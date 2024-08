10 migliori strumenti di trascrizione AI da provare nel 2024

La trascrizione di lunghe registrazioni audio e video richiede un notevole lavoro richiesto. Il ciclo pausa-tipo-riavvolgimento può richiedere molto tempo. Lo stesso vale per prendere note durante una riunione, un webinar, un'intervista o una lezione. Si finisce per faticare a tenere il passo con l'oratore e a perdere dettagli cruciali.

Fortunatamente, il rapido progresso dell'intelligenza artificiale (IA) ha portato a strumenti di trascrizione che gestiscono la presa di note in pochi minuti, permettendovi di concentrarvi su attività più importanti. ⏳

Ma c'è un problema: ci sono molti strumenti di trascrizione IA tra cui scegliere, ognuno con funzionalità e livelli di accuratezza unici. Navigare in questo vasto mare di opzioni può essere travolgente.

Siamo qui per aiutarvi. Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di trascrizione IA che si rivolgono a una varietà di casi d'uso, in modo che possiate trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche.

Cos'è la trascrizione IA e come funziona?

La trascrizione IA è il processo di utilizzo della tecnologia IA per convertire contenuti audio e video in testo. A differenza della trascrizione manuale, in cui una persona ascolta e digita ciò che sente, gli strumenti di IA fanno questo processo automaticamente senza interferenze umane. 🤖

Questi strumenti utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale, algoritmi di apprendimento automatico e vasti database di dati linguistici per riconoscere e trascrivere il parlato.

Ecco una semplice descrizione del loro lavoro:

Ingresso audio: L'utente carica il proprio file audio o video sullo strumento di trascrizione

L'utente carica il proprio file audio o video sullo strumento di trascrizione Elaborazione: Lo strumento di IA analizza il file e lo converte in parole

Lo strumento di IA analizza il file e lo converte in parole Output di testo: Si ottiene una versione di testo (o trascrizione) del contenuto caricato, pronta per la revisione, la modifica e la condivisione

Cosa cercare in uno strumento di trascrizione IA

Il "miglior" strumento di trascrizione IA non è uguale per tutti. Quando si effettua una scelta, è necessario considerare le proprie esigenze specifiche. Ecco alcune importanti funzionalità/funzione da ricercare per restringere la ricerca:

Accuratezza: Lo strumento deve trascrivere le lingue preferite, gli accenti e la terminologia specifica. Controllate la descrizione del prodotto e le recensioni per assicurarvi di trovare lo strumento giusto

Lo strumento deve trascrivere le lingue preferite, gli accenti e la terminologia specifica. Controllate la descrizione del prodotto e le recensioni per assicurarvi di trovare lo strumento giusto Personalizzazione: Se lavorate in un campo personalizzato, verificate se lo strumento vi permette di aggiungere vocabolari personalizzati

Se lavorate in un campo personalizzato, verificate se lo strumento vi permette di aggiungere vocabolari personalizzati Lingue: Assicurarsi che lo strumento supporti tutte le lingue richieste, soprattutto se si lavora in più lingue

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre l'azione utilizzando ClickUp AI /$$$img/

Rendete quasi perfette le interpretazioni dei vostri contenuti in oltre 10 lingue grazie all'azione Translate di ClickUp AI

**Lo strumento deve consentire modifiche in tempo reale con il team per correggere errori e annotare la trascrizione

Integrazioni : Controllate se lo strumento si integra con i vostri software aziendali preferiti, come lo spazio di archiviazione, le videoconferenze e le soluzioni CRM

Controllate se lo strumento si integra con i vostri software aziendali preferiti, come lo spazio di archiviazione, le videoconferenze e le soluzioni CRM Compatibilità dei file Lo strumento deve accettare i tipi di file audio/video ed esportarli nei formati desiderati

10 Migliori strumenti di IA per la trascrizione nel 2024

Se siete ricercatori, educatori, giornalisti, podcaster o autori di contenuti, il nostro elenco di strumenti ha qualcosa per voi. Abbiamo valutato i pro e i contro di ogni strumento, analizzato le recensioni degli utenti e persino testato le loro funzionalità/funzione per fornirvi una guida completa.

Quindi, se siete pronti a trasformare le lunghe registrazioni in trascrizioni impeccabili e a risparmiare tempo, ascoltate! 👂

1. Trint

via Trint Trint, fondata dal reporter Jeff Kofman, vincitore di un Emmy Award, utilizza la tecnologia IA per trascrivere registrazioni video e audio. Il software di trascrizione è pensato per giornalisti, ricercatori e autori di contenuti e gode della fiducia di marchi come BBC, Financial Times e Washington Post.

Caricate i vostri file audio o video sulla piattaforma di Trint, che genererà trascrizioni scritte in una delle oltre 50 lingue supportate. È anche possibile trascrivere trasmissioni in diretta in tempo reale. 📺

Migliorate l'accuratezza della trascrizione aggiungendo termini unici al dizionario personalizzato e correggendo gli errori con l'editor online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Invitate i membri del team a collaborare con diversi livelli di accesso (visualizzazione, commento e modifica)

Collaborare nell'editor utilizzando evidenziazioni, marcatori, tag e commenti

Compilare sezioni da più trascrizioni per creare storie

Esportazione dei file Trint in più di 10 formati, tra cui DOCX, SRT, EDL e VTT

Limiti di Trint

Lentezza nel caricamento delle pagine, soprattutto quando si lavora con file di grandi dimensioni

Fatica a differenziare in modo coerente i relatori

Prezzi di Trint

Start: $60/utente (7 file al mese)

$60/utente (7 file al mese) Avanzato: $75/utente (file illimitati)

$75/utente (file illimitati) Azienda: Contattare per i prezzi

Trint valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (64 recensioni)

4.4/5 (64 recensioni) Capterra: 3.9/5 (17 recensioni)

2. TrascriviMi

via TrascriviMi TranscribeMe combina la tecnologia IA con l'esperienza umana per ottenere risultati di trascrizione di alta qualità.

Ecco come funziona: Il software di riconoscimento vocale crea una bozza di trascrizione dal file audio, quindi un esperto di trascrizione umana la modifica e la verifica per verificarne l'accuratezza e l'allineamento con il file audio guida di stile . Si riceve una notifica via email quando il file audio finale della trascrizione IA è pronto. 📧

Oltre a trascrivere l'audio, TranscribeMe offre anche servizi di traduzione, creazione di set di dati personalizzati e annotazione di dati per l'addestramento di modelli IA.

Le migliori funzionalità/funzione di TranscribeMe

Elaborazione di file video e audio in più di 15 formati, tra cui MP3, MP4, WAV e AIFF

Tradurre file audio, video e testo in più di 15 lingue

Caricamento dei file via web o tramite i dispositivi Android e iOS

Accesso a oltre 2 milioni di trascrittori esperti per trascrizioni accurate, anche in presenza di accenti diversi e utilizzo di termini tecnici

Limiti di TranscribeMe

Ci vogliono fino a cinque giorni per ottenere la trascrizione umana approvata

Costo aggiuntivo per l'aggiunta di ID e timestamp alle trascrizioni

Prezzi di TranscribeMe

Trascrizione automatica: $0,07 al minuto

$0,07 al minuto Trascrizione automatica modificata dall'uomo: $0,79 al minuto

$0,79 al minuto Traduzione: $0,11 per parola

$0,11 per parola Insiemi di dati per l'addestramento dell'IA: $2,00 al minuto

$2,00 al minuto Annotazione dei dati: $0,10 per attività

Valutazioni e recensioni di TranscribeMe

G2: 4.5/5 (3 recensioni)

4.5/5 (3 recensioni) Capterra: 4.7/5 (7 recensioni)

3. Lontra

via Lontra.ai Otter.ai è uno dei principali servizi di trascrizione automatica sul mercato, a cui si affidano marchi come IA, IBM e Rakuten. Non si limita a trascrivere file audio e video, ma offre anche la registrazione e la trascrizione in tempo reale di eventi personali e virtuali.

Una funzionalità/funzione chiave è la perfetta integrazione con i calendari di Google e Microsoft. Ciò consente a Otter di partecipare e trascrivere automaticamente le riunioni, le conferenze e i colloqui di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Al termine delle riunioni, Otter genera e condivide riepilogare/riassumere delle note della riunione con tutti i partecipanti via email. Lo strumento di trascrizione IA è ottimo per testi veloci e file audio o video in cui è necessario rimuovere anche il rumore di fondo.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Otter

Esportazione di trascrizioni in TXT, DOCX, PDF, SRT e MP3

Collaborazione nell'editor di Otter con evidenziazioni, note, commenti, immagini e elementi di azione

Regolazione della velocità di riproduzione (da 0,5x a 3x), con l'opzione di saltare il silenzio per una più rapida correzione degli errori

Personalizzazione di Otter per il riconoscimento di nomi specifici, gergo e acronimi

Limiti di Otter

I servizi di trascrizione supportano solo la lingua inglese

Lo strumento di trascrizione automatica non è ideale per gli accenti non statunitensi e non britannici

Trascrizione gratuita solo per tre importazioni di audio/video per account

Prezzi di Otter

Free

Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $40/mese per utente

$40/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Otter valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (118 recensioni)

4.0/5 (118 recensioni) Capterra: 4.5/5 (68 recensioni)

4. Temi

via Temi Temi, sviluppato dagli autori di Rev.com, si concentra sulla trascrizione di file audio e video in inglese. Produce trascrizioni accurate al 90-95% (quando la qualità dell'audio è buona) in soli 5-10 minuti.

A differenza di altri strumenti simili, Temi si concentra sulla semplicità e non è dotato di alcun elemento di spicco. Ha un dashboard minimalista per il monitoraggio delle trascrizioni passate e un editor intuitivo per la rifinitura delle trascrizioni. ✨

Se avete bisogno di uno strumento facile da usare, veloce e accurato per le trascrizioni una tantum, Temi è un'ottima scelta come uno dei migliori strumenti di trascrizione IA di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Temi

Carica i file in più di 25 formati, tra cui MP3, MP4, M4A e AAC

Scarica le trascrizioni in TXT, DOCX, PDF, SRT e VTT

Condivisione delle trascrizioni via collegato o email con i membri del team

Selezione del testo nell'editor per evidenziare, barrare, commentare o saltare a sezioni audio specifiche

Limiti di Temi

I servizi di trascrizione hanno un supporto linguistico limitato

Le trascrizioni in condivisione possono essere modificate da chiunque

Prezzi di Temi

0,25 dollari per minuto audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2: 5.0/5 (1 recensione)

5.0/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione

5. Sonix

via Sonix Sonix produce trascrizioni automatiche in oltre 38 lingue e accenti, tra cui inglese, francese, spagnolo e cinese. Ogni trascrizione include codici temporali e l'identificazione del parlante per maggiore chiarezza.

Oltre alla trascrizione, Sonix offre traduzione automatica, sottotitoli e riepiloghi. Inoltre, è disponibile un editor web interattivo per modifiche in tempo reale.

Sonix si integra con oltre 25 strumenti, da Dropbox ed Evernote a Zoom e Loom, rendendo i flussi di lavoro di trascrizione più fluidi ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Creazione di dizionari personalizzati per migliorare l'accuratezza dei progetti

Organizzare le trascrizioni in cartelle con specifiche autorizzazioni di accesso

Riepilogare/riassumere le trascrizioni in poche frasi o punti elenco

Utilizzare etichette personalizzate per monitorare e aggiornare lo stato delle trascrizioni

Limiti di Sonix

Non supporta le trascrizioni in tempo reale

La precisione diminuisce con audio scadente, accenti forti e rumore di fondo (rispetto ad altri strumenti di trascrizione IA di questo elenco)

Prezzi di Sonix

Standard: $10/ora

$10/ora Premium: $5/ora + $22/mese per utente

$5/ora + $22/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Sonix valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (21 recensioni)

4.7/5 (21 recensioni) Capterra: 4.9/5 (117 recensioni)

6. Transkriptor

via Trascrittore Transkriptor è un servizio di trascrizione IA con una precisione fino al 99%. Carica file da varie fonti, tra cui YouTube, Google Drive e persino WhatsApp.

Come la maggior parte degli strumenti, è possibile collaborare con il team nell'editor della piattaforma ed esportare la trascrizione nei formati TXT, DOCX e SRT.

L'impostazione che distingue Transkriptor dagli altri è il supporto per oltre 100 lingue. Questo lo rende ideale per le aziende e gli autori di contenuti che vogliono raggiungere e coinvolgere un pubblico internazionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Transkriptor

Organizza le trascrizioni in cartelle

Rilevamento automatico dei diversi oratori e modifica dei tag degli oratori

Personalizzare le trascrizioni specificando le dimensioni dei paragrafi, unendo segmenti dello stesso oratore e includendo timestamp e nomi di oratori

Impostazione dell'IAassistente alla scrittura per l'inserimento automatico, la registrazione e la trascrizione delle riunioni di Zoom, Google Meet e Teams di Microsoft

Limiti del trascrittore

Opzioni di esportazione limitate rispetto ad altri strumenti

Difficoltà nel riconoscimento di parole complesse e del parlato sussurrato

Prezzi di Transkriptor

Lite: $9,99/mese (5 ore)

$9,99/mese (5 ore) Premium: $24,99/mese (40 ore)

$24,99/mese (40 ore) Business: $30/mese per membro (50 ore)

$30/mese per membro (50 ore) Azienda: Contattare per i prezzi

Transkriptor valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (27 recensioni)

4.7/5 (27 recensioni) Capterra: 4.6/5 (159 recensioni)

7. Lucciole

via Lucciole.ai Fireflies.ai, come altri strumenti, trascrive contenuti audio e video. Tuttavia, il suo ruolo principale è quello di fungere da assistente alle riunioni registrando, trascrivendo e riepilogando le riunioni.

Fireflies si distingue per l'analisi delle riunioni (come il tempo di conversazione dell'oratore, l'uso di parole riempitive e il rapporto di conversazione/ascolto) per migliorare le riunioni future. È lo strumento perfetto per i team di marketing, commerciali e di prodotto che vogliono perfezionare le loro strategie di comunicazione per chiudere più clienti. 🤝

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Carica file MP3, MP4, WAV e M4A ed esporta le trascrizioni nei formati DOCX, CSV, PDF, SRT e JSON

Trascrizione di riunioni e file in più di 60 lingue

Ricerca intelligente per monitorare i relatori, gli argomenti delle riunioni e i dettagli importanti (come le domande e gli elementi d'azione)

Integrazione con oltre 40 dialer, videoconferenze, spazi di archiviazione, CRM e strumenti per il project management

Limiti di Fireflies

Nessuna app mobile

Supporta solo una lingua per riunione

Le trascrizioni non possono essere tradotte in altre lingue

Prezzi di Fireflies

**Gratuito

Pro: $18/mese per postazione

$18/mese per postazione Business: $29/mese per postazione

$29/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4.5/5 (85 recensioni)

4.5/5 (85 recensioni) Capterra: 4.0/5 (5 recensioni)

8. Verbit

via Verbit Verbit utilizza sia l'IA che gli esperti umani per fornire servizi accurati di trascrizione, sottotitolazione chiusa, descrizione audio e traduzione. Dopo aver generato le prime bozze, l'IA si avvale di una rete di oltre 5.000 trascrittori professionisti per correggerle e modificarle. ✍️

Pur servendo un ampio intervallo di pubblico, la piattaforma lavora al meglio per i team dei settori dell'istruzione superiore, legale e dei media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Verbit

Genera trascrizioni accurate anche con audio rumoroso

Ottenere didascalie e trascrizioni dal vivo per eventi virtuali su piattaforme come Zoom e Webex

Ricezione di trascrizioni in formato TXT, DOCX, PDF, CSV e JSON

Integrazione con oltre 20 app esterne tra cui Blackboard, Canvas e Kaltura

Limiti di Verbit

Supporta solo l'inglese e lo spagnolo

Nessuna evidenziazione delle parole durante la riproduzione

Prezzi di Verbit

Contattare per i prezzi

Verbit valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (55 recensioni)

4.3/5 (55 recensioni) Capterra: 5.0/5 (1 recensione)

9. Scribie

via Scribia Scribie è un altro software di trascrizione che combina IA e intelligenza umana per produrre trascrizioni con un tasso di precisione impressionante, superiore al 99%. È possibile modificare le trascrizioni utilizzando il suo editor online e richiedere revisioni senza costi aggiuntivi. Il suo impegno per la qualità gli ha fatto guadagnare la fiducia di giganti del settore come Google, Amazon, PayPal e Airbnb.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribie

Carica i file dal tuo computer, da YouTube, da YouTube, da Dropbox e da OneDrive

Trascrizione di file in più di 25 formati, tra cui MP3, MP4 e FLAC

Ottenere le trascrizioni più rapidamente, poiché i tempi di consegna includono i fine settimana e i giorni festivi

Adattamento delle trascrizioni per includere il testo integrale, i timestamp e il servizio di trascrizione urgente

Limiti di Scribie

Supporta solo l'inglese

La navigazione della piattaforma può essere confusa per i neofiti

Prezzi di Scribie

1,25 dollari per minuto audio

Valutazioni e recensioni di Scribie

G2: 4.7/5 (3 recensioni)

4.7/5 (3 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

10. Nova A.I.

via Nova A.I. Nova A.I. è uno strumento di facile utilizzo che consente di aggiungere sottotitoli ai video. Caricate i video dal vostro computer o importateli da YouTube o TikTok. Utilizzate la funzione di sottotitolazione automatica per generare sottotitoli con una precisione fino al 96%. Se necessario, è possibile digitare manualmente i sottotitoli da zero o modificare un file di sottotitoli caricato.

Queste funzionalità rendono Nova A.I. ideale per gli autori di contenuti e gli operatori di marketing video che desiderano creare video coinvolgenti e raggiungere un pubblico più ampio. 🌍

Le migliori funzionalità di Nova A.I

Tradurre i sottotitoli in oltre 100 lingue e accenti

Formatta i sottotitoli regolando il tipo di font, il colore, la dimensione e lo spazio tra le lettere

Modifica i video aggiungendo più clip, transizioni ed elementi interattivi, come callout ed emoji

Aggiungete i sottotitoli permanenti al video o scaricateli separatamente come file SRT o TXT

Limiti dell'IA Nova

Nessun controllo della velocità di riproduzione

Non è possibile specificare il numero massimo di righe o caratteri dei sottotitoli

Prezzi di Nova A.I

**Gratis

Basic: $10/mese (150 minuti)

$10/mese (150 minuti) Pro: $18/mese (300 minuti)

$18/mese (300 minuti) Business: $55/mese (900 minuti)

Nova A.I. valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 5.0/5 (1 recensione)

Altri strumenti di IA

Abbinare il vostro strumento di trascrizione ad altri Strumenti di IA come ClickUp aumentano la produttività complessiva, soprattutto in team. Così, mentre lavorate alla trascrizione e alla creazione di contenuti, ClickUp vi assicura che sarete senza sforzi gestire i vostri documenti e progetti come un professionista.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio ClickUp AI è un Strumento di scrittura per l'IA per il brainstorming, la stesura e la rifinitura dei contenuti eliminando gli errori di grammatica e ortografia.

È possibile creare prompt personalizzati da zero o scegliere tra oltre 100 modelli di prompt che coprono diversi dipartimenti. Ad esempio, nella sezione Commerciale è possibile selezionare un modello di prompt per riepilogare le note di una riunione, ideare potenziali soluzioni e scrivere chiamate o follow-up via email ai potenziali clienti dopo una riunione.

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp AI

Oltre alla scrittura, ClickUp IA trasforma i testi (come le note delle riunioni) in le attività di ClickUp . Queste attività possono essere organizzate e monitorate con funzionalità di project management come campi personalizzati, stati e visualizzazioni. Inoltre, grazie alle Automazioni di ClickUp, è possibile eliminare azioni ripetitive come l'assegnazione di attività ai membri del team, l'impostazione delle priorità e l'aggiunta di scadenze. ⏰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Accesso a più di 1.000 modelli gratis come il modelloModello di descrizione del lavoro per la trascrizione audio per gestire progetti di trascrizione e processi aziendali

Tradurre contenuti scritti in oltre 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese

Riepilogare/riassumere testi nella finestra In arrivo,Documenti ClickUpdescrizioni di attività, commenti e chattare con un solo clic

Connessione di ClickUp con oltre 100 app aziendali come Slack, HubSpot, Grammarly e Zapier

Accesso a ClickUp tramite il web, i dispositivi desktop e mobili e l'estensione per Chrome

Limiti di ClickUp

Rallenta con progetti di grandi dimensioni

Richiede tempo ai nuovi utenti per comprendere le funzionalità/funzione in estensione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

Trascrivi alla velocità del pensiero con la potenza dell'IA

Ognuno di questi strumenti di trascrizione IA è progettato per rendere i flussi di lavoro speech-to-text un gioco da ragazzi. Scegliete quello giusto per ridurre gli errori e liberare tempo per concentrarvi su attività ad alto valore.

A proposito di attività, ClickUp è lo strumento perfetto per la trascrizione vocale di testi strumento per il project management per assicurarvi di essere sempre organizzati e in cima ai vostri impegni. Combinando la trascrizione IA con ClickUp, sarete sicuri di catturare ogni parola, trasformarla in attività fattibili e garantire un'esecuzione perfetta. 🦾 Provate il piano Free Forever di ClickUp e vedete voi stessi.