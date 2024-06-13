Come utilizzare l'IA nel settore commerciale (casi d'uso e strumenti)

L'intelligenza artificiale è diventata una parola d'ordine quando ChatGPT è arrivato sul mercato nel novembre del 2022. Due anni dopo, l'intelligenza artificiale è diventata parte integrante delle strategie aziendali in diversi settori, compreso quello commerciale.

I professionisti del settore commerciale trovano questa tecnologia estremamente vantaggiosa. Infatti, oltre 52% lo considerano essenziale per il loro lavoro.

In un mercato commerciale altamente competitivo, ogni potenziale vantaggio in termini di efficienza può aiutarvi a superare la concorrenza. Se vi state chiedendo quali siano i vantaggi specifici dell'IA per il settore commerciale o siete indecisi se investire in strumenti di IA per le vendite, questo blog fa al caso vostro.

Tratterà di tutto, da come utilizzare l'IA nelle vostre attività commerciali allo strumento migliore per ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti. Andiamo!

Comprendere l'IA nelle vendite

Per molto tempo le vendite sono state un campo incentrato sull'uomo. I beni più preziosi di un rappresentante commerciale erano l'estensione della sua conoscenza di ciò che stava vendendo, le sue capacità umane e il suo modo di parlare.

Sebbene sia ancora così, le aspettative dei clienti sono sempre più alte, la concorrenza è agguerrita e i percorsi dei clienti sono più complessi. Questi fattori possono mettere a dura prova anche un team commerciale altamente performante.

È qui che l'/IA può aiutare ad affrontare queste ulteriori richieste con facilità. Ricordate che l'IA non vuole sostituire i venditori umani, ma renderli più efficienti e produttivi. Per capire meglio questo aspetto, vediamo come le tecnologie IA aiutano i rappresentanti commerciali e i leader separatamente.

**Che cosa può fare l'IA per i rappresentanti commerciali?

I rappresentanti commerciali costituiscono la maggior parte di qualsiasi team di vendita. Se avete familiarità con i lavori interni di questa funzione, sapete quanto possa essere impegnativo il ruolo.

L'IA nel settore commerciale potenzia il team:

Si occupa di attività ripetitive come la voce dei dati e le email di follow-up, permettendo loro di concentrarsi su attività ad alto valore come la costruzione di relazioni e la chiusura delle trattative

come la voce dei dati e le email di follow-up, permettendo loro di concentrarsi su attività ad alto valore come la costruzione di relazioni e la chiusura delle trattative Automazioni di processi noiosi come il lead scoring. In questo modo i team commerciali si concentrano su lead qualificati e li convertono

**Cosa può fare l'IA per i leader del settore commerciale?

I leader e i manager commerciali possono utilizzare l'intelligenza artificiale per processi di vendita critici come la previsione delle vendite. La capacità dell'IA di apprendere nel tempo offre ai responsabili commerciali chiavi di lettura dei cambiamenti nel comportamento e nelle interazioni dei clienti. Queste informazioni possono essere utili per modificare le strategie commerciali al fine di raggiungere nuovi target di clienti.

Funzionalità/funzione come l'analisi del sentiment in tempo reale consentono ai responsabili delle vendite di comprendere i punti dolenti dei potenziali clienti e di modificare il loro approccio in tempo reale per convertirli in clienti paganti.

L'attuale tecnologia IA è in grado di analizzare le chiamate commerciali per valutare le prestazioni dei rappresentanti. Queste informazioni sono fondamentali per un coaching generico e, se necessario, mirato.

Vediamo alcuni casi d'uso dettagliati per capire meglio come utilizzare l'IA in ambito commerciale.

IA nelle vendite: Casi d'uso

Esistono molti casi d'uso per l'adozione dell'IA nelle vendite; esaminiamone tre.

1. Previsione delle vendite

Le previsioni commerciali sono parte integrante di un'azienda commerciale . Fornisce alla leadership le informazioni necessarie per affinare le proprie impostazioni commerciali e le operazioni di revenue e per impostare un'attività realistica obiettivi commerciali realistici .

La previsione delle vendite era tradizionalmente un processo che si basava molto sull'esperienza, sull'intuizione e sull'elaborazione manuale dei numeri. Oggi gli strumenti di IA per le vendite sono in grado di raccogliere e analizzare dati provenienti da diverse origini dati, tra cui i sistemi CRM, gli strumenti di automazione del marketing e persino le interazioni con i post sui social media. Tutto ciò avviene senza l'intervento umano e produce previsioni accurate sui risultati commerciali.

Incorporare l'IA nei vostri processi commerciali vi darà un vantaggio competitivo e vi garantirà di lavorare con dati accurati per migliorare il processo decisionale.

Prendiamo ad esempio Salesforce Cloud Einstein, uno strumento di IA sviluppato da Salesforce. Questa soluzione di IA può essere utilizzata per assegnare priorità ai potenziali lead, ottenere approfondimenti dai dati degli utenti e persino automatizzare le attività. Per la previsione delle vendite, può analizzare i dati storici delle vendite e identificare modelli che possono essere utilizzati per prevedere le vendite future.

Con questo strumento , la pubblicità di Spotify potrebbe prevedere con precisione le tendenze commerciali e identificare lead ad alto potenziale. Le analisi avanzate di Teams hanno fornito al team commerciale di Spotify dati in tempo reale sul comportamento dei clienti, sulle tendenze del mercato e sulle prestazioni delle campagne. Questo ha aiutato a fare previsioni commerciali più precise e ad allocare le risorse in modo efficace.

La maggiore accuratezza delle previsioni ha portato a un aumento del 19% dei ricavi pubblicitari su base annua e a un incremento della produttività del 40% nel team commerciale di Spotify, con significativi miglioramenti delle prestazioni commerciali.

Utilizzate il modello di previsione commerciale di ClickUp per monitorare e analizzare le prestazioni storiche e impostare e monitorare gli obiettivi futuri in base alla sua analisi.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scaricare questo modello /$$$cta/

Consiglio professionale: Utilizzare il modello di previsione commerciale di ClickUp per aiutarvi a migliorare l'efficienza delle vostre previsioni commerciali. Con esso è possibile utilizzare una potente automazione del flusso di lavoro, assegnare stati doganali e utilizzare oltre 17 attributi personalizzati per un monitoraggio accurato dei dati. La visualizzazione personalizzata consente di migliorare la visualizzazione dei dati

2. Email marketing

L'email marketing è uno dei metodi più efficaci di lead generation. Questo canale di marketing funziona perché i visitatori del vostro sito web e i potenziali clienti si iscrivono volentieri per ricevere email.

Tuttavia, la gestione di campagne email di massa non è un'attività semplice, soprattutto con i livelli di personalizzazione che i clienti si aspettano oggi. È qui che Strumenti di IA per l'email marketing entrano in gioco. Questi strumenti eccellono nell'elaborazione di grandi quantità di dati. Questo, unito alla potenza dell'IA commerciale e dell'elaborazione del linguaggio naturale, consente di segmentare i clienti e di creare email personalizzate in base ai dati storici del loro comportamento.

Questi Strumenti di IA per il settore commerciale automatizzano anche attività ripetitive come l'invio di promemoria o il follow-up del team commerciale per conoscere lo stato delle attività aperte.

Phrasee è uno strumento di email marketing dotato di IA e progettato per ottimizzare la qualità dei contenuti delle vostre email. Sfruttando l'apprendimento automatico, questo strumento identifica il linguaggio e il tono più efficaci per coinvolgere il pubblico, assicurando che le email siano d'impatto. Ecco come ha aiutato Gumtree, il principale sito di annunci del Regno Unito, quando ha dovuto affrontare un calo dei tassi di apertura delle email, che ha influito sul coinvolgimento generale e sulle vendite commerciali. Gumtree ha implementato Phrasee IA per l'email marketing. Gli algoritmi di apprendimento automatico di Phrasee hanno ottimizzato gli argomenti e i contenuti delle email, adattando i messaggi per massimizzarne l'efficacia, ottenendo un miglioramento significativo.

Gumtree ha registrato un aumento del 50% dei tassi di apertura e del 44% dei tassi di clic sulle email. Questo aumento del coinvolgimento si è tradotto direttamente in un miglioramento delle vendite commerciali, dimostrando l'impatto di Phrasee sull'esito positivo dell'email marketing di Gumtree.

Utilizzate il modello di Calendario Marketing di ClickUp per visualizzare in tempo reale le vostre operazioni commerciali.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzare Modello di Calendario Marketing di ClickUp per potenziare le vostre operazioni commerciali. Monitorate tutti gli aspetti dei vostri lavori richiesti da un'unica e comoda posizione. Utilizzate lo stato, i campi personalizzati e le visualizzazioni per memorizzare e tenere traccia delle interazioni con i clienti, dei dettagli chiave della segmentazione, delle attività critiche e delle campagne di massa.

Suggerimento professionale: Trasformate qualsiasi evento ClickUp in email automatiche. Intervenite sulle richieste dei clienti, sui biglietti e molto altro ancora, in modo istantaneo, con email ClickUp .

3. Automazioni commerciali

Nel settore commerciale il tempo è denaro. Infatti, i rappresentanti commerciali passano più tempo a svolgere attività ripetitive e noiose, come documentare le interazioni con i clienti e gestire le pratiche amministrative, piuttosto che impegnarsi in vere e proprie telefonate di vendita. Anche i responsabili commerciali dedicano molto tempo al monitoraggio delle operazioni di vendita e alla reportistica. Strumenti di automazione commerciale, se utilizzati in modo strategico, possono automatizzare e snellire molte di queste noiose attività. Ad esempio, la tecnologia di intelligenza artificiale voice-to-text può trascrivere automaticamente le interazioni con i clienti in tempo reale.

I manager, invece, possono beneficiare di funzionalità/funzione della tecnologia commerciale come la reportistica automatizzata e la programmazione delle email che comunicano informazioni vitali agli stakeholder senza alcun intervento. In breve, l'automazione può avere un impatto positivo significativo sui vostri sforzi di abilitazione alle vendite.

HubSpot integra la gestione dei contatti con funzionalità/funzione di automazione come sequenze di email e flussi di lavoro per snellire i processi commerciali, migliorare l'efficienza e fornire informazioni sui dati di vendita. HubSpot ha aiutato efficacemente Mindvalley , azienda leader nella formazione alla crescita personale, a snellire i lavori commerciali e a migliorare l'automazione dell'email marketing.

La piattaforma integrata di HubSpot ha permesso di realizzare campagne di email marketing automatizzate, consentendo a Mindvalley di coltivare i lead in modo efficace. Con il CRM di HubSpot, Mindvalley ha ottenuto visibilità sulle interazioni con i clienti e ha semplificato la gestione delle partnership.

Il risultato? Una migliore produttività commerciale, query più rapide sui dati dei client e una crescita significativa della base di abbonati alle email.

Visualizzate i riepiloghi/riassunti della vostra reportistica commerciale e monitorate quali prodotti stanno vendendo bene con il modello di reportistica commerciale giornaliera di ClickUp

Suggerimento: Leverage

{\an8}Heatref/Heat_Heat_Heat_Heat _https://clickup.com/templates/daily-sales-report-kkmvq-6104088 modello di reportistica commerciale giornaliera di ClickUp /%href/

per migliorare la produttività commerciale. Tracciate le attività commerciali con stati di attività personalizzabili e impostate promemoria per rimanere in cima a tutti i vostri processi di vendita._

Utilizzo del software IA nel settore commerciale

Finora abbiamo esaminato a grandi linee come la tecnologia IA possa aiutare i team commerciali a lavorare in modo più efficiente. I flussi di lavoro commerciali sono complessi e comportano la gestione di molteplici attività, scadenze e punti di contatto con i clienti. Per sfruttare al meglio questo campo, è necessario un software commerciale che integri l'IA con diverse funzionalità/funzione per ottimizzare i processi.

Per istanza, con il software Soluzione software commerciale ClickUp Teams la gestione del processo commerciale diventa semplice. È possibile tenere traccia dei lead, avviare i clienti e collaborare alle trattative senza soluzione di continuità.

Il software offerto da ClickUp, una soluzione all-in-one per la gestione dei progetti e delle vendite, consente di automatizzare tonnellate di attività per accelerare le vendite. Permette anche di personalizzare il flusso di lavoro con un CRM di facile utilizzo e aiuta a ottenere informazioni preziose con dashboard di facile comprensione.

1. Personalizzare i lavori richiesti per la lead generation con l'IA

Il primo ordine di grandezza aziendale per qualsiasi professionista commerciale è la generazione di lead, che può essere ottenuta in gran parte tramite campagne di email marketing. È qui che è possibile utilizzare l'IA per accedere ad analisi predittive, personalizzare i lavori richiesti e semplificare i flussi di lavoro.

Utilizzando strumenti di IA come ClickUp Brain , un assistente IA con capacità di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale, può aiutarvi:

Identificare in modo più efficace i potenziali clienti

Comprendere le preferenze dei clienti

Coinvolgere i client in modo più personalizzato

ClickUp Brain può essere utilizzato insieme alle altre funzionalità/funzione del software commerciale ClickUp Teams. La valutazione aumenta l'efficienza e il tasso di esito positivo delle campagne di lead-generation.

Creare email in grado di entrare immediatamente in contatto con i potenziali clienti grazie alle funzionalità di IA generativa di ClickUp Brain. La stessa funzione può essere sfruttata anche dal dipartimento di apprendimento e sviluppo per creare contenuti a scopo di coaching commerciale. Per esempio, ecco come è possibile utilizzare l'IA per generare bozze di email in pochi secondi:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Brain-email-for-lead-generation-956x1400.png ClickUp Brain email per la generazione di lead /$$$img/

dite di cosa parla la vostra email e impostate il tono di voce e il livello di creatività per ottenere risultati immediati_

Inoltre, ClickUp Brain, se utilizzato in tandem con altre funzionalità/funzione come ClickUp Clip , usufruisce di nuove possibilità per migliorare il processo commerciale.

Create e condividete video di formazione e onboarding in modo indipendente con ClickUp Clip. Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale commerciale di ClickUp Brain, i vostri team di vendita saranno in grado di creare video con trascrizioni generate dall'IA in tempo reale. Questa funzionalità/funzione può essere particolarmente utile quando si cerca di conquistare i client con video dimostrativi dettagliati che spiegano concetti complessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png Esempio di funzionalità/funzione ClickUp Clip AI Transcription /$$$img/

generate video esplicativi dettagliati con trascrizioni generate dall'IA in tempo reale con Clip di ClickUp._

2. Ottimizzate le attività commerciali ripetitive con le Automazioni

L'uso di dashboard consolidati è un ottimo modo per fornire una rappresentazione visiva delle principali metriche commerciali. Abbinato all'automazione basata sull'IA, può aiutare i professionisti delle vendite a ottimizzare facilmente le attività ripetitive.

Con il Automazioni di ClickUp grazie alla funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile snellire il flusso di lavoro commerciale e chiudere le trattative più velocemente che mai. Potete anche eliminare i processi di voce manuale dei dati mentre i lead si muovono senza problemi nella vostra pipeline.

Tutte le attività dei clienti triggerano gli aggiornamenti di stato, le attività vengono assegnate automaticamente in base alle fasi e le priorità vengono regolate per mantenere il team sempre in carreggiata.

L'AI Project Manager di ClickUp Brain semplifica il processo di reportistica e fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei team commerciali rispetto ai loro traguardi. Inoltre, questo strumento di IA è in grado di automatizzare gli elementi di azione e la pianificazione delle attività secondarie, liberando così tempo prezioso per i manager che possono concentrarsi sulla strategia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-48-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

automatizza gli elementi d'azione e ricevi aggiornamenti di stato con l'IA Project Manager di ClickUp_

3. Tenere traccia delle informazioni vitali con i dashboard

Informazioni aggiornate e la possibilità di visualizzare ed eseguire il drill-down sulle metriche chiave aiutano i leader commerciali a pianificare ed eseguire strategie commerciali basate sui dati.

I dashboard personalizzabili di uno strumento di gestione delle vendite IA possono essere utili a questo scopo. Possono aiutare a monitorare le informazioni commerciali vitali e a visualizzare le metriche chiave.

Questi dashboard consentono ai team commerciali di identificare le tendenze, monitorare le prestazioni del team, confrontare le vendite effettive con le previsioni in un unico punto e prendere decisioni informate. Dashboard di ClickUp da fare, e i rappresentanti commerciali possono utilizzarli per monitorare le loro prestazioni rispetto ai traguardi individuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-544.png Dashboard della panoramica commerciale di ClickUp /$$$img/

traccia le metriche commerciali essenziali con i cruscotti di ClickUp

ClickUp supporta anche l'integrazione con strumenti di terze parti come Salesforce e HubSpot. Queste dashboard possono essere utilizzate come un'unica fonte di verità per tutti i dati commerciali. Inoltre, i rappresentanti commerciali possono impostare avvisi per specifiche attività cardine/eventi, assicurando che vengano intraprese azioni immediate quando necessario.

4. Legare tutto insieme con un CRM

Le relazioni con i clienti e la loro gestione rivestono un ruolo fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi processo commerciale. Tuttavia, il monitoraggio delle informazioni attraverso tutti i punti di contatto può essere difficile e richiedere molto tempo. Ma con una soluzione CRM nel vostro arsenale, potete ottimizzare facilmente i flussi di lavoro commerciali.

Un CRM è uno strumento che consente di visualizzare a 360 gradi l'intera pipeline di vendita: in breve, è la spina dorsale di qualsiasi organizzazione commerciale. Il CRM di ClickUp è in grado di consolidare tutti i dati dei clienti, compresi i dettagli dei contatti, la cronologia delle comunicazioni e altre informazioni vitali per il processo commerciale, in un'unica posizione centrale. Inoltre, si integra perfettamente con le funzionalità e le automazioni basate sull'IA che avete già esplorato.

Inoltre, ClickUp CRM offre anche diverse visualizzazioni personalizzabili (oltre 15) per visualizzare la pipeline commerciale nel modo che preferite.

Il Vista Gantt di ClickUp fornisce una Sequenza visiva dell'intera pipeline commerciale. Grazie a questa visualizzazione semplificata, i professionisti del settore commerciale possono monitorare lo stato di avanzamento, le scadenze e le dipendenze in un colpo d'occhio. Queste informazioni possono aiutare a identificare i colli di bottiglia prima che ostacolino il processo commerciale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-507.png Vista Gantt di ClickUp /$$$img/

gestite meglio la vostra pipeline commerciale con la vista Gantt di ClickUp

Per un'interfaccia simile a quella di un foglio di calcolo, utilizzare la vista ClickUp Vista Tabella. Questa vista consente ai professionisti delle vendite di creare campi personalizzati per monitorare qualsiasi cosa, dalle informazioni sui clienti alle metriche commerciali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-546.png La visualizzazione Tabella di ClickUp /$$$img/

personalizzate, ordinate e condividete le informazioni commerciali in tempo reale con la visualizzazione tabella di ClickUp

Inoltre, questa visualizzazione funge anche da database senza codice che consente di collegare attività, documenti e relative dipendenze proprio come si farebbe con un database tradizionale.

Con ClickUp Brain AI Knowledge Manager, è possibile esaminare l'intero ecosistema delle operazioni commerciali, generare riepiloghi/riassunti istantanei e fornire aggiornamenti di conversazione sullo stato delle azioni. Questa funzionalità/funzione può essere particolarmente vantaggiosa per i professionisti del settore commerciale, in quanto consente loro di accedere a una grande quantità di informazioni durante le chiamate di vendita. La creazione di un rapporto di fiducia con i clienti aiuta a mantenere il flusso di conversazione, che può essere fondamentale per convertire un potenziale cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-221-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

utilizza il knowledge manager di ClickUp AI per ottenere risposte istantanee a query e processi chiave_

5. Non partire da zero - con i modelli

I modelli sono davvero indispensabili per la gestione commerciale e offrono scorciatoie per raggiungere efficienza e coerenza. Con modelli predefiniti per il CRM, le chiamate commerciali e il tracker delle vendite, i team possono evitare di reinventare la ruota e garantire processi standardizzati

ClickUp offre diversi modelli che possono aiutare i professionisti delle vendite ad eccellere nei loro processi di lavoro, risparmiando tempo e concentrandosi sui lavori commerciali strategici.

Monitoraggio delle informazioni vitali sui clienti e delle interazioni con il modello di CRM commerciale di ClickUp

Il modello ClickUp CRM si occupa degli aspetti più essenziali del processo CRM. Fornisce una posizione centralizzata in cui il provider può accedere a tutte le informazioni relative al cliente, compresi, ma non solo, i dettagli del cliente, lo storico commerciale e persino le note sulle interazioni precedenti con il cliente.

Tuttavia, non si tratta solo di un repository di dati. Questo modello presenta anche campi personalizzati e stati che consentono ai professionisti delle vendite di segmentare i clienti per approcci di marketing più efficaci e di tenere traccia di tutte le attività commerciali da un'unica posizione.

Suggerimento: Utilizzare la vista della Bacheca di ClickUp all'interno di questo modello per una rappresentazione visiva interattiva delle attività del vostro CRM.

Il modello offre anche funzionalità/funzione di automazione commerciale, come l'invio di email personalizzate a ciascun cliente in base al suo segmento. Aiuta l'analisi del sentiment consentendo alla direzione di monitorare i feedback e le recensioni dei clienti.

Gestite la vostra pipeline di chiamate commerciali da un'unica posizione centrale con il modello per le chiamate commerciali di ClickUp

ClickUp offre anche modelli per semplificare il processo commerciale stesso. Per istanza, il modello Modello di chiamata commerciale di ClickUp offre alle organizzazioni commerciali un processo di gestione dei contatti con i clienti in un passaggio. Questo modello offre inoltre ai rappresentanti commerciali una posizione centralizzata per accedere agli script delle chiamate di vendita standard.

La facilità di accesso a questi script assicura che i team commerciali mostrino una professionalità costante e forniscano ai potenziali clienti informazioni accurate.

Inoltre, i team commerciali possono utilizzare campi personalizzati per registrare i dettagli chiave di ogni chiamata, come i punti dolenti dei clienti e i passaggi successivi. Queste informazioni possono essere preziose per i follow-up, per personalizzare le interazioni future e, di conseguenza, per chiudere gli affari.

Suggerimento: utilizzare ClickUp Docs per archiviare tutte le informazioni aggiuntive di cui il team commerciale può avere bisogno quando interagisce con i clienti. Assicuratevi che tutti i membri del team abbiano accesso a tutti i documenti, in un unico posto!

Monitoraggio delle prestazioni del team commerciale da un'unica posizione con il modello Sales Tracker di ClickUp

Infine, abbiamo il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp uno strumento in grado di fornire alla leadership preziose informazioni sulle prestazioni del team e sull'efficacia complessiva delle attività commerciali.

Questo modello va oltre il semplice monitoraggio dei dati commerciali. L'intelligenza artificiale incorporata consente ai Teams di visualizzare dati preziosi sulle prestazioni (individuali e di team), analizzare le tendenze e identificare le opportunità di crescita.

Pro Tip: Utilizza il pulsante obiettivi di ClickUp _e pietre miliari di ClickUp le funzionalità di questo modello consentono, come suggerisce il nome, di impostare obiettivi per i team commerciali e di aiutarli a visualizzare quanto sono vicini al loro raggiungimento._

Eleva il tuo gioco commerciale con gli strumenti di IA per le vendite di ClickUp

Nelle vendite, ogni piccolo vantaggio può fare la differenza tra chiudere o perdere un affare. Per fortuna, strumenti di IA come ClickUp possono aiutarvi a raggiungere proprio questo obiettivo. ClickUp offre diversi strumenti di modelli di piano commerciale oltre a quelli trattati in questo blog, che possono migliorare il modo in cui operano i vostri team commerciali.

Quindi, perché perdere tempo? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e sfruttate la meraviglia dell'intelligenza artificiale per usufruire del pieno potenziale dei vostri team commerciali.