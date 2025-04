13 Beste interne communicatiesoftware voor werk in 2025

Navigeren door het digitale landschap van werk kan een wervelwind zijn, vooral als het gaat om het onderhouden van duidelijke, effectieve communicatie binnen uw team. In dit moderne tijdperk draait teamcommunicatie niet meer alleen om conference calls en vergaderingen.

Interne communicatie en samenwerkingstools hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we contact houden, regelmatig communiceren, taken beheren en zorgen voor afstemming in onze functieoverschrijdende teams . Deze tools zijn essentieel voor het bevorderen van effectieve interne communicatie binnen uw organisatie.

Ze zijn uw digitale vergaderruimte, gedeelde kalender en prikbord in één. Ze doorbreken barrières, minimaliseren misverstanden en zorgen ervoor dat iedereen in je team op afstand op dezelfde pagina zit, of ze nu op kantoor zijn of thuis of op hun mobiele apparaten werken.

De uitdaging? Er is een zee aan opties waaruit je kunt kiezen, die allemaal beloven de sleutel te zijn tot het ontsluiten van piek productiviteit. Om door deze wateren te navigeren, heb je een gedetailleerde in kaart gebrachte lijst nodig waarop staat waar je op moet letten en een lijst van de best presterende producten.

We duiken in de spannende wereld van de beste software voor interne communicatie en helpen je de perfecte software voor jouw behoeften te vinden.

Wat zijn platformen voor interne communicatie?

Interne communicatiesoftware, ook bekend als team communicatie-instrument zijn digitale platforms die speciaal zijn ontworpen om de communicatie binnen een organisatie te vergemakkelijken en te verbeteren. Deze tools bieden een gecentraliseerde hub voor teamleden om samen te werken, informatie te delen, taken toe te wijzen en in realtime verbonden te blijven.

Wat moet je zoeken in interne communicatiesoftware?

Als u het enorme landschap van de beste tools voor interne communicatie en samenwerking verkent, is het essentieel dat u zich concentreert op de functies die echt bijdragen aan het succes van uw bedrijf. De beste tools voor interne communicatie zien er misschien flitsend uit, maar het is de functie die er echt toe doet.

Hier zijn een aantal belangrijke functies waar je bij je keuze zeker rekening mee moet houden:

Naadloze integratie

Gebruiksvriendelijke interface

Real-time communicatie

Functies voor samenwerking

Veiligheid en privacy

Mobiele compatibiliteit

Aanpasbare notificaties

Deze elementen zijn meer dan indrukwekkende opsommingstekens op een specificatieblad. Het zijn de bouwblokken van een verbonden, transparante en productieve werkomgeving.

De juiste software voor interne communicatie moet de verbinding bevorderen, de samenwerking en productiviteit verbeteren en tegelijkertijd veiligheid en flexibiliteit garanderen. Overweeg de specifieke behoeften van uw organisatie en hoe elke functie hierin kan voorzien voordat u beslist.

13 Beste interne communicatiesoftware voor werk in 2024

1. ClickUp /cta/

ClickUp is een veelzijdige softwareoplossing voor projectmanagement en communicatie die teams eenvoudige manieren biedt om met elkaar in contact te blijven. De kern van de interne communicatiemogelijkheden van ClickUp is het eenvoudig toewijzen van taken aan leden van het team, zodat knelpunten niet worden opgehouden in e-mail.

Daarnaast biedt de teamweergave Chat externe teams een instant messaging functie voor real-time discussies en samenwerking. Teams kunnen ook moeiteloos ideeën uitwisselen, bestanden delen en updates geven via één gecentraliseerd platform.

Geïntegreerd gedeeld apps voor kalenders houden teams georganiseerd en op schema met deadlines. Dit geeft je teams een 360 graden weergave van taken en mijlpalen, zodat ze hun inspanningen beter op elkaar kunnen afstemmen voor naadloos projectmanagement en -uitvoering. Aanpasbare push notificaties en herinneringen zorgen ervoor dat kritieke informatie direct bij de juiste personen terecht komt, zodat er minder gaten vallen in de communicatie binnen het team en er meer duidelijkheid is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif gezamenlijke live bewerking in ClickUp Docs /$$$img/

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

ClickUp is ook een van de meest effectieve softwareopties voor interne communicatie vanwege de functies voor samenwerking binnen ClickUp Documenten zodat teams naadloos kunnen samenwerken.

ClickUp beste functies

Weergave chatten houdt gesprekken, koppelingen en bestanden georganiseerd

Eenvoudige schermopname en videoberichten met ClickUp Clip maakt het gemakkelijker om interne communicatie te versturen en onnodige vergaderingen te vermijden

Real-time visuele samenwerking met ClickUp Whiteboards biedt functies voor interne communicatie om samen te werken, of u nu op kantoor bent of op afstand werkt

Over 15 aanpasbare weergaven voor het beheren van taken, projecten van teams en workflows

1000+ integraties voor uw favoriete apps voor de werkplek

Documenten voor kennisbeheer om kritieke communicatie beter te organiseren rond zaken als werknemershandboeken , voordelen, kernwaarden of zelfs voor een eenvoudig personeelsdossier

Weergave van formulieren werkt perfect als interne communicatietool om feedback van werknemers te verzamelen

Kant-en-klare sjablonen om het maken van interne communicatie abonnementen te vergemakkelijken. ProbeerClickUp's sjabloon voor interne communicatie met uw team!

Dit sjabloon downloaden

Dit sjabloon downloaden

ClickUp limieten

Aanpassingsopties kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers in vergelijking met sommige andere tools

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op deze mobiele app voor werknemers (nog niet!)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.800+ beoordelingen)

4.7/5 (6.800+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Google Werkruimte

via Google Werkruimte Google Workruimte is een krachtig pakket met tools voor productiviteit en samenwerking dat uitblinkt als effectieve software voor interne communicatie. Dankzij de eenvoudige interface en uitgebreide functies kunnen Teams hun interne communicatiestrategieën en samenwerking moeiteloos verbeteren.

De suite bevat Gmail, dat efficiënte en veilige externe en interne communicatie bevordert met threaded gesprekken en slim zoeken. Google Meet biedt naadloze videoconferenties, geïntegreerd met Google Agenda, voor eenvoudig plannen. Voor documentatie biedt Google Documenten een samenwerkingsplatform voor vergaderingen en het aanmaken van bestanden.

Google Werkruimte beste functies

Alles-in-één platform met e-mail, gedeelde schijven, kalenders, documenten, presentaties en spreadsheets

Sterke veiligheidsmaatregelen zoals verificatie met twee factoren en gegevensversleuteling

Cloud-gebaseerd platform is toegankelijk vanaf elke locatie en op elk apparaat

Real-time synchroniseren zorgt ervoor dat back-up gegevens altijd beschikbaar zijn

Een van de meest gebruikte tools voor zakelijke communicatie

Google Werkruimte limieten

Verschillende tools en functies zorgen voor een steile leercurve

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere communicatiesoftware voor werknemers

Prijzen van Google Werkruimte

Business Start: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

3. Staffbase

via Staffbase Staffbase is een alles-in-één softwareoplossing voor werknemerscommunicatie met een intuïtieve interface en een platform met veel functies. Een van de sleutels tot de kracht van Staffbase is de mogelijkheid om peer-to-peer communicatie over verschillende kanalen te centraliseren.

Deze interne communicatietool voor werknemers biedt een uniform platform waar werknemers toegang hebben tot belangrijke informatie, deelnemen aan realtime gesprekken en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven van bedrijfsnieuws en updates.

Met Staffbase kunnen organisaties speciale kanalen aanmaken voor verschillende teams of afdelingen, zodat de communicatie efficiënt verloopt en er minder informatiesilo's zijn. Het biedt ook functies zoals push notificaties, personeelsenquêtes en target content delivery, waardoor gepersonaliseerde en gerichte werknemerscommunicatie mogelijk wordt.

Bovendien vergemakkelijkt Staffbase naadloze samenwerking tussen teams op afstand door de mogelijkheden voor het delen van bestanden, zodat ze documenten, presentaties en mediabestanden kunnen uitwisselen voor moeiteloze interne communicatie

Staffbase beste functies

Eenvoudige samenwerking en gemakkelijke toegang tot de laatste versies van bedrijfsdocumenten

Software voor werknemerscommunicatie heeft een eenvoudige interface waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om professionele en boeiende content te creëren

Back-office gegevens voor betere besluitvorming over interne communicatiestrategieën

Snel en flexibel inwerkproces

Staffbase beperkingen

Backend kan onintuïtief en ingewikkeld zijn, waardoor het een uitdaging is om verschillende organisaties met elkaar te verbinden

E-mail testen voor verbetering vatbaar in vergelijking met andere interne communicatietools

Beperkt tot het verzenden van e-mails alleen vanuit het account waarbij je bent aangemeld, waardoor het gebruik voor gebruikers met meerdere accounts wordt beperkt

Staffbase prijzen

Starter: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Business: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

4. Chanty

via Chanty Chanty, een innovatief softwareplatform voor interne communicatie, is ontworpen om communicatie te stroomlijnen en samenwerking te bevorderen. Met Chanty kunt u al uw communicatiestrategieën en productiviteit stimuleren.

Chanty biedt krachtige functies voor teamcommunicatie zoals threaded gesprekken, @mentions en delen van bestanden, zodat belangrijke informatie gemakkelijk toegankelijk is en georganiseerd wordt binnen speciale communicatiekanalen.

Dit verbetert de duidelijkheid en vermindert communicatiekloven. Bovendien kunnen gebruikers met Chanty's robuuste zoekfunctie snel eerdere gesprekken en gedeelde bestanden terugvinden, zodat informatie efficiënt kan worden opgehaald en gedeeld delen van kennis .

Met zijn uitnodigende software-interface voor interne communicatie richt het zich op het verbeteren van de communicatie binnen teams. Chanty zorgt voor een revolutie in de interne communicatiemiddelen voor werken op afstand en bedrijven van elke grootte. Door samenwerking te bevorderen en een productieve werkomgeving te stimuleren, bewijst Chanty een waardevol intern communicatiemiddel te zijn voor moderne teams die verbinding willen houden en hun doelen efficiënt willen bereiken.

Chanty beste functies

Aanpasbare functies voor organisatorische behoeften

Mobiele app voor gemakkelijke toegang onderweg

Eenvoudige integratie met andere systemen en interne communicatiemiddelen

Efficiënt beheer en verdeling van content

Sterke veiligheidsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen

Chanty beperkingen

Af en toe problemen met laadtijden

Geavanceerde functies vereisen mogelijk extra kosten of upgrades

Sommige gebruikers hebben af en toe haperingen of bugs gerapporteerd

Gebrek aan geavanceerde analyse- en rapportagemogelijkheden in vergelijking met andere interne communicatieplatforms

Chanty prijzen

Gratis

Business: $4/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

5. Uitzending Cerkl

via Cerkl Uitzending De interne communicatiesoftware van Cerkl Broadcast stelt organisaties in staat om gepersonaliseerde content te leveren aan individuele werknemers op basis van hun rente en voorkeuren. Door middel van intelligente algoritmen verzamelt en verdeelt Cerkl Broadcast relevant bedrijfsnieuws, updates en aankondigingen, zodat werknemers informatie ontvangen die bij hen past.

Deze gepersonaliseerde aanpak verbetert de betrokkenheid van werknemers en verhoogt de effectiviteit van de communicatie. Het stelt organisaties in staat om targeted messages te leveren en een gevoel van saamhorigheid en menselijke verbinding onder werknemers te bevorderen.

Cerkl Broadcast biedt diepgaande analyses en inzichten in werknemerscommunicatie, waardoor bedrijven de betrokkenheid van werknemers kunnen bijhouden de effectiviteit van hun interne communicatiestrategie meten en gegevensgestuurde verbeteringen doorvoeren.

Cerkl Broadcast beste functies

AI automatiseert personalisering van content op basis van de rente van de ontvanger

Distribueert automatisch content op de bedrijfsintranet Zeer geprezen en responsieve klantenservice in vergelijking met andere interne communicatietools

Gedetailleerde analyses om betrokkenheid bij te houden en inzicht te krijgen in het gedrag van werknemers

Cerkl Broadcast limieten

De eerste installatie kan lastig en tijdrovend zijn, vooral wat betreft het categoriseren van content

E-mails worden mogelijk niet correct weergegeven in bepaalde clients

Gedetailleerde analyses en rapportage kunnen complex zijn en voor sommige gebruikers moeilijk te begrijpen

Cerkl Broadcast prijzen

Essentials: begint bij $500/maand

begint bij $500/maand Premier: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Cerkl Broadcast beoordelingen en recensies

6. Slack

via Slack Slack is een toonaangevende tool voor interne communicatie die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop teams samenwerken en communiceren. Slack maakt het organisaties gemakkelijk om het volgende te stroomlijnen teamcommunicatie te stroomlijnen de betrokkenheid van werknemers vergroten en efficiënte samenwerking stimuleren. De kracht van Slack ligt in de realtime mogelijkheden voor instant messaging, waarmee teams onmiddellijke gesprekken kunnen voeren en naadloos informatie kunnen delen. Het platform biedt een breed scala aan functies zoals kanalen, thread gesprekken, @mentions en het delen van bestanden, zodat belangrijke informatie gemakkelijk toegankelijk is en georganiseerd wordt binnen speciale kanalen.

Slack integreert ook met tal van tools en diensten van derden, waardoor teams hun werkstroom kunnen centraliseren en toegang hebben tot belangrijke informatie uit verschillende bronnen binnen één platform.

Slack beste functies

Slack integreert met populaire werkplektoepassingen zoals Google Werkruimte trello en Salesforce

Dankzij de robuuste zoekfunctie kunnen eerdere gesprekken of gedeelde bestanden snel worden opgezocht

Aanpasbare notificaties helpen gebruikers op de hoogte te blijven van relevante gesprekken zonder overweldigd te worden

Een van de meest gebruikte communicatietools voor werknemers met bijna 750.000 bedrijven die het gebruiken

Slack limieten

Free versie heeft bepaalde beperkingen, zoals een limiet op doorzoekbare berichten, wat een nadeel kan zijn voor kleinere teams of bedrijven

Snelkoppelingen en integraties zijn minder intuïtief

Abonneren op meerdere Slack kanalen kan overweldigend zijn

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8,75/maand per gebruiker

: $8,75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

7. Vidyard

via Vidyard De interne communicatiesoftware van Vidyard heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop organisaties verbinding maken en zich inzetten voor hun werknemers door middel van de kracht van video. Met Vidyard kunnen uw leden boeiende video content creëren en delen om belangrijke boodschappen, trainingsmateriaal, relevante informatie en bedrijfsupdates op een meer boeiende en impactvolle manier over te brengen.

Aanpasbare videospelers en interactieve elementen zorgen ervoor dat bedrijfscommunicatie de aandacht trekt en aanslaat bij werknemers. Krijg alle inzichten die je nodig hebt in de communicatie, prestaties en betrokkenheid van video's van werknemers. Zo kunnen organisaties de effectiviteit van hun interne communicatiestrategieën meten en datagestuurde verbeteringen doorvoeren.

Vidyard beste functies

Krachtige, intuïtieve opnamefuncties voor videoberichten van hoge kwaliteit

Diepgaande videoanalyse biedt waardevolle inzichten in de betrokkenheid van kijkers

Kan worden geïntegreerd met verschillende platforms zoals e-mail, sociale media en CRM-systemen

Vidyard beperkingen

Beperkte bewerkingsmogelijkheden voor video

Af en toe rapportage van problemen met het afspelen en laden van video

Vidyard prijzen

Gratis

Pro: $29/maand

$29/maand Business: Neem contact op voor prijzen

Vidyard beoordelingen en recensies

8. Microsoft Teams

via MicrosoftMicrosoft Teams is eenvoudig te gebruiken en beschikt over een waslijst aan functies om een naadloze samenwerking te bevorderen. Dankzij de geïntegreerde mogelijkheden voor videoconferenties kunnen teams virtuele vergaderingen houden en in realtime samenwerken, ongeacht de locatie. Scherm delen en samenwerken bewerking van documenten de communicatie verder verbeteren en de productiviteit van de leden van het team verhogen.

Microsoft Teams biedt ook een gecentraliseerde hub voor communicatie en integreert met andere Microsoft tools zoals SharePoint en OneDrive. Dit biedt naadloze toegang tot bestanden, documenten en samenwerkingsruimten, wat de transparantie bevordert en informatiesilo's vermindert.

Microsoft Teams beste functies

Videogesprekken van hoge kwaliteit met functies zoals achtergrondvervaging, opnemen van vergaderingen en delen van schermen

Naadloze integratie met andere Microsoft 365-toepassingen zoals Word, Excel, PowerPoint en SharePoint

Robuuste functies zorgen voor veilige en privé gesprekken en delen van bestanden

Beperkingen van Microsoft Teams

Mist uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, vooral in vergelijking met sommige concurrenten

Moeilijk te integreren met communicatiesoftware voor werknemers die niet van Microsoft is

Microsoft prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Microsoft beoordelingen en recensies

9. Discord

via Discord Discord, vooral bekend als communicatieplatform voor gamers, blijkt ook een veelzijdig en effectief intern communicatiemiddel te zijn voor teambeheer . Dedicated servers en kanalen bieden een gecentraliseerde hub voor teamcommunicatie. Teams kunnen real-time gesprekken voeren, bestanden delen en moeiteloos samenwerken. Dit bevordert een bedrijfscultuur van efficiënte communicatie en snelle besluitvorming.

Discord biedt robuuste functies zoals voice chat, video chat, scherm delen en rolgebaseerde toestemmingen, waardoor teams effectief kunnen samenwerken en een gemeenschapsgevoel kunnen kweken. Discord's aanpasbare notificaties en rijke integraties met andere tools zorgen voor gestroomlijnde workflows en het delen van informatie over verschillende platforms, wat de samenwerking verder verbetert.

Discord beste functies

Breed bereik van communicatie-opties, waaronder tekst, spraak en video chatten

Aangepaste servers en bots

Betrouwbaar scherm delen en streamen Discord beperkingen

Niet primair ontworpen voor zakelijk gebruik

Beperkt uploaden van bestanden voor gratis gebruikers

Mist veiligheid op enterprise-niveau om gevoelige bestanden en gegevens te beschermen

Discord prijzen

Gratis

Nitro Basic: $2.99/maand per gebruiker

$2.99/maand per gebruiker Nitro: $9.99/maand per gebruiker

Discord beoordelingen en recensies

10. Jostle

via Jostle De interne communicatietool van Jostle creëert een levendige en inclusieve digitale werkplek via een gecentraliseerde hub waar werknemers toegang hebben tot belangrijke informatie, kunnen deelnemen aan discussies en naadloos updates kunnen delen. Functies zoals nieuwsfeeds, werknemersmappen en aanpasbare intranetten bevorderen transparante en open communicatie binnen de organisatie.

Jostle geeft prioriteit aan werknemersbetrokkenheid door werknemers erkenning te geven en prestaties te vieren om een positieve werkcultuur te cultiveren en het personeelsverloop te verminderen. Het platform biedt tools voor peer-to-peer werknemersherkenning en werknemersfeedback, waardoor collega's elkaars bijdragen publiekelijk kunnen erkennen en toejuichen. Jostle biedt teams ook de mogelijkheid om opmerkelijke prestaties onder de aandacht te brengen via speciale kanalen of nieuwsfeeds.

Jostle beste functies

Gebruiksvriendelijke, eenvoudige interface

Functies voor samenwerking zijn onder andere taakbeheer en delen van bestanden

Functies zoals de sectie "Mensen" en Shout-Outs bevorderen de betrokkenheid van werknemers

Functie Bibliotheek voor eenvoudige opslagruimte en toegang tot bestanden

Jostle beperkingen

Beperkte integraties

Zoekfunctie kan traag en onnauwkeurig zijn

Gebrek aan offline modus limiet aan toegang tot documenten

Jostle prijzen

Brons: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Zilver: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Goud: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Platina: Contact voor prijzen

Jostle beoordelingen en recensies

11. Zoom

via Zoom Zoom is een uitgebreid videocommunicatieprogramma dat videoconferenties van hoge kwaliteit biedt om interne communicatie te vergemakkelijken. Zoom is vooral bekend voor vergaderingen, maar biedt ook spraakoproepen, webinars en chatten, waardoor het veelzijdig is voor verschillende soorten communicatie.

Zoom beste functies

Hoge kwaliteit video en audio, met de mogelijkheid tot 1000 video deelnemers en 49 video's op het scherm.

Opnames en transcripties van gesprekken, waardoor het bijhouden van gegevens en later terugkijken eenvoudig wordt.

Kalenderintegraties met Google Agenda, iCal en Outlook, waardoor je gemakkelijker kunt vergaderen vergaderingen in Zoom te plannen en eraan deel te nemen .

Functie Breakout rooms voor het verdelen van deelnemers in kleinere groepen tijdens video conferenties.

Zoom beperkingen

De kwaliteit en functionaliteit van Zoom kan worden beïnvloed door de sterkte van je internetverbinding.

De gebruikersinterface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers, vooral door de vele functies en tools.

Zoom prijzen

Zoom biedt betaalde abonnementen voor persoonlijk en zakelijk gebruik, afhankelijk van de branche of het benodigde Zoom-product

Beoordelingen en recensies over Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (52.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ beoordelingen)

12. Monday

via Monday.nl Monday is voornamelijk een tool voor projectmanagement, maar biedt ook sterke functies voor interne communicatie. Het beschikt over een uniforme werkruimte waar teams samen hun werk kunnen plannen, bijhouden en afleveren.

Monday beste functies

Zeer visuele en intuïtieve interface met verschillende aangepaste opties voor het bijhouden van projecten.

Ingebouwde communicatietools, zoals de mogelijkheid om commentaar te geven op taken en projecten, waardoor real-time discussies mogelijk zijn.

Met de mogelijkheid om bestanden te delen kunnen teams bestanden of documenten met betrekking tot een taak of project delen.

Integraties met populaire tools zoals Slack, Google Drive en Gmail om de productiviteit te verhogen.

Monday limieten

De tool kan overweldigend lijken voor nieuwe gebruikers door de vele functies die een leercurve vereisen.

Het kan een overkill zijn voor kleine teams met eenvoudige projecten en communicatiebehoeften.

Monday.com prijzen

Free: Biedt plaats aan maximaal 2 zetels

Biedt plaats aan maximaal 2 zetels Basis: $12 per zetel/maand ($36 maandelijks gefactureerd)

$12 per zetel/maand ($36 maandelijks gefactureerd) Standaard: $14 per zetel/maand ($42 maandelijks gefactureerd)

$14 per zetel/maand ($42 maandelijks gefactureerd) Pro: $24 per zetel/maand ($72 maandelijks gefactureerd)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

13. ProofHub

via ProofHub ProofHub positioneert zichzelf als een alles-in-één software voor project planning . De mogelijkheden gaan echter verder dan projectmanagement met indrukwekkende functies voor interne communicatie. Je kunt discussies voeren, bestanden delen en samenwerken aan documenten binnen het platform.

ProofHub beste functies

Een speciale ruimte voor teamdiscussies, met de mogelijkheid om commentaar te geven, @mentions te gebruiken en te reageren op updates voor meer betrokkenheid.

Een geïntegreerde chat voor snelle gesprekken, met delen van bestanden en ook de mogelijkheid voor groepschats.

Samenwerking tussen bestanden en documenten met ingebouwde bewerkingstools.

Kanban-borden, Gantt grafieken en aangepaste workflows voor projectmanagement.

ProofHub limieten

Geen tool voor videoconferenties, wat betekent dat je voor die functie een andere app of tool moet integreren.

Het heeft mogelijk minder integraties in vergelijking met andere tools, wat de continuïteit van de werkstroom zou kunnen beperken.

Prijzen van ProofHub

Essential: $45/maand voor onbeperkte gebruikers

$45/maand voor onbeperkte gebruikers Ultieme controle: $89/maand voor onbeperkte gebruikers

Beoordelingen van ProofHub klanten

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

Ga in gesprek met interne communicatiesoftware

Kennis over deze interne communicatie en online samenwerkingstools is nog maar het begin. De volgende stap is het integreren van een van deze krachtige platforms in uw dagelijkse interne processen. En er is geen betere keuze dan ClickUp.

ClickUp is meer dan alleen een communicatie- en samenwerkingstool. Het is een totaalpakket voor productiviteit dat een breed bereik aan functies biedt om workflows te stroomlijnen, samenwerking te bevorderen, projecten te beheren en, ja, de interne communicatie te verbeteren. Van videoberichten met ingebouwde aanmaak van taken tot aangepaste Taak-taakweergaven voor elk teamlid of project, ClickUp helpt u de volgende stap te zetten in de verbetering van de samenwerking en productiviteit van uw team.

