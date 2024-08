Hoe je AI kunt gebruiken om taken te automatiseren

Saaie, repetitieve taken, zoals het samenvatten van gespreksgegevens na elke klantinteractie of het herhaaldelijk beantwoorden van dezelfde vragen, kunnen je team naar beneden halen en de productiviteit schaden.

Maar met kunstmatige intelligentie (AI) kunnen we eindelijk afscheid nemen van deze alledaagse klusjes.

Interessant is dat een onderzoek van Gartner toonde aan dat tot 80% van de leidinggevenden gelooft dat automatisering kan worden toegepast op elke zakelijke beslissing. Dit toont het ongelooflijke potentieel aan voor organisaties die AI integreren in hun processen.

In deze blog gaan we dieper in op wat AI-taakautomatisering is en hoe het kan worden gebruikt om de manier waarop je organisatie werkt aan te passen. ⬇️

**Wat is AI-taakautomatisering?

AI-automatisering verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentietechnologieën om (repetitieve) taken die gewoonlijk en traditioneel door mensen worden gedaan, te stroomlijnen en uit te voeren.

Deze aanpak pakt tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan en verhoogt tegelijkertijd de operationele efficiëntie; werknemers worden bevrijd van repetitieve taken, zodat ze zich kunnen richten op strategisch werk met een hogere waarde.

De rol en voordelen van AI in taakautomatisering

AI-automatisering combineert Natural Language Processing (NLP), Robotic Process Optimization (RPA), computer vision en andere machine learning-algoritmen die bedrijfsprocessen effectief automatiseren.

Deze technologieën zijn getraind op grote ongestructureerde datasets en kunnen complexe taken uitvoeren zonder menselijke tussenkomst door voorgedefinieerde regels te volgen en zich aan te passen op basis van real-time gegevens.

Machine-learningmodellen, die getraind zijn op gegevens, identificeren patronen en genereren voorspellingen.

NLP algoritmen stellen systemen in staat om menselijke taal te begrijpen en te genereren, wat cruciaal is voor toepassingen zoals chatbots. RPA bots bootsen menselijke acties na om repetitieve taken uit te voeren, terwijl computer vision visuele informatie verwerkt om beslissingen te nemen op basis van afbeeldingen en video's.

Veel organisaties gebruiken deze AI-automatisering voor zakelijke doeleinden, in functies variërend van marketing tot klantenservice .

Amazon gebruikt bijvoorbeeld AI in fulfillmentcentra om beschadigde goederen te detecteren, waardoor de nauwkeurigheid verdrievoudigt ten opzichte van mensen. Getraind op miljoenen afbeeldingen, markeert deze AI imperfecte artikelen voor verdere beoordeling, wat leidt tot wederverkoop, donatie of hergebruik in plaats van directe verzending aan de klant.

Voordelen van AI-automatisering

Kunstmatige intelligentie speelt een multidimensionale rol als het gaat om automatisering. Laten we eens kijken hoe uw bedrijf er baat bij kan hebben. 👀

Productiviteit verhogen: AI kan repetitieve taken afhandelen, waardoor je teams zich kunnen richten op belangrijker werk dat menselijke aandacht nodig heeft. Dit verlaagt hun werkdruk en verhoogt hun productiviteit en de kwaliteit van hun werk

AI kan repetitieve taken afhandelen, waardoor je teams zich kunnen richten op belangrijker werk dat menselijke aandacht nodig heeft. Dit verlaagt hun werkdruk en verhoogt hun productiviteit en de kwaliteit van hun werk Besluitvorming verbeteren: Door gegevens aan AI te leveren, kun je hulp krijgen bij het maken van prognoses, het identificeren van toekomstige producttrends en het verkrijgen van inzicht in de sector. Deze inzichten en patronen die menselijke ogen zouden kunnen missen, helpen uw besluitvormingsproces te verbeteren

Door gegevens aan AI te leveren, kun je hulp krijgen bij het maken van prognoses, het identificeren van toekomstige producttrends en het verkrijgen van inzicht in de sector. Deze inzichten en patronen die menselijke ogen zouden kunnen missen, helpen uw besluitvormingsproces te verbeteren Bespaar kosten: AI-automatisering helpt kosten te besparen door arbeidskosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen en fouten te minimaliseren. Het optimaliseert het gebruik van middelen, verbetert voorspellend onderhoud en stroomlijnt toeleveringsketens, waardoor logistieke verspilling en stilstand worden verminderd

Wat zijn de verschillende taken die AI kan automatiseren?

Kunstmatige intelligentie kan veel aspecten van de bedrijfsvoering automatiseren, van een paar eenvoudige taken (denk aan statusupdates) tot complexe, meerlagige inventarisatieprocessen.

Hieronder staan vijf use cases die je helpen te begrijpen hoe het werkt.

1. Operationeel beheer

via toevoeging Op het operationele front kan AI helpen bij het automatiseren van back-office taken zoals het verwerken van facturen, documentatie verwerken en documentverwerking, het beheren van de boekhouding, het overzien van de toeleveringsketen en het bijhouden van de inventaris. Dit helpt bij het stroomlijnen van activiteiten en het verminderen van supply chain-kosten die ontstaan door verkeerd voorraadbeheer. Walmart gebruikt AI om de toeleveringsketen op verschillende manieren te stroomlijnen. AI helpt bij het voorraadbeheer door de voorraadniveaus te controleren en de vraag te voorspellen, zodat stockouts en te grote voorraden worden voorkomen, de klanten tevreden worden gehouden en de kosten worden verlaagd.

Het optimaliseert ook de verplaatsing van goederen, waardoor kosten worden bespaard, de productiviteit wordt verhoogd en leveringen aan winkels worden versneld. Voor de prijsbepaling stelt AI de prijzen vast op basis van vraag, concurrentie en kosten, waardoor Walmart concurrerend blijft en de winst maximaliseert.

2. Klantenservice

via Amazon AWS

Bijna 90% van de klanten beschouwen een onmiddellijk antwoord als een essentieel onderdeel van klantenservice.

Daarom wordt in de klantenservice-industrie veel gebruik gemaakt van AI CRM-tools en AI-gestuurde chatbots om terugkerende vragen van klanten te beantwoorden, zoals 'Wanneer gaat de winkel open?' of 'Kan dit product worden geretourneerd?

AI-taakautomatisering neemt de last van het geven van dergelijke antwoorden weg bij menselijke werknemers en betrekt hen alleen bij complexe kwesties. Het bespaart je ook het gedoe van het inhuren van nachtdienstmedewerkers of het investeren in meer werknemers in het algemeen.

De AI-ontwikkelingen van Amazon, waaronder Q in Connect en Amazon Connect Contact Lens, laten zien hoe AI wordt gebruikt voor het automatiseren van de klantenservice.

"Met slechts een paar klikken kunnen leiders van contactcentra nieuwe mogelijkheden gebruiken die worden aangestuurd door generatieve AI in Amazon Connect om de meer dan 15 miljoen klantinteracties die dagelijks worden afgehandeld op Amazon Connect te verbeteren." Pasquale DeMaio , VP, Amazon Connect, AWS-toepassingen 3. Gegevensanalyse en voorspellende analyses

Veel besluitvorming is gebaseerd op enorme datasets, enquêtes en rapporten, die door hun enorme omvang overweldigend kunnen zijn voor uw menselijke collega's om te beheren. Dit is waar AI van onschatbare waarde wordt met zijn mogelijkheden voor machinaal leren, NLP en computervisie.

AI-taakautomatisering kan grote datasets nauwkeurig analyseren en de nodige inzichten verschaffen, waardoor bedrijfsteams zich effectiever kunnen richten op werk dat relevant is voor hun vakgebied. Natuurlijk kun je het menselijke element niet helemaal weglaten uit het besluitvormingsproces, vooral bij aspecten zoals sentimentanalyse. Zo ziet de combinatie er in de praktijk uit:

via Harvard Business Review Een goed voorbeeld zijn e-commercebedrijven die grote hoeveelheden klantgegevens gebruiken om gebruikersprofielen op te stellen. Deze profielen stellen automatisch producten voor aan consumenten op basis van hun activiteiten en aankoopgeschiedenis.

AI-tools zoals Klaviyo en Attentive vertrouwen op AI-gebaseerde automatisering voor geavanceerde doelgroepsegmentatiefuncties in e-mailmarketing. Deze functies analyseren klantgedrag om e-mailsegmenten te maken voor gepersonaliseerd bereik.

Hiermee kun je klanten automatisch scheiden op basis van bepaalde demografische gegevens, zodat het niet nodig is om handmatig elk klantprofiel te doorlopen en ze in een bepaalde marketingcategorie in te delen.

4. Marketing

via wereldcampagnes_ AI kan marketingtaken automatiseren, zoals email- en tekstcampagnes, het beheren van berichten op sociale media, het genereren van gepersonaliseerde productaanbevelingen of het maken van kopieën voor sociale media. Dit helpt je om meer klanten te bereiken op de juiste platforms op het juiste moment, wat uiteindelijk de verkoop stimuleert.

Bovendien voorspelde een recente studie van McKinsey dat AI zou kunnen bijdragen tot 4,4 biljoen dollar aan waarde kan toevoegen aan de wereldeconomie tegen 2030, waarbij marketing een van de belangrijkste begunstigden is.

In de afbeelding hierboven gebruik Heinz een versie van Dall-E om bekroonde visuele campagnes te produceren met behulp van tekst-naar-beeld-AI en het grafische ontwerpproces te automatiseren, of Coca-Cola met behulp van AI-tools voor het maken van inhoud om kerstkaarten te maken voor een feestelijke campagne.

5. Verkoop

via Razorpay Je kunt AI gebruiken om verkooptaken te automatiseren, zoals leads kwalificeren, afspraken plannen met prospects en automatisch opvolgmails genereren op vaste tijdstippen. Dit helpt je verkoopteam om meer deals te sluiten en de omzet te verhogen.

AI en machine learning transformeren het beoordelingssysteem voor prospects door voortdurend scoringsmodellen te verfijnen om leads met een hoge potentie te identificeren. Hierdoor kunnen verkoopteams op het juiste moment in contact komen met topprospects, wat de conversie en omzet verhoogt.

AI gaat verder dan traditionele datasets en integreert diverse gegevensbronnen, zoals sociale media, website-interacties en e-mailbetrokkenheid, om een volledig beeld van leads te geven.

Bijvoorbeeld, Razorpay's ML-aangedreven lead scoring is een voorbeeld van deze effectiviteit, met een stijging van 50% in de maandelijkse bruto merchandisingwaarde (GMV), een vermindering van 70% in teaminspanning en een conversiecyclus die een maand korter is.

Hoe taken automatiseren met AI

We hebben al veel verteld over wat AI-taakautomatisering voor je kan doen, maar laten we het nu hebben over hoe je het echt voor je bedrijf kunt laten werken.

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met AI-automatisering.

Stap 1: Identificeer taken die geautomatiseerd kunnen worden

De eerste stap is het identificeren van taken in je bedrijf die geautomatiseerd kunnen worden.

Focus op tijdrovende, foutgevoelige of repetitieve taken. Wees bewust van wat je automatiseert. Automatiseer niet te veel tegelijk, want dat kan moeilijk te beheren zijn.

Als je net begint met automatiseren, bewaar dan de kritieke gebieden voor later, wanneer je bedrijf en je teams gewend zijn aan AI-automatisering.

Stap 2: Kies de juiste hulpmiddelen

Deze stap is zo ongeveer het begin van je AI-automatiseringsreis. Met zoveel AI automatiseringstools het is belangrijk om de juiste te kiezen op basis van wat je nodig hebt en wat binnen je budget past.

ClickUp en Asana zijn bijvoorbeeld goede opties voor het automatiseren van taken en het beheren van projecten. Maar als u zich richt op AI e-mailmarketing en beheer, kunt u Mailbutler of EmailTree overwegen.

Stap 3: De tool instellen

Na het selecteren van een geschikt procesautomatiseringshulpmiddel de volgende stap is het instellen ervan. Dit houdt meestal in het hulpmiddel voorzien van trainingsgegevens en het configureren om de gewenste taken te automatiseren.

Je kunt ook met je AI-serviceproviders praten en oplossingen op maat voor je problemen ontwikkelen.

Stap 4: Constante testen en bewaking

Zodra je de AI-tool hebt ingesteld, is het essentieel om te testen en te controleren hoe de geautomatiseerde taken presteren. Dit zorgt ervoor dat de tool correct functioneert en effectief de gewenste taken automatiseert.

Voer consequent controles uit om de veiligheid, privacy en transparantie van gegevens te waarborgen.

Waarom ClickUp de beste AI-automatiseringstool is

De juiste tool kiezen voor uw automatiseringstraject is essentieel. Maar het zit zo: je kunt nu de hoofdpijn van het kiezen van een andere AI-tool voor elke taak overslaan.

Ja, er is software die al die functionaliteiten in een keurig pakketje samenvat: ClickUp.

Laten we eens een blik werpen op enkele van de meest opwindende AI- en automatiseringsfuncties.

Brein van ClickUp

ClickUp Brain is een super-simpele maar super-effectieve manier om een breed scala aan taken voor uw organisatie te automatiseren

ClickUp wordt geleverd met de baanbrekende ingebouwde AI-assistent ClickUp Brein . Het is 's werelds eerste neurale netwerk dat taken, documenten en mensen in de kennisbank van uw bedrijf integreert met AI.

De drie belangrijkste functies zijn:

AI Knowledge Manager: Stel vragen en haal automatisch antwoorden op vanuit uw ClickUp werkruimte

Stel vragen en haal automatisch antwoorden op vanuit uw ClickUp werkruimte AI Project Manager: Beheer en automatiseer meerdere taken zoals het samenvatten van chat threads en updates voor het voltooien van taken, toewijzing en meer

Beheer en automatiseer meerdere taken zoals het samenvatten van chat threads en updates voor het voltooien van taken, toewijzing en meer AI Schrijver: Creëer automatisch inhoud en ontwerpantwoorden voor klanten met behulp van de AI Writer

Bovendien integreert ClickUp Brain met andere tools voor een naadloze gegevensoverdracht.

U kunt ClickUp integraties om eenvoudig populaire apps zoals HubSpot, GitHub en Twilio te integreren of aanpasbare webhooks te maken voor elke andere applicatie, waardoor naadloze automatisering in uw digitale stack mogelijk is vanaf een gecentraliseerd platform.

KlikUp AI-bouwer

ClickUp's AI Builder neemt invoer in natuurlijke taal op en automatiseert onmiddellijk taken of projecten volgens uw specificaties

Een unieke functie die ClickUp's automatiseringsmogelijkheden onderscheidt van andere toepassingen is de intuïtieve AI Bouwer .

Met behulp van ClickUp Brain maakt de AI Builder workflow automatisering moeiteloos voor elk team. Beschrijf gewoon de automatisering die je nodig hebt in gewoon Engels en onze geïntegreerde AI zal zich snel configureren voor het automatiseren van taken in elke ruimte, map of lijst.

Klik op terugkerende taken

Set Recurring Tasks met ClickUp in om terugkerende taken automatisch opnieuw te plannen

En als u niet te veel tijd wilt verspillen aan het handmatig automatiseren van eenvoudige taken die dagelijks, wekelijks, maandelijks of met een vast interval moeten worden uitgevoerd, kunt u het volgende gebruiken Terugkerende taken van ClickUp . U kunt kiezen tussen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse, dagen na of aangepaste herhalingen.

Met de functie Terugkerende taken kun je ook aangepaste specificaties maken van wanneer de taak moet worden herhaald, bijvoorbeeld nadat de taak is voltooid of na een bepaalde tijdsperiode. Je hebt veel vrijheid met deze functie, omdat je taken op elke denkbare manier kunt herhalen.

Automatiseringsbibliotheek

ClickUp's automatiseringsbibliotheek geeft u 100+ keuzes van vooraf gebouwde wanneer-dan automatisering

ClickUp wordt geleverd met een groot aantal automatiseringsfuncties onder ClickUp Automatisering . Deze omvatten sjablonen, snelkoppelingen, e-mailautomatisering, auditlogboeken en integraties die u helpen uw dagelijkse taken snel uit te voeren.

Over sjablonen gesproken, ClickUp biedt meer dan 100 kant-en-klare sjablonen in zijn automatiseringsbibliotheek. Deze helpen u om repetitieve taken zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen, het wijzigen van statussen, het verplaatsen van Lijsten en nog veel meer snel te automatiseren.

ClickUp kan niet alleen interne automatisering aan, het is ook een kampioen in klantenservice. Verbeter uw communicatie-efficiëntie met de e-mailautomatisering van ClickUp.

Behandel feedback van klanten via ClickUp Formulieren automatisch, zorg ervoor dat partners en leveranciers op de hoogte blijven met automatische projectupdates en nog veel meer.

ClickUp controlelogboeken

Monitor alle automatiseringsacties, inclusief successen en mislukkingen, met Audit Logs

Als u zich zorgen maakt dat u verdwaalt in deze zee van automatisering, dan heeft ClickUp daar ook een oplossing voor.

Met ClickUp's controlelogboeken kunt u eenvoudig de automatiseringsstatus, acties en locaties bijhouden. U kunt ook details verifiëren en de nodige aanpassingen doen vanaf een uniform dashboard, zodat uw geautomatiseerde processen naadloos worden beheerd.

ClickUp's krachtige projectbeheer in combinatie met automatisering heeft geweldige resultaten opgeleverd voor onze klanten. Bijvoorbeeld bij STANLEY Security, een wereldwijd bedrijf voor beveiligingsoplossingen, ClickUp hielp om alle verspreide teams samen te brengen op één enkel platform. Ze waren in staat om 8+ uur per week te besparen en de tijd om rapporten te genereren met 50% te verminderen.

"We kunnen ClickUp aanpassen en automatiseren voor elk specifiek initiatief en het heeft ons in staat gesteld om onze workflows te stroomlijnen en te vereenvoudigen, waardoor de capaciteit van ons team exponentieel is toegenomen."

Connor Nash, Global Experience Analytics Manager, STANLEY Beveiliging

Uitdagingen van implementatie van AI op operationeel, ethisch en privacygebied

Hoewel AI-automatisering ongetwijfeld de komst van de toekomst inluidt, is de zakelijke implementatie nog ruw rond de randen. Laten we eens kijken naar een aantal van deze uitdagingen en mogelijke oplossingen verkennen.

Operationele uitdagingen

De eerste op onze lijst zijn operationele uitdagingen die de mogelijkheden van AI op de werkplek . Laten we het eens nader bekijken:

Kosten van implementatie: Dit hangt af van waarvoor je AI gebruikt. De prijs zal relatief laag zijn voor eenvoudige contentcreatie of assistentie. Als je echter grote datasets moet analyseren, heb je de rekenkracht nodig om dit te ondersteunen. Als bedrijf kun je te maken krijgen met hoge kosten voor database-integratie en langdurige gegevenstraining . De beste oplossing is een SaaS-service met ingebouwde AI-functionaliteit en anderetools voor workflowautomatisering.

Dit hangt af van waarvoor je AI gebruikt. De prijs zal relatief laag zijn voor eenvoudige contentcreatie of assistentie. Als je echter grote datasets moet analyseren, heb je de rekenkracht nodig om dit te ondersteunen. Als bedrijf kun je te maken krijgen met . De beste oplossing is een SaaS-service met ingebouwde AI-functionaliteit en anderetools voor workflowautomatisering. Gegevenskwaliteit: De resultaten van AI zijn slechts zo goed als de gegevens die je erin stopt. Maar hier zit het addertje onder het gras: in veel bedrijven zijn de gegevens overal, in silo's, ongeorganiseerd of gewoon van lage kwaliteit. En dat is een groot obstakel om de vruchten van AI te plukken. Deze zogenaamde 'vuile gegevens' kunnen verouderd, onnauwkeurig, incompleet of inconsistent zijn. Voordat je er iets nuttigs mee kunt doen, moet je ze opschonen. Dat betekent fouten verwijderen, ontbrekende stukjes aanvullen en ervoor zorgen dat alles consistent en up-to-date is

De resultaten van AI zijn slechts zo goed als de gegevens die je erin stopt. Maar hier zit het addertje onder het gras: in veel bedrijven zijn de gegevens overal, in silo's, ongeorganiseerd of gewoon van lage kwaliteit. En dat is een groot obstakel om de vruchten van AI te plukken. Deze zogenaamde zijn. Voordat je er iets nuttigs mee kunt doen, moet je ze opschonen. Dat betekent fouten verwijderen, ontbrekende stukjes aanvullen en ervoor zorgen dat alles consistent en up-to-date is Gebrek aan technische vaardigheden: De toepassing van AI vereist kennis en vaardigheden die veel organisaties missen. Zonder die expertise kan het een uitdaging zijn om AI in actie te brengen, waardoor het volledige potentieel wordt tegengehouden. Maar hier is de oplossing: het is eenvoudig, hoewel er misschien wat middelen voor nodig zijn - investeer in training van je werknemers om met deze veranderingen om te gaan

De toepassing van AI vereist kennis en vaardigheden die veel organisaties missen. Zonder die expertise kan het een uitdaging zijn om AI in actie te brengen, waardoor het volledige potentieel wordt tegengehouden. Maar hier is de oplossing: het is eenvoudig, hoewel er misschien wat middelen voor nodig zijn - investeer in training van je werknemers om met deze veranderingen om te gaan Integratie met bestaande systemen: Bestaande systemen zijn vaak niet compatibel met AI. Het aanpassen van dergelijke systemen aan AI is vaak complex en tijdrovend. Een belemmerde integratie met bestaande systemen kan leiden tot inefficiëntie en hogere kosten. Moderniseer deze systemen met een efficiënt operationeel kader en geavanceerde technologieën om de toepassing van AI te vergemakkelijken

*Ethische uitdagingen

Uit een onderzoek van PwC bleek dat 85% van de CEO's denkt dat AI hun bedrijf de komende vijf jaar ingrijpend zal veranderen, waarbij ethische bezwaren een belangrijk punt zijn.

AI heeft te maken met veel ethische kwesties, zoals:

privacy en beveiliging van gegevens: AI-systemen zijn sterk afhankelijk van gegevens, en het verzamelen, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden persoonlijke en gevoelige informatie roept zorgen op over privacy en beveiliging. Het beveiligen van deze gegevens volgens de lokale wetgeving en een verantwoord gebruik ervan is cruciaal om het vertrouwen in AI-technologieën te behouden

AI-systemen zijn sterk afhankelijk van gegevens, en het verzamelen, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden roept zorgen op over privacy en beveiliging. Het beveiligen van deze gegevens volgens de lokale wetgeving en een verantwoord gebruik ervan is cruciaal om het vertrouwen in AI-technologieën te behouden Gebrek aan transparantie in AI-besluitvorming: AI-algoritmen zijn complex en het is niet altijd duidelijk voor mensen zonder technische kennis hoe ze tot bepaalde beslissingen komen. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot zorgen over vooroordelen , met name op kritieke gebieden zoals gezondheidszorg en strafrecht

AI-algoritmen zijn complex en het is niet altijd duidelijk voor mensen zonder technische kennis hoe ze tot bepaalde beslissingen komen. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot , met name op kritieke gebieden zoals gezondheidszorg en strafrecht Verstoring van de werkgelegenheid: AI-gestuurde automatisering heeft het potentieel om de banenmarkt opnieuw vorm te geven. Nu veel van de kenniswerktaken worden geautomatiseerd, zullen werknemers zich uiteindelijk moeten bijscholen of zelfs volledig van carrière moeten veranderen

"Ik zie het (AI) als een productiviteitsverhoger. Ik bedoel, er zullen delen van de arbeidsmarkt zijn waar taken tot op zekere hoogte vervangen kunnen worden. Maar dan zul je ook andere manieren vinden om te innoveren en ergens anders meer banen te creëren. Ik bedoel, dit is al honderden jaren het verhaal van economische groei en innovatie dat je een innovatie hebt die in principe arbeidsbesparend is en die de werkgelegenheid op sommige gebieden vermindert, maar op andere gebieden weer stimuleert." Jan Hatzius , hoofdeconoom, Goldman Sachs

De oplossing? Een verandering in perspectief

Bedrijven moeten transparantie in de AI-besluitvorming bevorderen, ethische richtlijnen opstellen voor het gebruik van AI en regelmatig controles uitvoeren om vooroordelen op te sporen. Neem stappen om uw personeel bij te scholen, zodat er weinig tractie is in de adoptie van AI-automatisering.

In een interessant gesprek, Pascal Bornet, auteur van IRREPLACEABLE & Intelligent Automation bespreekt een middenweg waar AI en menselijke vaardigheden een gelijkwaardige rol spelen in het klaren van klusjes. Hij benadrukt het belang van het ontwikkelen en versterken van unieke menselijke vaardigheden, de zogenaamde "Humics" die moeilijk na te maken zijn door AI.

Deze omvatten:

Echte creativiteit: Originele ideeën en artistieke expressies creëren op basis van menselijke ervaringen, emoties en intuïtie

Originele ideeën en artistieke expressies creëren op basis van menselijke ervaringen, emoties en intuïtie **Kritisch denken: informatie analyseren, aannames in twijfel trekken en ethische oordelen vellen op basis van menselijke waarden en context

**Sociale authenticiteit: diepe, op vertrouwen gebaseerde relaties opbouwen, communiceren met empathie en anderen leiden met emotionele intelligentie

Door te focussen op deze Humics en te synchroniseren met AI, kunnen individuen hun waarde vergroten door routinetaken te automatiseren en de nadruk te leggen op menselijke creativiteit en interpersoonlijke vaardigheden.

Bornet adviseert werknemers ook om "klaar voor verandering" te zijn, als ze echt willen bijblijven in de onvoorspelbare en snel veranderende wereld.

Laat AI voor u werken met ClickUp

AI is de toekomst, daar bestaat geen twijfel over. En het in uw bedrijfsautomatisering brengen? Dat zal zeker kosten besparen en tijd vrijmaken voor uw medewerkers.

De belangrijkste beslissende factor is echter je keuze van AI-taakautomatiseringssoftware . Je kunt de gespecialiseerde weg bewandelen en de hulp inroepen van verschillende AI-toepassingen voor verschillende taken.

Maar als het aankomt op gecentraliseerde automatisering, is er geen platform zo uitgebreid als ClickUp. Het is eenvoudig te gebruiken, krachtig, flexibel en kosteneffectief. Je hebt geen coderingsvaardigheden nodig om aangepaste of vooraf gebouwde automatisering in je workflow op te nemen.

Dus, wat houdt u hier? Probeer ClickUp gratis vandaag nog!