Assistenti di riunione basati sull'IA per le piccole imprese nel [anno]

Per i titolari di piccole imprese e i loro team, il tempo è la risorsa più preziosa e spesso la più scarsa. Ricopri diversi ruoli, gestisci innumerevoli responsabilità e cerchi costantemente modi per fare di più con meno.

Eppure, nonostante il lavoro richiesto per ottimizzare le nostre giornate, esiste un'attività che ruba tempo a tutte le organizzazioni: la riunione. Il lavoro manuale che circonda una riunione (come prendere freneticamente appunti o passare ore a redigere email di follow-up) distoglie l'attenzione dalla conversazione stessa.

Gli assistenti di riunione basati sull'IA possono occuparsi di gran parte del lavoro più impegnativo.

In questo articolo parleremo dei migliori assistenti per riunioni basati sull'IA in grado di aumentare la produttività del tuo team e di adattarsi perfettamente al budget della tua piccola impresa.

Panoramica degli assistenti di riunione basati sull'IA per le piccole imprese

Ecco una panoramica comparativa di tutti gli strumenti presenti in questo elenco. Scorri verso il basso per vedere la descrizione completa di ciascuno e trovare i migliori strumenti di IA per riunioni efficaci.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Trasformare le note delle riunioni in attività e flussi di lavoro integrati AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automazioni, Docs-to-tasks Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Fireflies.ia Trascrizioni delle riunioni ricercabili con sincronizzazione CRM Chat IA AskFred, trascrizioni degli interventi, monitoraggio degli argomenti, registrazione automatica nel CRM Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese Otter. IA Trascrizione in tempo reale e rapidi riassunti delle riunioni Trascrizione in tempo reale, acquisizione delle diapositive, agenti IA basati sui ruoli, ricerca/esportazione avanzata Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese Fathom Riassunti IA semplici e completi Registrazioni illimitate nel piano gratis, clip in evidenza, sincronizzazione CRM, Ask Fathom Q&A Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese tl;dv Momenti salienti registrati e analisi multi-riunione Registrazioni suddivise in capitoli, Clip in evidenza, approfondimenti tra riunioni, oltre 30 lingue Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,30 $ al mese per utente Granola Appunti delle riunioni senza bot Acquisizione locale (senza bot), note strutturate + elementi da intraprendere, riformattazione/chattare con IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese Krisp Cancellazione del rumore e note delle riunioni basate sull'IA Eliminazione di rumori ed eco, acquisizione indipendente dalla piattaforma, riepiloghi/riassunti IA, sincronizzazione del flusso di lavoro Piani a pagamento a partire da 16 $ al mese per utente Avoma Teams di vendita che necessitano di intelligence di conversazione Rilevamento degli argomenti, schede di valutazione del coaching, sincronizzazione automatica CRM, momenti/frammenti delle chiamate Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per ogni postazione di registrazione Fellow Programmi collaborativi e follow-up Programma della collaborazione, riepiloghi/riassunti legati al programma, monitoraggio delle azioni da intraprendere, promemoria Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese Notion IA Appunti delle riunioni all'interno di una knowledge base flessibile Blocchi di note di riunione basati sull'IA, ricerca IA tra le note, database relazionali, collegamenti al calendario di Notion Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

📚 Leggi anche: Le migliori app aziendali per semplificare il tuo lavoro

Cos'è un assistente per riunioni basato sull'IA

Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni e elenchi degli elementi da intraprendere utilizzando ClickUp AI Notetaker

Un assistente per riunioni basato sull'IA è un'applicazione software che utilizza l'IA per partecipare, registrare, trascrivere e analizzare le riunioni. Il suo scopo principale è l'automazione delle attività amministrative, in particolare la presa di appunti e il monitoraggio delle attività, in modo che i partecipanti possano concentrarsi sulla discussione piuttosto che sulla documentazione.

Si basa su tre pilastri fondamentali:

Capture: “Ascolta” l’audio tramite un bot virtuale o un plug-in per “Ascolta” l’audio tramite un bot virtuale o un plug-in per creare una trascrizione fedele

Synthesis: utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per sintetizzare ore di conversazione in utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per sintetizzare ore di conversazione in riepiloghi/riassunti puntati e punti chiave

Azione: identifica impegni e scadenze specifici, trasformandoli automaticamente in " identifica impegni e scadenze specifici, trasformandoli automaticamente in " Azioni da intraprendere " o effettuando la sincronizzazione con gli strumenti di project management

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a un numero di riunioni compreso tra 4 e 8 o più a settimana, con una durata massima di un'ora per ciascuna riunione. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo complessivo dedicato alle riunioni in tutta la tua organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? L'AI Notetaker integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata delle attività e i flussi di lavoro ottimizzati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a un numero di riunioni compreso tra 4 e 8 o più a settimana, con una durata massima di un'ora per ciascuna riunione. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo complessivo dedicato alle riunioni in tutta la tua organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? L'IA Notetaker integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatica delle attività e i flussi di lavoro ottimizzati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

Cosa cercare negli assistenti di riunione basati sull'IA per le piccole imprese

A differenza dei team aziendali con reparti IT dedicati, le piccole imprese hanno bisogno di strumenti pronti all'uso. Questo perché un software inadeguato crea più lavoro amministrativo invece di ridurlo.

Valuta questi criteri specifici prima di scegliere uno strumento per semplificare i flussi di lavoro delle tue riunioni:

Precisione della trascrizione e identificazione dei parlanti: è in grado di distinguere in modo affidabile chi ha detto cosa durante chiamate frenetiche con più interlocutori?

Qualità dei riassunti delle riunioni generati dall'IA: produce produce riassunti concisi invece di lunghi blocchi di testo che devi comunque analizzare?

Estrazione degli elementi da fare: Rileva gli impegni e le scadenze invece di limitarsi a evidenziare le parole chiave?

Integrazioni con il tuo stack esistente: Si integra in modo nativo con i tuoi strumenti di project management e di comunicazione?

Privacy e trattamento dei dati: Dove vengono archiviati gli audio delle tue riunioni e vengono utilizzati per addestrare modelli di IA?

Facilità di configurazione per team non tecnici: Il tuo team può iniziare a utilizzarlo oggi stesso senza bisogno di una chiamata di onboarding?

Per gli assistenti esecutivi e i professionisti dell'amministrazione che gestiscono agende complesse e molteplici parti interessate, la scelta degli strumenti di IA giusti può semplificare notevolmente i flussi di lavoro. Guarda questa panoramica per scoprire come i principali strumenti di IA possono supportare gli assistenti esecutivi oltre la semplice gestione delle riunioni.

I 10 migliori assistenti di riunione basati sull'IA per le piccole imprese

Evita che i resoconti delle riunioni importanti siano sparsi su più strumenti.

Entriamo nel vivo:

1. ClickUp (Ideale per trasformare le note delle riunioni in attività e flussi di lavoro integrati)

Prova ClickUp AI Notetaker Ottieni appunti, trascrizioni, riepiloghi/riassunti, etichette e elementi da intraprendere precisi grazie a ClickUp AI Notetaker

Quanto tempo perde il tuo team solo per trasferire i punti salienti da uno strumento all'altro? Per la maggior parte delle piccole imprese, il problema inizia subito dopo una riunione. Ti ritrovi con le note in un'app, le azioni da fare in un'altra e le decisioni chiave sepolte in un thread di chat che non riuscirai mai più a ritrovare.

Lo chiamiamo " disordine lavorativo" ed è proprio ciò che ClickUp risolve. In qualità di primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, riunisce riunioni, note, documenti e attività in un unico posto, con l'IA che monitora tutto dall'alto.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue principali funzionalità/funzioni di convergenza IA:

Appunti delle riunioni sempre collegati al lavoro

Per cominciare, c'è ClickUp AI Notetaker. Può partecipare alle riunioni programmate o essere inviato a link ad hoc di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Dopo la chiamata, crea un documento ClickUp privato, ti taggherà (@mentions) e renderà gli appunti facilmente accessibili dal Planner o dal Hub documenti.

Trasforma ogni chiamata in attività e decisioni utilizzando ClickUp AI Meeting Notetaker

E la parte migliore? Il risultato non rimane bloccato in un registratore separato. I passaggi successivi vengono assegnati alla persona giusta al termine della riunione, offrendo ai team snelli un percorso molto più lineare dal riepilogo all'esecuzione.

Un'IA contestuale in grado di preparare la riunione prima che abbia inizio

L'IA contestuale di ClickUp, ClickUp Brain, inizia a lavorare molto prima ancora che la chiamata abbia inizio. È in grado di cercare eventi nel calendario utilizzando il linguaggio naturale, verificare la disponibilità di una o più persone e creare o aggiornare eventi nel calendario.

Verifica la disponibilità e aggiorna le riunioni più rapidamente con ClickUp Brain

Inoltre, ti permette di generare programmi delle riunioni sulla base delle riunioni precedenti, dello stato dei progetti e delle priorità del team.

È utile anche una volta terminata la riunione. Poiché Brain è in grado di rispondere a domande relative a attività, documenti, chat e note delle riunioni, puoi chiedere:

Quali elementi sono stati decisi durante l'ultima chiamata con il client?

Quali decisioni sono state prese durante l'ultima riunione di sincronizzazione del team?

Cosa è cambiato dall'ultimo aggiornamento?

Recall più rapidamente le decisioni prese durante le riunioni e gli elementi da intraprendere con ClickUp Brain

Agenti predefiniti integrati nella tua area di lavoro

I ClickUp Super Agents sono agenti IA integrati che puoi aggiungere alla tua area di lavoro per compiti specifici. E uno dei motivi per cui funzionano così bene per le piccole imprese è il loro ampio catalogo di agenti.

In poche parole, invece di creare tutto da zero, puoi partire da agenti sicuri e già pronti e adattarli al tuo flusso di lavoro. Ad esempio, l'agente ClickUp Meeting Agenda Builder può creare un programma condiviso sulla base delle attività in corso, dei risultati passati e dei contributi dei partecipanti.

Crea programmi delle riunioni basati sul lavoro in corso e sui risultati passati con l'agente ClickUp Meeting Agenda Builder

In breve:

Si basa sul lavoro in corso: estrae gli elementi del programma dal tuo lavoro in corso

Riporta gli elementi in sospeso: utilizza le azioni aperte delle sessioni precedenti

Raccoglie i contributi dei partecipanti: invia un prompt prima della riunione in modo che i partecipanti possano aggiungere argomenti

Struttura il programma: organizza gli argomenti e assegna i tempi in base alla durata della riunione e al numero di elementi nel programma

Nel frattempo, ClickUp Meeting Prep Agent crea un riepilogo personale con il contesto di cui hai bisogno prima della chiamata. Insieme, ti aiutano ad affrontare le riunioni con le informazioni di base giuste già a portata di mano.

Preparati alle riunioni con il contesto chiave utilizzando ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Guarda questo video per scoprire come puoi integrare l'IA nella tua piccola impresa senza bisogno di competenze tecniche

Automazioni per ridurre il lavoro di routine

Una volta che l'IA di ClickUp genera un'attività dalla trascrizione della riunione, ClickUp Automazioni gestisce l'inoltro senza che tu debba muovere un dito. Ciò significa che puoi stabilire regole di base per la tua area di lavoro e Automazioni gestisce il resto del flusso di lavoro.

Configura le automazioni ClickUp senza codice per svolgere il lavoro più impegnativo al posto tuo

Ad esempio, se la trascrizione della riunione genera una nuova attività contenente la parola chiave "Aggiornamento del progetto", un'automazione preimpostata riconosce quella frase e avvisa immediatamente il capo progettista, spostando l'attività appena creata nella colonna "Da fare" della bacheca del flusso di lavoro specifico del team di progettazione.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cerca tutto: usa usa ClickUp Brain MAX per effettuare ricerche su ClickUp, sulle app collegate e sul web, poi usa Talk to Text quando vuoi porre domande o annotare i tuoi pensieri più velocemente

Trova il contesto nascosto: usa usa ClickUp Enterprise Search per estrarre le risposte citate da attività, documenti, chat e riunioni, in modo che sia più facile trovare decisioni passate, aggiornamenti e azioni da intraprendere prima di una chiamata con un cliente o di una riunione di team

Mantieni i documenti collegati: crea note di riunione, briefing e wiki interni in ClickUp Docs, quindi collegali direttamente alle attività e ai progetti a cui appartengono

Condividi aggiornamenti rapidi: registra registra tutorial audio-video con ClickUp Clips , mentre ClickUp Brain assegna automaticamente un nome, trascrive, riepiloga e estrae gli elementi da intraprendere dalla registrazione

Monitora lo stato del team: crea crea dashboard ClickUp per visualizzare il tempo registrato, le prestazioni dei progetti e i progressi del team in un'unica schermata

Gestisci le relazioni con i clienti: usa usa ClickUp CRM per effettuare il monitoraggio di lead, trattative, coinvolgimento dei clienti e ordini in oltre 10 visualizzazioni

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

Gli appunti delle riunioni e il lavoro sui progetti sono raccolti in un unico posto per ridurre il cambio di contesto

ClickUp Brain attinge da tutto ciò che è presente nelle tue aree di lavoro per fornire risposte complete

Le automazioni riducono quasi a zero il lavoro amministrativo post-riunione

Contro:

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare l'intero intervallo di funzionalità/funzioni

Le automazioni avanzate richiedono un po' di tempo per la configurazione iniziale

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 afferma:

Mi piace avere il monitoraggio del tempo e gli appunti delle riunioni tutti in un unico posto con ClickUp. Gli agenti IA sono molto utili e mi aiutano a mantenere il mio lavoro organizzato. È fantastico poter sostituire tanti strumenti con uno solo. Apprezzo poter vedere tutto il lavoro del reparto in un unico posto, il che mantiene le attività ben organizzate. Inoltre, la facilità di importazione ha reso il processo di configurazione molto semplice.

Mi piace avere il monitoraggio del tempo e gli appunti delle riunioni tutti in un unico posto con ClickUp. Gli agenti AI sono molto utili e mi aiutano a mantenere il mio lavoro organizzato. È fantastico poter sostituire tanti strumenti con uno solo. Apprezzo poter vedere tutto il lavoro del reparto in un unico posto, il che mantiene le attività ben organizzate. Inoltre, la facilità di importazione ha reso la configurazione molto semplice.

✅ La nostra guida all'IA per le piccole imprese spiega come utilizzare l'IA in tutta la tua azienda senza dover gestire ulteriori app.

🧠 Curiosità: Thomas Edison non concepì inizialmente il fonografo come un lettore musicale. Lo presentò piuttosto come uno strumento di produttività del XIX secolo per la dettatura e la comunicazione aziendale, mentre la musica occupava un posto secondario nell’elenco dei suoi utilizzi futuri. In altre parole, uno dei dispositivi di intrattenimento più iconici della storia nacque come qualcosa di più simile a una macchina per le note vocali.

2. Fireflies.ai (Il migliore per trascrizioni delle riunioni ricercabili con sincronizzazione CRM)

tramite Fireflies.ai / IA

Fireflies.ai è un assistente per riunioni basato sull'IA che registra, trascrive e organizza le riunioni su piattaforme di videoconferenza quali Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex e altre.

Va anche oltre la semplice presa di appunti passiva. AskFred, l'assistente IA integrato di Fireflies, è in grado di riepilogare le chiamate, generare email di follow-up, estrarre elementi da intraprendere e creare altri output relativi alle riunioni.

Include anche una funzionalità "Topic Tracker" che ricerca parole chiave specifiche, come "prezzi" o "obiezioni", durante le tue chiamate. Successivamente registra automaticamente questi dettagli direttamente nel tuo CRM o nel software di project management, evitando al tuo team l'inserimento manuale dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Chat IA AskFred: interroga l'intero archivio delle trascrizioni delle riunioni per rispondere alle domande sulle chiamate passate

Trascrizione automatica: registra e trascrive le riunioni con identificazione dei relatori e indicazione dei tempi

Analisi dell'intelligenza della conversazione : Tiene traccia dei rapporti tra i tempi di parola e degli indicatori di sentiment durante le tue riunioni Tiene traccia dei rapporti tra i tempi di parola e degli indicatori di sentiment durante le tue riunioni

Integrazioni CRM: Si collega in modo nativo agli strumenti commerciali per registrare automaticamente i riassunti delle chiamate nei record delle trattative

Pro e contro di Fireflies.ia

Vantaggi:

Elevato livello di sicurezza con opzioni per lo spazio di archiviazione privato

Trascrizione illimitata a partire dal piano Pro

Offre supporto per oltre 100 lingue con rilevamento automatico

Contro:

L'accuratezza può diminuire durante le riunioni con un forte interferenze

/IA analizza ogni riunione singolarmente senza sintesi incrociata tra le riunioni

Il bot di registrazione appare come un partecipante visibile

Prezzi di Fireflies.ai / IA

Free

Pro : 18 $ al mese per utente

Aziendale : 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ia?

Un utente di G2 afferma:

Posso concentrarmi completamente sulla conversazione durante una riunione perché so che Fireflies si occupa degli appunti, inoltre la funzione di IA è ottima per ottenere una rapida panoramica di ciò che è successo in una riunione e, per le email di riepilogo, si integra facilmente nell'ambiente del mio team. L'implementazione è stata così fluida che non ho mai dovuto ricorrere al supporto clienti, ma se il prodotto è così valido, sono certo che anche il supporto clienti sia eccellente. Utilizzo Fireflies quotidianamente.

Posso concentrarmi completamente sulla conversazione durante una riunione perché so che Fireflies si occupa degli appunti, inoltre la funzione di IA è ottima per ottenere rapidamente informazioni su ciò che è successo in una riunione e, per le email di riepilogo, si integra facilmente nell'ambiente del mio team. L'implementazione è stata così fluida che non ho mai dovuto ricorrere al supporto clienti, ma se il prodotto è così buono, sono sicuro che anche il supporto clienti sia eccellente. Utilizzo Fireflies quotidianamente.

👀 Vuoi scoprire altre alternative a Fireflies? Abbiamo preparato un elenco per te 👇.

3. Otter.ai (Il migliore per trascrizioni in tempo reale e riassunti delle riunioni)

tramite Otter.ai / IA

Se hai bisogno di seguire una riunione mentre si svolge, Otter.ai fornisce una trascrizione in tempo reale sullo schermo man mano che le persone parlano. Ciò lo rende incredibilmente utile per i team che necessitano di supporto per l'accessibilità, hanno membri non madrelingua o semplicemente preferiscono leggere per rimanere concentrati.

Il suo meccanismo principale è l'elaborazione in tempo reale. Invece di attendere l'elaborazione della registrazione al termine della chiamata, Otter crea un documento attivo e interattivo durante la riunione stessa.

Otter offre agenti IA specializzati per i flussi di lavoro commerciali e di reclutamento. Questi agenti estraggono automaticamente le informazioni rilevanti per le trattative e le inviano agli strumenti collegati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Trascrizione in tempo reale: trascrive le riunioni in diretta con il testo in sincronia con la riproduzione audio

Acquisizione automatica delle diapositive: inserisce le diapositive della presentazione condivisa nella trascrizione con il timestamp corretto

Agenti IA specifici per ruolo: personalizzano l'estrazione dei dati per funzioni lavorative specifiche come quelle commerciali e della formazione

Funzionalità pensate per il lavoro di squadra: livelli nel vocabolario del team, identificazione dei parlanti, ricerca avanzata ed esportazione

Pro e contro di Otter.ai / IA

Vantaggi:

La visualizzazione in diretta mantiene i partecipanti allineati senza interrompere chi parla

La cattura delle diapositive aggiunge un contesto visivo che gli strumenti solo audio non riescono a fornire

Forte conferma del mercato con un'ampia base di utenti

Contro:

Il supporto linguistico è limitato a inglese, francese e spagnolo

Il piano Free limita le registrazioni a 30 minuti per riunione

Il rumore di fondo può ridurre l'accuratezza della trascrizione

Prezzi di Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $/utente/mese

Business : 30 $/utente/mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai / IA

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Un utente di G2 afferma:

Ogni volta che iniziamo una riunione, si collega automaticamente o almeno richiede di partecipare alla sessione. Prende note e invia un'email al termine della riunione. I riassunti sono chiari e concisi.

Ogni volta che iniziamo una riunione, si collega automaticamente o almeno richiede di partecipare alla sessione. Prende note e invia un'email al termine della riunione. I riassunti sono chiari e concisi.

🧠 Curiosità: Esistono molte procedure formali per le riunioni perché un tempo le riunioni erano caotiche. La storia ufficiale delle Robert’s Rules racconta che Henry M. Robert si imbatté in quello che definì “disordine pratico” — persone diverse che proponevano idee diverse sulla procedura — e pubblicò la prima edizione delle Robert’s Rules of Order nel 1876 per riportare l’ordine.

4. Fathom (Ideale per riepiloghi/riassunti IA semplici e dettagliati)

via Fathom

Se sei un imprenditore individuale o fai parte di un piccolo team con un budget limitato, Fathom è un'ottima scelta.

Offre registrazioni, trascrizioni e riassunti illimitati senza alcun costo. È l'ideale per chi ha molte riunioni ma non può permettersi un'altra sottoscrizione mensile per un software.

Il suo meccanismo principale è il clipping attivato dall'utente. Invece di fornirti semplicemente un'enorme quantità di testo alla fine di una chiamata, ti permette di contrassegnare i momenti importanti mentre la riunione è in corso. Questo aiuta il software a sapere esattamente cosa isolare per te in seguito.

Le migliori funzionalità di Fathom

Registrazioni illimitate: offre spazio di archiviazione illimitato per le riunioni

IA per domande e risposte: Ask Fathom offre agli utenti un'interfaccia simile a ChatGPT per queryare le riunioni alla ricerca di risposte, approfondimenti e azioni

Controlli di condivisione semplificati: condividi automaticamente i riassunti e le registrazioni all'interno dell'azienda; i link condivisi possono essere limitati in base al dominio o tramite autorizzazioni esplicite

Sincronizzazione diretta con il CRM: invia i riassunti delle chiamate e gli elementi da intraprendere direttamente nella tua pipeline commerciale

Pro e contro di Fathom

Vantaggi:

Offre registrazione e trascrizione illimitate

Crea un video clip condivisibile di un segmento specifico

Progettato appositamente per i flussi di lavoro commerciali al fine di mantenere l'integrità del CRM

Contro:

Manca di funzionalità avanzate di intelligenza per conversazioni

Il bot di registrazione è un partecipante visibile alle chiamate

L'esperienza è principalmente incentrata sul desktop, senza un'app mobile dedicata

Prezzi di Fathom

Free

Premium ( Individuale): 19 $/utente/mese

Team: 19 $/utente/mese (2 o più utenti)

Business: 34 $/utente/mese (2 o più utenti)

Valutazioni e recensioni su Fathom

G2: 5,0/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 5,0/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Un utente di G2 afferma:

È molto preciso e mi aiuta a riassumere lunghe riunioni senza dovermi preoccupare che Fathom tralasci qualcosa di importante. Non succede. Si effettua la sincronizzazione anche con il mio Programma, quindi non devo aggiungerlo manualmente. Lo adoro! Lo uso su Mac; c'è un downloader facile da usare, quindi nessun problema da quel punto di vista. L'assistenza ti contatta per verificare se c'è qualcosa in cui possono aiutarti. Lo uso quasi ogni giorno in tutte le mie riunioni su Google Meet.

È molto preciso e mi aiuta a riassumere lunghe riunioni senza dovermi preoccupare che Fathom tralasci qualcosa di importante. Non succede. Si effettua la sincronizzazione anche con il mio Programma, quindi non devo aggiungerlo manualmente. Lo adoro! Lo uso su Mac; c'è un downloader facile da usare, quindi nessun problema da quel punto di vista. Il supporto ti contatta per verificare se c'è qualcosa in cui possono aiutarti. Lo uso quasi ogni giorno in tutte le mie riunioni su Google Meet.

🚀 Come l'agenzia di marketing Hit Your Mark ha consolidato più strumenti in uno solo Hit Your Mark aveva il proprio lavoro disperso tra Slack per la comunicazione, Loom/Vidyard per i video, Miro per la pianificazione collaborativa, Toggl per il monitoraggio del tempo e la reportistica e Tango per la documentazione. Ha deciso di consolidare tutto in ClickUp. ⚡ I risultati sono stati immediati: Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica

Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp

Dashboard in tempo reale per il monitoraggio dei punti dello sprint, dei carichi di lavoro e delle prestazioni

Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili

5. tl;dv (Ideale per i punti salienti delle riunioni registrate e l'analisi di più riunioni)

Quando un'azienda vuole ridurre la partecipazione obbligatoria alle riunioni, tl;dv fornisce supporto. Si concentra più sulla registrazione video che sulla semplice trascrizione del testo. È ottimo per i dipendenti in fusi orari diversi per recuperare ciò che si sono persi secondo i propri tempi.

La piattaforma tratta una riunione registrata più come un video di YouTube. Analizza la conversazione parlata e suddivide automaticamente la Sequenza in capitoli distinti ed etichettati.

Ciò significa che un membro del team può cliccare su un timestamp con il titolo "Budget marketing Q3" e passare direttamente a quell'aggiornamento specifico senza dover ascoltare il resto dell'ora.

tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni

Ritaglio dei momenti salienti: contrassegna i momenti chiave per creare brevi Clip video condivisibili

Intelligenza multi-riunione: individua modelli e temi ricorrenti nell'intera libreria delle riunioni

Spazio di archiviazione ospitato nell'Unione europea: garantisce la sovranità dei dati e la conformità al GDPR per i team attenti alla privacy

Supporto multilingue: Supporta trascrizioni e riassunti in oltre 30 lingue

tl;dv pro e contro

Vantaggi:

L'analisi trasversale delle riunioni consente di usufruire di informazioni che gli strumenti basati su singole chiamate non riescono a cogliere

Elevata precisione di trascrizione in molte lingue

Valutazione iniziale semplice e senza impegno

Contro:

Richiede un bot di registrazione visibile basato su cloud

Nessun supporto per vocabolari personalizzati relativi al gergo specifico del settore

Gli utenti hanno un limite di accesso all'interfaccia web sui dispositivi mobili

tl;dv prezzi

Free

Pro: 29,30 $ al mese per utente

Aziendale 37,10 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

Un utente di G2 dice:

Uso tl;dv per registrare e prendere note durante le mie chiamate commerciali, il che mi permette di prestare maggiore attenzione durante queste interazioni. Lo trovo semplicissimo da usare, proprio come accedere a qualsiasi altro software. L'IA di tl;dv mi permette di porre qualsiasi domanda desideri e offre diversi prompt molto utili, come la stesura di un'email di follow-up con i passaggi successivi dettagliati. Tiene un registro aggiornato di tutte le mie riunioni, dandomi la sensazione di avere una segretaria che redige i verbali per me. Inoltre, l'integrazione con la mia posta elettronica e il mio sistema CRM funziona alla perfezione.

Uso tl;dv per registrare e prendere note durante le mie chiamate commerciali, il che mi permette di prestare maggiore attenzione durante queste interazioni. Lo trovo semplicissimo da usare, proprio come accedere a qualsiasi altro software. L'IA di tl;dv mi permette di porre qualsiasi domanda desideri e offre diversi prompt predefiniti molto utili, come la stesura di un'email di follow-up con i passaggi successivi dettagliati. Tiene un registro aggiornato di tutte le mie riunioni, dandomi la sensazione di avere una segretaria che redige i verbali per me. Inoltre, l'integrazione con la mia posta elettronica e il mio sistema CRM funziona alla perfezione.

📚 Per saperne di più: Come redigere verbali professionali delle riunioni (+modello)

6. Granola (Il migliore per appunti delle riunioni senza bot)

via Granola

I bot per le riunioni triggerano domande imbarazzanti da parte dei clienti e creano attrito sul consenso. Granola è un'app desktop che registra l'audio della riunione direttamente sul tuo dispositivo senza inviare un bot visibile alla chiamata. Nessuno dall'altra parte sa che è in esecuzione.

Dopo la riunione, l'IA genera note strutturate con elementi da intraprendere e riassunti. Puoi chattare con l'IA per estrarre dettagli specifici o riformattare le note per diversi destinatari. Si basa sull'idea che il giudizio umano continui a svolgere un ruolo importante nella creazione di note efficaci.

Durante la conversazione, digiti le tue note o brevi riflessioni e il software utilizza l'audio di sottofondo per integrare i dettagli specifici che ti sono sfuggiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Granola

Registrazione senza bot: registra l'audio direttamente dal tuo desktop senza partecipare alla riunione

Interfaccia di chat IA: ti permette di porre domande di approfondimento e riformattare le note

Integrazioni native: effettua la connessione diretta alle knowledge base e ai CRM per i flussi di lavoro di base

Avvisi per chiamate ad hoc: rileva le chiamate non programmate quando il microfono è in uso e ti avvisa di iniziare a prendere note

Pro e contro del muesli

Vantaggi:

Elimina il disagio dei clienti rimuovendo il bot di registrazione visibile

Accessibile per piccoli team che necessitano di una cronologia illimitata

I controlli sulla privacy di livello aziendale consentono di disattivare l'addestramento dei modelli

Contro:

Il limite del volume delle recensioni di terze parti rende più difficile valutare l'affidabilità a lungo termine

L'app mobile per Android non è ancora disponibile

Richiede strumenti di automazione di terze parti per indirizzare i risultati in aree di lavoro complete

Prezzi di Granola

Base: Gratis

Business: 14 $/utente/mese

Enterprise: 35 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Granola

G2 : 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Granola?

Un utente di G2 afferma:

Uno dei migliori strumenti che possiedo e utilizzo. Lo uso ogni giorno per tutte le mie chiamate. Mi aiuta a capire interlocutori con accenti difficili e a condurre colloqui chiari e veritieri. Ho anche configurato un prompt IA per qualificare i miei lead, il che mi aiuta moltissimo e mi fa risparmiare un sacco di tempo!

Uno dei migliori strumenti che possiedo e utilizzo. Lo uso ogni giorno per tutte le mie chiamate. Mi aiuta a capire interlocutori con accenti difficili e a condurre colloqui chiari e veritieri. Ho anche configurato un prompt IA per qualificare i miei lead, il che mi aiuta moltissimo e mi fa risparmiare un sacco di tempo!

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Granola IA da provare

7. Krisp (Il migliore per la cancellazione del rumore e le note delle riunioni basate sull'IA)

via Krisp

Non tutte le conversazioni aziendali avvengono tramite un collegamento Zoom programmato. Krisp funziona in modo diverso, collegandosi direttamente al sistema audio del tuo computer anziché integrarsi con un calendario o un software per riunioni specifico. Ciò significa che funziona con qualsiasi applicazione vocale, da una riunione improvvisata su Slack a un sistema telefonico VoIP specializzato in esecuzione sul tuo desktop.

Il suo funzionamento si basa sulla chiarezza audio piuttosto che sulla semplice presa di appunti tramite IA. Prima di trascrivere una sola parola, il software filtra i rumori di fondo sia dal tuo microfono che dall'audio in entrata delle persone che ti parlano.

Poiché elabora tutto a questo livello audio di base, genera trascrizioni e riepiloghi/riassunti senza mai inviare un assistente virtuale nella sala della riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Cancellazione del rumore con IA: Rimuove il rumore di fondo e l'eco dall'audio in entrata e in uscita

Trascrizione indipendente dalla piattaforma: acquisisce l'audio da qualsiasi applicazione sul tuo dispositivo

Riassunti delle riunioni basati sull'IA: Genera note strutturate e organizzate per argomento e relatore

Sincronizzazione del flusso di lavoro: Core include integrazioni e supporto webhook per strumenti come Slack, HubSpot, Affinity e Pipedrive

Pro e contro di Krisp

Vantaggi:

Un'unica sottoscrizione che include la cancellazione del rumore e gli appunti delle riunioni

Funziona in modo coerente su qualsiasi piattaforma di conferenza o chiamata telefonica

Funziona silenziosamente in background senza partecipare alle chiamate come bot

Contro:

Le funzionalità di trascrizione sono più recenti e potrebbero non avere la stessa completezza dei dispositivi dedicati alla presa di appunti

Meno connessioni native con CRM e strumenti di project management

I minuti di trascrizione potrebbero sembrare un limite per gli utenti con volumi elevati

Prezzi di Krisp

Versione di prova gratis

Core: 16 $/utente/mese

Advanced: 30 $/utente/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2 : 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Un utente di G2 afferma:

La cosa migliore di Krisp è il modo in cui gestisce i riassunti delle riunioni. La funzionalità di registrazione automatica è un vero salvagente per le chiamate consecutive. Apprezzo molto anche la flessibilità dello strumento di trascrizione; non è solo per le chiamate in diretta, poiché è possibile caricare e trascrivere qualsiasi file audio direttamente sulla piattaforma.

La cosa migliore di Krisp è il modo in cui gestisce i riassunti delle riunioni. La funzionalità di registrazione automatica è un vero salvagente per le chiamate consecutive. Apprezzo molto anche la flessibilità dello strumento di trascrizione; non è solo per le chiamate in diretta, poiché è possibile caricare e trascrivere qualsiasi file audio direttamente sulla piattaforma.

📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che il 42% dei team utilizza clip registrate (21%) o strumenti di project management (21%) per il lavoro asincrono. Tuttavia, questi strumenti spesso richiedono strumenti aggiuntivi, sottoscrizioni separate, accessi e un periodo di apprendimento. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp semplifica la comunicazione asincrona. Accedi a video, messaggi vocali, flussi di lavoro dei progetti, documenti collaborativi e un blocco note con IA integrato, il tutto all'interno di un unico spazio di lavoro. Perché gestire più sottoscrizioni e informazioni sparse quando una singola soluzione può semplificare l'intero flusso di lavoro? 💫 Risultati concreti: I team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue!

8. Avoma (Ideale per i team di vendita che necessitano di intelligence di conversazione)

via Avoma

Mentre molti strumenti si limitano a trascrivere ciò che è stato detto, Avoma valuta come è stato detto. Funziona come una piattaforma di conversazione intelligente progettata specificamente per misurare la qualità delle chiamate. Questo la rende estremamente utile per un manager che vuole capire se un rappresentante commerciale sta parlando troppo o sta effettivamente ascoltando le esigenze del client.

Il software effettua il monitoraggio delle metriche conversazionali durante tutta la riunione, tra cui il rapporto tra tempo di parola e di ascolto, l'uso di parole di riempimento e il sentiment generale degli oratori. L'analisi di questi specifici dati fornisce materiale di coaching concreto, anziché una semplice trascrizione di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Rilevamento degli argomenti: suddivide la conversazione in temi quali prezzi e obiezioni

Sincronizzazione automatica con il CRM: invia riepiloghi strutturati delle chiamate e momenti chiave alle pipeline commerciali

Schede di valutazione del coaching: Consentono ai manager di valutare le chiamate in base a criteri personalizzati e di effettuare il monitoraggio delle prestazioni

Momenti delle chiamate condivisibili: crea frammenti dalle trascrizioni o dalla riproduzione, genera automaticamente frammenti e condividi riunioni complete, note o Clip internamente o esternamente

Pro e contro di Avoma

Vantaggi:

Progettato appositamente per il ciclo di vita commerciale e del successo dei clienti

I dati CRM strutturati migliorano l'accuratezza della reportistica sulla pipeline

Gli strumenti di coaching forniscono un quadro di riferimento per l'inserimento dei nuovi rappresentanti

Contro:

La curva di apprendimento può essere ripida per i team che necessitano solo di riepiloghi/riassunti di base

L'interfaccia utente sembra obsoleta rispetto a quella degli utenti più recenti

I team più piccoli potrebbero non utilizzare funzionalità sufficienti a giustificare l'investimento

Prezzi di Avoma

Startup: 29 $ al mese per ogni postazione

Organizzazione: 39 $ al mese per ogni postazione di registrazione

Enterprise: 39 $ al mese per ogni postazione di registrazione

Conversazione intelligenza: 35 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2 : 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Un utente di G2 afferma:

Lo uso principalmente per le demo e le chiamate con i clienti per estrarre facilmente i punti chiave e i principali punti deboli dei potenziali clienti e dei clienti. Oltre alle semplici trascrizioni, ho apprezzato il monitoraggio delle parole chiave, i modelli di conversazione, il punteggio delle chiamate e persino l'assistenza live del copilota offerti da Avoma.

Lo uso principalmente per le demo e le chiamate con i clienti per estrarre facilmente i punti chiave e i principali punti deboli dei potenziali clienti e dei clienti. Oltre alle semplici trascrizioni, ho apprezzato il monitoraggio delle parole chiave, i modelli di conversazione, il punteggio delle chiamate e persino l'assistenza live del copilota offerti da Avoma.

9. Fellow (Ideale per programmi di riunioni collaborativi e follow-up)

via Fellow

Quando un manager deve assicurarsi che una discussione porti effettivamente al completamento del lavoro, Fellow si concentra sull'intero ciclo di vita della riunione piuttosto che solo sulla trascrizione. È progettato per chiarire esattamente chi è responsabile di cosa, collegando il programma iniziale della riunione direttamente alle azioni da intraprendere finali.

Il software funge da strumento centrale di rendicontazione. Tiene traccia degli impegni presi durante una chiamata e li inserisce direttamente nel software di project management del tuo team. Questo aiuta a evitare che le decisioni vengano dimenticate dopo che tutti si sono disconnessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fellow

Programmi collaborativi: Mantiene le riunioni incentrate sull'argomento, delineando i punti da trattare prima dell'inizio della chiamata

Riassunti legati al programma: ricollega note e elementi da intraprendere a specifici argomenti di discussione

Monitoraggio delle azioni da intraprendere: assegna le attività a specifici membri del team con date di scadenza e promemoria

Supporto per riunioni caricate: genera riassunti da file audio o video caricati, compreso il rilevamento automatico dei relatori

Pro e contro

Vantaggi:

Copre l'intero ciclo di vita delle riunioni, dal piano alla rendicontazione

Un solido ecosistema di integrazione che si adatta facilmente ai flussi di lavoro esistenti

L'interfaccia intuitiva consente ai team di iniziare a utilizzarlo immediatamente

Contro:

Le funzionalità di trascrizione potrebbero non eguagliare la precisione degli strumenti dedicati alla presa di appunti

Le analisi delle riunioni sono limitate rispetto agli strumenti di conversazione intelligente

I team più piccoli traggono il massimo valore dalle funzionalità principali

Prezzi di Fellow

Free

Team: 11 $/utente/mese

Business: 23 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fellow?

Un utente di G2 afferma:

È un ottimo strumento per registrare le riunioni e anche la funzionalità di presa di appunti basata sull'IA è davvero utile. Trascrive tutte le riunioni e ne ricava delle note, che possono essere utilizzate come riferimento senza perdere tempo. Consente di risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. È facile da usare e registra automaticamente tutte le riunioni.

È un ottimo strumento per registrare le riunioni e anche la funzionalità di presa di appunti basata sull'IA è davvero utile. Trascrive tutte le riunioni e ne ricava delle note, che possono essere utilizzate come riferimento senza perdere tempo. Consente di risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. È facile da usare e registra automaticamente tutte le riunioni.

10. Notion IA (Ideale per gli appunti delle riunioni all'interno di una knowledge base flessibile)

via Notion

Se il tuo team utilizza già Notion come area di lavoro principale per la gestione di progetti e documenti, la funzionalità integrata Notion AI Meeting Notes è l'opzione più efficiente. Elimina la necessità di pagare per uno strumento di trascrizione separato e evita la seccatura di dover costantemente copiare e incollare i riassunti da un'app all'altra.

Il suo meccanismo principale è l'integrazione nell'area di lavoro. Digita un semplice comando (/meet) su qualsiasi pagina di Notion e inserisce un blocco di registrazione direttamente nel documento su cui stai già lavorando.

Inoltre, la funzionalità di ricerca basata sull'IA ti consente di effettuare query simultanee in tutte le note delle riunioni e nei contenuti dell'area di lavoro.

Le migliori funzionalità di Notion IA

Appunti delle riunioni con IA: genera riassunti strutturati che vengono salvati direttamente come pagine dell'area di lavoro

Ricerca IA: risponde a domande in linguaggio naturale utilizzando i dati dell'intera base di conoscenza

Database relazionali: collega gli appunti delle riunioni a progetti, clienti o membri del team specifici

Note collegate al calendario: AI Meeting Notes può collegarsi al calendario di Notion

Pro e contro di Notion IA

Vantaggi:

Elimina la necessità di un'app separata per prendere appunti se utilizzi già la piattaforma

L'editor basato su blocchi consente una personalizzazione estremamente flessibile dei modelli di note

Un provider di grandi dimensioni offre migliaia di modelli predefiniti

Contro:

Le funzionalità IA sono disponibili come componente aggiuntivo opzionale

Le funzionalità di trascrizione sono meno avanzate rispetto agli strumenti audio dedicati

Le prestazioni del database possono rallentare in presenza di grandi volumi di registrazioni delle riunioni

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $/utente/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2 : 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Un utente di G2 afferma:

Mi piace molto l'interfaccia di Notion, che è molto intuitiva. L'IA di Notion è piuttosto intuitiva e mi indica dove cliccare, rendendo più facile analizzare o creare nuovi documenti. La facilità d'uso dello strumento aiuta molto nella vita quotidiana. L'IA di Notion ottimizza il mio tempo e mi offre una maggiore organizzazione. Un esempio è nelle riunioni, dove posso registrare e poi ottenere un riepilogo/riassunto con gli argomenti principali. Questa interfaccia semplifica la mia vita quotidiana, ottimizza il mio tempo, compila i campi e porta nuove idee insieme alla creazione.

Mi piace molto l'interfaccia di Notion, che è molto intuitiva. L'IA di Notion è piuttosto intuitiva e mi indica dove cliccare, rendendo più facile analizzare o creare nuovi documenti. La facilità d'uso dello strumento è di grande aiuto nella vita quotidiana. L'IA di Notion ottimizza il mio tempo e mi offre una maggiore organizzazione. Un esempio sono le riunioni, dove posso registrare e poi ottenere un riepilogo/riassunto con gli argomenti principali. Questa interfaccia semplifica la mia vita quotidiana, ottimizza il mio tempo, compila i campi e porta nuove idee insieme alla creazione.

Trasforma le riunioni in slancio con ClickUp

Gli assistenti di riunione basati sull'IA sono utili solo quando i risultati si traducono in azioni concrete. Le note non dovrebbero rimanere in un'app separata che nessuno controlla. Gli elementi da intraprendere non dovrebbero perdersi nella chat. Le decisioni non dovrebbero scomparire dopo la chiamata.

ClickUp aiuta le piccole imprese come la tua a mantenere tutti collegati. Con AI Notetaker, i riassunti delle riunioni, le decisioni e le azioni da intraprendere possono arrivare direttamente dove si svolge il lavoro. Aggiungi gli agenti IA per garantire il follow-up e ricollega tutto alle attività, ai documenti e ai progetti che il tuo team sta già gestendo.

Se vuoi che le riunioni portino a uno stato concreto, anziché a un aumento del lavoro di riorganizzazione, gestiscile su ClickUp.

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Domande frequenti

Un assistente IA per le riunioni è un software che registra, trascrive e riepiloga automaticamente le tue videochiamate o chiamate audio. Estrae le azioni da intraprendere e i momenti chiave, così non devi prendere appunti manualmente. La maggior parte degli strumenti si unisce alle tue chiamate come partecipante o funziona in background sul tuo desktop per fornirti un riepilogo strutturato in pochi minuti.

La scelta del miglior strumento di presa appunti basato sull'intelligenza artificiale dipende dal fatto che tu abbia bisogno che gli appunti vengano trasferiti in un CRM, diventino attività in uno strumento di project management o rimangano organizzati in una knowledge base. Strumenti come ClickUp si distinguono perché i risultati delle riunioni si collegano direttamente alle attività e ai flussi di lavoro.