Come scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione (+modelli)

Le riunioni: che le ami o le odi, sono una parte inevitabile del flusso di lavoro di qualsiasi team.

Ma cosa succede dopo la riunione? Se la tua risposta prevede di scavare tra note sparse o ricordi vaghi, è tempo di ripensare il tuo processo. È qui che entrano in gioco i riepiloghi/riassunti delle riunioni. Registrano le informazioni e le decisioni chiave, aiutando il tuo team a rimanere allineato e in linea con gli obiettivi.

Questo post del blog spiega come creare riepiloghi efficaci delle riunioni, completi di suggerimenti sulla struttura e la formattazione tratti da modelli. È progettato per migliorare la comunicazione e aumentare la produttività del tuo team.

Ma se stai cercando un modo migliore, ecco un consiglio da professionista: evita del tutto di prendere appunti manualmente e usa invece ClickUp AI Notetaker.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco come scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione in modo efficace: Inizia con le basi : includi la data, l'ora, la posizione, i partecipanti e gli elementi dell'ordine del giorno della riunione in un formato di facile lettura

Fornisci una breve panoramica : riassumi/riassumi gli argomenti chiave discussi e le decisioni prese. Usa un linguaggio semplice e inequivocabile

Evidenzia le decisioni chiave : usa elenchi puntati per documentare le decisioni significative e chiarire le responsabilità e gli assegnatari delle azioni di follow-up

Elenca gli elementi da fare : specifica le attività assegnate, i responsabili e le scadenze

Cattura le domande aperte : documenta i problemi irrisolti o gli elementi che richiedono ulteriori input, indicando chi se ne occuperà e entro quando

Sfrutta i modelli : utilizza i modelli per mantenere la coerenza e risparmiare tempo

Utilizza strumenti di IA : automatizza la presa di appunti e il riepilogo/riassunto con strumenti che estraggono automaticamente i punti chiave

Allegare documenti di supporto : includere materiali pertinenti per fornire ulteriori contestualizzazioni e migliorare la comprensione

Rileggi e formatta : rivedi il testo per verificarne la chiarezza e l'accuratezza ed evidenzia le sezioni importanti utilizzando opzioni di formattazione come il testo in grassetto

Condividi rapidamente: distribuisci i riepiloghi via email o su una piattaforma condivisa per mantenere tutti allineati Trasforma il caos dopo le riunioni in informazioni chiare e utilizzabili con ClickUp AI Notetaker.

Che cos'è un riepilogo/riassunto di una riunione?

Un riepilogo/riassunto di una riunione è un documento rapido e di facile lettura che evidenzia i punti chiave di una riunione. È come un filmato con i momenti salienti, che riepiloga/riassume le discussioni, le decisioni e gli elementi di azione più importanti.

Ecco cosa include un tipico riepilogo/riassunto di una riunione:

: quali decisioni importanti sono state prese durante la riunione? Risultati della riunione: quali decisioni importanti sono state prese durante la riunione?

Elementi di azione: Chi è responsabile di quali attività e quando devono essere completate?

Punti chiave: Quali sono stati gli argomenti principali trattati durante la riunione?

Un riepilogo/riassunto della riunione fornirà a tutti una chiara panoramica di ciò che è successo e di ciò che deve essere fatto in seguito. Assicura che tutti rimangano allineati, anche se non possono partecipare alla riunione.

A differenza dei verbali delle riunioni, che sono in genere più dettagliati e formali, le note delle riunioni catturano l'essenziale: brevi, attuabili e dirette al punto.

📽️ Video bonus: con ClickUp AI Notetaker, concentrati sulle riunioni, non sulle note. Ottieni riepiloghi/riassunti perfetti delle riunioni con un clic.

Perché i riepiloghi/riassunti delle riunioni sono importanti?

Scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione offre molti vantaggi, indipendentemente dal tipo di riunione. Può migliorare il flusso di lavoro e mantenere le cose in carreggiata.

Ecco alcuni dei vantaggi più significativi:

Rimani in carreggiata: Un riepilogo della riunione è una registrazione scritta di tutte le attività e gli obiettivi discussi. Rivederlo in un secondo momento può aiutarti a rimanere concentrato e a portare a termine gli elementi di azione

Non dimenticare mai i dettagli importanti: un riepilogo della riunione ti ricorda tutti i punti fondamentali trattati. Ti aiuta a ricordare le informazioni che potresti aver perso e mantiene chiari e organizzati i tuoi obiettivi

Assicurati che tutti siano allineati: un buon riepilogo/riassunto della riunione garantisce che anche chi non ha partecipato sia aggiornato. Per i partecipanti, è un ottimo ripasso per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina

Risparmia tempo: hai bisogno di ricordare i punti chiave della riunione? Basta fare riferimento al riepilogo/riassunto invece di cercare la registrazione o chiedere ai colleghi. Risparmia tempo e ti permette di rinfrescare rapidamente la memoria

Proteggi i tuoi interessi: un riepilogo/riassunto di una riunione non serve solo per monitorarne lo stato, ma può anche fungere da salvaguardia aziendale. Ad esempio, se in seguito sorgono domande o controversie su ciò che è stato discusso o deciso, le note della riunione saranno la tua difesa affidabile

Preparati facilmente alla tua prossima riunione: Una riunione di esito positivo inizia con un Una riunione di esito positivo inizia con un programma solido, e un riepilogo/riassunto adeguato può essere d'aiuto. Rivedendo le note della sessione precedente e ricapitolandole, puoi redigere rapidamente il tuo programma

🧠 Curiosità: in media, un impiegato partecipa a circa 62 riunioni al mese. E ben il 50% di queste sono considerate una perdita di tempo dalla maggior parte dei partecipanti. Ciò significa che i dipendenti trascorrono una parte significativa del loro tempo di lavoro in riunioni improduttive.

Prepararsi a scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione

Scrivere un riepilogo/riassunto efficace di una riunione inizia con la preparazione, molto prima di metterlo nero su bianco. Quando sei organizzato, il processo di scrittura diventa molto più semplice.

Ecco alcuni aspetti chiave da ricordare per essere pienamente preparati per la vostra prossima riunione e pronti a spopolare!

Programma e obiettivi della riunione

Per creare un riepilogo/riassunto che catturi tutti i punti critici, devi prima comprendere il programma e gli obiettivi della riunione. Quando sai cosa c'è in tabella, puoi concentrarti sulla raccolta dei dettagli chiave.

Quindi, presta sempre attenzione agli obiettivi principali e agli argomenti stabiliti per la discussione. Questo ti aiuterà a cogliere ciò che è più importante.

Padroneggia le tecniche di presa di appunti

Prendere appunti in modo efficace è fondamentale per redigere un riepilogo/riassunto di una riunione straordinario. Elenchi puntati, simboli e abbreviazioni sono tuoi alleati in questo caso. Ti consentono di catturare i dettagli senza tralasciare nulla di importante.

Cattura i punti chiave e le decisioni durante la riunione per guidare il tuo riepilogo/riassunto.

💡Suggerimento per gli esperti: con ClickUp AI Notetaker, puoi accedere a riepiloghi intelligenti, trascrizioni ricercabili ed elementi di azione, il tutto con la potenza di Attività, Documenti e ClickUp AI.

Raccogli i documenti giusti

Prima di iniziare a scrivere, raccogli tutti i documenti che possono aiutarti a creare un riepilogo/riassunto più accurato e conciso. Avere le risorse giuste ti assicura di catturare tutti i dettagli e i fatti.

Alcuni documenti importanti da includere:

Riepiloghi o verbali delle riunioni precedenti

Materiali di presentazione o diapositive

Documenti di riferimento

Report o dati rilevanti

Con questi strumenti, avrai tutto ciò che ti serve per scrivere un riepilogo/riassunto dettagliato e accurato delle riunioni.

Passaggi per scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione

Se sei pronto a riepilogare/riassumere, ecco come iniziare.

Passaggio 1: inizia con i dettagli di base della riunione

La base di qualsiasi ottimo riepilogo di una riunione inizia con le nozioni fondamentali. Questi dettagli forniscono il contesto e preparano la fase.

Inizia elencando il nome dell'organizzazione o dell'azienda, la data e l'ora della riunione e tutti gli elementi rilevanti dell'ordine del giorno. Inoltre, non dimenticare di includere un elenco dei partecipanti e dei loro ruoli all'interno dell'azienda. Queste informazioni aiutano i lettori a capire chi era presente e il loro coinvolgimento nella discussione.

Presentalo in un formato facile da leggere. Ad esempio, una semplice tabella può mantenere tutto ordinato e organizzato:

Dettagli Informazioni Data 15 ottobre 2025 Tempo 14:00 – 15:00 Posizione Sala conferenze B Partecipanti John Doe, Responsabile marketing, Jane Smith, Direttore commerciale, ecc.

Una tabella come questa rende il tuo riepilogo visivamente accattivante e garantisce che i dettagli siano facilmente accessibili.

👀 Lo sapevi? Il 75% dei lavoratori remoti trascorre fino a 10 ore alla settimana in riunioni.

Passaggio 2: fornire una breve panoramica degli argomenti chiave discussi

Quando scrivi il tuo riepilogo/riassunto, usa un linguaggio chiaro e diretto per concentrarti sui punti chiave. Inizia con le decisioni principali, organizzandole in base alla loro importanza per una maggiore chiarezza.

Mantieni il tuo riepilogo chiaro e conciso in modo che tutti possano cogliere rapidamente i punti principali. Assicurati di chiarire chi è responsabile di cosa, in modo che nessuno rimanga confuso in seguito. In questo modo sarà facile condurre una riunione di follow-up e intraprendere le azioni necessarie.

Passaggio 3: documenta le decisioni importanti prese

Un ottimo riepilogo/riassunto di una riunione cattura le decisioni più importanti prese durante la riunione. Dedica una sezione specifica a questo scopo. Suddividi gli argomenti principali discussi e riassumili in modo chiaro.

Organizza questi argomenti in punti elenco per facilitarne la lettura. Questo aiuta i lettori ad assimilare rapidamente le informazioni.

Ad esempio:

Argomento 1 : [Breve riepilogo/riassunto del primo argomento discusso]

Argomento 2 : [Breve riepilogo/riassunto del secondo argomento discusso]

Argomento 3: [Breve riepilogo/riassunto del terzo argomento trattato]

Puoi usare il testo in grassetto o qualsiasi altro formato che aiuti a metterlo in risalto. Questo aiuterà i tuoi lettori a comprendere rapidamente le decisioni e le azioni chiave.

Sebbene le note scritte a mano funzionino, gli strumenti digitali possono rendere questo processo più gestibile. Tra i numerosi software disponibili per la creazione di note e verbali di riunioni, ClickUp semplifica l'acquisizione, l'organizzazione e la condivisione delle note delle riunioni.

Che tu affronti le riunioni da solo o collabori con un team, ClickUp Meetings garantisce che i riepiloghi delle riunioni siano organizzati e che tu abbia tutto il necessario per gestire un programma e impostare azioni che rendono il tuo team responsabile, tutto in un unico posto. Con ricche opzioni di modifica, commenti assegnati, ti aiuta anche a massimizzare la produttività semplificando il modo in cui documenti e gestisci le discussioni.

Scrivi e collabora ai riepiloghi/riassunti delle riunioni con i team che lavorano da remoto tramite ClickUp Docs

Inoltre, con ClickUp Docs, i membri del team possono contribuire e scrivere i riepiloghi/riassunti delle riunioni in tempo reale, rendendo facile catturare ogni dettaglio man mano che la riunione si svolge. Tutti possono condividere le proprie intuizioni, assicurando che nessuna informazione critica venga trascurata.

Puoi anche utilizzare modelli personalizzabili per riunioni individuali in ClickUp Docs per mantenere la coerenza nei riepiloghi/riassunti delle riunioni. I membri del team possono modificare i dettagli al volo, assicurando che il documento rifletta il contributo di tutti.

🧠 Curiosità: il termine "verbale" per indicare il riepilogo di una riunione deriva dalla pratica di cronometrare le discussioni con la lancetta dei minuti di un orologio, a indicare la natura breve e precisa del riassunto.

Passaggio 4: Elenca gli elementi da fare e i passaggi successivi

Elencare gli elementi da fare e i passaggi successivi garantisce che tutti siano consapevoli delle proprie responsabilità. Questa sezione di riepilogo dovrebbe coprire brevemente quali attività sono state assegnate, chi è responsabile e le scadenze.

È necessario assicurarsi che ogni elemento dell'azione sia chiaro e facile da capire. È anche importante annotare la persona responsabile di ciascuna attività. Ciò garantisce la responsabilità e aiuta tutti a sapere chi sta facendo cosa.

Questa tabella di marcia ti aiuterà a tenere sotto controllo le attività ed evitare confusione in seguito. Semplicemente organizzando le azioni da intraprendere, ad esempio in un elenco puntato o in una tabella, tutti potranno vedere rapidamente cosa è necessario fare. Ad esempio:

Attività 1: [Assegnata alla persona A] – [Scadenza: Data]

Attività 2: [Assegnata alla persona B] – [Scadenza: data]

Attività 3: [Assegnata alla persona C] – [Scadenza: Data]

ClickUp può rendere questo processo ancora più fluido. Se sei stanco di scrivere manualmente i riepiloghi/riassunti delle riunioni, ClickUp Brain riepiloga automaticamente le chat delle riunioni. Lo strumento di IA nativo di ClickUp seleziona i punti chiave, le decisioni e gli elementi di azione, facendoti risparmiare tempo.

Riepiloga/riassumi le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, anche i follow-up diventano più facili. Questo strumento evidenzia i dettagli essenziali in modo che tu possa concentrarti su ciò che viene dopo invece di rileggere lunghe note.

Passaggio 5: riepilogare/riassumere eventuali domande aperte o necessità di follow-up

È fondamentale registrare tutte le domande aperte o gli elementi che richiedono ulteriore attenzione. Si tratta di problemi che non sono stati risolti durante la riunione o che richiedono ulteriori input prima di poter essere chiusi.

Nel tuo riepilogo/riassunto, elenca queste domande o esigenze di follow-up in modo che tutti sappiano cosa è in sospeso. Includi i dettagli su chi è responsabile di affrontarle e imposta eventuali scadenze provvisorie per la risoluzione.

Ad esempio:

Domanda/Elemento di azione Responsabile Follow-up/Scadenza Domanda 1: Chi è responsabile di chiarire questo punto? [Nome] [Follow-up richiesto entro: Data] Domanda 2: Chi darà seguito a questo punto? [Nome] [Termine ultimo per la risposta: Data] Elemento di azione: Chi si occuperà di approfondire la questione? [Nome] [Aggiornamento necessario entro: Data]

Questa tabella assicura che nessun dettaglio venga tralasciato e che tutti siano responsabili dei follow-up. Annota i passaggi successivi, anche se minimi, e chiarisci chi è responsabile e quando. In questo modo il progetto procede senza intoppi e senza intoppi.

Passaggio 6: rileggi e condividi il riepilogo/riassunto prontamente

Una volta scritto il riepilogo della riunione, prenditi un momento per rileggere. Un riepilogo efficace è chiaro, conciso e ben organizzato, ed evidenzia le decisioni e le discussioni chiave per facilitarne la comprensione.

Durante la correzione, concentrati su:

Correzione di errori ortografici e grammaticali

Assicurati che tutte le decisioni e gli elementi di azione siano inclusi e corretti

Mantenere un tono professionale adeguato al contesto della riunione

Per rendere il tuo riepilogo ancora più utile, aggiungi documenti e riferimenti pertinenti. Questi supporteranno le tue note e forniranno un contesto aggiuntivo, aiutando i lettori ad approfondire se necessario.

Poi, pensa a come presentare il tuo riepilogo/riassunto. Il formato dovrebbe corrispondere alle preferenze dei partecipanti alla riunione. Ecco alcune opzioni comuni:

Testo normale: una semplice email o un documento con una struttura lineare e di facile lettura

Testo formattato: un documento con opzioni di formattazione come testo in grassetto o elenchi puntati per evidenziare i punti chiave

PDF: un formato ben organizzato e stabile che appare coerente su tutti i dispositivi

Ora è il momento di condividere il tuo riepilogo/riassunto. Scegli il metodo che funziona meglio per il tuo team e per le parti interessate.

L'email è un'opzione semplice. Inviatela direttamente a tutte le persone coinvolte, assicurandovi che ricevano una copia

Se la tua organizzazione dispone di una piattaforma condivisa , pubblica lì il riepilogo/riassunto in modo che sia accessibile a tutti

Dopo la condivisione, è buona norma dare seguito. Una breve email o un check-in assicurano che tutti abbiano ricevuto e letto il documento

Quando gestisci i riassunti delle riunioni, ClickUp Integrations ti semplifica ulteriormente il lavoro integrandosi con strumenti come Slack, Zoom e le tue app di calendario. Queste integrazioni collegano le note delle riunioni dall'AI Notetaker alle attività e ai progetti, mantenendo tutto allineato e in linea con gli obiettivi.

Integra ClickUp con altre app e strumenti per riunioni come Zoom e Slack

Oppure, se desideri utilizzare strumenti di comunicazione più diretti all'interno di ClickUp, puoi utilizzare le funzionalità Chat di ClickUp, @menzioni di ClickUp e Commenti assegnati di ClickUp. Queste funzionalità ti aiutano a taggare gli assegnatari delle attività per aggiornamenti rapidi, assicurando che non perdano scadenze o promemoria importanti.

Modelli per riepiloghi/riassunti di riunioni

Ora che sai come scrivere un ottimo riepilogo/riassunto di una riunione, è il momento di metterlo in pratica. Un buon modello può farti risparmiare tempo e garantire che nulla venga tralasciato.

Diamo un'occhiata ad alcuni di essi:

1. Il modello di verbale di riunione ClickUp

Scarica questo modello Usa un modello di note di riunione ClickUp per prendere appunti in modo strutturato e organizzato

Il modello di note di riunione ClickUp è una soluzione pronta all'uso per chiunque desideri risparmiare tempo e rimanere organizzato. Questo modello ti assicura di catturare tutti i dettagli importanti, come la presenza, i punti all'ordine del giorno, gli elementi di azione e le decisioni chiave.

L'utilizzo di un modello di note di riunione rende la presa di appunti più semplice e coerente, soprattutto nei team più grandi. Quando tutti seguono lo stesso formato, è facile rimanere aggiornati sulle riunioni ed evitare di perdere informazioni critiche.

Con questo modello, puoi creare riepiloghi/riassunti delle riunioni uniformi, indipendentemente da chi prende le note. Questa coerenza aiuta il tuo team a rimanere allineato e garantisce che nulla venga tralasciato.

2. Il modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp

Scarica questo modello Rivedi le tue riunioni, assegna le cose da fare con il modello ClickUp per le note delle riunioni ricorrenti

Se organizzi riunioni regolari con un formato simile, come standup quotidiani o aggiornamenti settimanali, il modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp è un vero salvavita. Utilizzare lo stesso modello per ogni riunione crea una struttura coerente e un riferimento di riferimento per il futuro.

Inizia documentando la data della riunione, lo scopo, chi ha partecipato e eventuali assenti o dettagli sul quorum. Troverai anche una struttura suggerita per la riunione, ma sentiti libero di modificarla in base alle tue esigenze.

Per ogni elemento dell'ordine del giorno, c'è spazio per prendere appunti e registrare i risultati di eventuali votazioni. Puoi anche elencare le azioni da intraprendere, collegarle direttamente alle attività e monitorarne lo stato di avanzamento con gli stati personalizzati. Mantieni tutto sotto controllo registrando l'ora di inizio e di fine della riunione, oltre alla data di scadenza della riunione successiva.

Una volta terminato, condividere il riepilogo/riassunto è facile: basta creare un link di sola lettura e condividerlo con le parti interessate per un facile accesso.

Ecco cosa dice un cliente su ClickUp:

Lo utilizziamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di pianificazione dei progetti, le riunioni interne sullo stato di avanzamento dei progetti e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo utilizziamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, il che a sua volta contribuisce a chiarire le responsabilità.

Lo utilizziamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di pianificazione dei progetti, le riunioni interne sullo stato di avanzamento dei progetti e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo utilizziamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, il che a sua volta contribuisce a chiarire le responsabilità.

3. Il modello di note per riunioni con i clienti di ClickUp

Scarica questo modello Gestisci le attività e migliora la produttività con il modello di note per riunioni con i client di ClickUp

Quando è un client a pagare il conto, tenere traccia di ogni dettaglio del progetto diventa fondamentale. Il modello di note per riunioni con i client di ClickUp semplifica l'acquisizione di tutto ciò che è necessario, prima, durante e dopo la riunione.

Questo modello gratuito fornisce una struttura chiara, aiutandoti a rimanere organizzato. Puoi facilmente monitorare lo stato della riunione, che sia Pianificata, In corso o Completata. Inoltre, tutte le tue risorse sono in un unico posto, pronte all'uso!

Con questo modello, il tuo team può collaborare direttamente nel documento, aggiungendo aggiornamenti o elementi dell'ordine del giorno in anticipo. Durante la riunione, tutti possono contribuire in tempo reale, tenendo traccia del feedback dei client, dei nuovi requisiti, delle decisioni e dei passaggi successivi.

Una volta conclusa la riunione, puoi inviare le note via email alle parti interessate direttamente da ClickUp. In questo modo, tutte le note e i riepiloghi/riassunti delle riunioni sono archiviati in un unico posto, rendendoli facilmente consultabili quando necessario.

Riepiloga/riassumi automaticamente le note delle tue riunioni utilizzando ClickUp

Le riunioni non devono necessariamente essere un ostacolo alla produttività. Con strumenti come ClickUp AI Notetaker, ottieni riassunti perfetti delle riunioni che puoi trasformare rapidamente in roadmap attuabili che mantengono il tuo team allineato e i progetti sulla buona strada. Che tu abbia bisogno di modelli personalizzabili o di automazioni basate sull'IA, ClickUp rende il processo semplice e senza stress.

Smetti di perdere tempo con noiose prese di appunti: inizia oggi stesso con ClickUp e porta la produttività delle tue riunioni a un livello superiore.