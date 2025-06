i 10 migliori software di conversazione intelligente nel 2025

Ogni chiamata commerciale, interazione di assistenza o riunione del team è ricca di informazioni preziose. Il problema? La maggior parte di esse va persa nel background.

È qui che entra in gioco il software di conversazione intelligente. Ti aiuta a catturare, analizzare e agire rapidamente nei momenti critici.

In questo post del blog esploreremo i 10 migliori software di conversazione intelligente per affinare il tuo processo commerciale, migliorare il coaching e monitorare i momenti chiave delle trattative. 👀

I migliori software di conversazione intelligente in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Analisi delle conversazioni basata sull'IA AI Notetaker, approfondimenti di ClickUp Brain, CRM, documenti, chat, creazione automatizzata di attività Gratis; 7-12 $/utente/mese; Brain +7 $; Enterprise: personalizzato Gong Analisi commerciale avanzata Previsioni di fatturato, registrazione delle chiamate, punteggi di probabilità di chiusura delle trattative, automazione dei flussi Prezzi personalizzati Chorus Coaching commerciale e approfondimenti sull'esecuzione delle trattative Trascrizione, monitoraggio delle trattative, punti salienti delle chiamate, schede di valutazione del coaching Prezzi personalizzati Avoma Analisi delle chiamate basata sull'IA Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti delle riunioni, playlist delle conversazioni Prezzi personalizzati Jiminny Punteggio automatico delle chiamate Punteggi IA, dashboard delle trattative, approfondimenti di coaching Prezzi personalizzati Salesloft Processi commerciali unificati Pianificazione della cadenza, outreach multicanale, monitoraggio delle prestazioni, coaching durante le chiamate Prezzi personalizzati Otter. ai Trascrizione in tempo reale Riepiloghi/riassunti delle riunioni, ID dei partecipanti, modifica in tempo reale, integrazione con Zoom Gratis; Pro: 16,99 $/utente/mese; Business: 30 $; Enterprise: personalizzato ExecVision Coaching delle prestazioni Avvisi intelligenti, dashboard di coaching, librerie di conversazioni Prezzi personalizzati Fireflies. ai Note delle riunioni basate sull'IA Trascrizione in oltre 69 lingue, frammenti audio ricercabili, strumenti di collaborazione Gratis; Pro: 10 $/utente/mese Salesforce Sales Cloud Informazioni CRM integrate Monitoraggio delle opportunità, previsioni IA, CRM mobile, lead scoring 25-500 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Che cos'è un software di conversazione intelligente?

Il software di conversazione intelligente è una tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale (IA), l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per registrare, analizzare e interpretare le interazioni con i clienti attraverso vari canali di comunicazione.

Fornisce informazioni dettagliate sui modelli di conversazione, sul sentiment dei clienti e sulle loro intenzioni. Ciò consente alle aziende di migliorare il coinvolgimento dei clienti, aumentare le prestazioni commerciali, ottenere informazioni dettagliate sui ricavi e ottimizzare le operazioni di assistenza clienti.

Cosa cercare in un software di conversazione intelligente?

Quando scegli un software di conversazione intelligente, cerca queste funzionalità/funzioni chiave:

Analisi del sentiment: utilizza l'IA per il servizio clienti per comprendere le emozioni dei chiamanti durante le interazioni e identificare il loro grado di soddisfazione o frustrazione

Conversione da voce a testo: trascrive automaticamente le conversazioni per facilitarne l'analisi e la consultazione

Rilevamento di parole chiave e frasi: Identifica i termini chiave per scoprire le preoccupazioni e gli interessi dei clienti

Feedback in tempo reale: Fornisce agli agenti suggerimenti immediati per migliorare le loro prestazioni

Integrazione CRM: sincronizzazione dei dati delle conversazioni con il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per migliorare i profili dei clienti e i flussi di lavoro

Registrazione e analisi delle chiamate: Registra le chiamate per scopi di conformità, garanzia della qualità e formazione

🧠 Curiosità: gli utenti spesso attribuiscono qualità umane agli agenti conversazionali, un fenomeno noto come "effetto Eliza". Questa tendenza può portare gli utenti a sopravvalutare le capacità dei CIS, sottolineando l'importanza di progettare questi sistemi in modo responsabile per gestire le aspettative degli utenti.

Il miglior software di conversazione intelligente

La giornata di un responsabile commerciale è spesso piena di attività quali il monitoraggio dei rischi delle trattative, la formazione dei rappresentanti e l'analisi delle tendenze dei clienti. Il software di conversazione intelligente giusto trasforma le conversazioni commerciali quotidiane in informazioni strategiche, aiutandoti a chiudere più trattative e a perfezionare la formazione.

Ecco i migliori software di conversazione intelligente che ti consentono di raggiungere questi obiettivi:

1. ClickUp (Il migliore per l'analisi delle conversazioni basata sull'IA)

Alcune conversazioni fanno nascere idee. Altre chiudono accordi. Ma quei momenti d'oro possono sfuggire quando sei sommerso da chiamate e messaggi.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, li mette al centro dell'attenzione, trasformando le interazioni quotidiane in informazioni utili per fare la differenza.

Ecco come supporta il percorso del cliente, dal primo punto di contatto alla firma del contratto.

ClickUp CRM

Prova ClickUp CRM gratis Visualizza i tuoi lead e la tua pipeline, lo stato delle trattative e le attività in sospeso a colpo d'occhio con ClickUp CRM

Per prima cosa, hai bisogno di un posto dove gestire la tua pipeline e le interazioni con i clienti. ClickUp CRM organizza ogni lead per consentirti di monitorare le conversazioni commerciali critiche e gestire le relazioni con i clienti in un unico posto.

Una volta che i tuoi lead sono nel sistema, il monitoraggio dello stato delle vendite è fondamentale.

Il software di project management commerciale ClickUp aiuta a monitorare le pipeline, prevedere i ricavi e tracciare le prestazioni commerciali con informazioni in tempo reale. Che tu stia gestendo un ciclo di vendita lungo o chiudendo accordi rapidi, ti offre visibilità su ogni opportunità.

ClickUp AI Notetaker

Ottieni trascrizioni istantanee, riepiloghi/riassunti e elementi di azione dalle tue chiamate commerciali con ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente le tue riunioni commerciali con etichette per i relatori, acquisisce gli elementi da mettere in atto e organizza tutto in riepiloghi/riassunti ricercabili.

Hai bisogno di ricordare un concorrente menzionato nella presentazione al client della scorsa settimana? O stai cercando le tendenze nelle obiezioni nella tua pipeline? Utilizza l'IA nelle vendite per collegare istantaneamente i punti e analizzare le chiamate per il coaching commerciale, i riepiloghi/riassunti automatizzati delle trattative e le informazioni in tempo reale che alimentano decisioni più intelligenti.

ClickUp Brain

Ma le trascrizioni grezze non sono sufficienti: hai bisogno di informazioni approfondite che stimolino l'azione. ClickUp Brain estrae le decisioni chiave, suggerisce follow-up e identifica persino i potenziali rischi delle trattative sulla base delle tue riunioni. Consideralo come il tuo assistente commerciale basato sull'IA, che ti aiuta a compiere mosse più intelligenti sulla base delle tue conversazioni.

Estrai informazioni, decisioni e dati essenziali dalle tue riunioni con ClickUp Brain

Hai bisogno di aggiornare il tuo team? L'IA può pubblicare automaticamente riepiloghi/riassunti e elementi di azione nei canali di chat di ClickUp, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

Scrivi e invia messaggi più velocemente con l'IA in ClickUp Chat

Ora che sai cosa c'è da fare, è il momento di agire. Puoi creare attività di ClickUp per assegnare follow-up, proposte o passaggi successivi con scadenze e titolari chiari.

Documenti ClickUp

Gestisci documenti dinamici per il supporto commerciale con ClickUp Docs

Inoltre, ClickUp Docs riunisce strategie, note sulle trattative e feedback dei clienti in un unico spazio collaborativo. È facile creare documenti dinamici per playbook commerciali, strategie di successo dei clienti e note delle riunioni, tutti collegati ad attività e flussi di lavoro.

Puoi anche taggare le parti interessate, impostare date di scadenza e incorporare strumenti di monitoraggio delle trattative all'interno del software di gestione delle comunicazioni con i clienti per garantire che le approvazioni e i follow-up procedano senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza i dashboard: Utilizza Utilizza i dashboard ClickUp per monitorare metriche chiave quali le prestazioni commerciali, i tassi di conversione dei lead e i punteggi di soddisfazione dei clienti

Traccia le attività cardine: Imposta, monitora e raggiungi i traguardi commerciali allineando il lavoro richiesto al team con gli obiettivi aziendali utilizzando Imposta, monitora e raggiungi i traguardi commerciali allineando il lavoro richiesto al team con gli obiettivi aziendali utilizzando ClickUp Obiettivi

Automatizza i processi: Assegna automaticamente le attività quando un affare passa da una fase all'altra, attiva promemoria per i follow-up o imposta avvisi con Assegna automaticamente le attività quando un affare passa da una fase all'altra, attiva promemoria per i follow-up o imposta avvisi con le automazioni di ClickUp

Centralizza i flussi di lavoro commerciali: gestisci la generazione di lead con l'IA, monitora le interazioni con i clienti e supervisiona la pipeline di vendita all'interno di un'unica piattaforma

Limiti di ClickUp

Gli utenti potrebbero riscontrare una curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 definisce ClickUp un punto di svolta:

Il team aveva difficoltà a tenere traccia delle note, delle date di completamento, delle attività, delle tattiche pubblicitarie e della categorizzazione per l'intero processo. L'utilizzo di calendari Google, attività, fogli Excel (tabelle pivot) e PowerPoint era inefficiente...Click-Up ci consente di tenere traccia delle modifiche critiche ai contenuti, di un calendario pubblicitario, delle note e dei risultati delle riunioni, dei dati di marketing e pubblicitari, nonché degli obiettivi e dei target di vendita!

Il team aveva difficoltà a tenere traccia delle note, delle date di completamento, delle attività, delle tattiche pubblicitarie e della categorizzazione dell'intero processo. L'utilizzo di calendari Google, attività, fogli Excel (tabelle pivot) e PowerPoint era inefficiente...Click-Up ci consente di tenere traccia delle modifiche critiche ai contenuti, di un calendario pubblicitario, delle note e dei risultati delle riunioni, dei dati di marketing e pubblicitari, nonché degli obiettivi e dei traguardi di vendita!

📮 ClickUp Insight: il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica e delle piattaforme di gestione dei progetti abbiano integrato l'IA come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida per unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. Ma ClickUp ha decifrato il codice! Con le nostre funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni basate sull'IA, puoi creare facilmente elementi dell'ordine del giorno, acquisire note dalle riunioni, assegnare attività dalle note delle riunioni, trascrivere registrazioni e altro ancora. Risparmia fino a 8 ore di riunioni a settimana, proprio come i nostri client di Stanley Security!

2. Gong (Ideale per analisi commerciali avanzate)

via Gong

Gong trasforma le conversazioni con i clienti in informazioni utili. Agendo come un partecipante virtuale alla riunione, registra e trascrive le telefonate commerciali, le email e le riunioni video utilizzando il riconoscimento vocale automatico (ASR) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Ma non è tutto: Gong analizza anche queste interazioni per individuare i segnali vincenti, dalle obiezioni alle menzioni dei concorrenti alle intenzioni degli acquirenti. La sua perfetta integrazione con i sistemi CRM e le app di calendario aiuta i team commerciali a perfezionare il loro approccio, prevedere i ricavi e chiudere più contratti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Registra le chiamate commerciali e le riunioni per analizzare le interazioni con i clienti e migliorare le strategie di vendita

Prevedi con precisione i ricavi sfruttando l'IA per prevedere i risultati commerciali

Dai priorità alle trattative ad alto impatto con i Deal Likelihood Scores (punteggi di probabilità di conclusione della trattativa)

Automatizza il contatto con i potenziali clienti su larga scala con la funzionalità Flussi

Limiti di Gong

La funzione di ricerca può essere inaffidabile quando si cercano parole chiave o account specifici

Non è facile caricare una registrazione e la funzionalità di conversione automatica in testo tende a non essere molto accurata

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Una recensione di G2 evidenzia:

Penso che una delle migliori funzionalità/funzioni di Gong siano le panoramiche delle chiamate che vengono fornite al termine delle riunioni con i client. Un aspetto più recente che non mi ha particolarmente colpito è la quantità di email di promemoria che vengono inviate il giorno delle mie riunioni. Ho visto arrivare fino a 4 promemoria per ogni client. […]

Penso che una delle migliori funzionalità/funzioni di Gong siano le panoramiche delle chiamate che vengono fornite al termine delle riunioni con i client.

Un aspetto più recente che non mi è piaciuto molto è la quantità di email di promemoria che vengono inviate il giorno delle mie riunioni. Ho visto arrivare fino a 4 promemoria per ogni client. […]

🧠 Curiosità: le chiamate commerciali risalgono alla fine del XIX secolo e furono introdotte da John H. Patterson della NCR. Egli introdusse processi commerciali strutturati, presentazioni con copione e territori organizzati, dando forma alle moderne tecniche commerciali.

3. Chorus (ideale per il coaching commerciale e approfondimenti sull'esecuzione delle trattative)

tramite Chorus

Chorus aiuta i team commerciali a registrare e trascrivere automaticamente le chiamate e le riunioni commerciali, evidenziando i momenti chiave per perfezionare i contenuti di sales enablement.

Oltre al monitoraggio delle conversazioni, Chorus fornisce analisi per identificare tendenze, opportunità di coaching e rischi. I manager possono condividere frammenti di chiamate, utilizzare schede di valutazione per le valutazioni delle prestazioni e individuare best practice scalabili. I suoi strumenti di esecuzione delle trattative tengono traccia delle frasi di commitment e dei passaggi successivi, garantendo che i follow-up siano sempre puntuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chorus

Usufruisci dei dati relativi alle rimesse per ottenere business intelligence e analisi che ti consentono di creare e indirizzare le attività

Scopri le informazioni di mercato analizzando le opinioni dei clienti per comprendere meglio le tendenze delle trattative e le informazioni sulla concorrenza

Effettua previsioni con sicurezza acquisendo e sincronizzando automaticamente i contatti e le comunicazioni con il tuo CRM

Limiti di Chorus

Non è possibile inviare testi di massa al team

Nessun supporto per la definizione di campi personalizzati o l'importazione automatica dei dati

Prezzi di Chorus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chorus

G2: 4,5/5 (oltre 2900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: applica il modello "TALK" incorporando argomenti, domande, leggerezza e gentilezza nelle tue conversazioni per promuovere relazioni e comprensione migliori. Inizia con argomenti condivisi per creare una connessione, mostra un interesse genuino ponendo domande ponderate, aggiungi leggerezza o umorismo per mantenere un tono amichevole e sii compassionevole e rispettoso nelle tue interazioni.

4. Avoma (Il migliore per l'analisi delle chiamate basata sull'IA)

tramite Avoma

Avoma utilizza l'IA per analizzare le chiamate ascoltando, trascrivendo ed evidenziando i momenti chiave delle conversazioni. Si integra perfettamente con strumenti come Aircall per acquisire informazioni in tempo reale sulle conversazioni: chi sta parlando, cosa si sta discutendo e quali elementi richiedono un follow-up.

Con il passare del tempo, Avoma diventa più intelligente, perfezionando i propri consigli per aiutare i team commerciali e di marketing a scalare la comunicazione senza sforzo. Il software di collaborazione commerciale aiuta i team a individuare le tendenze su più chiamate, rendendo più strategico il lavoro richiesto ai team commerciali e di assistenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Automatizza la presa di appunti con AI Meeting Assistant, che registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni

Utilizza la trascrizione in tempo reale in oltre 40 lingue per seguire le conversazioni dal vivo

Individua argomenti quali "passaggi successivi" o "punti critici" per gestire più facilmente conversazioni lunghe

Crea playlist dei momenti chiave delle riunioni a scopo formativo

Limiti di Avoma

Il software a volte rallenta quando si tenta di partecipare a una riunione

L'accuratezza della trascrizione può variare se la qualità audio non è ottimale

Prezzi Avoma

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Una recensione di G2 dice:

Poiché Avoma è una piattaforma relativamente nuova, è in fase di sviluppo rapido, il che significa che occasionalmente possono verificarsi bug minori o può essere necessario richiedere nuove funzionalità. Tuttavia, non abbiamo riscontrato problemi rilevanti e il team è molto reattivo ai feedback, implementando costantemente gli aggiornamenti che suggeriamo.

Poiché Avoma è una piattaforma relativamente nuova, è in fase di sviluppo rapido, il che significa che occasionalmente possono verificarsi bug minori o può essere necessario richiedere nuove funzionalità. Tuttavia, non abbiamo riscontrato problemi rilevanti e il team è molto reattivo ai feedback, implementando costantemente gli aggiornamenti che suggeriamo.

💡 Suggerimento: prima di rispondere alla domanda o all'obiezione di un potenziale cliente, fai una pausa di cinque secondi. Seguire questa "regola dei 5 secondi" dimostra attenzione e garantisce che la tua risposta sia misurata e pertinente.

5. Jiminny (Il migliore per il punteggio automatico delle chiamate)

tramite Jiminny

Il sistema di valutazione automatica delle chiamate (ACS) di Jiminny elimina ogni margine di incertezza dalla valutazione delle chiamate. Invece di rivedere manualmente ogni conversazione, assegna automaticamente un punteggio alle chiamate in base ai criteri di esito positivo definiti dal tuo team. Ciò significa che il lavoro di coaching viene concentrato dove è più necessario, rendendo le sessioni di formazione più efficaci ed efficienti.

Inoltre, individua le lacune nelle prestazioni, consentendo ai manager di concentrarsi sulle aree che richiedono maggiore attenzione. Questo approccio basato sui dati aumenta l'efficacia commerciale, garantisce interazioni migliori con i clienti e consente di risparmiare ore di revisione manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jiminny

Analizza le interazioni con i clienti con *Call Capture, che analizza sia le videochiamate che le chiamate audio per ricavarne informazioni preziose

Utilizza le informazioni basate sull'IA con Ask Jiminny per automatizzare le attività amministrative, ottenere informazioni dopo le chiamate e ricevere feedback di coaching

Accedete ai dati relativi alle trattative con un dashboard chiaro e fruibile che offre una panoramica dei rischi, delle attività e delle soluzioni per migliorare le prestazioni commerciali

Limiti di Jiminny

Occasionalmente perde la sincronizzazione con altri sistemi, causando interruzioni

Difficoltà con l'accuratezza in tutti gli accenti e le lingue

Prezzi Jiminny

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jiminny

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? L'83% dei team commerciali che utilizzano l'IA ha registrato un aumento del fatturato, rispetto al 66% di quelli che non la utilizzano. Inoltre, l'80% dei rappresentanti afferma che l'IA li aiuta ad accedere alle informazioni sui clienti, mentre solo il 54% ritiene di poterlo fare senza l'IA.

6. Salesloft (Ideale per processi commerciali unificati)

tramite Salesloft

Salesloft semplifica i flussi di lavoro commerciali, consentendo ai rappresentanti di dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo alla chiusura delle trattative. Integra informazioni basate sull'IA in un unico flusso di lavoro, aggiornando automaticamente i campi CRM, gestendo le attività di prospezione e riducendo gli errori umani.

Il risultato? Un miglioramento più rapido del processo commerciale.

Questa piattaforma di conversazione intelligente garantisce ai team commerciali il massimo coinvolgimento, l'organizzazione delle attività quotidiane e la generazione di flussi di lavoro intelligenti senza alcuno sforzo. Grazie a funzionalità/funzioni quali consigli sul passaggio successivo, monitoraggio delle opportunità e strumenti di coaching, i rappresentanti sanno sempre quale sarà la loro prossima mossa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesloft

Gestisci la comunicazione multicanale tramite email, telefono e social media da un'unica piattaforma

Analizza le prestazioni utilizzando strumenti di analisi e reportistica che monitorano metriche chiave come il coinvolgimento tramite email e la produttività del team

Crea piani di outreach strutturati con Cadence Scheduling su diversi canali

Migliora le interazioni con i clienti grazie al coaching in tempo reale e alle notifiche durante le chiamate e le riunioni

Limiti di Salesloft

L'invio di SMS non è immediato e richiede un lavoro manuale quando si contattano potenziali clienti

I messaggi vocali hanno un ritardo, che a volte causa la perdita di parti dei messaggi aziendali

Prezzi di Salesloft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesloft

G2: 4,5/5 (oltre 4100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesloft?

Una recensione di Capterra riporta feedback contrastanti:

Ciò che mi piace di più di Salesloft è che è davvero facile da usare e mi aiuta a raggiungere e seguire più clienti grazie a email automatizzate con un approccio personalizzato. Quello che non mi piace è il dialer. Lo trovo davvero basilare, ma non interferisce con le mie prestazioni.

Ciò che mi piace di più di Salesloft è che è davvero facile da usare e mi aiuta a raggiungere e seguire più clienti grazie a email automatizzate con un approccio personalizzato. Quello che non mi piace è il dialer. Lo trovo davvero basilare, ma non interferisce con le mie prestazioni.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di contatti in Excel e ClickUp

7. Otter. ai (Il migliore per la trascrizione in tempo reale)

Otter. ai semplifica la trascrizione, trasformando le parole pronunciate in testo in tempo reale. Si integra anche con Zoom, salvando automaticamente le trascrizioni per una facile consultazione.

Il software rende le conversazioni ricercabili, condivisibili e ben organizzate. Sebbene il rumore di fondo o gli accenti marcati possano compromettere l'accuratezza, la sua tecnologia di IA migliora continuamente, rendendolo uno degli strumenti di conversazione più affidabili sul mercato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Personalizza il vocabolario aggiungendo nomi, acronimi e ortografie uniche per migliorare l'accuratezza della trascrizione

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni, fornendo una panoramica concisa dei punti chiave e degli elementi su cui intervenire

Modifica e annota le trascrizioni in tempo reale, consentendo un feedback immediato e chiarimenti

Identifica automaticamente chi parla, attribuendo chiaramente chi ha detto cosa durante le riunioni

Limiti di Otter.ai

Ha difficoltà con accenti marcati, rumori di fondo o modelli di discorso irregolari

Assistenza multilingue limitata

Prezzi Otter. ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter

G2: 4,2/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

💡 Suggerimento: dopo aver posto una domanda cruciale o presentato una proposta, fai una pausa intenzionale. Questo silenzio incoraggia il potenziale cliente a condividere maggiori informazioni o a prendere decisioni, fornendo informazioni più approfondite e utilizzabili sui suoi pensieri e sulle sue preferenze.

8. ExecVision (Il migliore per il coaching delle prestazioni)

tramite ExecVision

ExecVision aiuta il tuo team commerciale a perfezionare le proprie competenze con feedback mirati, analisi delle conversazioni e identificazione delle aree di miglioramento. I responsabili commerciali possono anche utilizzare schede di valutazione personalizzabili per monitorare lo stato di avanzamento e evidenziare i momenti chiave delle conversazioni.

Con dashboard dettagliate sulle prestazioni, ExecVision offre un quadro chiaro dell'efficacia del coaching. I team possono vedere dove eccellono e dove devono lavorare, garantendo che il lavoro richiesto per la formazione rimanga efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di ExecVision

Utilizza avvisi intelligenti per ricevere notifiche in tempo reale o sulle tendenze relative all'attività delle conversazioni, alle parole chiave, alle frasi o alle azioni relative agli account e alle opportunità

Analizza l'impatto con dashboard delle prestazioni che quantificano l'impatto del coaching commerciale

Crea una libreria di conversazioni per salvare le conversazioni a fini di formazione, inserimento, aggiornamento delle competenze e informazione sulla direzione dei prodotti

Limiti di ExecVision

La funzionalità/funzione di filtro delle chiamate non è intuitiva

Lo strumento di ricerca è troppo complesso e causa frustrazione tra gli utenti

Prezzi di ExecVision

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ExecVision

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ExecVision?

Un utente Capterra condivide:

L'ho trovato molto utile quando ho iniziato a imparare dagli altri, ascoltare come posizionano il nostro prodotto, gestire le obiezioni e impostare i passaggi successivi. Direi che questo prodotto è un "buon inizio". Serve allo scopo, ma ci sono molte altre aziende che offrono servizi di trascrizione, analisi e funzionalità più completi.

L'ho trovato molto utile quando ho iniziato a imparare dagli altri, ascoltare come posizionano il nostro prodotto, gestiscono le obiezioni e impostano i passaggi successivi. Direi che questo prodotto è un "buon inizio". Serve allo scopo, ma ci sono molte altre aziende che offrono servizi di trascrizione, analisi e funzionalità più completi.

9. Fireflies. ai (Il migliore per prendere appunti durante le riunioni con l'IA)

Fireflies. ai è la memoria delle tue riunioni in modalità automatica. Cattura, trascrive e organizza le conversazioni, così non perderai mai i punti chiave. Grazie alla perfetta integrazione con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, garantisce che tutte le informazioni delle riunioni siano archiviate e ricercabili.

Oltre alla presa di appunti, Fireflies evidenzia gli elementi su cui intervenire e tiene traccia degli argomenti chiave in più riunioni. Che tu stia collaborando con un team o abbia semplicemente bisogno di un assistente personale per i follow-up, questo strumento basato sull'IA rende le riunioni più produttive senza lavoro manuale.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi le riunioni in oltre 69 lingue con il rilevamento automatico della lingua

Cerca rapidamente le trascrizioni con una solida funzionalità di ricerca, che include timestamp ed evidenziazioni dei relatori

Collaborate condividendo le note delle riunioni e creando brevi estratti audio per evidenziare i momenti importanti

Limiti di Fireflies. ai

Nessuna opzione per personalizzare gli sfondi Zoom

I riassunti delle riunioni quotidiane non sono disponibili

Prezzi Fireflies. ai

Free

Pro: 10 $ al mese per utente

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la pipeline commerciale per chiudere più contratti

🔍 Lo sapevate? Più della metà delle tecnologie emergenti nel campo del servizio clienti si trova nella "fase di disillusione", una fase in cui l'adozione è lenta perché le aziende faticano a implementarle in modo efficace nonostante il loro potenziale impatto. Ciò sottolinea la necessità di una pianificazione strategica, di un'innovazione continua e di casi d'uso chiari per colmare il divario tra l'hype e l'applicazione nel mondo reale.

10. Salesforce Sales Cloud (ideale per informazioni CRM integrate)

tramite Salesforce

Salesforce Sales Cloud semplifica la gestione delle relazioni con i clienti registrando ogni interazione in un unico posto. Le sue analisi basate sull'IA, come il lead scoring e le previsioni sulla pipeline, aiutano i team a prendere decisioni commerciali più intelligenti. Inoltre, la sua profonda integrazione con altri strumenti Salesforce garantisce che tutto funzioni insieme senza sforzo.

Con Sales Cloud, i rappresentanti commerciali possono monitorare le trattative, analizzare le opportunità e ottenere informazioni dettagliate in tempo reale sulle prestazioni. I consigli basati sull'IA eliminano le congetture dal processo di vendita, aiutando i responsabili commerciali e i team a concentrarsi sulle attività ad alto impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Sales Cloud

Semplifica il monitoraggio delle trattative con la gestione delle opportunità per evitare di perdere potenziali clienti

Accedi ai dati essenziali ovunque ti trovi grazie all'accessibilità mobile

Ottimizza il tuo processo commerciale con la gestione dei contatti e dei lead per monitorare e organizzare le informazioni sui clienti

Limiti di Salesforce Sales Cloud

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare

Supporta strumenti low-code, ma a volte questi non soddisfano completamente tutte le esigenze aziendali senza una codifica più avanzata

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Suite iniziale: 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Suite Pro: 100 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 165 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Unlimited: 330 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Einstein 1 commerciale: 500 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (oltre 23.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Sales Cloud?

Un utente G2 afferma:

Non ho mai avuto problemi con SF Sales Cloud, funziona davvero bene e non ho mai riscontrato rallentamenti o altro... A volte, quando implementiamo nuovi strumenti, è davvero difficile sincronizzarli con SF, ma alla fine funziona sempre senza problemi.

Non ho mai avuto problemi con SF Sales Cloud, funziona davvero bene e non ho mai riscontrato rallentamenti o altro... A volte, quando implementiamo nuovi strumenti, è davvero difficile sincronizzarli con SF, ma alla fine funziona sempre senza problemi.

💡 Suggerimento: applica il metodo "Teach-Don't-Sell" (insegna, non vendere) posizionandoti come consulente e informando i potenziali clienti sulle tendenze del settore o sulle potenziali sfide che potrebbero dover affrontare. Questo ti consentirà di stabilire la tua credibilità e spostare l'attenzione dalla vendita alla fornitura di valore.

Prendi la decisione intelligente: scegli ClickUp

Alcune piattaforme di conversazione intelligence si concentrano sulla trascrizione delle chiamate, altre analizzano il sentiment e molte offrono funzionalità di coaching per i team commerciali.

La scelta giusta dipende da ciò che conta di più per il tuo team: acquisire informazioni, migliorare le interazioni con i clienti o semplificare i follow-up. Scegliere tra le varie opzioni disponibili può essere difficile, ma i migliori strumenti combinano più funzionalità per offrire un valore reale.

Ma perché limitarsi a raccogliere informazioni quando è possibile utilizzarle per ottenere risultati concreti?

ClickUp semplifica la comunicazione, tiene traccia delle conversazioni e mantiene i team allineati.

Con ClickUp AI Notetaker, i team possono riepilogare/riassumere automaticamente le riunioni e acquisire informazioni chiave. ClickUp Docs consente una collaborazione senza soluzione di continuità, mentre gli strumenti di gestione delle attività trasformano le informazioni in azioni, il tutto in un'unica piattaforma.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅