I migliori strumenti di IA per i team attenti alla privacy

L'88% delle organizzazioni dichiara ora di utilizzare regolarmente l'IA in almeno una funzione aziendale, rispetto al 78% di appena un anno fa.

Con l'accelerazione dell'adozione dell'IA, questa non è più limitata a esperimenti o casi d'uso marginali. L'IA ora riguarda il lavoro quotidiano, come documenti, analisi, riunioni, dati dei clienti e comunicazioni interne.

Questa rapida adozione solleva anche una questione fondamentale per i team che hanno a cuore la protezione dei dati: dove finiscono le tue informazioni quando utilizzi l'IA? Molti strumenti di IA sono ottimizzati per garantire velocità e praticità, ma trascurano la privacy e il controllo dei dati a lungo termine.

Per i team che gestiscono informazioni sensibili o regolamentate, queste lacune introducono rischi su larga scala.

In questo post del blog esploreremo gli strumenti di IA progettati per i team attenti alla privacy, concentrandoci su come applicano i controlli di accesso e forniscono supporto per un uso responsabile dell'IA.

Per aiutarti a confrontare rapidamente le opzioni disponibili, ecco una vista dettagliata dei migliori strumenti per la privacy dei dati e un confronto tra loro.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp IA contestuale con ClickUp Brain, Brain MAX desktop companion, Super Agents con controlli delle autorizzazioni, attività e documenti basati sull'IA, controlli di accesso basati sui ruoli, governance dell'IA conforme alla norma ISO 42001 e garanzie di zero formazione o conservazione dei dati. Teams attenti alla privacy che necessitano di uno spazio di lavoro sicuro e completo con IA contestuale integrata direttamente nel lavoro quotidiano. Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Lumo (di Proton AG) Nessuna registrazione delle conversazioni, nessun addestramento predefinito dei modelli, crittografia con accesso zero per le chat salvate, completamente open source, conformità al GDPR e all'HIPAA, certificazione ISO 27001 e SOC 2. Teams che desiderano un assistente IA che dia priorità alla privacy per la scrittura, la riassunzione e la ricerca senza rischi legati alla raccolta dei dati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12,99 $ al mese per utente. Duck. /IA Non è richiesto alcun account, nessun spazio di archiviazione immediato o addestramento del modello, spazio di archiviazione locale per le chat con controllo della cancellazione, cache crittografata di 15 minuti, opzione di condivisione della posizione a livello di città. Persone e team che desiderano un chatbot IA gratis e anonimo con impostazioni predefinite rigorose in materia di privacy. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese. Quill Trascrizione completa delle riunioni in locale, riepilogo/riassunto in tempo reale, note strutturate con follow-up, acquisizione di screenshot durante la condivisione dello schermo, nessun instradamento audio nel cloud. Teams attenti alla privacy che necessitano di trascrizioni sicure delle riunioni senza inviare dati a server esterni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese. Nota standard Note crittografate end-to-end, sincronizzazione crittografata sul dispositivo, cronologia delle revisioni a lungo termine, backup crittografati delle email, autenticazione a due fattori (2FA) e blocco biometrico. Teams e individui che necessitano di uno spazio di archiviazione sicuro a lungo termine per le note e di una gestione crittografata delle conoscenze Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 63 $/anno. Tutanota (Tuta) Posta elettronica e Calendario crittografati end-to-end, architettura zero-knowledge, crittografia post-quantistica, ricerca crittografata, registrazione anonima, autenticazione a due fattori Teams che necessitano di email e calendari aziendali sicuri con crittografia avanzata per impostazione predefinita Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3,60 € al mese. Skiff Email e documenti crittografati end-to-end, oggetti crittografati, collaborazione in tempo reale in Skiff Pages, blocco dei tracker, domini personalizzati e alias. Teams che desiderano un'alternativa sicura e crittografata alle tradizionali caselle di posta elettronica e aree di lavoro per documenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese. Obsidian Spazio di archiviazione Markdown locale, visualizzazione grafica interattiva, accesso offline, controllo granulare della sincronizzazione, Canvas per la pianificazione visiva Persone e team che desiderano il pieno controllo sulla gestione delle conoscenze senza ricorrere a soluzioni di archiviazione cloud controllate dai fornitori. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente al mese per la sincronizzazione SimpleLogin Aliasing email open source, supporto crittografia PGP, domini personalizzati, instradamento multi-casella di posta, autenticazione a due fattori con TOTP e WebAuthn Team e individui che desiderano ridurre il monitoraggio delle email e proteggere l'identità della loro casella di posta principale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente. Protecto Automazioni per il rilevamento automatico di PII, PHI, PCI, mascheramento e tokenizzazione, redazione con conservazione del formato, controllo degli accessi basato sul contesto (CBAC), supporto alla conformità (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Aziende che necessitano di un livello di protezione dei dati tra i sistemi interni e i modelli di IA Prezzi personalizzati

L'adozione dell'IA fallisce rapidamente quando i team non sono sicuri della destinazione dei propri dati o del modo in cui potrebbero essere utilizzati. Per le organizzazioni che archiviano informazioni sui clienti o dati sensibili e regolamentati , l'IA incentrata sulla privacy è obbligatoria per un utilizzo sicuro e scalabile.

Ecco perché dovresti dare la priorità alla giusta soluzione per la privacy dei dati:

Chiarezza sulla titolarità e l'isolamento dei dati: garantisce che i tuoi prompt, file e output rimangano confinati nella tua area di lavoro e non vengano mai mescolati con risorse di dati pubbliche o ambienti di altri clienti.

Controllo esplicito sull'addestramento dei modelli: consente di disabilitare l'utilizzo dei dati per l'addestramento per impostazione predefinita e richiede un'adesione intenzionale quando l'addestramento è consentito.

Controlli di accesso e verificabilità rafforzati: applica autorizzazioni basate sui ruoli, registri delle attività e visibilità dell'utilizzo in modo che l'accesso dell'IA sia conforme alle tue politiche applica autorizzazioni basate sui ruoli, registri delle attività e visibilità dell'utilizzo in modo che l'accesso dell'IA sia conforme alle tue politiche di governance dei dati e di sicurezza interna.

Conformità normativa integrata: fornisce l'assistenza per i requisiti fornisce l'assistenza per i requisiti di conformità dei progetti come GDPR, HIPAA, SOC 2 o gli standard ISO per integrare le precauzioni di sicurezza dei dati direttamente nei flussi di lavoro quotidiani.

Privacy coerente tra modelli e funzionalità/funzioni: applica le stesse regole di sicurezza e governance dei dati anche quando vengono utilizzati più modelli o funzionalità/funzioni di IA.

Continuità operativa e garanzia per il futuro: protegge i tuoi flussi di lavoro mentre le normative di settore diventano più severe e il controllo dell'IA aumenta, evitando rielaborazioni o migrazioni affrettate in un secondo momento.

Esaminiamo i migliori strumenti per la privacy dei dati confrontandone i pro, i contro, le funzionalità/funzioni e i prezzi.

1. ClickUp (ideale per una produttività basata sull'IA con sicurezza e conformità di livello aziendale)

L'adozione dell'IA spesso crea rischi nascosti. Si generano output in strumenti scollegati, perdendo visibilità su chi può utilizzare o accedere alle informazioni sensibili. Per i team attenti alla privacy, questa frammentazione rende più difficile l'applicazione della governance dell'IA e della conformità normativa.

ClickUp cambia questa situazione operando come uno spazio di lavoro AI convergente alimentato da AI contestuale. L'AI è integrata direttamente nella piattaforma in cui già lavori, riducendo il rischio di condivisione di informazioni sensibili con strumenti sconosciuti. Offre inoltre solide funzionalità di sicurezza, tra cui controlli di accesso rigorosi e autorizzazioni strutturate per proteggere i tuoi dati.

Diamo un'occhiata più da vicino a come ClickUp dà priorità alla sicurezza e la supporta con funzionalità di livello aziendale per aiutarti a evitare le sfide legate all'adozione dell'IA.

Ottieni privacy e sicurezza di livello aziendale per impostazione predefinita

ClickUp considera la privacy e la sicurezza come elementi fondamentali per ogni funzionalità/funzione su cui fai affidamento nella piattaforma. I tuoi dati vengono elaborati su un'infrastruttura di livello aziendale ospitata su Amazon Web Services (AWS), con monitoraggio continuo integrato e controlli di accesso limitati.

ClickUp è inoltre conforme alle normative GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, che verificano in modo indipendente le sue pratiche di sicurezza. I dati vengono crittografati sia durante il trasferimento che a riposo, garantendo che le informazioni archiviate in ClickUp rimangano protette da accessi non autorizzati.

🎖️ Il vantaggio strategico: ClickUp tiene sotto costante controllo la sicurezza. La piattaforma monitora la sicurezza e le prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno ed esegue continuamente valutazioni automatizzate dei rischi. Collabora inoltre con terze parti indipendenti per condurre regolarmente test di penetrazione.

Genera output di IA senza esportare dati sensibili

ClickUp Brain non è un chatbot separato o un plug-in. È l'assistente AI integrato che comprende le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e i dati dei tuoi progetti come lavoro che già possiedi e controlli.

Anziché esportare i dati in strumenti di IA esterni e duplicare le informazioni sensibili, ClickUp Brain utilizza la struttura e il contenuto effettivi della tua area di lavoro per generare risultati.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain nei seguenti modi:

Redigi report strutturati, messaggi rapidi, email e persino post di blog con un tono e una formattazione chiari.

Crea descrizioni delle attività, attività secondarie e riassunti delle riunioni da prompt in linguaggio semplice.

Poni domande in linguaggio naturale per ottenere informazioni accurate sul lavoro da tutte le attività, i documenti e le conversazioni passate.

Puoi convertire i risultati dell'IA direttamente in attività di ClickUp, assegnare titolari, scadenze e dipendenze e trasformare le intuizioni guidate dall'IA in lavoro responsabile. Inoltre, utilizza i campi personalizzati per acquisire dettagli come lo stato, il livello di rischio o le informazioni sui clienti e imposta le priorità per evidenziare ciò che richiede maggiore attenzione.

Trasforma i risultati dell'IA in azioni responsabili organizzando e dando priorità al lavoro con le attività di ClickUp.

Per i contenuti più lunghi, archivia i risultati dell'IA in ClickUp Docs e rendili ricercabili o collegali direttamente al lavoro che supportano.

💡 Suggerimento: quando condividi i documenti ClickUp, puoi controllare esattamente chi può visualizzarli e effettuare le modifiche. Puoi mantenere un documento privato e condividerlo solo con persone o team specifici, renderlo accessibile a tutti nell'area di lavoro o invitare collaboratori esterni tramite email o link. Puoi anche combinare autorizzazioni specifiche con l'opzione per attivare/disattivare Protect Doc per impedire modifiche accidentali o non autorizzate, contribuendo a mantenere le politiche aziendali e le procedure operative standard sicure e invariate.

Previeni la diffusione incontrollata dell'IA con ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX estende le funzionalità di IA contestuale di ClickUp in un potente compagno desktop che riduce la proliferazione dell'IA e centralizza il lavoro intelligente. Invece di passare da uno strumento di IA all'altro, puoi cercare e generare contenuti da un unico ambiente controllato ancorato alla tua area di lavoro di ClickUp.

Redigi contenuti e analizza le informazioni direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro con ClickUp BrainMAX.

Inoltre otterrai:

Ricerca IA aziendale: effettua ricerche su ClickUp, sul web e su app collegate come Google Drive, Figma, GitHub e SharePoint da un unico posto per individuare istantaneamente attività, documenti, file e dettagli critici.

Azioni basate sull'IA: utilizza query in linguaggio naturale per riepilogare documenti, creare attività, pianificare riunioni, generare contenuti o pubblicare aggiornamenti direttamente all'interno di ClickUp.

Talk to Text : dettate attività, messaggi e query di ricerca a mani libere mentre BrainMAX li trascrive ed esegue in tempo reale. dettate attività, messaggi e query di ricerca a mani libere mentre BrainMAX li trascrive ed esegue in tempo reale.

Modelli di IA multipli: accedi e scegli tra diversi LLM come ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek e Gemini in base al tuo caso d'uso specifico.

ClickUp supporta le sue capacità di IA con una governance dei dati chiara e misure di protezione applicabili. La piattaforma è certificata ISO 42001, uno standard globale per la gestione responsabile e sicura dell'IA. Inoltre, ClickUp AI non viene addestrata sui dati della tua area di lavoro e gli accordi di licenza con i partner IA vietano esplicitamente l'utilizzo dei dati dei clienti per l'addestramento dei modelli.

Automatizza il lavoro con Super Agents, senza perdere il controllo

I ClickUp AI Super Agents sono colleghi di squadra basati sull'intelligenza artificiale che operano direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, utilizzando il contesto reale del progetto per aiutarti a portare avanti il lavoro.

Puoi interagire con i Super Agent come faresti con un collega. Assegna loro delle attività, effettua delle menzioni nelle conversazioni o chiedi loro di compilare documenti e seguire automaticamente il lavoro.

Automatizza il lavoro di routine e collabora con i colleghi IA mantenendo il pieno controllo sulle autorizzazioni e sulla supervisione.

I Super Agent operano sotto il controllo diretto dell'uomo con limiti chiaramente definiti. Quando ne crei uno, puoi configurare esattamente come può interagire con la tua area di lavoro (compresi gli strumenti che può utilizzare).

Chiunque abbia l'autorizzazione a gestire l'accesso può aggiornare questa configurazione in qualsiasi momento e garantire una supervisione continua. Mentre i Super Agenti ricevono automaticamente i dati dell'area di lavoro pubblica per rimanere aggiornati, l'accesso ad aree specifiche o sensibili deve essere concesso in modo esplicito.

💡 Suggerimento: rivedi l'accesso a Super Agent attraverso i ruoli esistenti nella tua area di lavoro per mantenere un controllo rigoroso e prevedibile. Gestisci con attenzione l'accesso a livello di membro: i membri, gli amministratori e i titolari possono creare, trigger e gestire Super Agent pubblici per impostazione predefinita, quindi controlla regolarmente chi ricopre questi ruoli.

Proteggi automaticamente i dati privati: affidati alle autorizzazioni basate sui ruoli per nascondere tutte le informazioni del profilo Super Agent che gli utenti non sono autorizzati a visualizzare.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura le riunioni senza sforzo: utilizza utilizza ClickUp AI Notetaker per generare riassunti e azioni da intraprendere che rimangono collegati alle attività e ai documenti nel tuo spazio di lavoro di ClickUp.

Collabora visivamente con le protezioni: fai brainstorming e pianifica nelle fai brainstorming e pianifica nelle lavagne online ClickUp che ereditano le autorizzazioni dell'area di lavoro e rimangono collegate al lavoro.

Mantieni le conversazioni nel contesto: comunica nella comunica nella chat di ClickUp all'interno della tua area di lavoro invece di affidarti a strumenti di chat autonomi che frammentano il contesto e possono compromettere la sicurezza.

Monitorate il lavoro in modo sicuro: visualizzate informazioni in tempo reale attraverso visualizzate informazioni in tempo reale attraverso i dashboard ClickUp , applicando al contempo un accesso basato sui ruoli ai dati sensibili.

Limiti di ClickUp

La sua ampia gamma di funzionalità/funzioni può richiedere un po' di tempo prima che i nuovi utenti acquisiscano familiarità con essa.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.080 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'IA Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine. Trovo anche utili i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto tempo e lavoro richiesto per essere impostato correttamente.

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'IA Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine. Trovo anche utili i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto tempo e lavoro richiesto per essere impostato correttamente.

👀 Lo sapevate? Secondo il rapporto State of AI Security di Acuvity, il 70% delle organizzazioni non dispone ancora di una governance ottimizzata dell'IA. Lo stesso rapporto ha rilevato che il 38% cita la sicurezza del runtime dell'IA come la sfida più grande per la sicurezza dell'IA dell'azienda.

2. Lumo (ideale per l'IA che mette al primo posto la privacy senza registrazione dei dati o addestramento dei modelli)

tramite Lumo

Sviluppato dal team che ha creato Proton Mail e Proton Drive, Lumo è un assistente IA che gestisce attività come la scrittura, la riabilitazione/riassunzione e l'analisi.

Proton ha progettato lo strumento in modo che funzioni senza raccogliere i tuoi dati. Non registra le tue conversazioni né riutilizza le interazioni per la personalizzazione. La piattaforma non può vedere ciò che chiedi o ciò che risponde l'assistente e non utilizza mai i tuoi dati per creare profili o addestrare modelli di IA.

Le conversazioni vengono salvate con crittografia zero-access, quindi solo il tuo dispositivo può decrittografarle. Poiché lo strumento è completamente open source, tu o il tuo team di sicurezza potete esaminare il codice in modo indipendente, rafforzando la fiducia nel fatto che le protezioni della privacy sono integrate nel sistema stesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lumo

Inizia subito a chattare senza effettuare il login o creare un account, così l'accesso rimane veloce e gratis.

Conformati ai requisiti normativi quali GDPR e HIPAA, supportati dalle certificazioni ISO 27001 e SOC 2 di Proton.

Mantieni i dati completamente contenuti impedendo la condivisione delle conversazioni con terze parti o provider di IA esterni.

Limiti di Lumo

Potrebbe produrre risultati incoerenti per calcoli precisi, con query ripetute che restituiscono risposte diverse per lo stesso input.

Prezzi di Lumo

Free

In più: 12,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lumo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lumo?

Un utente di Reddit afferma:

Ho utilizzato Lumo AI per la ricerca. È un'IA molto efficiente per questo scopo. Tuttavia, la utilizzo in combinazione con Mistral. Le ho chiesto di approfondire gli argomenti che volevo approfondire dopo un prompt dettagliato e ho scoperto che era diretta e concreta.

Ho utilizzato Lumo IA per la ricerca. È un'IA molto efficiente per questo scopo. Tuttavia, la utilizzo in combinazione con Mistral. Le ho chiesto di approfondire gli argomenti che volevo approfondire dopo un prompt dettagliato e ho scoperto che era diretta e concreta.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis di politiche e procedure aziendali per aiutare i dipendenti a orientarsi efficacemente sul posto di lavoro

3. Duck. ai (Ideale per conversazioni anonime con l'IA e riepiloghi/riassunti rapidi senza account o monitoraggio)

Duck. ai è un chatbot IA gratis e incentrato sulla privacy lanciato da DuckDuckGo nel 2025. Ti consente di interagire con diversi modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku e Llama 4, garantendo al contempo che i tuoi prompt non vengano salvati o utilizzati per l'addestramento dei modelli.

Puoi utilizzare lo strumento per generare risposte e riassumere testi senza creare un account o collegare alcuna identità personale. A differenza degli strumenti tradizionali che memorizzano le conversazioni su server remoti, Duck. ai conserva le chat recenti localmente sul tuo dispositivo, in modo da poterle eliminare in qualsiasi momento.

Duck. ai include anche controlli accurati sulla privacy per la pertinenza contestuale. È possibile attivare/disattivare l'opzione "Usa posizione approssimativa" per condividere con i provider di modelli solo i dati relativi alla posizione a livello di città. La posizione precisa e l'indirizzo IP rimangono nascosti e l'impostazione è disattivata per impostazione predefinita per garantire il pieno controllo sulla governance dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Duck. /IA

Aggiungi le conversazioni importanti agli elementi fissi mantenendo fino a cinque chat nella parte superiore dell'elenco delle chat recenti per un accesso rapido e proteggendole dalla cancellazione tramite il pulsante Fire.

Affina il contesto della risposta attraverso la condivisione di dettagli limitati in modo che le risposte seguano le unità, le date e il fuso orario corretti.

Archivia temporaneamente i dati di sessione in una cache crittografata per un massimo di 15 minuti per recuperare da eventuali problemi di connessione, quindi eliminali definitivamente.

Limiti di Duck.ai

Lo strumento potrebbe fornire risposte meno personalizzate e pertinenti, richiedendo ulteriori input per ottenere il risultato desiderato.

Prezzi di Duck. IA

Free

Sottoscrizione: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Duck. IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: Il 53% delle organizzazioni non dispone di una governance dell'IA o ha solo linee guida informali. E quando le persone non sanno dove finiscono i loro dati, o se uno strumento possa creare un rischio di conformità, esitano. Se uno strumento di IA non fa parte di sistemi affidabili o ha pratiche di trattamento dei dati poco chiare, il timore che "potrebbe non essere sicuro" è sufficiente a bloccarne l'adozione. Questo non è il caso dell'ambiente completamente controllato e sicuro di ClickUp. ClickUp AI è conforme alle normative GDPR, HIPAA e SOC 2 e possiede la certificazione ISO 42001, garantendo che i tuoi dati siano privati, protetti e gestiti in modo responsabile. Ai fornitori di IA di terze parti è vietato addestrare o conservare i dati dei clienti ClickUp, e il supporto multimodello opera in base a autorizzazioni unificate, controlli sulla privacy e rigorosi standard di sicurezza. In questo caso, la governance dell'IA diventa parte integrante dell'area di lavoro di ClickUp stessa, consentendo ai team di utilizzare l'IA in tutta sicurezza, senza rischi aggiuntivi.

4. Quill Meetings (ideale per la trascrizione di riunioni private che funziona interamente sul tuo dispositivo)

tramite Quill riunioni

Se stai cercando un'IA per riunioni che non invii le tue conversazioni a sistemi esterni, Quill offre una soluzione che mette al primo posto la privacy.

Trascrive le discussioni in tempo reale e le trasforma in riepiloghi strutturati e elementi di follow-up, aiutando il tuo team a registrare le decisioni senza dover ricorrere alla presa di appunti manuale.

Invece di partecipare alle riunioni come bot o instradare l'audio attraverso ambienti multi-cloud, Quill funziona interamente sul tuo Mac o PC. Inoltre, l'audio non lascia mai il tuo dispositivo, mantenendo le conversazioni private e rendendo lo strumento flessibile per riunioni di persona o anche sessioni di brainstorming individuali.

Lo strumento acquisisce automaticamente anche il contesto visivo. Quando qualcuno effettua la condivisione dello schermo durante una riunione, lo strumento cattura screenshot e aggiunge tali informazioni direttamente alle tue note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quill

Cerca e ottieni informazioni chiave utilizzando un'interfaccia semplice che ti aiuta a trovare e evidenziare rapidamente le informazioni importanti.

Ricevi riepiloghi settimanali e suggerimenti di miglioramento insieme a un elenco chiaro dei progetti che richiedono un follow-up.

Estrai le metriche dalle conversazioni in tabelle organizzate e genera contenuti per podcast, presentazioni o lezioni.

Limiti di Quill

Poiché Quill funziona sul tuo dispositivo, le prestazioni dipendono dall'hardware e potrebbero rallentare su macchine meno recenti.

Prezzi di Quill

Free

Lite: 7,99 $ al mese

Unlimited: 19,99 $ al mese

Teams: 15 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Quill

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Quill?

Un utente G2 afferma:

In qualità di consulente che gestisce numerose chiamate con fondatori, dirigenti e interviste di ricerca sui clienti, Quill Meetings è stato una risorsa fondamentale nella gestione di tutti i follow-up e dei passaggi successivi. Il fatto che tutto sia gestito localmente garantisce la privacy dei miei clienti, aspetto fondamentale quando si tratta di strategie sensibili di crescita e di immissione sul mercato.

In qualità di consulente che gestisce numerose chiamate con fondatori, dirigenti e interviste di ricerca sui clienti, Quill Meetings è stato una risorsa fondamentale nella gestione di tutti i follow-up e dei passaggi successivi. Il fatto che tutto sia gestito localmente garantisce la privacy dei miei clienti, aspetto fondamentale quando si tratta di strategie sensibili di crescita e di immissione sul mercato.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di gestione dei dati per semplificare il tuo flusso di lavoro e tenere sotto controllo i tuoi dati

5. Standard Notes (ideale per prendere appunti in modo sicuro e crittografato e avere spazio di archiviazione per le conoscenze a lungo termine)

tramite Standard Notes

Standard Notes è un'app per prendere appunti con crittografia end-to-end, creata per archiviare le conoscenze in modo sicuro e a lungo termine. Puoi iniziare con il testo normale per scrivere senza distrazioni ed estenderlo a testo formattato, fogli di calcolo, attività, cose da fare, markdown, password e token.

Tutte le note vengono crittografate sul tuo dispositivo prima dell'inizio della sincronizzazione, garantendo che solo tu e i collaboratori esplicitamente autorizzati possano accedervi. La cronologia delle revisioni a lungo termine integra e funge da annullamento infinito, consentendoti di rivedere e ripristinare qualsiasi versione di una nota dalla sua primissima bozza.

Per rafforzare la governance dei dati, lo strumento offre backup notturni crittografati via email di tutte le note presenti nella tua casella di posta. Offre inoltre supporto per l'autenticazione a due fattori tramite token temporali per prevenire fughe di dati e proteggere le informazioni sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Standard Notes

Organizza le note in modo efficiente fissando quelle importanti o spostandole nel cestino con opzioni di recupero o eliminazione definitiva.

Blocca le singole note con un codice di accesso aggiuntivo per aggiungere un ulteriore livello di protezione ai contenuti sensibili.

Proteggi l'accesso alle app utilizzando un codice di accesso dedicato o l'autenticazione biometrica, come Face ID o il riconoscimento delle impronte digitali, per impedire la visualizzazione non autorizzata.

Limitazioni di Standard Notes

La sincronizzazione e la decrittografia delle note sui dispositivi mobili possono essere lente e occasionalmente causare il crash dell'app.

Prezzi delle note Standard

Standard: Gratis

Produttività: 63 $/anno

Professionale: 84 $/anno

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Standard Notes?

Un utente G2 afferma:

Mi piace il fatto che diano la priorità alla privacy sopra ogni altra cosa con il loro canale crittografato altamente sicuro per la sincronizzazione di dati e note all'interno di un dispositivo. E adoro il fatto che abbiano strumenti per sviluppatori. Lo stesso strumento per sviluppatori si trova sui browser ed è presente anche su questo software. Ciò significa che posso controllare sotto il cofano alcune discrepanze di codice e problemi di stile delle mie note.

Mi piace il fatto che diano la priorità alla privacy sopra tutto con il loro canale crittografato altamente sicuro per la sincronizzazione di dati e note all'interno di un dispositivo. E adoro il fatto che abbiano strumenti per sviluppatori. Lo stesso strumento per sviluppatori si trova sui browser ed è presente anche su questo software. Ciò significa che posso controllare sotto il cofano alcune discrepanze di codice e problemi di stile delle mie note.

👀 Curiosità: secondo il rapporto The State of AI in the Cloud di Wiz, l'IA self-hosted sta guadagnando un notevole slancio, con l'adozione di BERT che è passata dal 49% al 74% su base annua tra i principali tipi di modelli.

6. Tutanota (ideale per email e calendari crittografati end-to-end per team attenti alla privacy)

tramite Tutanota

Tuta è una piattaforma di email e calendario crittografata creata per team e individui che necessitano di un elevato livello di sicurezza senza sacrificare l'usabilità.

Quando invii un'email ad altri utenti Tuta, viene applicata automaticamente la crittografia end-to-end utilizzando la crittografia asimmetrica. Per i messaggi inviati al di fuori della piattaforma, le email possono comunque essere assicurate con una password di condivisione una tantum utilizzando la crittografia simmetrica, che il destinatario utilizza per decrittografare il messaggio.

A livello architetturale, lo strumento segue un modello zero-knowledge e utilizza la crittografia post-quantistica. Questo approccio protegge i tuoi dati anche se i server vengono compromessi e contribuisce a rendere le comunicazioni a prova di futuro contro le minacce informatiche emergenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tutanota

Supporta più alias e-mail e domini personalizzati per gestire le identità e mantenere una presenza professionale.

Proteggi il tuo account con l'autenticazione a due fattori e la registrazione anonima senza numeri di telefono o registrazione dell'IP.

Proteggi i tuoi dati dal phishing e garantisci il rispetto della politica aziendale in materia di IA grazie ai filtri integrati e ai blocchi di monitoraggio di Tuta Mail.

Limitazioni di Tutanota

Non supporta le sottocartelle per l'organizzazione delle email, il che può portare a una casella di posta meno strutturata.

Prezzi di Tutanota

Personale : Gratis Rivoluzionario: 3,60 € al mese (4,18 $ al mese) Leggenda: 9,60 € al mese (11,14 $ al mese)

Free

Rivoluzionario: 3,60 € al mese (4,18 $ al mese)

Legenda: 9,60 € al mese (11,14 $ al mese)

Aziendale : Essential: 7,20 € al mese per utente (8,35 $ al mese per utente) Advanced: 9,60 € al mese per utente (11,14 $ al mese per utente) Illimitato: 14,40 € al mese per utente (16,70 $ al mese per utente)

Essenziale: 7,20 € al mese per utente (8,35 $ al mese per utente)

Avanzato: 9,60 € al mese per utente (11,14 $ al mese per utente)

Illimitato: 14,40 € al mese per utente (16,70 $ al mese per utente)

Free

Rivoluzionario: 3,60 € al mese (4,18 $ al mese)

Legenda: 9,60 € al mese (11,14 $ al mese)

Essenziale: 7,20 € al mese per utente (8,35 $ al mese per utente)

Avanzato: 9,60 € al mese per utente (11,14 $ al mese per utente)

Illimitato: 14,40 € al mese per utente (16,70 $ al mese per utente)

Valutazioni e recensioni di Tutanota

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tutanota?

Un utente di Capterra afferma:

Lo utilizziamo per comunicare in modo riservato con i nostri pazienti (crittografia end-to-end). Abbiamo creato una casella di posta condivisa che consente a più dipendenti di accedere all'intera cronologia delle comunicazioni con i nostri pazienti. Questo rende il nostro lavoro quotidiano molto più comodo.

Lo utilizziamo per comunicare in modo riservato con i nostri pazienti (crittografia end-to-end). Abbiamo creato una casella di posta condivisa che consente a più dipendenti di accedere all'intera cronologia delle comunicazioni con i nostri pazienti. Questo rende il nostro lavoro quotidiano molto più comodo.

7. Skiff (ideale per la collaborazione su email e documenti crittografati con una forte protezione dell'identità)

tramite Skiff

La condivisione di e-mail e documenti sensibili tramite strumenti che scansionano i contenuti o effettuano il monitoraggio delle attività crea rischi inutili. Skiff risolve questo problema offrendo una area di lavoro sicura basata sulla crittografia e sul controllo da parte dell'utente.

Applica la crittografia end-to-end per impostazione predefinita, mantenendo le tue email e le righe dell'oggetto visibili solo ai destinatari previsti. Skiff Pages estende la stessa protezione ai documenti, consentendoti di creare, modificare e effettuare la condivisione di contenuti in tempo reale mantenendo tutto completamente crittografato.

Grazie a funzionalità quali domini personalizzati, alias email, blocco dei tracker e organizzazione della casella di posta in arrivo basata su cartelle, puoi collaborare in modo professionale mantenendo il pieno controllo sui metodi di raccolta dei dati e sull'identità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skiff

Sincronizza automaticamente gli eventi del Calendario aggiungendo inviti, conferme di partecipazione e aggiornamenti direttamente dalla tua finestra In arrivo di Skiff.

Condividi i file in modo sicuro utilizzando collegamenti crittografati che proteggono l'accesso durante la collaborazione esterna.

Esecuzione dell'autenticazione privata utilizzando opzioni di accesso basate su portafogli crittografici per la collaborazione e la condivisione.

Limiti di Skiff

Skiff offre attualmente un supporto limitato per l'integrazione con piattaforme di email di terze parti.

Prezzi Skiff

Free

Essenziale: 4 $ al mese

Pro: 10 $ al mese

Business: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Skiff

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Skiff?

Un utente G2 afferma:

Crittografia end-to-end, sicurezza totale ed eccellente esperienza utente sono i punti di forza di Skiff Mail. Dall'aggiunta di alias e dal blocco dei tracker all'aggiunta di filtri o domini personalizzati, Skiff Mail semplifica la gestione delle email per i team.

Crittografia end-to-end, sicurezza totale ed eccellente esperienza utente sono i punti di forza di Skiff Mail. Dall'aggiunta di alias e dal blocco dei tracker all'aggiunta di filtri o domini personalizzati, Skiff Mail semplifica la gestione delle email per i team.

👀 Lo sapevate? Quasi il 50% delle organizzazioni prevede una violazione dei dati causata dagli strumenti di IA. Un altro 49% identifica la Shadow IA come la seconda più grande minaccia alla sicurezza, sottolineando i rischi di un uso non gestito dell'IA.

8. Obsidian (ideale per la gestione delle conoscenze locali e le basi di conoscenza personali)

tramite Obsidian

Obsidian è una piattaforma di gestione delle conoscenze locale creata per chi desidera avere il controllo completo sulle proprie informazioni. Tutte le note vengono archiviate come semplici file Markdown sul tuo dispositivo, anziché su un cloud controllato dal fornitore, consentendoti di avere il controllo diretto sulla governance dei dati.

Puoi collegare note relative a concetti, persone, luoghi, libri e idee per costruire un sistema di conoscenza personale che cresce organicamente nel tempo. La sua vista grafica interattiva mappa visivamente queste connessioni, aiutandoti a individuare modelli che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Per i team, lo strumento offre un controllo dettagliato sulla sincronizzazione e la collaborazione. Scegli esattamente quali file e preferenze sincronizzare tra i dispositivi, mantenendo privati gli altri contenuti. I file condivisi consentono la collaborazione senza trasferire tutti i dati in un sistema centrale, preservando così chiari confini intorno ai contenuti sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Tieni traccia delle modifiche nel tempo con una cronologia delle versioni integrata che ti consente di rivedere e ripristinare le revisioni per ogni nota (fino a un anno di cronologia).

Lavora offline e effettua la sincronizzazione in un secondo momento modificando le tue note senza connessione a Internet, quindi unisci automaticamente le modifiche quando torni online.

Organizza le idee in modo visivo utilizzando Canva per il brainstorming e la pianificazione con note, contenuti multimediali e contenuti web incorporati.

Limiti di Obsidian

Il piano Free non consente la collaborazione in tempo reale e un uso efficace richiede familiarità con Markdown.

Prezzi di Obsidian

Free

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per sito

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Un utente di Capterra afferma:

Il modello di archivio locale elimina la latenza e l'ansia da fuga di dati, ma con la funzione di sincronizzazione di Obsidian posso riprendere esattamente da dove avevo interrotto su qualsiasi dispositivo. L'architettura locale conserva ogni nota sul mio dispositivo, quindi è velocissima e molto meno esposta alle minacce alla sicurezza.

Il modello di archivio locale elimina la latenza e l'ansia da fuga di dati, ma con la funzione di sincronizzazione di Obsidian posso riprendere esattamente da dove avevo interrotto su qualsiasi dispositivo. L'architettura locale conserva ogni nota sul mio dispositivo, quindi è velocissima e molto meno esposta alle minacce alla sicurezza.

📕 Per saperne di più: Come redigere una politica aziendale efficace [con esempi]

9. SimpleLogin (ideale per proteggere l'identità email e ridurre il monitoraggio con alias sicuri)

tramite SimpleLogin

Se desideri ridurre il monitoraggio delle e-mail e l'esposizione dei dati, SimpleLogin è uno strumento open source per la creazione di alias e-mail progettato per aiutarti a proteggere la tua casella di posta principale.

Funziona generando alias email che inoltrano i messaggi al tuo indirizzo email reale. Ciò ti consente di registrarti a strumenti e servizi senza mai rivelare la tua identità reale.

Ogni indirizzo alias può essere sospeso, eliminato o riattivato istantaneamente, il che è particolarmente utile se un alias inizia a ricevere spam o viene coinvolto in una violazione dei dati. Puoi anche rispondere alle email direttamente da un alias per prevenire spam e phishing, mantenendo al contempo il flusso di comunicazione completo.

Con il supporto PGP abilitato, lo strumento crittografa le email in arrivo utilizzando la tua chiave PGP prima di inoltrarle alla tua casella di posta. Ciò garantisce che solo tu possa decrittografare e leggere i messaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleLogin

Indirizza gli alias a più caselle di posta aggiungendo le caselle di posta esistenti e scegliendo dove ogni alias deve inoltrare le email.

Rafforza la sicurezza dell'account abilitando l'autenticazione a due fattori con TOTP e/o WebAuthn (FIDO) per proteggerti da accessi non autorizzati.

Utilizza i tuoi domini per creare alias personalizzati come contact@tuo-dominio.com o hi@tuo-dominio.com, mantenendo nascosta la tua finestra In arrivo principale.

Limitazioni di SimpleLogin

I domini personalizzati non possono essere condivisi con altri utenti, il che limita la gestione degli alias tra i membri della famiglia o i team.

Prezzi di SimpleLogin

Open source

Free

Premium: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SimpleLogin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SimpleLogin?

Un utente di Reddit afferma:

Lo uso ormai da diversi mesi per tutto e non ho mai avuto alcun problema. Utilizzo anche diversi nomi di dominio personalizzati come alias. È eccezionale.

Lo uso ormai da diversi mesi per tutto e non ho mai avuto alcun problema. Utilizzo anche diversi nomi di dominio personalizzati come alias. È eccezionale.

10. Protecto (ideale per la protezione e la governance dei dati dell'azienda quando si utilizzano modelli di IA)

tramite Protecto

Protecto AI è un livello di protezione dei dati di livello aziendale che si interpone tra i tuoi sistemi operativi e i modelli di IA che utilizzi.

Identifica automaticamente PII, PHI, PCI e altre informazioni aziendali riservate nei tuoi documenti e set di dati. In base alle politiche da te definite, può mascherare, censurare, tokenizzare o applicare un blocco ad elementi sensibili secondo necessità.

Questo livello di controllo è reso possibile dal Context-Based Access Control (CBAC). Lo strumento valuta chi effettua la richiesta di IA e il contesto in cui vengono utilizzati i dati, consentendoti di applicare regole dettagliate in modo coerente in ambienti complessi.

Grazie alla tokenizzazione deterministica e al mascheramento con conservazione del formato, la struttura dei tuoi dati rimane intatta, consentendo ai modelli IA di generare risultati accurati e significativi senza accedere ai valori reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Protecto

Rispetta le normative sulla privacy come HIPAA, GDPR, DPDP e CPRA mascherando le informazioni di identificazione personale e controllando l'accesso ai dati sensibili.

Analizza e modella i dati in modo sicuro utilizzando set di dati mascherati senza esporre informazioni sensibili.

Sostituisci le informazioni personali identificabili (PII) e le informazioni sanitarie protette (PHI) con token sicuri per fornire supporto all'analisi, allo sviluppo dell'IA, alla condivisione e alla reportistica con rischi ridotti.

Limiti di Protecto

La gestione di dati specifici di dominio o proprietari può richiedere schemi personalizzati e ottimizzazioni.

Prezzi Protecto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Protecto

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Porta l'esecuzione dell'IA incentrata sulla privacy in un unico sistema sicuro con ClickUp

L'IA funziona al meglio quando si integra naturalmente nel tuo modo di lavorare e rimane controllata dall'inizio alla fine. Per i team attenti alla privacy, gli strumenti di IA sparsi creano rischi per la sicurezza e una proliferazione incontrollata dell'IA.

ClickUp offre un'intelligenza artificiale contestuale che opera direttamente all'interno della tua area di lavoro, dove esistono già autorizzazioni e governance dei dati. Dalla generazione di output con ClickUp Brain all'azione su di essi tramite BrainMAX e Super Agents, ogni interazione con l'intelligenza artificiale rimane contenuta all'interno di un sistema di registrazione sicuro.

I tuoi dati non vengono utilizzati per l'addestramento dei modelli e rimangono soggetti a chiari controlli di accesso e alla conformità con GDPR, SOC 2 e ISO 42001.

Sei pronto a utilizzare l'IA senza perdere il controllo dei tuoi dati? Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis e riunisci il tuo lavoro e l'IA in un unico spazio di lavoro sicuro.

Domande frequenti

Nessun LLM offre la privacy per impostazione predefinita. La privacy dipende da come il modello viene implementato, gestito e limitato. L'approccio più sicuro è quello di utilizzare gli LLM attraverso una piattaforma controllata come ClickUp. Non utilizza i tuoi dati per l'addestramento, non li conserva dopo l'elaborazione e impone l'accesso attraverso forti autorizzazioni dell'area di lavoro e standard di conformità normativa.

Uno strumento di IA rispettoso della privacy ha una governance dei dati chiara, in modo che tu sappia esattamente quali informazioni vengono raccolte e come vengono utilizzate. I tuoi dati non vengono utilizzati per l'addestramento dei modelli a meno che tu non lo consenta esplicitamente. Dispone di solidi controlli di sicurezza, tra cui crittografia, controlli di accesso basati sui ruoli, registri di audit e conformità agli standard normativi riconosciuti. Lo strumento segue anche pratiche di minimizzazione dei dati, raccogliendo solo ciò che è necessario e dandoti il pieno controllo per eliminare i tuoi dati quando necessario.

Sì, alcuni strumenti di IA possono essere addestrati sui dati della tua azienda, ma ciò dipende interamente dalla politica sui dati dello strumento e dalle tue impostazioni. Gli strumenti di gestione della privacy non utilizzano i tuoi dati per l'addestramento per impostazione predefinita e richiedono un'adesione esplicita. Se uno strumento si addestra automaticamente sui dati dei clienti o lo nasconde dietro termini vaghi, non è adatto ai team attenti alla privacy.

Non per impostazione predefinita, ma gli strumenti di IA aziendali offrono solitamente controlli di sicurezza più rigorosi rispetto agli strumenti consumer. Questi strumenti di governance dei modelli includono spesso crittografia, controlli di accesso basati sui ruoli, registri di audit, SSO e conformità alle normative sulla privacy come SOC 2 o GDPR. Forniscono inoltre migliori controlli amministrativi e isolamento dei dati. Tuttavia, essere "aziendali" non garantisce automaticamente la privacy. È comunque necessario esaminare le politiche sui dati e le pratiche di formazione dello strumento prima di utilizzarlo con i dati della vostra azienda.

In alcuni casi, sì. Se lavori in un settore regolamentato come quello sanitario, finanziario o dei servizi legali, gli strumenti di IA pubblici possono comportare rischi di conformità e di esposizione dei dati. Questo perché molti strumenti di livello consumer potrebbero utilizzare i dati per migliorare i modelli o non disporre di controlli di accesso rigorosi. I team regolamentati dovrebbero utilizzare strumenti di governance dell'IA che offrano politiche sui dati chiare, nessun addestramento predefinito dei modelli, misure di sicurezza rigorose e supporto alla conformità in linea con i requisiti del loro settore.

Il modo più sicuro per utilizzare l'IA sul lavoro è trattarla come qualsiasi altro sistema che elabora dati aziendali sensibili. Scegli fornitori con politiche trasparenti in materia di dati, termini di conservazione chiari e nessun addestramento dei modelli sui tuoi dati senza il tuo esplicito consenso. Implementa controlli di accesso basati sui ruoli, segui il principio del privilegio minimo e effettua la condivisione solo delle informazioni strettamente necessarie. Soprattutto, stabilisci delle linee guida interne sull'uso dell'IA, in modo che tutti comprendano cosa è consentito e cosa non lo è.