10 Migliori alternative a Fathom AI per la presa di appunti AI nel 2024

Perdere elementi chiave di una riunione online può essere frustrante. Tuttavia, non si vuole nemmeno passare tutto il tempo a cercare di annotare tutto ciò che viene discusso durante le chiamate Zoom.

Per fortuna, uno strumento per prendere appunti come Fathom IA può rendere la vita più facile. Questi strumenti sfruttano l'intelligenza artificiale per trascrivere, riepilogare/riassumere e analizzare le note delle riunioni, gratis per concentrarsi sulla discussione.

Sebbene Fathom IA eccella nella presa di note e nei servizi di trascrizione di base, altri strumenti di app per la presa di note e strumenti aziendali offrono funzionalità/funzione aggiuntive e maggiore flessibilità.

Vi abbiamo presentato 10 Strumenti di IA per prendere appunti che possono essere un'alternativa a Fathom IA per migliorare le riunioni virtuali e i risultati delle stesse.

Ma prima di questo, scopriamo come scegliere l'alternativa Fathom più adatta alle vostre esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a Fathom IA?

Ecco alcuni fattori da considerare nella selezione di uno strumento di IA per le riunioni:

Accuratezza : Cercare alternative a IA Fathom con un'elevata precisione di trascrizione, soprattutto per la gestione di accenti diversi e termini tecnici

Funzionalità/funzioni : Funzionalità/funzione avanzate come l'identificazione dell'oratore, l'estrazione di elementi d'azione, la trascrizione in tempo reale, il supporto linguistico e l'evidenziazione di parole chiave possono aumentare significativamente la produttività delle riunioni

Integrazioni : La perfetta integrazione con la piattaforma di videoconferenza preferita e con i più diffusi strumenti di project management garantisce un flusso di lavoro fluido

Sicurezza : considerate solo le alternative di IA in grado di garantirvi privacy, sicurezza e crittografia dei dati

Prezzi: Considerate il vostro budget e le dimensioni del team quando valutate i piani tariffari

Le 10 migliori alternative a IA di Fathom da usare

Ora che sapete cosa cercare nelle alternative a Fathom IA, diamo un'occhiata ad alcune delle migliori opzioni disponibili.

1. Fireflies IA

via Lucciole IA Fireflies IA è un innovativo strumento per riunioni online che automatizza la presa di note. Permette di trascrivere, riepilogare/riassumere, cercare e analizzare le conversazioni vocali.

È possibile utilizzarlo per catturare video e audio e generare trascrizioni in pochi minuti, navigando tra le metriche chiave come elementi d'azione, attività e domande in un solo clic.

Le migliori funzionalità di Fireflies IA

Trascrizione delle riunioni e condivisione delle note su Slack e Google Documenti

Invito di Fireflies.ai Notetaker alle riunioni sul vostro calendario

Aggiunta di registri delle chiamate e note delle riunioni direttamente nel vostro CRM

Integrazione construmenti per le riunioni online come Google Meet, Zoom, Teams, ecc.

Limiti dell'IA di Fireflies

La versione gratis manca di importanti funzionalità/funzioni

Necessita di una migliore integrazione con la suite di prodotti Google

Prezzi di Fireflies IA

**Gratis

Pro: $18/postazione al mese

$18/postazione al mese Business: $29/seduta al mese

$29/seduta al mese Enterprise: $39/seduta al mese

Fireflies IA valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. Claap

via Clausola Claap rende la collaborazione con il team fluida, veloce e sicura. Commercializzato come strumento di registrazione video collaborativa, Claap vi fornisce note e brevi video di follow-up alimentati dall'IA.

È possibile registrare le riunioni con i punti salienti e generare riepiloghi/riassunti IA utilizzando il modello giusto. Questo strumento è particolarmente adatto ai team commerciali perché offre un'intelligenza conversazionale che aiuta a migliorare la percentuale di vittorie.

Sfruttate le intuizioni per coinvolgere i potenziali clienti e utilizzate gli altri strumenti della videoteca per creare e modificare brevi video di follow-up che abbreviano il ciclo commerciale.

Funzionalità/funzione migliori di Claap

Trascrizione e traduzione in 99 lingue

Aggiunta di commenti in punti specifici della registrazione

Creazione di una libreria di video centralizzata per aiutare la formazione del team commerciale

Controllo dei diritti di accesso, anche in scala, per una privacy avanzata

Limiti di Claap

Difficoltà nell'unire le aree di lavoro virtuali

Alcuni utenti segnalano che la qualità del suono deve essere migliorata

Prezzi di Claap

Basic: piano Free

piano Free Starter: $10/licenza al mese

$10/licenza al mese Pro: $30/licenza al mese

$30/licenza al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Claap valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: Valutazioni non disponibili

3. Compagno App

via App per i compagni Fellow è un'applicazione all-in-one Software di trascrizione e gestione delle riunioni IA per team remoti e ibridi. Le sue funzionalità/funzione di guida del comportamento riducono la necessità di frequenti riunioni del progetto e garantire una collaborazione efficiente.

È possibile assegnare e sincronizzare gli elementi d'azione con gli strumenti di project management e tenere traccia dei verbali delle riunioni e delle decisioni in un unico luogo, garantendo un'azione fattibile risultati delle riunioni .

Le migliori funzionalità/funzione dell'app Fellow

Ricerca tra le trascrizioni delle riunioni, le note e i tag, con la possibilità di bloccare le note per evitare modifiche alle decisioni registrate

Creazione di programmi di riunione condivisi con titolari per ogni sezione

Integrare le registrazioni, le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti delle riunioni con gli eventi del calendario per accedere facilmente a tutto ciò che riguarda le riunioni

Sfruttare la libreria dei modelli di riunione per accedere a modelli approvati da esperti per vari tipi di riunioni, come quelle individuali, quelle di team, le retrospettive e altro ancora

limiti dell'app #### Fellow

Le Automazioni non sono automatizzate

Problemi nelle estensioni del browser

Prezzi dell'app Fellow

**Gratis

Pro: $11/utente al mese

$11/utente al mese Business: $10/utente al mese (fatturati annualmente)

$10/utente al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Fellow App

G2: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

4.7/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

4. Lontra IA

via Lontra IA Otter IA è un assistente per riunioni che automatizza e riepiloga le conversazioni in note con elementi d'azione. Otterrete risposte e genererete contenuti come email e aggiornamenti di stato utilizzando Otter IA Chat in tutte le vostre riunioni.

È anche possibile combinare conversazioni dal vivo con aggiornamenti sincronizzati.

Potete chattare con i membri del vostro team e con l'assistenza Otter per portare avanti i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter IA

Trascrive le riunioni in oltre 30 lingue, perfetto per i team globali

Collaborazione sulle note delle riunioni, assegnazione e sincronizzazione degli elementi d'azione con gli strumenti di project management e traccia delle decisioni delle riunioni in un unico luogo

Condivisione delle note delle riunioni via email, Slack e aggiunta al vostro CRM

Connessione perfetta con le piattaforme di videoconferenza più diffuse, come Zoom e Google Meet

Limiti dell'IA Otter

Il piano Free offre un limite ai minuti di trascrizione e all'identificazione dell'oratore

L'accuratezza della trascrizione può essere inaffidabile

Prezzi di Otter IA

Basic: piano Free

piano Free Pro: $16,99/utente al mese

$16,99/utente al mese Business: $30/utente al mese

$30/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Otter IA valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (170+ recensioni)

4.2/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

5. Grano

via Grano Grain, progettato per i team commerciali, automatizza la presa di note, la registrazione e l'acquisizione di informazioni, in modo che possiate concentrarvi su altre attività, come il coaching del team e lo sviluppo di una strategia commerciale.

L'interfaccia di Grain, facile da usare, offre una maggiore visibilità della pipeline commerciale con analisi delle trattative e visibilità con argomenti intelligenti e avvisi sugli account chiave.

Le migliori funzionalità di Grain

Sincronizzazione automatica delle note delle riunioni con i contatti del CRM e i record degli accordi

Genera facilmente registrazioni delle riunioni e trascrizioni modificabili

Integrazione con HubSpot, Salesforce, Zapier e Slack

Rimanere aggiornati con notifiche basate su parole chiave specifiche nelle trascrizioni

Creazione di snippet video tramite la selezione di qualsiasi testo nella trascrizione

Limiti del grano

Principalmente focalizzato sulle riunioni video, potrebbe non essere ideale per le chiamate solo audio

Ha difficoltà a identificare gli oratori nelle trascrizioni

Prezzi della grana

**Gratis

Starter: $19/seduta al mese

$19/seduta al mese Business: $39/seduta al mese

$39/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni sul grano

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Tl;dv

via Tl;dv Tl;dv è un registratore di riunioni che trascrive e riepiloga le chiamate con clienti, prospect e team. È possibile catturare le chiamate con video e audio di alta qualità e accedervi immediatamente dopo nella libreria della riunione.

Lo strumento offre anche un supporto multilingue con oltre 30 lingue e automatizza i flussi di lavoro delle riunioni. Consente di condividere momenti e approfondimenti delle riunioni direttamente nelle aree di lavoro del team senza dover cambiare scheda.

Tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Riepilogare i momenti chiave delle riunioni con un semplice clic o una scorciatoia

Individuare e riepilogare istantaneamente le discussioni relative a parole chiave specifiche nell'area di lavoro

Creazione di brevi Clip di momenti importanti di qualsiasi riunione

Integrazione con le piattaforme di archiviazione cloud per un facile accesso alle riunioni passate

Limiti di Tl;dv

Manca di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, come l'identificazione dei relatori

Il piano Free ha limiti di durata delle riunioni e di funzionalità/funzione

Prezzi di Tl;dv

Free Forever

Pro: $25/utente registrato al mese

$25/utente registrato al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Tl;dv valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (90+ recensioni)

4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: Valutazioni non disponibili

7. Picchio muratore

via Picchio verde Wudpecker è uno strumento di IA sviluppato per l'estrazione della conoscenza. Con l'intento di migliorare la produttività, la piattaforma condensa le conversazioni virtuali in informazioni pronte per il consumo.

È inoltre possibile archiviare tutte le registrazioni delle riunioni su un server sicuro e utilizzare il motore di ricerca avanzato di Wudpecker per trovare informazioni specifiche all'interno delle trascrizioni delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wudpecker

Creazione di modelli personalizzati per diversi tipi di riunione, per semplificare la presa di note

Condivisione delle note e collaborazione con i colleghi in tempo reale all'interno di Wudpecker

Ottenere riepiloghi, elementi d'azione e approfondimenti dalle riunioni di Zoom, Google Meet e Teams

Mantiene le riunioni in sicurezza grazie alla crittografia avanzata dei dati e alla conformità al GDPR

Limiti di Wudpecker

L'interfaccia può essere meno intuitiva rispetto ad altri strumenti

Non si può escludere da riunioni specifiche

Prezzi di Wudpecker

**Gratis

Plus: $16/mese

$16/mese Pro: $30/mese

valutazioni e recensioni di Wudpecker

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

8. Parla IA

via Parlare IA Speak IA utilizza un'interfaccia di conversazione che consente di interagire con le trascrizioni delle riunioni in modo naturale.

È possibile acquisire, trascrivere e analizzare telefonate e riunioni utilizzando l'Assistente riunioni di Speak IA, le API e altro ancora per generare automaticamente informazioni.

Permette inoltre di collegarsi alle più diffuse piattaforme di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzione di Speak IA

Accuratezza di trascrizione del 95% con audio di alta qualità

Conversione automatica di audio/video in testo con l'intuitivo software di conversione audio/video-testo di Speak IA

Caricare e analizzare i dati non strutturati di sondaggi e moduli con l'importazione di CSV o Zapier

Porre domande sui dati e ottenere risposte esaurienti dall'assistente IA

Limiti di Speak IA

Può richiedere ulteriori dati di addestramento per una precisione ottimale con accenti specifici o gergo tecnico

Prezzi di Speak IA

$$$a-per-voi

Starter: $29/mese

$29/mese Personalizzato: Prezzi personalizzati

Speak IA valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capitolare: Nessuna valutazione disponibile

9. IA

via IA di tipo "paragonabile Sembly IA è un generatore di note per le riunioni che partecipa e registra automaticamente le riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Inoltre, è possibile caricare facilmente file audio o video per generare una trascrizione, note di riunione e approfondimenti per le riunioni preregistrate.

È anche possibile utilizzare il browser o il telefono cellulare per registrare una conversazione offline o prendere un'auto-nota ovunque.

Le migliori funzionalità/funzione di Sembly IA

Esportazione di trascrizioni in vari formati (TXT, SRT, DOCX) con timestamp ed etichette personalizzabili per i relatori e condivisione in Slack o nel vostro CRM

Connessione con le più diffuse piattaforme di videoconferenza e servizi di archiviazione cloud

Ricerca delle riunioni per parola chiave, elemento chiave o partecipante

Limiti dell'IA di Sembly

La navigazione nella piattaforma non è molto intuitiva

Prezzi di Sembly IA

Personale: piano Free

piano Free Professionale: $15/mese

$15/mese Team: $29/mese

$29/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Sembly IA valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capitolare: Nessuna valutazione disponibile

10. Vocale

via Vocalmatico Vocalmatic è un software di trascrizione automatica basato sulla tecnologia speech-to-text. Lavora analizzando una registrazione audio o video secondo per secondo, determinando quale parola viene detta in ogni secondo e salvando ogni parola in una trascrizione.

È possibile utilizzare Vocalmatic prima per trasformare il file audio in testo e poi per modificarlo a proprio piacimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Vocalmatic

Converte l'audio in testo in più di 100 lingue grazie all'IA

Genera trascrizioni modificabili di conversazioni virtuali

Ricerca facile tra le trascrizioni delle riunioni passate per parole chiave o nomi degli oratori

Assegnazione di ruoli e autorizzazioni ai membri del team, garantendo la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi

Limiti di Vocalmatic

Si concentra sull'analisi e sulla ricercabilità post riunione; potrebbe non essere ideale per la collaborazione in tempo reale

Prezzi di Vocalmatic

Starter: $15/mese

$15/mese Pro: $19/mese

$19/mese Business: $149/mese

Valutazioni e recensioni di Vocalmatic

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Altri assistenti per le note delle riunioni IA

Mentre la maggior parte delle alternative di IA di Fathom si concentra su alcune funzioni selettive, una piattaforma completa come ClickUp AI va oltre.

Offre una rete unica nel suo genere, alimentata dall'IA, per collegare attività, documenti, persone e conoscenze aziendali.

In questo modo avrete un knowledge manager, un project manager e uno scrittore che lavorano in automatico per voi all'interno di un'unica piattaforma. È come avere una spalla costante per gestire e aggiornare le note delle riunioni e i flussi di lavoro. Che si tratti di una riunione commerciale con il cliente o di una riunione di lavoro con il cliente riunione interna di OKR clickUp può aiutarvi a risparmiare tempo e lavoro richiesto.

ClickUp

Creare riepiloghi e aggiornamenti sullo stato di avanzamento con ClickUp Brain ClickUp Brain non serve solo a prendere nota delle riunioni. Si tratta di risolvere diversi problemi di lavoro in pochi clic. Il suo AI Writer for Work crea e modifica contenuti come programmi di riunioni, email e reportistica. È anche possibile utilizzarlo per riepilogare/riassumere le note delle riunioni o rispondere alle domande delle stesse. Inoltre, in ClickUp è possibile trasformare gli appunti delle riunioni in attività.

Sfrutta ClickUp AI per riepilogare le riunioni e creare elementi d'azione Riunioni ClickUp rende semplicissimo prendere note, gestire un programma e impostare elementi d'azione per responsabilizzare il team, tutto in un unico posto.

Documentate le vostre riunioni settimanali in modo semplificato per garantire la massima produttività.

Trasformate ogni campo in un centro d'azione con i comandi slash di ClickUp

L'unico Comandi ClickUp Slash elimina i clic non necessari. È possibile iniziare immediatamente da qualsiasi campo di testo digitando "/" per visualizzare il menu dei comandi slash. Il comando può essere utilizzato per avviare una riunione Zoom, avviare una nota o un documento, scrivere con ClickUp AI, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Per le note delle riunioni, potete essere creativi e organizzati come desiderate, grazie alle funzionalità/funzione di modifica complete di cui dispone ClickUpNote di riunione di ClickUp* Assegnate priorità con commenti per garantire una collaborazione efficiente e il monitoraggio dello stato

Utilizzate l'IA per creare riepiloghi/riassunti delle riunioni e elementi d'azione, trasformarli in attività e collegarli a flussi di lavoro e progetti

Impostazione di automazioni per le email di follow-up dopo le riunioni

Acquisire e registrare facilmente le discussioni, le decisioni e gli elementi d'azione delle riunioni usandoModello di note per riunioni aziendali di ClickUp

Gestite le vostre attività senza sforzo e migliorate la produttività utilizzando il modello di note per riunioni aziendali di ClickUp

Mantenete tutte le note delle riunioni organizzate e accessibili per riferimenti futuri

Aggiungere elementi all'ordine del giorno delle riunioni al fileModello di lista di controllo delle riunioni ClickUp e contrassegnarli uno per uno una volta che sono stati discussi

Tenete riunioni produttive, collaborative ed efficienti con il modello di lista di controllo per riunioni di ClickUp

Assicuratevi di avere sempre il vostroprogramma pronto per le riunioni conAutomazione delle attività ricorrenti di ClickUp Automazione dei riepiloghi dei progetti e degli aggiornamenti di stato con l'IA e reportistica accurata sullo stato di attività, documenti e persino personePerfezionare la scrittura* per risparmiare tempo

Scegliere la soluzione giusta per l'assistenza alle note delle riunioni

I nostri ambienti di lavoro si basano su una comunicazione efficace e sulle interazioni con i clienti. Ma con le agende fitte di impegni e di impegni, catturare ogni chiave di lettura durante le riunioni può essere un'impresa.

Pertanto, scegliete tra le alternative di Fathom IA dopo aver valutato attentamente le esigenze organizzative, la scalabilità e la necessità di trascrivere conversazioni complesse.

Uno strumento completo come ClickUp offre una soluzione più intelligente, libera di impegnarsi pienamente nelle discussioni. L'innovativa piattaforma identifica gli elementi di azione e genera riepiloghi intelligenti dalle note delle riunioni, il tutto in tempo reale.

Siete pronti a trasformare la vostra esperienza di riunione virtuale?

