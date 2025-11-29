I 11 migliori assistenti commerciali basati sull'IA per automatizzare e scalare il tuo processo commerciale

Perché hai bisogno di un assistente commerciale basato sull'IA? Analizziamo la questione.

I processi commerciali comportano ogni giorno molteplici attività. Manutenzione del CRM, follow-up, riepiloghi delle chiamate, manutenzione della pipeline e quell'elenco sempre più lungo di lead che avresti dovuto contattare la settimana scorsa? È davvero tanto.

E qui viene il bello: nonostante l'aumento delle risorse tecnologiche, il raggiungimento delle quote è in calo. Secondo il rapporto State of Sales di Salesforce, solo il 28% del tempo di un rappresentante è dedicato alla vendita. Il resto è perso nell'inserimento dei dati e nella gestione dei lead.

Ora immagina di avere un assistente (o cinque) che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ricorda ogni follow-up, personalizza ogni messaggio e ti avvisa persino di quali accordi stanno per fallire, prima ancora che ciò accada.

Un software di assistenza commerciale basato sull'IA apporta intelligenza in ogni fase del processo commerciale. Pensa al lead scoring, alla comunicazione intelligente, alle informazioni in tempo reale sulle chiamate e al rilevamento dei rischi delle transazioni.

I migliori software di assistenza commerciale basati sull'IA in sintesi

Di seguito trovi una rapida panoramica dei migliori software di assistenza commerciale basati sull'IA per aiutarti a scegliere quello più adatto al tuo team.

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Automazione del flusso di lavoro commerciale e collaborazione Assistente di scrittura IA, strumenti CRM, modelli commerciali, dashboard, automazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. Clari Previsione dei ricavi e visibilità della pipeline Analisi predittiva, previsioni e verifica delle trattative Prezzi personalizzati Gong Approfondimenti sull'esecuzione delle trattative e analisi delle conversazioni Registrazione delle chiamate, feedback in tempo reale e strumenti di coaching Prezzi personalizzati Salesforce Sales Cloud + Einstein IA di livello aziendale su tutto lo stack dei ricavi Valutazione dei lead, approfondimenti sulle opportunità, automazione del flusso di lavoro I piani a pagamento partono da 25 $. HubSpot Sales Hub Scalabilità delle PMI e dei team commerciali inbound Monitoraggio delle email, sequenze e assistente IA per i contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $. Lavender Migliorare le prestazioni delle email fredde Punteggio delle email, feedback in tempo reale, suggerimenti di scrittura Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $. Regie. IA Creazione di contenuti commerciali basata sull'IA Sequenze generate dall'IA, personalizzazione delle email, targeting basato sui profili I piani a pagamento partono da 35.000 $. Clay Prospettiva commerciale e arricchimento dei lead Arricchimento dei dati basato sull'IA, integrazioni con i CRM, individuazione dei contatti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 149 $. Dialpad Chiamate commerciali basate sull'IA e approfondimenti sulle riunioni Trascrizioni, assistenza telefonica in tempo reale, analisi I piani a pagamento partono da 27 $. Apollo. io Prospezione outbound all-in-one Database dei lead, attività di outreach commerciale a freddo, automazione delle email Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 59 $. Comunicazione Impegno commerciale e automazione aziendale Sequenze commerciali, analisi, coaching dei rappresentanti Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Che cos'è un assistente commerciale basato sull'IA?

Un assistente commerciale basato sull'IA è il compagno di squadra che ogni rappresentante vorrebbe avere: quello che si occupa delle parti noiose della vendita, così tu puoi concentrarti sulle conversazioni che fanno davvero avanzare le trattative.

Immagina questo: finisci una chiamata di scoperta e, invece di affrettarti a prendere appunti o aggiornare il CRM, tutto è già stato registrato. Il riassunto è pronto nella tua area di lavoro. I dettagli chiave sono evidenziati. Le attività di follow-up sono state create. Non hai mosso un dito.

Oppure pensa a quei momenti in cui ti ritrovi a destreggiarti tra una dozzina di trattative e cerchi di effettuare il monitoraggio di chi ha bisogno di cosa. Un assistente commerciale basato sull'IA tiene d'occhio tutto questo in modo discreto. Se un potenziale cliente altamente interessato smette di farsi sentire, ti avvisa. Se qualcuno nella tua pipeline riprende improvvisamente a interessarsi al prezzo, ti segnala immediatamente quella trattativa.

Questi strumenti non sono pensati per sostituire i rappresentanti, ma piuttosto per eliminare le distrazioni in modo che i rappresentanti possano dedicarsi esclusivamente alle attività che solo gli esseri umani sono in grado di svolgere.

💟 Esempio: Come assistente desktop basato sull'IA, ClickUp Brain MAX può offrire ai responsabili delle vendite un vantaggio competitivo. Grazie alla profonda integrazione con il tuo CRM, le email, i calendari e i documenti di vendita, Brain MAX ha sempre una visione completa della tua pipeline, delle trattative e delle attività del team. Basta pronunciare i tuoi aggiornamenti o le tue domande utilizzando la funzione di conversione da voce a testo e Brain MAX acquisirà istantaneamente le note, pianificherà i follow-up e recupererà le informazioni rilevanti sui clienti. Questo software individua in modo proattivo le opportunità, segnala i rischi e suggerisce i passaggi successivi, aiutandoti a risparmiare tempo e a concludere le trattative più rapidamente. Con Brain MAX, i responsabili commerciali hanno a disposizione un assistente realmente consapevole del contesto che mantiene tutto organizzato, pronto all'azione e sempre un passo avanti.

Come funzionano gli assistenti commerciali basati sull'IA

Gli assistenti di vendita basati sull'IA funzionano rimanendo collegati a ogni aspetto del tuo flusso di lavoro di vendita (telefonate, email, attività, CRM) e offrendo supporto nei momenti più importanti.

Iniziano ascoltando. Dopo ogni chiamata, l'IA analizza la conversazione e la ricostruisce in modo chiaro e organizzato. Il rappresentante non deve riascoltare nulla né indovinare cosa è stato detto: l'IA ha già acquisito la Sequenza, i punti critici e i passaggi successivi.

A questo punto l'IA inizia a guardare avanti. Si accorge quando le trattative non seguono i tuoi schemi abituali. Se di solito ricevi una risposta entro due giorni e un potenziale cliente improvvisamente non si fa più sentire, l'IA non aspetta. Ti dà una pacca sulla spalla e ti dice: "Ehi, questo potrebbe richiedere la tua attenzione".

E man mano che la giornata procede, l'assistente fornisce il supporto per quei piccoli momenti che di solito rallentano il lavoro dei rappresentanti. Quando ti ritrovi a fissare una bozza di email vuota, l'IA ti offre un punto di partenza. Quando porti avanti una trattativa, aggiorna tutti i dettagli importanti (il tuo CRM, le tue previsioni, i tuoi promemoria) senza chiederti di passare da una scheda all'altra.

Il risultato finale è che tutto rimane connesso e aggiornato. E il rappresentante rimane concentrato sul lavoro che effettivamente genera entrate.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per generare lead e amplificare il tuo funnel commerciale

Cosa cercare in un software di assistenza commerciale basato sull'IA?

Se stai cercando modi efficaci per utilizzare l'IA nel processo commerciale, cerca queste funzionalità indispensabili in uno strumento di vendita basato sull'IA:

Punteggio predittivo dei lead basato sull'IA: aiuta il tuo team a concentrarsi sulle trattative con maggiori probabilità di conversione analizzando i segnali comportamentali, i dati storici e le tendenze della pipeline, riducendo il tempo sprecato sui lead freddi e migliorando l'accuratezza delle previsioni.

Automazione senza soluzione di continuità: automatizza le attività ripetitive di routine come le email di follow-up, la registrazione delle chiamate, la pianificazione delle riunioni e gli aggiornamenti della pipeline per ridurre i costi amministrativi.

Intelligenza conversazionale: analizza il tono, i rapporti di conversazione, le obiezioni e le menzioni della concorrenza per aiutare i manager a formare i rappresentanti e migliorare la comunicazione su larga scala.

Assistenza nella generazione di contenuti: crea email commerciali personalizzate, video dimostrativi e script utilizzando l'IA senza compromettere la qualità del messaggio o la voce del marchio.

Profonda integrazione CRM e tech-stack: garantisce una connessione perfetta con il tuo CRM, i messaggi e gli strumenti di comunicazione per evitare configurazioni manuali o la perdita di dati sui lead.

Scalabilità ed esperienza utente: cresce insieme al tuo team utilizzando una piattaforma che rimane intuitiva, configurabile e aggiunge valore reale, anche man mano che il tuo processo commerciale si evolve.

Continua a leggere per scoprire i migliori strumenti di IA per le vendite che aiutano i team commerciali a seguire e concludere le trattative con maggiore precisione.

1. ClickUp (ideale per l'automazione del flusso di lavoro commerciale e la comunicazione con i clienti)

Unifica tutti i tuoi processi commerciali tramite ClickUp Brain in un unico spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale.

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che riunisce in un unico posto attività, pipeline, comunicazione di team e strumenti di IA. Invece di passare dal tuo CRM alle note delle chiamate, alle cartelle dei documenti di vendita e alle email di follow-up, puoi gestire l'intero processo di vendita direttamente da ClickUp.

Al centro di tutto c'è ClickUp for Sales Teams, uno spazio di lavoro con CRM integrato che semplifica e automatizza l'intero processo di vendita. Puoi assegnare i lead, impostare i follow-up, creare dashboard in tempo reale per monitorare le prestazioni di vendita tramite le attività di ClickUp generate dall'intelligenza artificiale, utilizzando flussi di lavoro personalizzabili e modelli di funnel di vendita per mantenere i tuoi rappresentanti concentrati sulla vendita.

ClickUp Brain, combinato con Brain Agent, AI Notetaker e agenti IA personalizzati, potenzia tutti i tuoi flussi di lavoro. Come assistente AI contestuale integrato in ClickUp, genera riassunti delle chiamate, bozze di email e trascrizioni, sfruttando la stessa IA generativa nel settore commerciale che sta ridefinendo le strategie outbound odierne. In questo modo, ClickUp Brain aiuta a ridurre l'attrito tra i punti di contatto collegando ogni flusso di lavoro, offrendoti passaggi più rapidi e un follow-up più chiaro su ogni accordo.

Una volta che il tuo team ha messo in atto una struttura di attività, ClickUp Automations and Agents aiuta a alleggerire il carico di lavoro, rendendolo perfetto per i team che cercano strumenti di automazione delle vendite che riducano il lavoro superfluo. Invece di aggiornare manualmente le fasi delle trattative o assegnare i follow-up, puoi impostare semplici flussi di lavoro "if this, then that" che si attivano automaticamente.

Assegna attività quando un lead raggiunge una nuova fase, aggiorna gli stati dopo le riunioni o invia avvisi quando le trattative si raffreddano. È un modo semplice per ridurre il lavoro amministrativo e portare avanti più trattative senza ritardi.

Ecco come puoi configurare agenti personalizzati per effettuare l'automazione dei flussi di lavoro. ⬇️

ClickUp for Sales Teams va oltre la semplice gestione delle attività e l'automazione. Riunisce tutto in un unico spazio di lavoro centralizzato, inclusi il monitoraggio dei lead, la collaborazione, la reportistica e il passaggio di consegne alla leadership. Puoi creare dashboard delle prestazioni, allinearti agli obiettivi di vendita e garantire che ogni rappresentante mantenga la propria responsabilità lungo tutto il funnel.

Per un sistema pronto all'uso, il modello Sales Tracker di ClickUp fornisce un quadro visivo per monitorare in tempo reale le fasi dei lead, le attività dei rappresentanti e le tendenze delle prestazioni.

Puoi esplorare il nostro Modello CRM per le vendite per la gestione di account e trattative, oppure il Modello di piano di vendita per delineare strategie di vendita, obiettivi del team, piani di outreach e attività cardine di fatturato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Modelli di IA multipli per un supporto avanzato: passa da un modello di IA all'altro, come Claude, Gemini e ChatGPT, per ottenere il tipo di assistenza più adatto, che si tratti di riepiloghi/riassunti rapidi, analisi approfondite, redazione di email o preparazione di conversazioni.

ClickUp Clips per demo asincrone: registra rapide guide, spiegazioni sui prodotti o demo commerciali personalizzate utilizzando Clips. L'IA le trascrive e le riepiloga automaticamente, rendendo facile la condivisione di aggiornamenti asincroni con i potenziali clienti che preferiscono guardarli nel tempo libero. registra rapide guide, spiegazioni sui prodotti o demo commerciali personalizzate utilizzando Clips. L'IA le trascrive e le riepiloga automaticamente, rendendo facile la condivisione di aggiornamenti asincroni con i potenziali clienti che preferiscono guardarli nel tempo libero.

ClickUp Chat per una comunicazione integrata: mantieni conversazioni, aggiornamenti sulle trattative, domande e allineamento interno in un unico posto utilizzando la vista Chat. I rappresentanti non devono passare da Slack, email e commenti CRM: tutto rimane all'interno dell'attività di ClickUp collegata alla trattativa. mantieni conversazioni, aggiornamenti sulle trattative, domande e allineamento interno in un unico posto utilizzando la vista Chat. I rappresentanti non devono passare da Slack, email e commenti CRM: tutto rimane all'interno dell'attività di ClickUp collegata alla trattativa.

Dashboard personalizzate per la visibilità delle vendite: crea crea dashboard di vendita in tempo reale tramite ClickUp Dashboards per visualizzare lo stato della pipeline, le prestazioni del team, la velocità delle trattative e le metriche di previsione senza utilizzare fogli di calcolo o passare da uno strumento all'altro.

Documenti collegati alle trattative: conserva appunti di ricerca, proposte o guide di onboarding direttamente collegati alle attività pertinenti utilizzando conserva appunti di ricerca, proposte o guide di onboarding direttamente collegati alle attività pertinenti utilizzando ClickUp Docs , in modo che il tuo team abbia un quadro completo in ogni fase del ciclo di trattativa.

Campi personalizzati e stati: personalizza il tuo flusso di lavoro commerciale aggiungendo campi personalizzati come l'entità dell'affare, la fonte del lead o la priorità e monitora ogni opportunità con stati di avanzamento chiari allineati alle fasi della tua pipeline.

Integrazione di e-mail e calendario: invia e ricevi e-mail direttamente dalle attività, effettua la sincronizzazione delle riunioni con il tuo calendario Google o Outlook e mantieni la comunicazione legata alle trattative senza cambiare piattaforma tramite Email Project Management

Moduli ClickUp per l'acquisizione di lead: raccogli lead di alta qualità utilizzando moduli personalizzati con il tuo marchio che alimentano direttamente la tua area di lavoro: crea automaticamente attività, assegna rappresentanti e triggeri flussi di lavoro nel momento in cui un potenziale cliente compila un modulo. raccogli lead di alta qualità utilizzando moduli personalizzati con il tuo marchio che alimentano direttamente la tua area di lavoro: crea automaticamente attività, assegna rappresentanti e triggeri flussi di lavoro nel momento in cui un potenziale cliente compila un modulo.

Limiti di ClickUp

L'accesso alle funzionalità avanzate di IA è limitato ai piani tariffari di livello superiore, il che potrebbe limitarne l'adozione da parte di team più piccoli con budget più ristretti o casi d'uso più semplici.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Automazioni e campi personalizzati. Queste due funzioni sono fondamentali per ClickUp e consentono alla nostra organizzazione di risparmiare molto tempo. Ci aiutano a creare modelli di email e a inviare email automatiche semplicemente aggiornando i campi personalizzati.

Automazioni e campi personalizzati. Queste due funzioni sono fondamentali per ClickUp e consentono alla nostra organizzazione di risparmiare molto tempo. Ci aiutano a creare modelli di email e a inviare email automatiche semplicemente aggiornando i campi personalizzati.

📚 Per saperne di più: Modelli gratuiti di piani di vendita in Word, Excel e ClickUp

2. Clari (ideale per la previsione dei ricavi e la visibilità della pipeline)

tramite Clari

Clari è una piattaforma di orchestrazione dei ricavi che integra profondamente l'IA in tutte le attività commerciali, dalla gestione della pipeline alla verifica delle trattative, dalle previsioni alla fidelizzazione.

Le funzionalità di previsione basate sull'IA di questi strumenti offrono un'accuratezza di livello aziendale analizzando le tendenze storiche, le attività a livello di transazione e i segnali in tempo reale. Le transazioni rischiose vengono evidenziate tempestivamente e supportate da passaggi correttivi guidati dall'IA.

Inoltre, gli agenti di ispezione delle trattative e analisi delle tendenze aiutano i responsabili commerciali a individuare le trattative in calo o in stallo prima che abbiano un impatto sui ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clari

Utilizza le previsioni di vendita predittive di Clari per aggregare le proiezioni dei singoli rappresentanti ai dirigenti, con livelli di confidenza basati sull'attività nella fase di negoziazione, il multi-threading e i tassi di chiusura storici.

Analizza in dettaglio i cambiamenti settimanali nella pipeline, le trattative in stallo e i modelli di attività dei rappresentanti, come la velocità delle email o la frequenza delle riunioni, per fornire una formazione proattiva e riallocare il lavoro richiesto dove è più necessario.

Allinea i team Go-to-Market con cadenze di fatturato settimanali strutturate che combinano revisioni delle previsioni, controlli dello stato della pipeline e chiamate di impegno, garantendo la responsabilità tra i team commerciali, di marketing e di customer success.

Limiti di Clari

Passare da una piattaforma all'altra può essere complicato e la mancanza di strutture di team collegate rende la reportistica e l'analisi dei dati più manuali e dispendiosi in termini di tempo.

Prezzi Clari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clari

G2: 4,6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clari?

Ecco una recensione di G2:

La possibilità di eseguire il drill-down sui dati, filtrarli per rappresentante o account e creare dashboard personalizzate ha semplificato enormemente il nostro flusso di lavoro. Inoltre, le proiezioni basate sull'IA di Clari sono una risorsa affidabile a cui facciamo regolarmente riferimento, rendendo il nostro processo di previsione più intelligente e affidabile.

La possibilità di eseguire il drill-down sui dati, filtrarli per rappresentante o account e creare dashboard personalizzate ha semplificato enormemente il nostro flusso di lavoro. Inoltre, le proiezioni basate sull'IA di Clari sono una risorsa affidabile a cui facciamo regolarmente riferimento, rendendo il nostro processo di previsione più intelligente e affidabile.

3. Gong (ideale per approfondimenti sull'esecuzione delle trattative e analisi delle conversazioni)

tramite Gong

Gong acquisisce, trascrive e analizza le interazioni con i clienti, comprese le conferenze web, le telefonate e le email, per estrarre informazioni chiave dalle conversazioni reali.

Sintetizza oltre 300 segnali di acquisto per valutare lo stato delle trattative e generare previsioni più accurate rispetto ai soli campi CRM. Le sue dashboard segnalano le trattative in stallo o a rischio per migliorare la visibilità della pipeline per i team di vendita.

Gong si integra con i CRM, come Salesforce, HubSpot e Microsoft Dynamics, nonché con i calendari (G Suite, Office 365), Slack e Zoom, per arricchire i dati CRM con informazioni dettagliate ricavate dalle interazioni con i clienti memorizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Ottieni una visione dell'esecuzione delle trattative che mappa l'attività dei rappresentanti, il coinvolgimento degli stakeholder e la tempestività delle comunicazioni per ogni opportunità.

Evidenzia automaticamente i momenti chiave di coaching sulla base di metriche quali rapporti di conversazione, gestione delle obiezioni, menzioni della concorrenza e tracker personalizzati che riflettono la tua metodologia commerciale.

Individua le trattative con un calo di coinvolgimento da parte dell'acquirente o conversazioni a senso unico utilizzando mappe di calore visive, aiutando i leader a intervenire prima che altre trattative si raffreddino.

Limiti di Gong

Il valore della piattaforma dipende dall'adozione da parte della leadership: senza un uso costante nel coaching e nelle revisioni della pipeline, le informazioni basate sui dati spesso rimangono inutilizzate a livello di rappresentanti.

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Ecco una recensione di G2:

Gong non solo registra le tue chiamate in modo che tu possa riascoltarle e rivederle in un secondo momento, ma trascrive anche la chiamata in modo che tu possa cercare parole chiave ed essere indirizzato direttamente al punto desiderato della chiamata. Puoi avviare flussi di lavoro di outreach con Gong Engage per aiutarti a tenere sotto controllo i potenziali clienti e tutto questo si integra con la nostra email, i nostri telefoni e il nostro CRM.

Gong non solo registra le tue chiamate in modo che tu possa riascoltarle e rivederle in un secondo momento, ma trascrive anche la chiamata in modo che tu possa cercare parole chiave ed essere indirizzato direttamente al punto desiderato della chiamata. Puoi avviare flussi di lavoro di outreach con Gong Engage per aiutarti a tenere sotto controllo i potenziali clienti e tutto questo si integra con la nostra email, i nostri telefoni e il nostro CRM.

4. Salesforce Sales Cloud con Einstein Copilot (ideale per un'IA di livello aziendale su tutto lo stack dei ricavi)

tramite Salesforce

La piattaforma Salesforce Sales Cloud unifica account, contatti, cronologia e interazioni in un unico profilo consolidato per un coinvolgimento informato e mostra in tempo reale le modifiche alle trattative in termini di dimensioni, fase e dinamica per consentire interventi proattivi.

Gli strumenti Agentforce IA agenti & Sales Coach sono integrati nei flussi di lavoro per allineare l'IA alle competenze commerciali umane, aiutando i venditori con ricerche in tempo reale, consigli sulla messaggistica, automazione degli aggiornamenti di stato e coaching simulato sulla negoziazione.

Einstein Copilot utilizza l'IA per assegnare priorità ai lead e alle trattative ad alto potenziale in base alla probabilità di conversione e fornisce informazioni sulle conversazioni e sulle relazioni per un contesto più approfondito sui potenziali clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Sales Cloud

Coordina i passaggi successivi tra commerciale, assistenza e marketing con Einstein Copilot, generando azioni di follow-up intelligenti basate sull'attività unificata dei clienti.

Utilizza Einstein 1 Studio per creare prompt IA specifici per la tua organizzazione con controlli di conformità che consentono di accedere in modo sicuro ai dati CRM senza esposizione a LLM di terze parti.

Autolog email, note di riunione e riassunti delle chiamate per eliminare i costi amministrativi e utilizzare l'IA per l'analisi dei dati al fine di perfezionare le previsioni sulle date di chiusura e l'accuratezza della pipeline.

Limiti di Salesforce Sales Cloud

A volte, le pagine o i report possono essere lenti da caricare, soprattutto quando si ha a che fare con grandi set di dati o dashboard complesse.

Prezzi di Salesforce Sales Cloud commerciale

Starter Suite: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Pro Suite: 100 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: 175 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Unlimited: 350 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Agentforce 1 Commerciale: 550 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (oltre 23.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Sales Cloud?

Ecco una recensione di G2:

Salesforce Sales Cloud mi permette di gestire facilmente i miei lead, i contatti e le trattative in un unico posto. Mi piace poter vedere a che punto è ogni trattativa, ricevere promemoria per i follow-up e effettuare il monitoraggio delle mie attività e dei miei compiti. Anche i dashboard e i report sono estremamente utili.

Salesforce Sales Cloud mi permette di gestire facilmente i miei lead, i contatti e le trattative in un unico posto. Mi piace poter vedere a che punto è ogni trattativa, ricevere promemoria per i follow-up e effettuare il monitoraggio delle mie attività e dei miei compiti. Anche i dashboard e i report sono estremamente utili.

📮 ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori ritiene che le automazioni potrebbero far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbero usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche questi piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯 Con gli agenti AI e ClickUp Brain di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. Gli agenti ClickUp AI possono gestire i flussi di lavoro al posto tuo! 💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

5. HubSpot Sales Hub (ideale per le PMI in espansione e i team di vendita inbound)

tramite HubSpot

HubSpot Sales Hub apporta struttura e visibilità alla parte superiore del funnel, rendendolo perfetto per i team che desiderano scalare il loro movimento inbound. La piattaforma si distingue per l'unificazione dei dati di marketing e commerciali, consentendo un coinvolgimento dei potenziali clienti ricco di contesto senza costringere i team a passare da uno strumento all'altro.

Gli strumenti di IA integrati aiutano a stabilire le priorità delle trattative, analizzare le chiamate e potenziare i rappresentanti, il tutto fornendo aggiornamenti in tempo reale a un CRM centrale. Per i team che desiderano scalare rapidamente, HubSpot riduce la necessità di strumenti di vendita basati sull'IA aggiuntivi grazie alla sua interfaccia all-in-one.

Per i team di vendita più piccoli, HubSpot è spesso il primo passo verso la maturità operativa. Offre flussi di automazione preconfigurati, playbook commerciali e modelli di pipeline di trattative per aiutare i team a muoversi rapidamente senza dover ricorrere a sviluppatori o strumenti esterni. E man mano che l'organizzazione di vendita cresce, è facile integrare funzionalità/funzioni più avanzate come l'intelligenza conversazionale, il coaching delle chiamate e l'attribuzione dei ricavi.

Le migliori funzionalità di HubSpot Sales Hub

Accedi a una casella di posta condivisa con contesto generato dall'IA che collega i rappresentanti a ogni conversazione e punto di contatto.

Guida i rappresentanti attraverso la scoperta strutturata e la gestione delle obiezioni utilizzando modelli personalizzati e prompt generati dall'IA con il modulo Sales Playbooks.

Utilizza l'intelligenza della conversazione integrata per registrare, trascrivere e taggare le chiamate in base alle menzioni delle parole chiave e alle opportunità di coaching direttamente nel CRM.

Limiti di HubSpot Sales Hub

I database di grandi dimensioni o i team molto attivi potrebbero riscontrare ritardi durante il caricamento dei record, il passaggio da una pipeline all'altra o la sincronizzazione dei dati.

Prezzi di HubSpot Sales Hub commerciale

Strumenti gratis

Sales Hub Starter: 15 $ al mese per utente

Piattaforma cliente Starter : 20 $ al mese per utente

Sales Hub Professional: 100 $ al mese per utente

Sales Hub Enterprise: 150 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub commerciale

G2: 4,4/5 (oltre 12.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Sales Hub?

Ecco una recensione di G2:

Come titolare di una piccola impresa, ciò che mi piace di più di HubSpot Sales Hub è la facilità con cui gestisce i lead e i follow-up. Il monitoraggio delle e-mail, la pipeline delle trattative e i promemoria delle attività mi aiutano a rimanere organizzato senza bisogno di un grande team di vendita. È facile da usare e gli strumenti di automazione mi fanno risparmiare molto tempo, soprattutto quando ho a che fare con più clienti.

Come titolare di una piccola impresa, ciò che mi piace di più di HubSpot Sales Hub è la facilità con cui gestisce i lead e i follow-up. Il monitoraggio delle e-mail, la pipeline delle trattative e i promemoria delle attività mi aiutano a rimanere organizzato senza bisogno di un grande team di vendita. È facile da usare e gli strumenti di automazione mi fanno risparmiare molto tempo, soprattutto quando ho a che fare con più clienti.

6. Lavender (ideale per migliorare le prestazioni delle email fredde)

tramite Lavender

Come strumento di email marketing basato sull'IA, Lavender fornisce coaching istantaneo direttamente all'interno del tuo client di posta elettronica (Gmail, Outlook, estensione Chrome, ecc.), suggerendo miglioramenti nell'efficacia dell'oggetto, nella struttura delle frasi, nel tono e nella leggibilità.

Mentre scrivi, lo strumento raccoglie dati sui potenziali clienti, tratti della loro personalità, notizie e informazioni sul contesto aziendale per generare suggerimenti di personalizzazione in tempo reale che ti aiutano a creare introduzioni più coinvolgenti e proposte di valore su misura per ogni destinatario.

Fornisce inoltre metriche sulle prestazioni delle email, analisi delle tendenze e reportistica sui KPI relativi a tassi di apertura, tassi di risposta e sentiment, per una maggiore ottimizzazione delle campagne.

Le migliori funzionalità di Lavender

Utilizza l'intelligenza email integrata nel browser per valutare il tono, il sentiment e la struttura in tempo reale e rafforzare l'efficacia dei messaggi.

Ottieni suggerimenti personalizzati per presentazioni specifiche per ogni contatto analizzando i profili LinkedIn, le interazioni passate con i clienti e le note CRM.

Visualizza le analisi del team su una dashboard, come i dati di risposta per rappresentante, oggetto dell'e-mail e livello di personalizzazione, per elaborare strategie di coaching efficaci.

Limiti di Lavender

Alcuni utenti hanno ritenuto che il feedback dello strumento tendesse a limitarsi alla critica della lunghezza delle frasi piuttosto che offrire miglioramenti significativi.

Prezzi Lavender

Base: gratis Forever

Starter: 29 $ al mese per utente

Individual Pro: 49 $ al mese per utente

Team Piano: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lavender

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lavender?

Ecco una recensione di G2:

È molto utile ricevere feedback (basati sulle best practice) sulle tue email in tempo reale. L'assistente di personalizzazione è ottimo anche per personalizzare rapidamente le email dei potenziali clienti.

È molto utile ricevere feedback (basati sulle best practice) sulle tue email in tempo reale. L'assistente di personalizzazione è ottimo anche per personalizzare rapidamente le email dei potenziali clienti.

📚 Per saperne di più: Come migliorare la produttività commerciale

7. Regie. ai (Il migliore per la creazione di contenuti commerciali basati sull'IA)

Regie è una piattaforma di coinvolgimento commerciale basata sull'IA che consolida in un unico strumento la ricerca di potenziali clienti, la comunicazione, l'arricchimento, la definizione delle priorità in base alle intenzioni e la composizione parallela dei numeri. Utilizza il framework delle "3 P" (Persona, Pain Point, Value Proposition) per allineare ogni messaggio con informazioni rilevanti sugli acquirenti e aumentare il coinvolgimento.

AI Assistant e Rapid Writer di Regie aiutano a generare oggetti, introduzioni, proposte di valore, script di chiamata, messaggi InMail e una varietà di altri contenuti di supporto alle vendite. È inoltre possibile utilizzare la funzionalità Blocchi per memorizzare introduzioni e oggetti ad alte prestazioni e riutilizzarli nelle campagne per garantire coerenza e velocità.

Regie. IA: le migliori funzionalità

Crea interi flussi di lavoro in uscita utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di Campaign Builder, con contenuti generati dall'IA su misura per ogni persona e fase di acquisto.

Come motore di valutazione dei contenuti per valutare le bozze utilizzando metriche di coinvolgimento delle campagne passate per suggerire alternative altamente performanti.

Centralizza gli script e le sequenze vincenti in una libreria di contenuti a disposizione di tutto il team, garantendo la coerenza dei messaggi tra i rappresentanti.

Limiti di Regie. /IA

Diversi utenti hanno segnalato che i messaggi possono sembrare robotici e spesso risultano poco naturali, richiedendo una modifica manuale per renderli più umani.

Prezzi di Regie. IA

Agenti IA: a partire da 35.000 $

Agenti IA + Dialer IA: a partire da 35.000 $

RegieOne: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Regie. IA

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Regie. IA?

Ecco una recensione di G2:

Per quanto riguarda la deliverability delle e-mail, Regie. IA mi aiuta a riformulare i messaggi rimanendo fedele alla nostra proposta di valore. Mi aiuta anche a personalizzare su larga scala, inserendo informazioni specifiche sull'azienda o sulla persona. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella stesura di contenuti personalizzati.

Per quanto riguarda la deliverability delle e-mail, Regie. IA mi aiuta a riformulare i messaggi rimanendo fedele alla nostra proposta di valore. Mi aiuta anche a personalizzare su larga scala, inserendo informazioni specifiche sull'azienda o sulla persona. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella stesura di contenuti personalizzati.

8. Clay (ideale per la ricerca di potenziali clienti commerciali e l'arricchimento dei lead)

tramite Clay

Clay integra oltre 50-130 origini dati (ad esempio Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), utilizzando un approccio a cascata e passando automaticamente da un'origine dati all'altra.

Lo strumento IA research agent, Claygent, analizza siti web, stack tecnologici, notizie sui finanziamenti o contenuti dei blog per aiutare i team commerciali a ottenere informazioni direttamente dall'attività online dei potenziali clienti.

Offre anche il supporto per l'integrazione nativa con CRM, come Salesforce e HubSpot, nonché strumenti di outreach come Outreach.io o Salesloft, tramite Zapier/webhook.

Le migliori funzionalità di Clay

Ottieni aggiornamenti in tempo reale sui campi relativi a contatti e aziende utilizzando fonti pubbliche e API per un targeting più accurato.

Genera snippet personalizzati come rompighiaccio o riferimenti ai punti critici su larga scala.

Utilizza il generatore di flussi di lavoro visivo per consentire agli utenti non tecnici di effettuare l'automazione dei trigger di prospezione in base al comportamento o all'intenzione dell'acquirente.

Limiti di Clay

L'importazione dei dati nei database esistenti non è così fluida come potrebbe essere, con il lavoro richiesto per unire i dati e gestire i duplicati.

Prezzi Clay

Free

Starter: 149 $ al mese per utente

Explorer: 349 $ al mese per utente

Pro: 800 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clay

G2: 4,9/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clay?

Ecco una recensione di G2:

Clay ha democratizzato il sourcing, l'arricchimento, la ricerca e la divulgazione automatizzati e programmatici dei lead. Lo sviluppo della tecnologia commerciale è ora molto più accessibile ai non programmatori come me.

Clay ha democratizzato il sourcing, l'arricchimento, la ricerca e la divulgazione automatizzati e programmatici dei lead. Lo sviluppo della tecnologia commerciale è ora molto più accessibile ai non programmatori come me.

9. Dialpad (il migliore per la gestione delle chiamate commerciali basata sull'IA)

tramite Dialpad

Basata sul LLM proprietario di Dialpad (DialpadGPT), addestrato su oltre 6 miliardi di minuti di conversazioni aziendali, questa piattaforma consente una trascrizione accurata del parlato in testo, l'analisi del sentiment, il monitoraggio delle parole chiave e approfondimenti conversazionali.

Il centro vendite IA di Dialpad fornisce ai rappresentanti una guida in tempo reale sulle chiamate basata sul tono, sulle parole chiave e sui fattori scatenanti delle obiezioni. I responsabili delle vendite possono impostare dei trigger di coaching per i prompt in tempo reale e utilizzare le registrazioni e le trascrizioni di Dialpad per creare librerie di onboarding. È una scelta solida per i team che effettuano molte chiamate e danno priorità alle prestazioni durante le chiamate e all'analisi post-chiamata.

Le migliori funzionalità di Dialpad

Attiva il coaching in tempo reale con funzionalità di assistenza alle chiamate in tempo reale che promettono ai rappresentanti quando durante la chiamata emergono modelli di obiezioni o menzioni della concorrenza.

Consenti ai responsabili commerciali di effettuare il monitoraggio delle conversazioni per tema, fase o risultato per il coaching post-chiamata utilizzando tag personalizzati.

Crea playlist di coaching per compilare segmenti di chiamate di spicco in moduli di apprendimento strutturati per l'abilitazione dei rappresentanti.

Limiti di Dialpad

L'accuratezza della trascrizione in tempo reale potrebbe diminuire in ambienti rumorosi o con team con accenti diversi.

Prezzi Dialpad

Standard: 27 $ al mese per utente

Pro: 35 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4,4/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dialpad?

Ecco una recensione di G2:

La possibilità di visualizzare le trascrizioni delle chiamate, sia in tempo reale che dopo la chiamata, è estremamente utile! La possibilità di tornare indietro e consultare le note/gli argomenti di una chiamata precedente è una funzionalità fantastica e spesso molto utile.

La possibilità di visualizzare le trascrizioni delle chiamate, sia in tempo reale che dopo la chiamata, è estremamente utile! La possibilità di tornare indietro e consultare le note/gli argomenti di una chiamata precedente è una funzionalità fantastica e spesso molto utile.

10. Apollo. io (Il migliore per la ricerca di potenziali clienti in uscita all-in-one)

Apollo. io aiuta i team a implementare strategie di acquisizione dei clienti, dalla ricerca dei lead all'esecuzione delle attività di outreach. Con un database proprietario di oltre 275 milioni di contatti e strumenti di sequenziamento nativi, Apollo riduce la dipendenza da strumenti di arricchimento o dialer di terze parti.

L'assistente IA dello strumento suggerisce oggetti, contenuti e tempistiche ottimali sulla base dei dati storici sulle prestazioni e dei dati di vendita reali. Inoltre, l'automazione del flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale consente la completa automazione della creazione di elenchi di potenziali clienti, dell'arricchimento, del punteggio, della messaggistica e della sincronizzazione CRM in un unico flusso semplificato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apollo.io

Utilizza i filtri di ricerca avanzati per individuare i lead di alta qualità utilizzando attributi granulari come lo stack tecnologico dell'azienda, il titolo della posizione lavorativa o i segnali di assunzione.

Automatizza le attività di outreach personalizzate multi-touch tramite email, voce e LinkedIn con il monitoraggio delle risposte integrato.

Installa l'estensione Chrome per accedere rapidamente ai dettagli di contatto e alla cronologia delle interazioni direttamente da LinkedIn o dalla finestra In arrivo della tua casella di posta elettronica.

Limiti di Apollo.io

Occasionalmente, gli utenti hanno segnalato di aver trovato indirizzi email non più validi o titoli di lavoro errati, il che influisce sull'efficienza delle attività di outreach.

Prezzi di Apollo.io

Free

Base: 59 $ al mese per utente

Professional: 99 $ al mese per utente

Organizzazione: 149 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Apollo.io

G2: 4,7/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apollo.io?

Ecco una recensione di G2:

Apollo. io ha davvero trasformato il modo in cui gestiamo la nostra pipeline commerciale. La parte più impressionante è il suo vasto e accurato database di contatti, che rende facile trovare lead verificati in tutti i settori. La piattaforma offre anche eccellenti filtri che ci aiutano a individuare con precisione i profili dei nostri clienti ideali.

Apollo. io ha davvero trasformato il modo in cui gestiamo la nostra pipeline commerciale. La parte più impressionante è il suo vasto e accurato database di contatti, che rende facile trovare lead verificati in tutti i settori. La piattaforma offre anche eccellenti filtri che ci aiutano a individuare con precisione i profili dei nostri clienti ideali.

📚 Per saperne di più: Il miglior software CRM B2B per i team commerciali

11. Outreach (ideale per l'impegno commerciale e le automazioni delle vendite dell'azienda)

tramite Outreach

Outreach è uno strumento affidabile per le aziende che richiedono una governance rigorosa, un'infrastruttura di coaching e visibilità multi-team sull'intero funnel di vendita.

Lo strumento Smart Deal Assist prevede i risultati delle trattative (con un'accuratezza dell'81% circa) e suggerisce in modo proattivo le azioni da intraprendere per mantenere le trattative sulla buona strada. E con Outreach Kaia, i rappresentanti ottengono coaching in tempo reale sulle chiamate, analisi delle email e approfondimenti sullo stato delle trattative in un'unica piattaforma integrata.

Lo strumento registra automaticamente email, chiamate, riunioni e attività nel CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) e consente il benchmarking delle prestazioni e la messa a punto delle strategie di outreach.

Le migliori funzionalità di Outreach

Genera valutazioni di accelerazione delle trattative per evidenziare le lacune nella pipeline analizzando l'attività cadenzata, il comportamento dei rappresentanti e i tassi di risposta degli acquirenti.

Utilizza l'intelligenza delle chiamate in tempo reale per fornire momenti di coaching, note registrate automaticamente e promemoria di follow-up e ridurre il lavoro manuale.

Crea report sulla performance dei rappresentanti commerciali per confrontare le attività, le conversioni e le tendenze di coinvolgimento e individuare opportunità di coaching.

Limiti dell'outreach

Limitazioni tecniche come l'impossibilità di gestire i record duplicati (lead e contatti con lo stesso indirizzo email in Salesforce) possono causare errori senza messaggi chiari, rendendo più difficile la risoluzione dei problemi.

Prezzi Outreach

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sulla comunicazione

G2: 4,3/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Outreach?

Ecco una recensione di G2:

Per chi come me si concentra sulla generazione di opportunità tramite email e telefonate, Outreach è il mio miglior alleato. È come un insegnante: mi guida su ciò che funziona e ciò che non funziona, le statistiche/analisi sono cristalline, monitora le mie prestazioni nei punti di contatto, acquisisce bene i dati ed evidenzia anche le attività in sospeso.

Per chi come me si concentra sulla generazione di opportunità tramite email e telefonate, Outreach è il mio miglior alleato. È come un insegnante: mi guida su ciò che funziona e ciò che non funziona, le statistiche/analisi sono cristalline, monitora le mie prestazioni nei punti di contatto, acquisisce bene i dati ed evidenzia anche le attività in sospeso.

Vantaggi degli assistenti commerciali basati sull'IA

Gli assistenti commerciali basati sull'IA rendono i team di vendita più veloci, più efficienti e molto meno sommersi dal lavoro amministrativo. Non chiudono magicamente le trattative al posto tuo, ma eliminano gli ostacoli che impediscono ai rappresentanti di dare il meglio di sé.

Ecco cosa cambia realmente quando entra in gioco l'IA:

Più tempo per vendere, meno confusione

I rappresentanti possono finalmente recuperare il loro tempo. Invece di concludere una chiamata con 20 minuti di pulizia, l'IA ha già acquisito il riepilogo/riassunto, estratto i passaggi successivi e aggiornato il CRM. Quel tempo viene reinvestito direttamente in conversazioni di vendita reali invece che in attività amministrative.

Dati più puliti senza costringere i rappresentanti a "essere più disciplinati"

La maggior parte dei problemi relativi al CRM non deriva dal lavoro richiesto, ma dalla mancanza di tempo. L'IA colma le lacune registrando le attività, aggiornando i campi e mantenendo la coerenza dei dati in background. I manager ottengono dashboard affidabili. I rappresentanti ottengono un sistema che non li penalizza per essere molto impegnati.

Contatti più rapidi e personalizzati

Quando l'IA redige le email, non crea messaggi generici. Utilizza le conversazioni passate del rappresentante, il comportamento del potenziale cliente e il contesto dell'accordo. Il rappresentante approva comunque il messaggio, ma non deve più affrontare la pressione di scrivere su una pagina bianca.

Avvisi tempestivi quando le trattative iniziano a rallentare

L'IA nota i piccoli segnali che sfuggono agli esseri umani: un lead solitamente reattivo che improvvisamente smette di rispondere, un affare senza un passaggio successivo o un account che mostra un rinnovato interesse a tarda notte. Questi segnali aiutano i rappresentanti a agire prima che l'affare sfumino.

Una pipeline più fluida e prevedibile

Poiché l'IA crea una connessione tra le attività tra strumenti, chiamate, email, attività, aggiornamenti CRM, tutto rimane in sincronia. I rappresentanti lavorano sulla base di un quadro unico e accurato invece di fare supposizioni. I manager ottengono previsioni che riflettono ciò che sta realmente accadendo, non ciò che dovrebbe accadere.

Assistenti commerciali basati sull'IA vs. rappresentanti di vendita umani

Cosa sanno fare meglio Assistenti commerciali basati sull'IA Rappresentanti commerciali umani Comprendere il contesto Ricorda istantaneamente ogni dettaglio delle chiamate, delle email e degli aggiornamenti CRM. Legge il tono, l'intento e i segnali non verbali che nessun altro sistema è in grado di cogliere. Attività ripetitive Registra le attività, aggiorna i campi, redige bozze di follow-up e mantiene automaticamente i dati puliti. È in grado di svolgere queste attività, ma richiede tempo ed energie che potrebbero essere dedicati alla vendita vera e propria. Velocità e coerenza Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non dimentica mai nulla, non si sovraccarica mai e gestisce senza sforzo attività che richiedono grandi volumi. Assegna le priorità in base al proprio giudizio, ma la sua capacità ha un limite e varia di giorno in giorno. Consapevolezza della pipeline Monitora lo stato delle trattative, individua tempestivamente i rischi e segnala modelli insoliti in grandi set di dati. Riconosce i cambiamenti nelle relazioni, le dinamiche politiche e il sentiment degli acquirenti. Personalizzazione Utilizza le conversazioni passate e i dati comportamentali per generare rapidamente messaggi personalizzati. Aggiunge sfumature, emozioni, umorismo e comprensione umana che sembrano autentici. Processo decisionale Suggerisce i passaggi successivi sulla base di dati e modelli. Prende decisioni, gestisce le obiezioni e si adatta in tempo reale. Ruolo migliore Effettua automazioni, analizza, organizza e accelera il flusso di lavoro. Costruire fiducia, negoziare, raccontare storie e concludere accordi.

Inizia a vendere in modo più intelligente con ClickUp

Le attività commerciali non stanno rallentando e nemmeno tu dovresti farlo.

Dalla previsione dei rischi all'accelerazione dei follow-up, lo strumento giusto semplifica la complessità e aiuta i tuoi rappresentanti a concentrarsi sui ricavi.

L'assistente di vendita IA di ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro: visualizzazioni CRM, monitoraggio delle attività, dashboard di vendita, automazioni integrate e funzionalità IA progettate per eliminare gli attriti in ogni fase del ciclo di vendita.

Prova ClickUp AI gratis oggi stesso e trasforma il modo in cui il tuo team commerciale vende, collabora e ottiene risultati.

Domande frequenti

Un assistente di vendita IA è uno strumento digitale che supporta i rappresentanti gestendo attività come la presa di appunti, i follow-up, gli aggiornamenti CRM, il lead scoring e i riassunti delle chiamate. Funziona in background per mantenere attive le trattative, in modo che i team di vendita possano dedicare più tempo alla vendita e meno all'amministrazione.

No. L'IA può automatizzare attività ripetitive, analizzare dati e suggerire i passaggi successivi, ma non può sostituire il giudizio umano, la costruzione di relazioni o la negoziazione. I risultati migliori si ottengono quando l'IA si occupa del lavoro pesante e i rappresentanti si concentrano sulle conversazioni e sulla chiusura delle trattative.

L'IA analizza i segnali provenienti da email, chiamate, attività sul sito web, cronologia delle trattative e dati CRM per identificare i lead con maggiori probabilità di conversione. Assegna un punteggio ai potenziali clienti, segnala in anticipo gli acquirenti ideali e indirizza i rappresentanti verso gli account che meritano attenzione oggi, non tra qualche settimana.

Sì, spesso anche più che per i team di grandi dimensioni. Le piccole imprese di solito non hanno personale extra per gestire l'amministrazione, l'inserimento dei dati o i follow-up. Un assistente IA colma queste lacune, mantiene organizzata la pipeline e offre ai rappresentanti più tempo per concentrarsi sul lavoro che genera entrate.

I prezzi variano notevolmente a seconda delle funzionalità/funzioni, dei limiti di utilizzo e delle integrazioni CRM. Alcune piattaforme includono l'IA nel prezzo base piuttosto che venderla separatamente.

Sì, l'IA può redigere email personalizzate, suggerire argomenti di discussione e programmare follow-up in base ai segnali di coinvolgimento. I rappresentanti continuano ad approvare e inviare le comunicazioni, ma l'IA elimina la pressione della pagina bianca e accelera l'intero processo.

La maggior parte degli assistenti IA offre integrazioni dirette con i principali CRM come Salesforce, HubSpot e altri. La configurazione prevede in genere la connessione del tuo account CRM, la concessione dell'autorizzazione a leggere/scrivere dati e la scelta dei flussi di lavoro che l'IA deve automatizzare. Una volta connesso, l'attività si sincronizza automaticamente.

L'IA è in grado di organizzare, analizzare e effettuare l'automazione, ma ha ancora dei limiti. Può fraintendere il contesto, generare messaggi generici senza revisione umana o perdere le sfumature nel tono di un acquirente. Inoltre, dipende dalla qualità dei dati del tuo CRM. L'IA è un assistente potente, ma ha ancora bisogno della supervisione umana per prendere le decisioni giuste.