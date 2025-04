Evergreen voorbeelden van content die langdurig verkeer stimuleert

Enkele jaren geleden publiceerde een blog een gids over de perfecte onderwerpregel voor e-mail. Vandaag de dag trekt diezelfde gids nog steeds duizenden bezoekers per maand.

Het geheim achter het blijvende succes? Het behandelt een probleem dat na verloop van tijd relevant blijft.

Dit is de kracht van evergreen content-materiaal dat nooit aan aantrekkingskracht verliest.

Voor marketeers die hun SEO willen verbeteren en blijvend verkeer willen genereren, zijn hier enkele voorbeelden van evergreen content die een langdurige impact kunnen hebben. 💪

**Wat is evergreen content?

Evergreen content is informatief of educatief materiaal dat na verloop van tijd relevant en nuttig blijft, lezers aantrekt en verkeer genereert.

In tegenstelling tot nieuwsberichten of op trends gebaseerde posts die snel aan relevantie verliezen, verhoogt evergreen content de zichtbaarheid van je platform op de lange termijn en stimuleert leads en conversies.

Algemene onderwerpen zoals 'hoe zet ik koffie' of 'plant een moestuin' zijn evergreen omdat deze processen niet snel zullen veranderen.

🔍 Weet je dat? De term 'evergreen content' komt van de groenblijvende boom, die het hele jaar door zijn groene bladeren behoudt. Omdat dit soort werk relevant blijft ongeacht het seizoen of de cyclus van het nieuws, wordt het als duurzaam beschouwd.

Belang van evergreen content in contentmarketing

Evergreen content heeft een unieke aantrekkingskracht op contentmarketing die verder gaat dan trends. De blijvende impact is het overwegen waard wanneer vorm te geven aan uw contentmarketingstrategie .

Laten we eens kijken naar het belang ervan. 👀

SEO optimalisatie: Evergreen content blijft relevant na verloop van tijd, waardoor het zeer waardevol is voor zoekmachine optimalisatie (SEO). Tijdloze onderwerpen scoren goed in de zoekresultaten, wat leidt tot een betere zichtbaarheid en meer organisch verkeer

🧠 Leuk weetje: Evergreen content helpt uw ' Ervaring, deskundigheid, autoriteit en betrouwbaarheid ' (E-E-A-T) score op Google. Een hogere score verhoogt uw kansen om op de eerste pagina van de zoekresultaten te verschijnen!

Sleutel kenmerken van evergreen content

Wat maakt content evergroen?

Nou, er zijn een paar bepalende kenmerken die het verschil maken. Laten we ze eens op een rijtje zetten. 🔨

Tijdloosheid: Het behandelt onderwerpen die niet afhankelijk zijn van huidige trends of gebeurtenissen en gaat over fundamentele en tijdloze concepten

Het behandelt onderwerpen die niet afhankelijk zijn van huidige trends of gebeurtenissen en gaat over fundamentele en tijdloze concepten Relevantie: Deze content voldoet consequent aan de behoeften en de rente van een breed publiek en behandelt veelvoorkomende vragen of problemen voor blijvende betrokkenheid

Deze content voldoet consequent aan de behoeften en de rente van een breed publiek en behandelt veelvoorkomende vragen of problemen voor blijvende betrokkenheid Probleemoplossend vermogen: Het biedt oplossingen voor hardnekkige problemen en geeft lezers uitgebreide en gedetailleerde antwoorden

Het biedt oplossingen voor hardnekkige problemen en geeft lezers uitgebreide en gedetailleerde antwoorden **Evergreen-onderwerpen presteren na verloop van tijd goed in zoekmachinerankings

Brede aantrekkingskracht: Het heeft een brede aantrekkingskracht, waardoor de content relateerbaar lijkt voor verschillende doelgroepen

Het heeft een brede aantrekkingskracht, waardoor de content relateerbaar lijkt voor verschillende doelgroepen Regelmatig bijwerken: Je moet periodieke updates uitvoeren om het nauwkeurig en relevant te houden

📖 Lees ook: Hoe uw contentmarketingprojecten beheren met ClickUp

Hoewel beide soorten content een belangrijke rol spelen, voldoen ze aan verschillende behoeften van het publiek en hebben ze een verschillende levensduur.

Actuele content is zoals een nieuwsartikel of een seizoensgebonden post-it die even de aandacht trekt maar snel aan relevantie verliest. Denk aan een blogbericht over een nieuw product of een vakantiecampagne; als de gebeurtenis eenmaal voorbij is, is de rente voor het publiek ook weg.

Anderzijds blijft evergreen content relevant, ongeacht de tijd van het jaar. Het kan praktisch en bruikbaar advies of productrecensies bevatten waar lezers zelfs jaren later nog iets aan hebben.

Criteria Evergreen content Tijdelijke content Langdurig, kan jarenlang relevant blijven. Kortstondig, vaak slechts enkele dagen of weken relevant Het doel van een website is om gedurende langere tijd consistente waarde en relevante informatie te bieden Kan kortstondige verkeerspieken stimuleren, maar kan snel vervagen Voorbeelden How-to gidsen, handleidingen en basiskennis. Bijvoorbeeld 'Hoe effectief communiceren'. Nieuwsartikelen, berichtgeving over gebeurtenissen en seizoensgebonden promoties. Bijvoorbeeld 'Kerstcadeaus voor dit jaar' Updatefrequentie Wordt periodiek bijgewerkt, elke 6-12 maanden. U kunt feiten, cijfers, SEO sleutelwoorden en koppelingen maandelijks/jaarlijks bijwerken voor relevantie Publieksbetrokkenheid Stimuleert langdurige betrokkenheid en publieksbehoud Betrekt publiek door tijdige relevantie en urgentie

Verschillen tussen evergreen content en actuele content

Pro Tip: Een kalender voor content gebruiken helpt u uw contentstrategie ruim van tevoren te abonneren. Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat je georganiseerd blijft en geen haast hebt op het laatste moment, waardoor je content van hogere kwaliteit kunt aanmaken.

20+ Evergreen voorbeelden van content

Nu je weet wat evergreen content is, is het tijd om het zelf te ontwikkelen. Om je op weg te helpen, hebben we meer dan 20 ideeën en voorbeelden van evergreen content voor je verzameld die verkeer en waarde voor je merk kunnen blijven genereren.

Laten we beginnen. 💁

1. Gidsen

In deze gidsen worden taken stap voor stap opgesplitst, zodat lezers gemakkelijk nieuwe vaardigheden kunnen leren of specifieke taken kunnen voltooien. Ze zijn praktisch en duidelijk en bieden oplossingen waar lezers meteen iets mee kunnen.

📌 Voorbeelden: 'Hoe begin ik een blog', 'Hoe kook ik rijst' en 'Hoe schrijf ik uitstekende content'

2. Veelgestelde vragen (FAQ's)

FAQ's beantwoorden veelgestelde vragen in een specifiek veld en besparen lezers tijd met snelle, betrouwbare informatie.

📌 Voorbeeld: 'Veelgestelde vragen over digitale marketing', 'Veelgestelde vragen over het starten van een bedrijf' of 'Wat is SEO?

3. Ultieme gidsen

Ultieme gidsen duiken diep in een onderwerp en bieden een gedetailleerde bron voor zowel beginners als ervaren lezers. Ze bevatten tips, voorbeelden en soms visuals voor een uitgebreide behandeling.

voorbeeld: 'The ultimate guide to SEO', 'The ultimate guide to small business marketing' en 'The ultimate guide to social media marketing'

evergreen content zoals 'Hoe strik ik een stropdas' blijft al tientallen jaren een top query. Andere 'meest gegoogelde' content is 'Wat is liefde', 'Hoe maak ik pannenkoeken' en 'Hoe kook ik een ei'!

4. Praktijkvoorbeelden

Casestudies gebruiken voorbeelden uit de echte wereld om te laten zien hoe een product of dienst een probleem voor een klant oplost. Deze verhalen illustreren succes op een begrijpelijke manier.

📌 Voorbeeld: 'Hoe bedrijf x zijn verkoop met 200% verhoogde' of 'Een casestudy over digitale transformatie

⚡ Sjabloonarchief: Duik in ons archief om de perfecte sjabloon te vinden sjabloon voor casestudy die aansluiten bij uw doelen en die van uw prestaties verhalen maken die altijd blijven inspireren en informeren.

5. Checklists

Checklists zijn snelle, bruikbare lijsten die gebruikers door processen leiden, zodat ze geen stappen overslaan.

voorbeeld: 'Checklist blogpost', 'Checklist verhuizen' en 'SEO checklist voor beginners'

6. Lijsten met bronnen

Dit zijn samengestelde lijsten van tools, apps of websites die lezers een bladwijzer kunnen maken voor toekomstig gebruik, zodat ze waarde blijven toevoegen.

voorbeeld: 'Beste apps voor productiviteit' en 'Beste platforms voor online leren'

7. Woordenlijsten

Woordenlijsten splitsen complexe termen op in eenvoudig te begrijpen definities, waardoor jargon uit de industrie toegankelijker wordt.

📌 Voorbeeld: 'Digitale marketingtermen uitgelegd' of 'Marketingtermen verklarende woordenlijst'

8. Veelgemaakte fouten

In deze artikelen worden veelvoorkomende fouten in specifieke velden beschreven, zodat lezers ze kunnen vermijden en hun vaardigheden kunnen verbeteren.

📌 Voorbeelden:'15 veelgemaakte fouten in social media marketing', 'Topfouten die nieuwe bloggers maken' en 'Veelgemaakte fouten bij het schrijven van cv's'

9. Lijstikels

Lijstikels ordenen informatie in een lijst, waardoor het gemakkelijk is om het door te nemen en te begrijpen. Ze zijn ideaal voor het delen van snelle tips of aanbevelingen.

📌 Voorbeeld: 'Top 10 productiviteit hacks', 'Beste boeken voor ondernemers', of 'Top films aller tijden'

10. Handleidingen

Tutorials bieden gedetailleerde instructies om lezers te helpen nieuwe vaardigheden te leren, vaak gecombineerd met visuals of video's voor de duidelijkheid.

📌 Voorbeelden:'Hoe maak ik een infographic met Canva', 'Beginner's guide to coding in Python' en 'Photoshop tutorial voor beginners'

11. Getuigenissen

Getuigenissen laten feedback van klanten en ervaringen met een product of dienst zien. Ze bouwen vertrouwen en geloofwaardigheid op door sociaal bewijs te leveren dat potentiële klanten kan beïnvloeden.

📌 Voorbeeld: 'Succesverhalen van klanten', 'Beoordelingen van gebruikers van onze software' of 'Beste productbeoordelingen'

12. Bronnen uit de industrie

Deze bronnen zijn uw go-to gidsen boordevol essentiële tools en inzichten voor iedereen in een specifieke branche. Ze zijn ideaal voor professionals die op de hoogte willen blijven of dieper in hun veld willen duiken.

📌 Voorbeelden: 'Whitepapers over digitale marketing', 'Essentiële bronnen voor eigenaren van kleine bedrijven' en 'Toprapporten over de industrie'

13. Samengestelde content

Curatieve content verzamelt waardevolle informatie uit verschillende bronnen en biedt lezers een one-stop resource. Het is perfect voor diegenen die een brede weergave van een onderwerp willen zonder zelf op zoek te hoeven gaan naar elk stuk.

📌 Voorbeelden: 'De beste artikelen over contentmarketing' en 'Beste online cursussen voor HR-professionals'

14. Berichten uit het verleden

Evergreen blog posts zoals deze nemen een diepe duik in hoe een industrie, product of concept in de loop der tijd is veranderd. Ze bieden waardevolle context en laten zien hoe ontwikkelingen uit het verleden vorm geven aan de trends van vandaag.

voorbeeld: 'De geschiedenis van sociale media', 'Evolutie van interieurdesign' en 'Geschiedenis van computertechnologie'

15. Statistische stukken

Statistisch-gedreven evergreen content trekt na verloop van tijd de aandacht en verdient backlinks naarmate het zichtbaarder wordt. Deze stukken bieden waardevolle gegevens waar anderen vaak naar verwijzen en ondersteunen de gestage groei van je backlinkprofiel.

📌 Voorbeelden:'Statistieken over veiligheid in de bouw', 'Statistieken over het keto-dieet' en 'Statistieken over veganisme'

💡 Pro Tip:Boost je SEO ranking door te linken naar gerelateerde evergreen content in je berichten. Interne koppelingen helpen zoekmachines de structuur van uw site te begrijpen en houden bezoekers langer bezig door ze naar waardevolle, relevante bronnen te leiden. Deze aanpak verbetert de autoriteit en zichtbaarheid van uw site na verloop van tijd, waardoor de algehele SEO-prestaties verbeteren.

16. Vergelijkende studies

Vergelijkende gidsen beschrijven de verschillen en overeenkomsten tussen twee of meer producten, diensten of concepten. Ze helpen lezers opties af te wegen en weloverwogen beslissingen te nemen.

📌 Voorbeelden: 'WordPress vs. Wix: Wat is beter?', 'iPhone vs. Android' en 'Beste laptops voor studenten vergeleken'

17. Doe-het-zelf projecten

Doe-het-zelf projecten onderscheiden zich door aangepaste foto's, illustraties of video's die lezers begeleiden bij het zelf maken van iets. Deze projecten bieden stap-voor-stap visuals om gebruikers te helpen ideeën tot leven te brengen.

voorbeeld: 'Doe-het-zelf cactusballonnen', 'Doe-het-zelf luchtverfrisser' en 'Doe-het-zelf theezakjes'

18. Reisgidsen

Reisgidsen geven een diepgaande kijk op bestemmingen, van must-see attracties tot insidertips voor bezoekers.

voorbeeld:'De ultieme gids voor een bezoek aan Parijs', 'Beste wandelroutes in de Rocky Mountains' en 'Top reisbestemmingen in Europa'

19. Tips voor gezondheid en welzijn

Deze artikelen bieden praktisch advies om gezond te blijven, vaak ondersteund door inzichten van experts of onderzoek.

voorbeeld:10 manieren om je immuunsysteem een natuurlijke boost te geven', 'De voordelen van meditatie' en 'Ideeën voor een gezonde maaltijd'

20. Bronnen voor financiële abonnementen

Deze content helpt lezers hun geld te beheren met advies over budgetteren, sparen en beleggen.

📌 Voorbeelden:'Hoe maak ik een persoonlijk budget', 'Inzicht in kredietscores' en 'Checklists voor pensioenplanning'

⚡ Sjabloonarchief: Verken onze collectie van sjablonen voor het schrijven van content ontworpen om uw schrijfproces te stroomlijnen en de kwaliteit van uw content te verhogen.

Evergreen contentstrategie

Een goede evergreen contentstrategie draait niet alleen om het maken van tijdloze stukken, maar ook om ervoor te zorgen dat ze blijven presteren.

Laten we eens duiken in een goed doordacht abonnement om je content langdurig fris en boeiend te houden. 🎯

Kies het juiste onderwerp

Neem uw website onder de loep en zoek de posts die consistent goed presteren. Je kunt deze gebruiken als startpunt van je onderzoek en op zoek gaan naar gerelateerde onderwerpen.

Analyseer daarna toonaangevende blogs in uw niche met behulp van tools voor concurrentieanalyse. Als je eenmaal specifieke onderwerpen hebt gevonden die langdurig verkeer opleveren, voeg dan een uniek perspectief toe om ze te laten opvallen.

Je kunt twee tools gebruiken om onderwerpen met een consistente rente te identificeren:

Google Trends: Het visualiseert trending zoekwoorden en vergelijkt ze; het helpt je ook stijgende query's over een onderwerp te vinden, zoals 'meal prep ideas' gerelateerd aan 'gezond eten' AnswerThePublic: Dit is een geweldig hulpmiddel als aanvulling op Google Trends. Het geeft je trefwoordsuggesties, helpt je de intentie van gebruikers te ontdekken en organiseert trefwoordonderzoek

Integreer de juiste trefwoorden*

Duurzaam verkeer is afhankelijk van voortdurende optimalisatie en het gebruik van stabiele en relevante trefwoorden.

Stabiele zoekwoorden, vooral long-tail zoekwoorden, leggen een sterke basis voor consistent organisch verkeer. Ze sluiten aan bij blijvende interesses van gebruikers en worden minder beïnvloed door zoektrends. Omdat ze minder competitief zijn dan short-tail zoekwoorden, zijn ze gemakkelijker om goed te ranken.

Instance, 'beste websitebouwer voor kleine bedrijven' is gemakkelijker te vinden dan 'websitebouwers'

Hier zijn enkele hulpmiddelen voor het identificeren van duurzame zoekwoorden:

SEMrush: De Keyword Magic Tool genereert gerelateerde long-tail zoekwoorden samen met statistieken zoals zoekvolume en moeilijkheidsgraad Ahrefs: De tool biedt uitgebreide trefwoordanalyse, waarmee u statistieken zoals zoekvolume en verkeerspotentieel kunt onderzoeken. U kunt ook zien hoe concurrenten ranken voor specifieke trefwoorden

💡 Pro Tip: Kijk naar problemen in de sector of veelgestelde vragen om onderwerpen te ontdekken die rijp zijn voor diepgaande blogberichten. Het behandelen van deze problemen levert waardevolle inzichten op en boort long-tail zoekwoorden aan die gericht verkeer aantrekken.

Analyseer de prestaties van blijvende content

Evergreen content publiceren is geweldig, maar hoe weet je of het werkt? Om er het meeste uit te halen, moet je bijhouden hoe het presteert.

Laten we eens een paar kPI's voor contentmarketing om de prestaties te evalueren en ervoor te zorgen dat het impactvol blijft. 📊

Organische zoeksessies

Het bijhouden van organisch zoekverkeer laat zien hoeveel verkeer je evergreen content krijgt van zoekmachines. Een hoog aantal sessies betekent dat je content goed scoort en klikken aantrekt.

Google Analytics 4 (GA4) kan je helpen bij het vinden van goed presterende artikelen en artikelen die misschien een update nodig hebben.

Gemiddelde engagementtijd

Deze metriek vertelt u hoe lang gebruikers op uw pagina blijven. Hoe langer ze blijven, hoe beter uw content aanslaat. Gebruik tools zoals Organic Traffic Insights om te zien waar u de leesbaarheid of relevantie moet aanpassen om gebruikers betrokken te houden.

Conversiecijfers

Conversies houden bij hoeveel bezoekers actie ondernemen na het lezen van je content. Deze actie kan van alles zijn: inschrijven voor een nieuwsbrief, een bron downloaden of een aankoop doen.

Hoge conversiepercentages betekenen dat uw evergreen content verkeer genereert en gebruikers aanzet tot de volgende stap. Google Analytics kan je helpen om deze conversies nauwkeurig te meten.

Backlinks spelen een grote rol bij het verbeteren van je SEO-rankings, dus het is belangrijk om in de gaten te houden hoeveel backlinks je evergreen post verdient. Om dit bij te houden, kunnen tools zoals Backlink Analytics je een duidelijke weergave geven van hoe je content presteert op dit gebied.

Sociale aandelen laten zien hoe vaak mensen je content delen op sociale mediaplatforms. Een hoger aantal shares betekent meestal dat je content aanslaat bij lezers.

Impressies en kliks

Als u bijhoudt hoe vaak uw content verschijnt in de zoekresultaten (impressies) en hoe vaak mensen erop klikken, krijgt u een goed idee van de zichtbaarheid en de rente.

💡 Pro Tip: Gebruik een scoresysteem om ideeën voor evergreen content te prioriteren op basis van relevantie, interesse van het publiek en potentiële impact. Deze werkwijze zorgt ervoor dat uw workstroom voor het aanmaken van content richt zich op onderwerpen die uw publiek het meest zullen aanspreken.

Content aanpassen om actueel te houden

Naarmate trends, technologieën en voorkeuren van gebruikers veranderen, kan content die ooit fris en boeiend was snel verouderd raken. Regelmatige updates en hergebruik zijn essentieel om dit te voorkomen.

Laten we eens kijken naar enkele technieken om je content bij te werken met behulp van ClickUp , een uitgebreid hulpmiddel voor projectmanagement. 👇

Voeg nieuwe gegevens toe en vernieuw visuals

Integreer regelmatig de nieuwste statistieken of onderzoeksresultaten over het onderwerp om de geloofwaardigheid te vergroten en relevantie te garanderen. Het is ook essentieel om visuals na verloop van tijd te vernieuwen.

Werk afbeeldingen, infografieken of video's bij en zorg ervoor dat ze er aantrekkelijk uitzien om de betrokkenheid en retentie van gebruikers te verbeteren.

Met ClickUp Automatiseringen wordt het beheren van updates van content een fluitje van een cent. U kunt herinneringen voor beoordelingen en revisies automatiseren, zodat uw content vers en relevant blijft zonder dat u deze voortdurend handmatig hoeft bij te houden.

Kies een specifieke datum voor content updates om taken te creëren voor je team met ClickUp Automations

Stel taken of aangepaste herinneringen in om te triggeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan, zoals wanneer een stuk content moet worden bijgewerkt of moet worden vernieuwd.

Een andere optie is om het als een terugkerende taak te beschouwen en Automatiseringen zal u wekelijks, maandelijks of per kwartaal geplande herinneringen sturen.

📖 Lees ook: Hoe AI gebruiken om taken te automatiseren Uitbreiding van secties en bijwerken van voorbeelden en casestudies

Herzie bestaande secties en voeg diepgang toe aan bepaalde gebieden om hun content waarde te vergroten.

U moet ook verouderde voorbeelden vervangen door recente voorbeelden om uw content af te stemmen op de nieuwste trends en technologieën.

ClickUp Docs

Voeg informatie toe en bewerk het format van uw content voor een beter bereik met ClickUp Docs ClickUp Documenten is een uitstekend hulpmiddel om content te creëren en bij te werken. Het laat u uw content organiseren in gestructureerde secties met een breed bereik aan formatteertools voor vlotte toevoegingen en revisies. Bovendien kunt u afbeeldingen of directe koppelingen toevoegen aan de verschillende casestudy's die u in uw content opneemt.

De uitzonderlijke functies voor samenwerking van ClickUp Docs zijn ook een geweldige add-on.

U kunt in realtime bewerkingen uitvoeren, waardoor leden van het team opmerkingen kunnen achterlaten, bewerkingen kunnen voorstellen of direct nieuwe gegevens kunnen toevoegen. De ingebouwde versiegeschiedenis zorgt ervoor dat elke wijziging wordt vastgelegd.

ClickUp Brain

Brainstorm vanaf elke plek in uw werkruimte met ClickUp Brain ClickUp Brein is een ander hulpmiddel dat u in deze fase van uw strategie kunt gebruiken.

Het helpt bij het brainstormen en genereren van ideeën, waardoor het een geweldig hulpmiddel is voor het bepalen van de behoeften van je content.

De tool brengt ideeën visueel in kaart en helpt je verschillende concepten met elkaar te verbinden en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

Produceer materiaal van hoge kwaliteit dat je publiek bindt zonder de gebruikelijke rompslomp van content aanmaken met ClickUp Brain

Bovendien is ClickUp Brain een van de meest veelbelovende programma's voor het maken van content AI-tool voor het aanmaken van content dat helpt met schrijven en bewerking. Het biedt suggesties op maat en verfijnt je ideeën, waardoor het schrijfproces soepeler verloopt. Zodra je een ontwerp hebt, helpt het bij de bewerking om ervoor te zorgen dat je content gepolijst is en klaar voor je publiek.

Of u nu brainstormt over onderwerpen, uw gedachten ordent of uw taalgebruik bijstelt, ClickUp Brain ondersteunt u in elke fase.

💡 Pro Tip: Ontwikkel uitgebreide richtlijnen voor contentbeheer die je merkstem, stijl, toon en standaarden voor opmaak beschrijven. Deze richtlijnen helpen de consistentie van alle content te behouden en zorgen ervoor dat elk stuk in lijn is met je merkidentiteit.

Koppen herzien voor frisheid en optimaliseren voor SEO

Gebruik populaire trefwoorden of zinnen om nieuwe lezers aan te trekken en de doorklikratio te verhogen. Het is ook een goed idee om regelmatig SEO-audits uit te voeren om gebieden te vinden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals het herformuleren van metabeschrijvingen, alt tags en interne linkstructuren.

U kunt het volgende gebruiken ClickUp Dashboards om het succes op lange termijn van evergreen posts te volgen en ze aan te passen op basis van hun prestaties.

Maak aangepaste ClickUp Dashboards om KPI's bij te houden en efficiënter te werken

Door een aangepast dashboard in te stellen, kunt u de sleutel SEO statistieken, zoals organisch verkeer, keyword rankings en headline prestaties, allemaal op één plek bijhouden.

U kunt widgets maken om de prestaties van uw koppen bij te houden in termen van klikken en betrokkenheid. Zo kunt u bepalen welke titels moeten worden herzien om te voldoen aan uw SEO doelen en doelstellingen .

💡 Pro Tip: Besteed aandacht aan opmerkingen en feedback van lezers om gebieden voor verbetering of onderwerpen die verder onderzocht moeten worden te identificeren.

Vernieuw, herzie en rangschik content met ClickUp

Evergreen content draait om het regelmatig bijwerken, uitbreiden en optimaliseren ervan. Door u te richten op onderwerpen die blijvende kracht hebben, stabiele trefwoorden te gebruiken en uw content fris te houden met regelmatige updates, kunt u een bron opbouwen die in waarde blijft groeien.

Het klinkt misschien intimiderend, maar tools zoals ClickUp maken het gemakkelijk.

Je kunt automatische updates instellen voor de bewerking van je content, brainstormen over ideeën, onderzoek doen en naadloos samenwerken met je team. Of het nu gaat om het herzien van een verouderde landingspagina of het verfijnen van best practice posts, ClickUp houdt alles georganiseerd en soepel draaiend. Aan de slag met ClickUp vandaag nog gratis!