チームの仕事をよりスマートにする28のベストClickUpテンプレート

プロジェクトの開始に助けが必要ですか?時間がないので、素早い解決策が必要ですか? それとも、チームや部署全体で一貫したプロセスを作成したいとお考えですか? そんな時に便利なのがClickUpのテンプレートです!

膨大なインターネットを検索したり、ゼロから始めるのは、特にやることリストが際限なくある場合には、気が遠くなるような作業です。 だからこそ、ClickUpは、組織内のあらゆるチームや部署向けに多様なテンプレートを用意し、整理された効率的な状態を維持するために必要なサポートを提供しています。 ClickUpは、あらゆるタイプのチームをサポートする現代的なソリューションを提供することを目指しています。 https://clickup.com/teams

あらゆるタイプのチーム /%href/ を、さまざまな業界でサポートする最新のソリューションを提供することを目指しています。 そのため、私たちはテンプレートなどの追加リソースの作成を最優先事項として取り組んでいます。 これにより、最高のアイデアを実現し、より迅速にリリースし、組織全体の効率性を向上させることができます。 それでは、チームを テンプレート付きのアジャイルプロジェクト管理ツールを活用する必要があります。アジャイルチーム用のテンプレートは、継続的な改善を可能にしながら、一貫性、効率性、品質、コミュニケーション、トレーニングを確保します。 ClickUpによるソフトウェアアジャイルチームテンプレート アジャイルテンプレートは、プロセスの標準化、時間の節約、品質の向上、コミュニケーションの強化により、ソフトウェアチームの仕事をより効果的かつ効率的に行うのに役立ちます。/href/ https://staging.clickup.com/t/nn2cfzx5 Software Teams Template by ClickUp /%href/ を使って、タイムライン、目標など、チームの足並みを揃えましょう! この高度なテンプレートには、以下の機能が含まれています。 6つの事前構築ビュー(ボード、リストなど) ClickApp カスタムフィールド カスタムステータス * タグ

テンプレートガイドドキュメント * その他 このテンプレートは、製品、デザイン、エンジニアリング、QAなどのソフトウェアチームのワークフローを合理化します。単一のスペースでコラボレーションを可能にすることで、アジャイルスクラムやカンバン方式をサポートし、製品ロードマップから機能提供、バグ修正までをカバーします。

この包括的なテンプレートを試して、ソフトウェア開発プロセスを合理化し、ソフトウェア開発プロジェクトを効果的に管理し、要件の収集、設計、開発、テスト、展開に明確で体系的なアプローチを提供しましょう!

#### 6. バグおよび問題追跡テンプレートBug and Issue Tracking Templates by ClickUp バグや問題の追跡は、アジャイル開発プロセスにおいて不可欠な要素であり、チームが質の高い製品を提供し、プロセスを継続的に改善するのに役立ちます。

ClickUpのバグおよび問題追跡テンプレート /%href/ https://clickup.com/templates/bug-and-issue-tracking-t-90090421835 を使用して、部門間のコラボレーションを促進し、プロジェクトの可視性を高め、バグや問題の優先順位付け、追跡、管理のためのプロトコルを確立しましょう。 この高度なテンプレートには、以下の機能が含まれています。

5つの事前構築ビュー(バグ提出フォーム、報告済みバグリスト、バグボードなど) カスタムフィールドとカスタムステータス 自動化 テンプレートガイドドキュメント その他 ClickUpのこのテンプレートは、タスク管理、レポート作成、追跡に強力なソリューションを提供し、プロジェクトチームが進捗状況を管理し、リスクを軽減し、リソースを最適化することを可能にします。 また、バグや問題の解決のための集中ハブを提供し、 undefined 製品要件ドキュメント(PRD)は、製品や機能の鍵となる詳細を概説する包括的なガイドであり、開発の「誰が、何を、なぜ、いつ、どのように」といった内容を含みます。開発が進捗し、新しい情報が明らかになるにつれ、PRDは継続的に更新され、すべてのチーム間の整合性が確保されるべきです。 undefined は、このプロセスを合理化し、チームが包括的で整理された製品要件ドキュメントを簡単に作成できるようにします。 製品、デザイン、エンジニアリングチームが効果的に連携し、長期的なコラボレーションを促進し、仕事を完了させる責任者に優先度を明確に伝えることができるように設計されています。 このテンプレートを使用すれば、アイデアの創出から発売までの開発ライフサイクル全体を通して、全員が同じページを共有できます。

11. リリースノートテンプレート /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Release-Notes.png ClickUpによるリリースノートテンプレート /%img/ ClickUpによるリリースノートテンプレート リリースノートは、社内および社外との重要なコミュニケーションツールです

リリースノートは、製品リリースに関する最新アップデート、機能、バグ修正などの情報を提供する重要な社内外コミュニケーションツールです。 社内チームを最新の状態に保ち、変更点、新機能、それらが顧客にもたらすメリットについて、顧客に明確な情報を提供します。 /href/ https://clickup.com/templates/release-notes-1737m-78653/release-notes-template-by-clickup/%href/ を導入することで、リリースノート作成プロセスを標準化し、合理化できます。

https://clickup.com/templates/release-notes-1737m-78653 リリースノートテンプレート by ClickUp /%href/ ! このテンプレートには以下が含まれます。 * リリースノートを整理するためのネストされたページを持つ15のClickUpドキュメント

当社のClickUpプロダクトチームが社内および社外の製品リリースメモを共有するために使用しているものを詳しく見てみましょう。この例の構造を参考にして、詳細でありながらも理解しやすい製品リリースメモを作成してください。

#### 12. 製品概要文書テンプレートProduct Brief Template by ClickUp 優れた製品概要は、製品を定義し、明確な目標を設定し、利害関係者を調整し、意思決定を導き、製品開発プロセス全体を通じて参照ポイントを提供します。 undefined を使用すると、製品チームは、文字通りClickUpドキュメントのページに留まりながら、成功したローンチをサポートする完了する記入式のアウトラインにアクセスできます。

このテンプレートには以下が含まれます。 * リリースプラン、製品概要などのテンプレート付きClickUp Docsページ8ページ

このClickUp Docのテンプレートは、製品開発の最も重要な要素を1つのまとまったドキュメントにまとめるのに役立ちます。また、ClickUp Docsはコメント機能と共同編集機能を提供しているため、チームはテンプレートドキュメントにコメントを残して即座に共同作業を行うことができます。また、特定のチームメンバーにコメントを割り当てて、そのメンバーの意見が必要な場合にコメントすることもできます。これにより、編集やフィードバックの追跡が容易になります。

### ClickUp マーケティングチームテンプレート

すべての可動部品、締め切り、リソースを管理するため、専門のマーケティングチームには、プロジェクトを最初から最後まで効率的に進め、各チームの独自のニーズやワークフローに対応できるプロジェクト管理ツールが必要です。コンテンツチームからデザイン、イベント、マーケティング業務など、ClickUpの柔軟なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートは、あらゆるマーケティングチームの

シームレスにコラボレーションし、最高の仕事ができる合理化されたワークフローを確立できます。 ClickUpのテンプレートを使用すれば、目標、リソース、タイムライン、メッセージなど、マーケティングチーム全員の認識を同じページに揃えることができます。 マーケティングチーム用に特別に設計された最高のClickUpテンプレートを厳選しました! #### 13. マーケティングチームテンプレート

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Marketing-Teams-2.png Marketing Teams Template by ClickUp /%img/ Marketing Teams Template by ClickUp ビジネスが成長し、チームが分散化するにつれ、すべてを把握し、プロセスにおけるギャップや障害を回避することは難しくなります。また、マーケターにとって、鍵となる洞察を素早く簡単にアクセスできることも重要です。 マーケティングチームを1つの屋根の下に集め、組織全体のチームのための合理化されたワークフローを作成し、/href/https://clickup.com/templates/marketing-teams-t-90060005895 Marketing Teams Template by ClickUp /%href/で全員を連携させましょう

このテンプレートには、次の機能が含まれています。 6つの事前構築されたビュー(組織図ホワイトボード、マーケティングリクエストフォーム、マーケティングウィキなど) ClickApp(時間追跡、タグ、優先度など) * カスタムフィールドとカスタムステータス この高度なテンプレートは、マーケティングチームに強固で拡張可能な基盤を提供し、プロジェクトの詳細を完全に可視化し、 undefined 。 刻々と変化するマーケティング環境における課題や機会を乗り越えるために、チームを強化しましょう。 このテンプレートを使用して、マーケティングプロジェクトのための強固なシステムを構築してください。

6つの事前構築されたビュー(/href/ /blog?p=37709 組織図、/%href/ ミーティング議事録ドキュメント、/href/ /blog?p=54083 マーケティングウィキ、その他 /%href/ ) ClickApp(優先度、タグ、依存関係の警告、その他) カスタムフィールドとカスタムステータス

#### 14. マーケティングチームオペレーションテンプレートMarketing Teams Operations Template by ClickUp マーケティングチームの業務には、マーケティングキャンペーンのプランニングや実行 予算管理、データ分析、マーケティングプロセスの最適化など、幅広いタスクが含まれます。 /href/ https://clickup.com/templates/marketing-team-operations-t-32296499 Marketing Teams Operations Template by ClickUp /%href/ を使用すれば、ClickUpで業務設定を開始するために必要なものがすべて揃っています。 このテンプレートには、以下のものが含まれます。

この高度なテンプレートを使用してチームのOKRを作成し、キャリア開発をサポートし、新しいチームメンバーをオンボードし、ClickUpでマーケティングプロセスを定義するための例にアクセスできます。

#### 15. Content Management Template /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Content-Management.png Content Management Template by ClickUp /%img/

Content Management Template by ClickUp コンテンツマーケティングは、ビジネスとオーディエンスを接続し、エンゲージメントを高め、信頼を構築する強力な戦略です。 また、巧みに練られたコンテンツマーケティング戦略とエキスパートの専任チームがあれば、組織はコンテンツマーケティングの力を活用してトラフィックを促進し、見込み客を獲得し、最終的には持続可能で有意義な方法でビジネスを成長させることができます。 コンテンツマーケティングチームに、さまざまな取り組みやプロジェクトを管理するための組織的なシステムを提供しましょう。

/href/ https://clickup.com/templates/content-management-t-140176478 Content Management Template by ClickUp /%href/ ! このテンプレートには以下のものが含まれます。 8つの事前構築ビュー(チームドキュメント、タイムライン、ガントチャート、ボードなど) テンプレートガイドドキュメント

このテンプレートは、複数のチャネルにわたるコンテンツのプランニングと作成に必要なすべてを提供することで、コンテンツマーケティングを簡素化します。リクエストの受付からコンテンツの配信まで、エディトリアルカレンダーのメンテナンスを含むエンドツーエンドのワークフローをサポートします。コンテンツマーケティングのニーズに応える新しいワンストップショップテンプレートをぜひご利用ください。

undefined を使用して、編集カレンダーをレベルアップし、スケジュール通りに高品質なコンテンツを配信できるようにしましょう。 #### 16. 戦略的マーケティングプランテンプレート戦略的マーケティングプランテンプレート by ClickUp 戦略的マーケティングプランは、企業のマーケティング戦略、目標、戦術を明確かつ包括的に示すロードマップを提供し、それらの目標を達成するためのアクションプランも含まれています。 貴社のマーケティング戦略と、ターゲットや目標を達成するための目標を明確にしましょう。 undefined このテンプレートには次のものが含まれます。 2つの事前構築ビュー(ボードとOKRリスト) カスタムフィールドとカスタムステータス テンプレートガイドドキュメント このClickUpを使用して、[](このテンプレートには以下が含まれます。*2つの事前構築ビュー(ボードとOKRリスト)カスタムフィールドとカスタムステータス*テンプレートガイドドキュメントこのClickUpを使用して、/href//blog?p=16139すべてのマーケティングプロジェクトを管理し、このテンプレートを使用して戦略的マーケティングプランを策定し、目標と鍵となる結果(OKR)の設定例、それらのOKRを実行するための詳細な計画、それらの目標と予算に対する進捗状況を追跡する方法を取得します。) は、組織全体のチームと接続したまま、リードの獲得、育成、閉じを支援する機能を備えることができます。 ClickUpで正しい方法で始めて設定しましょう。 セールスチームに最適なClickUpテンプレートを4つご紹介します! #### 17. CRMテンプレート

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/CRM.png CRMテンプレート by ClickUp /%img/ CRMテンプレート by ClickUp

信頼性が高く、整理された顧客関係管理(CRM)は、カスタマージャーニーの異なるフェーズにおける見込み客の追跡を可能にし、営業チームが顧客との関係を維持し、契約を締結し、顧客のロイヤルティを獲得するために必要なあらゆるアウトリーチ、フォローアップ、その他の業務を管理するのに役立ちます。

ClickUpは、完全にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供するオールインワンのプロジェクト管理ツールです。 つまり、営業パイプラインを管理するCRMを作成し、すべての仕事にアクセスし、社内チームや外部関係者と協力し、目標と進捗状況をすべて1か所で追跡することができます。 まずは、 undefined を使用してください! このテンプレートには以下が含まれます。 * 4つの事前構築ビュー(リスト、ボード、/href/ /blog?p=58292 ホワイトボードテンプレート /%href/ 、ドキュメント)

カスタムフィールドとステータス 自動化 テンプレートガイドドキュメント その他 この軽量かつ強力なCRMは、機能的で拡張可能なシステムに必要なすべてを備えており、リード、取引、アカウント、連絡先の追跡など、営業パイプラインを管理します。 undefined Sales and Marketing Template by ClickUp セールスとマーケティングチームは密接に仕事をして、メッセージが統一され、リソースが最大限に活用され、ビジネスに最高の結果とROIをもたらすようにしなければなりません。収益を生み出す仕組みを作り、マーケティングとセールスの目標を統合する強固なシステムを確立しましょう。

/href/ https://clickup.com/templates/sales-and-marketing-plan-t-900200018290 Sales and Marketing Template by ClickUp /%href/ を導入しましょう! このテンプレートには以下の機能が含まれています。

5つの事前構築されたビュー(マーケティングパイプライン、目標、マーケティングタイムラインなど) カスタムフィールドとカスタムステータス テンプレートガイドドキュメント 現実的で整理された包括的な営業およびマーケティングプランを作成することは、彼らの最も重要な責任の1つです。 このテンプレートを使用して、共有目標の概要を説明し、追跡可能なアクションプランを作成しましょう。 undefined Sales KPI Template by ClickUp Sales KPIs は、売上実績の追跡と改善、機会の特定、収益の向上に一貫した効果的なアプローチを提供します。 すべての Sales KPI を簡単に設定、管理、追跡し

/blog?p=14163 セールスKPIを簡単に設定、管理、追跡し、/href/ https://clickup.com/templates/sales-kpi-t-216181927 Sales KPI Template by ClickUp /%href/ の助けを借りて、より多くの情報に基づいたデータ主導の意思決定を行うことができます。 このテンプレートには以下が含まれます。

このテンプレートには次のものが含まれます。 * 日々の売上概要と製品パフォーマンスを記録するセクション付きのClickUpドキュメントページ 営業チーム向けのClickUpドキュメントテンプレートで、整理された状態を維持し、改善すべき領域を特定して、戦略を適宜調整しましょう。

### ClickUp デザインチームテンプレート

デザインプロジェクトには多くの関係者と可動部分が関わっていることは明らかです。柔軟で信頼性の高いソリューションが必要です。ClickUpは、複数のタスクを注文通りに管理し、リクエストを管理し、承認プロセスをスピードアップする機能が満載されているため、デザインチームのための最高のプロジェクト管理ソリューションの1つです。

他のチームとの仕事についてはどうでしょうか? ClickUpはあらゆるチームに対応し、すべてのチームを1か所に集めることができます。 これにより、部門間のコミュニケーションやコラボレーションがこれまで以上に容易になります。 ClickUpで効率的なシステムを構築してみませんか? デザインチーム向けの最高のClickUpテンプレートを4つリストアップしました。 ワークフローを合理化し、より創造的な仕事に時間を費やすことができます! #### 21. クリエイティブ&デザインテンプレート

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Creative-and-Design.png ClickUpによるクリエイティブ&デザインテンプレート /%img/ ClickUpによるクリエイティブ&デザインテンプレート デザインやクリエイティブチームは、複数の部署からクリエイティブアセットのデザインや開発の依頼を受けることがよくあります。 undefined は、インプットからデリバリーまでの構造化されたワークフローを提供することで、クリエイティブなプロセスを改善します。 このテンプレートには、以下のものが含まれています。 6つの事前構築されたビュー(クリエイティブリクエストフォーム、クリエイティブプロセス、チームドキュメントなど) カスタムフィールドとカスタムステータス

テンプレートガイドドキュメント このテンプレートを使用して、リクエストの受付からプランニング(/href/ /blog?p=55511 クリエイティブブリーフドキュメント /%href/)を経てプロジェクトの実行(サブタスクを使用)に至るまでのエンドツーエンドのワークフローを確立し、ClickUpでアセットライブラリを設定するための例を参照してください。 undefined Brand Guidelines Template by ClickUp /href/ /blog?p=51388 Brand guidelines /%href/ serve as a comprehensive reference that outlines a company’s rules and standards to keep

ブランドアイデンティティを複数のチャネルで一貫性を保つための包括的な参考資料となります。 https://clickup.com/templates/brand-guidelines-kkmvq-6057547 ブランドガイドラインテンプレート(ClickUp)を使って、会社のガイドラインを明確にアウトライン化し、文書化しましょう。 このテンプレートには以下が含まれています。

ベストプラクティス、アセットなどのセクションを含むClickUpドキュメントページ このテンプレートを使用して、部署をまたいだチームのためのリソースを作成し、会社のブランドをプロモーション、メンション、参照する際に適切なアセットにアクセスできるようにします。 undefined Creative Brief Template by ClickUp /href/ /blog?p=63032 Creative briefs serve as a roadmap and outline /%href/ creative project objectives, requirements, and specifications.

クリエイティブブリーフテンプレート(ClickUpによる)のプロバイダーであるhttps://clickup.com/templates/creative-brief-document-kkmvq-5203880の助けを借りて、明確でわかりやすい指示を提供しましょう。このテンプレートには、プロジェクトの概要、目的、ターゲットオーディエンスなどのセクションを含むClickUpドキュメントページが含まれています

このテンプレートを使用して、クリエイティブ制作チームやその他の関係者間の足並みを揃え、クリエイティブプロジェクトを成功裏に納品しましょう。

#### 24. デザインブリーフ ホワイトボードテンプレート /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Design-Brief-Whiteboard.png ClickUpによるデザインブリーフ ホワイトボードテンプレート /%img/ ClickUpによるデザインブリーフ ホワイトボードテンプレート undefined は、チームが明確な目標、プロジェクト要件、およびデザインプロセスの他の要素を確立するのに役立ちます。 詳細な指示を提供できるデザインブリーフのすっきりとしたビジュアルを作成しましょう。 undefined ! このテンプレートには以下が含まれます。 * 重要なデザインの詳細をキャプチャするための事前設定されたセクションを持つカスタマイズ可能なClickUpホワイトボード。 このホワイトボードテンプレートを使用して、デザインプロセスを合理化し、社内および社外のチームが目標を共有し、誰もがプロジェクトの範囲を理解できるようにします。### ClickUp イベントチームテンプレート イベントを企画中、または企画しようとしている?個人的な理由であれ、仕事上の理由であれ、ClickUpをイベントプロジェクト管理ツールとして活用できます!私たちは、グローバルカンファレンスや結婚式、コンサートなど、あらゆる種類のイベントを計画するためにClickUpを使用しているお客様を見てきました。しかし、ClickUpをイベント管理に使用しているのは、彼らだけではありません私たちのイベントチームは、究極の生産性カンファレンスであるLevelUp!をはじめとする素晴らしいイベントの管理と実施にClickUpを活用しています。 そこで、お客様のイベントチームがどのようなタイプのイベントでも成功裏にプランニングし、実施できるよう、私たちは undefined を厳選し、ClickUp! のイベントチームテンプレートからトップ4を選びました。 #### 25. イベントマーケティングテンプレート /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Event-Marketing.png ClickUpによるイベントマーケティングテンプレート /%img/ ClickUpによるイベントマーケティングテンプレート

イベントを成功させるには、複数のチーム、予算、タイムライン、リソースの管理が必要です。 そのため、イベントチームには、合理化されたワークフローを確立し、イベントプランニングのあらゆる側面を管理できるプロジェクト管理ツールが必要です。 イベントプランニングの帽子をかぶり、プロジェクト要件、ワークフローの好み、組織全体にわたる他のチームなどに対応します。このテンプレートを使用して、すべてのマーケティングイベントを1か所で追跡できます。 を作成しました。このテンプレートは、手動の手順を簡素化し自動化することで、より効率的に仕事ができるように作成されています。また、イベントの前後で、すべてのタスク情報を1か所にまとめて保存することもできます。このテンプレートには、次のものが含まれています。 * 4つの事前構築ビュー(イベント概要、ミーティング議事録など)

カスタムステータス * テンプレートガイドドキュメント このテンプレートを使用して、プランニングタスクとリソースの追跡を自動化し、次の大型イベント企画プロジェクトのためのワンストップショップとしてご利用ください。 undefined ClickUpによるプレスリリーステンプレート イベント、新製品、新サービス、その他の発表のために、メディアに配布する公式文書です。 /href/ https://clickup.com/templates/press-release-kkmvq-3961524 Press Release Template by ClickUp /%href/ を使用して、次のプレスリリースにおけるすべての鍵となる要素を概説し、把握しましょう。 このテンプレートには以下が含まれます。

ClickUpによるプレスリリーステンプレート イベント、新製品、新サービス、その他の発表のために、メディアに配布する公式文書です。 /href/ https://clickup.com/templates/press-release-kkmvq-3961524 Press Release Template by ClickUp /%href/ を使用して、次のプレスリリースにおけるすべての鍵となる要素を概説し、把握しましょう。 このテンプレートには以下が含まれます。 プレスリリース構造化例付きClickUpドキュメント プレスリリース用のClickUpドキュメントテンプレートで、重要な企業発表の作成と共有のシステムを確立します。 undefined

イベント概要テンプレート by ClickUp どんなイベントも、詳細なプランニングから始まります。 /href/ https://clickup.com/templates/event-brief-kkmvq-6146907 イベント概要テンプレート by ClickUp /%href/ を使って、目標、成功メトリクス、マイルストーン、イベントのその他の鍵となる要素の概要をまとめましょう! このテンプレートには以下が含まれます。

イベントの要約とスケジュール用のネストされたページを含むClickUpドキュメント このテンプレートを使って、イベントプランニングを軌道に乗せましょう。 undefined

さて、お待たせしました!プロジェクト管理、アジャイル、マーケティング、セールス、デザイン、イベントチームなど、28種類のお気に入りClickUpテンプレートです!何かに取り組む際、または良いシステムを見つけるのは難しいものです。 だからこそ、ClickUpはあらゆる業界のあらゆるチームのために、何千ものテンプレートを作成し共有することを使命としています。 これらのテンプレートは、あなたの目標と課題を念頭に構築されており、あらゆるプロジェクトを迅速に開始するために必要な基盤を提供します。

そして、ClickUpプラットフォームと同様に、これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能です。 /href/ https://clickup.com/signup ClickUpを無料で使い始めましょう /%href/、私たちのテンプレートを使って確かなスタート地点を確保し、その後、独自のニーズ、好み、要件に合わせてカスタマイズしてください。 ゼロから始める必要はありません。 自信を持って始め、プロセスを一貫してボードに保ちましょう。今こそ、よりスマートに仕事に取り組み、ClickUpの最新ソリューションを活用する時です。ClickUpは、あなたの新しい生産性向上のパートナーです。😉 undefined