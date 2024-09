Topplatforms voor samenwerking op het gebied van content in 2024

Herinner je je Nike's 'Dream Crazy' campagne nog? In deze krachtige advertentie, verteld door Colin Kaepernick, stonden sporters als Serena Williams en LeBron James centraal. De advertentie liet hun ongelooflijke prestaties zien en spoorde kijkers aan om door te zetten tegen de verwachtingen in. De campagne ging, zoals verwacht, viraal op sociale media.

Maar kun je je voorstellen hoeveel werk er achter de schermen is verricht? Het coördineren van het script, video's, sociale media, persberichten en nog veel meer, moet een meesterlijke samenwerking en managementvaardigheden hebben vereist. Zelfs als je geen miljoenen kostende advertentie met sportlegendes produceert, weet je wat voor communicatie en real-time samenwerking er komt kijken bij het maken van belangrijke documenten en berichten met een hoge zichtbaarheid.

Software voor het samenwerken aan content is ontworpen om deze problemen frontaal aan te pakken. Het biedt een centrale hub voor al uw content, stroomlijnt de communicatie en helpt u de voortgang bij te houden. In plaats van een warboel van e-mails en verspreide documenten, krijgt u een duidelijke, georganiseerde weergave van uw project.

Ik heb veel tijd besteed aan het onderzoeken van verschillende platforms voor het samenwerken aan content. Op basis van mijn praktijkervaring en het onderzoek van het ClickUp team heb ik een lijst samengesteld van de 15 beste tools voor samenwerking op het gebied van content. Deze tools kunnen u helpen uw projecten effectiever te beheren, net als bij een ambitieuze campagne als die van Nike.

Wat moet je zoeken in een samenwerkingsplatform voor content?

Er zijn talloze opties, waardoor het kiezen van het juiste platform voor samenwerking op het gebied van content een uitdaging is. Je wilt een tool vinden die past bij de workflow van je marketingteam.

Om je te helpen de beste keuze te maken, is hier een gids:

Hoe gaat het om met versiebeheer? Bedenk hoe belangrijk het bijhouden van wijzigingen en updates is voor je projecten. Zoek naar functies waarmee u versies van documenten kunt weergeven, terugdraaien en beheren. Als je team regelmatig content beoordeelt en bijwerkt, zal een platform met robuust versiebeheer fouten helpen voorkomen en ervoor zorgen dat iedereen met de laatste versie werkt Kun je in realtime samenwerken? Ga na of je team in realtime moet samenwerken aan projecten. Controleer of het platform gelijktijdige bewerkingen en live updates ondersteunt. Als je bijvoorbeeld moet brainstormen over ideeën of snel wijzigingen moet aanbrengen, zorgt een tool met goede functies voor realtime ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft en er minder verwarring ontstaat Integreert het met je bestaande tools? Beoordeel hoe goed het platform integreert met je huidige tools. Maak een lijst van de software die je al gebruikt en zoek een platform dat hier naadloos op aansluit. Als je team Slack gebruikt voor communicatie, zal een platform dat met Slack integreert het makkelijker maken om discussies en documenten te synchroniseren Is het gebruiksvriendelijk? Bepaal eerst hoe gebruiksvriendelijk het platform is voor je team. Zoek naar functies die aansluiten bij jullie dagelijkse Taken. Als je team bijvoorbeeld gewend is aan het eenvoudig delen van bestanden, kan een platform met een complexe interface de productiviteit vertragen in plaats van verhogen Is het toegankelijk op mobiele apparaten? Bedenk hoe vaak je team toegang tot het platform nodig heeft vanaf mobiele apparaten. Kies een tool met sterke mobiele ondersteuning als je team op afstand werkt of vaak reist. Als je team bijvoorbeeld onderweg updates moet maken, dan zorgt een platform met een uitstekende mobiele app ervoor dat je werkstroom ononderbroken blijft

Als je deze vragen eenmaal kunt beantwoorden, kun je de hiaten in je huidige processen voor samenwerking op het gebied van content identificeren om de specifieke vereisten te beperken waarvoor je een nieuw systeem of platform nodig hebt.

De 15 beste platforms voor samenwerking op het gebied van content

We hebben de 15 beste platforms voor samenwerking op het gebied van content geïdentificeerd om te overwegen in 2024 - elk met unieke functies om teamwerk te verbeteren, taken te stroomlijnen en uitzonderlijke resultaten te behalen.

1. ClickUp (het beste voor het aanmaken, beheren en samenwerken van content)

Als je net als ik met meerdere projecten tegelijk bezig bent, ClickUp zal snel uw go-to platform worden. Van het bedenken van content tot de uiteindelijke goedkeuring is ClickUp een uitgebreide tool voor projectmanagement die elke fase van het project stroomlijnt content aanmaken proces.

Met ClickUp Documenten kunt u in realtime documenten maken, delen en eraan samenwerken. Ik vond het vooral handig voor het opstellen van blogberichten, het abonneren op content en het samenwerken met editors.

Schrijf en bewerk in realtime samen met uw team in ClickUp Docs

U kunt deze documenten integreren met uw werkstromen om ervoor te zorgen dat documenten gekoppeld zijn aan uitvoerbare taken, zodat iedereen op één lijn zit. De Docs Hub helpt bij het organiseren en snel vinden van informatie, terwijl privacy controles gevoelige content beveiligen.

Hier volgen enkele tips op basis van mijn ervaring met deze functie:

Verrijk je documenten door video's en afbeeldingen in te sluiten voor rijke, interactieve content die je team betrekt

Stel verschillende toegangsniveaus in (weergave, commentaar, bewerken) voor verschillende leden van je team om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste mate van controle hebben

Koppel gerelateerde documenten aan elkaar met behulp vanClickUp Relaties om een uitgebreidekennisbank of projectdocumentatie in te stellen ClickUp Brein is een andere opvallende functie. Deze krachtige AI-tool kan zich aanpassen aan verschillende rollen en vereisten. Het helpt bij het creëren, beheren en verfijnen van content binnen teams.

Wanneer u wordt geconfronteerd met een creatief blok, genereer dan ideeën met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan content van hoge kwaliteit genereren op basis van uw input, waardoor het schrijfproces sneller op gang komt. Deze functie is handig voor teams die werken met krappe deadlines of wanneer een creatief blok toeslaat, zodat content sneller kan worden gegenereerd met minder handmatige inspanning.

ClickUp beste functies

GebruikClickUp projectmanagement functies met ClickUp Brain om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang te bewaken. Deze integratie zorgt ervoor dat content projecten worden afgestemd op de algemene doelen en tijdlijnen van het team

Gebruik AI-suggesties om content te verbeteren en schrijven te verfijnen, zodat het eindproduct boeiend en foutloos is

Taken, tijdlijnen en kalenders voor content op één plek beheren

GebruikClickUp Checklists voor uw technische team zodat ze geen details missen

Noteer snel ideeën die u wilt presenteren op de volgende vergadering over sociale mediamarketing of gebruik ClickUp's notitieblok om de notulen van vergaderingen bij te houden

GebruikClickUp samenwerking detecteren voor realtime updates, zoals wanneer andere mensen aan het typen zijn, opmerkingen toevoegen of een Taak weergeven

Bewerk documenten samen op verschillende platforms en blijf op de hoogte met ClickUp Instant Collaboration Detection

ClickUp beperkingen

(Nog) geen tabel weergave op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat Sid Babla, programmacoördinator welzijn voor het Dartmouth College Student Wellness Center, zegt over ClickUp:

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, bewerking nodig, gepland, etc.) samen met wie de hoofdontwerper is. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer communicatie via e-mail, omdat het commentaargedeelte voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te overleggen en te delegeren (zodat we onze cyclus voor het aanmaken van content kunnen bijhouden en opvolgen). ClickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking gestroomlijnd voor ons team dat content aanmaakt. We kunnen nu tot 2-3x sneller van ideevorming/brainstormen naar de eerste versie gaan._ Sid Babla , Coördinator welzijnsprogramma voor het welzijnscentrum voor studenten van het Dartmouth College

2. Bitrix24 (Beste voor CRM)

via Bitrix24 Bitrix24 is een uitgebreid platform dat samenwerking op het gebied van content mogelijk maakt. Het biedt tools voor projecten en beheer van contentmarketing cRM en communicatie. Het is een geweldige optie als je op zoek bent naar één oplossing om meerdere aspecten van je bedrijf te beheren.

Ik waardeer de functie voor sociaal intranet van Bitrix24, die de communicatie en samenwerking tussen teams in een informelere instelling bevordert.

Bitrix24 beste functies

Online documenten maken en bewerken, uw bestanden beheren en delen in een veilige opslagruimte in de cloud

Snel feedback en bestanden uitwisselen via chatten en videogesprekken

Plan gebeurtenissen en organiseer vergaderingen binnen het platform

Bitrix24 limieten

Zeer beperkend voor de gewone gebruiker. Alleen de superbeheerder kan sommige instellingen wijzigen

De interface kan onoverzichtelijk en overweldigend aanvoelen

Bitrix24 prijzen

Gratis

Basis: $49/maand voor vijf gebruikers

$49/maand voor vijf gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professional: $199/maand voor 100 gebruikers

$199/maand voor 100 gebruikers Enterprise250: $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (530+ beoordelingen)

4.1/5 (530+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (850+ beoordelingen)

3. Citrix Sharefile (het beste voor het elektronisch ondertekenen van documenten)

via Citrix Citrix ShareFile is een samenwerkingstool voor content die speciaal is ontworpen om gevoelige informatie te verwerken. Dankzij encryptie op bankniveau zijn uw gegevens altijd beschermd. Ik raad dit platform aan als je veel digitale contracten ondertekent of vaak handtekeningen van clients nodig hebt.

ShareFile is een uitstekende tool voor het uitwisselen van vertrouwelijke documenten met clients. De veilige opslagruimte en deelopties zijn top.

Citrix Sharefile beste functies

Plaats alle lijsten met documentaanvragen, bestanden, taken en opmerkingen in één centrale ruimte voor snellere doorlooptijden

Koppelingen naar bestanden invoegen, nieuwe bestanden uploaden en verzenden en bestanden rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook of Gmail aanvragen

Gemakkelijk projectspecifieke gesprekken, bestanden, taken en opmerkingen vinden om te blijven synchroniseren

Documenten in dezelfde veilige tool weergeven en ondertekenen zonder ze te hoeven afdrukken, scannen of e-mailen

Citrix Sharefile limieten

Frequente fouten en haperingen in de functie voor het uploaden van bestanden

Vertragingen bij synchronisatie, vooral bij grote bestanden

Citrix Sharefile prijzen

Geavanceerd : $17,60/maand per gebruiker

: $17,60/maand per gebruiker Premium : $27,50/maand per gebruiker

: $27,50/maand per gebruiker Voordeel voor de industrie : $45,83/maand per gebruiker

: $45,83/maand per gebruiker Virtuele dataroom: $75/maand per gebruiker

Citrix Sharefile beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1400+ beoordelingen)

4.2/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4. Dropbox (Beste voor delen van bestanden)

via Dropbox Dropbox staat synoniem voor delen van bestanden, en daar is een goede reden voor. Het is een van de meest gebruiksvriendelijke platforms op de markt, waarmee je eenvoudig bestanden kunt delen, kunt samenwerken aan documenten en content veilig kunt opslaan. Je kunt Dropbox gebruiken om grote bestanden te delen met clients en samen te werken met teamleden aan delen van content.

Dropbox beste functies

Eenvoudig samenwerken, content bewerken en delen

Met meerdere leden van het team tegelijkertijd aan documenten werken om de efficiëntie te verhogen

Gebruik app-integraties voor Slack en Zoom vanuit het platform

Dropbox beperkingen

Synchroniseren kan een beetje vertragen, waardoor je moet wachten als je haast hebt

Cloud opslagruimte is mogelijk niet zo efficiënt als vereist voor specifieke gebruikssituaties

Prijzen voor Dropbox

Plus : $11,99/maand per gebruiker

: $11,99/maand per gebruiker Essentials : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Business : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Business Plus: $30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (27.000+ beoordelingen)

4,4/5 (27.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

5. Box (Beste voor Enterprise content management)

via Box Box is een cloud-gebaseerd platform ontworpen voor Enterprise content management en samenwerking. Het is met name geschikt voor grote organisaties met complexe content samenwerking in projecten behoeften. Box is een uitstekend hulpmiddel voor het beheren van grote hoeveelheden content, vooral wanneer strikte naleving en veiligheidsmaatregelen vereist zijn.

Box beste functies

Geavanceerde functies voor veiligheid bij het beheren van content

Bewerk documenten en laat opmerkingen achter voor je team in realtime

Integreer met meer dan 1.500 apps, waaronder Google Werkruimte en Microsoft Office

Box limieten

Hoge latentie bij het delen of uploaden van grote bestanden

Soms is er een vertraging bij het synchroniseren van bestanden, wat tot problemen leidt

Box prijzen

Business : $18,42/maand per gebruiker

: $18,42/maand per gebruiker Business Plus : $31,41/maand per gebruiker

: $31,41/maand per gebruiker Enterprise: $43,34/maand per gebruiker

Box beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (4.900+ beoordelingen)

4.2/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.400+ beoordelingen)

6. Amazon WorkDocs (Beste voor integratie met het AWS-ecosysteem)

via Amazon Amazon WorkDocs is een veilig samenwerkingsplatform voor content dat is ontworpen om naadloos samen te werken met het Amazon Web Services ecosysteem. Als je organisatie veel investeert in Amazon Web Services, dan past WorkDocs daar perfect bij. Ik heb WorkDocs gebruikt met andere AWS diensten en de integratie is naadloos.

Amazon WorkDocs beste functies

Versleutel je content veilig onderweg en in ruste in de wereldwijde cloudinfrastructuur van AWS

Verbinding houden met interne teams en externe gebruikers met veilige opslagruimte en delen van bestanden

Integreer WorkDocs met bestaande applicaties en processen om content te beheren hoe en waar je maar wilt

Amazon WorkDocs limieten

Meer dan één persoon kan een document niet tegelijkertijd bewerken

Regelmatig problemen met het opslaan en uploaden van bestanden

Amazon WorkDocs prijzen

Het biedt een pay-as-you-go prijsstructuur, wat betekent dat je alleen betaalt voor de gebruikers en opslagruimte die je gebruikt. In de meeste regio's bedragen de kosten $5 per gebruiker per maand, inclusief 1 TB opslagruimte voor elke gebruiker. Nieuwe gebruikers kunnen een gratis proefversie van 30 dagen gebruiken om WorkDocs uit te proberen met maximaal 50 gebruikers en 1 TB opslagruimte per gebruiker.

Amazon WorkDocs beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

7. M-Files (Beste voor documentbeheer en compliance)

via M-bestanden M-Files is een samenwerkingsplatform voor content dat is ontworpen voor bedrijven die documenten moeten beheren met strikte nalevingseisen. Ik heb M-Files vooral nuttig gevonden in sectoren zoals de juridische en financiële sector, waar documentbeheer en naleving van de regelgeving van cruciaal belang zijn.

M-Files beste functies

Documenten organiseren en vinden op basis van metadata

Samen met uw clients authoriseren, goedkeuren of ondertekenen van uniforme 'bron-van-waarheid' bestanden

IT tijd en geld besparen door het creëren van geïntegreerde workflows met real-time controle, regels en routing die beschikbaar zijn voor alle geautoriseerde gebruikers

M-Files beperkingen

Steilere leercurve

Trage verwerkingssnelheid in de cloud

Prijzen van M-Files

Aangepaste prijzen

M-Files beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

8. BoostHQ (Beste voor leren en kennisuitwisseling)

via BoostHQ BoostHQ is een platform voor het delen van kennis, ontwikkeld door Skyprep. Voltooid met een gecentraliseerde bibliotheek met bronnen en hulpmiddelen om materiedeskundigen te werven, is het het nuttigst in instellingen waar op afstand wordt gewerkt.

Ik vind het prettig dat het gericht is op leren en kennisuitwisseling in plaats van zich te beperken tot het aanmaken en delen van content. Het genereert regelmatig rapportages om je te helpen de behoeften van je trainingssysteem vast te stellen.

Boost HQ beste functies

Sta werknemers toe om hun gedachten en ervaringen te delen, hun kennis vast te leggen en te bewaren voor toekomstig gebruik met functies als Commentaar en Vraag & Antwoord

Organiseer uw content door middel van groepen, categorieën en tags, zodat het gemakkelijker is om toegang te krijgen tot informatie wanneer dat nodig is

Eenvoudig delen van leerinhoud zoals jobhulpen, procedurele richtlijnen of tutorials vanaf vrijwel elke locatie

Boost HQ limieten

Het inschrijven van grote groepen mensen moet gedaan worden in groepen van 500 personen, wat limiet kan zijn voor kleinere organisaties

Boost HQ prijzen

Aangepaste prijzen

Boost HQ beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

9. Microsoft OneDrive (het beste voor gebruikers van Microsoft Office)

via Microsoft Microsoft OneDrive for Business is het samenwerkingsplatform voor content voor organisaties die Microsoft Office al gebruiken. Het is nauw geïntegreerd met tools als Word, Excel en PowerPoint, waardoor het eenvoudig is om in realtime samen te werken aan documenten. Ik heb OneDrive for Business uitgebreid gebruikt en de integratie met Microsoft Office is onverslaanbaar.

Microsoft OneDrive beste functies

Naadloos integreren met Microsoft Office apps

In realtime samenwerken aan Office-documenten

Veilig bestanden delen binnen en buiten uw organisatie

Microsoft OneDrive limieten

Beperkte samenwerkingsfuncties voor niet-Office documenten

Hogere kosten voor geavanceerde functies

Microsoft OneDrive prijzen

OneDrive voor Business : $4,95/maand per gebruiker

: $4,95/maand per gebruiker Microsoft Business 365 Basic : $1,73/maand per gebruiker

: $1,73/maand per gebruiker Microsoft Business 365 Standard: $9,18/maand per gebruiker

Microsoft OneDrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

10. Confluence (Beste voor kennisbeheer en samenwerking)

via Atlassian Confluence van Atlassian is een samenwerkingsplatform voor content management en kennismanagement samenwerking in teams . Het is ontworpen voor teams die software ontwikkelen, maar is net zo nuttig voor het beheren van content projecten en het samenwerken aan documentatie.

Confluence beste functies

Creëer content met veelzijdige tools zoals whiteboards, video's en functies voor documentatie

Nodig je teams uit om te delen en samen te werken met realtime bewerking en inline commentaar

Content insluiten en bewerken vanuit andere tools die je al gebruikt, zoals ontwerpbestanden, opslagplaatsen voor code, spreadsheets en meer

Confluence beperkingen

Documenten exporteren in verschillende formaten kan moeilijk zijn

De zoekfunctie kan ingewikkeld lijken voor sommige gebruikers

Confluence prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $4.89/maand per gebruiker

: $4.89/maand per gebruiker Premium: $8,97/maand per gebruiker

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.700+ beoordelingen)

4.1/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.400+ beoordelingen)

11. Notion (Beste voor alles-in-één werkruimte en samenwerking)

via Notion Notion is een alles-in-één werkruimte die aantekeningen maken, Taakbeheer en samenwerking op het gebied van content combineert. Het is ideaal voor teams die een flexibel platform nodig hebben om content projecten te beheren en samen te werken aan documenten. Het kan nuttig zijn bij het organiseren van ideeën voor content, het samenwerken aan concepten en het beheren van content kalenders, en het is een veelzijdige tool voor elk team.

Notion beste functies

Volg eenvoudig de status van meerdere projecten in verschillende fases

Krijg een overzicht op hoog niveau en prioriteer je taken visueel met behulp van kalenders en Kanban-borden

Aangepastesjablonen voor content werkstromen

Notion beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat het extreem traag is als je het gebruikt om veel gegevens op te slaan, zoals 2000+ pagina's

De interface is onoverzichtelijk en overweldigend voor veel gebruikers

Notion prijzen

Gratis

Plus : $12/maand per zetel

: $12/maand per zetel Business: $18/maand per zetel

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.700+ beoordelingen)

4.7/5 (5.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

12. Google Drive (Beste voor cloud opslagruimte en samenwerking)

via Google Drive Google Drive is een dienst voor opslagruimte en delen van bestanden in de cloud, ontwikkeld door Google. Je kunt er bestanden mee opslaan, openen en delen vanaf elk apparaat met een internetverbinding. De gebruiksvriendelijke interface van het platform en de integratie met andere Google-services zoals Gmail, Google Documenten en Google Spreadsheets maken het een populaire keuze voor persoonlijk en professioneel gebruik.

Realtime co-editing is een opvallende functie van Google Drive die naadloze samenwerking op het gebied van content aanzienlijk verbetert.

Google Drive beste functies

Integreer met Docs, Sheets en Slides om in realtime content te maken en effectiever samen te werken

Versiebeheer overbodig maken en het risico op conflicterende bewerkingen verminderen, zodat teams efficiënter en effectiever kunnen samenwerken

Opslaan, delen en samenwerken aan bestanden en mappen vanaf uw mobiele apparaat, tablet of computer

Google Drive limieten

Sommige gebruikers rapporteren fouten met het format van documenten

Koppelen aan interne mappen wordt verwarrend

Trage synchronisatie van video en cloud bestanden met desktop versies

Google Drive prijzen

Personal: Geen kosten

Geen kosten Business Starter : $1,63/maand per gebruiker

: $1,63/maand per gebruiker Business Standard : $8,78/maand per gebruiker

: $8,78/maand per gebruiker Business Plus: $16,46/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Drive

Gartner: 4.6/5 (8.000+ beoordelingen)

4.6/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (27.000+ beoordelingen)

13. Wordable (Beste voor naadloze WordPress-integratie)

via Wordable Wordable is een online app voor content managers en editors. Voor iedereen die met WordPress werkt, is Wordable een absolute must-have. Het kan het exporteren van Google Documenten naar WordPress, HubSpot en Medium stroomlijnen, wat me veel tijd en gedoe bespaart.

Wordable beste functies

Exporteer je content van Google Documenten naar WordPress met slechts één klik

Automatisch je afbeeldingen downloaden, comprimeren en in je blogpost formatteren

Elimineer de tijd en moeite die u kwijt bent aan het plakken en formatteren van content met automatisch behoud van content formattering

Wordable beperkingen

De tool is gespecialiseerd voor WordPress, dus als je een ander CMS gebruikt, zal Wordable niet veel helpen

Je hebt Google Documenten nodig om Wordable optimaal te kunnen gebruiken, wat voor sommige teams een limiet kan zijn

Wordable prijzen

Hobbyist: Gratis

Gratis Basis : $29/jaar

: $29/jaar Pro : $149/jaar

: $149/jaar Premium: $349/jaar

Wordable beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (12+ beoordelingen)

3.5/5 (12+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

14. Bit.ai (Beste voor interactieve documenten)

via Bit.ai Bit.ai is een samenwerkingsplatform voor documenten in meerdere formaten. Het trok mijn aandacht vanwege het moderniseren samenwerking tussen documenten . Als je team interactieve documenten met rijke media moet maken, is Bit.ai een van de beste tools. Ik vond het vooral handig voor presentaties en voorstellen.

Bit.ai beste functies

Video's, spreadsheets en andere media insluiten, waardoor je documenten veel boeiender worden

Zoeken naar digitale bronnen in je content bibliotheek met behulp van trefwoorden, titels en beschrijvingen

Versnellen content aanmaken met AI en sjablonen voor documenten in categorieën zoals klantenservice, ontwerp, onderwijs, HR en meer

Bit.ai limieten

Hoewel Bit.ai fantastisch is voor het maken van interactieve documenten, is het niet zo sterk in traditionele bewerking van documenten als sommige andere tools

Het platform kan in het begin een beetje overweldigend aanvoelen door het aantal beschikbare functies, dus er is een leercurve nodig

Bit.ai prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Pro : $12/maand per lid

: $12/maand per lid Business: $20/maand per lid

Bit.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (20+ beoordelingen)

4.0/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. ProofHub (Beste voor projectmanagement en projecttaken)

via Bewijsub ProofHub is een alles-in-één projectmanagement- en samenwerkingstool waardoor het ideaal is voor teams die content projecten van begin tot eind beheren.

ProofHub beste functies

Samenwerken aan creatieve middelen, beoordelen en delen van feedback met annotaties op bestanden in realtime

Nodig direct externe medewerkers uit en houd wijzigingen bij met het opslaan van meerdere versies van bestanden

Plan en abonneer mensen op aankondigingen over verschillende projecten en deel ze automatisch op de tijdlijn van het team

ProofHub limieten

UI kan een beetje onregelmatig zijn

Notificaties kunnen overweldigend, afleidend en moeilijk te beheren zijn

Prijzen van ProofHub

Essentieel : $45/maand

: $45/maand Ultimate Control: $89/maand

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Kies de beste software voor samenwerking op het gebied van content

De platforms die ik heb getest en op de shortlist heb gezet werken goed en maken het mogelijk om content aan te maken en samen te werken met teams. Maar er zijn er maar weinig die verder gaan dan dat.

Ik geef de voorkeur aan een tool die het aanmaken van content, samenwerking en projectmanagement stroomlijnt met veelzijdige functies en integraties. In dat opzicht springt ClickUp eruit. In tegenstelling tot standaard contentkalenders of platforms voor het delen van documenten, biedt ClickUp een allesomvattende oplossing die tegemoet komt aan de behoeften van teams van elke grootte.

Het gecentraliseerde projectmanagement helpt u om alle content projecten op één plaats te bewaren. U kunt workflows creëren die aansluiten bij de unieke processen van uw team. Of u nu een traditionele redactionele kalender of een agile aanpak volgt, ClickUp is flexibel genoeg om zich aan te passen. Probeer ClickUp vandaag uit! U zult er geen spijt van krijgen.