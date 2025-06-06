15 beste Jira-alternatieven en concurrenten voor agile teams in 2025

TL;DR Jira begon te zwaar aan te voelen voor de veranderende behoeften van mijn team, dus ben ik op zoek gegaan naar een mix van alternatieven: sommige beter voor agile, andere geweldig voor het bijhouden van taken. Uiteindelijk bood ClickUp een overzichtelijkere, beter aanpasbare werkruimte. In deze blog vertel ik wat ik heb geleerd door deze tools te vergelijken vanuit het perspectief van een projectmanager.

Jira van Atlassian is projectmanagementsoftware en een tool voor het bijhouden van bugs die Agile-teams gebruiken voor samenwerking en taakbeheer.

Hoewel Jira een populaire projectmanagementtool is, vereist het vaak uitgebreide installatie of aangepaste instellingen. In 2021 introduceerde het een functie voor werkbeheer om enkele tekortkomingen aan te pakken, maar het heeft nog steeds moeite om de samenwerking tussen technische groepen en andere belanghebbenden te vergemakkelijken.

De zoek- en filtersystemen van Jira zouden bijvoorbeeld intuïtiever kunnen zijn. Bovendien blijven de abonnementskosten stijgen zonder dat dit tastbare waarde oplevert.

Jira is uitsluitend ontwikkeld met softwareontwikkeling-teams in gedachten*.

Ik heb Jira zelf gebruikt en ben ook tegen deze tekortkomingen aangelopen. Dit heeft mij en het team hier bij ClickUp ertoe aangezet om op zoek te gaan naar alternatieven voor Jira. Na uitgebreid onderzoek hebben we een lijst samengesteld met de 15 beste alternatieven voor Jira, waaronder zowel betaalde als gratis projectmanagementsoftware.

Ik zal je door elke tool en de belangrijkste functies ervan leiden en verschillende use cases voor projectmanagement bespreken om je te helpen de beste optie te kiezen.

Laten we aan de slag gaan.

Waar je op moet letten bij alternatieven voor Jira

Agile- en Scrum-ondersteuning: Als je team Agile-methodologieën volgt, moeten de Jira-alternatieven relevante frameworks zoals Scrum of Kanban ondersteunen. Zoek naar functies zoals backlogs, Als je team Agile-methodologieën volgt, moeten de Jira-alternatieven relevante frameworks zoals Scrum of Kanban ondersteunen. Zoek naar functies zoals backlogs, sprintplanningstools en burndown-grafieken die helpen bij het beheren en bijhouden van de voortgang van Agile-projecten. Projectplanning en -planning: De agile projectmanagementtool moet robuuste functies voor projectplanning en -planning bieden, zoals het bijhouden van projecten, de mogelijkheid om taken aan te maken en te beheren, De agile projectmanagementtool moet robuuste functies voor projectplanning en -planning bieden, zoals het bijhouden van projecten, de mogelijkheid om taken aan te maken en te beheren, projectafhankelijkheid en deadlines toe te voegen, enz. Taakbeheer: Kies Jira-alternatieven met taakbeheerfuncties, zoals het toevoegen van meerdere toegewezen personen, opmerkingen als actiepunten en meerdere weergaven om de productiviteit van het team te verbeteren. De betere Kies Jira-alternatieven met taakbeheerfuncties, zoals het toevoegen van meerdere toegewezen personen, opmerkingen als actiepunten en meerdere weergaven om de productiviteit van het team te verbeteren. De betere projectmanagementtools bieden je ook aanpasbare subtaken om de juiste informatie naar voren te halen, en aangepaste velden en statussen om duidelijke werkstroom te bouwen, zodat belangrijke informatie niet verloren gaat. Samenwerking en communicatie: Het beste alternatief voor Jira biedt je ook functies voor teamcommunicatie, zoals realtime chat, reageren, taggen, bestanden delen en deelbare schermopnames. Dit is nog belangrijker als een van je teams op afstand werkt. Geavanceerde rapportage en analyse: zoek naar Jira-alternatieven met gedetailleerde analyse- en rapportagefuncties die inzicht geven in zoek naar Jira-alternatieven met gedetailleerde analyse- en rapportagefuncties die inzicht geven in de status van agile projecten , teamprestaties, teamsamenwerking en toewijzing van middelen, zodat je snel weloverwogen beslissingen kunt nemen. Schaalbaarheid: Het gekozen alternatief voor Jira moet een toenemend aantal gebruikers en onbeperkt aantal projecten aankunnen zonder dat de prestaties of bruikbaarheid aanzienlijk afnemen naarmate je team groeit. Gebruiksvriendelijke interface: een steile leercurve kan de acceptatie en productiviteit belemmeren. De Jira-alternatieven die je overweegt, moeten de nodige projectmanagementfuncties bieden met eenvoudige, logische navigatie en ondersteuning bij de onboarding. Dit zorgt voor een soepele integratie in de dagelijkse werkzaamheden van je team. Aangepast en flexibiliteit: Ik raad je ook aan om te controleren of de Jira-alternatieven die je op je shortlist hebt staan, je de mogelijkheid bieden om je dashboards, werkstroom en rapportage aan te passen aan jouw projectmanagementstijl. Robuuste integratiemogelijkheden: voor een soepele en foutloze werkstroom tussen systemen moeten de Jira-alternatieven kunnen worden geïntegreerd met andere tools die je ontwikkelingsteams gebruiken. Door de integratie moeten alle benodigde informatie en functies binnen één omgeving toegankelijk zijn.

De beste Jira-alternatieven en concurrenten in één oogopslag

Tool Het beste voor Gebruikt door Startprijs ClickUp Geavanceerd projectmanagement met AI Teams binnen de hele organisatie Van $ 0 tot $ 19 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Asana Projectmanagement zonder franje Marketing IT-operaties Leiderschap Van $ 0 tot $ 30,49 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Monday. com Werkstroomautomatisering met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid Marketing Productverkoop IT-activiteiten PMO HR Van $ 0 tot $ 24 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Smartsheet Projectmanagement in een Excel-achtige interface Projectmanagement IT-operaties Strategische planning Marketing Van $ 0 tot $ 32 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Taskade Real-time werkruimte voor taken en video projectmanagement Marketing Van $ 0 tot $ 16 per maand Zendesk Aangepast klantenservice geïntegreerd in projectmanagement klantenservice Van $ 69 tot $ 149 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Wrike Complexe projectmanagementbehoeften Marketing Professionele dienstverlening PMO Creatief en ontwerp Van $ 0 tot $ 24,80 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Notion Content-gerichte werkstroombeheer Ontwerp Engineering Productmanagers Van $ 0 tot $ 18 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen ProofHub Alles-in-één projectplanning Productontwikkeling Marketing Creatief en ontwerp Verkoop Van $ 50 tot $ 99 per maand Assembla Broncode integreren met projectmanagement Projectmanagement Softwareteams $ 21 per maand; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Pivotal Tracker Iteratief bijhouden van projectvoortgang voor ontwikkelteams Agile softwareteams Projectmanagement Gratis; aangepaste prijzen voor enterprise-abonnementen Bugzilla Beheer softwareontwikkeling met bug-bijhouden Softwareteams Free Hygger Prioriteiten stellen en Agile-projecten beheren Scrum-teams Kanban-teams Van $ 0 tot $ 18 per maand Backlog van Nulab Projectmanagement gecombineerd met probleem bijhouden en versiebeheer Kwaliteitsborging UX en ontwerp Ontwikkeling Productbeheer IT Verkoop Marketing Van $ 0 tot $ 175 per maand Bitrix24 Projectmanagement met communicatie- en sociale samenwerkingsfuncties Projectmanagement Marketing HR Klantenservice Van $ 61 tot $ 499 per maand

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die je nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails, documenten of spreadsheets. Met ClickUp kun je gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al je taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

15 beste Jira-alternatieven en concurrenten voor agile teams

ClickUp – Het beste voor aangepast projectmanagement

De projectmanagement van ClickUp staat bovenaan de lijst, omdat deze voorziet in alle organisatorische behoeften en samenhangende werkstroom creëert die aan verschillende bedrijfsscenario's kan worden aangepast. Ja, je PMO- en engineeringteams zullen er dol op zijn, maar dat geldt ook voor teams in functies als marketing, financiën en talentmanagement.

Dit maakt het niet alleen een alternatief voor Jira, maar ook een potentieel superieure keuze voor het integreren van een breed bereik aan functies onder één dak.

ClickUp onderscheidt zich als de eerste die een uitgebreid platform voor productiviteit en werk naadloos combineert met een communicatie- en samenwerkingstool — ClickUp Chat.

ClickUp Chat brengt gesprekken, taken en projecten samen op één platform. Omdat alle belangrijke discussies op één plek worden opgeslagen, kan ik me concentreren op zinvol werk zonder bang te zijn dat ik cruciale informatie kwijtraak. Bovendien maakt de AI-aangedreven Chat het heel eenvoudig om met één klik een bericht om te zetten in een taak.

Ik gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën of concepten te schetsen en deze vervolgens eenvoudig om te zetten in taken. Het is een soepele overgang van planning naar actie. In Jira zou je andere tools moeten gebruiken om vergelijkbare functies te activeren, wat het proces kan vertragen.

Met de ClickUp Gantt Chart Weergave kun je projecttijdlijnen en afhankelijkheden intuïtiever visualiseren. In tegenstelling tot Jira, waarvoor je mogelijk extra plug-ins of installatie nodig hebt voor gantt-grafieken, bevat ClickUp deze functies standaard en zijn ze volledig aanpasbaar aan verschillende projectbehoeften. Aangezien we gantt-grafieken voortdurend gebruiken, geef ik de voorkeur aan Jira-alternatieven die dit gemakkelijk maken.

Bovendien vind ik dat het bijhouden van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) eenvoudig is met ClickUp. Met ClickUp Goals kan ik team- en individuele doelstellingen instellen met meetbare targets en automatische voortgang. Zo zien alle teamleden hoe hun inspanningen bijdragen aan het grotere geheel.

ClickUp is zeer geschikt voor Agile-teams dankzij de aanpasbare Agile-dashboards die realtime inzicht geven in sprints en het veel gemakkelijker maken om de voortgang ten opzichte van de doelstellingen bij te houden.

We maken ook regelmatig gebruik van Sprint-rapportage met ClickUp. Het platform helpt me onze Sprint-activiteiten effectief samen te vatten, waarbij zowel onze prestaties als verbeterpunten worden benadrukt. Deze feedback helpt ons onze aanpak voor toekomstige Sprint-planning te verfijnen, wat continue verbetering bevordert.

De native GitHub-integratie in ClickUp springt eruit voor ons ontwikkelteam. Het koppelt ons taakbeheer rechtstreeks aan onze code-opslagplaatsen, waardoor we commits, pull-aanvragen en vertakkingen rechtstreeks vanuit ClickUp kunnen bijhouden. Dit vermindert de noodzaak om tussen tools te schakelen aanzienlijk.

De codevrije automatisering van ClickUp is een grote opluchting omdat het repetitieve taken vermindert. Door automatiseringen in te stellen voor routinematige processen zoals taakuitvoering en statusupdates, kan ik me meer concentreren op activiteiten met een hoge waarde.

Wat ik echter mijn favoriet vind aan ClickUp is ClickUp Brain, de veelzijdige AI-assistent. Het is een essentieel onderdeel geworden van mijn projectmanagementtoolkit, omdat het mijn hele digitale werkruimte integreert en zo de manier waarop ik alles beheer, van documenten tot communicatie, verbetert.

Ons hele team gebruikt de AI-schrijfassistent van ClickUp Brain om productbeschrijvingen op te stellen, ideeën te bedenken voor komende vergaderingen, aantekeningen te maken en samen te vatten, en gedetailleerde voortgang- en bugtrackingrapporten op te stellen.

Met ClickUp Brain kan ik snel concepten genereren, die ik vervolgens kan personaliseren. De AI kan tekst opstellen en bewerken op basis van mijn prompts of uit een selectie van meer dan 100 rolgebaseerde prompts. Bovendien helpt het me om snel op berichten te reageren en zelfs audiobestanden te transcriberen, waardoor mijn productiviteit bijna 10 keer zo hoog is geworden.

ClickUp heeft ook meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen voor agile teams. We gebruiken vaak het sjabloon voor bug- en issue-tracking van ClickUp, dat geavanceerde functies heeft voor complexe softwareontwikkelingsbehoeften waarbij cross-functionele teams betrokken zijn.

In plaats van afhankelijk te zijn van spreadsheets of meerdere threads in Slack of e-mails, geeft deze gecentraliseerde sjabloon je een weergave van bugs, problemen en defecten en hun huidige status.

Voor ons team dekt ClickUp alle aspecten van projectmanagement, van strategie en planning tot rapportage. Het stelt teams uit verschillende afdelingen in staat om sneller samen te werken, producten te ontwikkelen en te leveren. Daarom is ClickUp de ultieme alles-in-één-app voor werk.

Ik vind het prettig dat ik als manager een overzicht krijg van alle projecten waaraan mijn team werkt. Wat nog beter is, is dat ik specifiek kan zien wat de details van het project zijn, wie de eigenaar is, wat de huidige status/update is en wanneer de deadline is. Teams kunnen gemakkelijk met elkaar samenwerken, omdat leden elkaar kunnen taggen in het opmerkingenveld. Het maken van projectborden is een van de sterke punten van ClickUp, omdat gebruikers zelf kunnen kiezen hoe het bord eruit komt te zien door middel van sjablonen en aangepaste aanpassingen. Integraties met Google Werkruimte werken vlekkeloos, want ik krijg notificaties voor elke update van elk project.

Ik vind het prettig dat ik als manager een overzicht krijg van alle projecten waaraan mijn team werkt. Wat nog beter is, is dat ik specifiek kan zien wat de details van het project zijn, wie de eigenaar is, wat de huidige status/update is en wanneer de deadline is. Teams kunnen gemakkelijk met elkaar samenwerken, omdat leden elkaar kunnen taggen in het opmerkingenveld.

Het maken van projectborden is een van de sterke punten van ClickUp, omdat gebruikers vrij kunnen kiezen hoe het bord eruit komt te zien door middel van sjablonen en aangepaste aanpassingen.

Integraties met Google Werkruimte werken als een tiercel, want ik krijg notificaties voor elke update van elk project.

De beste functies van ClickUp

1. Automatiseer backlogs en pas agile werkstroom aan: ClickUp maakt het voor mij gemakkelijk om mijn backlog te automatiseren en workflows in te stellen die echt passen bij hoe mijn team werkt, of we nu Scrum, Kanban of onze eigen versie van agile volgen. Visuele roadmaps helpen me om taken af te stemmen op grotere doelen. Bonus: dankzij de ingebouwde tijdsregistratie heb ik geen extra tools nodig, zoals bij Jira. Met het Business-abonnement krijg ik zelfs gedetailleerde urenregistratie en geavanceerde bijhouden. 2. Houd taken en communicatie op één plek: met ClickUp Chat hoef ik niet heen en weer te schakelen tussen Slack, e-mail en mijn takenbord. Mijn team en ik kunnen chatten, elkaar taggen, taken toewijzen en blokkades oplossen, allemaal zonder het platform te verlaten. 3. Werk in realtime samen met whiteboards: Wanneer we ons in de vroege plannings- of ontwerpfase bevinden, zijn ClickUp Whiteboards mijn favoriete hulpmiddel. Ze helpen ons bij het in kaart brengen van gebruikersreizen, brainstormen en het direct omzetten van ideeën in taken. Perfect voor het werken met zowel externe als interne teamgenoten. 4. Stel doelen nauwkeurig vast en houd ze bij: Voor productlanceringen of releasecycles kan ik met ClickUp Goals duidelijke doelen stellen, de voortgang van projecten volgen en verantwoordelijk blijven. Alles is te volgen in één dashboard, zodat ik altijd weet waar we staan, en mijn stakeholders ook. 5. Visualiseer de voortgang met Gantt-grafieken en Kanban-borden: Heb je het totaaloverzicht nodig? ClickUp's Gantt-grafiekweergave geeft me zichtbaarheid in tijdlijnen, afhankelijkheden en deadlines, en het is bovendien inbegrepen in het gratis abonnement (in tegenstelling tot Jira). Voor mijn dagelijks werk schakel ik over naar Kanban-borden voor snelle, visuele updates. 6. Snel aan de slag met vooraf gemaakte sjablonen: De sjablonen van ClickUp helpen me snel aan de slag te gaan, of het nu gaat om sprintplanning, bug bijhouden of backlog grooming. Ze zijn volledig aanpasbaar, zodat ik ze kan afstemmen op het proces van mijn team zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Limieten van ClickUp

ClickUp Brain is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen.

Niet alle ClickUp-functies zijn (nog!) beschikbaar op mobiele apparaten.

Prijzen van ClickUp

Dit is waarom Gatekeeper ClickUp verkiest boven Jira voor projectmanagement: Er is geen speciale beheerder nodig om ClickUp te gebruiken.

Eenvoudig sprint- en backlogbeheer met vooraf gebouwde sjablonen en tagmogelijkheden

Flexibele werkstroom ondersteunen complexe softwareontwikkelingscycli met meer dan 15 aanpasbare weergaven en automatisering.

2. Asana – Het beste voor het stroomlijnen van taken en projectwerkstroom

via Asana

Bij het verkennen van Jira-alternatieven is Asana een van de tools die ik heb geprobeerd. Het wordt vaak gezien als een taakbeheerder met een eenvoudigere interface en minder technische overhead in vergelijking met Jira, dat meer neigt naar DevOps-gebruiksscenario's.

Mijn ervaring is dat Asana gemakkelijk is om mee te beginnen: ik kon taken aanmaken, eigenaren en deadlines toewijzen, ze label en ze in mappen ordenen. Automatisering en app-integraties waren ook vrij eenvoudig rechtstreeks vanaf het bord in te stellen.

Asana gebruikt een Work Graph® om taken, deadlines en afhankelijkheden tussen projecten in kaart te brengen. Dit kan handig zijn in cross-functionele opstellingen, vooral wanneer je wilt bijhouden hoe individuele onderdelen bijdragen aan bredere doelen.

Dat gezegd hebbende, ben ik wel tegen limieten aangelopen. Hoewel de tijdlijnweergave helpt bij het visualiseren van afhankelijkheden, worden subtaaken niet weergegeven, wat het moeilijker maakt om gedetailleerde projectplannen te beheren. ClickUp biedt daarentegen de mogelijkheid om subtaken op de tijdlijn weer te geven, wat een beter zichtbaarheid biedt voor gedetailleerde planning.

Over het algemeen dekt Asana de basis goed, maar als je project diepere taakhiërarchieën of geavanceerde zichtbaarheid vereist, kan het beperkend aanvoelen. En hoewel Jira te complex kan zijn, is Asana misschien te licht voor teams die gestructureerde, schaalbare werkstroom nodig hebben.

Lees meer: Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

Asana + ClickUp-integratie

ClickUp kan via Zapier worden geïntegreerd met Asana. Wanneer een taak nieuw wordt getagd in Asana, wordt een overeenkomstige taak aangemaakt in ClickUp.

Dit helpt om gesynchroniseerde werkstroom op verschillende platforms te behouden zonder handmatige updates, waardoor het risico op onoplettendheid en slechte communicatie tussen afdelingen of belanghebbenden die de voorkeur geven aan specifieke tools, tot een minimum wordt beperkt. Het maakt de migratie van Asana ook super soepel.

Functies van Asana

Stel snel projectupdates op met tijdbesparende automatisering

Bouw aangepaste dashboard met behulp van sjablonen uit de bibliotheek; kies uit verschillende grafiekstijlen, van burnup-grafieken tot eenvoudige lijngrafieken.

Krijg snel antwoorden en samenvattingen van je projecten met Asana Intelligence, de nieuwe AI-assistent.

Geef teamleden de toegang die ze nodig hebben, terwijl je specifieke informatie buiten limiet houdt met toestemmingniveaus en beheerderscontroles.

Limieten van Asana

De beheerder-console is lastig te navigeren voor het verwijderen van een gebruiker met beheerder-/factureringsrechten, waardoor vaak workarounds nodig zijn om toegang te krijgen tot het platform.

De gantt-grafiekweergave is niet beschikbaar in de gratis versie.

Asana Intelligence is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen.

24/7 ondersteunen is alleen beschikbaar bij het Enterprise-abonnement.

Dit is wat een Redditor te zeggen heeft over Asana:

Asana is ideaal voor marketing- en bedrijfsinitiatieven waarbij de integratie van softwareontwikkelingsprogramma's niet belangrijk is. Als je Slack gebruikt om te communiceren, zoals de meeste engineeringteams doen, kun je zowel Jira als Asana integreren.

Asana is ideaal voor marketing- en bedrijfsinitiatieven waarbij de integratie van softwareontwikkelingsprogramma's niet belangrijk is. Als je Slack gebruikt om te communiceren, zoals de meeste engineeringteams doen, kun je zowel Jira als Asana integreren.

Prijzen van Asana

Persoonlijk: $0, Free Forever (ideaal voor individuen en kleine teams)

Starter: $ 13,49 per maand per gebruiker (ideaal voor groeiende teams)

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker (voor bedrijven die een portfolio van doelen tussen verschillende afdelingen moeten combineren)

3. Monday.com – Het beste voor werkstroomautomatisering met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid

Ik heb Monday.com geprobeerd tijdens het beheren van cross-functionele projecten, en hoewel het wordt aangeprezen als een flexibel werk OS, vond ik het te beperkt voor alles wat verder gaat dan het bijhouden van basistaken.

Het programma bevat boards, automatiseringen en weergaven – genoeg om mee te beginnen – maar de meeste functies voelden oppervlakkig aan. Het ondersteunt bijvoorbeeld Scrum en Kanban, maar door het ontbreken van een echte hiërarchie of gedetailleerde rapportage was het moeilijk om het programma te schalen voor meerdere, complexe projecten.

Het ingebouwde bestandsbeheer was bedoeld om samenwerking te vereenvoudigen, maar in de praktijk voegde het alleen maar een extra laag toe: bestanden werden opgeslagen, maar niet op een zinvolle manier geïntegreerd in de werkstroom.

Ik heb ook WorkDocs gebruikt, waarmee je documenten binnen Monday.com gezamenlijk kunt bewerken. Het is een leuk idee, maar wel met een limiet. De undo-functie maakt alleen individuele invoer ongedaan, niet gezamenlijke wijzigingen, waardoor het meer op een patch lijkt dan op een echte versie-functie.

In vergelijking met Jira is Monday.com gemakkelijker te leren, maar dat gaat ten koste van de flexibiliteit. Aangepaste aanpassingen voelden beperkt aan en veel routinematig werk (zoals het bijwerken van de zichtbaarheid in verschillende weergaven) moest nog steeds handmatig worden uitgevoerd.

Wat het meest opviel, was het gebrek aan AI of geavanceerde automatisering. Voor een platform dat zichzelf in een moderne projectoplossing positioneert, maakt die leemte het moeilijker om het aan te bevelen, vooral wanneer andere tools al slimmere, proactievere ondersteunen bieden.

Kort gezegd: als je kleine, weinig complexe projecten uitvoert, is Monday.com wellicht voldoende. Maar voor alles wat gelaagde werkstroom, technische diepgang of serieuze rapportage vereist, stuit het al snel op zijn limiet.

Monday.com + ClickUp-integratie

ClickUp kan via Zapier worden geïntegreerd met Monday.com. Naast het aanmaken van een nieuwe taak die automatisch wordt gespiegeld in ClickUp en vice versa, kun je uitgebreide rapporten genereren door gegevens uit beide tools te halen, zodat je een uniform weergave krijgt van de projectstatus en teamprestaties. Het automatiseert repetitieve taken, zoals rapportage over de voortgang van projecten.

Monday.com beste functies

Gebruik sjablonen en tools die zijn afgestemd op agile workflows, waaronder functieverzoeken, roadmapplanning , sprintbeheer, bugbijhouden en sprintretrospectieven.

Organiseer alle client-, leverancier- of campagnegerelateerde gegevens, inclusief aantekeningen, e-mailthreads en bijlagen, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

Creëer werkstroom voor elk onderdeel van je werk en de behoeften van je afdeling met bouwstenen zonder code.

Limieten van Monday.com

Kleine automatiseringen of acties kunnen het toegewezen nummer in het Pro-abonnement snel opgebruiken, waardoor het account mogelijk wordt geblokkeerd.

Geen AI-assistent, zelfs niet voor betaalde abonnementen

Voor basisfuncties zoals een functionele tijdlijn met startdatum en einddatum zijn aparte apps nodig, die elk extra kosten met zich meebrengen.

Monday is een geweldige tool die ons helpt om al onze taken en financiën op orde te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om aangepaste werkstroom te creëren die is afgestemd op onze specifieke behoeften, waardoor we onze dagelijkse activiteiten efficiënter kunnen beheren.

Monday is een geweldige tool die ons helpt om al onze taken en financiën op orde te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om aangepaste werkstroom te creëren die is afgestemd op onze specifieke behoeften, waardoor we onze dagelijkse activiteiten efficiënter kunnen beheren.

Prijzen van Monday.com

Gratis: $0, voor altijd gratis (ideaal voor individueel gebruik)

Basis: $ 12 per zetel per maand (ideaal voor kleine teams)

Standaard: $ 14 per zetel per maand (een populaire optie voor wie alle betaalde functies wil gebruiken)

Pro: $ 24 per zetel per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen (geschikt als je exclusieve functies wilt, waaronder onboarding op maat)

4. Smartsheet – Het beste voor het samenvoegen van spreadsheets met projectmanagement

via Smartsheet

Ik heb gewerkt met Smartsheet, een tool voor ondernemingswerkbeheer die spreadsheets combineert met visuele tijdlijnen en portfolio. In tegenstelling tot veel Jira-alternatieven kan deze tool complexe berekeningen uitvoeren, zoals projectkosten, en gegevens uit meerdere sheets aan elkaar koppelen.

Smartsheet bevat native digitale assetbeheer- en analysefuncties, functies die Jira niet heeft. Het biedt ook WorkApps, waarmee je zonder code apps kunt bouwen op basis van sjablonen of bestaande databronnen zoals Google Documenten of Tableau.

Ik heb verschillende rollen ingesteld: projectmanagers konden volledige plannen bewerken en dashboard weergave, terwijl degenen aan wie taken waren toegewezen limiet toegang hadden die was gericht op hun taken. Deze op rollen gebaseerde controle is handig voor het beheren van de zichtbaarheid van gegevens tussen teams.

Voor sectoren zoals de gezondheidszorg of de overheid, waar transparantie en gegevenscontrole belangrijk zijn, kan Smartsheet een praktische optie zijn. Voor teams die een lichtere, flexibelere tool nodig hebben, kan het echter te complex aanvoelen.

Lees meer: Trends op het gebied van software-engineering

De beste functies van Smartsheet

Beheer uw eigen encryptiesleutels om de toegang tot uw bedrijfsgegevens te configureren, te roteren en in te trekken wanneer dat nodig is via Amazon Web Services Key Management System (AWS KMS).

Verzamel en filter spreadsheetgegevens om sleutel details te markeren, zodat je ze makkelijk kunt delen, exporteren of integreren in je dashboard.

Maak gepersonaliseerde pdf's, stel contracten op, automatiseer formulierprocessen en onderteken documenten binnen het platform.

Limieten van Smartsheet

Problemen met integratie als gevolg van licentiemodellen hebben invloed op het gebruik van andere platforms zoals BI, Salesforce en PSCloud.

Ze hebben een AI-assistent gelanceerd om gegevens te analyseren en formules te genereren, maar deze is alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement.

Het is nu nogal omslachtig om een blad te gebruiken en vervolgens opnieuw op te slaan als sjabloon. Het zou handig zijn als er een functie is voor bewerking en toepassing van wijzigingen op alle bladen van hetzelfde type.

We werken heel graag met Smartsheet omdat het dingen voor ons makkelijker maakt. We vinden het fijn dat we één centrale plek hebben voor taken/projecten, die we makkelijk aan ons team kunnen toewijzen en waar we terug kunnen kijken om te zien hoe die taken/projecten zijn gegaan. Het is beter dan met meerdere spreadsheets werken en het kan verschillende aspecten van ons bedrijf met elkaar verbinden.

We werken heel graag met Smartsheet omdat het dingen voor ons makkelijker maakt. We vinden het fijn dat we één centrale plek hebben voor taken/projecten, die we makkelijk aan ons team kunnen toewijzen en waar we terug kunnen kijken om te zien hoe die taken/projecten zijn gegaan. Het is beter dan met meerdere spreadsheets werken en het kan verschillende aspecten van ons bedrijf met elkaar verbinden.

Prijzen van Smartsheet

Gratis: $0 per maand per gebruiker (ideaal voor freelance projectmanagers)

Pro: $ 9 per maand per gebruiker (ideaal voor teams die onbeperkte weergaven willen)

Zakelijk: $ 32 per maand per gebruiker (ideaal voor bedrijven die onbeperkt gratis editors willen)

Enterprise: Aangepaste prijzen (geschikt als je bedrijfsveiligheid wilt met ultieme controle)

5. Taskade – Het beste voor een realtime werkruimte voor taken, aantekeningen en video

via Taskade

Ik heb Taskade onderzocht, een door AI aangestuurde externe werkruimte die is ontworpen om de productiviteit en samenwerking te verbeteren. De aanpasbare AI-agenten kunnen taken automatiseren, zoals planning, onderzoek naar gebruikersprofielen, het opstellen van e-mails en brainstormen over content. Dat klinkt veelbelovend, maar in de praktijk voelde het enigszins met een limiet.

Terwijl Jira is ontwikkeld voor gedetailleerde softwareontwikkelingstaken, zoals diepgaand projectbijhouden en bugoplossing, richt Taskade zich op een breder bereik van productiviteitsbehoeften. Bij ClickUp gebruikten we het om werkstroom te beheren – van dagelijkse stand-ups tot productsprints – maar we ontdekten dat de functies ervan de diepgang en structuur missen die nodig zijn voor complexe projecten.

De flexibele sjablonen van Taskade bieden meer aanpassingsmogelijkheden dan de starre installatie van Jira, en dankzij de functie 'Instant Demo' kunnen nieuwe gebruikers snel steekproefprojecten opzetten. Deze walkthrough bereidt teams echter niet volledig voor op de complexiteit en schaalbaarheid van de praktijk.

Verkoopteams kunnen waarde vinden in het gebruik van Taskade voor het inwerken van nieuwe medewerkers en het beheren van contactwerkstroom, maar door de brede focus van het platform is het niet gespecialiseerd genoeg voor diepgaandere projectmanagementbehoeften.

In tegenstelling tot andere Jira-alternatieven die zich uitsluitend richten op projectmanagement, is Taskade meer een algemeen platform voor productiviteit dat taken, communicatie en aantekeningen combineert. Hoewel deze alles-in-één-aanpak sommige werkstroom vereenvoudigt, schiet het misschien tekort voor projectmanagers die geavanceerd bijhouden en gedetailleerde rapportage nodig hebben.

De beste functies van Taskade

Integreer meer dan 200 apps voor een naadloze werkstroom tussen verschillende tools, waaronder GitHub en GitLab voor softwareontwikkeling en Figma.

Brainstorm, maak een overzicht en breng alles voor je taken en aantekeningen in kaart met een AI-schrijf- en taakassistent.

Gebruik aanpasbare sjablonen voor SOP's , project sprints en content kalenders die aansluiten bij je merkpersoonlijkheid en tone of voice.

Limieten van Taskade

Het biedt minder flexibiliteit bij het maken van aangepaste databases, tabellen, pagina's en geavanceerde werkstroom en voldoet daarom mogelijk niet aan de specifieke behoeften van alle gebruikers.

Het mist geavanceerde opties zoals het toevoegen van afbeeldingen en video's of het maken van complexe tabellen.

Als je je afvraagt welk platform je moet gebruiken, Taskade of ClickUp, dan geeft deze Reddit-recensie een duidelijk onderscheid tussen de twee:

via Reddit

Prijzen van Taskade

Gratis: $0 (ideaal voor gebruikers die net beginnen met projectmanagement)

Taskade Pro: $ 8 per maand per gebruiker (ideaal voor bedrijven die toegang willen tot premiumfuncties en onbeperkte AI)

Taskade for Teams: $ 16 per maand per gebruiker (perfect voor teams die willen samenwerken in een onbeperkt aantal werkruimten)

6. Zendesk – Het beste voor het integreren van klantenservice in projectmanagement

via Zendesk

Zendesk staat vooral bekend als klantenservicesoftware, niet als traditionele projectmanagementtool. In tegenstelling tot Jira, dat zich richt op het bijhouden van projecten en problemen, consolideert het ticketsysteem van Zendesk queries van klanten via e-mail, chat, sociale media en telefoontjes in één platform.

Bij het managen van meerdere ontwikkelingsteams gebruikte ik de agentwerkruimte van Zendesk om clientinteracties efficiënt af te handelen. Inkomende queries verschenen in een overzichtelijke weergave, waardoor ik berichten snel kon bekijken en ze kon koppelen aan relevante projecttickets voor traceerbaarheid – een werkstroom die Jira niet goed ondersteunt.

Dat gezegd hebbende, lijkt Zendesk meer geschikt voor klantervaring dan voor complex projectmanagement. De beste functies zijn alleen beschikbaar in dure betaalde abonnementen, waardoor het minder aantrekkelijk is voor kleinere teams of projecten die zich richten op ontwikkeling.

Zou ik Zendesk verkiezen boven andere alternatieven voor Jira? Dat hangt ervan af. Voor grote organisaties die prioriteit geven aan CX, kan het werk zijn. Voor de meeste projectmanagers die op zoek zijn naar flexibele, betaalbare oplossingen, schiet het tekort.

Integratie van Zendesk + ClickUp

ClickUp kan worden geïntegreerd met Zendesk en helpt je je inbox te beheren door snel taken in ClickUp en tickets in Zendesk aan te maken, te koppelen en tussen beide te schakelen. Je kunt ticketinformatie toevoegen aan je ClickUp-taken, eigenaren toewijzen en deadlines instellen vanuit Zendesk.

Als je een ticket aanmaakt of koppelt aan een taak, wordt er automatisch een link toegevoegd aan je ClickUp-taak. Bovendien kun je in Zendesk een onbeperkt aantal ClickUp-taken koppelen aan een ticket, zodat je gemakkelijk de status en ID van de taak kunt raadplegen.

De beste functies van Zendesk

Van het naleven van de planning tot de oplostijd, zie precies hoe je team presteert; gebruik de bevindingen om serviceproblemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.

Werk de status van taken automatisch bij, verstuur notificaties of wijs taken toe op basis van specifieke criteria om projectmanagement te stroomlijnen.

Werk samen met teamleden aan tickets door interne aantekeningen toe te voegen en het delen van informatie binnen het team te vereenvoudigen.

Limieten van Zendesk

Als je Zendesk als primaire aangepaste klantendatabase gebruikt, moet je extra moeite doen om gebruikergegevens gesynchroniseerd te houden met andere systemen, wat het beheer van meerdere contactrecords per gebruiker bemoeilijkt.

Basis-AI-agents zijn beschikbaar bij alle betaalde abonnementen, maar de handigere geavanceerde AI-add-on is alleen beschikbaar bij de Professional- en Enterprise-abonnementen (en is met $ 50 per agent per maand vrij duur).

Zendesk heeft een belangrijke rol gespeeld bij het moderniseren van de ondersteuning voor onze organisatie. In vergelijking met onze vorige oplossing biedt Zendesk de zichtbaarheid, het gebruiksgemak en de juiste statistische monitoring voor onze behoeften. We hebben onze technische ondersteuningskennis kunnen vergroten door het gebruik van zoekfuncties, tags en kennisbankintegratie, en we kunnen onze klanten een platform bieden waar ze zelf antwoorden op hun problemen kunnen vinden.

Zendesk heeft een belangrijke rol gespeeld bij het moderniseren van de ondersteuning voor onze organisatie. In vergelijking met onze vorige oplossing biedt Zendesk de zichtbaarheid, het gebruiksgemak en de juiste statistische monitoring voor onze behoeften. We hebben onze technische ondersteuningskennis kunnen vergroten door het gebruik van zoekfuncties, tags en kennisbankintegratie, en we kunnen onze klanten een platform bieden waar ze zelf antwoorden op hun problemen kunnen vinden.

Prijzen van Zendesk

Suite Team: $ 69 per agent per maand (ontworpen voor geavanceerde functie in klantenservice)

Suite Growth: $ 115 per agent per maand (geschikt voor het beheren van toenemende klantenservice-eisen)

Suite Professional: $ 149 per agent per maand (ideaal voor het bijwonen van de basisvergadering van klanten)

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen (wanneer je specifieke behoeften hebt op het gebied van klantenservice)

7. Wrike – Het beste voor complexe projecten

via Wrike

Wrike biedt een robuuste set projectmanagementfuncties, waaronder een gedetailleerd taaksysteem en rapportage die uitgebreider zijn dan wat Jira doorgaans biedt. Daarom is het zeker een van de Jira-alternatieven die ik serieus heb overwogen.

Een voordeel ten opzichte van Jira is de ingebouwde tijdsregistratie van Wrike, waardoor tools van derden zoals Everhour of Harvest overbodig worden. Dit kan het tijdbeheer voor verschillende projecten vereenvoudigen.

Een opvallende functie is de AI van Wrike, genaamd Wrike Work Intelligence. Toen ik aan een nieuw project begon, stelde de AI taken voor op basis van historische gegevens en projectdetails. Hoewel deze suggesties hielpen om de planningsfase te versnellen, waren ze niet altijd nauwkeurig of voltooid, dus moest ik ze zorgvuldig controleren en aanpassen om te voorkomen dat ik belangrijke taken over het hoofd zou zien.

AI kan tijd besparen, maar het is geen vervanging voor grondige planning en hands-on management. De functies van Wrike zijn nuttig, maar vereisen aandacht voor detail om er het maximale uit te halen.

Wrike + ClickUp-integratie

ClickUp kan worden geïntegreerd met Wrike, waardoor je soepel en zonder problemen kunt overstappen naar ClickUp.

De beste functies van Wrike

Stel regels, triggers en automatische goedkeuringen in voor tijdrovende handmatige taken, zoals het wijzigen van deadlines en het versturen van herinneringen.

Deel automatisch contextuele informatie met geselecteerde goedkeurders en gebruik formulier om het goedkeuringsproces te vereenvoudigen.

Repliceer dagelijkse taken zoals verlof- en referentieverzoeken met Blueprints, taak-sjablonen voor nieuwe werkitems.

Genereer en vat content samen, voorspel risico's, krijg taaksuggesties en bouw automatisering met AI.

Limieten van Wrike

Wrike heeft een beperkte opslagruimte, wat een uitdaging vormt voor projecten met grote bestanden, zoals videoproductie en -publicatie. Deze limiet maakt het moeilijk om grote videobestanden rechtstreeks binnen het platform te controleren en te beoordelen.

De enorme hoeveelheid functies van Wrike kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers.

Wrike is een zeer flexibel, volledig uitgerust systeem voor project- en taakbeheer. Het heeft alle functies die ik zoek, zoals planning, afhankelijkheden, opdrachten, deadlines, projecten en mappen. In het begin was het tagging-systeem voor mappen/projecten even wennen, maar toen ik het eenmaal onder de knie had, zag ik hoe krachtig het was en ben ik het intensief gaan gebruiken.

Wrike is een zeer flexibel, volledig uitgerust systeem voor projectbeheer en taken. Het heeft alle functies die ik zoek, zoals planning, afhankelijkheden, opdrachten, deadlines, projecten en mappen. In het begin was het tagging-systeem voor mappen/projecten even wennen, maar toen ik het eenmaal onder de knie had, zag ik hoe krachtig het was en ben ik het intensief gaan gebruiken.

Prijzen van Wrike

Gratis: $0 per maand per gebruiker

Team: $ 9,80 per maand per gebruiker (ideaal voor kleine tot middelgrote teams)

Business: $ 24,80 per maand per gebruiker (geschikt voor middelgrote tot grote organisaties)

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Pinnacle: Aangepaste prijzen (geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar Jira-alternatieven met geavanceerde aanpassingsmogelijkheden)

8. Notion – Het beste voor het beheren van content-gerichte werkstroom

via Notion

De volgende op mijn lijst met Jira-alternatieven is Notion, een applicatie voor productiviteit en aantekeningen maken. Het biedt tools voor het plannen, organiseren en samenwerken aan werk- en persoonlijke projecten binnen één platform. Je kunt je aangepaste dashboard samenstellen en takenlijsten, tijdlijnen, voortgangsmeters en taken voor teamleden toevoegen.

Notion blinkt uit als tool voor gezamenlijke documentatie voor servicemanagement. Hiermee kunnen teams projectgerelateerde documenten zoals notulen, veelgestelde vragen en best practices maken en delen in een gezamenlijke projectwiki.

Ik ontdekte dat het grootste verschil tussen Notion en Jira was dat:

Notion: veelzijdige tool voor een breed publiek, waaronder bedrijven van elke grootte, studenten en particulieren die op zoek zijn naar een geïntegreerde ruimte om hun werk te beheren. Jira: Beter geschikt voor technische teams die betrokken zijn bij core software project cycli die Beter geschikt voor technische teams die betrokken zijn bij core software project cycli die sprintplanningstools , complexe werkstroom weergegeven via Scrum- en Kanban-borden en integraties met andere ontwikkelingstools, zoals Bitbucket en Confluence, vereisen.

Wat mij vooral opviel aan het platform was Notion AI. Toen ik aan een nieuw document begon, maakte ik meteen gebruik van de AI-aangedreven sjablonen, die een bereik aan behoeften voldeden, van het opstellen van SOP's tot het uitvoeren van SWOT-analyses.

Ik kon de sjabloon selecteren die het beste bij mijn behoeften paste en binnen enkele minuten beginnen met het uitwerken van de details, waardoor ik tijd en moeite bespaarde in plaats van ze helemaal opnieuw te moeten maken.

Deze functie is vooral handig als je wordt overweldigd door de enorme veelzijdigheid van Notion. Als je je overweldigd voelt, kun je gewoon beginnen met een sjabloon om de last te verlichten. De assistent begeleidt je interactief door het proces, waardoor het minder intimiderend wordt.

Als je deel uitmaakt van de makereconomy of een klein ontwerpbureau bent dat meerdere klanten bedient, is de projectmanagement-functie van Notion ideaal voor jou. Je kunt voor elk project of elke client aparte pagina's aanmaken om doelstellingen, merkrichtlijnen en tijdlijnen op te slaan.

Notion-functies

Creëer en onderhoud een flexibel en onderling verbonden wikisysteem binnen je werkruimte; organiseer bedrijfskennis, documentatie en processen.

Maak nieuwe taken aan of zet regelitems om in geplande taken, voeg selectievakjes toe aan lijst met opsommingstekens, maak Kanban-borden aan en zet ideeën om in acties die nog moeten worden uitgevoerd.

Gebruik Notion AI om grote datasets te analyseren voor inzichten, documenten automatisch in te vullen met actiepunten, samenvattingen en inzichten te genereren op basis van content en ideeën te bedenken voor content en campagnes.

Limieten van Notion

De 'markup'-functie moet vollediger worden ingeschakeld om de bewerkings- en annotatiemogelijkheden binnen de ontwerpportfolio's te verbeteren.

De tabellen in Notion zijn niet gebruiksvriendelijk, en ik had moeite met het formatten en werk met complexe gegevens.

Notion was voor mij in eerste instantie niet logisch, maar toen het eenmaal klikte, klikte het ook echt. Ik run mijn bedrijf vanuit Notion, ik houd mijn gewoontes bij, ik houd mijn leesnotities en dagelijkse aantekeningen bij – alles staat in Notion. En nu AI-tools steeds beter worden, zie ik mijn gebruik van Notion alleen maar toenemen.

Notion was voor mij in eerste instantie niet logisch, maar toen het eenmaal klikte, klikte het ook echt. Ik run mijn bedrijf vanuit Notion, ik houd mijn gewoontes bij, ik houd mijn leesnotities en dagelijkse notities bij – alles staat in Notion. En nu AI-tools steeds beter worden, zie ik mijn gebruik van Notion alleen maar toenemen.

Prijzen van Notion

Gratis: $0, gratis voor altijd

Plus: $10 per maand per gebruiker (perfect voor kleine teams om te plannen en te organiseren)

Zakelijk: $ 18 per maand per gebruiker (geschikt voor bedrijven die Notion gebruiken om verschillende tools en teams met elkaar in verbinding te brengen)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Voeg de Notion AI-add-on toe aan je werkruimte voor $ 8 per maand per gebruiker.

9. ProofHub – Het beste voor alles-in-één projectplanning

via ProofHub

ProofHub biedt functies die taakbeheer, samenwerking en projecttracking vereenvoudigen en een geconsolideerde weergave geven van taken, doelen en voortgang. Het onderscheidt zich van andere Jira-alternatieven door ingebouwde tools zoals takenlijsten, urenregistratie en in-app chat.

In tegenstelling tot Jira, waar taaklijsten gekoppeld zijn aan problemen en urenregistratie add-ons zoals Tempo vereist, biedt ProofHub deze functies standaard. De communicatie in Jira is beperkt tot opmerkingen op tickets, wat discussies omslachtig maakt, terwijl de in-app chat en de functie 'Aankondigingen' van ProofHub helpen om belanghebbenden op de hoogte en betrokken te houden.

Ik gebruikte aankondigingen om gerichte kanalen te creëren, zoals 'Ontwikkelingsupdates', en plande automatische herinneringen voor vergaderingen of deadlines. De mogelijkheid voor teamleden om opmerkingen te plaatsen bevordert een betere communicatie in twee richtingen.

ProofHub is echter niet perfect: sommige functies zijn vrij eenvoudig in vergelijking met gespecialiseerde tools en de interface kan rommelig worden door frequente aankondigingen.

Over het algemeen is ProofHub een goed alternatief voor Jira voor teams die nauw moeten samenwerken aan projecten zoals marketing of gebeurtenissen, maar er zijn wel enkele compromissen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.

Functies van ProofHub

Maak meerdere versies van hetzelfde document, deel elke versie met teamleden en externe belanghebbenden en sla alle versiegeschiedenissen in de veiligheid op het platform op voor toekomstig gebruik.

Bekijk en wijzig bestaande taken of voeg nieuwe toe met de tabelweergave, die je een spreadsheet-achtige ervaring biedt.

Blijf alle gebruikeracties bij met het activiteitenlogboek van ProofHub; bekijk in realtime wat er in verschillende accounts is gebeurd.

Limieten van ProofHub

ProofHub genereert zelf geen facturen voor geregistreerde tijd, maar maakt voor deze functie gebruik van integraties met externe platforms zoals Freshbooks en Quickbooks.

Het Gantt-grafiek is moeilijk in te stellen en effectief te gebruiken, waardoor er meer tijd nodig is om het naar behoren te laten werken.

Dit is wat een G2-recensie te zeggen heeft over ProofHub:

ProofHub loste het belangrijkste probleem voor ons op: het beveiligen van de informatie. Hiermee konden we al onze clients aan boord halen, maar met gecontroleerde toegankelijkheid. Met behulp van aangepaste rollen konden we de toegangsniveaus van elke gebruiker beheren. Op deze manier konden we clients het juiste niveau van zichtbaarheid geven en de toegang beperken tot informatie die niet relevant is voor hun projecten en ogen.

ProofHub loste het belangrijkste probleem voor ons op: de veiligheid van de informatie. Hierdoor konden we al onze clients aan boord halen, maar met gecontroleerde toegankelijkheid. Met behulp van aangepaste rollen konden we de toegangsniveaus van elke gebruiker beheren. Op deze manier konden we clients het juiste niveau van zichtbaarheid geven en de toegang beperken tot informatie die niet relevant is voor hun projecten en ogen.

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $ 50 per maand

Ultimate Control: $ 99 per maand (geschikt voor $ 99 per maand (geschikt voor het beheer van werk op afstand met een speciale behoefte aan aangepaste toegangsrollen)

Beide pakketten hebben een vast tarief en er zijn geen kosten per gebruiker.

10. Assembla – Het beste voor het integreren van versiebeheer

via Assembla

De volgende op de lijst is Assembla, een cloudgebaseerd platform dat projectmanagement combineert met broncodebeheer (SCM) voor softwareteams.

Het biedt taakbepaling, probleembeheer en een gecentraliseerd ticketsysteem met visuele projectborden die automatisch worden bijgewerkt. Het leek zeer geschikt voor ontwikkelteams die zich richten op efficiënte codesamenwerking en versiebeheer.

In tegenstelling tot Jira, dat plug-ins vereist om Git, SVN of Perforce te integreren, ondersteunt Assembla native alle drie, wat tijd en extra kosten bespaart.

Projecten worden georganiseerd in ruimtes – speciale werkgebieden met aparte tools en leden – waardoor mijn team meerdere projecten zonder verwarring kon beheren.

Het bijhouden van taken, bugs en problemen is eenvoudig, met aangepaste werkstroom om taken toe te wijzen, prioriteiten te stellen en de voortgang te volgen.

Het biedt ook meerdere weergaven, zoals Gantt-, Scrum-, Waterfall- en Kanban-borden, waardoor je flexibel bent in het beheren van tickets.

De interface van Assembla kan echter wat verouderd en minder intuïtief aanvoelen in vergelijking met nieuwere tools, en sommige functies missen diepgang.

Over het algemeen werkt het goed als code-beheer je prioriteit is, maar het is misschien niet de beste keuze als je op zoek bent naar een moderne, alles-in-één projectmanagementervaring.

De beste functies van Assembla

Visualiseer je projecten en de afhankelijkheden tussen teamleden met gangbare Agile-methodologieën zoals Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban en SAFe-framework

Gebruik de ingebouwde wiki- en documentatiefunctie om projectdocumentatie, kennisbanken en gebruikershandleidingen op te stellen en bij te houden.

Stel belangrijke data vast voor een groep belangrijke taken in verschillende fasen van de projectuitvoering via mijlpalen.

Limiet van Assembla

Onvoldoende ondersteund: zoeken naar documenten, command line tools en scripting voor CI/CD-pijplijnen.

Het platform biedt onvoldoende opties om snel weergaven te organiseren, wat resulteert in een rommelige interface voor zowel individuele gebruikers als teams.

Nog geen AI-ondersteuning

Met Assembla kan ons team alles organiseren en uitvoeren met volledige zichtbaarheid in wat iedereen nog te doen heeft. Samenwerking is zeker de belangrijkste functie. We hebben andere oplossingen geprobeerd, maar de functies van Assembla springen er echt uit.

Met Assembla kan ons team alles organiseren en uitvoeren met volledige zichtbaarheid in wat iedereen nog te doen heeft. Samenwerking is zeker de belangrijkste functie. We hebben andere oplossingen geprobeerd, maar de functies van Assembla springen eruit.

Prijzen van Assembla

Assembla Cloud: $ 21 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (geschikt voor teams die een cloudgebaseerd versiebeheersysteem nodig hebben zonder aangepaste implementaties)

Assembla Enterprise: Aangepaste prijzen (geschikt voor grotere organisaties met specifieke behoeften op het gebied van veiligheid, compliance of integratie)

11. Pivotal Tracker – Het beste voor agile softwareontwikkeling en realtime samenwerking

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker is een flexibele projectmanagementtool die het overwegen waard is als alternatief voor Jira voor softwareteams.

Het biedt backloglijsten, hotfix-bijhouden, automatische snelheidsberekening en voorspellingen voor projectvoltooiing – functies die Jira niet standaard biedt. De interface is gericht op 'verhalen' die door ontwikkelingsfasen gaan.

Ik vond dat de begeleide tracker het werk opsplitst in behapbare stukken voor iteratieplanning, wat geschikt is voor teams die strikt volgens Agile werken.

Voor de instelling van projecten moesten gedetailleerde user stories met acceptatiecriteria worden gemaakt. Dankzij de drag-and-drop-interface was het eenvoudig om prioriteiten te herzien en konden stories automatisch worden gegroepeerd in iteraties op basis van snelheid en schattingen.

De tool voelt echter rigide aan en is sterk gericht op Agile-puristen, wat frustrerend kan zijn voor teams die meer flexibiliteit of een breder project nodig hebben.

Als je een productteam bent dat zich inzet voor iteratieve verbetering, biedt Pivotal Tracker solide controle over de ontwikkeling, maar buiten dat kader kan het een limiet aanvoelen.

De beste functies van Pivotal Tracker

Vind wat je nodig hebt met booleaans zoekopdrachten, waarmee je complexe zoekopdrachten met meerdere voorwaarden kunt uitvoeren.

Sleep mock-ups, dia's en andere bestanden vanaf je computer of voeg ze toe vanuit Google Drive om ze gemakkelijk te delen.

Bekijk de status van projecten nauwkeurig via iteraties, epics, releases en meer, met rapportage die is ontworpen om inzichten op cellulair niveau te delen.

Limieten van Pivotal Tracker

Pivotal Tracker is niet ideaal voor Kanban-achtig beheer, omdat het geen native ondersteuning biedt voor het bekijken van tickets als swimlanes, waardoor teams gedwongen worden om workarounds te gebruiken, zoals labels en aangepaste weergaven.

In scenario's met grote werklast kan de verticale lijst met tickets erg lang worden, waardoor deze moeilijk te beheren en te bekijken is.

Er is nog geen AI-integratie, wat voor mij een enorme teleurstelling was.

Als producteigenaar zijn er verschillende geweldige aspecten aan Pivotal Tracker: de weergave, het gemak waarmee tickets kunnen worden aangemaakt en het gebruik van labels. Wat de weergave betreft, kan ik mijn kolommen zo instellen dat ik in één oogopslag de status van de huidige Sprint kan zien, de prioriteit in de backlog kan beheren en tickets aan de icebox kan toevoegen. Ik kan ook filteren op het werk dat aan elke ontwikkelaar is toegewezen, wat handig is tijdens de Sprint Planning.

Als producteigenaar zijn er verschillende geweldige aspecten aan Pivotal Tracker: de weergave, het gemak waarmee tickets kunnen worden aangemaakt en het gebruik van labels. Wat de weergave betreft, kan ik mijn kolommen zo instellen dat ik in één oogopslag de status van de huidige sprint kan zien, de prioriteit in de backlog kan beheren en tickets aan de icebox kan toevoegen. Ik kan ook filteren op het werk dat aan elke ontwikkelaar is toegewezen, wat handig is tijdens de sprintplanning.

Prijzen van Pivotal Tracker

Gratis: $0 (ideaal als je maximaal vijf gebruikers en medewerkers voor een project hebt)

Onderneming: Aangepaste prijzen

12. Bugzilla – Het beste voor het beheren van softwarebuilds

via Bugzilla

Bugzilla, van Mozilla, is een open-source tool voor het bijhouden van bugs met een aantal agile projectmanagementfuncties, waardoor het een mogelijk alternatief voor Jira is.

In tegenstelling tot Jira, dat zich breed richt op projectmanagement, houdt Bugzilla zich voornamelijk bezig met het bijhouden van bugs met geavanceerde zoekfuncties, aanpasbare velden en e-mailwaarschuwingen.

Ik vond de gedetailleerde bugrapportage erg nuttig – stappen om te reproduceren, omgevingsdetails, schermafbeeldingen – maar de interface voelt verouderd en minder intuïtief aan in vergelijking met moderne tools.

Het prioriteren en categoriseren van bugs op basis van ernst werkt goed en het bijhouden van de voortgang is eenvoudig.

Als ik leiding zou geven aan een softwareteam, zou ik Bugzilla overwegen om onopgeloste bugs te voorkomen, maar de beperkte focus en onhandige gebruikersinterface kunnen bredere projectmanagementinspanningen vertragen.

De beste functies van Bugzilla

Krijg een kleurrijke weergave van alle patches die verband houden met een bug met Patch Viewer; integreer het met Bonsai, CVS en LXR voor meer inzichten.

Blijf op de hoogte van updates voor je team van Bugzilla met de functie 'Watch'.

Sla al je zoekopdrachten op in de voettekst van elke pagina voor toekomstig gebruik.

Plan bugrapporten per e-mail in met de door jou gewenste frequentie

Limiet van Bugzilla

De gebruikerservaring is niet intuïtief, wat de navigatie en het ticketbeheer bemoeilijkt.

Hoewel afbeeldingen eenvoudig kunnen worden als bijlage toegevoegd, ondersteunt het platform het toevoegen van video's niet, wat het soort media dat kan worden gedeeld en gedocumenteerd limiet stelt.

Ik hoop dat ze op een dag enkele AI-functies zullen introduceren.

Dit is wat een Redditor te zeggen heeft over Bugzilla en zijn bugrapporten:

Een ding dat ik goed vind, is de manier waarop het bestaande bugrapporten indexeert, zodat je snel en relevant kunt zoeken. Vandaag wilde ik een bugrapport indienen en hoewel mijn zoekterm niet precies overeenkwam met het bestaande bugrapport, kon ik toch een exacte kopie vinden.

Een ding dat ik goed vind, is de manier waarop het bestaande bugrapporten index, zodat je snel en relevant kunt zoeken. Vandaag wilde ik een bugrapport indienen en hoewel mijn zoekterm niet precies overeenkwam met het bestaande bugrapport, kon ik toch een exacte kopie vinden.

Prijzen van Bugzilla

De tool is gratis.

13. Hygger – Het beste voor het prioriteren en beheren van projecten

via Hygger

Hygger is een agile projectmanagementtool met Kanban-borden en Gantt-grafieken, met een eenvoudige positie ten opzichte van Jira.

In tegenstelling tot Jira's uitgebreide aangepaste mogelijkheden biedt Hygger essentiële functies zonder al te veel complexiteit, maar soms voelt het te eenvoudig voor complexe werkstroom.

Bij lanceringen onder hoge druk gebruikte ik Hygger's Eisenhower Box om taken te prioriteren, wat hielp om urgente werk te scheiden van minder belangrijk werk. Hoewel dit voor meer duidelijkheid zorgde, blijft het een handmatig proces dat stress niet volledig wegneemt.

Hygger ondersteunt sprintplanning met story points, burndown grafieken en velocity metrics, maar deze functies missen de diepgang die ik in meer volwassen tools heb gezien.

Integraties met Slack en Google Drive maken communicatie eenvoudiger, maar over het algemeen lijkt Hygger beter geschikt voor kleinere projecten of teams die geen geavanceerde functies nodig hebben.

De beste functies van Hygger

Gebruik swimlanes om de meest cruciale taken op het bord te markeren en blokkades snel aan te pakken.

Ontvang geavanceerde rapporten over projectkosten, teamprestaties en de algehele voortgang.

Blijf voortdurend in contact met je teamleden via tweerichtingscommentaar, push-notificaties en het delen van documenten.

Limieten van Hygger

Het platform biedt geen mogelijkheden om aangepaste tekstvelden toe te voegen aan taken; meer velden zoals hypothese, acceptatiecriteria, oplossing en overwegingen zouden nuttig zijn voor diverse gebruikssituaties.

De mobiele app ondersteunt geen sprintboards, wat voor bepaalde soorten teams essentieel kan zijn.

Wij zijn een klein team van softwareontwikkelaars en producteigenaren. Grotere producten zoals Jira zijn te ingewikkeld en niet altijd geschikt voor onze behoeften. Nadat we zijn overgestapt op Hygger, werd alles eenvoudig. Hygger is een eenvoudig product voor een eenvoudige werkstroom. Intuïtief en effectief.

Wij zijn een klein team van softwareontwikkelaars en producteigenaren. Grotere producten zoals Jira zijn te ingewikkeld en niet altijd geschikt voor onze behoeften. Nadat we zijn overgestapt op Hygger, werd alles eenvoudig. Hygger is een eenvoudig product voor een eenvoudige werkstroom. Intuïtief en effectief.

Prijzen van Hygger

Free

Standaard: $ 9 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 18 per maand per gebruiker (ideaal voor grote teams die geavanceerde projectmanagementmogelijkheden nodig hebben)

14. Backlog van Nulab – Het beste voor het bijhouden van problemen

via Nulab

Backlog is een alles-in-één projectmanagementtool die bugtracking, taakbeheer en versie combineert. Hoewel het bedoeld is om Jira te vervangen, vond ik het beter geschikt voor teams die geen al te complexe installaties nodig hebben.

Dankzij de ingebouwde Git- en Subversion-opslagplaatsen was het eenvoudig om naast taken ook wijzigingen in de code bij te houden. Ik vond het prettig dat ik in commitberichten naar taken kon verwijzen, waardoor ik niet voortdurend hoefde in te checken. Het melden van problemen via e-mail maakte het ook sneller, maar op grote schaal kan het systeem zonder strikte conventies een beetje rommelig worden.

We gebruikten aanpasbare sjablonen voor het aanmaken van problemen, waardoor we geen lange SOP's hoefden op te stellen. De toegangscontrole van Backlog was solide, vooral voor teams die gevoelige IP beheren.

Het heeft ook iets wat Jira niet heeft: een ingebouwde wiki die Markdown ondersteunt. Handig voor eenvoudige documentatie, maar het voelde nog steeds met een limiet in vergelijking met robuustere tools voor kennisbeheer.

Over het algemeen biedt Backlog behoorlijke transparantie voor softwareteams, maar het is niet de beste keuze als je projecten veel aangepast maatwerk of complexe werkstroom vereisen.

De beste functies van Backlog

Plan en schedule taken, identificeer mogelijke knelpunten en houd de voortgang bij in de tijd met Gantt-grafieken.

Zet e-mails snel om in uitvoerbare taken of problemen binnen Backlog zonder je e-mailclient te verlaten.

Creëer en configureer werkstroomfasen, overgangen en statussen die aansluiten bij de unieke processen en methodologieën van je team.

Limiet van backlogs

De instellingen voor gebruikersbeheer zijn te complex

Aangepaste velden en sjablonen kunnen alleen op projectniveau worden ingesteld, niet voor de hele organisatie.

Aangepaste notificaties, zoals waarschuwingen voor ongewijzigde ticketstatus na een bepaalde periode, kunnen niet worden ingesteld.

Ze hebben geen AI voor zelfs maar basiszaken zoals automatisering.

Het product is overzichtelijk en alle toegevoegde functies hebben eenvoudige gebruiksscenario's en helpen bij een eenvoudigere implementatie. Een goede gebruikersinterface om dagelijkse rompslomp te voorkomen die gepaard gaat met het dagelijks rapporteren van bugs/defecten als tester.

Het product is gratis en alle toegevoegde functies hebben eenvoudige gebruiksscenario's en helpen bij een eenvoudigere implementatie. Een goede gebruikersinterface om dagelijkse rompslomp te voorkomen die gepaard gaat met de dagelijkse rapportage van bugs/defecten als tester.

Prijzen van Backlog

Gratis: $0 per maand (maximaal 10 gebruikers) (ideaal voor kleine projecten)

Starter: $35 per maand (maximaal 30 gebruikers) (geschikt voor groeiende teams)

Standaard: $ 100 per maand (onbeperkt aantal gebruikers) (geschikt voor middelgrote bedrijven)

Premium: $ 175 per maand (onbeperkt aantal gebruikers en projecten) (perfect voor grotere bedrijven)

15. Bitrix24 – Het beste voor communicatie

via Bitrix24

Bitrix24 is niet alleen een projectmanagementtool, het is een alles-in-één platform met CRM, taakbeheer, tijdsregistratie, aanwezigheidsregistratie, chat, video-gesprekken en zelfs websitebouw. Daarom staat het op onze lijst met alternatieven voor Jira.

Toen ik het in verschillende afdelingen gebruikte, bleek het live chat erg handig voor realtime updates en snelle feedback tijdens de productontwikkeling. Taken konden direct worden bijgewerkt, maar door de vele functies op één plek voelde de gebruikersinterface vaak rommelig en overweldigend aan.

Het sociale intranet, met profielen, likes en reacties, zorgde voor een persoonlijk tintje. Het hielp ons team om op de hoogte te blijven en zorgde voor een boost van het moreel. Maar nogmaals, voor puur projectmanagement voelde het soms als te veel ruis rondom het eigenlijke werk.

Bitrix24 werkt goed als je tools wilt consolideren. Maar als je prioriteit ligt bij gestructureerde, gerichte projectuitvoering, is dit misschien niet de meest gestroomlijnde of intuïtieve optie die er is.

De beste functies van Bitrix24

Creëer vier taakrollen: de persoon die de taak heeft toegewezen, de persoon aan wie de taak is toegewezen (toegewezen persoon), degenen die de toegewezen persoon helpen (deelnemers) en degenen die op de hoogte moeten blijven (waarnemers).

Vat elke opmerking onder elke Taak samen om te begrijpen waar het over gaat en wat de huidige status is met behulp van CoPilot, de AI-assistent van Bitrix24.

Stel eenvoudig een online vergadering in via chat, taak, kalendergebeurtenis of zelfs een lead of deal in Bitrix24 CRM.

Limieten van Bitrix24

Handige helpartikelen en klantenservice zijn alleen beschikbaar bij bepaalde betaalde pakketten, waardoor de toegang voor gebruikers met goedkopere abonnementen een limiet heeft.

Het berichtensysteem is geïntegreerd met WhatsApp, maar heeft de functie van een callcenter-app; chats worden automatisch gesloten na een periode van inactiviteit en het is niet mogelijk om een gesprek met dezelfde persoon opnieuw te openen.

Bitrix24 is een complete tool voor bedrijfsautomatisering. We gebruiken het voor al onze dagelijkse activiteiten. Het omvat leadbeheer, dealbeheer, taakbeheer, projecten, scrum, sprint, automatisering en nog veel meer. Het is eenvoudig te implementeren voor alle afdelingen.

Bitrix24 is een voltooide tool voor bedrijfsautomatisering. We gebruiken het voor al onze dagelijkse activiteiten. Het omvat leadbeheer, dealbeheer, taakbeheer, projecten, scrum, sprint, automatisering en nog veel meer. Het is eenvoudig te implementeren voor alle afdelingen.

Prijzen van Bitrix24

Basis: $ 61 per organisatie per maand (ideaal voor kleine bedrijven)

Standaard: $ 124 per organisatie per maand (geschikt voor middelgrote bedrijven)

Professional: $ 249 per organisatie per maand (ideaal voor grotere bedrijven die geavanceerde projectmanagement- en integratiefuncties nodig hebben)

Onderneming: $ 499 per organisatie per maand (gericht op grote ondernemingen die behoefte hebben aan hoogwaardig aangepast maatwerk, veiligheid en ondersteunen)

Bekijk je opties en kies verstandig een alternatief voor Jira.

Elk van deze Jira-alternatieven kan op zijn eigen manier je projecten effectief beheren. De sleutel tot de selectie van de juiste agile projectmanagementtool ligt echter in het begrijpen van je specifieke behoeften, zoals:

Wat voor soort visualisaties en rapportages zoek je?

Welke rollen en toestemming wil je voor je team?

Welke teams gaan de projectmanagementsoftware gebruiken?

In hoeverre moet je integreren met andere tools en diensten?

Dit zijn cruciale overwegingen, want investeren in een projectmanagementtool is een belangrijke toewijzing voor je bedrijf.

Een verkeerde keuze kan je bedrijfsvoering verstoren en veel geld kosten. Daarom raad ik je aan om grondig onderzoek te doen naar alternatieven voor Jira. Maak gebruik van gratis proefversies of bekijk gratis abonnementen om een weloverwogen beslissing te nemen die aansluit bij de behoeften van je project.

