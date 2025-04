le 10 migliori alternative a Granola IA da provare nel 2025

Granola AI è un blocco note basato sull'IA progettato per migliorare la produttività delle riunioni, combinando le note digitate dall'utente con le trascrizioni generate dall'IA. Crea riepiloghi/riassunti personalizzati, fornisce il contesto e si concentra sulla privacy evitando i bot intrusivi.

Nonostante i suoi punti di forza, Granola IA ha dei limiti. Alcuni utenti segnalano problemi con il riconoscimento dell'oratore, la mancanza di registrazione video e il supporto limitato della piattaforma (attualmente solo per Mac). Altri trovano ripida la curva di apprendimento per le nuove funzionalità/funzioni e l'assenza di app mobili limita l'utilizzo in movimento.

Se anche tu stai affrontando problemi simili e stai cercando di abbandonare Granola, abbiamo terminato il lavoro preliminare. In questa guida, parleremo delle 10 migliori alternative a Granola IA per rendere le tue riunioni più produttive.

Cosa dovresti cercare nelle alternative all'IA di Granola?

Quando si cercano alternative a Granola IA, è importante concentrarsi su funzionalità/funzioni che migliorano realmente la produttività e si adattano al flusso di lavoro. Ecco cosa tenere a mente per le app per prendere appunti:

📌 Facilità d'uso: cerca un'app che risulti intuitiva fin dall'inizio. Un'interfaccia pulita e una navigazione semplice per l'acquisizione delle note possono fare la differenza

📌 Sincronizzazione affidabile tra i dispositivi: le tue note dovrebbero essere accessibili ovunque: telefono, laptop o tablet. Assicurati che l'app si sincronizzi senza problemi, senza perdere dati o causare ritardi

📌 Ricerca e organizzazione efficaci: Una buona app per prendere appunti con IA dovrebbe aiutarti a trovare rapidamente le note. Cerca tag intelligenti, ricerca avanzata con filtri e sistemi di cartelle che mantengano tutto in ordine

📌 Privacy e sicurezza: Scegli un'app con una crittografia avanzata e chiare informative sulla privacy per proteggere i tuoi dati

📌 Opzioni di personalizzazione: Ognuno lavora in modo diverso e utilizza strumenti di collaborazione e comunicazione diversi. La migliore alternativa a Granola IA dovrebbe consentire di personalizzare modelli o flussi di lavoro in base alle proprie esigenze personali

Le 10 migliori alternative a Granola IA

Non c'è bisogno di scendere a compromessi con i limiti di Granola IA Notetaker; ecco alcune alternative a Granola IA:

1. ClickUp (ideale per prendere appunti e riunioni all-in-one)

Ottieni trascrizioni ricercabili con la combinazione ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

Devi destreggiarti tra diverse app per riunioni, note e attività? Il risultato è inefficienza, perdita di produttività e informazioni sparse.

ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, combina la presa di note, la gestione delle attività e la collaborazione in team, il tutto basato sull'IA.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker funge da assistente personale per le riunioni basato sull'IA che cattura, riepiloga e organizza facilmente le discussioni. Registra i verbali delle riunioni, estrae le informazioni chiave e crea elenchi di cose da fare

La parte migliore è che si integra perfettamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, rendendolo il tuo compagno di riunioni ideale.

Automazione della generazione di trascrizioni, riepiloghi e elementi di azione con ClickUp AI Notetaker

ClickUp Documenti

E c'è di più! Riceverai la registrazione completa della riunione e la trascrizione, così potrai rivedere la chiamata in qualsiasi momento per un contesto dettagliato! Tutte le registrazioni e le note sono archiviate in modo ordinato in ClickUp Docs privato, dove puoi taggarle, formattarle e condividerle secondo necessità.

Con ClickUp Documenti, puoi:

Formattare le note per una migliore leggibilità

Utilizza il collegamento bidirezionale per collegare le note alle attività

Collaborare con il team in tempo reale

Gestisci le registrazioni delle riunioni, le note e i riepiloghi/riassunti in ClickUp Docs

ClickUp Brain

Abbinalo a ClickUp Brain, l'assistente IA che porta la presa di appunti a un altro livello. Può riepilogare/riassumere lunghe trascrizioni di riunioni in punti d'azione concisi, generare attività e sottoattività dalle note delle riunioni, riformattare le note per una migliore struttura e chiarezza e persino tradurre le note delle riunioni.

Riepilogare/riassumere e perfezionare le note e mantenere tutto strutturato con ClickUp Brain

Queste funzionalità/funzioni avanzate, unite alla collaborazione con l'IA, convertono le note delle riunioni in informazioni utili che aumentano la produttività.

Modelli per le riunioni

Prendere appunti è una cosa, strutturarli in modo efficace è un'altra. ClickUp offre un intervallo di modelli, incluso il modello per le note delle riunioni di ClickUp, per aiutarti a gestire i programmi delle riunioni, registrare i verbali delle riunioni e documentare i follow-up.

Ottieni un modello gratis Mantieni i tuoi programmi, gli spunti chiave e i follow-up ben organizzati utilizzando il modello di note per le riunioni di ClickUp

Con ClickUp, le riunioni, le note e i pensieri sono sempre organizzati e accessibili, rendendo più facile trasformare le idee in azioni.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Organizza riunioni, imposta programmi, prendi appunti e assegna elementi di azione, il tutto con ClickUp Meetings . Non dovrai più passare da un'app all'altra per monitorare ciò che è stato discusso e ciò che deve essere fatto

Chatta, discuti delle attività, condividi aggiornamenti e collabora in tempo reale senza perdere il monitoraggio dei dettagli importanti. A differenza dei messaggi sparsi in altre app, ClickUp Chat tiene tutto legato ai tuoi progetti

Trasforma le discussioni delle riunioni in attività reali con date di scadenza, assegnatari e priorità. Con le attività di ClickUp , ogni elemento dell'azione viene monitorato, in modo che nulla venga dimenticato

Annota pensieri, promemoria e attività importanti senza interrompere il flusso di lavoro con il blocco note di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa di un ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $/per utente

ClickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare gli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare il metodo di presa di appunti per frasi (con modelli)

2. Fireflies. ai (la migliore per la trascrizione sicura delle riunioni)

via Fireflies

Fireflies. ai è un popolare assistente per riunioni basato sull'IA che consente di trascrivere, riepilogare/riassumere e analizzare le conversazioni con elevata precisione. Cattura le riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e MS Teams, trasformando le discussioni in una base di conoscenza strutturata e ricercabile.

E non è tutto: avrai a disposizione un assistente basato su ChatGPT che genera email di follow-up, attività e riepiloghi su richiesta, migliorando la produttività post-riunione. Fireflies soddisfa anche gli standard di sicurezza dell'azienda con crittografia end-to-end, certificazione SOC 2 Tipo 2 e conformità HIPAA/GDPR, garantendo una gestione sicura dei dati. Inoltre, grazie alle integrazioni con oltre 50 app aziendali, è possibile automatizzare i flussi di lavoro delle riunioni senza lavoro manuale richiesto.

Fireflies. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Individua momenti specifici nelle riunioni con una funzione di ricerca che analizza le trascrizioni e l'audio dell'intera libreria

Aggiungere termini specifici del settore al dizionario dell'IA per trascrizioni e riepiloghi/riassunti più accurati

Invia note, elementi di azione e riepiloghi/riassunti delle riunioni direttamente a CRM come Salesforce, riducendo le voci di dati manuali

Trascrivi le riunioni in oltre 100 lingue con una precisione di trascrizione superiore al 95%

Limiti dell'IA

Alcuni utenti segnalano che mancano approfondimenti dettagliati dell'IA su più riunioni, il che ostacola un'analisi completa

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate, nessuna registrazione video e spazio di archiviazione, e alcuni utenti trovano fastidiosi i bot che si uniscono alle riunioni

Fireflies. Prezzi IA

Free

Pro: 18 $ al mese

Aziendale: 29 $/mese

Enterprise: $39/mese

Fireflies. Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di ascoltare e partecipare attivamente alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è successo veramente. È stato facile da implementare e integrare nelle nostre riunioni e tutti in ufficio finiscono per usarlo più volte alla settimana.

💡Suggerimento: Imposta parole chiave e trigger personalizzati nel tuo strumento di IA per contrassegnare i punti critici. Ad esempio, se monitori spesso le scadenze, configura l'IA per evidenziare frasi come "scadenza", "termine ultimo" o "data di invio".

3. Fathom (la migliore per approfondimenti automatizzati sulle riunioni e integrazione CRM)

tramite Fathom

Fathom registra e trascrive tutte le riunioni del team e le chiamate di scoperta in un unico posto. Ciò consente ai team di vendita di analizzare le chiamate e identificare i migliori messaggi di vendita o capire quali membri del team hanno bisogno di più formazione.

Puoi integrarlo direttamente con CRM e piattaforme di documentazione come Documenti Google, Notion e Asana per garantire un'automazione ininterrotta del flusso di lavoro. Inoltre, con funzionalità/funzioni come la trascrizione in tempo reale, l'assistenza multilingue e la possibilità di scaricare immediatamente le riunioni, Fathom elimina la necessità di prendere appunti manualmente, rendendo l'analisi post-riunione più veloce e precisa.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Accedi immediatamente a trascrizioni accurate e strutturate durante le chiamate

Identificare e classificare i punti chiave, le decisioni e le attività, riducendo la necessità di follow-up manuali

Condivisione del riepilogo delle chiamate dal team commerciale al team addetto all'esito positivo delle chiamate

Scopri i limiti

I riepiloghi/riassunti delle riunioni generati sono talvolta imprecisi o incompleti, il che può portare a potenziali malintesi

Fathom è disponibile solo con Zoom

Comprensione dei prezzi

Standard: 29 $/mese

Pro: $39/mese

Scopri valutazioni e recensioni:

G2: 5/5 (oltre 4500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Gli elementi da mettere in pratica dopo una riunione sono fondamentali. Anche la funzionalità/funzione "Ask Fathom" è sorprendente. È fantastico poter porre domande come "Quali sono i tre principali motivi per cui Michael non vorrebbe andare avanti con la mia soluzione?"

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Fathom IA per prendere appunti con l'IA

🧠 Lo sapevi? Il mercato dei software per prendere appunti con IA è in forte crescita! Valutato 450 milioni di dollari nel 2023, è destinato a superare i 2,3 miliardi di dollari entro il 2033, con un impressionante tasso di crescita annuale del 18,7%.

4. Otter. ai (la migliore per la trascrizione in tempo reale e l'analisi di più riunioni)

Otter. ai, una potente piattaforma di trascrizione basata sull'IA, converte la voce in testo in tempo reale. Elabora l'audio delle riunioni virtuali, applica l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per strutturare le trascrizioni e consente la collaborazione in tempo reale con evidenziazioni, commenti e timestamp.

Puoi integrare Otter. ai con i calendari, automatizzare i riepiloghi delle riunioni e interrogare le trascrizioni passate utilizzando il suo chatbot IA. Grazie all'assistenza per l'analisi di più riunioni, il vocabolario personalizzato e le registrazioni simultanee, Otter. ai è uno strumento potente per i team che gestiscono input utente complessi.

Otter. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Cattura istantaneamente i contenuti parlati con Otter. Il motore di trascrizione in tempo reale di IA

Estraete informazioni utili da più riunioni contemporaneamente. Cercate nelle trascrizioni con query basate sull'IA per identificare modelli e discussioni chiave

Addestrare Otter. ai a riconoscere il gergo specifico di un settore, gli acronimi e la terminologia aziendale

Chiedi al chatbot IA di Otter riepiloghi/riassunti, decisioni o elementi di azione istantanei delle riunioni passate

Otter. limiti dell'IA

Richiede un minimo di 10 postazioni per l'integrazione CRM, il che lo rende meno adatto ai team più piccoli

Cattura solo audio, con registrazione video disponibile solo sul piano Enterprise

Supporta la trascrizione in tempo reale principalmente in inglese, con un supporto limitato per altre lingue

Otter. Prezzi IA

Free

Pro: 16,99 $/mese

Business: 30 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. valutazioni e recensioni IA

G2 : 4. 3/5 (290 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

La cosa che aggiunge ai preferiti a Otter è che posso prestare la massima attenzione a coloro con cui sono in connessione durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più fluide, posso fare più domande e scoprire molte più informazioni perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

5. MeetGeek. ai (ideale per estrarre elementi di azione dalle note delle riunioni)

tramite MeetGeek

MeetGeek. ai partecipa autonomamente alle riunioni programmate, cattura le discussioni con un riconoscimento vocale ad alta precisione e genera riepiloghi/riassunti strutturati. È dotato di rilevamento in tempo reale degli elementi da trattare e trascrizioni ricercabili per un rapido recupero delle informazioni chiave.

Ha la capacità di tradurre trascrizioni in oltre 30 lingue e di integrarsi con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Può anche aiutare i project manager ad automatizzare i flussi di lavoro integrando l'intelligenza delle riunioni nei CRM e nei sistemi di gestione delle attività.

MeetGeek. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Converti la voce in trascrizioni accurate e con indicazione dell'ora senza premere "Registra"

L'elaborazione basata sull'IA garantisce un'elevata qualità di trascrizione in oltre 30 lingue supportate

Passa a qualsiasi parte della discussione senza dover sfogliare manualmente i file video

MeetGeek. Limiti dell'IA

Le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni non possono essere esportate in PDF, il che limita la possibilità di formattare i file

L'assenza di organizzazione in cartelle (playlist) significa che gli utenti non possono categorizzare o raggruppare le riunioni, rendendo più difficile la gestione dei contenuti

Prezzi MeetGeek. IA

Free

Pro: $19/mese

Business: 39 $/mese

Enterprise: $59/mese

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek. ai?

Adoro il fatto che non devo prendere appunti, prendere appunti e nemmeno cercare di capire cosa mi perdo perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà presente in quella riunione per me e riepilogherà tutto nei minimi dettagli! È ancora meglio quando puoi dire esattamente dove nella registrazione puoi trovare un argomento specifico. È davvero fantastico! Ti tiene organizzato e sempre al passo!

Adoro il fatto che non devo prendere appunti, prendere appunti e nemmeno cercare di capire cosa mi perdo perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà presente in quella riunione per me e riepilogherà tutto nei minimi dettagli! È ancora meglio quando puoi dire esattamente dove nella registrazione puoi trovare un argomento specifico. È davvero fantastico! Ti tiene organizzato e sempre al passo!

💡Suggerimento: Alcuni strumenti di IA consentono di prendere appunti con prompt personalizzati. Prova a impostare promemoria per le scadenze, a contrassegnare le decisioni o a richiedere riepiloghi/riassunti per argomento per ottenere informazioni più mirate.

6. Avoma (la migliore per l'intelligence commerciale e l'analisi delle conversazioni)

tramite Avoma

Avoma è l'acronimo di "A Very Organized Meeting Assistant" (un assistente per riunioni molto organizzato) in grado di elaborare e analizzare in modo efficiente le conversazioni commerciali. È una piattaforma di revenue intelligence basata sull'IA progettata per la previsione in tempo reale e la gestione delle trattative. Sfruttando l'apprendimento automatico, Avoma assegna punteggi di salute delle trattative, monitora i cambiamenti nella pipeline e automatizza gli aggiornamenti CRM.

Avoma effettua anche il monitoraggio delle metodologie di vendita e prevede i risultati delle entrate sulla base dei dati delle conversazioni. Con il suo copilota basato sull'IA, i team commerciali possono eliminare le congetture, mitigare i rischi delle trattative e perfezionare l'accuratezza delle previsioni senza intervento manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Rileva i modelli nelle chiamate commerciali, nelle email e nelle riunioni per valutare lo stato di salute dell'affare

Cattura e registra ogni interazione commerciale in tempo reale

Aggiorna i record CRM con note delle riunioni, decisioni chiave ed elementi di azione, assicurando che i team lavorino con i dati più recenti

Limiti di Avoma

Il processo per accedere a specifici frammenti di chiamata è macchinoso e richiede una ricerca manuale tra le playlist senza un'opzione per scaricarli direttamente

Il segretario che prende appunti con l'IA a volte arriva in ritardo alle riunioni e può identificare male gli oratori, compromettendo l'accuratezza delle trascrizioni

Prezzi Avoma

Assistente per riunioni IA: 29 $/mese

Intelligenza della conversazione: 69 $ al mese

Revenue Intelligence: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4. 6/5 (1300+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

È molto facile da usare. L'impostazione con Zoom e altri sistemi di videochiamata è molto semplice. Non solo registra la conversazione, ma ne ricapitola e permette di leggere la trascrizione. Lo uso almeno 3 volte a settimana. È un salvavita!

📖 Per saperne di più: ClickUp AI vs. Notion AI: quale strumento di IA è il migliore?

7. tl;dv (Il migliore per tradurre le note delle riunioni in più lingue)

tl;dv è un sistema di IA per prendere appunti, pensato per i team che hanno bisogno di qualcosa di più delle semplici trascrizioni. Registra, trascrive ed estrae informazioni chiave dalle riunioni, integrandosi perfettamente con CRM, sistemi di ticketing e oltre 5.000 strumenti.

tl;dv supporta la registrazione delle riunioni in Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Inoltre, aggiorna automaticamente i campi CRM e invia gli elementi di azione a strumenti come Jira e Slack. Ideale per i team di vendita delle PMI, tl;dv offre anche assistenza multilingue, funzionalità di sicurezza e strumenti di coaching ai team di prodotto, ingegneria e customer success.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Rileva automaticamente gli oratori, riepiloga le discussioni e classifica le informazioni per un rapido riferimento

Sincronizzazione delle informazioni sulle chiamate direttamente nei campi CRM come Salesforce e HubSpot, eliminando l'inserimento manuale dei dati e mantenendo i record aggiornati

Segna i momenti chiave delle riunioni con timestamp e tagga i membri del team, notificandoli istantaneamente via email con link di riproduzione diretta

Raccogli informazioni da più riunioni contemporaneamente con reportistica programmata consegnata direttamente nella tua finestra In arrivo

tl;dv limiti

L'app mobile è meno intuitiva della versione desktop, rendendo difficile l'utilizzo in movimento

La trascrizione in tempo reale non è disponibile, il che limita l'accesso immediato ai contenuti delle riunioni

tl;dv pricing

Free

Pro: 29 $ al mese

Business: 98 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di tl;dv

G2: 4. 7/5 (più di 330 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

tl;dv è il miglior strumento che abbia mai usato per registrare conversazioni in francese, eccellendo anche con un discorso veloce e un audio scadente, catturando accuratamente la discussione. È incredibile per rivedere i punti chiave tramite riepiloghi/riassunti con indicazione dell'ora, offre modelli personalizzabili per la condivisione di approfondimenti rilevanti e ha un'interfaccia facile da usare con utili tutorial. Inoltre, la possibilità di organizzare le registrazioni per progetto mantiene tutto semplificato.

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8 riunioni o più a settimana, con una durata massima di un'ora per riunione. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il sistema integrato di IA per prendere appunti di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie ai riepiloghi istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain aiuta con la creazione automatica di attività e flussi di lavoro semplificati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

8. Wudpecker (la migliore per un'assistenza illimitata alle riunioni in tempo reale)

Wudpecker è un assistente per riunioni basato sull'IA che utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e la tecnologia GPT-3 per estrarre informazioni e elementi di azione dalle riunioni e redigere bozze di email di follow-up.

Una funzionalità/funzione che spicca è il suo sistema di query basato su IA che ti permette di fare domande a metà riunione e ottenere risposte contestuali in tempo reale. Inoltre, la registrazione multipiattaforma di Wudpecker, che funziona sia per le discussioni virtuali che di persona senza fare affidamento sui bot.

Wudpecker: funzionalità/funzioni migliori

Estrai informazioni chiave, elementi di azione e decisioni dalle riunioni senza revisione manuale

Poni domande in tempo reale durante le riunioni e ottieni risposte immediate e contestualizzate

Registra riunioni illimitate senza limiti di spazio di archiviazione o di tempo su tutti i dispositivi

Integrati con Slack, Notion, HubSpot e altri per conservare le note dove ti servono

I limiti di Wudpecker

Le trascrizioni contengono spesso errori di battitura, attribuzioni errate ed errori, che richiedono una revisione manuale prima della condivisione

Non è possibile escludere il segretario da riunioni ricorrenti specifiche, che richiedono ogni volta un intervento manuale

Prezzi di Wudpecker

Free

In più: 19 $/mese

Pro: $32/mese

Valutazioni e recensioni di Wudpecker

Recensioni insufficienti

9. Chorus. ai (la migliore per analizzare le interazioni con i clienti)

tramite Zoom Marketplace

Chorus. ai, di ZoomInfo, è una piattaforma di conversational intelligence che aiuta le aziende a migliorare le prestazioni commerciali analizzando le interazioni con i clienti. Registra, trascrive e studia le conversazioni in tempo reale. Il risultato? Un aumento delle opportunità e delle entrate.

La piattaforma unisce le riunioni online, anche quelle non programmate, e acquisisce sia l'audio che la condivisione dello schermo. Utilizza l'IA per identificare i punti chiave della discussione, come i prezzi o le obiezioni, e si integra perfettamente con strumenti come Salesforce e Zoom per fornire informazioni utili ai team di vendita.

Chorus. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Accedi a trascrizioni precise delle chiamate subito dopo le riunioni, per aggiornare facilmente i CRM o inviare email di follow-up

Evidenzia rischi, opportunità e argomenti critici come passaggi successivi o obiezioni durante le conversazioni

Monitoraggio delle interazioni con i clienti, feedback positivi e frasi di commit per aiutare i team a chiudere le trattative più velocemente e allineare le azioni agli obiettivi commerciali

Limiti di Chorus. IA

Potrebbero essere necessarie diverse ore/giorni per caricare la registrazione

I riepiloghi/riassunti delle riunioni possono essere privi di dettagli chiave

Prezzi di Chorus. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (2.960+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. ai?

Chorus mi permette di prendere frammenti di sezioni importanti delle riunioni con i clienti e inviarli direttamente ai miei clienti. Sono stati anche di enorme aiuto nell'organizzare i dettagli delle riunioni in un formato di facile lettura e sono stati preziosi per prendere appunti.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare il metodo di creazione di grafici per prendere appunti (con modelli!)

10. Krisp (il migliore per la cancellazione del rumore con IA con trascrizione in tempo reale)

tramite Krisp

Se il rumore di fondo durante le riunioni è la tua più grande preoccupazione, Krisp è la risposta. Krisp è un assistente per riunioni basato sull'IA progettato per migliorare la qualità audio e automatizzare la presa di note. A differenza dei tuoi strumenti di trascrizione standard, offre cancellazione del rumore in tempo reale tramite IA, localizzazione dell'accento e interpretazione in diretta tramite IA.

La funzione di IA per prendere appunti gratis di Krisp consente agli utenti di generare riepiloghi/riassunti ed elementi di azione senza aggiungere un partecipante in più alle loro chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Rimuovi in tempo reale i rumori di fondo, come i clic della tastiera o le chiacchiere al bar, garantendo un audio cristallino

Traduci conversazioni in movimento in oltre 20 lingue, eliminando la necessità di interpreti umani

Converti gli accenti in sei voci generate dall'IA, migliorando la comunicazione nei team globali e le interazioni con i clienti

Accedi alla trascrizione in tempo reale con la redazione automatica delle PII, che la rende sicura e compatibile con le piattaforme UCaaS e CCaaS

I limiti di Krisp

I singoli utenti hanno riscontrato che la funzionalità di rimozione del rumore di fondo è incompatibile con i dispositivi Bluetooth e altre cuffie

I computer con processori meno potenti lamentano un rallentamento del sistema

Prezzi Krisp

Free

Pro: $8/mese

Aziendale: 15 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4. 7/5 (560 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Mi piace il fatto che possa essere facilmente integrato a qualsiasi piattaforma per le videoconferenze. È facile da usare e ha anche un ottimo supporto clienti. Consiglio vivamente questo software per l'uso quotidiano sul posto di lavoro. Potrebbe rallentare un po' il sistema se non si dispone di un buon processore.

🙂 Curiosità: La NASA è in cima all'elenco dei clienti di Krisp insieme ad altri grandi nomi come Sony e Atlassian.

Aumenta la produttività delle riunioni con il sistema di IA per prendere appunti di ClickUp

Annotare appunti rimanendo concentrati è difficile e perdere dettagli importanti può rallentarti. Se non preferisci Avoma, ci sono molte alternative. Tuttavia, se stai cercando uno strumento all-in-one per la registrazione delle riunioni basata sull'IA, la gestione delle attività e la collaborazione in team, prova ClickUp.

ClickUp AI Notetaker partecipa automaticamente alle riunioni, ascolta e cattura i punti essenziali, così non dovrai farlo tu. Non dovrai più frugare tra note disordinate o perdere traccia degli elementi da trattare. Al contrario, otterrai riepiloghi/riassunti chiari e strutturati che ti consentiranno di tenere tutto sotto controllo.

Con ClickUp, puoi concentrarti sulla conversazione mentre l'IA fa il lavoro pesante.