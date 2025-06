Hoe maak je een website content plan dat werkt?

Waarom heb je als oprichter, marketeer of contentstrateeg een contentplan voor je website nodig?

Want uw website is uw visitekaartje voor de wereld. Als u alleen de basispagina's 'Over ons', 'Producten/diensten' en 'Contact' toevoegt zonder een gedegen contentplan, ziet uw website er eerder uit als een digitale rommelbak dan als het online visitekaartje van uw merk.

En het creëren en in kaart brengen van de content voor een website is een wetenschap. U wilt niet dat uw webpagina's uw doelgroep te veel uitleggen wat u doet. Maar u wilt ook niet te weinig informatie geven.

In essentie zorgt een sterk contentplan voor uw website ervoor dat uw website uw target audience aantrekt, hen boeit en hen ertoe aanzet een positieve beslissing in uw voordeel te nemen.

Als u zich afvraagt waar u moet beginnen, staan wij voor u klaar. In deze handleiding laten we u zien hoe u een contentplan voor uw website maakt dat uw target audience aanzet tot de volgende stap.

Laten we aan de slag gaan, want uw toekomstige klanten zijn slechts één abonnement verwijderd van het klikken op 'laten we praten'. 😎

Wat is een contentplan voor een website?

Een contentplan voor websites is een strategisch plan waarin wordt vastgelegd welke content u gaat maken, waarom deze belangrijk is, voor wie deze bedoeld is en waar deze op uw site komt te staan. Het omvat alles, van details over landingspagina's en blogs tot veelgestelde vragen en productbeschrijvingen, die allemaal worden gekoppeld aan een duidelijk doel, zoals het stimuleren van conversies, het verbeteren van SEO of het informeren van gebruikers.

Kortom, het is een gestructureerd systeem dat uw boodschap, productpositie en klanttraject samenbrengt in één samenhangend kader.

Sleutelelementen van een contentplan voor een website

Of u nu content creëert voor naamsbekendheid, SEO wilt verbeteren, verkoop- en andere teams wilt ondersteunen of een combinatie van al het bovenstaande (wat het meest waarschijnlijk is), uw website content plan moet deze kernelementen bevatten.

Target audience: Voordat u content creëert of begint met webdesign, is de eerste stap om te weten tot wie u zich richt. Definieer uw target audience. Wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun pijnpunten en hoe interageren zij doorgaans met uw e-commerce website? Klantgegevens zullen uw toon, intentie en websitestructuur bepalen

Kernonderwerpen en thema's: Geef een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die uw website moet behandelen op basis van wat de gebruikers van uw website belangrijk vinden. Dit helpt u om eenvoudig content te creëren waarmee u autoriteit opbouwt. Beschouw het als uw leidraad bij het plannen van de content van uw website

Content formats: Voeg een relevant blogartikel, servicepagina's, casestudy's, tutorials, veelgestelde vragen of downloadbare bronnen toe om uw contentmarketinginspanningen te ondersteunen

Target keywords: Gebruik SEO tools om specifieke keywords te identificeren, om trendspotting en zoekquery's die uw doelgroep gebruikt te benutten. Elke pagina moet een primaire keyword en gerelateerde termen targetten. Relevante keywords maken uw website gemakkelijk vindbaar op zoekmachines

Pagina-specifieke doelen: Elk stukje content moet een specifiek doel dienen, zoals het stimuleren van aanmeldingen, het boeken van demo's, het informeren van gebruikers of het scoren op een competitief zoekwoord. Wanneer doelen vooraf worden gedefinieerd, wordt uw contentstrategie gerichter en meetbaarder

💡 Pro-tip: Voer een 'user journey heat mapping'-oefening uit voordat u de structuur van uw site definitief vastlegt. Breng elk stukje content in kaart in specifieke fasen van uw customer journey (bekendheid, overweging, beslissing, retentie) en identificeer visueel hiaten. De meeste websites overbelasten per ongeluk de bekendheidsfase en verwaarlozen de content in het midden van de funnel.

Waarom heeft u een abonnement voor website content nodig?

Zonder een contentplan voor uw website gokt u in feite op welke content u moet maken, wat vaak leidt tot dubbele pagina's, inconsistente boodschappen en gemiste kansen om bezoekers om te zetten in klanten.

Dit is waarom een contentplan voor uw website belangrijk is:

Het stemt content af op bedrijfsdoelen: Elk stukje content moet een doel dienen, of het nu gaat om het creëren van bekendheid op sociale mediaplatforms, het stimuleren van productregistraties of het verminderen van support tickets

Het verbetert de SEO-prestaties: Door vooraf target keywords, hiaten via een content audit en interne koppelingsmogelijkheden te identificeren, wordt uw site gemakkelijker door zoekmachines te crawlen en voor gebruikers te navigeren

Het ondersteunt de gebruikerservaring: Het houdt rekening met hoe bezoekers door uw site navigeren en helpt hen zonder verwarring van de startpagina naar het beslissingspunt te leiden

Het zorgt ervoor dat uw merk consistent overkomt: Een gedocumenteerd abonnement zorgt ervoor dat iedereen in het contentproductieteam op één lijn zit wat betreft de toon, taal, prioriteiten voor berichten en sleutelprestatie-indicatoren

Het bespaart tijd en middelen: Met een duidelijk stappenplan verloopt het aanmaken van content efficiënter, wordt dubbel werk voorkomen en kunnen alle betrokkenen zich richten op activiteiten met een grote impact

🔍 Wist u dat? Artikelen van 2500-3000 woorden krijgen meer verkeer, worden vaker gedeeld en hebben meer backlinks dan uw gemiddelde blogpost, wat bewijst dat lezers wel blijven hangen als de content van hoge kwaliteit is

Een contentplan voor uw website opstellen (stap voor stap)

1. Bepaal uw doelgroep en het traject dat uw kopers afleggen

U kunt geen effectieve content creëren als u uw target niet kent. Begin dus met het begrijpen van de mensen die op uw webpagina's terechtkomen en hun pijnpunten.

Begin met het identificeren van uw belangrijkste doelgroepen. Ga verder dan oppervlakkige kenmerken zoals leeftijd of functie. Wat zijn hun doelen? Wat motiveert hen? Wat frustreert hen? Welke vragen typen ze in zoekmachines als ze ergens niet uitkomen?

Breng vervolgens de fasen van het koopproces in kaart:

Bewustwording: Met welk probleem worden ze geconfronteerd?

Overweging: Welke oplossingen vergelijken ze?

Beslissing: Welke informatie helpt hen bij hun keuze?

Deze reis geeft context aan uw contentstrategie. Uw target audience heeft u misschien ontdekt via social media platforms. Of een blogartikel trekt de aandacht, maar een vergelijkingspagina of testimonial kan de doorslag geven om tot aankoop over te gaan.

Wanneer u begrijpt waar elke gebruiker vandaan komt (en waar hij naartoe moet), kunt u content maken die niet alleen informeert, maar ook begeleidt.

2. Audit bestaande content

Voordat u begint met het publiceren van content, voert u een website content audit uit.

Als het bijvoorbeeld een bestaande online winkel betreft, hebt u wellicht al verouderde, slecht presterende of merkvreemde content. En ook pagina's die stilletjes verkeer of conversies genereren.

Begin met het maken van een lijst van alle pagina's op uw site. Controleer vervolgens elke pagina op:

Prestaties : Welke pagina's genereren de meeste traffic, backlinks of conversies?

Nauwkeurigheid : Is de informatie actueel en in overeenstemming met uw product of dienst?

Relevantie : Sluit de content nog steeds aan bij de behoeften en zoekintenties van uw doelgroep?

Structuur: Is de opmaak duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren?

Groepeer uw bevindingen in vier categorieën:

Bewaren ☑️

Update ⚒️

Hergebruik ♻️

Verwijderen 🗑️

Audits vóór het aanmaken van content helpen duplicatie te voorkomen, snelle winsten te identificeren (zoals het vernieuwen van top pagina's met verouderde statistieken) en hiaten in de content op te sporen die het waard zijn om opgevuld te worden.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Dashboards om de voortgang van uw website-content audit bij te houden. Maak widgets voor het totale aantal beoordeelde pagina's, het aantal benodigde updates, de content health per onderwerp of zelfs de best presterende pagina's op basis van verkeer. Zo verandert uw audit van een rommelige spreadsheet in een visueel, realtime commandocentrum waar uw hele team zich achter kan scharen. Voortgang bijhouden en taken monitoren met ClickUp Dashboards

3. Stel uw doelen voor content vast

Uw contentstrategie moet duidelijke doelen hebben.

U kunt alles opsplitsen in drie contentmarketingfunnels:

Top of Funnel (TOFU): Als u een bedrijf bent dat CRM-software verkoopt, denk dan aan blogposts zoals '10 fouten die u moet vermijden bij het kiezen van een CRM' of educatieve handleidingen die een probleem introduceren en uitleggen. Deze pagina's moeten worden geoptimaliseerd voor zichtbaarheid in zoekmachines en KPI's voor contentmarketing bijhouden, zoals impressies, klikken en nieuwe gebruikers

Midden van de trechter (MOFU): Voorbeelden zijn vergelijkingspagina's, webinars of casestudy's om uw dienst als de beste oplossing te presenteren. Hier kunt u uw doelen richten op betrokkenheidsstatistieken zoals de scrolldiepte, de tijd die bezoekers op de pagina doorbrengen of het aantal aanmeldingen voor een demo

Bottom of Funnel (BOFU): Dit zijn onder andere productpagina's, landingspagina's en veelgestelde vragen. Doelen moeten gericht zijn op conversies, zoals het verzenden van formulieren, aankopen of geboekte gesprekken

Hoewel het traject van de koper niet langer lineair is, moet uw contentplan de gebruiker begeleiden van bewustwording tot conversie.

4. Breng contenttypes en pagina's in kaart

Uw websitecontentkaart helpt u bij het ontwikkelen van relevante content en bepaalt waar deze moet worden geplaatst. De belangrijkste pagina's zijn:

Startpagina : Introduceert uw merk en waarde propositie

Over ons-pagina : bouwt vertrouwen op en communiceert uw missie

Diensten- of productpagina's : laat zien wat u aanbiedt en hoe dit specifieke problemen oplost

Blog of bronnen : genereert traffic aan het begin van de funnel door middel van educatieve content

Casestudy's of getuigenissen : fungeren als sociaal bewijs om beslissingen aan het einde van de funnel te ondersteunen

Contact- of conversiepagina's: legt leads vast en stimuleert actie op basis van klantinzichten

Denk daarnaast na over aanvullende typen die aansluiten bij uw content-werkstroom, zoals landingspagina's voor betaalde campagnes, vergelijkingspagina's voor kopers met een hoge koopintentie of afgeschermde bronnen die leadgeneratie ondersteunen.

Gebruik hier sjablonen voor het schrijven van content om het schrijfproces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat uw team hoogwaardige assets creëert voor conversies.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Whiteboards om de structuur van uw site te visualiseren. U kunt paginatypen slepen en neerzetten, ze koppelen aan taken of eigenaren van content en zelfs interne koppelingsmogelijkheden in kaart brengen. Zo bouwt u een contentarchitectuur die zowel voor gebruikers als voor zoekmachines een logische werkstroom biedt. Probeer ClickUp Whiteboards Werk samen en brainstorm over je contentplan voor je website met behulp van ClickUp Whiteboards

5. Zoekwoordenonderzoek doen

Zoekwoordonderzoek vormt de ruggengraat van elke goede contentstrategie. U moet begrijpen waarnaar uw target audience op zoek is in elke fase van het traject en uw content daarop afstemmen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende stappen en de juiste tools voor elke stap:

Ontdek wat uw target audience zoekt met behulp van een gratis tool zoals Google Keyword Planner of door sociale mediaplatforms te doorzoeken. Stel een eerste lijst op met ideeën die aansluiten bij uw product of dienstenaanbod

Ga naar Ahrefs of SEMrush om de concurrentiepositie van zoekwoorden, de domeinautoriteit van top-ranking pagina's en de potentiële waarde van het verkeer te evalueren

Gebruik AnswerThePublic om te zien wat mensen vragen over een onderwerp, en ga verder dan trefwoorden om content te plannen die vragen beter beantwoordt dan wie dan ook

Combineer dit met Surfer SEO voor het optimaliseren van de structuur en relevantie

💡 Pro-tip: Sla al je zoekwoordonderzoek op in een ClickUp-tabelweergave. Voeg velden toe zoals 'Zoekwoord', 'Zoekintentie', 'Volume', 'Moeilijkheidsgraad' en 'Toegewezen pagina'. Koppel elke rij aan een taak of pagina in je websitecontentkaart, zodat je team precies weet waarop elk stukje content zich moet richten.

6. Een content kalender opstellen

Hoe weet u wat de volgende stap is in uw contentpublicatieschema? Welke marketingstrategieën moeten prioriteit krijgen?

Een contentkalender is als een leidraad. Uw team weet precies wat er gepubliceerd moet worden, wanneer, wat de doelen zijn, enzovoort.

Dit is wat u moet onthouden:

Elke contentactiviteit, zowel on-page als off-page, moet één verantwoordelijke eigenaar hebben

Gebruik werkstroomstatussen zoals 'Briefing', 'Concept', 'Beoordeling', 'Goedgekeurd' en 'Gepland' om precies te laten zien en bij te houden waar elk onderdeel zich bevindt

Wijs niet alleen deadlines toe voor publicatie, maar ook voor overdrachten. Concept voor sociale media dinsdag. Review op donderdag. Live op vrijdag

Dankzij een gedeelde weergave blijft iedereen op de hoogte, want uw marketingteam moet weten wanneer die productupdate live gaat. Bovendien wil het verkoopteam zien wanneer de nieuwe vergelijkingspagina live gaat

Sjablonen voor contentstrategieën voor marketingteams zijn een geweldige manier om al deze details op een centrale locatie op te slaan, waar de betreffende teams ze gemakkelijk kunnen raadplegen.

Hier is een steekproef van een content kalender om u te helpen een overzicht te krijgen van wat er in moet staan:

Publicatiedatum Titel van de content Type Trechterfase Doel Eigenaar Mei 2 Hoe u het juiste CRM-systeem voor uw team kiest Blogbericht TOFU Genereer organisch verkeer Rachel 6 mei Klantverhaal: Productiviteit met 30% verhogen Casestudy MOFU Bouw vertrouwen op bij potentiële klanten Priya 8 mei Sjabloon voor contentkalender (gratis te downloaden) Pagina met bronnen BOFU Conversies stimuleren Alex 10 mei LinkedIn-bericht: Achter de schermen van de werkstroom Sociale media TOFU Zorg voor zichtbaarheid van uw merk Taylor 13 mei E-mail: maandelijks overzicht en bloghoogtepunten E-mail nieuwsbrief BOFU Abonnees opnieuw betrekken Lily 15 mei Hoe ons product zich verhoudt tot dat van concurrenten Vergelijkingspagina BOFU Ondersteun de besluitvorming Omar

Om tijd te besparen, kunt u de sjabloon voor de contentkalender van ClickUp gebruiken. Deze biedt meer dan alleen een lijst met titels van blogberichten. Met aangepaste velden voor contenttype, fase in de funnel, toegewezen schrijver en SEO-prioriteit zorgt deze sjabloon ervoor dat elk stukje content de juiste context krijgt, en niet alleen een deadline.

Gratis sjabloon Plan en organiseer uw contentstrategie met behulp van de aanpasbare sjabloon voor een contentkalender van ClickUp

U kunt elke taak rechtstreeks koppelen aan de bijbehorende briefing via ClickUp Docs en eenvoudig schakelen tussen de kalender- en lijstweergave, afhankelijk van uw voorkeurswerkwijze. Voeg subtaken toe voor zaken als metabeschrijvingen, visuele middelen of definitieve goedkeuringen, zodat alles wat u nodig hebt om uw contentplan uit te voeren op één plek staat.

7. Stel richtlijnen voor content op

Uw content is zo sterk als de consistentie ervan. Zonder duidelijke richtlijnen kunnen zelfs uitstekende schrijvers content produceren die niet bij uw merk past, te formeel is of totaal niet aansluit bij uw doelgroep.

Stel richtlijnen op om de toon, opmaak en structuur van alles wat u publiceert op elkaar af te stemmen, ongeacht wie in het marketing- of contentteam het publiceert.

Toon : Is uw merk vriendelijk en informeel, of direct en professioneel? Definieer dit aan de hand van voorbeelden

Opmaakregels : Gebruik korte alinea's, tussenkopjes om de 200 woorden, lijsten met opsommingstekens voor duidelijkheid en hoofdletters voor alle kopteksten. Definieer wat als scanbare content geldt

SEO best practices : Neem regels voor het gebruik van target keywords op (bijv. in H1, URL en meta), vereisten voor interne links en normen voor alt-tekst voor afbeeldingen

Koppelingsstrategie : maak duidelijk wanneer u intern moet koppelen, hoe u ankertekst op een natuurlijke manier gebruikt en waar u extern moet koppelen (bijvoorbeeld alleen naar betrouwbare bronnen)

Merkterminologie en formuleringen: Noteer producttermen, voorkeurs spellingen (bijv. 'e-mail' of 'e-mail') of uitdrukkingen die u wilt vermijden

🔍 Wist u dat? U heeft misschien wel eens gehoord dat de aandachtsspanne van mensen slechts 8 seconden bedraagt, maar moderne neurowetenschappers en onderzoekers beschouwen die statistiek als grotendeels misleidend. Tegenwoordig wordt de gemiddelde tijd dat iemand zich op één ding kan concentreren geschat op ongeveer 45 seconden. Dat is nog steeds erg weinig tijd om iemand uw pakkende kop te laten lezen, uw content te laten scannen en (hopelijk) te laten besluiten om uw aanbod te kopen/aan te melden.

8. Prestaties meten en optimaliseren

Als u niet bijhoudt wat er gebeurt nadat iets live is gegaan, loopt u kansen mis om te verbeteren.

Begin met het afstemmen van elk type content op de meest relevante KPI's voor contentmarketing:

Blogberichten : organische sessies, bouncepercentage, gemiddelde tijd op pagina, scrolldiepte

Landingspagina's : conversieratio, verzenden van formulieren, klikken op CTA's

Casestudy's : doorklikpercentage naar productpagina's, tijd doorgebracht op pagina

Downloads van bronnen : Voltooid verzenden, kosten per lead, betrokkenheid via e-mail follow-up

SEO-gerichte pagina's: positie van zoekwoorden, autoriteit van pagina's, verkregen backlinks

Tools zoals Google Analytics 4 helpen bij het bijhouden van verkeer en gebruikersgedrag, terwijl Search Console de zoekprestaties controleert. En als u wilt weten hoe mensen omgaan met uw pagina's, voegt u Hotjar of Microsoft Clarity toe om heatmaps en opnames van echt gebruikersgedrag te bekijken.

Hoe ClickUp u helpt bij het opstellen en beheren van een contentplan voor uw website

Een van de grootste uitdagingen bij het beheren van websitecontent is niet het schrijven zelf, maar alles wat eromheen komt kijken.

Verspreide briefings in e-mails, onduidelijke deadlines, verloren feedback en teamleden die in silo's werken. Voeg daar nog verschillende soorten content, verschuivende prioriteiten en de noodzaak om alles aan resultaten te koppelen aan toe, en zelfs de beste strategieën beginnen uit elkaar te vallen.

Op momenten dat een heel contentmarketinginitiatief begint te mislukken, biedt ClickUp uitkomst.

ClickUp-documenten

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, ontwikkeld om teams te helpen bij het beheren van de volledige levenscyclus van een contentplan voor websites, van strategie tot het aanmaken en publiceren van content. Een van de krachtigste functies is ClickUp Docs.

Stel korte beschrijvingen op, plan de productie van content en werk samen met teamgenoten met behulp van ClickUp Documenten

Zo kunt u deze handleiding gebruiken:

Stel gedetailleerde contentbriefs op voor elke webpagina, inclusief doelen, trefwoorden en CTA's

Organiseer secties met geneste kopteksten voor eenvoudige navigatie (zoals Startpagina, Over ons, Productpagina's, Blogs)

Voeg visuele elementen zoals wireframes, schermafbeeldingen of inspiratieborden rechtstreeks in het document in

Gebruik slash-commando's om snel tabellen, checklists, banners, sticky inhoudstafels en rijke opmaak voor gestructureerde contentplanning in te voegen

Gebruik ClickUp AI om uw content te redigeren. Verbeter de toon, vat samen en meer

Koppel gerelateerde documenten aan elkaar, zoals persona's, stijlgidsen en documenten met trefwoordonderzoek

Tag teamleden in de tekst om secties toe te wijzen of input te vragen

Voeg opmerkingen of suggesties rechtstreeks toe aan content secties voor snellere feedback loops in één content management tool

ClickUp-borden

Nu de content briefs klaar zijn in ClickUp Docs, is de volgende stap om de productie op schema te houden. Met meerdere betrokken partijen (schrijvers, editors, social media marketeers, content strategen, designers, SEO teams ) kan iedereen gemakkelijk het overzicht kwijtraken.

Maak kennis met ClickUp Kanban-borden. Een eenvoudige manier om complexe werkstromen te beheren zonder voortdurende follow-ups.

Pas kolommen aan, stel limieten in voor Lopende werkzaamheden (WIP) en werk in realtime samen met ClickUp Kanban-borden

U krijgt een duidelijk overzicht van de status van elk item, van 'Nog te doen' tot 'In behandeling' en 'Gepubliceerd'. U kunt taken naar verschillende fasen slepen, eigenaren toewijzen, deadlines instellen en zelfs het document rechtstreeks aan de kaart toevoegen. Het is een eenvoudige manier om complexe werkstromen te beheren zonder voortdurend te hoeven controleren.

💡 Pro-tip: voer een content gap-analyse uit voordat u uw contentkalender definitief vastlegt. Identificeer de vijf belangrijkste zoekwoorden waarop uw concurrenten scoren en u niet, en creëer vervolgens superieure, meer gedetailleerde content over die onderwerpen.

ClickUp Brain

En net toen u dacht dat het niet beter kon, komt ClickUp met de ultieme AI-assistent voor op het werk: ClickUp Brain 🧠.

Stel dat uw ontwikkelaar een websitebouwer gebruikt om de pagina 'Over ons' te coderen en ziet dat de metabeschrijving ontbreekt. In plaats van naar het SEO-team te gaan, kunnen ze ClickUp Brain gebruiken als AI-contentgenerator om een beschrijving van 160 tekens te bedenken.

Of u werkt aan een landingspagina onderaan de trechter en hebt bruikbare CTA's nodig. Probeer: 'Suggereer 5 goed converterende call-to-action-zinnen voor een prijspagina die is gericht op kopers van ondernemingen. '

Gebruik ClickUp Brain als uw brainstormpartner bij het aanmaken van content

Sterker nog, je kunt Brain gebruiken om een blogintro te hergebruiken als bijschrift voor sociale media, een compacte producttekst herschrijven tot een boeiender verhaal of de toon van je websiteteksten aanpassen aan verschillende doelgroepen – en dat allemaal binnen ClickUp (kun je je dat voorstellen!?).

Gebruik ClickUp Brain voor het schrijven, hergebruiken en verfijnen van marketingcontent

Voor contentleads die toezicht houden op het contentplan voor de website, is dit soort ondersteuning tijdens de werkstroom een enorme tijdbesparing. Het helpt deadlines te halen, heen-en-weer-bewerkingen te verminderen en de kwaliteit op elk contactpunt op uw site te handhaven.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt dagelijks AI-tools voor persoonlijke taken en 55% gebruikt ze meerdere keren per dag. Hoe zit het met AI op het werk? Met een gecentraliseerde AI die alle aspecten van uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking aanstuurt, kunt u tot wel 3+ uur per week besparen, die u anders zou besteden aan het zoeken naar informatie, net als 60,2% van de ClickUp-gebruikers!

ClickUp Doelen

Het publiceren van content is natuurlijk maar het halve werk. De echte vraag is: werkt uw contentstrategie?

Gebruik ClickUp Goals om ervoor te zorgen dat dit ook zo is.

Gebruik ClickUp Goals om de voortgang van uw contentstrategie te monitoren aan de hand van numerieke, taakgebaseerde en true/false-targets

Er zijn veel bewegende delen in een contentplan voor een website: SEO, leadgeneratie, betrokkenheid en conversies. ClickUp Goals helpt je om duidelijke resultaten te definiëren en deze te koppelen aan je contentstrategie en het succes (of falen) ervan.

Bijvoorbeeld:

Stel een doel vast, bijvoorbeeld 'Het organische verkeer in het tweede kwartaal met 20% verhogen', en koppel dit aan blogtaken die zijn gericht op zoekwoorden met een hoog volume

Houd '10 nieuwe servicepagina's lanceren' bij en koppel elke pagina aan de toegewezen eigenaar, deadline en werkstroom

Marketing-KPI's monitoren, zoals het verzenden van leads of het boeken van demo's vanaf specifieke landingspagina's

Probeer het zelf: Ga naar de zijbalk en selecteer Doelen (of klik op Meer als dit niet is vastgemaakt) Klik op + Nieuw doel in de rechterbovenhoek en vul uw doel in, bijvoorbeeld '15 nieuwe pagina's publiceren dit kwartaal' Voeg Doelen toe om het doel op te splitsen in specifieke, traceerbare stappen: Aantal: perfect voor het bijhouden van zaken als gepubliceerde blogposts of behaalde sessies Waar/Onwaar: gebruik dit voor ja/nee-mijlpalen zoals 'Content audit voltooid' Valuta: ideaal voor omzetgerichte doelen zoals MQL's of aan content toegeschreven verkopen Taak: koppel naar daadwerkelijke ClickUp-taken of lijsten, zodat de voortgang automatisch wordt bijgewerkt Nummer: ideaal voor het bijhouden van zaken als gepubliceerde blogberichten of behaalde sessies Waar/Niet waar: Gebruik dit voor ja/nee mijlpalen zoals 'Content audit voltooid' Valuta: ideaal voor omzetgerichte targets zoals MQL's of aan content toegeschreven verkopen Taak: koppel naar daadwerkelijke ClickUp-taken of -lijsten, zodat de voortgang automatisch wordt bijgewerkt Nummer : ideaal voor het bijhouden van zaken als gepubliceerde blogposts of behaalde sessies

Waar/Niet waar : Gebruik dit voor ja/nee mijlpalen zoals 'Content audit voltooid'

Valuta : ideaal voor omzetgedreven targets zoals MQL's of aan content toegeschreven verkopen

Taak: koppel naar daadwerkelijke ClickUp-taken of -lijsten, zodat de voortgang automatisch wordt bijgewerkt

ClickUp voor marketing

Van idee tot schrijven, van werkstromen tot het bijhouden van prestaties, met ClickUp hoeft u niet zelf systemen aan elkaar te knopen. Dat komt omdat aan alles is gedacht.

Om alles samen te brengen, is de ClickUp Marketing Team Solution ontwikkeld om hiaten tussen afdelingen te overbruggen. Schrijvers, ontwerpers, SEO-leiders en marketingmanagers kunnen allemaal vanuit één ruimte werken, met volledige zichtbaarheid van wie wat doet, wanneer en waarom.

Vereenvoudig samenwerking, stroomlijn werkstromen en houd prestaties bij met ClickUp's Marketing Team Solution

Het zit boordevol functies die de uitvoering moeiteloos maken 👇

Met ClickUp Kalender kunt u campagnes, contentstrategieën en paginalanceringen plannen in één gesynchroniseerde weergave. Aangedreven door AI

ClickUp-automatisering maakt handmatige follow-ups overbodig met automatisch toegewezen taken, deadline-triggers en aangepaste werkstromen

En met een lijst van meer dan 1000 ClickUp-sjablonen hoeft u nooit meer helemaal opnieuw te beginnen. Een van de hoogtepunten is de sjabloon voor een contentplan van ClickUp.

Gratis sjabloon Pas uw volledige contentstrategie aan en organiseer deze met behulp van het sjabloon voor contentabonnementen van ClickUp

Dit krijgt u met deze gratis sjabloon:

✅ Vooraf gedefinieerde statussen voor elke fase van de content: Van 'Briefing' tot 'Bewerking' tot 'Gepland', alles is al in kaart gebracht in een volledige werkstroom. Voeg gewoon uw content toe en ga aan de slag

📊 Aangepaste velden die het format, de fase in de funnel en de SEO-prioriteit bijhouden: U kunt direct filteren op type asset (bijv. blog, landingspagina), zien waar deze in de funnel past (TOFU, MOFU, BOFU) en prioriteiten toekennen op basis van zoekmogelijkheden

📅 Kalenderweergave met slepen en neerzetten voor realtime zichtbaarheid: Schakel direct over van lijst naar kalender. Zie wat er wanneer wordt gepubliceerd, wie verantwoordelijk is en hoe dit aansluit op uw campagnes

Stel uw website content plan op voor succes met ClickUp

De meeste contentplannen voor websites beginnen met veel enthousiasme en checklists ... en eindigen met een map vol half afgemaakte documenten, gemiste deadlines en geen zichtbaarheid op wie wat doet.

Dat is precies waarom ClickUp bestaat. Het is één enkele bron van waarheid voor uw contentplan voor uw website. Uw contentstrategie is niet verspreid over verschillende tools. Relevante trefwoorden zijn niet begraven in spreadsheets. Contentassets zijn niet verspreid over verschillende mappen.

Moet u een casestudy opstellen? Open Documenten. Wilt u zien wat er volgende week live gaat? Kijk in uw Kalender. Vraagt u zich af waarom die blog nog steeds in 'Review' staat? Boards laat het u in een oogwenk zien. U kunt zelfs echte doelen bijhouden zonder een ander tabblad te openen.

En het beste? U hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen. U krijgt toegang tot kant-en-klare sjablonen met een voorgeprogrammeerde werkstroom, zodat u direct aan de slag kunt.

Meld u aan voor ClickUp om uw content plan te veranderen van 'we moeten echt eens orde op zaken stellen' naar 'wow, we liggen zelfs voor op schema'