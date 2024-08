ClickUp vs. Notion: Il miglior strumento per i documenti da scegliere nel 2024

Le aziende moderne - quelle con grandi uffici di persona, quelle che lavorano da remoto e tutte quelle intermedie - si basano sul cloud. In questo processo vengono utilizzati molti software, ma nessuno è più onnipresente di quelli per prendere appunti o modificare testi. ✍🏼

Sia che si tratti di creare wiki interni e documenti sulle politiche, sia che si tratti di materiale di marketing e di proposte commerciali, tutti usano i documenti ogni giorno, e alcuni tutto il giorno.

Ecco perché è importante scegliere uno strumento facile da usare e adatto a una varietà di casi d'uso di tutti i team: HR, marketing, prodotto, commerciale e altri. Se le vostre priorità sono la semplificazione della collaborazione e la massimizzazione della produttività, un editor di documenti basato su cloud deve essere la vostra scelta preferita.

E se un'intelligenza artificiale è una priorità, un editor di documenti in cloud deve essere la scelta ideale assistente alla scrittura la potenza, questa è la ciliegina sulla torta. 😉

In questo articolo confronteremo due ottime opzioni nello spazio dei documenti e del project management, ClickUp e Notion in modo da poter individuare la scelta migliore per la vostra azienda.

Che cos'è ClickUp?

clickUp fornisce un unico strumento per il project management e la collaborazione che sostituisce tutte le applicazioni scollegate tra loro

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one basata su cloud che aiuta gli utenti a realizzare molte cose: brainstorming di idee, creazione di documenti e presentazioni, monitoraggio dello stato dei progetti in un'unica area di lavoro e molto altro ancora.

Si può usare come strumento di produttività personale, ma anche per collaborare con e tra i team di un'organizzazione, grande o piccola che sia.

La piattaforma bilancia struttura e flessibilità. Sia che si tratti di molti modelli, sia che si tratti di un'interfaccia personalizzata flussi di lavoro personalizzati per la gestione dei documenti , le funzionalità/funzione di automazione integrate, l'ampio intervallo di integrazioni o il suo assistente di scrittura IA -ClickUp è stato progettato per aumentare la produttività e semplificare il lavoro.

Con ClickUp Docs, a completare il pacchetto c'è anche un capace editor di testi. 🙌🏼

Oltre a solide soluzioni per la gestione dei documenti, ClickUp fornisce strumenti di collaborazione per progetti , funzionalità di gestione agile delle attività, supporto email, mappe mentali, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Se combinate con lo strumento Teams di ClickUp, tutte queste soluzioni offrono al team un'area di lavoro centralizzata per collaborare, comunicare e lavorare meglio.

Funzionalità di ClickUp

Vediamo in dettaglio alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp e come rendono la creazione e la gestione dei documenti un gioco da ragazzi per voi e per il vostro team.

Documenti

Sia che si tratti di creare semplici documenti o di creare pagine annidate e wiki elaborati, ClickUp Documenti è un editor di testo in grado di fare tutto.

Oltre alle consuete funzionalità di modifica dei documenti, come lo stile e la formattazione del testo, con Docs è possibile aggiungere una serie di blocchi di contenuto (intestazioni, immagini, frammenti di codice) e utilizzare tag per classificare i documenti.

utilizzate ClickUp Docs per annotare idee e connetterle ai flussi di lavoro per un'esecuzione più rapida

I documenti presentano anche funzionalità/funzioni precostituite, un archivio per i documenti inutilizzati o obsoleti e impostazioni avanzate come gerarchie di utenti, opzioni per mettere "Mi piace" ai documenti e la possibilità di trasformare i testi in attività tracciabili.

Intelligenza artificiale (IA) ClickUp AI è un assistente di scrittura IA eccezionalmente capace che si adatta al ruolo e ai casi d'uso dell'utente. ClickUp AI può essere utilizzato per scrivere o modificare contenuti, riepilogare/riassumere contenuti (e le vostre chat), creare attività e tradurre contenuti. Si integra perfettamente con ClickUp

project management di ClickUp funzionalità/funzione.

prova ClickUp AI per aiutarti a scrivere, modificare e formattare i contenuti in modo migliore e in minor tempo_

Collaborazione

ClickUp è stato costruito per aumentare la collaborazione all'interno dei team e tra di essi. Anche con i documenti, La collaborazione live di ClickUp si distingue. I membri del team possono lavorare su un documento in tempo reale utilizzando funzionalità come gli indicatori di digitazione, i commenti e il monitoraggio delle revisioni.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

I membri possono anche optare per notifiche via mobile e via email: quando qualcuno commenta un documento o assegna un'attività, la piattaforma informa i collaboratori.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Che cos'è Notion?

Gestione delle aree di lavoro e dei wiki in Notion Notion è un'area di lavoro connessa che offre a singoli e team un'unica piattaforma per la gestione dei flussi di lavoro.

Nel suo nucleo, gli utenti di Notion possono fare tre cose: creare documenti, costruire wiki e gestire progetti. Nata come app per prendere appunti, è stata sviluppata per sostituire app come Google Documenti e Dropbox.

Notion viene fornito con una serie di "blocchi" che le aziende possono utilizzare per costruire un'area di lavoro completamente personalizzata, ma funziona meglio come un funzionale editor di testi.

Funzionalità/funzione di Notion

Notion ha diverse funzionalità/funzioni che lo rendono uno strumento versatile per i documenti. Vediamo le tre più importanti.

Documenti

I documenti di Notion sono pre-costruiti con una matrice di blocchi: testo, snippet di codice, toggle, immagini e video, elenchi comprimibili, equazioni matematiche e altro ancora. Gli utenti possono creare praticamente qualsiasi tipo di documento con Notion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Notion.jpg

/$$$img/

via Notion

Le aree di lavoro di Notion hanno anche una barra laterale che visualizza in modo organizzato tutte le pagine per facilitarne il monitoraggio.

Intelligenza artificiale

via Notion AI Notion IA è diventato popolare tra gli utenti, e a ragione. Può aiutare gli utenti a fare brainstorming e sviluppare idee, semplificare il gergo tecnico, tradurre testi e riepilogare informazioni.

Collaborazione

via Notion

Notion offre diverse funzionalità che rendono la collaborazione all'interno di un'area di lavoro una grande esperienza: alcune di queste sono i commenti, le promemoria e i cursori per indicare le azioni di un altro utente su una pagina.

Lo strumento consente anche di bloccare alcune parti di un documento in modo che gli altri non possano modificarle.

Notion pricing

Free Forever

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $10 per membro al mese

ClickUp Vs. Notion: Funzionalità/funzione a confronto

Prima di entrare nel merito di come ciascuno strumento si comporta nelle diverse categorie, ecco una rapida panoramica delle migliori funzionalità/funzioni di ClickUp e Notion.

ClickUp è conosciuto soprattutto per

Formattazione e personalizzazioni avanzate : aggiunge una varietà di blocchi di contenuto, formatta il testo e crea modelli personalizzati

: aggiunge una varietà di blocchi di contenuto, formatta il testo e crea modelli personalizzati Azioni di massa : Selezione di più documenti ed esecuzione di azioni quali archiviazione, tag o duplicazione

: Selezione di più documenti ed esecuzione di azioni quali archiviazione, tag o duplicazione Gestione dei documenti: Crea e organizza i tuoi documenti in aree di lavoro private o condivise e archivia quelli che non usi più

Crea e organizza i tuoi documenti in aree di lavoro private o condivise e archivia quelli che non usi più Collaborazione in tempo reale: Aggiungere commenti, taggare persone e chattare con loro dall'interno di un documento

Aggiungere commenti, taggare persone e chattare con loro dall'interno di un documento Intelligenza artificiale: Utilizza l'IA per scrivere e modificare contenuti, fare brainstorming di idee e collegare documenti a progetti specifici

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Gestione dei progetti: Tiene traccia di tutte le attività e dei progetti con sprint, campi personalizzati, stati personalizzati e visualizzazioni personalizzate come schede Kanban e grafici Gantt

Tiene traccia di tutte le attività e dei progetti con sprint, campi personalizzati, stati personalizzati e visualizzazioni personalizzate come schede Kanban e grafici Gantt Automazioni: Creare flussi di lavoro automatizzati per varie attività e sottoattività con oltre 50 trigger e azioni

Creare flussi di lavoro automatizzati per varie attività e sottoattività con oltre 50 trigger e azioni Estensione Chrome: Utilizzate l'estensioneClickUp nel browser per salvare siti web come attività, catturare e modificare screenshot e molto altro ancora

Utilizzate l'estensioneClickUp nel browser per salvare siti web come attività, catturare e modificare screenshot e molto altro ancora Integrazioni: Sincronizzazione dei dati con tutti gli strumenti aziendali grazie a oltre 1000 integrazioni

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3900+ recensioni)

Notion è conosciuto soprattutto per

Blocchi di contenuto: Crea una varietà di documenti utilizzando oltre 50 blocchi di contenuto, come le politiche aziendali, i repository di progettazione,tracciatori di progettie altro ancora

Crea una varietà di documenti utilizzando oltre 50 blocchi di contenuto, come le politiche aziendali, i repository di progettazione,tracciatori di progettie altro ancora **Salva qualsiasi articolo o pagina web nell'area di lavoro di Notion per leggerlo o modificarlo in un secondo momento

Intelligenza artificiale : Scrivere contenuti, generare riepiloghi/riassunti e modificare la grammatica e lo stile con le capacità dell'IA di Notion

: Scrivere contenuti, generare riepiloghi/riassunti e modificare la grammatica e lo stile con le capacità dell'IA di Notion Collaborazione : Lasciare commenti sui documenti, monitorare le modifiche e lavorare in modo sincrono

: Lasciare commenti sui documenti, monitorare le modifiche e lavorare in modo sincrono Pulsanti : Utilizzare i pulsanti nelle pagine per avviare un'azione, come la creazione di una nuova attività, la reportistica di un bug o la creazione di un documento

: Utilizzare i pulsanti nelle pagine per avviare un'azione, come la creazione di una nuova attività, la reportistica di un bug o la creazione di un documento Monitoraggio dei progetti : Utilizzare blocchi di contenuto e automazione per creare tracker di progetti e sistemi di project management completamente personalizzati

: Utilizzare blocchi di contenuto e automazione per creare tracker di progetti e sistemi di project management completamente personalizzati Organizzazione dei database: Creare database per memorizzare vari tipi di dati. È possibile progettare lo schema del database, definire proprietà o campi personalizzati e categorizzare le voci dei dati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

Entrambi gli strumenti sono di alto livello e alcune funzionalità/funzione si sovrappongono. Tuttavia, ClickUp ottiene un punteggio più alto su alcuni fronti, mentre Notion lo fa su altri. 👀

Vediamo come se la cavano entrambi in specifiche categorie di attività.

1. Gestione dei documenti

gestire i progetti in modo trasparente da ClickUp Docs

Sia ClickUp che Notion offrono funzionalità fondamentali per la gestione dei documenti, come blocchi di contenuto, formattazione del testo, interconnessione, documenti annidati e organizzazione dell'area di lavoro.

Tuttavia, alcune funzionalità/funzioni uniche rendono questi strumenti popolari e offrono un'esperienza di documentazione di prima classe.

Funzionalità di gestione dei documenti in ClickUp

ClickUp si distingue per due aspetti: la varietà delle sue funzionalità/funzione e le funzioni integrate di project management. Ad esempio, ClickUp dispone di strumenti di brainstorming di nicchia, tra cui Lavagne online di ClickUp e ClickUp Mappe mentali che evitano di dover passare a un'altra app per fare brainstorming mentre si crea un documento.

ClickUp presenta anche funzionalità/funzione strutturate di strumenti per il project management e modelli che si integrano con i suoi documenti: ciò significa che gli utenti non devono creare da zero i passaggi delle campagne o le roadmap dei prodotti.

Per istanza, un responsabile di prodotto può utilizzare il modello Modello di piano di progetto ClickUp per il lancio di un prodotto e integrarlo con un documento ClickUp che contenga il concetto iniziale e le relative strategie di promozione.

utilizzate il modello di piano di ClickUp per coprire tutte le basi del lancio del vostro prodotto

Funzionalità di gestione dei documenti in Notion

Un aspetto della gestione dei documenti in cui Notion eccelle è quello dei wiki. I wiki sono facili da creare, organizzare e possono anche essere trasformati in uno pseudo sito web visualizzabile da chiunque sul web. Sono anche una buona piattaforma per ospitare basi di conoscenza.

Notion fornisce anche analisi delle pagine, come visualizzazioni, cronologia delle modifiche e altro ancora.

Qual è uno strumento per documenti più completo: ClickUp o Notion?

Dopo aver visto come i due strumenti offrono soluzioni di modifica del testo di nicchia, è ora di incoronare il vincitore.

Probabilmente avete già un'idea.

Sì, è ClickUp! 🏆

Con ClickUp, non dovete passare da uno strumento all'altro. Potete fare brainstorming di idee usando lavagne e mappe mentali, usare l'IA per scrivere e modificare meglio, trasformare i testi in attività, assegnare responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento delle attività, godendo di una gestione documentale end-to-end su un'unica piattaforma.

2. Intelligenza Artificiale

Trasforma la tua scrittura in modo che sia chiara, concisa e coinvolgente con ClickUp AI

Sia ClickUp che Notion sono ben noti per la loro funzionalità di intelligenza artificiale (IA) . Ma quanto sono efficaci? Mettiamolo alla prova.

Funzionalità di intelligenza artificiale in ClickUp ClickUp AI risponde a domande, fa brainstorming con voi, scrive, modifica e traduce contenuti. Può anche creare attività secondarie e elementi d'azione, generare reportistica dai progetti e da altri dashboard e riepilogare documenti lunghi per aiutarvi a trarre conclusioni.

Funzionalità di intelligenza artificiale in Notion

Notion IA si distingue per le sue capacità di scrittura: può scrivere contenuti, riepilogare le note, riscrivere paragrafi, fornire sinonimi ed estrarre elementi d'azione dalle pagine.

Quale assistente IA è più capace: ClickUp o Notion?

Entrambi gli strumenti sono estremamente efficaci nelle attività di scrittura e nella ricerca di informazioni.

ClickUp AI, tuttavia, offre qualcosa in più alla tabella: un'interfaccia predefinita per la scrittura IA prompt predefiniti personalizzati in base al ruolo e al caso d'uso. Fa risparmiare tempo a tutti, sia che abbiate difficoltà a usare l'IA in generale sia che dobbiate creare prompt precisi che producano risultati.

ClickUp offre tutto questo per 5 dollari al mese per utente, mentre Notion AI costa 10 dollari in più al mese per utente. 💸

3. Collaborazione

mantenete tutti sulla stessa pagina con collaborazione in tempo reale _in ClickUp

Notion vs. ClickUp: Da fare un'analisi approfondita delle capacità di collaborazione di entrambi gli strumenti.

Funzionalità/funzione di collaborazione in ClickUp

ClickUp fornisce tutti gli strumenti di base per la collaborazione in tempo reale, come tag, commenti, monitoraggio delle attività, promemoria e altro ancora. Tuttavia, lo strumento dispone di tre canali di collaborazione di nicchia: chatbox, registrazione video in app ed email, tutti estremamente utili per comunicare con gli altri in modo rapido e da un'unica piattaforma.

Funzionalità di collaborazione in Notion

Notion offre anche tutti gli strumenti di base per la collaborazione in tempo reale, come tag, commenti, spazi per i team, e nuove funzionalità, come i commenti a livello di documento e i registri delle attività che mostrano la cronologia delle pagine.

È anche possibile invitare collaboratori ospiti o pubblicare un documento come pagina web pubblica.

Quale strumento è più collaborativo: ClickUp o Notion?

Sebbene entrambi gli strumenti dispongano di funzionalità/funzione di base per la collaborazione in tempo reale, ClickUp ha un vantaggio su Notion in quanto offre strumenti di comunicazione aggiuntivi ed estremamente efficaci come chattare, inviare email e registrare video, il tutto all'interno della piattaforma. Non di più di passare da un contesto all'altro !

4. Prezzi

Sia ClickUp che Notion sono strumenti freemium, il che significa che hanno piani sia gratis che a pagamento. Entrambi gli strumenti offrono anche le loro funzionalità di IA come componente aggiuntivo a pagamento. Esploriamo i piani a pagamento e le funzionalità/funzione offerte in ciascuno di essi.

Piani tariffari di ClickUp

Free Forever: Accesso al caricamento di file da 100 MB, documenti collaborativi, lavagne bianche, documenti collaborativi e registrazione di video in app

Accesso al caricamento di file da 100 MB, documenti collaborativi, lavagne bianche, documenti collaborativi e registrazione di video in app Unlimitato ( 7$/mese per utente): Ottenete tutto quello che c'è nel piano Free. In più, spazio di archiviazione illimitato, integrazioni, dashboard, email, spazi per i team, gestione delle risorse e molto altro

7$/mese per utente): Ottenete tutto quello che c'è nel piano Free. In più, spazio di archiviazione illimitato, integrazioni, dashboard, email, spazi per i team, gestione delle risorse e molto altro Business ($12/mese per utente): Oltre alle funzionalità del piano Unlimited, accesso a Mappe mentali, Sequenze, personalizzazioni avanzate e altro ancora

($12/mese per utente): Oltre alle funzionalità del piano Unlimited, accesso a Mappe mentali, Sequenze, personalizzazioni avanzate e altro ancora Azienda (contattare per i prezzi): Utilizzo di API Enterprise, SSO, ricerca universale, ruoli personalizzati illimitati e altro ancora, oltre al piano Business.

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

Piani tariffari Notion

Free Forever: Accesso alla funzionalità/funzione di area di lavoro collaborativa, upload di file da 5 MB, cronologia delle attività per 7 giorni e invito di un massimo di 10 ospiti

Accesso alla funzionalità/funzione di area di lavoro collaborativa, upload di file da 5 MB, cronologia delle attività per 7 giorni e invito di un massimo di 10 ospiti Plus ( $10/mese per utente): Possibilità di usufruire di funzionalità aggiuntive come database e blocchi sincronizzati per i team, automazione personalizzata del database e cronologia delle pagine di 30 giorni

$10/mese per utente): Possibilità di usufruire di funzionalità aggiuntive come database e blocchi sincronizzati per i team, automazione personalizzata del database e cronologia delle pagine di 30 giorni Business ($18/mese per utente): Ottiene tutte le funzionalità/funzione del piano Plus. Utilizza anche spazi privati per i team, caricamento massivo di PDF, analisi avanzata delle pagine e invita fino a 250 ospiti

($18/mese per utente): Ottiene tutte le funzionalità/funzione del piano Plus. Utilizza anche spazi privati per i team, caricamento massivo di PDF, analisi avanzata delle pagine e invita fino a 250 ospiti Azienda (prezzo personalizzato): In aggiunta alle funzionalità del piano Business, offre log di audit, cronologia delle pagine illimitata, ruoli di amministratore granulari e altro ancora, e invita oltre 250 ospiti

Notion IA è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 10 dollari per membro al mese

Quale piano tariffario è migliore: ClickUp o Notion?

ClickUp è il chiaro vincitore.

Da fare non solo perché i suoi piani a pagamento partono da una tariffa più conveniente di $$$a per utente, ma anche perché offre un'offerta migliore.

ClickUp offre uno spazio di archiviazione quasi 20 volte superiore nel piano Free (100 MB rispetto ai 5 MB di Notion)

Ha più funzionalità/funzione 'Unlimited' in termini di ospiti, attività e dashboard

ClickUp ha diverse funzionalità/funzione, come lavagne online, mappe mentali e monitoraggio del tempo in diversi piani, che mancano in Notion

ClickUp Vs. Notion su Reddit

Abbiamo trovato molti commenti di interesse su Reddit: alcuni elogiano ClickUp, altri Notion e altri ancora entrambi.

Favorevole a ClickUp

ho lavorato con ClickUp e Notion. ClickUp vince per me perché ha quasi la stessa identica strumenti di documentazione che Notion fornisce, ma poiché è tutto in un'unica app di project management, può integrarsi nei vostri processi" ( Fonte )_

ciò che mi piace di ClickUp è la sua flessibilità. È possibile fare riferimento anche a ClickUp Docs - consideratelo come un MS Word semplificato, ma con la possibilità di fare riferimento alle vostre attività. Io lo uso per i miei progetti personali, per l'elenco dei libri che voglio leggere, per il monitoraggio delle idee regalo, per la gestione di progetti più complessi, ecc." ( Fonte )_

la cosa che mi piace di ClickUp è che ogni settimana rilascia un prodotto o un aggiornamento. E non si tratta solo di miglioramenti minori, ma di cose reali e sostanziali. Notion, invece, ha una release ogni 45 giorni? E a volte puoi trattenere il respiro e scoprire che il rilascio è solo qualche correzione di bug e l'opzione per attivare/disattivare la modalità giorno/notte? (LOL)" ( Fonte )_

Elogio di Notion

clickUp è in rapida espansione e ha un bell'aspetto, ma con Notion è possibile avere database/documenti annidati all'infinito e flussi di lavoro personalizzati (inoltre il campo formula è decisamente migliore). ClickUp ha un bel piano gratuito ed è un'esperienza molto più portatile, mentre Notion ha un piano molto generoso ed è fantastico per il vostro stile personale" ( Fonte )_

"Il mio caso d'uso è una combinazione di una base di conoscenza e di un'interfaccia di rete" project management e Notion corrisponde a questo per me. Se mi trovassi in uno scenario di progetto molto più serio/collaborativo, vorrei sicuramente ClickUp. Questo non vuol dire che notion non possa Da fare, anzi probabilmente potrebbe. Ma ClickUp sarebbe strutturato per il PM fin dall'inizio" ( Fonte )

Sebbene entrambi gli strumenti abbiano i loro fan, un tema comune che abbiamo notato è che Notion lavora bene per i privati e i freelance, mentre ClickUp funziona meglio per le aziende.

Abbiamo anche riscontrato un maggior numero di utenti che migrano da Notion a ClickUp rispetto al contrario. Sembra proprio che Reddit, per la maggior parte, abbia trovato ClickUp uno degli strumenti più efficaci per le aziende migliori alternative a Notion .

ClickUp Vs. Notion: Quale strumento per i documenti regna sovrano?

clickUp è il vostro hub centralizzato per la gestione di documenti, progetti e team in un unico luogo

In fin dei conti, sia ClickUp che Notion sono ottimi strumenti. Sono entrambi eccellenti strumenti di gestione dei documenti nonché piattaforme "all-in-one" per gestire flussi di lavoro e progetti.

Tuttavia, vi abbiamo promesso un vincitore, e questo è ClickUp. 🏅

ClickUp si distingue per due motivi principali: offre molte più funzionalità/funzione e più di 1000 integrazioni (attualmente, Notion offre solo circa 80 integrazioni). ClickUp è anche più personalizzabile di Notion. L'automazione integrata e i modelli già pronti sono solo la ciliegina sulla torta.

Se siete alla ricerca di un hub centralizzato per la gestione di documenti e progetti e per riunire il vostro team in un'unica piattaforma, provatelo. Iscrivetevi al piano gratuito di ClickUp oggi.