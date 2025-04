Top 10 Executive productiviteitstools om de efficiëntie te verbeteren

Productiviteit is nooit een toeval. Het is altijd het resultaat van toewijding aan uitmuntendheid, intelligente abonnementen en gerichte inspanningen._

Paul J. Meyer, Amerikaans motiverend spreker

Het is nooit gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen strategie en creativiteit op hoog niveau en de dagelijkse vereisten van het managen van teams en projecten op afstand - iets waar ik maar al te bekend mee ben!

Maar het hoeft niet altijd een strijd te zijn. De juiste productiviteitsmiddelen kunnen een enorm verschil maken door lange lijsten met taken om te zetten in haalbare doelen en het werk moeiteloos te laten verlopen.

Ik kan het nut van productiviteitstools voor tijdbeheer niet genoeg benadrukken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ongeveer 80% van de leidinggevenden op zoek gaat naar nieuwe hulpmiddelen voor productiviteit op een bepaald moment. Dat is geen verrassing!

In deze gids heb ik 10 productiviteitstools verzameld die mij hebben geholpen de efficiëntie van mijn organisatie te verbeteren, van automatisering van workflows tot het beheren van projectprioritering. Ik hoop dat deze tools jou ook zullen helpen productiever te zijn .

60-seconden samenvatting

Hier is een snelle opsomming van de top 10 tools om uw productiviteit te maximaliseren:

ClickUp: Het beste voor collaboratief projectmanagement en automatisering van de werkstroom Trello: het beste voor eenvoudig Taakbeheer en visuele organisatie Slack: Het beste voor real-time communicatie Notion: Het beste voor alles-in-één aantekeningen maken Todoist: Het beste voor het bijhouden van persoonlijke doelen Monday.com: Beste voor aanpasbare workflows en projecten bijhouden Asana: Het beste voor het beheren van team taken en project deadlines Calendly: het beste voor het plannen en coördineren van vergaderingen 1Password: de beste voor veilig wachtwoordbeheer Google Werkruimte: Beste voor samenwerking bij documenten en opslagruimte in de cloud

Met zoveel tools, welke factoren moeten je keuze bepalen? Hier zijn enkele functies die volgens mij bijzonder belangrijk zijn om in gedachten te houden:

Cross-platform synchroniseren: Zorg ervoor dat de tool naadloos synchroniseert op verschillende apparaten (desktop, mobiel, tablet), zodat u altijd en overal verder kunt gaan waar u gebleven was

Zorg ervoor dat de tool naadloos synchroniseert op verschillende apparaten (desktop, mobiel, tablet), zodat u altijd en overal verder kunt gaan waar u gebleven was Geautomatiseerde rapportage: Zoek naar geautomatiseerde, aanpasbare rapporten om snel inzicht te krijgen in de prestaties van het team, de status van het project en kritieke statistieken zonder deze handmatig samen te stellen

Zoek naar geautomatiseerde, aanpasbare rapporten om snel inzicht te krijgen in de prestaties van het team, de status van het project en kritieke statistieken zonder deze handmatig samen te stellen Geavanceerde prioritering van taken: Beheer taken met een hoge inzet effectief met functies zoals tags voor prioriteit, deadlinewaarschuwingen en afhankelijkheid

Beheer taken met een hoge inzet effectief met functies zoals tags voor prioriteit, deadlinewaarschuwingen en afhankelijkheid Toegang en toestemming op basis van rollen: Controleer of u met de tool de toegangsniveaus voor gegevens kunt beheren, zodat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor de relevante leden van het team

Controleer of u met de tool de toegangsniveaus voor gegevens kunt beheren, zodat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor de relevante leden van het team Workstroom automatisering: Zoek naar automatiseringen die repetitieve taken kunnen verminderen (bijv. herinneringen sturen, statussen bijwerken)

Zoek naar automatiseringen die repetitieve taken kunnen verminderen (bijv. herinneringen sturen, statussen bijwerken) Offline toegang: Zoek een tool met offline toegang, wat cruciaal kan zijn voor het bekijken van documenten en het beheren van Taken als u onderweg bent of een beperkte verbinding hebt

Zoek een tool met offline toegang, wat cruciaal kan zijn voor het bekijken van documenten en het beheren van Taken als u onderweg bent of een beperkte verbinding hebt Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat u kunt integreren met andere tools, zoals e-mail, cloud opslagruimte en kalenders

Zorg ervoor dat u kunt integreren met andere tools, zoals e-mail, cloud opslagruimte en kalenders Functies voor samenwerking: Zorg ervoor dat alle leden van uw team op dezelfde pagina zitten, door naadloze samenwerking in teams mogelijk te maken, zoals gedeelde werkruimten, threads voor opmerkingen en realtime updates

Zorg ervoor dat alle leden van uw team op dezelfde pagina zitten, door naadloze samenwerking in teams mogelijk te maken, zoals gedeelde werkruimten, threads voor opmerkingen en realtime updates Gegevensbeveiliging: Zorg ervoor dat de tool robuuste versleutelings- en veiligheidsfuncties heeft om gevoelige gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang

Zoals ik al eerder vermeldde, zijn er heel wat productiviteitstools beschikbaar voor veeleisende executives. Hier zijn er een paar die ik bijzonder nuttig heb gevonden:

1. ClickUp (het beste voor gezamenlijk projectmanagement en automatisering van werkstromen)

Beheer uw projecten met meerdere functies op één plaats met ClickUp Projectmanagement ClickUp is mijn favoriete productiviteitsplatform vanwege verschillende krachtige functies voor Taakbeheer. Ik kan gemakkelijk prioriteiten stellen voor mijn projecten, deadlines instellen en ervoor zorgen dat mijn team op schema ligt.

ClickUp aangepaste werkstromen

Wat de instelling onderscheidt is de ClickUp aangepaste werkstromen functie waarmee u zich kunt aanpassen aan elk type project, of u nu een strategisch langetermijninitiatief plant of een snellopende marketingcampagne beheert.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-180.png ClickUp aangepaste werkstromen: productiviteitstools voor leidinggevenden /%img/

Stap over van een one-size-fits-all benadering naar aangepast projectmanagement met ClickUp Custom Workflows

ClickUp-taak

Of u nu een complex project beheert of dagelijkse to-dos, ClickUp-taak stellen u in staat om prioriteiten in te stellen, tijd bij te houden en voortgang te visualiseren. Door u in staat te stellen prioriteiten in te stellen voor taken, zorgt ClickUp ervoor dat u en uw team precies weten welke items onmiddellijke aandacht nodig hebben.

Dit helpt projecten op schema te houden en knelpunten te voorkomen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-14.gif ClickUp-taak /%img/

Aangepaste prioriteiten voor taken instellen met ClickUp-taken

ClickUp Project tijdsregistratie ClickUp Project tijdsregistratie gaat nog een stapje verder, zodat u precies kunt bijhouden waar uw tijd aan wordt besteed, productiviteit kunt evalueren en zelfs prioriteiten kunt bijstellen als dat nodig is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-181.png ClickUp Project tijdsregistratie /%img/

Begrijp hoeveel tijd groepen taken in beslag nemen voor elke persoon in uw team met cumulatieve ClickUp-taaktijdregistratie

Met ClickUp's visuele voortgangstools, zoals Gantt grafieken, tijdlijnen en Kanban-borden, krijgt u in één oogopslag een real-time overzicht van de voortgang van uw project. Deze dynamische zichtbaarheid maakt het gemakkelijk om vertragingen of potentiële risico's vroegtijdig te ontdekken en snel aan te passen.

ClickUp Brain

U kunt ook ClickUp Brein , een AI-tool, om productiviteit te verhogen door informatie, ideeën en bronnen te centraliseren op een gemakkelijk toegankelijke en naslaggevende manier, waardoor een "tweede brein" wordt gecreëerd binnen het ClickUp platform.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-182.png ClickUp Brain: tools voor productiviteit bij leidinggevenden /%img/

Wanneer u wordt geconfronteerd met een creatief blok, genereer dan ideeën met ClickUp Brain

ClickUp Brain is meer dan een handige AI-assistent. Het kan echt waarde toevoegen aan uw pogingen om uw productiviteit te maximaliseren:

ClickUp Brain is rechtstreeks geïntegreerd in het ClickUp-platform en is toegankelijk in elke weergave van een ClickUp-werkruimte of project, zodat u belangrijke informatie kunt raadplegen zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen

Voor Teams is ClickUp Brain een collectieve kennisbank waar leden inzichten, best practices en projectdocumentatie kunnen delen, waardoor overbodig werk wordt voorkomen en de inwerkperiode wordt versneld

U kunt verdergaan waar u gebleven was wanneer u wisselt tussen taken of projecten. Het hebben van een overzicht van eerdere gedachten en inzichten verbetert de continuïteit, en productiviteit van werknemers blijft hoog, zelfs tijdens projectverschuivingen

Dit is wat Dylan Halliday , Hoofd Consulting bij Big Leap Real Estate Services, zegt over ClickUp:

Ik beheer veel projecten intern en extern, evenals mijn persoonlijke leven. ClickUp stelt me in staat om al deze gebieden met verschillende toepassingen en behoeften afzonderlijk en in de hele werkruimte te beheren, afhankelijk van mijn focus. Het biedt enorme flexibiliteit.

Dylan Halliday, Hoofd Consulting bij Big Leap Real Estate Services

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp projectmanagement functies met ClickUp Brain om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en voortgang te bewaken

Gebruik ClickUp Doelen om mijlpalen van projecten bij te houden en uw team op één lijn te brengen met de doelstellingen. Combineer verschillende weergaven, zoals lijstweergave, kanbanweergave of kalenderweergave, om te voldoen aan de unieke behoeften van elke projectfase

Houd project gesprekken georganiseerd binnen de werkruimte met behulp van ClickUp chatten . Tag relevante leden van uw team om discussies gestroomlijnd en contextrijk te houden

Verbind uw meest gebruikte werk apps met ClickUp met 1000+ integraties, inclusief e-mail en opslagruimte in de cloud

Gebruik ClickUp Automatiseringen om terugkerende taken te stroomlijnen, statussen van taken bij te werken, geautomatiseerde notificaties te verzenden en workflows soepel te laten verlopen zonder handmatige tussenkomst

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben een leercurve gerapporteerd vanwege het uitgebreide aantal functies die beschikbaar zijn op het platform

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

2. Trello (het beste voor eenvoudig Taakbeheer en visuele organisatie)

via Trello Trello is ideaal voor visuele denkers en leidinggevenden die de voorkeur geven aan een eenvoudige, bord-gebaseerde aanpak. Met Trello kun je projecten opdelen in beheersbare taken en dankzij de drag-and-drop interface kun je taken gemakkelijk verplaatsen van de ene fase naar de andere.

Trello's visuele benadering van projectmanagement helpt om taken georganiseerd te houden en hun verantwoordelijkheden in één oogopslag te zien.

Deze tool is zeer aanpasbaar. Je kunt taken een kleurcode geven, labels toevoegen en items groeperen per categorie. Trello werkt goed voor kleinere teams of projecten die geen complexe workflows vereisen.

Trello beste functies

Taken toewijzen aan teamleden op afstand met specifieke deadlines en aantekeningen

Creëer een waterdicht proces om werk vooruit te helpen met een ingebouwd automatiseringssysteem

Verbind eenvoudig de apps die je team al gebruikt met je Trello workstroom

Trello's Butler automatisering gebruiken om alledaagse acties te optimaliseren, zoals het verplaatsen van kaarten, het toewijzen van taken of het versturen van notificaties op basis van ingestelde triggers

Verken Power-Ups voor extra functies zoals Gantt grafieken, grafieken of integraties met andere productiviteitstools

Trello beperkingen

Ingewikkelde navigatie bij beheer van meerdere projecten

Gebrek aan geavanceerde rapportage of projectmanagement kan Trello minder geschikt maken voor grootschalige projecten

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Premium: $12.50/gebruiker per maand

$12.50/gebruiker per maand Enterprise: Vanaf $17.50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.600+ beoordelingen)

4.4/5 (13.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.200+ beoordelingen)

3. Slack (het beste voor real-time communicatie)

via Slack Slack is dynamische software voor Taakbeheer die integreert met andere tools voor productiviteit om een centrale hub voor samenwerking te creëren. Je kunt er bestanden mee delen, projectboards mee koppelen en gesprekken per onderwerp organiseren.

Met Slack kunnen teams ook gesprekken organiseren door kanalen aan te maken voor verschillende projecten, clients of onderwerpen. Deze functie helpt de focus te behouden door communicatie te centraliseren, waardoor informatie gemakkelijk te vinden is wanneer dat nodig is.

Slack beste functies

Automatiseer routinetaken met de kracht van generatieve AI en vereenvoudig je werkstroom

Eenvoudig chatten, audio- en videoclips versturen of deelnemen aan een vergadering om dingen te bespreken via live gesprekken

Maak speciale kanalen om verbinding te maken tussen afdelingen, kantoren, tijdzones en zelfs andere bedrijven

Gebruik de Slackbot functie om herinneringen in te stellen, antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen en team notificaties te geven

Integreer Slack met tools zoals Google Drive, Trello en ClickUp voor gecentraliseerde communicatie

Slack beperkingen

Sommige gebruikers kunnen zich overweldigd voelen door het grote aantal notificaties

Het is niet ideaal voor project bijhouden of gedetailleerd projectmanagement; het werkt beter als een communicatie- en coördinatietool

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75/gebruiker per maand

$8,75/gebruiker per maand Business+: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.600+ beoordelingen)

4.5/5 (33.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.400+ beoordelingen)

4. Notion (het beste voor alles-in-één aantekeningen)

via Notion Notion is perfect voor leidinggevenden die graag alles op één plaats bewaren.

Met de flexibele interface kun je databases, checklists, to-do lijsten en gekoppelde pagina's maken, waardoor het een digitaal notitieboek en kennisbank in één is.

Voor projecten die meerdere gegevenstypen vereisen (tekst, afbeeldingen, tabellen, enz.) biedt Notion een modulaire aanpak, waardoor blokken informatie eenvoudig verplaatst, bewerkt of ingesloten kunnen worden. Dit is zeer waardevol voor het beheren van kennisbanken, interne wiki's of gedetailleerde projectdocumentatie.

Notion beste functies

Beheer projecten van begin tot eind op een verbonden werkruimte

Weergave van projecten als een tijdlijn om te begrijpen hoe ze in elkaar passen zodat u afhankelijkheid kunt oplossen en uw deadlines gemakkelijk kunt halen

Automatisch user stories, sleutel resultaten, updates en meer toevoegen voor elk project met behulp van aanpasbare AI Autofill

Informatie gestructureerd bijhouden en snel gerelateerde gegevens koppelen met databases en gekoppelde databases

Efficiënt werken met teams via functies voor samenwerking, zoals opmerkingen en vermeldingen

Gebruik sjablonen om een vliegende start te maken met vergaderingen, wekelijkse beoordelingen en project trackers

Notion limieten

Intuïtief maar heeft een ietwat hoge leercurve, vooral voor gebruikers die nieuw zijn op het platform

Mist enkele geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals Gantt grafieken en tijdsregistratie

Notion prijzen

Gratis

Plus: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Business: $18/zetel per maand

$18/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.800+ beoordelingen)

4.7/5 (5.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.400+ beoordelingen)

5. Todoist (Beste voor het bijhouden van persoonlijke doelen)

via Todoist Todoist is een goede keuze voor het bijhouden van taken en het verbeteren van persoonlijke productiviteit. De eenvoudige interface maakt het gemakkelijk om lijsten met taken te maken, herinneringen in te stellen en taken op prioriteit in te delen.

De dagelijkse en wekelijkse overzichten van Todoist helpen me mijn doelen bij te houden en zorgen ervoor dat ik me concentreer op de belangrijkste taken.

Een van de sterkste functies van Todoist is het Karma-systeem, dat gebruikers beloont met punten voor het voltooien van taken, het bijhouden van dagelijkse streaks en het bereiken van doelen op het gebied van productiviteit. Deze op productiviteit gebaseerde aanpak kan leidinggevenden motiveren en helpen om op schema te blijven.

Todoist beste functies

Deadlines plannen, visualiseren enuw uitvoerende kalender beherenen stel eenvoudig terugkerende taken in

Scheid persoonlijke taken van werk met behulp van vooraf gebouwdesjablonen voor productiviteit en categorieën op een gedeelde werkruimte

Bereik mentale helderheid door Taken te sorteren in Vandaag, Komend of met aangepaste filters

Taken efficiënt toevoegen met behulp van natuurlijke taal met Snel toevoegen

Zie een eenvoudige visuele weergave van de voortgang van taken met behulp van de bordweergave

Todoist beperkingen

Problemen met het toewijzen van taken aan specifieke leden van het team bij gebruik van de mobiele versie

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met andere productiviteitsplatforms

Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Business: $8/gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

6. Monday.com (Beste voor aanpasbare workflows en het bijhouden van projecten)

via Monday.nl Met Monday.com kan ik mijn werkruimte aanpassen aan de specifieke behoeften van elk project. Het is vooral handig voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers en meerdere werkstromen tegelijk, met automatiseringsopties die repetitieve taken verminderen.

Een van de beste functies van Monday.com is de formule kolom, die complexe berekeningen binnen uw project boards mogelijk maakt. Dit is perfect voor managers die projectbudgetten en de toewijzing van middelen moeten bijhouden.

Monday.com beste functies

Verbind alle business units en gegevens in één werkruimte om realtime inzichten te krijgen

Neem een voorsprong op uw project met AI-voorgestelde taken en fasen

Volg de voortgang naar uw strategische doelstellingen met behulp van het OKR dashboard

Gebruik kolommen met formules om berekeningsmogelijkheden direct aan uw borden toe te voegen

Automatiseringen slepen en neerzetten om aan te passen aan uw werkstroom

Monday.com limieten

De mobiele versie kan moeilijk te navigeren zijn

Voor teams die projectbudgetten, uitgaven en financiële prestaties moeten bijhouden, kunnen de mogelijkheden van Monday.com enigszins beperkt zijn

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $12 zetel per maand

$12 zetel per maand Standaard: $14/zetel per maand

$14/zetel per maand Pro: $24/zetel per maand

$24/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12.500+ beoordelingen)

4.7/5 (12.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.200+ beoordelingen)

7. Asana (het beste voor het beheren van teamtaken en projectdeadlines)

via Asana Asana combineert beheer van zakelijke taken met functies voor samenwerking in teams, wat ideaal is voor leidinggevenden die grote projecten beheren.

De visuele weergave van de tijdlijn verduidelijkt de deadlines van projecten, waardoor mijn team en ik op schema blijven. Een van de opvallende functies van Asana is de Tijdlijn, die een uitgebreide weergave in de stijl van een Gantt-grafiek biedt van projectplanningen, afhankelijkheid van taken en deadlines.

Dit is vooral handig voor grote projecten waarbij meerdere mensen aan onderling verbonden taken werken.

Asana beste functies

Houd teams verantwoordelijk door projecten en taken op één plaats te organiseren

Werk projecten bij in enkele minuten met tijdbesparende automatiseringen

Meet hoeveel tijd u besteedt aan werk zodat u de tijd die u nodig hebt correct kunt budgetteren

Werklasten efficiënt beheren om de inspanningen van teams in balans te brengen en een burn-out te voorkomen

Asana beperkingen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat hun projecten van het platform verdwenen zonder een manier om ze bij te houden

Beperkte aanpassingen qua weergave van taken in vergelijking met andere tools

Prijzen Asana

Personal: Free forever

Free forever Starter: $8.50/gebruiker per maand

$8.50/gebruiker per maand Geavanceerd: $19.21/gebruiker per maand

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.600+ beoordelingen)

4.4/5 (10.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.100+ beoordelingen)

8. Calendly (het beste voor planning en coördinatie van vergaderingen)

via Calendly Calendly is een eenvoudig hulpmiddel voor het plannen van vergaderingen om het boeken van chats, interviews en feedbacksessies te automatiseren. Het integreert met mijn agenda en zorgt ervoor dat ik op tijd blijf en dat er altijd genoeg tijd is tussen vergaderingen.

Ik hoef niet meer van de ene vergadering naar de andere te springen (tenzij het een van die dagen is)! Je kunt je kalender verder aanpassen door verschillende soorten vergaderingen in te stellen, zoals één-op-één, team- of groepsvergaderingen.

Calendly beste functies

Stel je beschikbaarheid in en laat anderen tijd bij je boeken

Synchroniseer met Outlook en Google Agenda voor consistentie

Deel aangepaste koppelingen voor eenvoudig plannen

Herinneringen en bevestigingen automatiseren

Calendly beperkingen

Moeilijk om complexe werkstromen op te bouwen waarbij meerdere afspraken tegelijk worden geboekt

Beperkte functionaliteit in termen van intern Taakbeheer - werkt het beste als een add-on voor afsprakenplanning

Calendly prijzen

Free: Altijd gratis

Altijd gratis Standaard: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Teams: $20/zetel per maand

$20/zetel per maand Enterprise: Begint bij $15K per jaar

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

4.7/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

9. 1Password (Beste voor veilig wachtwoordbeheer)

via 1Wachtwoord 1Password is essentieel voor leidinggevenden die omgaan met gevoelige informatie. Met de veilige opslagruimte kunt u wachtwoorden organiseren en delen met teamleden zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

de extensie voor de browser van 1Password bespaart tijd door inloggegevens automatisch in te vullen en gevoelige documenten veilig op te slaan. De functie Watchtower controleert uw wachtwoorden op mogelijke kwetsbaarheden en waarschuwt u als een wachtwoord gecompromitteerd is.

Deze functie kan van ongelooflijke waarde zijn als u meerdere accounts beheert met kritieke gegevens.

1Password beste functies

Wachtwoorden en gevoelige gegevens opslaan in een versleutelde kluis

Wachtwoorden organiseren met mappen en tags

Veilig automatisch inloggegevens invullen

Veilig specifieke wachtwoorden delen met leden van het team

Integreer multi-factor verificatie voor extra veiligheid

Controleer op gecompromitteerde wachtwoorden en ontvang waarschuwingen met Watchtower

1Password beperkingen

Regelmatige storingen in de mobiele versie

De navigatie door de widget kan omslachtig zijn

1Password prijzen

Starterspakket voor Teams: $19,95 voor maximaal 10 gebruikers/maand

$19,95 voor maximaal 10 gebruikers/maand Business: $9.99/gebruiker per maand

$9.99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

1Password beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Google Werkruimte (het beste voor samenwerking bij documenten en opslagruimte in de cloud)

via Google Werkruimte Google Werkruimte is van onschatbare waarde voor samenwerking en opslagruimte van documenten. Van Docs tot Sheets en Drive, u kunt op dit softwarepakket vertrouwen voor samenwerking en eenvoudige toegang tot bestanden vanaf elk apparaat.

Met gedeelde mappen en opslagruimte in de cloud kun je documenten beheren en in realtime samenwerken met je team.

Google Werkruimte beste functies

Houd alles georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk met gedeelde schijven

Samenwerken met teams via de ingebouwde commentaar- en suggestietools

Integreer met apps van derden zoals Zoom, de Adobe Suite en Lucidchart voor extra functies

Google Werkruimte limieten

Beperkte offline functie

Mist mogelijk de projectmanagement functies die nodig zijn om de voortgang op een granulair niveau bij te houden

Prijzen van Google Werkruimte

Business Starter: $7,20/gebruiker per maand

$7,20/gebruiker per maand Standaard voor bedrijven: $14,40/gebruiker per maand

$14,40/gebruiker per maand Business Plus: $21,60/gebruiker per maand

$21,60/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (42.600+ beoordelingen)

4.6/5 (42.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (16.600+ beoordelingen)

ClickUp: Topkeuze voor een Executive Productivity Tool

Na het testen van een bereik van executive productiviteitsmiddelen ik vond ClickUp de meest uitgebreide voor het verhogen van de efficiëntie.

Het is letterlijk de alles-in-één app voor werk, met een combinatie van prioriteiten stellen voor taken, tijdsregistratie en aangepaste workflows - alles wat een leidinggevende nodig heeft om complexe projecten en teams op schema te houden. De realtime rapportage en visualisatieopties maken het verkrijgen van inzicht in de voortgang van projecten en de productiviteit van teams eenvoudig zonder een slag te missen.

ClickUp Brain integreert ook naadloos met de tools die u al gebruikt, waardoor samenwerking en automatisering van workflows moeiteloos verlopen. Het voegt een unieke laag toe door kennis te centraliseren, zodat alles wat u nodig hebt altijd binnen handbereik is.

Het is meer dan alleen een Taak Manager; het is een productiviteit ecosysteem gebouwd voor de snelle, veelzijdige eisen van het hedendaagse werk.