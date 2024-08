10 Beste AI Grammaticacontrole en Bewerkingshulpmiddelen in 2024

Goede communicatie begint met duidelijke grammatica en eenvoudige zinnen. Maar als je inspiratie krijgt, wil je je gedachten snel op papier zetten voordat je ze kwijtraakt.

Voortdurend stoppen om te controleren op interpunctiefouten, grammaticale fouten en onhandige zinnen haalt het plezier in schrijven weg. Het verstoort je creatieve werkstroom, waardoor het moeilijk wordt om volledig in het moment te blijven.

Dankzij AI-grammaticacontrole hoef je grammaticafouten niet meer op de ouderwetse manier te herstellen.

AI-grammaticacontroleurs en bewerkingstools zijn ontworpen om je schrijfwerk te verbeteren en te polijsten. Zie ze als je virtuele editor, die je schrijven in realtime verfijnt met behoud van je unieke perspectief.

Laten we eens kijken naar de beste AI-grammaticacontroleprogramma's die er zijn. 👇

**Wat moet je zoeken in AI grammaticacontrole?

Hoewel alle AI grammaticacontroleprogramma's in uw voordeel werken, zijn er een aantal factoren waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van het beste programma. AI tools moeten waarde toevoegen aan je schrijven, zoals:

Stijl- en toonsuggesties: Grammaticale fouten corrigeren is één ding, maar met opties om het schrijven te verbeteren met stijl- en toonsuggesties til je je schrijfwerk naar een ander niveau

De 10 beste AI grammaticacontroleprogramma's om te gebruiken in 2024

We hebben de beste grammaticacontroleprogramma's gekozen met geweldige functies en een toewijzing aan uitmuntendheid:

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om in enkele seconden ideeën te brainstormen en content te schrijven en te bewerken

ClickUp, een alles-in-één platform voor productiviteit, introduceert ClickUp Brain, een AI-gestuurde contentgenerator en -bewerker schrijftool dat je helpt bij je dagelijkse schrijfwerk.

Of het nu gaat om het brainstormen over nieuwe ideeën, het overwinnen van een blok van schrijvers, het corrigeren van grammaticafouten of het bewerken van content,

ClickUp Brein

heeft u gedekt.

ClickUp Brain is ontworpen om uw productiviteit te verhogen met door onderzoek ondersteunde prompts voor al uw behoeften. Maak opmerkelijke prompts, briefings, casestudy's, blog content en projectbeschrijvingen met de AI Writer for Work.

U kunt ook de AI Knowledge Manager gebruiken om overal in ClickUp vragen te stellen over uw werk en contextuele antwoorden te ontvangen. De AI Project Manager genereert ook projectupdates, samenvattingen van taken, stand-ups en meer.

💡Pro tip: De AI-tool is overal in ClickUp beschikbaar

ClickUp Documenten

en

ClickUp-taak

zodat u het overal binnen uw project kunt gebruiken om foutloos te schrijven, van een chatbericht tot een taakbeschrijving en van een SOP-document tot een projectsamenvatting.

De beste functies van ClickUp

Geavanceerd schrijfprogramma: Schrijf foutloos met de AI-schrijftool dat teksten kan maken voor verkoop en marketing en productbeschrijvingen, biografieën, e-mails en landingspagina's kan genereren. Het geeft je ook suggesties voor het schrijven van een bepaalde toon of stijl

Schrijf foutloos met de AI-schrijftool dat teksten kan maken voor verkoop en marketing en productbeschrijvingen, biografieën, e-mails en landingspagina's kan genereren. Het geeft je ook suggesties voor het schrijven van een bepaalde toon of stijl Creatiever zijn in minder tijd: Met AI Writer for Work kun je beter schrijven en tijd besparen. Het kan volledige content briefings, blog outlines en samenvattingen van long-form content produceren. Het kan ook video's transcriberen en je aantekeningen in andere talen vertalen

Met AI Writer for Work kun je beter schrijven en tijd besparen. Het kan volledige content briefings, blog outlines en samenvattingen van long-form content produceren. Het kan ook video's transcriberen en je aantekeningen in andere talen vertalen 1000+ integraties: Vereenvoudig je creatieve en schrijfworkflows door al je favoriete apps (Slack, Google Drive, Zoom en nog veel meer) te verbinden met ClickUp; je hoeft niet meer te schakelen tussen schermen

Gebruik ClickUp AI om overtuigende communicatie te maken

Ingebouwde spelling- en grammaticacontrole : Corrigeer spel- en grammaticafouten zonder extra plugins binnen het platform voor foutloos schrijven en merkexemplaren

: Corrigeer spel- en grammaticafouten zonder extra plugins binnen het platform voor foutloos schrijven en merkexemplaren Sjablonen : Bespaar tijd en moeite met aanpasbare sjablonen voor verschillende doeleinden.

: Bespaar tijd en moeite met aanpasbare sjablonen voor verschillende doeleinden. Veiligheid van gegevens: Beveilig uw gegevens; ClickUp Brain gebruikt uw gegevens niet voor modeltraining

Beveilig uw gegevens; ClickUp Brain gebruikt uw gegevens niet voor modeltraining Versatile: Schrijf en bewerk onderweg met ClickUp's mobiele app

Beperkingen van ClickUp

ClickUp wordt geleverd met verschillende integraties en functies, dus het heeft een steile leercurve (het helpcentrum, gidsen en ondersteuning zijn handig om u te helpen het meeste uit het platform te halen)

Het configureren van workflows op ClickUp kan wat tijd en moeite kosten als u nog niet eerder een productiviteitstool hebt gebruikt

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Grammatica

via Grammarly Grammarly is een schrijfassistent voor onderwijzers, marketingprofessionals en content schrijvers. Het biedt realtime feedback op je schrijfwerk via integraties met platforms zoals Google Documenten en meer.

Je kunt het ook gebruiken op de web app als extensie of downloaden op mobiele apparaten om onderweg schrijfsels te bewerken en te verbeteren.

Grammarly heeft onlangs zijn AI-gestuurde schrijfassistent-GrammarlyGO gelanceerd. Het biedt gepersonaliseerde hulp met unieke schrijfstijl, contextueel taalgebruik en tonaliteit, en het helpt ook bij het schrijven of herformuleren van zinnen.

Gelukkig heeft ClickUp een Grammarly-integratie, zodat u de Grammarly-functies kunt gebruiken terwijl u ClickUp gebruikt.

👀Aantekening: Als u al een Grammarly gebruiker bent en op zoek bent naar een vergelijkbaar krachtig hulpmiddel, bekijk dan onze lijst van Grammarly alternatieven .

Grammarly beste functies

Houd gegevens van gebruikers veilig met naleving van privacy en veiligheid

Tekst oppoetsen door typefouten, grammaticale fouten en interpunctiefouten te markeren voor heldere communicatie

Krijg suggesties om stemming en tonaliteit aan te passen om de boodschap duidelijk over te brengen

Verbeter de leesbaarheid met suggesties om moeilijk leesbare tekst op te schonen

Creëer een unieke merkstem met gedeelde richtlijnen

Grammaticale beperkingen

De schrijver moet grammaticacorrecties handmatig uitvoeren. Dit kan overweldigend zijn voor sommige schrijvers

Grammarly is niet goed in het begrijpen van de bedoeling van de gebruiker en kan onjuiste suggesties geven

Grammarly prijzen

Free forever

Premium: $30/maand

$30/maand Business: $25/maand per gebruiker

Grammaticale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (7.000+ beoordelingen)

3. Wordune

via Wordtune Wordtune is een herschrijvingstool die helpt bij het herschrijven, samenvatten, produceren of verbeteren van content. Je kunt het gebruiken om de zinsstructuur te verbeteren, grammatica te corrigeren en te controleren op spelfouten.

Het hoogtepunt van Wordtune is dat het minstens vijf bronnen op feiten controleert voordat het je relevante suggesties geeft. De AI-schrijfassistent kan overal worden gebruikt, vanaf je desktop, mobiele apparaat of favoriete tools. Het kan ook content uit verschillende talen naar het Engels vertalen.

Ben je niet zeker van Wordtune? Bekijk onze lijst met Wordtune alternatieven .

gerelateerd: Wordtune vs Grammarly

De beste functies van Wordtune

Herschrijven ofe-mail content opnieuw formulerenartikelen of zelfs realtime berichten met één klik

Video's en blokken tekst samenvatten in een verteerbaar, gemakkelijk te begrijpen format

Fouten in grammatica en spelling controleren terwijl je schrijft

Werkstromen stroomlijnen met een galerij vansjablonen voor het schrijven van content voor verschillende toepassingen, zoals e-mails, LinkedIn-berichten, koppen, functiebeschrijvingen en meer

Toegang tot de AI-grammaticacontrole binnen Google Documenten en op mobiel en desktop

Gebruik de AI-gestuurde QandA-zoekfunctie om vragen te stellen als 'Hoe bereid ik me voor op een feedbackvergadering met mijn baas?

Wordt beperkt

Tekst aanbevelingen zijn alleen beschikbaar in de premium versie

Sommige suggesties kunnen irrelevant of moeilijk te integreren zijn

Prijzen voor Workertune

Free forever

Plus: $24.99/maand

$24.99/maand Unlimited: $37,50/maand

$37,50/maand Business: Aangepaste prijzen

Wordt getuned beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4. Gramara

via Gramara Gramara is een AI-grammaticacontrole die u helpt uw academisch en technisch schrijven te verbeteren. U kunt kiezen tussen formele, informele en beknopte tonen om relevante oplossingen te krijgen.

Deze gratis grammaticacontrole laat u antwoorden vertalen naar uw eigen taal. Gramara werkt ook als een proefleesprogramma om zinnen te verbeteren terwijl je schrijft. Het beste deel? Het is gratis.

Gramara beste functies

Corrigeer veelvoorkomende fouten in spelling en grammatica met auto-highlights die onjuiste of moeilijk klinkende woorden een kleurcode geven

Vertaal je teksten in 10+ verschillende talen

Verbeter je schrijfvaardigheid met AI-gestuurde stijlsuggesties voor een betere vloeiendheid

Krijg controle over de tonaliteit met instellingen zoals formeel, informeel of beknopt

Gramara beperkingen

Een minimalistische grammaticacontrole tool met beperkte functies en integratiemogelijkheden

Kan onnauwkeurige suggesties geven, dus het is belangrijk om de door AI voorgestelde wijzigingen dubbel te controleren

Gramara prijzen

Free forever

Gramara beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

5. Papierpal

via Paperpal Paperpal is een AI-gestuurde grammaticacontrole en bewerkingstool speciaal ontworpen voor mensen die werken met academisch schrijven.

Deze online grammaticacontrole gaat verder dan spelling en interpunctie om je schrijfnormen af te stemmen op de conventies van academisch schrijven.

Paperpal doet dit door je schrijven te verrijken met domeinspecifieke terminologie. Het garandeert ook suggesties voor fact-checking om je academische manuscript te verbeteren.

Met deze functies kunnen gebruikers ook profiteren van ondersteuning voor parafraseren, academische AI-vertaling en generatieve AI-hulp.

De beste functies van Paperpal

Gebruik diepgaande grammaticacontrole om fouten met één klik te corrigeren

Werk met de AI-copiloot om samenvattingen, samenvattingen, titels en meer te genereren

Tekst herformuleren om de leesbaarheid, duidelijkheid, woordkeus en toon te verbeteren

Efficiënt controles vóór het verzenden van manuscripten uitvoeren

Vertalen van academische teksten uit meer dan 25 talen naar het Engels

Paperpal limieten

Dure abonnementsmodule in vergelijking met andere tools

Geen integratie met moderne software of cross-platform ondersteuning

Paperpal prijzen

Free Forever

Prime: $9.91/maand

Paperpal beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Gember

via Gember Ginger is een alles-in-één AI-grammaticacontrole die creativiteit stimuleert, zinsbouw verbetert en veelgemaakte fouten corrigeert. Het maakt gebruik van gepatenteerde technologie om beknoptheid te vergroten, creativiteit te verbeteren en 100+ grammatica- en spellingscontroles te bieden.

Ginger bekijkt hele zinnen om op de context gebaseerde correcties voor te stellen in plaats van alleen spelling of grammaticale correcties. Daarom zal dit het algehele schrijfproces voor het aanmaken van content in lange formaten verbeteren en versnellen. Naast een extensie voor browsers is Ginger ook beschikbaar als iOS- en Android-applicatie.

Ginger beste functies

Geniet van naadloze toegankelijkheid op websites, tools en apparaten

Kies uit specifieke modules voor business en onderwijs

Integreer eenvoudig met Chrome of Microsoft Word

Kies Ginger Application Programming Interface (API) voor uw apps en websites

Druk jezelf op een natuurlijke manier uit in meer dan 40 talen met de geïntegreerde vertaler van Ginger

Ginger beperkingen

De gratis versie is beperkt tot 14 controles per maand

Biedt beperkte suggesties voor herformulering die soms niet overeenkomen met de bedoeling van de auteur

Ginger prijzen

Free forever

Premium: $19.99

$19.99 Ginger Teams: $4.99/maand per gebruiker

Ginger beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (35+ beoordelingen)

4.3/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (85+ beoordelingen)

7. Linguix

via Linguix Linguix is een hulpmiddel om je schriftelijke communicatie te verbeteren en maakt je schrijven foutloos in zeven talen - Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Pools. Naast eenvoudige grammaticacorrectie geeft Linguix een inhoudsscore om je content te beoordelen op leesbaarheid, wordt het geleverd met een GPT-4 schrijfassistent en een Text Rewriter om hele zinnen te herschrijven.

Linguix biedt AI-hulp op het gebied van verkoop, marketing en klantenservice.

De software biedt ook kwaliteitsondersteuning en een gebruiksvriendelijke installatie voor eenvoudig gebruik.

Linguix beste functies

Analyseer de kwaliteit van je tekst met een kwaliteitsscore

Krijg suggesties en correcties in meerdere talen

Schrijf met een AI-gebaseerde schrijfassistent en parafraseer hele zinnen

Maak snelkoppelingen naar één woord in e-mails en andere websites met de extensie voor de browser Linguix

Linguix limieten

Geen plagiaatcontrole en markeringen

Gebruikers hebben problemen gerapporteerd bij het herformuleren en bewerken van complexe zinnen

Prijzen van Linguix

Free forever

Persoonlijk Pro: $99/maand

$99/maand Business: $336/maand

Linguix beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editor Hemingway Editor is een uitzonderlijke editor voor toegang tot helder en duidelijk schrijven. Het biedt snelle suggesties voor geavanceerde grammaticafouten, zoals overmatig gebruik van de passieve stem, ingewikkelde zinsconstructies, onhandig lange zinnen of slechte leesbaarheid.

Onlangs introduceerde de tool Hemingway Editor Plus, dat is geïntegreerd met AI-mogelijkheden om de bewerking een stap verder te brengen met gepersonaliseerde doelen, tonaliteit en woordgebruik.

Het doel is om bewerking menselijker en persoonlijker te maken en je te helpen de perfecte toon voor je tekst te vinden.

De beste functies van de Hemingway Editor

Herstel problemen met grammatica, semantiek, passieve stem en breedsprakige zinnen in een paar klikken

Geniet van gepersonaliseerde bewerking met Hemingway Editor Plus

Stel schrijfdoelen in met stijlen en tonen zoals formeel, informatief, zelfverzekerd of vriendelijk

De beperkingen van Hemingway Editor

De tool herkent niet alle idiomen en spreektaal en stelt een nieuwe formulering voor wanneer deze niet synchroon loopt met de gewenste betekenis

Richt zich meer op stijl en grammaticale fouten dan op content

Hemingway prijzen

Free forever

Individueel 5K Abonnement: $8.33/maand

$8.33/maand Individueel 10K Abonnement: $12.50/maand

$12.50/maand Team 10K Plan: $12,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Hemingway Editor

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Trinka AI

via Trinka AI Trinka AI is de vertrouwde AI-grammaticacontroleur van uitgevers en schrijvers over de hele wereld en heeft met zijn uitmuntende bewerking een plaats verdiend in de top 10 van AI-grammaticacontroleurs. Het is een one-stop oplossing voor spelfouten, parafraseren en plagiaatcontrole.

Trinka AI voldoet aan verschillende eisen, waaronder academisch schrijven, technisch schrijven, algemeen schrijven, enz.

De beste functies van Trinka AI

Integreer de tool met meerdere platforms zoals Microsoft Word, Google Documenten, PowerPoint en meer

Proeflees volledige documenten in MS Word en controleer je LaTeX document zonder je TeX code te beïnvloeden

Controleer je tekst op inconsistenties en plagiaat

Aangepaste stijlgidsen gebruiken om aan individuele eisen te voldoen

Trinka AI beperkingen

Geen functies toegankelijk zonder aanmelding

Vereist tijd om persoonlijke doelen in te stellen

Trinka AI prijzen

Free Forever

Premium: $7.56/maand

$7.56/maand Premium Plus: $11.81/maand

$11.81/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Trinka AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. GrammatikAI

via GrammatikAI Met AI-gebaseerde diensten helpt GrammatikAI je schrijven te verbeteren, herformuleren en vertalen. De tool herschrijft precies om de kloof te overbruggen tussen je geschreven content en de content die je wilt leveren.

Het is een holistische oplossing die rekening houdt met het publiek en suggesties doet om de content snel maar nauwkeurig te verbeteren.

GrammatikAI beste functies

Creëer overtuigende teksten met relevante zinsopbouw door middel van AI

Verbeter je content met suggesties voor optimalisatie, formulering, structurering en verbetering

Maximaliseer de efficiëntie met supersnelle correcties en herformuleringen om tijd te besparen

GrammatikAI limieten

Moeite met het herstructureren van complexe zinnen

Biedt geen branche- of schrijfspecifieke oplossingen

Prijzen van GrammatikAI

Free Forever

GrammatikAI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Move Beyond Basic Writing Suggestions With ClickUp

AI gereedschappen voor grammaticacontrole hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop individuele schrijvers, professionals en bedrijven aan hun content werken. Ze hebben foutloos schrijven voor velen werkelijkheid gemaakt.

Met de hulpmiddelen die de technische aspecten van het schrijven afhandelen, kunnen schrijvers zich volledig richten op hun vak en betere resultaten leveren.

Ze bieden niet alleen grammaticale ondersteuning, maar helpen je ook om blokken van schrijvers te overwinnen en schrijven in een handomdraai te verbeteren.

In de war over welke tool je moet kiezen? Met ClickUp krijg je niet alleen een AI-programma voor grammaticacontrole en schrijven, maar ook een alles-in-één oplossing met functies voor documentbeheer en productiviteit.

Met de juiste tool tot je beschikking kun je content gebruiken om alles te bereiken wat je wilt. Meld u nu aan voor ClickUp !