De 10 beste communicatietools en -software voor op de werkplek in 2026

Interne communicatie is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering op de werkplek. Van het topmanagement tot de gewone medewerkers: het verspreiden van relevante informatie draagt bij aan een gezonde werkomgeving en het behoud van de betrokkenheid van medewerkers.

Hoewel er onvermijdelijke belemmeringen blijven bestaan, zoals omgevings- en persoonlijke factoren die leiden tot slechte communicatie, is het overwinnen van deze belemmeringen de sleutel tot het verbeteren van de interne communicatie en de samenwerking binnen het team.

En gezien de pandemie zijn er meer communicatietools beschikbaar dan ooit om de uitdagingen van remote en hybride werkomgevingen te verminderen en de communicatie op de werkplek te stroomlijnen. Wij zijn er om u te helpen meer te weten te komen over de beste communicatietools voor op de werkplek, zodat u de juiste keuze voor uw team kunt maken.

We hebben verschillende communicatietools en software geanalyseerd die de productiviteit kunnen verhogen, de samenwerking kunnen stroomlijnen en uw verspreide teams met elkaar kunnen verbinden. Lees verder voor onze top 10 aanbevelingen voor de beste communicatietools voor op de werkplek die momenteel beschikbaar zijn!

“De meeste bedrijfskosten gaan naar vastgoedkosten zoals huur en belastingen. Doordat de pandemie thuiswerken mogelijk heeft gemaakt, zijn de budgetten verlaagd en herschikt naar investeringen die meer waarde toevoegen, zoals interne communicatietools.” —Carter Seuthe, Credit Summit

Dus als u ook overweegt te investeren in tools voor communicatie en werknemersbetrokkenheid, dan bent u op de goede weg! Behalve dat ze hybride en op afstand werkende teams een manier bieden om verbonden te blijven, komen zakelijke communicatietools ook de hele organisatie ten goede. Hier zijn een paar belangrijke voordelen van het implementeren van deze moderne tools:

Stroomlijn de communicatie onder één dak

Managers en teamleiders kunnen de voortgang van het werk, de communicatiedoelen van medewerkers en projectopdrachten gemakkelijker bijhouden door één kenniscentrumtool of -platform te implementeren.

Het is gemakkelijk om informatie kwijt te raken in een stortvloed aan gegevens, informatie en opdrachten, dus communicatietools voor teams bieden een centrale plek om alles bij te houden wat je moet weten over een opdracht.

Veilige zakelijke communicatie

“Steeds meer bedrijven vertrouwen op technologie – en daar hebben ze een zeer goede reden voor. Deze bedrijven moeten deze applicaties echter ook kritisch bekijken om gegevensverlies of -lekken te voorkomen. Veiligheid van gegevens zou een van de belangrijkste investeringen van een organisatie moeten zijn om juridische gevolgen en/of repercussies te vermijden.” —Mark Pierce, CEO van Colorado LLC Attorney

Dat gezegd hebbende, is het voor bedrijven van cruciaal belang om de juiste communicatietools voor teams te kiezen. Organisaties kunnen hun zakelijke communicatie en gevoelige gegevens beter beschermen met de juiste interne communicatietools die end-to-end-veiligheid bieden.

Verbeterde samenwerking, productiviteit en betrokkenheid van medewerkers

“Leiders beschouwen het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers vaak als een van de moeilijkste taken bij het runnen van een organisatie. De productiviteit van medewerkers wordt sterk beïnvloed door hoe gewaardeerd en betrokken ze zich voelen, dus ervoor zorgen dat ze betrokken zijn en op de hoogte blijven, is waar zeer effectieve managers zich op moeten richten.” —Tom Golubovich, hoofd Marketing & Mediarelaties, Ninja Transfers

Het centraal stellen van communicatie met medewerkers binnen elke organisatie is essentieel om de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers op het hoogste niveau te houden. Door interne communicatietools te gebruiken, creëert u een kanaal waarmee medewerkers altijd op één lijn blijven en productief, effectief en efficiënt kunnen werken, zelfs wanneer ze vanuit huis werken.

Wat communicatietools betreft, worden deze platforms nu aangedreven door functies voor taakbeheer, instant messaging, samenwerking aan documenten, virtuele vergaderingen, groepschatten en video-gesprekken.

Maar hoe weet u welke tool het beste bij u past? Hier volgt een overzicht van de top 10 interne communicatietools, inclusief hun beste functies, limieten, prijzen en beoordelingen, zodat u de juiste tools voor uw team en organisatie kunt kiezen!

1. ClickUp

Blijf in contact met je team met ClickUp Spaces Volg projectupdates, beheer werkstroomen en werk samen met het team, allemaal vanuit je ClickUp-werkruimte

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit die tot doel heeft de werkstroom en teamcommunicatie te stroomlijnen door al uw werk op één centrale plek samen te brengen.

Met honderden functies en een volledig aanpasbaar platform kunnen teams van elke grootte uit verschillende sectoren hun projecten en communicatie plannen, beheren en bijhouden, allemaal binnen hetzelfde platform.

En omdat ClickUp is gebouwd met functies voor teamcommunicatie en samenwerking, kunnen teams naadloos samenwerken in realtime of asynchroon, waardoor het mogelijk is om teams op afstand te allen tijde op één lijn te houden en verbonden te houden. Gebruik de digitale whiteboards van ClickUp voor brainstormsessies en strategische planningssessies en ClickUp Docs om ideeën, SOP's en nog veel meer op te slaan.

Het heeft zelfs een ingebouwde berichtfunctie, Chat view, voor instant messaging, zodat je gesprekken naast je werk kunt houden. En als je een andere manier nodig hebt om met je team te communiceren, kun je de in-app schermrecorder, Clip by ClickUp, gebruiken om videoboodschappen te maken en te versturen binnen ClickUp.

Deel schermopnames om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u daarvoor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt

En als u op zoek bent naar een efficiëntere manier om uw e-mails te beheren, biedt ClickUp een 'E-mail in ClickUp'-functie waarmee u e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder het platform te verlaten. Integreer eenvoudig uw meest gebruikte e-mailapps in ClickUp, zoals Gmail, Outlook of Front, en begin met het beantwoorden van uw e-mails binnen uw ClickUp-taken. ?

Verzend en ontvang e-mails binnen ClickUp om het e-mailbeheer te stroomlijnen

Dankzij de functies en mogelijkheden van ClickUp kunt u eenvoudig samenwerken en communiceren met uw teams zonder van het ene platform naar het andere te hoeven schakelen, waardoor het een van de beste communicatie- en projectmanagementtools van dit moment is.

Beste functies

Volledig aangepast platform : pas elk onderdeel van ClickUp aan de behoeften van je team en je bedrijf aan

Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om je werk te bekijken, waaronder de chatweergave : Kies uit meer dan 15 manieren om je werk te bekijken, waaronder de chatweergave

Chatweergave : stuur direct berichten naar je team en houd gesprekken bij naast je werk

E-mail in ClickUp: Beheer al je e-mailcommunicatie op één plek zonder dat je extra programma's of software nodig hebt. Verstuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder van tabblad te hoeven wisselen

Whiteboards : Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren

Volgers : Wanneer iemand als volger wordt aangewezen, ontvangt deze automatisch notificaties wanneer er updates worden aangebracht in een Taak, waardoor handmatig opvolgen overbodig wordt

Toegewezen opmerkingen en vermeldingen: Maak : Maak actiepunten aan binnen een taak en wijs deze toe aan anderen of zelfs aan jezelf, en gebruik de vermeldingsfunctie om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of in de chatweergave

Beperkingen

De software heeft geen ingebouwde functie voor videogesprekken voor virtuele vergaderingen. Er zijn echter wel verschillende app-integraties met software voor videogesprekken, zoals Zoom-integratie , waarmee je vanuit een ClickUp-taak een vergadering kunt starten met de Zoom-vergaderknop of het /zoom-slashcommando.

Prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,7 van de 5 (5.732 beoordelingen) Top 50 producten voor productmanagement

Capterra : 4,7 van de 5 (3.553 beoordelingen) Topspeler op het gebied van projectmanagement- en taakbeheersoftware

2. Slack

via Slack

Slack is een communicatie- en instant messaging-platform waar teams samen kunnen komen om flexibel en naadloos te communiceren en samen te werken.

De installatie van Slack is zo ontworpen dat teams binnen teams gemakkelijk toegankelijk en herkenbaar zijn, met de ‘kanalen’ als kern van de gebruikersinterface. Net als Discord maakt Slack gebruik van kanalen, zodat teams gesprekken en discussies effectief kunnen indelen per project of onderwerp, wat zorgt voor een overzichtelijkere manier om gesprekken op te slaan en bij te houden.

Beste functies

Channels: Organiseert gesprekken in speciale ruimtes

Huddle: Binnen kanalen kun je in Slack gebruikmaken van Binnen kanalen kun je in Slack gebruikmaken van Slack Huddle , waarmee je via audio- of video-gesprekken kunt communiceren

App-integraties: integreer Slack met diverse tools en software, zoals ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Agenda, Microsoft Teams en nog veel meer

Beperkingen

Berichten, bestanden en gesprekken die ouder zijn dan 90 dagen worden verborgen in het gratis abonnement

Prijzen

Free

Pro : $ 7,25 per maand

Business : $ 12,50 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,5 van de 5 (30.942 beoordelingen) Top 50 producten voor werken op afstand

Capterra 4,7 van de 5 (22.843 beoordelingen)

3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Als het gaat om hybride werken voor moderne werknemers, is Microsoft Teams een belangrijke communicatietool geworden voor video-gesprekken, chatten en interne communicatie.

Met Microsoft Teams kunt u altijd en overal vergaderingen organiseren. Dankzij de vergaderfuncties, waaronder Together Mode en Dynamic View, worden vergaderingen op afstand en webinars zo persoonlijk en interactief mogelijk.

Als communicatietool helpt Microsoft Teams om medewerkers op afstand met elkaar te verbinden via gebruiksvriendelijke functies voor chatten en samenwerken, waaronder kanalen en gedeelde kanalen, en om aparte teamruimtes aan te maken en telefoongesprekken te voeren via het programma.

Beste functies

Microsoft Office 365-integratie: naadloze integratie met de meest gebruikte Microsoft PowerPoint- en Excel-programma's om teamvergaderingen en discussies soepeler te laten verlopen

Breakout Rooms: Met breakout rooms kunt u mini-vergaderingen organiseren als onderdeel van een grotere vergadering

Together Mode: Brengt teams op afstand samen door de video’s van iedereen op één gedeelde virtuele achtergrond te plaatsen

Presentatiemodus: In deze modus kunnen presentatoren de dia-aantekeningen en de volgende dia's zien, terwijl deelnemers aan de vergadering dat niet kunnen

Beperkingen

Microsoft Teams is uitsluitend bedoeld voor teamcommunicatie en bevat geen functies voor projectmanagement en taakbeheer om de samenwerking op het werk te monitoren

Prijzen

Prijzen voor thuisgebruik en particulieren:

Free

Microsoft 365 Personal : $ 6,99 per maand voor één persoon

Microsoft 365 Family: $ 9,99 per maand voor zes personen

Business prijzen:

Microsoft Teams Essentials : $ 4 per gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Basic : $ 6 per gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,3 van de 5 (13.423 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (8.927 beoordelingen)

4. Zoom

via Zoom

Zoom is uitgegroeid tot een onmisbare communicatietool die leden van het team heeft geholpen om verbinding te houden en is de afgelopen jaren een van de meest effectieve communicatietools op de werkplek geworden.

Als communicatietool is de slogan van Zoom – 'één platform om te verbinden, te creëren en te innoveren' – een duidelijk bewijs van wat het kan doen als het gaat om de verbinding tussen teamleden.

Het bijzondere aan Zoom is dat het een aantal samenwerkings- en verbindingsfuncties biedt voor alle medewerkers, waaronder Zoom One voor al uw vergader- en chatbehoeften, Zoom Spaces voor innovatieve video-oplossingen en Zoom Events voor virtuele gebeurtenissen.

Beste functies

Virtuele vergaderingen: Als een van de meest gebruikte applicaties voor videogesprekken en virtuele groepscommunicatie biedt Zoom HD-video- en audiovergaderingen voor maximaal 1.000 deelnemers

Vergaderingen opnemen : Met Zoom kunt u audio- en videovergaderingen opnemen

Zoom Chat : De teamchatfuncties van Zoom helpen teamleden naadloos te communiceren en gesprekken terug te kijken via een doorzoekbare geschiedenis en een archief van 10 jaar

Zoom Whiteboard: Met deze whiteboardfunctie kunnen sprekers virtuele visuele hulpmiddelen gebruiken om informatie en boodschappen over te brengen aan het publiek en de teamleden

Beperkingen

Gebruikers moeten de app downloaden om een vergadering te organiseren of bij te wonen

Prijzen

Abonnementen voor Zoom One:

Basis: Gratis

Pro : $ 14,99 per maand per gebruiker

Business : $ 19,99 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,5 van de 5 (52.537 beoordelingen)

Capterra : 4,6 van de 5 (13.457 beoordelingen) Topspeler op het gebied van software voor vergaderingen

5. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace is een zakelijke app en samenwerkingstool waarmee u niet alleen verbinding kunt leggen met teamleden binnen de organisatie, maar ook met klanten en externe partijen. De applicaties van Google behoren tot de meest gebruikte zakelijke apps ter wereld, en één enkele werkruimte van dezelfde ontwikkelaars helpt bij het naadloos organiseren van interne communicatie.

Beste functies

Google Meet : organiseer en neem deel aan videovergaderingen; videovergaderingen zijn versleuteld, wat betekent dat uw vergaderingen en gesprekken privé blijven

Integratie : neem naadloos deel aan Google Meet-videoconferenties via integratie met Google Agenda of Gmail

Apps voor productiviteit op één plek: dankzij de integratie van Google Workspace met het volledige Google Workspace-ecosysteem kunnen teamleden op één platform schakelen tussen videogesprekken, chatten, samenwerken en e-mails beantwoorden

Beperkingen

Hoewel Google Workspace uitstekend geschikt is om gebruikers te laten samenwerken aan Google Office-bestanden, is hiervoor een Google-account vereist. Microsoft Office-bestanden kunnen bijvoorbeeld wel worden geopend via Google Workspace, maar moeten dan wel worden geconverteerd naar een Google Documenten- of Google Spreadsheets-bestand.

Prijzen

Business Starter : $ 5,40 per gebruiker per maand

Business Standard : $ 10,80 per gebruiker per maand

Business Plus : $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,6 van de 5 (40.276 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (134.531 beoordelingen)

6. Flock

via Flock

Flock is een van de vele online samenwerkingstools op de markt die de communicatie tussen medewerkers in de loop der jaren radicaal heeft veranderd. Nu moderne werkplektools traditionele communicatiemethoden hebben vervangen, maakt Flock gebruik van krachtige tools voor productiviteit om de interne communicatie binnen de organisatie te verbeteren.

Flock helpt met name bij het verbeteren van de interne communicatiestrategie dankzij de functies voor berichtenuitwisseling via kanalen, video-bellen, het delen van bestanden, geïntegreerd zoeken en tools voor productiviteit in één systeem.

Beste functies

De functie voor kanaalberichten maakt effectieve communicatie tussen teams mogelijk, zowel via 1-op-1-gesprekken als via teamkanalen

Flock heeft een ingebouwd systeem voor video- en spraakgesprekken of maakt integratie mogelijk met andere videobel-apps zoals Zoom

Dankzij de geïntegreerde zoekfunctie hoeft u niet langer duizenden berichten of bestanden te doorzoeken om de informatie te vinden die u nodig hebt

Beperkingen

De gratis versie bevat geen functie voor videogesprekken en de opslagruimte voor bestanden heeft een limiet van slechts 5 GB.

Prijzen

Starter : Gratis voor kleine teams

Pro : $ 4,50 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,4 van de 5 (227 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (310 beoordelingen)

7. Pumble

via Pumble door COING

Pumble is een communicatietool voor teams die zakelijke communicatie sneller en eenvoudiger maakt. Het stelt teamleden in staat om in realtime te communiceren via kanalen, threads, één-op-één directe berichten, spraakberichten, het delen van bestanden en videovergaderingen.

Beste functies

Met de privé- en openbare kanalen van Pumble kunnen teamleiders een communicatieplan opstellen om leden van het team in contact te houden op basis van hun behoeften en taken, zonder dat één enkele chatgroep overbelast raakt.

Met Pumble kun je spraakberichten opnemen, zodat iedereen spraakberichten kan achterlaten in kanalen of als directe berichten, en teamleden deze op elk moment kunnen terugluisteren

Dankzij de zoekgeschiedenis van de app kunnen teamleden eenvoudig door de app navigeren en informatie, links of bestanden zoeken door een trefwoord in te voeren

Pumble biedt zijn gebruikers ook een platform voor vergaderingen – die u kunt houden via spraak, video of schermdeling

Beperkingen

Hoewel Pumble een gratis communicatieplatform is, zijn sommige functies beperkt tot het betaalde abonnement, waaronder gasttoegang, videoconferenties, scherm delen, 10 GB opslagruimte per gebruiker, toestemming, gebruikersgroepen en aanpasbare secties

Prijzen

Free Forever

Pro: $ 1,99 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,5 van de 5 (14 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (127 beoordelingen)

8. Discord

via Discord

Hoewel veel mensen Discord zien als het communicatieplatform bij uitstek voor de gamingindustrie, betekent dat niet dat het niet ook uitstekend dienst kan doen als communicatietool voor bedrijven en teams. Discord is een bekende dienst voor spraak-, video- en tekstcommunicatie die geschikt is voor alle soorten groepen die je je maar kunt voorstellen – van fandoms, gamingteams, vriendengroepen, zakelijke teams tot schoolorganisaties.

Beste functies

Een van de bekendste functies van Discord is de functie 'alleen op uitnodiging'. Zoals de naam al aangeeft, kunnen gebruikers privé-communicatieservers op Discord aanmaken die alleen beschikbaar en toegankelijk zijn voor degenen die een uitnodigingslink hebben ontvangen van de teambeheerders, waardoor de communicatie binnen het team zo privé mogelijk blijft.

Met een Discord-server kunt u themagerichte kanalen aanmaken waar het team via afzonderlijke kanalen over verschillende onderwerpen kan communiceren, wat zorgt voor maximale productiviteit in de gesprekken.

Via spraakkanalen kunnen teamleden een openbaar gesprek starten waar andere teamleden gewoon kunnen inbellen zonder zelf te hoeven bellen

Beperkingen

Een drukke Discord-server maakt het voor iedereen onmogelijk om de geschiedenis van het gesprek te bekijken, vooral wanneer er tientallen of honderden onderwerpen worden aangemaakt

Prijzen

Free

Nitro : $ 9,85 per maand

Nitro Classic : $ 4,92 per maand

Server Boost : $ 4,99 per maand

Nitro Basic: $ 2,95 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

Capterra: 4,7 van de 5 (240 beoordelingen)

9. ProofHub

via Proofhub

ProofHub is een alles-in-één software voor projectplanning waarmee leden van teams projecten kunnen plannen, samenwerken, organiseren en opleveren.

Terwijl de markt overspoeld wordt met communicatietools voor teams, biedt ProofHub u functies voor projectplanning en teamcommunicatie in één, met een gebruiksvriendelijke interface voor het voeren van teamdiscussies, het doen van aankondigingen en het delen van bedrijfsnieuws.

Beste functies

App-integraties met Dropbox, Microsoft Outlook, Google Agenda en Drive

Kanban-borden en Gantt-grafieken voor effectief projectmanagement en organisatie

ProofHub biedt een centraal meldingscentrum voor bedrijfsbrede aankondigingen, voor eenvoudigere communicatie met medewerkers

Beperkingen

Vanwege het gebrek aan budgetteringstools wordt deze software niet aanbevolen voor managers die hun budget effectief willen beheren binnen één app

Prijzen

Ultimate Control : $ 99 per maand, maandelijks gefactureerd, voor een onbeperkt aantal projecten, een onbeperkt aantal gebruikers en 100 GB opslagruimte

Essential: $ 50 per maand, maandelijks gefactureerd, voor 40 projecten, een onbeperkt aantal gebruikers en 15 GB opslagruimte

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,5 van de 5 (74 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (76 beoordelingen)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

Troop Messenger is een communicatieoplossing die instant messaging, audio- en video-gesprekken, chatten met groepen, het delen van bestanden en het op afstand delen van schermen mogelijk maakt.

Beste functies

End-to-end-versleuteling zodat werkgesprekken veilig en met veiligheid zijn

De 'burnout window'-functie maakt het mogelijk om in een incognito-chat te chatten voor meer privé-gesprekken

Naast spraakoproepen kun je ook audioberichten versturen, net zoals je dat zou doen bij je gewone telefoonberichten of via Facebook Messenger.

Beperkingen

Het verschil tussen Troop Messenger en sommige andere tools op deze lijst is dat het vooral gericht is op communicatie tussen teamleden in plaats van op projectmanagement

Prijzen

Premium : $ 25 per gebruiker/maand

Enterprise : $ 5 per gebruiker per maand

Superior: $ 9 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,6 van de 5 (71 beoordelingen)

Capterra: 4,8 van de 5 (15 beoordelingen)

Wat maakt communicatiesoftware voor op de werkplek goed?

Bij het zoeken naar communicatietools is het doel om tools te vinden die aansluiten bij uw groeiende behoeften, flexibiliteit en veiligheid bieden en kosteneffectief zijn.

“Technologische innovatie brengt hoge kosten met zich mee. Managers moeten een evenwicht vinden tussen kosten en baten en zorgvuldig de ROI beoordelen van aanzienlijke investeringen die een groot deel van de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden.” —Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert

Hier zijn een paar belangrijke functies om in gedachten te houden wanneer u op zoek bent naar tools voor interne communicatie:

Functies voor samenwerking

App-integraties

Project- en taakbeheer

Spraak- en video-conferenties

Directe en groepsberichten

Bestanden delen

Team-mailinglijst

Versleutelings- en veiligheidsfuncties

“Datalekken en cyberincidenten behoren tot de meest voorkomende rechtszaken van de afgelopen jaren. Organisaties moeten de hoogste prioriteit geven aan het gebruik van apps en programma's die cyberveiligheid boven alles stellen, om gevoelige gegevens en informatie niet in gevaar te brengen.” —Amy De La Fuente, directeur Public Affairs, Bosco Legal Services

Welke functies, voordelen of welk budget u ook in gedachten heeft bij het kiezen van de beste communicatiesoftware voor op de werkplek, u moet de behoeften van uw organisatie en vooral die van uw medewerkers zorgvuldig kunnen beoordelen.

De beste software voor interne communicatie moet werken op afstand ondersteunen en asynchrone communicatie, kennisuitwisseling en samenwerking zo eenvoudig en naadloos mogelijk maken, van het topmanagement tot het personeelsniveau.

Alles-in-één productiviteitstools zoals ClickUp zijn uitstekende tools voor projectmanagement en communicatie voor uw hele organisatie. Ze zitten boordevol functies voor samenwerking en communicatie, zodat uw teams alles in huis hebben om groepsdiscussies te voeren, de werkstroom van het project te volgen en in realtime samen te werken aan plannen en projecten, waar ze ook zijn.

Gastschrijver:

Roman Shvydun is freelance schrijver. Hij schrijft informatieve artikelen over marketing, bedrijfsvoering, productiviteit, werkcultuur, enz. Met meer dan 10 jaar ervaring in het aanmaken van content hebben zijn artikelen talloze ondernemers geholpen hun bedrijf te laten groeien.