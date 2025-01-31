10 strumenti di automazione commerciale per le piccole imprese

Il mio team commerciale lavora sodo per scalare le operazioni, generare nuovi affari e mantenere la pipeline di vendita piena di potenziali clienti. Con così tante cose da fare, la loro giornata è piena di elenchi di cose da fare lunghi un miglio.

Come se non bastasse, con l'aumento dell'esito positivo, il carico di lavoro dei rappresentanti commerciali aumenta drasticamente. In molti casi, ciò significa che le opportunità vengono perse perché il team non riesce a lavorare abbastanza velocemente per soddisfare la domanda.

È un bel problema, che si risolve con l'utilizzo di un sistema di gestione delle vendite software per l'automazione delle vendite programmi. Qui vi mostreremo quali sono e illustreremo i vantaggi dell'automazione per il vostro reparto commerciale.

Quindi, metteremo in evidenza i 10 migliori strumenti di automazione commerciale. Da software per l'automazione del marketing agli strumenti di project management, troverete ciò che vi serve per far crescere i vostri team commerciali. 💪

Che cosa sono gli strumenti di automazione commerciale?

Gli strumenti di automazione commerciale sono progettati per snellire i flussi di lavoro, occupandosi delle attività più lunghe e ripetitive. Invece di far passare il tempo a un dipendente per creare manualmente attività e documenti, questi strumenti fanno il lavoro per i team commerciali, che possono così concentrarsi su questioni più importanti. 🙌

Nella maggior parte dei casi, questi strumenti si avvalgono di software o di IA per Da fare automaticamente. La maggior parte dei team commerciali mira ad automatizzare attività quali:

Pianificazione delle riunioni

Preparazione di fatture e preventivi

Follow up con i potenziali clienti

Invio di email per la generazione di lead

Gestione di attività ricorrenti come la reportistica

Valutazione dei lead qualificati nella pipeline commerciale

I migliori software di automazione commerciale sono progettati per gestire i lavori più impegnativi. Questi tipi di attività ripetitive richiedono poca energia cerebrale, ma allontanano anche i migliori rappresentanti commerciali da lavori più importanti.

Vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di automazione commerciale

L'utilizzo degli strumenti di automazione commerciale è un'opzione da non sottovalutare. Permettono di liberare tempo e di eliminare i lavori noiosi che i team commerciali non vogliono fare. 👀

Ecco altri vantaggi dell'utilizzo degli strumenti di automazione commerciale:

Miglioramento della gestione dei dati: Questi strumenti archiviano le informazioni in un unico luogo, rendendo più facile il monitoraggio dei dati e la gestione delle venditekPI commerciali senza dover passare da uno strumento all'altro

Questi strumenti archiviano le informazioni in un unico luogo, rendendo più facile il monitoraggio dei dati e la gestione delle venditekPI commerciali senza dover passare da uno strumento all'altro Reportistica accurata: Poiché questi strumenti sono gestiti dalle macchine, la probabilità di errore umano è eliminata. Ciò significa una reportistica migliore e più accurata quando si tratta dimetriche della pipeline commerciale Collaborazione in tempo reale: Molti di questi software di automazione delle vendite consentono ai team commerciali di lavorare insieme, rendendoli più efficaci in tutto il processo di vendita

Poiché questi strumenti sono gestiti dalle macchine, la probabilità di errore umano è eliminata. Ciò significa una reportistica migliore e più accurata quando si tratta dimetriche della pipeline commerciale Migliore esperienza del cliente:App commerciali aiutano a comprendere meglio i clienti potenziali e ad assegnare l'agente commerciale giusto all'account. Inoltre, rendono più facile per un rappresentante commerciale rispondere rapidamente, in modo da battere la concorrenza nella conquista della finestra In arrivo dei vostri clienti

10 Migliori strumenti di automazione commerciale 2024

Imparare a automatizzare i processi commerciali con questi 10 strumenti principali. Il nostro elenco dei migliori software per l'automazione commerciale comprende software per il project management, programmi CRM e altro ancora per aiutarvi a terminare il lavoro. ✨

1. ClickUp

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è il sogno di un team commerciale, con automazioni, dashboard e Strumenti CRM per gestire le prospettive commerciali e ottimizzare i flussi di lavoro. Lo strumento presenta decine di integrazioni, che ne facilitano l'utilizzo insieme agli altri software essenziali.

Con Automazioni ClickUp il mio lavoro è terminato automaticamente per i vostri team commerciali. Con oltre 100 automazioni, le opportunità di rendere più efficaci i flussi di lavoro sono infinite. Ad esempio, è possibile creare attività quando un lead programma una demo su HubSpot o quando un cliente si iscrive a una versione di prova.

Oppure inviate email celebrative a tutto il team commerciale quando qualcuno chiude una trattativa e seguite i clienti che non usano i vostri prodotti da un po' di tempo. È possibile utilizzare le automazioni per l'email marketing, il lead scoring e il obiettivi commerciali .

Con le Automazioni in atto, utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare lo stato di tutti i progetti commerciali. Il dashboard completamente personalizzabile facilita l'allocazione delle risorse e l'evidenziazione dei colli di bottiglia nel processo commerciale.

Tenete traccia dell'intero imbuto commerciale in un unico spazio con ClickUp Commerciale . La configurazione semplificata consente di visualizzare l'intera pipeline commerciale in un colpo d'occhio. È possibile monitorare l'attività degli account e collaborare con i membri del team per chiudere gli affari.

Inoltre, è possibile utilizzare Il CRM integrato di ClickUp per raccogliere dati e visualizzare le relazioni con i client. Le comunicazioni sono velocizzate grazie ai portali centralizzati di contatto con i clienti. Costruite facilmente il vostro database di clienti e assegnate priorità e campi personalizzati per semplificare l'attività di sensibilizzazione dei team commerciali. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ci sono più di 1.000 modelli, tra cui il modelloModello di reportistica commerciale giornaliera di ClickUpche consente di ottenere facilmente visibilità sui lavori richiesti e sulle tendenze commerciali

L'automazione delle attività ottimizza i lead in entrata e assegna i lavori più importanti ai decisori più importanti

Campi personalizzati e stati tengono traccia dell'automazione delle email, delle campagne di drip e delle attività commerciali dell'e-commerce in un unico luogo

Lavorare in un unico spazio con decine di integrazioni

Limiti di ClickUp

Al momento, ClickUp AI è presente solo sulla versione desktop, ma è in arrivo il rollout per il mobile

L'elevato numero di funzionalità/funzione rende necessario un po' di tempo per acquisire tutte le funzionalità

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese (versione di prova gratuita)

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Cloud commerciale da Salesforce

via Forza vendita Combinando IA, dati e CRM in un unico posto, Sales Cloud di Salesforce facilita il lavoro dei rappresentanti commerciali da fare. Questo software di automazione commerciale consente di immergersi nel percorso del cliente per ottenere approfondimenti e aumentare il coinvolgimento, migliorando il processo di vendita.

Lo strumento migliora anche le relazioni con i clienti, creando notifiche istantanee al lancio di nuovi prodotti e automatizzando le campagne email in base alle intenzioni degli utenti. Altre funzionalità/funzione includono la fatturazione ricorrente, il monitoraggio della gestione delle prestazioni e gli approfondimenti per l'ottimizzazione dei ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sales Cloud

L'IA generativa e predittiva integrata semplifica la creazione di email commerciali e riepiloghi/riassunti personalizzati in pochi secondi

La funzionalità Einstein GPT protegge le informazioni aziendali sensibili ogni volta che si utilizzano modelli di intelligenza artificiale per creare sequenze di email, pagine di destinazione e altre campagne di marketing

Il CRM all-in-one ottimizza la gestione della pipeline e offre strumenti per aumentare le entrate in base ai clienti esistenti

Automazioni commerciali in versione di prova gratuita per iniziare a lavorare

limiti del cloud commerciale ####

Alcuni utenti hanno riscontrato un eccesso di personalizzazioni che hanno portato i team commerciali a impiegare più tempo del necessario per l'impostazione dei processi

L'interfaccia utente richiede tempo per l'apprendimento da parte di alcuni team commerciali e non è sempre intuitiva

Prezzi del cloud commerciale

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $80/mese per utente

$80/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Sales Cloud

G2: 4,3/5 (oltre 15.700 recensioni)

4,3/5 (oltre 15.700 recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.700+ recensioni)

3. Hub commerciale da HubSpot

via HubSpotHubSpot è uno dei migliori strumenti di marketing in circolazione, ma la sua offerta commerciale è utile anche per i team che vogliono ottimizzare i flussi di lavoro. La piattaforma CRM consente di creare automaticamente email da inviare a segmenti di clienti e di organizzare la pipeline in base allo stato delle attività. ✅

Utilizzate HubSpot Sales per migliorare il lead nurturing, ottenere informazioni per le previsioni commerciali e creare flussi di lavoro automatizzati. Sia che si tratti di semplificare attività amministrative come la reportistica o commerciali come la creazione e l'invio di email in uscita, questo strumento è in grado di terminare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

L'app CRM mobile permette di terminare il lavoro ovunque, anche quando si è in giro tra una riunione e l'altra di un potenziale cliente

Automazioni delle attività per liberare tempo, in modo che il team commerciale possa perseguire attivamente i clienti migliori nella metà del tempo

Il monitoraggio delle chiamate registra automaticamente le chiamate commerciali per aumentare l'efficienza

Limiti di HubSpot

I piani tariffari salgono rapidamente, ma ci sono versioni di prova gratuite per i team commerciali

Non ci sono molte integrazioni, per cui alcuni utenti si sono sentiti costretti a usarlo come uno strumento all-in-one quando preferivano usare una miscela di strumenti

Prezzi di HubSpot

Free: $0

$0 Starter: $45/mese

$45/mese Professionale: $450/mese

$450/mese Azienda: $1.200/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

4. Overloop

via Overloop Overloop è una piattaforma di automazione delle vendite e una soluzione di produttività progettata per rendere la vita dei rappresentanti commerciali più semplice che mai. L'obiettivo principale dello strumento di automazione delle vendite è quello di ottimizzare le campagne commerciali e aumentare il coinvolgimento dei clienti.

Si inizia con la creazione di elenchi di potenziali clienti e si inviano automaticamente campagne su tutti i canali. Gestite la pipeline dall'outreach all'onboarding e utilizzate gli insight generati per migliorare i vostri processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Overloop

L'integrazione con strumenti di posta elettronica come Gmail e Office 365 semplifica l'invio di email a freddo e tiene traccia dei tassi di apertura e delle risposte

Lo strumento Email Finder aiuta a trovare gli indirizzi email di potenziali contatti

La funzionalità di importazione CSV consente di trasferire email e informazioni sui contatti da strumenti come HubSpot e Pipedrive

Limiti dell'overloop

Alcuni utenti ritengono che lo strumento non sia scalabile, il che lo rende difficile per le aziende in rapida crescita

Rispetto ai concorrenti, gli utenti ritengono che ci dovrebbero essere più funzionalità/funzione per l'invio di email

Prezzi di Overloop

Basic: $99/utente/mese

$99/utente/mese Agenzia Pricing : Valutazioni personalizzate

Valutazioni e recensioni di Overloop

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4/5 (1+ recensioni)

5. Robot da coltivazione

via Robot di crescita Growbots è uno strumento di automazione commerciale in uscita che mira a facilitare la ricerca del prossimo cliente. La registrazione di un account consente di accedere a oltre 180 milioni di potenziali clienti verificati. L'elenco si restringe scegliendo tra 15 criteri, tra cui il settore e il fatturato.

In base alle voci selezionate, otterrete un elenco di potenziali clienti con i loro dettagli di contatto, tra cui email, account sui social media e numeri di telefono. Si paga solo per i contatti desiderati. Poi, utilizzate le dashboard integrate per eseguire test A/B, automatizzare le email in uscita e monitorare le risposte.

Le migliori funzionalità/funzione di Growbots

Il database dei potenziali clienti viene continuamente aggiornato grazie alla verifica delle email, per garantire informazioni sempre aggiornate

I filtri avanzati permettono di restringere il traguardo quando si inviano email di sensibilizzazione

Personalizzazione delle campagne con la creazione di modelli di email illimitati, l'aggiunta di attività come le telefonate alle sequenze e la programmazione dell'invio in base al fuso orario dei clienti

Limiti di Growbots

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia della piattaforma sia confusa

Altri ritengono che ci dovrebbe essere un maggior numero di personalizzazioni quando si raggiungono nuovi clienti

Prezzi di Growbots

Outreach: $49/mese

$49/mese All-in-One: $199/mese

$199/mese Pro: Prezzo personalizzato al mese

Valutazioni e recensioni di Growbots

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

6. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è un CRM commerciale con una pipeline di vendita visiva per monitorare lo stato e accelerare la crescita. Le funzionalità/funzione di collaborazione del team facilitano il lavoro con altri rappresentanti commerciali e la celebrazione delle vittorie. Utilizzate Pipedrive per semplificare la voce, automatizzare la programmazione delle riunioni e scoprire nuovi approcci per le vostre campagne commerciali. 👩🏽‍💼

I filtri personalizzati consentono di segmentare i traguardi per migliorare la comunicazione. Le dashboard di reportistica e le previsioni di fatturato responsabilizzano il team. Integrazione con ClickUp di Pipedrive consente di sincronizzare automaticamente le attività e di connettere il CRM con il più grande strumento di project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

La tecnologia IA fornisce informazioni sulle campagne e sulle attività automazioni dei flussi di lavoro per un'attività commerciale più efficace

È possibile creare promemoria per monitorare l'imbuto commerciale e aumentare l'impegno delle vendite con campagne tempestive

L'interfaccia user-friendly è facile da usare per i principianti, il che lo rende un'ottima scelta per i team con rappresentanti commerciali alle prime armi

Limiti di Pipedrive

Non tutte le funzionalità/funzione sono disponibili sul piano a prezzo più basso

Per alcuni utenti è stato difficile ottenere assistenza dal supporto clienti

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $21,90/mese per utente

$21,90/mese per utente Avanzato: $37,90/mese per utente

$37,90/mese per utente Professionale: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Power: $74,90/mese per utente

$74,90/mese per utente Enterprise: $119/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.600+ recensioni)

4,2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)

7. Guida in alto

via SuPiùLeggero UpLead è uno strumento di automazione commerciale progettato per rendere rapida la creazione di elenchi di lead per le aziende B2B. Mentre altri strumenti raccolgono automaticamente milioni di email e dati, questo si concentra sul fornire solo i lead più qualificati, con un tasso di precisione del 95% o superiore.

Le migliori funzionalità/funzioni di UpLead

La funzionalità di selezione diretta e mobile fornisce informazioni telefoniche accurate per ogni lead

I dati incentrati sull'intento vi permettono di accedere a potenziali clienti che stanno già cercando i vostri prodotti e servizi

La verifica in tempo reale delle email vi garantisce di raggiungere potenziali clienti validi e attivi

Limiti di UpLead

Alcuni utenti hanno ritenuto che l'interfaccia utente fosse obsoleta

Le sottoscrizioni si rinnovano automaticamente, quindi dovrete ricordarvi di cancellarle

Prezzi di UpLead

Free Trial: $0 per sette giorni di versione di prova

$0 per sette giorni di versione di prova Essenziale: $74/mese

$74/mese Plus: $149/mese

$149/mese Professionale: Prezzo personalizzato

UpLead valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (70+ recensioni)

4.7/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

8. Freshsales by Freshworks

via Lavori freschi Freshsales è un CRM intelligente progettato per aiutare i rappresentanti commerciali a chiudere i lead in modo più rapido ed efficace. Lo strumento commerciale utilizza l'IA per assegnare un punteggio ai contatti, aiutandovi a identificare più rapidamente i traguardi più importanti.

Automazioni nel project management e nei processi commerciali per liberare tempo per altri progetti. Utilizzate modelli per creare promemoria e redigere email di sensibilizzazione. 📨

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Le sequenze commerciali basate sul comportamento vi aiutano a individuare i potenziali clienti pronti a utilizzare i vostri prodotti e servizi

Utilizzate i silos per entrare in profondità nella mentalità del cliente e incontrarlo nel suo percorso

I fattori di scoring automatico facilitano la visualizzazione dei lead qualificati per dare priorità ai prospect più importanti

Limiti di Freshsales

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'interfaccia non è così intuitiva come vorrebbero

Lo strumento non sempre definisce i lead con precisione

Prezzi di Freshsales

Free: $0 per un massimo di tre utenti

$0 per un massimo di tre utenti Crescita: $18/mese per utente

$18/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $83/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

9. Zendesk Vendere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zendesk-Sell-Smart-Lists-Example-1400x554.png Screenshot della dashboard di Zendesk /$$$img/

via Zendesk Zendesk Sell è una piattaforma di automazione delle vendite che offre maggiori informazioni sulla pipeline di vendita e mette il processo commerciale sotto controllo automatico. Questo software CRM di alta qualità consente di automatizzare le attività manuali per aumentare la produttività e snellire le procedure di gestione commerciale.

Utilizzate Zendesk per vedere cosa vogliono i vostri clienti nei diversi punti dell'imbuto commerciale. Ottenete analisi per costruire campagne di contatto migliori. Poi fate un ulteriore passaggio utilizzando le API per connettere il vostro stack tecnologico e integrarlo con le app che utilizzate quotidianamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Gli strumenti di gestione dei contatti integrati consentono di tenere traccia dei contatti e di contattarli tramite SMS, monitoraggio diretto ed email

È possibile creare modelli personalizzati e inviare email in massa in metà tempo

Trigger personalizzati e attività automatizzate mantengono il team commerciale, in particolare i rappresentanti, in orario

Limiti di Zendesk

Le funzionalità/funzione più avanzate tendono ad essere costose

C'è una curva di apprendimento che rende più difficile il lavoro dei nuovi utenti

Prezzi di Zendesk

Sell Teams: $25/mese per agente

$25/mese per agente Vendita Crescita: $69/mese per agente

$69/mese per agente Vendere Professionale: $149/mese per agente

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4.2/5 (400+ recensioni)

4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

10. Capsule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\\_large.webp Il dashboard di Keap /$$$img/

via Keap Keap è uno strumento progettato per le piccole aziende che desiderano scalare il proprio processo commerciale. Utilizzate l'interfaccia intuitiva per raccogliere potenziali clienti, creare automazioni personalizzate per limitare il lavoro e inviare messaggi coinvolgenti al vostro pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Le automazioni fanno risparmiare ore, liberando tempo per il team, che può così impegnarsi meglio con i contatti qualificati

Grazie a una chiara organizzazione dei contatti, è possibile raggiungere i segmenti appropriati con prodotti mirati

La reportistica in tempo reale sulla dashboard di casa permette di vedere lo stato di avanzamento dei traguardi commerciali

Limiti di Keap

Alcune azioni comportano più passaggi del necessario, rallentando il processo commerciale

Con grandi quantità di dati, alcune metriche richiedono molto tempo per essere caricate

Prezzi di Keap

Pro: $199/mese

$199/mese Max: $289/mese

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4.2/5 (1.400+ recensioni)

4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

Vendere meglio con gli strumenti di automazione commerciale come ClickUp

Con i migliori software di automazione commerciale, troverete sicuramente dei modi per servire i vostri clienti in modo più efficace. Dagli strumenti di automazione delle attività ai generatori di lead, in questo elenco c'è uno strumento per ogni obiettivo commerciale. 🌻 Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare ad automatizzare i flussi di lavoro, costruire migliori lead pipeline e coinvolgere i vostri clienti. Risparmiare tempo creando automaticamente attività per i lavori più impegnativi e utilizzare le funzionalità del CRM per organizzare i contatti.