van relevante interne en externe koppelingen

Surfer limieten

Stelt soms termen voor die niet overeenkomen met specifieke stijlgidsen

Surfer prijzen

Essentieel: $99/maand

$99/maand Schaal: $219/maand

$219/maand Enterprise: Aangepast

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (400+ beoordelingen)

5. Writesonic (Beste voor het genereren van advertentieteksten en landingspagina's)

via Schrijftonic Writesonic is een AI-schrijfplatform dat het aanmaken van content stroomlijnt voor zowel onafhankelijke marketeers en schrijvers als teams. Met ingebouwde SEO functies en 80+ sjablonen, dekt het een breed bereik van content behoeften, van blog posts tot landingspagina's. Maar als je een niche-specifieke blogschrijver wilt, ga dan met bepaalde Writesonic alternatieven voor meer diepte.

Writesonic beste functies

Toegang tot realtime zoeken op het web en interacties met PDF's en afbeeldingen

Krijg menselijke voice-overs voor je content binnen het platform

Writesonic limieten

Sommige gebruikers maken melding van problemen met het abonnementenbeheer van Writesonic, zoals het degraderen van lifetime accounts zonder voorafgaande kennisgeving

Writesonic prijzen

Free forever

Standaard: $79/maand

$79/maand Professioneel: $199/maand

$199/maand Geavanceerd: $399/maand

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

4.7/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

6. ChatGPT (Beste voor conversationele content en interactief schrijven)

via ChatGPT ChatGPT is een AI-schrijfassistent ontwikkeld door OpenAI die is ontworpen om content snel, boeiend en aanpasbaar aan te maken. Het maakt gebruik van deep learning, met name transformator neurale netwerken, om tekst te analyseren en reacties te creƫren op basis van patronen die zijn geleerd van trainingsgegevens. De veelzijdigheid in toon en stijl maakt het ideaal voor het genereren van SEO-vriendelijke blogs, social media content en artikelen in lange formaten.

ChatGPT beste functies

Genereer niet alleen feitelijke informatie, maar ook creatieve teksten zoals gedichten, scripts of songteksten

ChatGPT limieten

In langere gesprekken kan het soms context verliezen, waardoor herhaling of verwarring ontstaat

ChatGPT-prijzen

Free forever

Plus: $20/maand

$20/maand Teams: $30 per gebruiker/maand

$30 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

7. Writer (Beste voor merkconsistente en conforme content)

via Schrijver Writer is een AI-blogpostgenerator die is ontworpen om het aanmaken van content, gegevensanalyse en automatisering van de werkstroom gemakkelijker te maken voor teams. Het staat bekend om zijn focus op Enterprise en maakt het aanmaken van content van hoge kwaliteit met merkconsistentie mogelijk. Als een van de beste blogtools het dwingt ook merk-, juridische en inclusiviteitsrichtlijnen af om content af te stemmen op de normen van de organisatie.

Writer beste functies

Gebruik het Palmyra-taalmodel op maat van de behoeften van de onderneming, zodat het relevant is voor ondernemingen

Aangepaste AI apps inzetten voor taken als digitale assistentie, content aanmaken en samenvatten

Writer limieten

Geen opties voor het prioriteren van hoofdpunten, waardoor het voor gebruikers moeilijk is om aan te geven welke secties moeten worden uitgebreid of beknopt moeten worden gehouden

Prijzen van de schrijver

Free Forever

Teams: $18 per gebruiker/maand

$18 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Schrijver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Frase (Beste voor optimalisatie en onderzoek van content)

via Frase Frase vereenvoudigt het schrijven van blogs door onderzoek, schetsen en het genereren van content te combineren. Het analyseert de beste zoekresultaten om u ideeƫn te geven voor SEO-vriendelijke blogcontent van hoge kwaliteit. Zodra uw schets klaar is, wordt de content opgesteld op basis van het laatste onderzoek. De ingebouwde editor geeft ook SEO-tips, zodat u content produceert die goed scoort.

Frase beste functies

Genereer samenvattingen met behulp van koppen van concurrenten en AI-suggesties

Verbeter de leesbaarheid, SEO en het gebruik van trefwoorden terwijl je schrijft

Frase limieten

Selecteert soms irrelevante zoekwoorden, waardoor het een uitdaging is om volledige optimalisatie te bereiken

Frase prijzen

Free forever

Solo: $15/maand

$15/maand Basis: $45/maand

$45/maand Team: $115/maand

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Rytr (Beste AI-blogschrijver voor het snel en betaalbaar genereren van content)

via Rytr Rytr is een AI-schrijftool die alles maakt, van blogberichten tot bijschriften voor sociale media. Als AI-blogschrijver wordt het geleverd met meer dan 40 sjablonen voor elk type content, of je nu een blogoverzicht, productbeschrijving of pakkende bijschriften nodig hebt. Daarnaast biedt Rytr een aangepaste tone of voice functie die gebruikersspecifieke schrijfstijlen nabootst op basis van aangeleverde voorbeelden.

Rytr beste functies

Kies uit 20+ unieke tonen, zoals vriendelijk, formeel en assertief

Creƫer content in 30+ talen voor een wereldwijd publiek

Rytr limieten

Gebruikers melden dat Rytr beperkte functies voor tekstbewerking heeft

Limiet aan de lengte van de gegenereerde tekst per sessie

Rytr prijzen

Free forever

Unlimited: $7.50/maand

$7.50/maand Premium: $24.16/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Anyword (Beste voor prestatiegerichte content)

via Elk woord Anyword is een AI-schrijftool voor het maken van marketingcontent met hoge impact die betrokkenheid stimuleert. Het is ontworpen met marketeers in gedachten en combineert krachtige functies, zoals Copy Intelligence, om ervoor te zorgen dat elk stuk content verbinding maakt met je target publiek. Instance, Anyword voorspelt hoe elke versie van je content zal presteren, zodat je de optie kunt kiezen die de meeste kliks zal opleveren.

Anyword beste functies

Analyseer bestaande kopij en stel aanpassingen voor om de betrokkenheid bij content te verbeteren

Toegang tot de AI van Anyword direct in de browser via de extensie voor Chrome

Anyword limieten

Produceert soms off-topic content, waardoor gebruikers de prompts moeten aanpassen voor nauwkeurigheid

Een ingebouwde woord limiet maakt het een uitdaging om de tool te gebruiken voor het maken van lange formulieren content

Prijzen van Anyword

Starters: $49/maand

$49/maand Datagestuurd: $99/maand

$99/maand Business: $499/maand

$499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1200+ beoordelingen)

4.8/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

11. Article Forge (Beste voor AI-gegenereerde content in bulk)

via Artikel smeden Article Forge is een AI artikelschrijver die gemaakt is om content in lange formaten te maken met minimale inspanning. Het genereert artikelen van meer dan 1500 woorden met een geschikte structuur en relevante subkoppen. Het is ideaal voor grote projecten en produceert meerdere blogberichten tegelijk om tijd te besparen. Bovendien maakt het gebruik van AI-modellen die vergelijkbaar zijn met de modellen die Google gebruikt, waardoor content wordt gecreƫerd die sterk is geoptimaliseerd voor SERP's.

Article Forge beste functies

Zoek op het web naar relevante zoektermen met ingebouwde onderzoeksmogelijkheden

Toegang tot een AI-contentdetector en humanizer binnen het platform

Artikel Forge limieten

Produceert af en toe content met fouten in spelling en grammatica

De kwaliteit van niet-Engelse content is merkbaar lager, waarschijnlijk door dubbele vertaling

Prijzen van Article Forge

Basis: $13/maand

$13/maand Business: Aangepaste prijzen

Artikel Forge beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

12. ContentShake AI (Beste voor het genereren van SEO-geoptimaliseerde content)

via Inhoudsopgave ContentShake is een intuĆÆtieve AI-tool voor het schrijven van blogs die is ontworpen om het proces voor het aanmaken van content voor marketeers en bloggers te stroomlijnen. Het is geĆÆntegreerd met SEMrush en geeft realtime inzichten in zoekwoorden en suggesties voor content op maat om je target publiek te bereiken.

Bovendien AI SEO hulpmiddel scoort je kopij op basis van hoe goed deze is geoptimaliseerd en vereenvoudigt de werkstroom door je te helpen bij het schrijven, optimaliseren en zelfs hergebruiken van content voor meerdere platforms.

ContentShake beste functies

Gebruik de uitgebreide SEO-gegevens van SEMRush voor het optimaal aanmaken van content

Creƫer content in zeven talen

ContentShake limieten

Sommige gebruikers vonden dat de tool generieke content produceerde die zware bewerking nodig had om op te vallen

ContentShake prijzen

Pro: $139,95/maand

$139,95/maand Goeroe: $ 249,95/maand

$ 249,95/maand Enterprise:begint bij $5000/maand

ContentShake beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

13. Wordtune (Beste voor het herschrijven van bestaande content)

via Wordtune Wordtune is een AI-schrijver die zinnen herformuleert zodat ze precies goed klinken, of je het nu informeel of professioneler wilt. Van eenvoudige herschrijvingen tot geavanceerde tekstaanpassingen, het helpt schrijvers, studenten en professionals om zich duidelijk en zelfverzekerd uit te drukken. Bovendien gaat Wordtune verder waar je gebleven was, zodat je een blok aan je been kunt overwinnen.

Wordtune beste functies

Gebruik slimme AI-vertaling om te klinken als een moedertaalspreker van het Engels

Breid je woordenschat uit met precieze synoniemen

Wordtune limieten

Richt zich voornamelijk op herschrijven en genereert geen content voor lange formaten

Wordtune prijzen

Free forever

Geavanceerd: $6.99/maand

$6.99/maand Unlimited: $9.99/maand

$9.99/maand Business:Aangepaste prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

14. Grammarly (Beste voor grammaticacontrole en schrijfverbetering)

via Grammarly Grammarly is een AI-schrijfassistent die riskante fouten opvangt die anders je merkimago zouden kunnen schaden. Als een geloofwaardige AI grammaticacontrole het maakt gebruik van generatieve AI om het herschrijven van zinnen te voltooien, wat vooral nuttig is voor de duidelijkheid en vloeiendheid. Bovendien worden de premium abonnementen geleverd met een plagiaatcontrole om de content origineel te houden.

Grammarly beste functies

Krijg aangepaste suggesties op basis van wat je schrijft en wie het zal lezen

Grammarly limieten

Het kan soms veranderingen suggereren die de toon of stijl van het schrijven veranderen op een manier die het minder persoonlijk of creatief maakt

Grammarly prijzen

Free forever

Pro: $12/gebruiker/per maand

$12/gebruiker/per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Grammarly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8000+ beoordelingen)

4.7/5 (8000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7000+ beoordelingen)

15. Sudowrite (Beste voor hulp bij creatief schrijven)

via Sudowrite Sudowrite is een AI-schrijftool voor creatieve geesten, vooral fictieschrijvers die door het blok van schrijvers willen breken en content van hoge kwaliteit willen genereren. Met functies zoals Describe kan het een basisscĆØne omzetten in een rijke, zintuiglijke ervaring, terwijl Write helpt de werkstroom te behouden door de volgende 300 woorden in jouw stijl te genereren. Bovendien heeft het een geĆÆntegreerde plagiaatcontrole om concepten van content te controleren op originaliteit.

Sudowrite beste functies

Gebruik een Story Bible om hoofdstukken te organiseren

Gebruik hulpmiddelen zoalsCanvas om plots en tekens te visualiseren

Sudowrite limieten

Voornamelijk ontworpen voor creatief schrijven, dus minder geschikt voor bloggen

Sudowrite prijzen

Hobby en student: $10/maand

$10/maand Professioneel: $22/maand

$22/maand Max: $44/maand

Sudowrite beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Schrijf blogs die ranken met ClickUp Brain

Als u een AI-blogschrijver kiest, zoek er dan een die meer doet dan content parafraseren. U hebt een tool nodig die uw onderwerp en publiek begrijpt en die frisse, originele ideeƫn kan genereren die opvallen. ClickUp Brain levert op dit Front door hoogwaardige, mensachtige content te produceren die goed aanslaat bij lezers.

Maar ClickUp is meer dan alleen een AI-schrijftool. Het is een uitgebreid platform voor projectmanagement dat uw volledige proces voor het aanmaken van content ondersteunt. Van brainstormen en abonnementen opstellen tot bewerking, ClickUp stroomlijnt elk aspect van uw werkstroom. Gratis aanmelden voor ClickUp vandaag nog!